製品ピッチを強化する無料の販売シートテンプレート

素晴らしい製品やサービスがあるのに、顧客にその良さが伝わらない...。そんな場合に役立つのがセールスシートです。1 ページの文書で、その製品がどのような問題を解決し、なぜそれが最良のソリューションであるかを瞬時に伝えることができます。

しかし、販売シートのデザインが平凡で、重要な情報が欠けていたり、見にくいビジュアルで雑然としていたり、行動を促すフレーズが欠けていたりすると、潜在的な顧客を混乱させたり、完全に失ったりするリスクがあります。

そのため、よくデザインされた製品販売シートテンプレートを使用することが重要です。このテンプレートを使用すると、特定の機能を強調し、印象的な製品写真を掲載し、性能、価格、メリットを魅力的なレイアウトで提示することができます。また、クライアントや重要な意思決定者に、自社の価値提案を明確に伝えることもできます。

このガイドでは、見栄えのするプロフェッショナルなマーケティング資料を作成し、潜在的な購入者に良い印象を与える 10 種類の無料のカスタマイズ可能なセールスシートテンプレートをご紹介します。

販売シートテンプレートとは？

セールスシートテンプレートは、製品やサービスを最も効果的に紹介するための、あらかじめデザインされた 1 ページの文書です。ゼロから作成する手間を省き、セールスポイントをすっきりとした読みやすいフォーマットで強調できる、優れたセールスシートを作成するためのスマートなショートカットです。

製品販売シートテンプレートを利用すると、次のようなメリットがあります。 ブランドアイデンティティを反映した会社のセールスシートをすばやく作成

独自の写真、価格、会社のロゴを使用して、主な機能や製品仕様を強調表示

リソースハブやウェブサイトへのリンクなどの QR コードなど、シンプルな行動喚起のフレーズも記載しましょう。

第一印象を向上させるデザイン要素に焦点を当てましょう。

セールスシートは、製品発売戦略に特に役立ちます。その理由は？

たとえば、トレードショーの準備をしているスタートアップ企業の創設者だとします。慌てて準備をする代わりに、無料のセールスシートテンプレートを使用して、潜在的な購入者や見込み客に良い印象を与える洗練された製品シートを作成することができます。

優れた販売シートテンプレートの条件とは？

入念に準備された製品販売シートテンプレートは、自信を持って明確に売り込むのに役立ちます。製品のストーリーを伝え、ターゲットオーディエンスの興味を引き付け、潜在的な顧客を 1 ステップ購入に近づけることができます。

見込み顧客のために理想的な販売シートテンプレートに盛り込むべき鍵となる機能は、次のとおりです。

太字で人目を引く見出し ：製品が提供する最大のメリットを即座に伝える、読者の興味を引くデザインのセールスシートテンプレートを探しましょう ✅

明確な製品説明 ：製品の内容、仕組み、解決する具体的な問題点を強調した、成功したセールスシートテンプレートを検索 ✅

クイックスキャン機能リスト ：製品の主な機能、製品仕様、または製品仕様を短い箇条書きでまとめたセールスシートテンプレートを選択できます ✅

印象的な製品写真やビジュアル ：高品質の画像や写真を掲載できるスペースが必ず確保されている、優れた販売用シートテンプレートを選択して、見込み客が製品に興味を持ちやすいようにしましょう ✅

整理されたレイアウトと階層 ：1 ページにコンテンツを明確なセクションに分け、一目で把握しやすいセールスシートテンプレートをお選びください ✅

行動を促す説得力のあるコピー：行動を促すプロンプトを含むセールスシートテンプレートを決定します。この典型的な例としては、「デモを予約する」、「ウェブサイトをご覧ください」、「この QR コードをスキャンしてください」などのシンプルなフレーズが挙げられます。✅

おすすめのセールスシートテンプレート

仕事に必要なすべてが揃ったアプリ「ClickUp」 、およびその他のプラットフォームから、営業チームやマーケティングチームの時間節約に役立つ最高の無料セールスシートテンプレートをご紹介します。

これらのフレームワークにより、営業担当者は、一から文書を作成することに時間を費やすことなく、成約の成立に集中できるでしょう。

1. ClickUp 販売ページテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp の販売ページテンプレートを使用して、強力なメッセージを含む視覚的に魅力的な販売ページを作成しましょう。

ClickUp の販売ページテンプレートは、営業チームがメッセージ、ビジュアル、価格設定を 1 つのカスタマイズ可能なドキュメントにまとめて整理できる、詳細でインタラクティブなフレームワークを提供します。これは単なる静的な 1 ページ文書ではなく、USP、オンボーディングフロー、CTA のバリエーションを強調するためにカスタマイズ可能な柔軟なレイアウトセクションをサポートしています。

ClickUp Docs、 ClickUp ホワイトボード、プロジェクト追跡機能が組み込まれたこのテンプレートを使用すると、製品のメリットを強調し、魅力的なコピーを作成し、パフォーマンスを最適化するための準備を、すべて 1 つのプラットフォームで先取りすることができます。さらに、ページを機能ハイライト、競合他社との比較、製品のスクリーンショットなどの拡張可能なコンテンツブロックに構成し、更新の所有権を割り当てたり、さまざまなバージョンを A/B テストしたりすることができます。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

ドラッグ＆ドロップウィジェット、マークダウンフォーマット、コメントスレッドで透明性を確保

メディアリッチなフォーマットで、重要な差別化要因、使用例、価格設定の論理を強調表示

同じワークスペース内のデモ、製品紹介、顧客の声に直接リンクできます。

リアルタイムの編集、バージョン履歴、チームからのフィードバックを管理

最適なユーザー： 販売資料の作成と管理を効率化および拡大したい、成長段階にある SaaS およびデジタル製品チーム。

Pressed Juicery のデジタルコマースおよびテクノロジー担当副社長、Blaine Labron 氏が ClickUp について語ったコメントをご紹介します。

ClickUp は、このビジネスにイノベーションをもたらす上で非常に役立つツールであり、パンデミック後のデジタル販売の割合を 2% から 65% 以上に伸ばすことに貢献しています。

ClickUp は、このビジネスにイノベーションをもたらす上で非常に役立つツールであり、パンデミック後のデジタル販売の売上を 2% から 65% 以上に伸ばすことに貢献しています。

2. ClickUp イベント提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のイベント提案テンプレートを使用して、イベントを明確に提案、プランニングしましょう。

数日間にわたるリーダーシップ研修や業界ネットワークイベントを企画するには、スライド資料だけでは不十分です。ClickUp のイベント提案テンプレートを使用すると、イベントプランを明確かつプロフェッショナルに構成して発表することができます。会議、パーティー、製品発表会など、このテンプレートは、イベントの目的、ロジスティクス、ゲストの体験などを明確に伝えるためのフォーマットが用意されています。

各セクションは、その目的に合わせて設計されています。日ごとのスケジュール、講演者のプロフィール、会場の詳細、スポンサーの内訳、ロジスティクスのメモなどを追加できます。柔軟なレイアウトにより、ビジュアル、タイムライン、タスクをカスタマイズできるため、提案から実行まで、スムーズなプランニングプロセスを実現できます。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

視覚的なモックアップやムードボードを埋め込んで、クライアントがイベントの体験イメージを視覚的に把握できるようにします。

ベンダーリスト、チケットの詳細、重要な書類、その他の物理的な製品を一元化

価値と物流を並べて評価し、明確なフィードバックを提供

ゲストの期待、インタラクティブな要素、ムードのコンセプトなど、ロジスティクスをマップで整理しましょう。

最適なユーザー： イベントプランナー、企業チーム、マーケティング代理店、クライアントや社内の関係者にアイデアを売り込む会場マネージャー。

📮 ClickUp Insight： 26% の労働者は、仕事から完全に離れる最善の方法は趣味や運動に没頭することだと答え、22% は、決められた時間にノートパソコンを閉じる、在宅勤務の場合は仕事着を着替えるなど、一日の終わりに決まった習慣を行うと答えています。しかし、30% は、精神的に仕事から離れることが難しいと感じています。ClickUp リマインダーは、健康的な習慣の定着に役立ちます。1 日の終わりのまとめアラートを設定し、AI スタンドアップで完了したタスクをチームに自動的に更新し、組み込みの AI アシスタントであるClickUp Brain を使用して毎日タスクを確認することで、最も重要なタスクを常に把握することができます。 💫 実際の結果： Lulu Press は、ClickUp 自動化機能を使用することで、従業員 1 人あたり 1 日 1 時間の時間を節約し、仕事の効率を 12% 向上させています。

💡 プロのヒント： 製品の主なメリットや価値の提案に悩んだ場合は、ClickUp の AI アシスタント「ClickUp Brain」にお尋ねください。最終的なメッセージや販売戦略を決定するまでのブレインストーミングのパートナーとして活用できます。 ClickUp Brain を使用して、コアとなるメリットや価値提案をブレインストーミングし、洗練して完成させましょう。

3. ClickUp キャンペーン概要テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp キャンペーン概要テンプレートを使用して、戦略的なキャンペーンをプラン、実行、監視しましょう。

マーケティングおよび販売キャンペーンの成功は、鋭いクリエイティブブリーフから始まります。ClickUpのキャンペーンブリーフテンプレートは、キャンペーンの目標と KPI を概要し、それらをオーディエンスのインサイト、声の調子、成果物のタイムラインにリンクする、ライブドキュメントとして機能します。

このテンプレートを使用すると、マーケティング担当者は、新製品の発売、季節限定のプロモーション、ブランド認知度の向上など、コミュニケーションを簡素化し、明確な目標を設定し、効率的に実行することができます。すべてのコンポーネントはモジュール式になっています。主な目標の定義、対象オーディエンスのセグメント化、メッセージの階層化の強調、クリエイティブな参考資料の添付などを行うことができます。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

キャンペーン資産、参考資料、ブランドガイドラインへのリンクを追加

オーディエンス、メッセージ、チャネル、KPI などのカスタマイズ可能なフィールドを使用して、キャンペーンの構成要素を整理します。

テーブル、カレンダー、ガント、作業量など、複数のビューで進捗状況を視覚的に追跡

チームメンバーに、期限、優先度、ネストサブタスクを割り当てて、完全な説明責任を確保しながらタスクを割り当てます。

最適なユーザー： デジタル、印刷、製品発売のイニシアチブにわたって戦略的なキャンペーンを企画し、戦略、イノベーション、配布を 1 つの集中型発売ドキュメントに統合する必要があるマーケティングチーム、クリエイティブエージェンシー、営業部門。

4. ClickUp ケーススタディテンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のケーススタディテンプレートを使用して、視聴者に共感を呼ぶ成功事例を紹介しましょう。

ClickUpのケーススタディテンプレートは、豊富なフォーマットと組み込みのパフォーマンスデータにより、成功事例をストーリー性のあるコンテンツに変換します。セールスデッキからランディングページなど、さまざまな販促資料に最適です。価値を最もよく証明するのは、明確に構成されており、営業活動にも活用できる、実際の顧客の成功事例です。

レイアウトには、クライアントの背景、課題、提案する解決策、実装、成果などを記入するプレースホルダーが含まれています。データを収集し、顧客の行動を分析し、実際の成果を提示して、製品やサービスの価値を強調するためのステップバイステップのフレームワークを提供します。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

業界固有のバージョンを使用して、問題、解決策、結果という一貫したストーリーを構築し、ターゲットを絞り込みます。

ケーススタディを独立したドキュメントとして共有したり、提案書に組み込んだりすることができます。

ケーススタディのワークフローの各段階を概要で示すカスタムステータスで進捗状況を追跡

リアルタイムのコメントや AI 搭載のライティングツールを使用して、効率的に草案を作成し、簡単に共同作業を行うことができます。

最適なユーザー： マーケティングチーム、コンテンツ作成者、B2B SaaS 企業、製品マネージャー、および成功事例を文書化し、実際の結果を通じて信頼を築きたい学術研究者。

5. ClickUp マーケティングキャンペーン概要テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のマーケティングキャンペーン概要テンプレートを使用して、より迅速に、より効果的なマーケティング戦略をプランニングしましょう。

マルチプラットフォームのマーケティングイニシアチブを計画する場合、役割、メッセージ、タイミングについて混乱が生じることがよくあります。ClickUp のマーケティングキャンペーン概要テンプレートは、すべてのキャンペーンロジスティクスを、ブリーフィングツールおよびセールスシートとして機能するフォーマットに統合することで、そのような不整合を防ぎます。このテンプレートを使用すると、マーケティングイニシアチブを最初から最後まで、明確かつ正確に計画、実行、監視することができます。

キャンペーン戦略とコラボレーションを効率化するように設計されたこのテンプレートを使用すると、マーケティングチームは、目標の概要、ターゲットオーディエンスの特定、メッセージのプランニング、リソースの管理をすべて 1 かで行うことができます。また、チームは、包括的なストーリーを定義し、納期ごとに成果物を添付し、承認を明確にするなど、すべて 1 つの集中管理されたドキュメントで行うことができます。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

最適なユーザー： 複数のステークホルダーが関わる、プラットフォームをまたぐマルチチャネルキャンペーンを企画するマーケティングマネージャー、デジタルエージェンシー、クリエイティブチーム。

🎥 ClickUp でマーケティングプランを作成する方法の概要は、こちらをご覧ください。

6. ClickUp プロジェクト提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプロジェクト提案テンプレートを使用して、次の大きなアイデアを自信を持って発表しましょう。

新しい社内システムの導入や社外とのコラボレーションを提案するには、その状況に合わせてカスタマイズでき、かつ繰り返し使用できるフレームワークが必要になることがよくあります。ClickUpのプロジェクト提案テンプレートは、提案書と構造化されたセールスシートのハイブリッドなテンプレートで、範囲、成果物、チームの役割、期待される ROI を明確に表現することができます。

このテンプレートには、目標、価値の表明、タイムライン、予算など、必要なすべてのセクションが含まれており、製品提案を明確かつ一貫性のある、クライアントの期待に沿ったものにすることができます。組み込みの承認ワークフローと統合されたタスク管理機能により、繰り返し使用できる提案フォーマットを構築するのに最適です。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

リソース、コスト見積もり、リスク軽減プランをリンクする、組み込みのタイムラインとインパクト要約を使用して、プロジェクトの価値を明確に表現します。

目標、成果物、価値の声明などの構造化されたセクションを使用して、プロジェクトの範囲を定義します。

あらかじめ定義された提案日と期間フィールドに入力して、明確なタイムラインを設定します。

最適なユーザー： 代理店、コンサルタント、プロジェクトマネージャーは、クライアントの賛同と承認を得るために、詳細でクライアント向けのプロジェクト提案書を作成する必要があります。

7. ClickUp プログラム提案テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp のプログラム提案テンプレートを使用して、コンセプトから実行まで、インパクトのあるプログラムを構築しましょう。

ClickUp プログラム提案テンプレートは、新しいプログラムやサービスイニシアチブのための、明確で整理された、インパクトのある提案書を作成するのに役立ちます。このテンプレートは、戦略とロジスティクスを、社内販売シートのような構造化された文書にまとめます。

推測作業を排除するために作成されたこのテンプレートは、目標の明確化、タスクの優先順位付け、コストの評価を行うためのプロフェッショナルなレイアウトを提供します。

💛 なぜこれがお気に入りになるのか：

ビジネス整合、期待される成果、トレーニングのフォーマット、必要な人員、予算見積もりに関するセクションにアクセスできます。

経営陣のレビュー用に、エグゼクティブ向けのフォーマットでプログラムを紹介

自動化機能を使用して、承認やフィードバックのラウンドを追跡

カスタマイズ可能なテーブルビューで、材料費や人件費などの予算を効果的に見積もることができます。

最適なユーザー： プログラムマネージャー、非営利団体のコーディネーター、政府機関プランナー、および教育、医療、社会貢献、社内業務などの分野でプログラムを開始または再構築する企業チーム。

🎥 ClickUp チームによる ClickUp の活用方法をご覧ください。

8. Canva の HR ソフトウェア企業向けセールスシートテンプレート

Canva経由

Canva の「HR ソフトウェア企業向けセールスシートテンプレート」は、人事担当者に共感を呼ぶ、洗練されたプロフェッショナルな 1 ページ構成のテンプレートです。マーケティングチームや営業担当者が、製品の主な機能、メリット、会社の信頼性を強調する場合にも役立ちます。

このテンプレートは、イベント、ピッチミーティング、デジタルキャンペーンなどで潜在的なクライアントを引き付けるのに役立ちます。説得力があり、簡潔なコミュニケーションを通じて信頼を築き、エンゲージメントを促進します。お客様の声、セキュリティ認証、統合、連絡先情報を記載するスペースも備わっています。

💛 なぜこれがお勧めか：

機能、ハイライト、製品の要約などを、よく整理されたセクションを使って伝えます。

複雑な製品やサービスを、わかりやすく読みやすいフォーマットでプレゼンテーション

PDF、JPG、またはウェブに最適化されたフォーマットで出力でき、柔軟性に優れています。

色、ロゴ、フォントでブランディングをカスタマイズして、洗練されたブランドイメージを演出

最適なユーザー： HR テクノロジー企業、SaaS ベンダー、スタートアップ企業の創設者、または企業クライアントに HR 製品をプロモーションしたり、見本市やビジネスエキスポでソリューションを紹介したりする B2B マーケティング担当者。

9. Canva のウェブサイトデザイン企業向けビジネスセールスシート

Canva経由

Canva の「ウェブサイトデザイン企業向けセールスシート」は、中小企業向けのウェブサイトデザインサービスを宣伝する、大胆でクライアント重視のテンプレートです。マーケティングコピーと視覚的な構造が完璧に融合し、成長にデジタルプレゼンスが欠かせない理由を伝えます。

この 1 ページは、デザインエージェンシーが自社の価値を明確に伝え、オンラインスペースを初めて利用する潜在的なクライアントを引き付けるのに役立ちます。閲覧者を認知から行動へと誘導するため、アウトリーチ、ピッチデッキ、コンサルティングに最適です。

💛 なぜこれがお勧めか：

その価値を瞬時に伝える見出しとサブ見出しで、ピッチをプレゼンテーションしましょう。

サービス内容と選択理由を並べて説明し、顧客に提案内容を明確に伝えることができます。

レイアウト用の画像プレースホルダーを使用して、過去のプロジェクトを視覚的に強調表示

デザインサービス、価格モデル、タイムラインをわかりやすく説明

最適なユーザー： ウェブデザイナー、デジタルエージェンシー、マーケティングコンサルタントなど、小売、ホスピタリティ、ローカルサービスなどの分野で、ウェブでの存在感を確立または向上させたい中小企業経営者をターゲットとする方。

🧠 興味深い事実： ワークフローに AI または自動化ツールを導入している営業チームは、生産性およびチーム全体のパフォーマンスが大幅に向上し、90% が良い結果を得ていると報告しています。

10. Xtensio のセールスシートテンプレート

viaXtensio

Xtensio のセールスシートテンプレートは、製品やサービスのコアバリューを一目で伝える、視覚的に魅力的な 1 ページ構成のテンプレートです。説得力のあるコピー、すっきりとしたレイアウト、魅力的なビジュアルを組み合わせることで、このセールスシートは、製品の機能、その重要性、および製品の優位性をすばやく伝えることができます。

顧客、投資家、または利害関係者に売り込む場合、このテンプレートは、提供内容を明確かつ効果的に表現するのに役立ちます。コールドアウトリーチや製品プレゼンテーションで注目を集めるのに最適です。

💛 なぜこれがお勧めか：

コーディングを一切必要とせずに、モバイル対応でブランド化された販売ページを作成し、チャート、ビデオ、お客様の声、機能のハイライトなどを埋め込むことができます。

リアルタイムで共同編集し、共有可能なリンクを介してシートを配信—機敏な取引サイクルに最適です。

静的なファイルではなく、動的に更新されるリンクを見込み客に送信

ドラッグ＆ドロップで、問題点、製品説明、ケーススタディ、行動喚起などをブロックで配置できます。

最適なユーザー： スタートアップの創設者、製品マーケティング担当者、および新規顧客に新製品を売り込み、ステークホルダーの支持を確保、または投資家向けプレゼンテーション資料に盛り込みたい中小企業経営者。

ClickUp テンプレートで製品のポジショニングをマスター

プロフェッショナルなセールスシートは、製品やサービスを明確かつインパクトのある形で紹介するために不可欠です。価値を伝え、メリットを強調し、注目を集めるため、クライアントの獲得、成約、投資の確保に強力なツールとなります。

ClickUp 、仕事のためのすべてを備えたアプリは、営業チーム、中小企業経営者、スタートアップの創業者たちが、整理整頓、コラボレーションの効率化、迅速な業務遂行を実現するのに役立ちます。

ドキュメント、ホワイトボード、タスク管理、自動化、リアルタイムコラボレーションなどの機能により、ビジネスのワークフローのあらゆる部分を作成、追跡、最適化することができます。

そして、最大のメリットは？ClickUp では、1,000 以上のカスタマイズ可能なテンプレートを用意しており、販売およびマーケティング資料を数分で作成することができます。

今すぐClickUp に登録して、時間を節約し、連携を強化し、ビジネスの成長を促進しましょう！