デジタルメモに最適な 10 の Samsung Notes 代替アプリ

Samsung Notes は、その役割を果たします…ただし、それが機能している間だけです。ミーティング中に、ちょっとした買い物リストやカジュアルなメモを書き始めたかもしれません。しかし、授業のノート、プロジェクトプラン、研究の概要など、メモを取る必要性が増すにつれて、そのリミットに気づいたかもしれません。

クロスプラットフォームの同期は難しいため、コラボレーションは困難です。そして、メモは 1 つのエコシステム内に閉じ込められたままになります。

現実には、単純なリストや手書きのメモには有効でも、複雑なデジタルテキストファイルを管理したり、複数のデバイス間で整理整頓しようとしたりすると、その機能では不十分な場合が多いのです。

そのため、多くの学生、専門家、生産性重視の人々が、より優れた整理ツールを探し始めています。彼らは、メモを管理するだけでなく、コラボレーション、より豊富なフォーマット、どこからでもシームレスにアクセスできるメモアプリを求めています。

このガイドでは、ワークフローの効率化に役立つ、Samsung Notes の最良の代替アプリ 10 選をご紹介します。ネタバレ注意：ClickUp が 1 位を獲得しました！

Samsung Notes の制限事項

Samsung Notes アプリは洗練されており、いくつかの優れた機能を備えていますが、正直に言えば、Samsung ユーザー向けに設計されているため、避けられない制限がいくつかあります。

クロスプラットフォームのサポートは限定的 ：Samsung スマートフォンおよび S Pen に最適で、Windows、iOS、およびウェブブラウザではサポートが不十分またはまったくサポートされていません。

基本的なコラボレーション ：チーム ：チーム コラボレーションツールや リアルタイム共有 ツール は組み込まれていません。

ストレージのロックイン ：メモは主に Samsung Cloud を通じて同期されるため、他のエコシステムへの移行が複雑になる場合があります。

機能のシンプルさ ：基本的な ：基本的な メモ取りツール としては素晴らしいですが、この無料アプリには、タスクのリンク、AI による要約、データベース形式の整理などの高度なオプションは備わっていません。

手書きの制限：堅実ですが、手書き認識は GoodNotes などの競合製品ほど高度ではありません。

Samsung Notes の代替アプリの一覧

Samsung Notes の代替アプリトップ 10 の概要（最適なユーザー、機能、正確な価格（価格はすべて米ドル））をご紹介します。

ツール 主な機能 おすすめ 価格* ClickUp メモをタスク、共同ドキュメント、ホワイトボードに瞬時に変換。AI ミーティング要約を作成し、接続検索ですべてのメモを検索 個人、中小企業、中堅企業、大企業 無料プランあり、企業向けにカスタマイズ可能 Evernote メモをタスク、共同ドキュメント、ホワイトボード、AI ミーティング要約、ユニバーサル検索に瞬時に変換 個人、中小企業 Freeプランあり、有料プランは14.99ドルから。 Notion カスタマイズ可能な作業スペースとデータベース、リンクされているページとテンプレート、リアルタイムのコラボレーション、統合 個人、中小企業、中堅企業 無料プランあり、有料プランは 12 ドルから Obsidian Markdown サポート、ローカルストレージとプライバシー、メモをリンクするためのグラフビュー、プラグインエコシステム 個人、中小企業 無料プランあり。有料アドオンは 5 ドルから。 Microsoft OneNote 手書きや描画、MS Office との深い統合、音声メモ、デバイス間の同期 個人、中小企業、中堅企業、大企業 Freeプランあり。Microsoft 365 に含まれています。 Google Keep クイックメモやチェックリスト、音声入力、色分けやラベル、場所/時間リマインダー 個人、中小企業 Freeプランもご利用いただけます。 Apple Notes iCloud 同期、手書き/スケッチ、メモのロック、リアルタイムコラボレーション 個人、中小企業 無料（Apple デバイス付き） Joplin エンドツーエンドの暗号化、Markdown サポート、プラグインライブラリ、Web クリッパー 個人、中小企業 カスタム価格 GoodNotes 手書き文字のテキスト化、PDF マークアップ、デジタルノート、手書きメモの検索 個人、中小企業 無料プランあり。有料プランは 6.99 ドルから。 スタンダードノート エンドツーエンドの暗号化、Markdown およびリッチテキスト、クロスプラットフォーム同期、生産性拡張機能 個人、中小企業 Freeプランあり、有料プランは63ドルから

Samsung Notes の代替アプリとして最適なアプリ

ClickUp でのソフトウェアのレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に裏打ちされた、ベンダー中立のプロセスに従っているため、当社の推奨事項は実際の製品の価値に基づいていることを信頼していただけます。 ClickUp でソフトウェアをレビューする方法の詳細については、こちらをご覧ください。

メモの取り方を真剣にステップアップしたいなら、各アプリが実際に何ができるか（そして、どこが難点か）を知っておく価値があります。

一部のツールは、集中して文章を書くために設計されていますが、他のツールは柔軟性に優れ、ブレインストーミング、プランニング、コラボレーションをすべて 1 か所で行うことができます。

Samsung Notes の代替アプリを、その長所、注意すべき点、実際のユーザーの声など、それぞれ詳しく紹介しています。試用版を試すことなく、自分にぴったりのアプリを見つけることができます。

1. ClickUp（タスク管理機能を備えたオールインワンの生産性向上に最適）

ClickUp を無料でお試しください ClickUp を使って、チーム全員を 1 つのページに集めて、仕事を完了させましょう。

Samsung Notes は簡単なリストの作成には最適ですが、メモに「何かを行う」必要がある場合はどうすればよいでしょうか？そこで登場するのが、仕事のためのすべてを備えたアプリであるClickUp です。これは、ゲームを変える アプリです。単に考えを書き留めるだけでなく、それをタスク、共同ドキュメント、本格的なプロジェクトに変えることができます。

アイデアのブレインストーミング、ミーティングのメモ、プロジェクト全体の管理など、ClickUp ならタブを切り替えることなく、あらゆることを行うことができます。

さらに、ドキュメントやメモ帳内のClickUp Brainによる AI 生成の要約機能を使用すると、メモを数秒で整理することができます。

ClickUp Docs で AI 生成の要約を作成

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docs では、メモがダイナミックな共同作業用ドキュメントに変換されます。ネストされたページの作成、リッチテキストの追加、メディアの埋め込み、さらにはドキュメント内にタスクを直接リンクすることもできます。これで、ブレインストーミングと実行を同時に進めることができるようになりました。

メモを静的なまま保存する Samsung Notes とは異なり、ClickUp はメモを実用的なものにします。さらに、ClickUp Docs を使用して、ClickUp Brain でメモや文章を洗練することができます。

ClickUp Brain を使用して、メモ、コメント、ステータスの変更、新しいサブタスク、主要なプロジェクトの更新などの重要な更新情報をすばやく要約できます。

ClickUp メモ帳

もっと基本的な機能をお探しですか？ClickUp メモ帳は、思いついたアイデアをその場で書き留めるためのシンプルなツールです。軽量で、邪魔になる要素がなく、インスピレーションが浮かんだときに考えを捉えるのに最適です。しかし、ClickUp の真価は、メモを使って「より多くのことを実行できる」点にあります。

ClickUp メモ帳の非常に充実した編集機能を使用して、メモを生き生きとしたものにしましょう。

わずか数回のクリックで、ClickUp タスクを使用してメモをタスクに変換し、期日、担当者、リマインダーを設定することができます。もうアイデアを忘れることはなくなります。

メモを追跡可能な ClickUp タスクに変換して、意思決定を確実に実行に移しましょう。

ClickUp ホワイトボード

視覚的な思考型の方には、ClickUpのホワイトボードもおすすめです。アイデアのブレインストーミング、ワークフローのマップ作成、プロジェクトプランのスケッチなど、柔軟に使えるスペースです。付箋や直線的なリストでは不十分な場合に最適です。

ClickUp ホワイトボードでチームとコラボレーションしたり、単独で仕事したりできます。

ClickUp AI ノートテイカー

そして、主役であるClickUp AI Notetaker も忘れてはなりません。

ClickUp AI Notetaker を使用すれば、ミーティングで情報を見逃したり失ったりすることがなくなります。

このツールは、ミーティングを自動的に録音、文字起こし、要約するので、リアルタイムでメモを取ろうと慌てる必要がなくなります。集中力とメモを同時に使い分ける必要はもうありません。

ClickUp の最高の機能

AI を使用して、ミーティングの議事録を即座に実行可能なタスクに変換

テンプレート、ブックマーク、リッチメディアの埋め込み機能でドキュメントをカスタマイズ

ドラッグ＆ドロップのホワイトボードで、ブレインストーミングセッションを整理

ドキュメントにネストされたサブページを作成して、複雑なプロジェクトを簡単に構造化

メモ内でタスクのステータスと優先度を直接管理

接続検索で 、タスク、メモ、ドキュメントを瞬時に検索

更新をリアルタイムで同期するため、チーム全体がどこにいても常に最新の情報を共有できます。

ClickUp の制限

モバイルアプリは、デスクトップバージョンよりも編集機能が少なくなっています。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5（4,000件以上のレビュー）

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

TrustRadiusのレビューでは-

私は、タスク管理、メモの整理、ワークフローツールとして毎日使用しています… メモをすべて 1 か所にまとめておくことができるため、生産性が向上しました。

私は、タスク管理、メモの整理、ワークフローツールとして毎日使用しています… メモをすべて 1 か所にまとめておくことができるため、生産性が向上しました。

2. Evernote（ウェブクリップやマルチフォーマットメモのキャプチャに最適）

viaEvernote

何百万ものタブを開いていて、それらを保存する場所がない？Evernote がその問題を解決します。強力な Web Clipper で知られる Evernote を使えば、記事、PDF、画像、さらには Web ページ全体を簡単に取得して、後で参照できるようにきれいに保存することができます。研究者、作家、あらゆる場所からアイデアを収集するのが好きな人にとって、究極のキャッチオールツールです。

Samsung Notes は基本的なテキストと描画機能に限定されていますが、Evernote は非常に優れた汎用性を備えています。コンテンツをノートブックに整理したり、ノートにタグを付けて検索を容易にしたり、チェックリスト、音声、添付ファイルを 1 か所に埋め込むこともできます。オフラインアクセスにより、通勤中や飛行機の中など、いつでもノートにアクセスできます。

自分の考えだけでなく、すべてをキャプチャするために設計されたデジタルファイルキャビネットが必要な場合は、Evernote が Samsung Notes をその深さと柔軟性の両面で容易に凌駕します。

Evernote の最高の機能

重要なメモをノートブックの上部にピン留めして、すばやくアクセスできます。

期日とリマインダーを設定して、 タスクの 期限 を追跡

メモ内で PDF に直接注釈を付ける

手書きのメモやノートをスキャンして検索可能にする

クリック 1 つで、メモやノートブック全体をチームメイトと共有できます。

複数のデバイス間で自動的に同期し、リアルタイムで更新

Evernote の制限

Freeプランでは、同期は2台のデバイスにリミットされます。

整理整頓の習慣がなければ、画面がごちゃごちゃしてしまいがちです。

Evernoteの料金プラン

Free

個人用: $14.99/月

プロフェッショナル: $17.99/月

Evernote の評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (2,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5 (8,000件以上のレビュー)

Evernote について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2レビュー*では次のように評価されています:

Evernote アカウントには、入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDF ファイル、画像など、ほとんど何でも保存できます。Web Clipper と「受信トレイに電子メール」機能は、私にとって特に便利です。

Evernote アカウントには、入力したメモ、ウェブサイトのクリップ、PDF ファイル、画像など、ほとんど何でも保存できます。Web Clipper と「受信トレイに電子メール」機能は、私にとって特に便利です。

3. Notion（カスタマイズ可能な作業スペースとデータベースに最適）

viaNotion

フォルダとテキストで基本的な機能のみを提供する Samsung Notes とは異なり、Notion では、接続されたシステムを構築することができます。メモのリンク、ビデオの埋め込み、ダイナミックなテーブルの作成、さらにはプロジェクトダッシュボードの実行も可能です。リアルタイムのコラボレーションとカスタマイズ可能なテンプレートにより、単独での仕事でもチームでの仕事でも、セットアップを簡単に拡張することができます。

フラットなメモを捨てて、より大きなものを構築する準備ができたら、Notion は Samsung Notes にはない自由と柔軟性を提供します。

Notion の最高の機能

リンクされたデータベースを構築して、コンテンツを整理し、ダイナミックに活用

画像、コードブロック、埋め込みをドラッグ＆ドロップ

共有ページでチームメンバーとライブでコラボレーション

定期的なタスクとリマインダーを設定

Notion を Slack、Google Drive、Trello などのツールと接続

コミュニティが作成したテンプレートを複製して、時間を節約

Notion の制限

オフラインモードは、場合によっては機能しないことがあります。

セットアップが大きいと検索速度が低下する

Notion の価格

Free

個人 ：ユーザーあたり月額 12 ドル

プロフェッショナル ：ユーザー 1 人あたり月額 24 ドル

企業：カスタム価格

Notion の評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (6,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,500件以上のレビュー)

Notion について、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのレビューでは：

使いやすいインターフェース、必要なツールを自由に作成できる柔軟性、無制限のデータとファイルのアップロード、Notion チャート、自動化機能などが魅力です。

使いやすいインターフェース、必要なツールを自由に作成できる柔軟性、無制限のデータとファイルのアップロード、Notion チャート、自動化機能などが魅力です。

4. Obsidian（マークダウン愛好家やローカルファーストのメモに最適）

viaObsidian

Obsidian は、メモが静的なものから生き生きとしたものへと変化する場所です。作家、研究者、大物思想家のために設計されており、プレーンテキストを、あなたとともに成長する相互に関連したアイデアのウェブに変えます。

すべてのメモはローカル Markdown ファイルとして保存されるため、プライバシーとコントロールを完全に確保でき、クラウドは必要ありません。グラフビューは、メモ間の関係を視覚的なマインドマップのようにマッピングする優れた機能です。アイデアをその場でリンクしたり、強力なプラグインでセットアップをカスタマイズしたり、作業スペースを好きなように形作ったりすることができます。

個人的な wiki を作成する場合も、本を書く場合も、あるいは単に「第二の頭脳」というアイデアに魅力を感じる場合でも、Obsidian は Samsung Notes では実現できない柔軟性と創造的な自由を提供します。

Obsidian の主な機能

コミュニティのプラグインやテーマでワークスペースをカスタマイズ

入力と同時に Markdown フォーマットのライブプレビューを表示

シンプルな [[ ]] ショートカットでメモ間に内部リンクを作成

メモを フォルダに 整理したり 、タグを使用して柔軟に分類したりできます。

バックリンクとグラフナビゲーションパネルでスムーズに移動できます。

知識ベース全体をプレーンテキストとしてエクスポートして、持ち運び可能にする

Obsidian の制限事項

組み込みのコラボレーション機能なし

一部のプラグインは手動でセットアップする必要があります。

Obsidianの料金プラン

個人使用は無料

オプションのアドオン： 同期： ユーザーあたり月額 5 ドル 公開： ユーザーあたり月額 10 ドル

同期： ユーザーあたり月額 5 ドル

公開：1 ユーザーあたり月額 10 ドル

同期： ユーザーあたり月額 5 ドル

公開：1 ユーザーあたり月額 10 ドル

Obsidian の評価とレビュー

G2 : 評価はありません。

Capterra: 4.8/5 (35件以上のレビュー)

Obsidian について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように書かれています：

Obsidian は、すっきりとしたマークダウン形式のメモアプリです。OneNote などの長年のメモアプリに比べ、機能はそれほど充実しているわけではありませんが、Obsidian の機能は日常の使用には十分すぎるほどです。ただし、標準のライセンスバージョンでも同期機能がないため、その点では評価が下がっています。

Obsidian は、すっきりとしたマークダウン形式のメモアプリです。OneNote などの長年のメモアプリに比べ、機能はそれほど充実していませんが、Obsidian の機能は日常の使用には十分すぎるほどです。ただし、標準のライセンスバージョンでも同期機能がないため、その点では評価が下がっています。

5. Microsoft OneNote（手書きメモや MS Office ファンに最適）

Microsoft OneNote経由

Microsoft OneNote は、まるで本物のノートのような使い心地で、さらにスマートです。手書きでメモやスケッチ、アイデアを書き留めて、デバイス間ですべてを整理したい人向けに設計されています。

スマートフォンやタブレットにほとんど限定されている Samsung Notes とは異なり、OneNote は Windows、Mac、iOS、Android デバイスとシームレスに同期します。ノートブックとセクションのレイアウトは直感的で、手書きのメモ、入力したリスト、埋め込みファイルを簡単に切り替えることができます。

ボーナス：Microsoft 365 スイートと完全に連携するため、電子メール、スプレッドシート、ミーティングのメモを簡単に取り込むことができます。

Microsoft OneNote の最高の機能

手書きのメモや絵を簡単にキャプチャ

すべての主要デバイス間で簡単に同期

ノートブック、セクション、ページタブで整理

重要な情報にタグを付けて、すぐに参照可能

Outlook、Excel、Teams と統合

ページ内に直接音声メモを録音

Microsoft OneNote の制限事項

高度な同期や完全な統合などの最高の機能は、Microsoft 365 サブスクリプションに付属しています。

一部のライターや開発者が不満を感じるかもしれない Markdown をサポートしていません。

Microsoft OneNote の価格

Free

Microsoft 365 に含まれています（ユーザーあたり月額 9.99 ドル）。

Microsoft OneNote の評価とレビュー

G2: 4.5/5 (1,800件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5（1,800件以上のレビュー）

Microsoft OneNote について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように書かれています：

私は、毎日の進行中の仕事やフォローアップを追跡するために、毎日 OneNote を使用しています。メモに画像や図を追加して、コンテキストを説明できるのが素晴らしいです。同期オプションにより、どのデバイスからでもどこからでもメモにアクセスできます。

私は、毎日の仕事やフォローアップを追跡するために、毎日 OneNote を使用しています。メモに画像や図を追加して、コンテキストを説明できるのが素晴らしいです。同期オプションにより、どのデバイスからでもどこからでもメモにアクセスできます。

6. Google Keep（簡単なメモやチェックリストに最適）

Google Keep経由

Google Keep は、高速でカラフル、そして使いやすい、いつでも手元に置けるデジタル付箋ボードのようなものです。買い物リスト、思いついたアイデア、外出先での音声メモなど、すばやくメモして次に進みたい人向けに設計されています。

Samsung Notes は同様のクイックメモ機能を提供していますが、Google Keep は Google エコシステムとの深い統合で優れています。Google アカウントにログインしているすべてのデバイスで、メモが瞬時に同期されます。手間もリミットも一切ありません。

Google Keep の最高の機能

メモやリストを数秒で書き留める

ハンズフリーのメモ取りに音声入力機能を使用

メモを色分けしてラベル付けし、簡単に分類

場所や時間に基づくリマインダーを設定

メモを友人やチームメイトと瞬時に共有

Google ドライブと自動的に同期

Google Keep の制限

リッチテキストフォーマットは利用できません。基本的なメモやチェックリストのみに制限されます。

フォルダ構造はありません。色分けやラベルに頼らなければならないため、メモがたくさんあると混乱しやすいです。

Google Keep の価格

Free

Google Keep の評価とレビュー

G2: 評価はありません

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

7. Apple Notes（Apple エコシステムユーザーに最適）

Apple Notes経由

Apple Notes は、Apple に期待する通り、すっきり、シンプル、そして非常に便利です。iPhone、iPad、Mac をお持ちの方は、買い物リストから大規模なブレインストーミングセッションまで、あらゆる用途に使える、組み込みの相棒としてご利用いただけます。

最大のメリットは、その「機能」です。iCloud により、メモはすべての Apple デバイスで瞬時に同期されるため、意識しなくても常に最新の状態に保たれます。独自のエコシステムに縛られている Samsung Notes やその他のApple Notes の代替アプリとは異なり、Apple Notes は Apple の全製品と完璧に連携し、その見た目も美しいです。

指や Apple Pencil でスケッチしたり、ドキュメントをスキャンしたり、Face ID で機密情報をロックしたり、友人や同僚とメモを共有したりすることもできます。シンプルでありながら驚くほどパワフルで、Apple ユーザーなら、正直言ってこれ以上のアプリはないでしょう。

Apple Notes の最高の機能

iCloud 経由で、すべての Apple デバイス間で自動的に同期

手書き、スケッチ、スキャンした文書を簡単に追加できます。

パスワードまたは Face ID を使用してプライベートメモをロック

フォルダ、タグ、スマート検索で整理

共有メモでリアルタイムに共同作業

タップするだけで完了する機能でチェックリストを作成

Apple Notes の制限

メモのエクスポートにはリミットがあります。コンテンツの共有やコピーは可能ですが、別のアプリやプラットフォームへのメモの移動は必ずしもスムーズには行かない場合があります。

フォーマットオプションは、Notion や ClickUp などのより高度なツールに比べ、かなり基本的なものです。

Apple Notes の価格

無料（Apple デバイス付き）

Apple Notes の評価とレビュー

G2：評価はありません

Capterra：評価はありません

📮 ClickUp Insight： ミーティングの効率に関するアンケート回答者の 49% は、依然として手書きのメモを取っています。これは、デジタルファーストの時代において驚くべき傾向です。ペンと紙に依存しているのは、個人的な好みである場合もあれば、デジタルメモツールがワークフローに完全に統合されていないことを示している場合もあります。一方、別の ClickUp のアンケートでは、35% の人が、ミーティングの要約、アクションアイテムの共有、チームへの情報共有に 30 分以上費やしていることが明らかになりました。👀ClickUp AI Notetaker は、この事務的な負担を解消します。AI がミーティングを自動的に記録、文字起こし、要約し、アクションアイテムを特定して割り当てるので、手書きのメモや手作業によるフォローアップは不要になります。ClickUp の即時ミーティング要約、自動タスク、一元化されたワークフローにより、生産性を最大 30% 向上させます。

8. Joplin（オープンソースのプライバシーと暗号化に最適）

viaJoplin

プライバシーに関しては、Joplin は妥協しません。このオープンソースのアプリは、完全なコントロールを求めるユーザーのために設計されています。トラッカーもデータマイニングも一切なく、あなたのメモだけがロックされ、安全に保管されます。

Samsung Notes はシンプルながら、クラウドと連動しています。Joplin は、エンドツーエンドの暗号化と、メモをローカルに保存するか、Dropbox や OneDrive などの信頼できるサービスを通じて同期するかの選択が可能という、まったく逆の機能を備えています。

Markdown ファンにとっては夢のようなアプリです。すっきりとした文章、強力なタグ付け、そして好きなようにカスタマイズできるプラグインのライブラリが充実しています。セキュリティを重視し、いじくり回すのが好きな人なら、Joplin は Samsung Notes では実現できない、プライバシーを最優先した柔軟性を提供します。

Joplin の主な機能

強力なエンドツーエンドの暗号化でメモをロック

Markdown を完全にサポートし、邪魔されることなく執筆

お好みのサービスを使用して、デバイス間で同期

強力なプラグインとテーマで機能を拡張

ウェブページ全体をメモに直接クリップ

タグ付け、並べ替え、検索で整理を迅速化

Joplin の制限事項

インターフェースはすっきりしていますが、Notion や Evernote などのより洗練されたアプリに比べ、少し機能が少ない印象があります。

コラボレーション機能は内蔵されていません。個人での使用には最適ですが、チームでの使用にはあまり適していません。

Joplinの料金プラン

カスタム価格

Joplin の評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra：評価はありません。

9. GoodNotes（手書きのデジタルメモに最適）

viaGoodNotes

GoodNotes は、紙に書く感覚をデジタルマジックでさらに強化したアプリです。学生、アーティスト、手書きが好きで、検索可能なメモや PDF へのマークアップなど、デジタル化のメリットもすべて活用したい人に人気のアプリです。

Samsung Notes は基本的な手書き機能を備えていますが、GoodNotes は、精密なツール、美しいテンプレート、超高速の手書き文字変換機能により、さらにレベルアップしています。メモを洗練されたデジタルノートに整理したり、PDF にプロのように注釈を付けたり、手書きのコンテンツ（はい、乱雑な走り書きも）を検索したりすることもできます。

タブレットを、雑然とした紙の手帳のような使い心地にしたいなら、GoodNotes はデザインと機能の両面で Samsung Notes をはるかに凌ぐ製品です。

GoodNotes の最高の機能

最高レベルの精度で手書き文字をテキストに変換

PDF、スライド、ドキュメントに直接マークアップ

デジタルノートブックとカスタムカバーで整理

幅広い紙テンプレートやステッカーにアクセス

手書きおよび入力したメモを検索

ノートブックを他のユーザーと共有してコラボレーション

GoodNotes の制限事項

リアルタイムのコラボレーション機能はありません。共有はビューのみです。

最高の体験は iPad で楽しめます。Android および Windows のサポートは現在対応中

GoodNotesの料金プラン

iOSデバイス用 1回限り: $9.99

Androidデバイス: $6.99/月

App Store から 1 回限りの購入：29.99 ドル

GoodNotes の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (70件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (60件以上のレビュー)

10. Standard Notes（安全で暗号化されたメモ作成に最適）

viaStandard Notes

セキュリティが主な懸念事項の場合は、Standard Notes が最適です。Samsung Notes とは異なり、デフォルトですべてを暗号化し、データをエンドツーエンドで保護します。すっきりとしたシンプルなデザインで、Markdown およびリッチテキストをサポートしています。

クロスプラットフォームの同期とオプションの生産性拡張機能を備えた Standard Notes は、シンプルさとセキュリティを重視するすべての人に最適です。基本機能は標準で備わっていますが、上級ユーザーは、テーマ、ファイル添付、バックアップツールなどの拡張機能にアップグレードすることができます。

Standard Notes の主な機能

エンドツーエンド暗号化

Markdown およびリッチテキストのサポート

クロスプラットフォームの同期

生産性拡張機能

Standard Notes の制限事項

非常に大きなメモ（1MB 以上）は、デバイスでの暗号化処理によりパフォーマンスに悪影響を与える場合があります。

Standard Notes の価格

無料プランもご利用いただけます。

生産性プラン： 63 ドル/年

プロフェッショナルプラン： 84 ドル/年

Standard Notes の評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ClickUp でメモを価値あるものに

ちょっとしたアイデアをメモしたり、既存のメモをインポートしたりする場合でも、最適な メモアプリを見つけることが重要です。Samsung Notes は、特に Samsung のエコシステムに忠実なユーザーにとっては、堅実な入門用アプリですが、現実的には、より柔軟性が必要な場合もあるでしょう。

デバイス間のシームレスな同期かもしれません。より深い整理、コラボレーション、またはスマートなAI ツールが、仕事のスピードアップに役立つかもしれません。 こうしたメモアプリ代替アプリが威力を発揮するのは、まさにその点です。

メモ、タスク、プロジェクトなど、すべてを 1 つの強力なプラットフォームで管理したい場合は、ClickUp が最適です。Notion と Obsidian は、クリエイティブな表現を自由にコントロールできる一方、GoodNotes と Apple Notes は、正確さと洗練さを求める手書き好きのユーザー向けに設計されています。

これらのメモアプリの大半は無料プランを提供しているため、試してみて、自分のワークフローに最適なアプリを見つけることができます。

メモの取り方をアップグレードする準備はできましたか？今すぐClickUp に登録して、メモの取り方を次のレベルに引き上げましょう。