2025年版 オフィス向け部屋予約ソフトウェア ベスト10

ノートパソコンを手に、オフィスを回りながら、空いているミーティングルームを探したことはありませんか？あなたと同じように、従業員の 40% が、適切なミーティングスペースを探すだけで 1 日 30 分も無駄に過ごしているのをご存知ですか？

これは単に苛立たしいだけでなく、生産性を著しく低下させる要因でもあります。重要なクライアントとのミーティングでも、チームでの簡単な同期でも、会議室争いやカレンダーの調査に時間を費やすことは、誰にとっても避けたいことです。

そこで、部屋予約ソフトウェアが役立ちます。適切な予約システムにより、スケジュールの重複を排除し、無断キャンセルを防ぎ、リアルタイムの空き状況とスマートなリマインダー機能により、ミーティングを円滑に進めることができます。

スペースを効率化し、時間を節約し、カレンダーの管理を取り戻すのに役立つ、最高の部屋予約ツール（ClickUpがトップ！）をまとめました。

会議室予約ソフトウェアを選ぶ際に注目すべきポイントは？

適切な会議室予約ソフトウェアは、単に予約を確保するだけではありません。先を見越して、邪魔にならず、すべてのミーティングが時間通りに（適切な参加者が実際に会議室に揃って）開始されるようにする必要があります。

生産性の高いミーティングを行うための会議室予約システムに求められる要件は、次のとおりです。

リアルタイムの会議室空き状況： チームメンバーが、空いている会議室、使用中の会議室、予約済みの会議室を即座に確認できるツール。会議室に「誰かいますか？」と邪魔したり、推測したり、 チームメンバーが、空いている会議室、使用中の会議室、予約済みの会議室を即座に確認できるツール。会議室に「誰かいますか？」と邪魔したり、推測したり、 ミーティングの予定がぶつかったりといった不都合が なくなります。

カレンダーと電子メールの統合： 既存のビジネスツール、Google Workspace、カレンダー、Microsoft Outlook、電子メールのリマインダーとシームレスに同期するソフトウェア。チームメンバーが予約を見逃したり、1 つの部屋を予約するために 5 つのアプリを切り替えたりする必要がなくなります。

インタラクティブなフロアプラン： インタラクティブな部屋表示とオフィスのレイアウトを視覚的に表示する機能で、ミーティングスペースをクリックして簡単に予約することができます。このような会議室予約ソフトウェアは、大規模なオフィスやハイブリッドなセットアップの場合に特に必要です。

スマート予約ルール： 最大収容人数、予約期間のリミット、特定のチームへの優先アクセス権などの制限を設定するツール。これにより、繁忙時でも公平で整理された状態を保ち、 最大収容人数、予約期間のリミット、特定のチームへの優先アクセス権などの制限を設定するツール。これにより、繁忙時でも公平で整理された状態を保ち、 仕事でのスケジュールの問題を 回避できます。

タッチレスのチェックインとチェックアウト： QR コードまたはセンサーを使用して、スペースを使用しているユーザーを確認するソフトウェア。ゴースト予約を削減します。また、スペースの使用状況を追跡して、より適切なプランニングを行うこともできます。

訪問者管理機能： クライアントやベンダーの訪問のために会議室を予約し、ゲストのサインインとリンクする機能

使用状況の分析とレポート： 最も使用頻度の高い部屋、予約のキャンセル頻度、スペースの効率が低下している場所などを追跡するソフトウェア

最高の会議室予約ソフトウェアを一目で確認

以下、選択可能な最も優れた会議室予約ソフトウェアをご紹介します：

最高の会議室予約ソフトウェア

以下は、予約システムを向上させるために最もよく使用されている会議室予約ソフトウェアの一部です。

1. ClickUp（シームレスな会議室予約とチーム調整に最適）

ClickUp でミーティングのスケジュールをプランニングし、重複予約を回避しましょう。

次のような状況を想像してみてください。重要なクライアントとの電話まであと 5 分というのに、予約したはずの会議室がまたも予約で埋まっている。カレンダーを確認しても、状況がよくわからない。チームメンバーはさまざまなツールを使用しており、誰が何を予約したか誰もわからない。あなたは、バックアップのスペースを必死で探している。

Enter ClickUp、仕事のためのすべてを網羅したアプリ。これは、スケジュール管理、コラボレーション、フォローアップなどを1つにまとめた、AI搭載のワークハブおよびスマート予約システムです。

ClickUp カレンダー

ClickUp の AI カレンダーは、会議室予約の指令センターとしての役割を果たします。廊下で立ち往生したり、二重予約のトラブルに巻き込まれたりすることなく、どの部屋がいつ、どのくらいの時間利用可能かを、リアルタイムで一目で確認できます。

ClickUp カレンダーで、会議のスケジュール設定や会議室予約を簡単に

ブレインストーミングセッションや毎週の全体会議のために時間をブロックする必要がありますか？ご希望の時間帯をお選びください。

しかし、その機能は予約だけにとどまりません。このカレンダーは AI を搭載しており、ミーティングのフロー全体を最適化することができます。カレンダーは、空き状況に基づいて自動的にスケジュールを設定し、リマインダーを送信するので、ミーティングを見逃す人や、招待されていない人が参加してしまうことを防ぎます。

ClickUp Brain

ClickUp の AI は、タスク、今後の締め切り、チームの空き状況をレビューし、最適なミーティングの時間を提案します。

ClickUp Brain は、集中時間を自動的にブロックし、競合が発生した場合はスケジュールを再調整するため、重複や直前の変更を回避できます。

ClickUp Brain に定期的な予約タスクの処理を依頼しましょう。

ClickUp タスク

次に、ミーティングルームの調整業務を支える基盤となる「ClickUp タスク」についてご説明します。

ClickUp タスクでミーティングのスケジュールを ToDo リストに変えましょう。

予定されているすべてのミーティングをタスクに変換できます。会議室にタグを付け、チームに割り当て、期間を設定するだけで完了です。

これにより、共有の情報源が作成され、誰がどのスペースを、どのくらいの時間、何のために使用しているかを全員が把握できるようになります。「会議室 B」が誰のために予約されているかを推測する必要はもうありません。さらに、サブタスクやチェックリストを追加して、ミーティングを順調に進め、生産性を維持することができます。

ClickUp 統合

ClickUp は、Google カレンダー、Outlook、Microsoft Teams、その他のトップスケジューリングツールと簡単に同期できるため、予約のエコシステム全体が連携します。

ClickUp 統合により、既存のスケジュール管理ツールを同期して、予約済みの時間帯や会議室を一元的にビューで確認できます。

ClickUp Outlook 統合機能を使用すると、電子メールをタスクに変換することができます。また、Outlook を終了することなく、電子メールから新しいタスクを作成することもできます。

ClickUp と Google カレンダーの統合により、カレンダーのタスクの更新も簡単になります。また、Google カレンダーでイベントを変更または追加した場合、その変更は自動的に ClickUp に反映されます。

同様に、ClickUp Calendly 統合を使用すると、Calendly でミーティングをスケジュールし、それを ClickUp に表示することができます。

管理、スケジュール設定、調整に加え、ClickUp は生産性の向上にも優れています。会議室予約に伴う混乱を解消するだけでなく、ミーティング自体を完全にスムーズなものにします。

ClickUp AI ノートテイカー

ClickUp AI Notetakerは、あなたが知らなかった、チームに欠かせないメンバーです。ミーティングに参加し、内容を聞き、議事録から重要なポイントを書き起こし、そして最も重要なこととして、通話終了直後に ClickUp タスクに変換されるアクションアイテムを自動的に生成します。

ClickUp AI Notetaker を使って、ミーティングの議論を簡単に記録しましょう。

つまり、すべての会議室予約の結果が、曖昧なメモや忘れられた要点ではなく、文書化された結果とフォローアップとして残ります。

ClickUp ミーティング予約フォームテンプレート

チームで簡単に会議室を予約したり、ミーティングのスケジュールを立てたりする方法をお探しですか？ClickUp のミーティング予約フォームテンプレートをお試しください。

無料テンプレートを入手 ClickUp ミーティング予約フォームテンプレートで、会議室予約のリクエストを効率化

このソフトウェアを使用すると、チームは手間をかけずに会議室を予約でき、すべての会議の依頼が明確かつ一貫性のあるものとなり、会議のスケジュールの重複を回避できます。さらに、日付、時間、場所、参加者、会議のアジェンダ、必要なリソースなど、必要なすべての詳細情報を記録することができます。

キャンパス、コワーキングフロア、企業本社など、より広いスペースを管理している方には、ClickUp オフィススペース管理テンプレートが最適です。

無料テンプレートを入手 ClickUp オフィススペース管理テンプレートで、会議スペースの管理とメンテナンスを最適化しましょう。

デスクや会議エリアを割り当て、部屋の使用状況を追跡し、メンテナンス依頼を管理し、生産性を最大化するためのレイアウトの最適化も行うことができます。スペースを視覚化し、効率的にプランを立て、オフィスを円滑に運営することができます。

カレンダーが重なり、スケジュールがぎっしり詰まった世界において、ClickUp はフルスタックなミーティングオペレーションマネージャーです。効果的なミーティングの実施、すべてのスペース、タスク、チームメイトの同期化をお手伝いします。

ClickUp の主な機能

ClickUp のリミット

新規ユーザーは、その豊富な機能に最初は少し圧倒されるかもしれません。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,300件以上のレビュー)

ClickUp について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

ClickUp ユーザーの声

ClickUp に移行して以来、ミーティングの時間が大幅に短縮されたことは驚くべき成果です。以前はイベントの企画や最新情報の更新に週 3 時間かかっていた作業が、今では 1 時間強で済みます。関係するチームは、より重要なマーケティングの優先事項に集中できる時間が増えました。

ClickUp に移行して以来、ミーティングの時間が大幅に短縮されたことは驚くべきことです。以前はイベントプランニングと更新に週 3 時間かかっていた作業が、今では 1 時間強で済みます。関係するチームは、より重要なマーケティングの優先事項に集中できる時間が増えました。

2. Skedda（特定の会議室のアクセス制御の自動化に最適）

viaSkedda

2023年から2024年にかけて、オフィスの全体的な稼働率は 30%から60%へと2倍に増加しました。これは、より多くの人々、より多くのミーティング、そしてもちろん、スペースの競合の可能性も増えることを意味します。

Skedda の洗練された一元化されたプラットフォームでは、デスクの割り当て、会議室スケジュール、共有スペースの整理など、あらゆる管理を行うことができます。直感的なドラッグ＆ドロップインターフェース、オンライン支払い、ソーシャルログインにより、オフィスマネージャーやコワーキング運営者は、最小限の努力で予約を簡単に処理することができます。

また、特定の部屋へのアクセス制御を設定して、優先度の高いミーティングのためにスペースを常に確保することもできます。

Skedda の主な機能

予約条件、カスタムフィールド、特殊な設備やさまざまなミーティングスペースに関するルールをカスタマイズ

訪問者は指定のタブレットでチェックインし、到着に関する通知を即座に受け取ることができます。

Slack や電子メールでチェックインのリマインダーを送信し、未使用のスペースを自動的に解放して、幽霊予約を回避します。

詳細なインタラクティブマップとフロアプランのビジュアルにより、リモートチームがオフィスの周辺を簡単に確認できます。

Skedda の制限事項

タイムゾーンが間違ったリストの予定

カスタマイズ機能がない

Skeddaの料金プラン

スタータープラン: $99/月

プラス： $149/月

プレミアプラン: $199/月

Skedda の評価とレビュー

G2: 4.8/5星（240件以上のレビュー）

Capterra: 4.8/5星（220件以上のレビュー）

3. Kadence（ハイブリッドチームに最適）

Kadence経由で

64% の従業員 が、現在の会社はハイブリッドモデルで運営されていると述べています。その中の一人であれば、Kadence は理想的な会議室予約ソフトウェアです。

この会議室予約システムは、ハイブリッドチーム向けにカスタマイズされた最新の会議室予約システムで、複数の場所にある利用可能な会議室をリアルタイムで可視化します。

場所、キャパシティ、設備で部屋を絞り込み、モバイルデバイスやデスクトップから直接予約することができます。システムの部屋表示とクイック予約機能により、会議室予約が透明で手間のかからないものになります。

Kadence の主な機能

職場の占有状況に関する予測分析にアクセスできます。

Slack および MS Teams のアラートで、チームメンバーがオフィスに来る時間や直前にキャンセルした情報を常に把握できます。

必要な設備でミーティングルームのセットアップをカスタマイズ

Outlook および Google カレンダーから直接会議室を予約

チェックインリマインダー、未使用の部屋の自動解放、リアルタイムの部屋使用状況分析機能により、オフィスマネージャーが予約の競合を最小限に抑えることができます。

Kadence のリミット

部屋予約を変更しようとした際に、よく不具合が発生します

インサイトセクションは詳細が不足しています

Kadenceの料金プラン

標準： アクティブユーザー 1 人あたり月額 4 ドル

企業：カスタム価格

Kadence の評価とレビュー

G2: 4.6/5星（100件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5星（20件以上のレビュー）

Kadence について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように書かれています：

正しく設定すれば、使いやすいシステムです。ボタンを数回クリックするだけで、空いている席や部屋をビューし、クリックして確定するだけです。予約のたびにチェックインしなければならないのは、非常に面倒です。時間通りにチェックインしないと、予約がキャンセルされてしまいます。

正しく設定すれば、使いやすいシステムです。ボタンを数回クリックするだけで、空いている席や部屋をビューし、クリックして確定するだけです。予約するたびにチェックインしなければならないのは、非常に面倒です。時間通りにチェックインしないと、予約がキャンセルされてしまいます。

4. OfficeRnD（会議室のカスタマイズに最適）

viaOfficeRnD

オンラインミーティングを行う際には、ブレインストーミング用のホワイトボード、クライアントとの通話用のビデオ会議機器、ハイブリッドハドル用の追加の椅子など、チームごとに必要な設備は異なります。

OfficeRnD を使用すると、アメニティの追加から、スケジュールをシンプルかつストレスフリーに保つスマートな予約ルールの設定まで、チームのニーズに合わせて会議室をカスタマイズできます。また、忙しい時には、オフィスマネージャーや管理者が他の人の代わりにスペースを予約して、全員が適切な時間に適切な部屋を利用できるようにすることができます。

このプラットフォームは、柔軟で拡張性の高いソリューションを必要とするコワーキングスペースや企業環境に特に適しています。

OfficeRnD の主な機能

定期的なミーティングの 部屋を簡単に予約

各予約に重要なミーティングの詳細やリソースを直接追加

一元化された会議室のステータスで、スペースの空き状況を強調表示

予約やチェックイン、会議室の利用率、平均予約期間、ノーショーの割合などを追跡

OfficeRnD のリミット

予算が限られている新興企業にとっては、かなりの出費になる可能性があります。

ユーザーからは、ソフトウェアの操作がやや難しいという声が寄せられています。

OfficeRnDの料金プラン

OfficeRnD の評価とレビュー

G2: 4.6/5星（150件以上のレビュー）

Capterra: 4.5/5星（30件以上のレビュー）

OfficeRnD について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューには次のように書かれています：

このプラットフォームのシームレスさが気に入っています。非常にユーザーフレンドリーで、操作も簡単です。当社の組織ニーズや、オフィスで会議室を予約する際の要件には、ミーティングサービス機能が不可欠です。チームメンバーが従業員の出勤に備えることができるよう、そのフォームの要件を有効にするオプションがあればさらに便利です。

このプラットフォームのシームレスさが気に入っています。非常にユーザーフレンドリーで、操作も簡単です。当社の組織ニーズや、オフィスで会議室を予約する際の要件には、ミーティングサービス機能が不可欠です。チームメンバーが従業員の出勤に備えることができるよう、そのフォームの要件を有効にするオプションがあると便利です。

5. inspace（会議室利用管理とワークプレイス分析に最適）

viainspace

ワークスペースを最適化するには、会議室やデスクの使用状況に関するリアルタイムのデータが必要です。このプラットフォームの NFC 対応チェックインシステムにより、予約したユーザーだけがスペースを利用でき、使用されていない部屋は自動的に他のユーザーに解放されます。

会議室予約の管理だけでなく、スペースの使用状況や、チームに合わせて変更すべき点を正確に把握することができます。

インタラクティブなルームパネルを含むあらゆるデバイスから、利用可能な会議室を即座に表示、スケジュールを確認、スペースを予約することができます。さらに、カスタマイズ可能なメッセージ機能、リアルタイムの更新、スムーズな調整機能により、クライアントやチームとのミーティングをスムーズかつ快適に進行することができます。

inspace の主な機能

予約ルールを設定し、ユーザーの役割を管理して、特定のスペースを適切なユーザーだけが予約できるようにします。

訪問者にデジタルサイネージを提供して、ミーティングルームを予約できるようにします。

プラットフォームの直感的なインターフェースでフロアプランのインタラクティブマップにアクセスし、従業員がデスク、ミーティングルーム、駐車場などを予約できるようにします。

きめ細かなアクセス制御と実用的なメトリクスを活用

inspace の制限

ユーザーエクスペリエンスがあまりスムーズではない

部屋を予約するには、ページを数回更新しなければならない場合があります。

inspace 料金プラン

スターター： 月額 3.99 ドル/ユーザー

プロ： 月額 7.99 ドル/ユーザー

企業：カスタム価格

inspace の評価とレビュー

G2: レビューは現在ありません

Capterra: レビューが不足しています

👀 ご存知でしたか？職場のスペースの 49% は、1 日平均 1 時間未満と、非常に利用率が低いのが現状です。

6. Roomzilla（ワンタップで部屋を予約できる最高のツール）

viaRoomzilla

会議室を予約するために、複数の承認ステップを踏まなければならないのは誰にとっても面倒です。緊急の会議の場合は、さらに苛立ちが募ります。

Roomzilla では、QR コードをスキャンするだけで部屋を予約できます。自動キャンセル機能と承認キュー機能により、予約の無断キャンセルを減らし、予約プロセスを効率化できます。このプラットフォームは、ホットデスク、デスクホテル、従来の会議室予約など、さまざまな用途に対応しており、現代的で柔軟な職場に最適な多機能ソリューションです。

Roomzilla の主な機能

デジタルチェックインと自動キャンセル機能を利用して、ワークスペースを最適化

QR コードを使って、部屋やコワーキングスペースをすばやく予約

特定の部屋やリソースの承認ルールを設定し、優先度の高いスペースのみ管理者のレビューを受けるようにします。

インタラクティブなマップとリアルタイムの予約更新で効率を最大化

Roomzilla のリミット

レポート作成機能は詳細が足りない

モバイルアプリはありません

Roomzillaの料金プラン

Free

標準プラン: $12/リソース

Business：1 部屋あたり 20 ドル、機器 1 台あたり 12 ドル

Roomzilla の評価とレビュー

G2: 4.3/5星（180件以上のレビュー）

Capterra: レビューが不足しています

7. Robin（広いオフィススペースとリモートチームを持つ企業に最適）

viaRobin

大企業の場合、広大なオフィススペースや複数の場所に会議室を管理することは、特にハイブリッドなワークモデルを採用している場合は、ロジスティクスの面で大きな課題となります。Robin は、このような企業の会議室ニーズに対応するために設計された会議室予約ソフトウェアです。

ホットデスク、優先予約、および部屋の一元化された概要により、最適なスペースをすばやく見つけ、リモートチームとオフィス内のチームのスケジュールの競合を解決できます。AI を使用して、駐車場の予約、部屋の表示、オフィスのレイアウトの最適化も行うことができます。

Robin の主な機能

Microsoft Outlook および MS Teams を通じて部屋を予約

自動会議室提案機能やインタラクティブなオフィス地図にアクセス

AIによる自動チェックイン、会議のキャンセル防止、インテリジェントなスペースの提案により、会議室を最適に活用できます。

従業員や訪問者に、オフィスの場所を示すインタラクティブなキオスクとマップを提供しましょう。

Robin の制限事項

フロアプランの編集は少し複雑で、多くの場合、サービスプロバイダーのサポートが必要になります。

Outlook による予約システムが正常に機能しない

Robinの料金プラン

カスタム価格

Robin の評価とレビュー

G2: 4.5/5星（200件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5星（70件以上のレビュー）

Robin について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは：

各会議室や会議室内の設備に関する情報を簡単に管理できる点が気に入っています。アプリのユーザーエクスペリエンスも使いやすく、スタッフも非常に満足しています。

各会議室や会議室内の設備に関する情報を簡単に管理できる点が気に入っています。アプリの UX がとても使いやすく、スタッフも簡単に利用できます。

8. Teem by iOFFICE（政府機関向け）

Teem by iOFFICE経由で

Teem by iOffice は、FedRAMP 認定の会議室予約システムで、機密性の高いデータを扱う政府機関や企業に最適です。

デスクと会議室の予約、職場分析、経路案内を統合したソフトウェアです。また、Eptura AI により、作業スペースの最適化と業務効率の向上も実現します。

会議室予約だけでなく、オフィスのスペースのメンテナンスのスケジュール設定、サービスリクエストの提出、ミーティングのスケジュールや設備予算の追跡にも使用できます。

この会議室予約ソフトウェアは、職場の予約や訪問者のフローをすべて一元的に管理するプラットフォームをお探しの企業や教育機関に最適です。

Teem by iOFFICE の主な機能

インタラクティブなオフィスマップにアクセスして、会議室を予約し、その場所を確認できます。

AI を使用して、好みに応じて作業スペースを予約し、従業員が同僚の近くのデスクを選択できるようにします。

分析ダッシュボードで、作業スペースの利用状況、予約、リースに関するデータをビューできます。

訪問者管理システムやデジタルサイネージソリューションとの連携により、会議室予約の体験をさらに向上させます。

Teem by iOFFICE の制限事項

ユーザーからのカスタマーサービスの評価が低い

このツールは学習曲線が急勾配です

Teem by iOFFICEの料金プラン

カスタム価格

Teem by iOFFICE の評価とレビュー

G2: レビューは現在利用できません

Capterra: 4.4/5星（40件以上のレビュー）

9. RoomRaccoon（ホテルとリゾートに最適）

viaRoomRaccoon

予約の重複、手作業による更新、絶え間ない予約リクエストは、最も組織的なホテルスタッフでさえも圧倒してしまうものです。RoomRaccoon は、ホスピタリティ業界向けのフロントデスク管理とバックオフィス業務を自動化する、オールインワンのホテル管理ソフトウェアです。

そのプロパティマネジメントシステム（PMS）には、堅牢な予約エンジン、チャネルマネージャー、リアルタイムレポート作成機能などが搭載されており、ホテルやゲストハウスは客室予約を効率化し、収益を最大化することができます。

これは、ホテル経営者が時間を節約し、エラーを減らし、チェックインからチェックアウトまでシームレスな体験を提供するためのスマートなソリューションです。

RoomRaccoon の主な機能

すべての予約プラットフォームで会議室の空き状況を自動的に更新します。

安全で自動化された請求により、プラットフォームから直接支払いを受け取ることができます。

確認、リマインダー、アップセルに関する自動電子メールやメッセージを送信

カスタマイズ可能な予約エンジンと 300 以上の統合機能により、ゲストルーム、ミーティングルーム、イベントスペースを管理できます。

データ駆動型のスペース管理のための組み込みの分析機能により、稼働率、収益、予約の傾向を追跡します。

RoomRaccoon のリミット

他の選択肢よりも高額です

第三者サービスとの統合機能が不足しています

RoomRaccoonの料金プラン

エントリー： 月額 236 ドル

スタータープラン: $300/月

プレミアムプラン: $441/月

企業：月額 620 ドル

RoomRaccoon の評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.2/5星（60件以上のレビュー）

RoomRaccoon について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは：

このシステムは使いやすく、私たちのブティックホテルにぴったりです。複雑になりがちな OTA のマップ設定や価格設定をすべて行う必要がないのが良い点です。ヘルプ記事やカスタマーサービスも備わっているので、とても助かっています。

このシステムは使いやすく、私たちのブティックホテルにぴったりです。複雑になりがちな OTA のマップ設定や価格設定をすべて行う必要がないのが良い点です。記事やカスタマーサービスも利用できるので、とても助かっています。

10. Envoy（会議室の利用率とオフィススペースの管理を最適化するのに最適）

via Envoy

Envoy は、直感的で効率的な部屋予約とスペース管理のための会議室予約ソフトウェアです。各ミーティングルームの外に色分けされた空き状況インジケーターとデジタルスケジュールディスプレイが備わっているので、ニーズに合ったスペースを簡単に見つけて予約することができます。

この会議室予約システムは、Slack を通じて、より小さなスペースの予約や部屋の解放に関するリアルタイムのアラートも送信します。

プライバシー管理機能とミーティング終了時の自動リマインダー機能により、この会議室予約システムは、スペースの無駄を最小限に抑えたい組織に最適な選択肢となっています。

Envoy の主な機能

会議室でチェックインをタップするか、Slack または Teams で直接、会議室の予約を確認できます。

最も人気のある部屋や設備を特定して、オフィススペースを最適化しましょう。

緊急のミーティングのためにスペースを空ける、部屋の自動解放機能

Envoy モバイルアプリのロケーションベース機能を使って、最も近い利用可能な部屋を見つけて予約しましょう。

Envoy の制限事項

ユーザーからは、このツールの読み込み速度に問題があるという報告があります。

チームの人数が多い場合、費用が高額になる可能性があります。

Envoyの料金プラン

訪問者： 基本： Free Forever スタンダード： 131 ドル/月（場所 1 箇所あたり） プレミアム： 395 ドル/月（場所 1 箇所あたり） エンタープライズ： カスタム価格

基本： Free Forever

標準： 1 場所あたり月額 131 ドル

プレミアム： 1 場所あたり月額 395 ドル

企業： カスタム価格

バーチャルフロントデスク： 1 場所あたり月額 199 ドル

職場： スタンダード： アクティブユーザー 1 人あたり月額 3 ドル プレミアム： アクティブユーザー 1 人あたり月額 5 ドル プレミアムプラス： アクティブユーザー 1 人あたり月額 7 ドル

標準： アクティブユーザー 1 人あたり月額 3 ドル

プレミアム： アクティブユーザー 1 人あたり月額 5 ドル

プレミアムプラス： アクティブユーザー 1 人あたり月額 7 ドル

接続：カスタム価格

基本： Free Forever

標準： 1 場所あたり月額 131 ドル

プレミアム： 1 場所あたり月額 395 ドル

企業：カスタム価格

標準： アクティブユーザー 1 人あたり月額 3 ドル

プレミアム： アクティブユーザー 1 人あたり月額 5 ドル

プレミアムプラス：アクティブユーザー 1 人あたり月額 7 ドル

Envoy の評価とレビュー

G2: 4.8/5点（400件以上のレビュー）

Capterra: 4.8/5星（420件以上のレビュー）

Envoy について、実際のユーザーはどのような感想を持っているのでしょうか？

G2のレビューでは：

使いやすさと柔軟性。必要な新しいデータフィールドの追加も非常に簡単で、トレーニング資料も非常に充実しています。ソフトウェア自体は直感的に操作できますが、資料もわかりやすく、理解しやすいです。

使いやすさと柔軟性。必要な新しいデータフィールドの追加も非常に簡単で、トレーニング資料も非常に充実しています。ソフトウェア自体は直感的に操作できますが、資料もわかりやすく、理解しやすいです。

