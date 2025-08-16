2025年の目標のための15のフィットネスジャーナルテンプレート

最後の3～4回のレップスが筋肉を成長させるのです。この痛みの領域が、チャンピオンとそうでない者を分けるのです。

フィットネスプランが途中で挫折してしまうことにうんざりしていませんか？誰もが経験したことでしょう。フィットネスジャーナルテンプレートを使えば、ワークアウトを明確に把握して、目標を達成することができます。

パーソナルトレーナー、フィットネス愛好家、ジム通いの方など、この印刷可能なフィットネスプランナーテンプレートを使えば、目標に向かって順調に進めることができます。筋力アップ、食事プラン、クライアントのマイルストーンなどを記録するのに役立ちます。

さあ、一歩ずつ、フィットネスへの旅を始めましょう。

フィットネスジャーナルテンプレートとは？

フィットネスジャーナルテンプレートは、ワークアウト、食事、習慣を記録し、フィットネス目標の達成を支援する、すぐに使えるフォーマット（デジタルまたは印刷可能）です。

洗練されたアプリ、冷蔵庫に貼って使える無料の印刷用フィットネスジャーナル、どちらを好む方でも、これらのテンプレートを使えば、記録すべき内容や記録方法を迷う必要はありません。

モチベーションを維持するために、一から何かを作成する必要はありません。これらのワークアウトトラッカーテンプレートには、ワークアウトログ、習慣トラッカーセクション、目標トラッカー、感想やメモを記入するスペースなど、構造化されたページが用意されています。

例： フィットネスへの取り組みとして、筋力トレーニングという新しい習慣を身につけようとしています。ジャーナルテンプレートのワークアウトトラッカーでは、各セッション、持ち上げた重量、繰り返し回数、感想を記録し、休んだ日とその理由を確認することができます。

「今日は何を書こうか」と悩む必要はありません。テンプレートが、その手間を省いてくれます。ジムに行ったら、鍵となるエントリーをメモし、自分の行動を記録することでモチベーションを維持しましょう。

時間の経過とともに、これらの小さなエントリーは、進捗の可視化、ルーティーンに役立っていることや害となっていることについての洞察、そして改善を導く明確なマップなど、より大きな成果につながります。

15 の最高のフィットネスジャーナルテンプレート

フィットネス愛好家、トレーナー、ウェルネスコーチが、継続に苦労する理由のひとつは、モチベーションの欠如ではありません。それは、すべてを追跡するためのシンプルで一元化されたシステムがないことです。

そこでClickUp が役立ちます。ClickUp は、トレーニング、栄養、進捗ログ、個人的な目標など、フィットネスに関するすべての情報を 1 つのワークスペースに整理します。トレーニングの分割から長期的な傾向まで、すべてを一目で確認できます。フィットネスの進捗を追跡するだけでなく、そこから学びも得ることができます。

ClickUp を無料でお試しください ClickUp ダッシュボードを使用すると、タスクの優先順位付け、進捗の追跡、最も重要なことに集中することができます。

それでは、良い意図を習慣に変えるのに役立つフィットネステンプレートをいくつかご紹介しましょう。

1. ClickUp エクササイズログテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のエクササイズログテンプレートを使用して、トレーニング日を有酸素運動、筋力トレーニング、休息日、コアトレーニングに分類しましょう。

ClickUp のエクササイズログテンプレートは 、基本的なチェックリスト以上の機能を求める、フィットネスに熱心な人向けに作成されています 。先週持ち上げた重量、セット間の休憩時間、デッドリフトの成績の向上など、重要なメトリクスを正確に把握したい人にとって、このテンプレートはまさにうってつけです。

このフィットネスジャーナルテンプレートを使用すると、エクササイズ、セット、繰り返し回数、重量、期間など、ワークアウトの詳細を追跡して記録することができます。筋肉群やワークアウトの種類（有酸素運動、柔軟性、筋力）などのカスタムフィールドも含まれているため、時間の経過に伴う身体の進捗状況を視覚的に確認することができます。メモセクションでは、振り返り、アプローチの微調整、今後のワークアウトのヒントなどを書き留めることができます。

最適：筋肉増強に真剣に取り組むフィットネス志向の方、またはエクササイズログテンプレートを使って、1 回ごとの繰り返し回数や新しいエクササイズをすべて記録するのが好きなデータ愛好家

2. ClickUp 75 Hard ウェルネスチャレンジテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の 75 の習慣トラッカーテンプレートを使用して、睡眠、水分摂取、アファメーション、栄養習慣などの毎日のタスクを視覚化しましょう。

75 Hard Challengeは過酷です——肉体的にだけでなく、精神的にも。複数の習慣において毎日の自制心を要求し、1日でも欠かすとリセットされてしまいます。

ClickUp 75 Hard Wellness Challenge テンプレートは、75 日間の毎日のワークアウト、1 日の水分摂取量、健康的な食事、マインドセットに関する読書などを記録するための、構造化されたスペースを提供します。このフィットネスプランナーテンプレートには、タスクチェックリスト、週次レビュー、定期的な目標の自動リセット機能などが含まれているため、何も見逃すことはありません。

このテンプレートの特徴は、トレーニングを細かく分割できることです。進捗状況を視覚的に確認できるビュー（ガントチャートや要約など）、毎日の習慣チェックリスト、「完了」、「進行中」、「やること」などのステータスが表示され、連続記録を常に意識することができます。

おすすめ：フィットネス、マインドセット、栄養のすべてにおいて徹底した自己管理を目指す、高いモチベーションを持つ方

💡 生産性アップのヒント：以下は、ClickUp ドキュメントに貼り付けることができる、75 のハードなプロのヒントをメモに書き直したものです。 📌 ルーティン & 構造 タイトル： 寝る前に決めておこうメモ： 夜のうちに明日の運動と食事をプランしましょう。 📌 ワークアウトのショートカット タイトル： ウォーキングもカウントメモ： 45 分間のウォーキング = 有効なトレーニング。振り返り、回復、オーディオブックの聴取などに活用してください。動き続けてください。 📌 進捗状況トラッカー タイトル： 気分と回数を記録メモ： 気分、睡眠、エネルギーを追跡します。体重計ではわからないパターンやマインドセットの成果を見つけることができます。

3. ClickUp デイリーアクションプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日の行動プラン」テンプレートで、フィットネスへの道のりのあらゆる行動を追跡しましょう。

ClickUpの「毎日の行動プランテンプレート」は、ワークアウトを後回しにせず、毎日のスケジュールに組み込むことで、継続的なトレーニングを支援します。忙しいスケジュールにフィットネスの目標が後回しにならないようにしましょう。

このフィットネスジャーナルテンプレートでは、トレーニング、食事、運動、さらには回復のための時間を、他のタスクと一緒にブロックで設定できます。優先度を割り当て、依存関係（ランニング前のウォームアップなど）を設定し、現実的でバランスのとれたスケジュールを作成できます。

柔軟性を保つために、タイムラインまたはリストビューを使用して、重要な情報を見失うことなく情報を移動することができます。メモを追加して、成果や障害を記録し、1 日の振り返りを行うことができます。

最適なユーザー：仕事、家族、日常生活とトレーニングのバランスを取りながら、トレーニングログに基づいて情報に基づいた判断を下したい忙しいビジネスパーソン

💡 プロのヒント: しかし、「今日は何に重点を置けばいいだろう？」と迷った場合は、ClickUp Brain が役立ちます。Brain を使用すると、より広範なフィットネス目標に基づいて、毎日のプランを作成することができます。また、昨日のタスクを要約して、振り返りやリセットにも活用できます。 「よりよく食べる」や「もっと運動する」といった漠然とした習慣の目標がありますか？Brain は、それらを具体的に実行可能なステップに言い換え、洗練させるお手伝いをします。ルーティーンを作成するようプロンプトを表示させることもできます。例えば、4 日間のトレーニングスケジュールを作成したり、運動ドリルを毎日のサブタスクに分割したりすることができます。 ClickUp Brain を使用して、シンプルなルーティンを作成し、フィットネスの目標を達成しましょう。

4. ClickUp 自己啓発プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「自己啓発プラン」テンプレートで、色分けされた進捗インジケーターを使用して、全体的な健康状態を追跡しましょう。

フィットネス目標は、必ずしも身体的なものばかりではありません。マラソンに向けてトレーニングをしている、体力をつけたい、より自己規律を身につけたい、など、さまざまな目標があるでしょう。ClickUp の「自己啓発プランテンプレート」では、SMART 目標を設定し、それをステップに分割して、進捗状況を長期的に追跡することができます。

このテンプレートは、より広範な自己啓発の一環として、目標を達成するための明確な構造を提供します。モチベーション、タスクのステータス（「未開始」、「順調」、「目標達成」）、さらには効果のあることに関するメモを入力するフィールドも備わっています。ワークアウトのルーティン、食事、毎日の成果を追跡しながら、長期的な改善プランも立てることができる、柔軟性の高いテンプレートです。

最適：体と心の両方に意識を向けている、フィットネス志向の方

心がつくる体が実現する。

5. ClickUp 個人用習慣トラッカーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「パーソナルハビットトラッカーテンプレート」の進捗バーで、ステップ、水分補給、読書に関する毎日の目標を確認できます。

フィットネスルーティーンで最も難しいのは、継続することかもしれません。ClickUp の「パーソナル習慣トラッカー」テンプレートを使用すると、進捗状況を可視化し、連続達成の成果を実感することができます。

このテンプレートは、ワークアウト、水分摂取量、ストレッチ、食事、歩数などの毎日の行動を追跡します。視覚的なチャートで、継続しているマイクロ習慣と注意が必要なマイクロ習慣を確認できます。健康的なライフスタイルは、偶然に実現するものではありません。

自動リマインダーを設定したり、時間の経過とともにパターンを記録したり、最高の習慣トラッカーアプリを試して、健康的な習慣を忘れずに維持しましょう。

フィットネス journey を管理しやすい行動に分解したいですか？Start-Stop-Continue フレームワークをフィットネス journey に適用する方法を学びましょう ⬇️

6. ClickUp デイリー To Do リストテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「毎日のやることリスト」テンプレートを使用して、やることリストをカスタマイズしましょう。

ClickUp の「毎日の To Do リスト」テンプレートは、1 日のスケジュールを整理し、健康習慣やフィットネス目標を取り入れるのに役立ちます。このテンプレートを使用して、エクササイズ、食事、水分補給の目標、さらには回復やマインドセットのルーティンを、仕事のタスクと一緒にリストアップしたワークアウトログを作成しましょう。

アイテムの優先順位付け、期限の設定、達成状況の確認も簡単です。小さな成果を積み重ねて、モチベーションを高めましょう。1日の終わりに簡単なメモを追加して、その日の気分、効果があったこと、明日改善すべき点などを記録することができます。

最適：タスクリストを片付けることで達成感を得る、タスク重視のフィットネス愛好家や健康コーチ

📮 ClickUp の洞察： 健康とフィットネスは、アンケート回答者の個人的な目標のトップですが、38% は進捗を一貫して追跡していないと認めています。🤦 意図と行動には大きなギャップがあります。ClickUp は、専用の習慣トラッカーテンプレートと 定期的なタスク機能により、フィットネスをステップアップするのに役立ちます。これらのルーティンを簡単に作成し、すべてのワークアウトを記録し、瞑想を毎日続けることを想像してみてください。 💫 実際の結果：ClickUp ユーザーは、生産性が 2 倍に向上したと報告しています。これは、目標を達成するには、まずその進捗状況を実際に確認することから始まるからです。

7. ClickUp 月間プランナーテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の月間プランナーテンプレートで、1 か月ごとのフィットネスライフを整理しましょう。

ClickUp の月間プランナーテンプレートは、全体像を把握して、自分の体に合ったプランを立てるのに役立ちます。重要なトレーニングブロック（筋力、有酸素運動、回復）をマップし、休息日を挿入し、「5 km 走ろう」や「30 日間のスプリットを完了しよう」などの大きなフィットネス目標のマイルストーンを設定することができます。さらに、筋肉群、優先度、トレーニングの種類によってアクティビティを分類することもできます。

柔軟なカレンダービューにより、エネルギーのペースを調整し、バーンアウトを防ぎ、ライフスタイルに合わせたトレーニングを継続することができます。

最適：毎月のトレーニングやエネルギーサイクルを可視化したい、目標を設定する人

トレーニングの毎分が嫌だったけど、私は「諦めない。今苦しまなければ、残りの人生をチャンピオンとして生きられる」と自分に言い聞かせた。

トレーニングの毎分が嫌だったけど、私は「諦めない。今苦しまなければ、残りの人生をチャンピオンとして生きられる」と自分に言い聞かせた。

8. ClickUp 食事プランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の食事プランテンプレートを使用すると、毎日の食事、食事の種類、ケト、植物性、バランスの取れた食事などの食事プラン、水分摂取量の追跡を確認できます。

栄養の計画を立てていないと、特に仕事、トレーニング、回復のバランスをとっているときは、ジャンクフードや不健康な食事に誘惑されがちです。そこで、ClickUp の食事計画テンプレートが役立ちます。

この食事プランテンプレートを使って、フィットネスの目標に合わせた食事プランを立てましょう。この無料印刷可能なフィットネスジャーナルは、毎日の食事、カロリー、マクロを記録したり、パフォーマンス向上のために食事とトレーニングの日程をリンクしたりするのに最適です。

また、食料品の計画、準備メモ、食事の好みなどを記入するフィールドも備わっています。無駄を削減したい、1 週間の食事をまとめて作りたい？このテンプレートは、追加のアプリを必要とせずに、あらゆるニーズに対応します。

最適：食事とトレーニングの目標を一致させたい健康志向の方

9. ClickUp セルフケアプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のセルフケアプランテンプレートを使用して、心、体、精神の活動をモニタリングしましょう。

ClickUp のセルフケアプランテンプレートは、バランスを取り戻し、意図的に感情と身体の回復を追跡するのに役立ちます。他のワークアウトと同じように、運動、マインドフルネス、栄養、睡眠、メンタルウェルネスなどの活動をスケジュールするために使用してください。

セルフケアプランテンプレートには、さまざまなケアのカテゴリーが含まれており、気分の変化、エネルギーレベル、バーンアウトの兆候を振り返ることができます。ウェルネス、目標、ルーティンを 1 か所で管理できる、個人的なライフダッシュボードを作成することもできます。

最適：健康のためにストレスを軽減し、ジム以外でも習慣を身につけたい、フィットネス初心者のユーザー

10. ClickUp アクションプランテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のアクションプランテンプレートを使用して、タスクをステータス（やること、実行中、完了）で整理し、週次、月次、四半期ごとのレビュー頻度と組み合わせることができます。

フィットネスコーチの方は、ClickUp のアクションプランテンプレートを使用して、クライアントのフィットネスプログラムの構成と管理を行うことができます。

テンプレートを使用して、包括的なフィットネス目標を管理しやすいタスクに分解します。たとえば、クライアントが 3 ヶ月で 10 ポンドの減量目標を立てている場合、この目標達成に貢献する週ごとのトレーニングと栄養のタスクを作成することができます。

プランを「やること」、「進行中」、「完了」の 3 段階に分割できます。次に、各タスクに期日を割り当てて、クライアントが計画通りに進められるようにします。定期的なチェックインをスケジュールして、進捗状況を評価し、必要な調整を行います。

おすすめ：構造化され、透明性があり、インタラクティブなアプローチでパーソナルトレーニングを行うフィットネスコーチ

11. ClickUp フィットネス年間目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の「個人年間目標テンプレート」を使用して、SMART 目標を追跡しましょう。

すぐに挫折してしまう短期的なプランにうんざりしているなら、ClickUp のフィットネス年間目標テンプレートが最適です。このフィットネスジャーナルテンプレートは、12 か月間の運動、マインドセット、栄養、マイルストーンを俯瞰して、より大きな目標を考えるのに役立ちます。

SMART 目標を設定し、重要な行動を記録し、毎月の進捗状況を視覚的に追跡することができます。このシステムにより、筋肉の増強、脂肪の燃焼、または継続的なトレーニングなど、目標が何であれ、日々の努力と長期的な結果にしっかりと集中することができます。各セクションでは、何が効果的かを振り返り、アプローチを微調整し、フィットネスジャーナルのアイデアを活用して習慣を徐々に積み重ねていくことができます。

最適：短期的な体重減少ではなく、長期的な変化を目指している、ワークアウト愛好家や初心者の方

12. ClickUp フィットネス 1 日の目標テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp デイリーゴールトラッカーの組み込みの SMART 分析機能を使用して、カテゴリーごとに毎日の目標を追跡しましょう。

休養から復帰した方や、フィットネスの維持に集中したい方には、ClickUp のフィットネス 1 日目標テンプレートが、その日にコントロールできることに集中するのに役立ちます。このシンプルかつ強力なフィットネス ジャーナルテンプレートでは、1 日に 1 つの明確な目標を記入することができます。

重点分野（有酸素運動や筋力トレーニングなど）を記入したり、気分を記録したり、後で振り返ったりすることができます。記入が簡単で、継続しやすく、モチベーションが落ち込んだときでも前進し続けることができるように設計されています。毎日の習慣を記録したり、エネルギーに役立った（または悪影響を与えた）ことをメモしたり、自分の努力を称賛したりするためにご利用ください。

おすすめ：フィットネスを再開し、モチベーションを取り戻したい人——1日1ワークアウト、1つの成果を積み重ねていく方

13. Canva の減量トラッカー個人用プランナーテンプレート

viaCanva

減量トラッカーパーソナルプランナーテンプレート では、体重、体測定値、マイルストーンをすっきりとしたフォーマットで記録できます。この無料印刷可能なフィットネスジャーナルテンプレートでは、色、引用、目標など、自分だけのタッチを追加することができます。テンプレートはシンプルで、毎週の体重の増減を記入する列があります。

最適：1 年間の体重の変化を明確にマップで確認したい、視覚的な思考型の人

14. Canva の健康習慣トラッカープランナーテンプレート

viaCanva

健康習慣トラッカープランナーテンプレート は、水分補給や睡眠からエネルギーレベル、毎日の運動まで、あらゆる情報を網羅しており、パターンを把握するのに役立ちます。

このワークアウトトラッカーテンプレートは編集可能なので、興味に応じてセクションを追加、削除、または名前を変更することができます。食事、カロリー、特定の日の体調を追跡したいですか？問題ありません。冷蔵庫や机の上に印刷したコピーを置きたいですか？このテンプレートはまさにそのために作られています。

最適：習慣追跡システムと、心身の目標をサポートする柔軟なレイアウトをお探しの方

15. Template.net のヨガ/瞑想プランナーテンプレート

あなたのフィットネスが、ペースを落とし、呼吸を深め、内面に意識を向けるものであるなら、このフィットネスジャーナルテンプレートが最適です。ヨガ/瞑想プランナーテンプレートは、他の人がワークアウトをプランするのと同じように、静寂の練習をマップにまとめるのに役立ちます。

セッション、休息日、気分、感想を記録しましょう。ヨガのフロー、呼吸法、瞑想など、さまざまな種類の運動をスケジュールするスペースがあり、その前後の気分も記録できます。複数のフォーマット（PDF、Word、Apple Pages）が用意されており、印刷やデジタルでのカスタマイズも簡単です。

おすすめ：マインドフルな運動愛好家と瞑想好きの方で、明確さ、 calm、そして構造を求めている方

良いフィットネスジャーナルテンプレートの条件とは？

では、自分に合ったフィットネスジャーナルテンプレートはどのように選ぶべきでしょうか？

優れたフィットネスジャーナルテンプレートは、構造と柔軟性のバランスが取れています。エントリーを整理する構造がありながら、フィットネスの旅の進捗状況、好み、目標に合わせて柔軟に対応できる余地も残されています。

目標を設定しても、2 週間で挫折してしまうようなジャーナルと、役立つジャーナルとの違いは次のとおりです。

ワークアウトの追跡：45 分間のワークアウトを記録するのに 15 分も費やしたい人はいないでしょう。テンプレートを使えば、エクササイズ、セット、回数、ウェイトを簡単に記録できます。

目標設定と振り返りのスペース： 優れたテンプレートには 毎週の目標、個人的な記録、または「セッション後の感想」を記入する欄があらかじめ用意されており、モチベーションを維持するのに役立ちます。 優れたテンプレートには毎週の目標、個人的な記録、または「セッション後の感想」を記入する欄があらかじめ用意されており、モチベーションを維持するのに役立ちます。 良い習慣を身につけるには 進捗と課題の両方が必要であるため、小さな成功や挫折をメモするスペースも確保しておく必要があります。

栄養記録： カロリー総量、食品の種類、水分摂取量、またはより栄養価の高い食事/栄養価の低い食事を簡単に記録できます。

進捗の追跡： グラフ、PR ログ、身体測定テーブル、月次レビューページなどのビジュアルにより、毎日、毎月、毎週では目に見えない変化を追跡できます。

カスタマイズ性とフォーマットの柔軟性： 優れたフィットネスジャーナルテンプレートは、ワークアウトのルーティン、目標、筋肉群に合わせてカスタマイズできるフィールドを備えている必要があります。

最小限の雑然さ：フィットネス愛好家は、自己啓発の引用や食事の準備に関する引用をスクロールして読み飛ばしたくありません。最高のテンプレートは、すっきりとしていて、直接的で、本当に役立つ情報のみが含まれています。

ワークアウト中は印刷可能なテンプレートを使用して（スピードアップのため）、毎週、さまざまな筋肉群の重要なデータをデジタルテンプレートに転送して、長期的なグラフ、傾向、進捗状況を視覚的に確認しましょう。プロのフィットネスアスリートから、ワークアウトスケジュールを計画するコーチ、健康的なライフスタイルを始めようとする初心者まで、どなたにも最適です。

追跡、振り返り、調整：ClickUp でフィットネスルーティンを構築しましょう

目標は、思ったほど遠くはありません。適切なテンプレートがあれば、次のステップはすでにマップ上に描かれています。

ClickUp のフィットネスジャーナルテンプレートを使えば、重要なことを簡単に追跡し、効果的なことを振り返り、負担を感じることなくフィットネスの目標を調整することができます。

ClickUp に無料で登録して、ワークアウトのプランを立て、フィットネス目標の進捗状況をモニタリングしましょう。