Jotform 対 Microsoft Forms：どちらのフォーム作成ツールがあなたに適していますか？

オンラインフォームは、もはや単なるデジタル書類ではなく、フィードバックの収集、アンケートの実施、社内リクエストの処理に便利なツールとなっています。Jotform と Microsoft Forms は、このようなフォームを作成するための 2 つの人気プラットフォームです。

どちらも、オンラインフォームの作成、回答の収集、データの分析を行うことができます。しかし、その方法、そしてそれ以外にも提供している機能によって、両者は大きく異なります。

そこで本日は、この 2 つのフォーム作成ツールを比較し、お客様のニーズに最適なプラットフォームを自信を持って選択し、フォーム作成プロセスをスムーズに実行できるようにします。

Jotformとは何ですか?

viaJotform

Jotform は、オンラインフォームの作成、カスタマイズ、共有を行うためのツールです。アンケート、登録、支払いの収集などに使用できます。

これはコード不要のフォーム作成ツールです。つまり、Jotform を使用してフォームを作成するためにコーディングの知識は必要ありません。必要なフィールドをドラッグアンドドロップするだけで、フォームが完成します。

さらに、Jotform には、条件付きロジック、フォームの翻訳、ホワイトレーベル、自動ワークフロー、データレポート作成など、ユーザーがフォームデータを効率的に作成および管理するのに役立つさまざまな高度な機能があります。

Jotform は、コーディングや手間をかけずにフォームをすばやく作成したい方に最適です。

Jotform の機能

ノーコードフォーム作成の旗手である Jotform では、アンケートや質問票の作成だけではありません。個人や企業がデータを収集、追跡、分析してワークフローを効率化できるよう、入念に設計されています。

その主な機能の一部を以下にご紹介します。

機能 1:使いやすさ

最初の WYSIWYG (What You See Is What You Get) フォーム作成ツールである Jotform は、初心者にも使いやすい ドラッグアンドドロップインターフェース により、フォームの作成をより迅速かつスマートにするために作成されました。

このツールは使いやすく、フォームの作成にコーディングは一切必要ありません。フィールドの追加、レイアウトのカスタマイズ、フォームのプレビューなど、すべて数回のクリックで完了します。整然と整理されたダッシュボードにより、プラットフォームを簡単にナビゲートし、機能にアクセスできます。モバイル版もすっきりとした直感的なインターフェースを誇ります。

機能 2:フォームの作成と管理

Jotform は、基本的なフォーム作成以外にもさまざまな機能を提供しています。その中には、フォームの翻訳、変換、ホワイトレーベル などがあります。また、承認ワークフローの設定、チームメンバーへのフォームの割り当て、自動返信の有効化も行うことができます。

条件付きロジック を使用すると、特定のユーザーに電子メールを送信し、カスタマイズしたお礼のメッセージを生成する直感的なフォームを作成できます。また、ユーザーの入力に応じてフィールドを表示または非表示にすることもできます。

もう 1 つのユニークな機能は QR コードフォーム です。この機能により、ユーザーはモバイルデバイスで QR コードをスキャンしてフォームにアクセスできます。さらに、オフラインモバイルフォーム を作成できることも大きなメリットです。

機能 3:セキュリティ

29%の人が、データセキュリティの懸念からオンラインフォームへの記入を避けていることをご存知でしたか?しかし、Jotform はこの問題に対処するための高度なデータセキュリティ対策と認証を取得しています。

このプラットフォームは、PCI-DSS、GDPR、CCPS、FERPA、HIPAA などの主要なデータセキュリティ基準および規制に準拠していると主張しています。さらに、すべてのフォームは256 ビット SSL 暗号化で保護されており、さらなる安全性を確保しています。

機能 4:テンプレート

Jotform は、フォーム作成用に 10,000 以上の既製のテンプレート を提供しています。これらは完全にカスタマイズ可能です。ウィジェットの追加/削除、フォームの色、配色、背景の変更、さらにはお好みのサードパーティの統合を埋め込むこともできます。

機能 5:統合

Jotform は 100 以上のサードパーティ製アプリやソフトウェアと統合できるため、フォームの作成と、フォームで収集したデータの管理を同時に行うことができます。これには以下が含まれます。

支払いゲートウェイ(PayPal、Stripe など)

CRM システム(HubSpot、Zoho など)

電子メールマーケティングツール(Mailchimp、ActiveCampaign など)

プロジェクト管理ソフトウェア(Asana、Trello など)など

Jotformの料金プラン

スターター: 無料で無期限にご利用いただけます

Bronze: $39/月

シルバー: $49/月

ゴールド: $129/月

企業: カスタム価格

💡 プロのヒント: 「予約する」、「無料ガイドを入手する」、「無料試用版を始める」などのアクションを具体的に示すフレーズを使用しましょう。これにより、ユーザーはクリックする理由が明確になり、価値がさらに強調されます。✅

Microsoft Forms とは?

viaMicrosoft Forms

Microsoft Suite の一部である Microsoft Forms は、個人や組織がデータ収集のためにフィードバックフォーム、クイズ、投票などを作成できるクラウドベースのフォーム作成ツールです。

このツールは、コード不要のデザインと、すっきりとしたシンプルなユーザーインターフェースが特徴です。そのため、従業員アンケートや埋め込みフォームの作成など、技術的な専門知識がなくても簡単に作成できます。

Microsoft Forms では、フォームのデータをインポートして事前入力し、PowerPoint、Excel、SharePoint、OneNote、その他の Microsoft 製品などのツールにフォームを挿入することもできます。そのため、教育者、人事担当者、イベント主催者、企業チームに最適です。

Microsoft Forms の機能

Microsoft Forms は、迅速かつ簡単なデータ収集に最適なツールです。シンプルさを重視して設計されています。ユーザーはアンケート、投票、クイズを簡単に作成して共有できるため、Microsoft エコシステム内で毎日のフィードバックを迅速、明確、かつ整理して収集することができます。

その主な機能の一部を以下にご紹介します。

機能 1:使いやすさ

Microsoft Forms は、特に他の Microsoft 製品に慣れているユーザーにとって、使いやすく、操作も簡単です。

このプラットフォームは、すっきりとしたユーザーフレンドリーなインターフェースを誇り、フォームをゼロからデザインするためのさまざまなツールを提供しています。Jotform と同様、コード不要のアーキテクチャで構築されているため、プログラミングの知識は一切必要ありません。ただし、専用のドラッグアンドドロップビルダーは備わっていません。

機能 2:フォームの作成と管理

Microsoft Forms は、フォームのブランチ、テーマのカスタマイズなど、フォーム作成の基本的な機能を提供しています。しかし、そのフォームの処理および管理機能は卓越しています。

たとえば、Microsoft Forms では、ユーザーは フォームの回答をリアルタイムで追跡、自動チャートや要約を作成、チームメイトとフォームを共同編集・共有するなど、さまざまなことができます。

さらに、多言語サポートも提供しています。そのため、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語など、複数の言語でクイズや投票などを作成することができます。また、瞬時に強力な分析機能を使用して、フォームのデータを視覚化することもできます。

機能 3:セキュリティ

他の Microsoft 365 Suite 製品と同様、Microsoft Forms はユーザーに エンタープライズレベルのセキュリティ を提供します。GDPR、HIPAA、FERPA などの主要なデータ規格および規制に準拠しており、フォームを介して共有されるすべてのデータを暗号化します。

さらに、フォーム、そのアクティビティ、およびデータにアクセスできるのは管理者だけであり、権限のない第三者がアクセスすることは一切できません。

機能 4:テンプレート

Microsoft Forms には、初心者でもフォームを簡単に作成できる、あらかじめデザインされたテンプレートのライブラリがあります。これには、投票、クイズ、顧客フィードバックフォーム、アンケート、質問票、イベント登録用のテンプレートが含まれています。

各テンプレートは、すっきりとしたプロフェッショナルなデザインで、カスタマイズも可能です。質問の種類(多肢選択、テキスト、評価など)、テーマ、分岐ロジックなどを変更することができます。

機能 5:統合

Microsoft Forms は、特に他の Microsoft アプリをすでに使用している場合に最適なツールです。Excel、Teams、SharePoint、OneDrive とシームレスに統合できます。

たとえば、フォームの回答を Excel に直接エクスポートして詳細に分析したり、Teams のチャットやチャンネルで簡単に共有してチームに最新情報を伝達したりすることができます。Power Automate と組み合わせることで、社内のワークフローやレポート作成に非常に便利です。

Microsoft Forms の価格

Microsoft 365 Business Basic: ユーザーあたり月額 7.20 ドル

Microsoft 365 Business Standard: 15.00 ドル/ユーザー/月

Microsoft 365 Business Premium: ユーザーあたり月額 26.40 ドル

Microsoft 365 Apps for Business: ユーザーあたり月額 9.90 ドル

Jotform と Microsoft Forms の機能比較

Jotform と Microsoft Forms はどちらも、さまざまな便利な機能を備えた堅牢なフォーム作成ツールです。しかし、どちらを選ぶべきでしょうか?

それでは、両ツールの機能を比較して、Microsoft Forms と Jotform のどちらが優れているかを確認しましょう。比較の詳細に入る前に、Jotform と Microsoft Forms の簡単な比較テーブルをご覧ください。

機能 Jotform Microsoft Forms 使いやすさ ドラッグアンドドロップビルダー、初心者にも使いやすい ドラッグアンドドロップ機能なし;初心者には直感的でありません フォームの作成と管理 複雑なフォームのための高度な条件付きロジック シンプルなフォーム用の基本的な分岐ロジック セキュリティ データ基準に準拠、セキュリティ Azure AD 統合によるエンタープライズレベルのセキュリティ テンプレート 10,000 以上のカスタマイズ可能なテンプレート テンプレートの選択が限られている 統合機能 広範なサードパーティの統合(CRM、支払い、PM ツールなど) Microsoft エコシステム(Excel、Teams など)に限定されます。 価格 Freeプラン(フォーム5つまで)、有料プランは月額39ドルから Microsoft ユーザーは無料、プレミアムプランは月額 6 ドルから(年額請求)

機能 1:使いやすさ

Jotform と Microsoft Forms は、直感的なインターフェースと簡単なナビゲーションを備えた、コード不要のフォーム作成ツールです。ただし、主な違いはフォーム作成のアプローチにあります。

Jotform では、ユーザーはドラッグアンドドロップエディターを使用してフォームを作成できますが、Microsoft Forms にはこの機能はありません。そのため、フォーム作成の経験がないユーザーにとっては、学習に時間がかかる場合があります。

🏆 勝者: Jotform のドラッグアンドドロップビルダーは、初心者にも使いやすいツールです。

機能 2:フォームの作成と管理

Jotform には、フォーム作成のためのさまざまな機能があります。最も重要な機能は、高度な条件付きロジックです。この機能を使用すると、前の回答に応じて特定の質問を表示することができ、フォームの実用性が向上します。

Microsoft Forms には、「フォームのブランチ」という同様の機能もあります。単純なロジックフローには便利ですが、複雑で多層的な条件の場合は Jotform の方が適しています。

🏆 勝者: Jotform は、その多種多様な高度なフォーム機能により、より優れた代替手段として優れています。

機能 3:セキュリティ

Jotform と Microsoft Forms はどちらも、堅牢なプラットフォームセキュリティを提供しています。主要なデータ規格および規制に準拠し、安全なデータ収集方法を採用して、最大限の整合性を確保しています。

しかし、Microsoft Forms のエンタープライズレベルのセキュリティは、テクノロジー業界におけるゴールドスタンダードであり、他に類を見ません。Azure AD とのシームレスな統合により、データのプライバシーとアクセス制御がさらに強化されています。

🏆 勝者: Microsoft Forms は、エンタープライズレベルのセキュリティ対策と Azure 統合により、Jotform よりも安全です。

機能 4:テンプレート

Jotform のテンプレートライブラリは、個人、教育、企業など、あらゆる用途に対応する 10,000 以上のオプションを揃えた、豊富で汎用性の高いものです。フォーム作成の経験がほとんどないユーザーにも最適です。

Microsoft Forms も既製のフォームテンプレートを提供していますが、その種類は限られているため、基本的なフォームをすばやく設定したい場合にのみ最適です。

🏆 勝者: Jotform は、カスタマイズ可能なテンプレートの範囲が広いので、より優れた選択肢です。

機能 5:統合

Jotform は、主要な生産性ツール、プロジェクト管理ソフトウェア、CRM、支払いゲートウェイ、その他のサービスと、さまざまなサードパーティの統合機能を提供しています。これらの統合機能により、さまざまなワークフローにわたるフォームの作成と管理が可能になります。

一方、Microsoft Forms は、Excel、PowerPoint、Teams などの Microsoft Office ツールとのみ統合できます。これにより、プラットフォームの汎用性と適合性が制限されます。

🏆 勝者: Jotform は、より汎用性の高いサードパーティ製プラグインを提供しており、明らかに勝者です。

Jotform 対 Microsoft Forms:価格

一見すると、Jotform は Microsoft Forms よりも有利なオプションのように思えるかもしれません。その理由は当然です。Jotform は、すべてのユーザーに 1 か月あたり 5 フォームのリミット付き無料プランを提供しています。

ただし、このリミットを超えると、月額 39 ドル(25 フォーム)という高額な料金がかかり、さらに 50 フォームでは月額 49 ドル、100 フォームでは月額 129 ドルと、さらに料金が高くなります。ここで突然、料金が高額になっていきます。

一方、Microsoft Forms は、すべての Microsoft アカウント所有者に完全に無料で提供されているため、Jotform のより優れた代替ツールと言えます。プレミアム機能が必要な場合でも、有料プランは 1 ユーザーあたり月額わずか 7.20 ドルからご利用いただけます。年額で請求する場合、この価格は 1 ユーザーあたり月額 6 ドルまでさらに安くなります。

🏆 勝者: Microsoft Forms は、Jotform よりもコスト効率に優れたフォーム作成ソリューションとして、優勝を勝ち取りました。

Reddit での Jotform と Microsoft Forms の比較

Reddit を徹底的に調査し、Jotform と Microsoft Forms についての人々の意見を探しました。膨大なコメントをスクロールして、以下のことが明らかになりました。

多くのユーザーは、Jotform の使いやすさを評価しています。しかし、複雑なフォームの作成には適したツールではないと考えています。

Jotform は非常にシンプルです。これは、シンプルな要件を持つ小規模の企業には適しています。しかし、大企業でワークフローや統合機能が必要な場合、Jotform では対応が難しかったり、機能自体が備わっていない場合があります。

Jotform は非常にシンプルです。これは、小規模な企業で単純な要求がある場合には良い点ですが、大企業でワークフローや統合機能が必要な場合には、Jotform では困難であるか、あるいは機能として不十分な場合があります。

Microsoft Forms に関しては、ほとんどのユーザーは良い印象を持っていないようです。フォーム作成には、より優れた代替手段があると感じているようです。

将来性は高いですが、外部ソースからデータを収集するには、より優れたツールがあります。MS Forms のツールセットとカスタマイズ機能はひどいです。

将来性は高いですが、外部ソースからデータを収集するには、より優れたツールがあります。MS Forms のツールセットとカスタマイズ機能はひどいです。

ClickUp について—Jotform および Microsoft Forms の最良の代替品

Jotform と Microsoft Forms は、オンラインフォームの作成という 1 つの目的のみに役立ちます。しかし、さらに多くのことを実行できるツールが必要な場合は、ClickUp をお試しください。

仕事のための「すべて」のアプリ、ClickUp を使用すると、フォームの作成と管理、データの視覚化、リードの生成、クライアントのオンボーディング、従業員のフィードバック、顧客登録、その他の時間のかかるタスクを簡単に効率化できます。

このユーザーからのコメントをご覧ください。

フォームと承認プロセスは実装が非常に簡単で、部門間のリクエストの処理が大幅に容易になり、時間を節約できます。

フォームと承認プロセスは実装が非常に簡単で、部門間のリクエストの処理が大幅に容易になり、時間を節約できます。

それでは、その高度な機能について詳しく見ていきましょう。

ClickUp の優位点 1:ClickUp フォーム

ClickUp Forms を使用して、コーディングなしで高品質のオンラインフォームを作成

Jotform 対 Microsoft Forms の議論は忘れて、ClickUp Forms をチェックしてみてください!

ClickUp Forms は、複雑なコーディングを必要とせずにカスタムフォームを作成できる AI 搭載のフォームビルダー です。他のプラットフォームとは異なり、すべてのフォームは ClickUp に一元化 されるため、データの損失を心配する必要はありません。つまり、以下のことが可能になります。

フィールドの追加、レイアウトの変更、背景のカスタマイズなど、コードを 1 行も記述することなく実行できます。

すべてのフォームデータを 1 か所に保存して、アクセスと管理を容易に

適切なユーザーに適切な質問をする、条件付きロジックを内蔵したインテリジェントなアンケート、質問票、フィードバックフォームを作成

さらに、このツールの直感的なユーザーインターフェースも大きなメリットです。明確なナビゲーションと初心者にも優しいデザインにより、ClickUp Forms は使いやすく、プロ品質のフォームを作成したことがない方でも、そのことを秘密にしておくことができます。

ClickUp の優位点 2:ClickUp 自動化

ClickUp 自動化 を使用して、繰り返しのフォーム操作を自動化し、より迅速に結果を得ましょう。

フォームの回答は受け取りましたか?次は、収集したデータからアクションアイテムを特定し、タスクを作成してチームメンバーに割り当て、進捗状況を視覚化しましょう。

難しすぎる?ClickUp の自動化機能で、すべてを処理しましょう!

100 以上のあらかじめ作成された自動化機能を備えた ClickUp Automations を使用すると、反復的なタスクを排除してワークフローを効率化できます。

つまり、次のように使用できます:

フォームの回答に基づいて、適切なチームメンバーにタスクを自動的に割り当てます。

ステータスの変更や期日をトリガー

フォームが記入されたときに通知または電子メールを送信

タグ、優先度、カスタムフィールドを即座に追加

それだけではありません。ClickUp は複数のツールやプラットフォームと統合できるため、これまでで最もシームレスなフォームデータ管理体験を実現します。

ClickUp の優位点 3:ClickUp ダッシュボード

ClickUp ダッシュボードを使用して、フォームの回答を 1 か所で包括的にビュー

フォームの回答を追跡するのは、時間がかかり、エラーが発生しやすい作業です…ClickUp ダッシュボードを使用しない限りは。

ClickUp ダッシュボードを使用すると、1 つのプラットフォーム内で、複数のフォームの回答を簡単に追跡し、重要なデータポイントをリアルタイムで視覚化することができます。リストからボードビューまで、さまざまなデータ視覚化オプションの範囲から、以下の目的のために選択してください。

フォームのデータを簡単に表示、管理

ツールを切り替えることなく、リアルタイムのインサイトをトラッキング

ワークフローに合わせてビューをカスタマイズ

ClickUp の優位点 4:ClickUp Brain

フォームの作成は、特にClickUp Brainがあれば、反復作業や多大な労力を必要とする作業になる必要はありません。

ClickUp の AI アシスタントは、以下のことをお手伝いします。

明確で関連性の高いフォームの質問を起草する

大量の回答を瞬時に要約

収集したデータに基づいて次のステップを提案する

フィードバックアンケートを作成する場合も、入社時の入力情報を処理する場合も、ClickUp Brain は、手作業による手間を省き、フォームをよりスマートかつ効果的にすることで、体験全体を効率化します。

ClickUp Brain を使用して、フォームをよりスマートかつ効果的にし、体験全体を効率化しましょう。

ClickUp の優位点 5:ClickUp テンプレート

無料テンプレートを入手 ClickUp フォームテンプレートを使用して、プロフェッショナルなカスタムフォームをあっという間に作成

Jotform と Microsoft Forms はどちらも、初心者向けに既製のフォームテンプレートを提供しています。しかし、ClickUp のフォームテンプレートはさらに一歩進んだ機能を備えています。

乱雑なデータとはお別れ!このテンプレートでは、誰もがわかりやすい同じフォーマットを使用することで、すべての情報を正確かつ一貫性のあるものに保つことができます。便利な定義済みフィールドとオプションにより、推測作業が不要になります。

最大のメリットは、業界の規制やベストプラクティスに準拠して構築されているため、追加の努力が一切必要ないことです。

これがその理由です:

カスタムフィールドを使用してフォームを作成する

フィールドを簡単に編集し、基準を追加

複数のプラットフォームからユーザーの回答を収集

提出物を整理して迅速にレビュー

ClickUp で最高のオンラインフォームを作成しましょう!

適切なフォーム作成ツールを選択することで、情報の収集、管理、活用効率が大幅に向上します。

Jotform と Microsoft Forms は、2 つの人気のある選択肢です。Jotform は、その強力な機能と使いやすさで際立っており、コーディングを必要とせずに柔軟にフォームを作成したい方に最適です。

一方、セキュリティと予算が最優先事項である場合は、特に Microsoft エコシステム内で、Microsoft Forms が最適です。

しかし、基本的なデータ収集以上の機能をお求めの場合は、Jotform や Microsoft Forms 以外のソリューション、ClickUp をご検討ください。タスク、ワークフロー、チームコラボレーションとシームレスに統合され、1 つのワークスペース内で入力情報を取得してアクションに変換することができます。今すぐ ClickUp を試して、ワークフローを変革しましょう。無料試用版にご登録ください。