2025年版 よりスマートなタスク管理に最適な10のツール

カレンダーが溢れかえり、やることリストがデジタルの埃を被っている状態ですか？期限の遅れ、見落とし、そして全てを管理する混乱は現実です。しかし、時間をより効率的に管理するスマートな方法があればどうでしょうか？

AIスケジューリングアシスタントが登場。Trevor AIのようなツールは、時間をブロックしたり、期限切れのタスクを再スケジュールしたり、さらには目標達成を支援するパーソナライズドな提案をプロバイダーしたりできます。

ただし、より多くのサポート、データ処理の簡素化、または柔軟な料金プランが必要な場合は、よりスマートな代替案が数多く存在します。

このリスト記事では、時間管理に最適なAIツールのトップ10を厳選し、完璧な個人用タスクマネージャーを見つけて、コントロールを取り戻し、やることリストを片付けるお手伝いをします！ ⏰

トレバー/AIの代替ツールを選ぶ際に注目すべきポイントは？

Trevor AIはタスクをカレンダーにドラッグアンドドロップする基本的なAIスケジュール機能を提供していますが、ユーザーはより高度な機能を求めています。AIを活用したタスクと時間の管理を効果的に行うための代替セルフスケジュールツールを評価する際は、以下の鍵の機能を検討してください：

*既存ツールとの統合: カレンダーアプリやタスク管理アプリと統合可能な/AIスケジューリングアプリを探しましょう。

高度なタスク追跡: *基本的なスケジュール管理やタスクプランプロセスを超えるツールを選択（例: 無制限のスケジュール設定オプション）

ユーザーフレンドリーなインターフェース: *ツールの使いやすさをテストし、より柔軟な環境で仕事ができるようにしましょう。

カスタマイズ可能なリマインダー：*カスタムされたリマインダーを採用し、ミーティングの衝突を回避し、予約を管理します。

🎥 カレンダーがごちゃごちゃしていると、どんなに賢い/AIツールでも役立ちません。 この5分間のビデオでは、自動スケジュール設定からよりスマートなリマインダーまで、8つの実践的なカレンダーハックを紹介し、あなたの1日を整理整頓し、ストレスフリーに保つ方法を共有します。

トレバー/AIの代替ツールを一覧でチェック

以下は、AIを活用したスケジュール管理と時間管理ツールのトップ10の簡単な概要です。各ツールの鍵となる機能、最適な活用シーン、価格を比較し、タスク管理とカレンダーの最適化に最適なツールを見つけるお手伝いをします。

ツール 鍵な機能 おすすめ 料金プラン ClickUp – AIを活用したタスク管理– カスタムビュー– タスクの自動化– カレンダー連携– パフォーマンス分析 プロジェクトとタスク管理のための包括的なプラットフォームを必要とするTeams向けに、AIスケジューリング機能を含むソリューションを提供します。 Free Forever；企業向けのカスタムが可能です。 Reclaim. ai* – カレンダー最適化– スマートなミーティングスケジュール設定– Google カレンダーとの統合– タスクの自動調整 Google カレンダーユーザーで、自動化されたスケジューリング調整やミーティングの調整が必要な方 Free Forever；スタータープラン：$10/月（1席あたり）；Business：$15/月（1席あたり） モーション AIを活用したタスクスケジュール管理– カンバン/プロジェクト管理– 複数カレンダーサポート– カスタマイズ可能なワークスペース プロジェクトマネージャーとチームで、タスクスケジュールとプロジェクト管理を1つのプラットフォームで必要としている方へ。 Pro AI: $49/月/ユーザー; Business AI: $69/月/ユーザー SkedPal – インテリジェントなタイムブロック– 適応型スケジュール管理– タスクの優先順位付け機能– タスクの優先順位付け 適応型スケジュール管理とスマートカレンダー機能が必要なユーザー向け 月額$14.95/ユーザーから開始。 Amie – シンプルなインターフェース– NLPを活用したタスクエントリー– ポモドーロタイマー– 電子メールからタスクへの変換 美的でミニマリストなタスク管理ツールを求めるユーザー向け プロプラン：$25/月（1ユーザーあたり）；Businessプラン：$50/月（1ユーザーあたり） BeforeSunset AI – 日次タスクプランニング– 気分追跡– 生産性分析– AIによるタスク提案 AIサポートを活用した日次プランの支援と生産性追跡が必要なユーザー向け Pro: $18/月 1ユーザーあたり；Team Pro: $20/月 1メンバーあたり Timely – 自動生成タイムシート– キャパシティプラン– メモリトラッカー– リソース割り当て フリーランサーや、自動タイムシート生成とリソース管理が必要なビジネス スタータープラン：$11/月（1ユーザーあたり）；プレミアムプラン：$20/月（1ユーザーあたり）；Unlimitedプラン：$28/月（1ユーザーあたり） Arcush – 視覚的なタイムラインインターフェース– タスクの優先順位付け– インボックスゼロ機能– タスクの色分け iPhoneユーザーで、タスク管理と仕事の優先順位付けにシンプルなビジュアルツールが必要な方 Free Forever；プロプラン：$1.99/月（1ユーザーあたり） 一般タスク Google カレンダーとの統合– タスクのドラッグアンドドロップ– フォーカスモード– GitHubとの統合 Google カレンダーユーザーで、シンプルなタスク追跡と基本的な統合機能が必要な方 Free Planimo – パーソナライズされた時間分析– タスクの分解– タスクの自動割り当て– ルーティン重視のプラン iPhoneユーザーで、生産性の向上のための個人用ルーティン管理とタスク分解が必要な方。 最初の3ヶ月：$9.99；その後：$9.99/月（1アカウント）、$15.99/月（最大6アカウントまで）

トレバー/AIの代替ツール10選

ClickUpでのソフトウェアレビューの方法 当社の編集チームは、透明性があり、研究に基づいた、ベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は実際の製品価値に基づいており、信頼できます。 以下は、ClickUpでソフトウェアをレビューする際に使用する詳細なプロセスです。

もしあなたの仕事に「カエルを食べる」ことがやることなら、朝一番に済ませるのがベストです。そして、もしその仕事に「2匹のカエルを食べる」ことがやることなら、まず一番大きなカエルから食べるのがベストです。

マーク・トウェインの格言は、タスクの優先順位付けに関する素晴らしい教訓です——最も重要なものから始めることです。

プロのように優先順位を付けるためのAI搭載スケジュール管理ツール10選を、一緒に探ってみましょう。

1. ClickUp（包括的なタスク管理と/AIを活用したスケジュール管理に最適）

ClickUpは、タスク追跡、プロジェクト管理、知識共有、AI搭載チャットを一つにまとめた、仕事のためのすべてアプリです。

🧠 ClickUp Brainでワークフローを効率化

ClickUp Docs内のClickUp Brainを活用して、プロセス文書を作成しましょう。

ClickUp Brainは、あなたのワークスペースのAI検索とコンテンツエンジンです。ClickUp内のどこからでも、質問するだけで情報を瞬時に検索し、要約を生成、コンテンツの下書きを作成し、回答を得ることができます。

ワークフローを平易な英語で説明し、迅速な自動化を実現します。

ワークスペースから質問を投げかけ、即座に回答を得ることができます。

/AIプロンプトを使用して、要約、下書き、更新を生成します。

ミーティングの文字起こしとアクションアイテムの自動抽出

ClickUp AIエージェント（ハンズオフ自動化とワークフロー実行に最適）

AIエージェント：問題解決

ClickUp AIエージェントは、ルーティンワークを自動化するプロアクティブなデジタルアシスタントです。単に提案するだけでなく、タスク管理、スケジュール調整、ワークフローの最適化を実行します。上記のイメージは、ClickUp AIエージェントが日常のサポートスレッドを自動化されたセルフサービス型ヘルプデスクに変換し、HR/ITの一般的な問題や問題を迅速に解決し、チームがより価値のある仕事に集中できるようにする仕組みを示しています。

反復タスクと更新を自動化

積極的に仕事をスケジュールし、再スケジュールする

ワークスペースを監視し、アクションを自動的に実行します。

必要な機能を説明することで、ノーコードの自動化を設定できます。

AI Fieldsを活用してリアルタイムのタスク洞察をロック解除する*

AIフィールドを活用して、タスクの詳細を自動要約する、進捗更新を生成する、コンテンツを翻訳する、または実行可能な次のステップを作成—すべてタスクビュー内で直接実行可能です。さらに、クライアントへの更新作成、説明文の書き直し、鍵を瞬時に抽出するなど、ワークフローに合わせてカスタマイズ可能なAIカスタムフィールドを構築することもできます。

タスク用のAI要約を生成する

⚙️ ClickUp自動化でルーティン作業を自動化

ClickUp Automationsは、ルーティン作業を効率化して、本当に重要なことに集中できるようにします。100種類以上の事前作成された自動化テンプレートとAI搭載のAutomation Builderを活用すれば、トリガーとアクションを数秒で設定可能です。タスクの割り当て、ステータスの更新、通知の送信、タスクのフェーズ間移動を自動化できます。

さらに、シンプルな英語で自動化ルールを作成でき、ClickUpが自動的に構築してくれます。反復的なタスクの引き継ぎ管理やステークホルダーへの情報共有など、あらゆるシーンで自動化が手動ステップを削減し、ミスや漏れを防ぐのに役立ちます。

👀 ご存知ですか？ ClickUp AIは、ClickUp Chatの会話内容をタスクに直接リンクさせることができます。これにより、ミーティングを欠席した場合でも、すべてのアクションに完全な文脈が保持されます。

📅 ClickUp カレンダー: あなたのスケジュール、完全に接続

ClickUpカレンダーを使用して、ClickUp内から直接ミーティングをスケジュールし、参加できます。

ClickUpカレンダーは、タスク、ミーティング、チームの優先度を1つの場所にまとめて管理できます。

ツールを切り替えることなく、1週間のプランを立て、期限を追跡し、リアルタイムで仕事を管理できます。

以下のことが可能です:

タスクを日跨ぎでドラッグして、開始日と期日を即座に更新できます。

Google、Outlook、Apple Calendarと同期して、完了する可視性を確保。仕事スタイルに合わせて、日次、週次、月次、またはアジェンダビューを切り替えることができます。

タスクの見積もりや空き状況からAIが提案するスロットに基づいて、時間をブロックします。

Teamsのカレンダーをひと目で確認し、ギャップ、重複、ボトルネックを特定します。

カレンダーから直接タスクを作成、編集、または再スケジュールできます——追加のステップは不要です。

🧠 ClickUp ヒント: AIを活用して、特にカレンダーが過密な際に、集中作業やコラボレーションに最適な時間帯を見つけるのに役立ちます。

すべてがスムーズな作業フローを維持するために設計されています——プランと優先順位付けから実行まで。

Outlook、Apple、Google カレンダーのデータをClickUpカレンダーと統合し、すべてのタスクを一元管理。1週間のプランを立て、期限の遅れを心配する必要はありません！

✅ ClickUpタスク機能で、ワークフローのプラン、優先順位付け、整理整頓を効率化しましょう。

すべてのタスクとステータスを一ビューで確認できます。

ClickUpタスクは、シンプルなToDoリストから複雑な多段階プロジェクトまで、すべてを管理するための強力なフレームワークを提供します。柔軟なビューと高度なカスタマイズ機能により、個人向けの生産性からチーム全体のタスク実行まで、あらゆるニーズに対応します。

以下のことが可能です:

ドキュメント、ホワイトボード、テンプレートを組み合わせて、すべてを統合しましょう。

ClickUpはプランとタスク追跡を超えた機能を提供します。組み込みのドキュメント、ホワイトボード、およびすぐに使えるテンプレートを活用して、次のようなことが可能です：

ClickUpドキュメントでメモやアイデアを直接記録しましょう。

ClickUpホワイトボードを使用して、付箋、図形、リアルタイムコラボレーションで視覚的にアイデアを整理しましょう。

ClickUpタスク管理テンプレートでワークフローを迅速化しましょう。

視覚的で即座に使えるシステムをお探しですか？ClickUpタスク管理テンプレートは、ワークフローを迅速に設定するのに最適です。タスクを「アイデア」「アクションアイテム」「バックログ」の3つのカテゴリに整理し、リスト、ボード、カレンダー、Boxビューを使用してドラッグアンドドロップで簡単に管理できます。

ソロプランナーでもリモートチームを管理する管理者でも、ClickUpはあなたの脳の働き方に合わせたワークフローを作成できます。

ClickUpの主要な機能

ClickUpのリミット

機能は最初のうちは圧倒されるかもしれませんが、特にClickUpのオールインワンワークスペースを初めて使用するユーザーにとってはそうです。

大規模なデータセットは、特に複雑な作業スペースや負荷の高い作業スペースにおいて、一時的な動作の遅延を引き起こす可能性があります。

ClickUpの料金プラン

ClickUpのレビューと評価

G2: 4.7/5 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUpについて、実際のユーザーがどう評価しているか：

タコマコミュニティカレッジのプロフェッショナル開発コーディネーター、ヘイサム・ヘイデン氏は次のように述べています。

カレンダー機能を使用して、チームメンバーと協力して大規模なイベントのスケジュールを共有し、プランを立てることができました。リーダーシップチームのニーズに応じて、カレンダー上でイベントをドラッグアンドドロップで移動させることができました。チームメンバー間で非常に簡単に使用できます。

カレンダー機能を使用して、チームメンバーと協力して主要なイベントのスケジュールを共有し、プランを立てることができました。リーダーシップチームのニーズに応じて、カレンダー上でイベントをドラッグアンドドロップで移動させることができました。チームメンバー間で非常に使いやすく、操作が簡単です。

2. Reclaim. ai（カレンダーの最適化とスケジュールの調整に最適）

あなたの習慣をケアしながら、仕事と個人タスクを管理するオンラインカレンダーを想像してみてください！Reclaim.aiは、Google カレンダー内でタスク、習慣、ミーティングの最適な時間を提案するインテリジェントなスケジュールアシスタントを活用しています。

このツールは、すべてのイベントを管理しながら、予期せぬ変更にも対応できる柔軟性を維持します。スマートミーティング機能は、参加者のスケジュールから最適なミーティング時間を自動的に見つけ、タイムゾーンと空き状況に応じて調整します。

Reclaim. aiの主要な機能

カレンダーを自動的に調整し、過密スケジュールになるリスクを軽減します。

1つのミーティングリンクに最大3つの異なる期間を追加し、参加者がミーティングの期間を自由に選択できるようにします。

柔軟な設定（例：最適な日や時間範囲）でスケジュール習慣を確立しましょう。

Reclaim. AIの制限事項

選択的なプロジェクトとタスク管理タスクを管理します

Google カレンダーのみ対応（Outlookとの統合は現在待機リスト中です）

ミーティングスケジューリングリンク経由での支払い収集はサポートされていません。

Reclaim. ai の料金プラン

Lite: Free Forever

スタータープラン: $10/月 1席あたり

Business: *$15/月 1席あたり

Reclaim. ai の評価とレビュー

G2: 4.8/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーがReclaim. aiについてどう言っているか：

A G2のレビューには次のように記載されています：

*Asanaとの統合機能（/AI）が気に入っています。電子メールやSlackからタスクを作成する際、Reclaim.aiで時間をスケジュール設定できます。

Asanaとの統合機能という機能が気に入っています。電子メールやSlackからタスクを作成する際、Reclaim.aiで時間をスケジュール設定できます。

3. Motion（タスクスケジュールとプロジェクト管理に最適）

viaMotion

Motionはプロジェクト管理機能とAIスケジューリングエンジンを組み合わせたツールです。タスク、ミーティング、個人イベントを中心に1日のスケジュールをプランしながら、期限とキャパシティを常に把握できます。

Siriに指示して、移動中でもタスクをMotionカレンダーに追加できます。また、全体像を整理する際には、Motionは複数のワークスペース、カスタムステータス、テンプレートをサポートしているため、スケジューリングとプロジェクトのセットアップが常に同期されます。

Motionの主要な機能

カンバンビューでプロジェクトの開始から完了までを可視化しましょう。

タスクを異なるブロックに分割し、柔軟な期限と厳格な期限を明確に設定します。

iCloud、Outlook、Google カレンダーと接続可能です。

Booking機能を使用して、ミーティングをスケジュールし、イベントにゲストを招待できます。

動作リミット

タスクの整理には、カレンダービューだけではリミットを感じるかもしれません。

タスクを内部チーム外に共有することはできません。

一部のユーザーから、予期しない優先度の変更がレポート作成されています。

動的価格設定

Free試用版をご利用いただけます。

/AI Workplace: *$29/月（年額払い）

AI Employee Light: $148/月

AI従業員プラン：*$446/月

*AI Employee Plus: $894/月

企業: *カスタム料金

モーション評価とレビュー

G2: 4.1/5 (100件以上のレビュー)

Capterra: 4.3/5 (50件以上のレビュー)

実際のユーザーがMotion*についてどう言っているか：

G2のレビューはまだありませんが、G2からのレビューを以下にご紹介します：

AIのスケジュール自動調整機能が大好きです。ミーティングをキャンセルしたり、空き時間ができた場合、そのスペースをどのプロジェクトやタスクに充てるべきか自動的に提案してくれます。チームへの導入も比較的簡単で、全員のカレンダーを接続することも可能です。私たちは日常的に利用しており、チームプランから個人プランへの切り替え時にサポートに連絡した際も、問題なく対応してもらえました。おすすめします。

AIの自動スケジュール補完機能が大好きです。ミーティングをキャンセルしたり、空き時間ができた場合、そのスペースにどのプロジェクトやタスクが完了する必要があるかを自動的に提案してくれます。チームへの導入も比較的簡単で、全員のカレンダーを接続することも可能です。私たちは日常的に利用しており、チームプランから個人プランへの切り替え時にサポートに連絡した際も、問題なく対応してくれました。おすすめします。

💡 プロのヒント: Motionでタスクの優先度が変更された場合、カレンダー上でタスクをドラッグアンドドロップで移動しないでください。そうするとタスクがロックされてしまいます。代わりに、タスクをクリックして属性を変更することで、優先度を手動で変更してください。

4. SkedPal（適応型タスクスケジュールとスマートカレンダー機能に最適）

viaSkedPal

無限のメモを明確で簡潔なタスクリストに変換するスマートなカレンダーアプリをお探しですか？Skedpalは、タスク、優先度、コミットを考慮したインテリジェント タイム ブロック機能で、数週間先のスケジュールを最適化します。高度な適応性を求めるユーザー向けに設計されています。

Triage機能を使用すると、優先度を設定し、期限を指定し、推定期間を割り当てることができます。タスク管理ツールは、その後、カレンダーに現実的な期限をスケジュールします。

SkedPalの主要な機能

タスクをボードビューで表示し、ドラッグアンドドロップ機能で移動させることができます。

無限にネスト可能なリストを作成し、大規模なタスクを管理しやすいサブタスクに分解できます。

タスクのメモに画像、アイコン、またはファイル（100MB未満）を追加して、より詳細な内容にできます。

SkedPalのリミット

タスクのワークフローのカスタムに時間を割く

タスクを単一のリストに手動で分類するために努力する必要がある

定期的なタスクのセットアップが直感的でないと問題です。

複雑なアルゴリズムと設定により、急な学習曲線が生じます。

SkedPalの料金プラン

Core: $14.95/月 ユーザーあたり

プロプラン: $21.95/月（1ユーザーあたり）

SkedPalのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: 4.6/5 (170件以上のレビュー)

SkedPalについて実際のユーザーの声：

Redditのレビューによると、

Wow、SkedPalの推薦をありがとう。Motion、Reclaim、Asanaをはじめ、いくつかのツールを試しましたが、SkedPalが初めて完全に納得できたツールです。学習曲線は急ですが、得られる結果はとても価値があります。これはまさにパワーユーザー向けのツールです！

Wow、SkedPalの推薦をありがとう。Motion、Reclaim、Asanaをはじめ、いくつかのツールを試しましたが、SkedPalが初めて完全に納得できたツールです。学習曲線は急ですが、得られる結果はとても価値があります。これはまさにパワーユーザー向けのツールです！

5. Amie（美的タスクとカレンダー管理に最適）

viaAmie

Amieは、タスク、カレンダー、電子メール（読み取り専用）をシンプルなビューに統合したインターフェースを提供します。やことは自然な英語で入力できます。例えば「‘pick up laundry at 4:00 p. m. @next *Wednesday’」と入力すると、Amieが自然言語処理（NLP）を使用して、その内容をカレンダーのタスクに変換します。

AIチャットは比較的新しい機能です。これは、ユーザーの意図をより正確に理解するために開発された高度な自然言語処理（NLP）システムです。

例、AmieのAIチャットに「日曜日に靴棚を作る」と入力すると、カレンダーが自動的に複数の時間をブロックします。このタスクが数時間かけて完了するのを認識しているためです。

Amieの主要な機能

メニューバーからポモドーロタイマーを開始し、タイマーが終了すると音で通知を受け取れます。

電子メールを異なるタスクやToDoリストに変換します。

利用可能な時間帯を共有できるリンクを作成しましょう。

Amieのリミット

チーム管理ツールや組み込みのメモ機能がない

カレンダーのカスタムを制限し、週の始まりを土曜日から選択できないようにする。

アプリケーション内での電子メールへの返信をユーザーから防止する

Amieの料金プラン

プロプラン: $25/月 ユーザーあたり

*Business: $50/月 ユーザーあたり

企業: *お問い合わせください（価格についてはお問い合わせください）

Amieのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

実際のユーザーがAmieについてどう言っているか*

Redditでのユーザーのコメントはこちらです：

Aimeは本当に気に入っています。デザインが美しく、私のニーズにぴったりです。Notion、カレンダー、やること機能も便利です。iOSのインタラクティブなインターフェースも非常に革新的ですが、Androidバージョンがないのは本当に残念です。また、モバイルブラウザに対応したウェブページもありません。入力するにはパソコンモードを使用する必要があり、これはAndroidユーザーを完全に排除しているのと同じです。

Aimeは本当に気に入っています。デザインが美しく、私のニーズにぴったりです。Notion、カレンダー、やること機能も便利です。iOSのインタラクティブなインターフェースも非常に革新的ですが、Androidバージョンがないのは本当に残念です。また、モバイルブラウザに対応したウェブページもありません。入力するにはパソコンモードを使用する必要があり、これはAndroidユーザーを完全に排除しているのと同じです。

6. BeforeSunset AI（日常のプランと時間追跡に最適）

viaBeforeSunset AI

友人に対して仕事の多さを愚痴る代わりに、BeforeSunset AIに書き込んでください。次の数件のタスクに関するすべてを委任し、ツールのAIアシスタントが情報を分析し、実行可能なタスクに変換し、最適な完了時間帯を提案する様子を確認してください。これがあなたの毎日のプランアシスタントです。

週次スケジュールの作成方法を学ぶ前に、ツールが情報を分類して自動的に設定してくれます。

このツールは、時間追跡と生産性分析に加え、気分追跡機能を独自に搭載しています。例えば、その日の未完了タスクが自動的に明日のプランに反映されると、「最高の気分」と更新できます。

BeforeSunset /AIの主要な機能

タイマーを設定するか、 フォーカスモード を使用して、仕事中に邪魔を排除しましょう。

Start break オプションで健康的な休憩をスケジュールしましょう。

重要なタスクを ブックマーク 機能で保存しましょう。

タスクの完了に要した「プラン時間 vs 実際にかかった時間」の分析データで、生産性を分析しましょう。

BeforeSunset AIの制限事項

ツールの使い方を理解するユーザーのための組み込みチュートリアルは用意されていません。

フォーカスモードでのカスタムオプションにリミットが設けられています。

主に日次プラン向けに設計されており、長期プロジェクトのスケジュール管理には適していません。

BeforeSunset /AIの料金プラン

プロプラン: $18/月 ユーザーあたり

チームプロ: $20/月 ユーザーあたり

BeforeSunset AIのレビューと評価

G2: 4.8/5 (30件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

BeforeSunset AIについて、実際のユーザーがどう評価しているか：

A G2のレビューには次のように記載されています：

コンセプトのシンプルさが気に入っています。余計な機能で過剰に詰め込まれておらず、要点を押さえており、柔軟性にも富んでいるため、自分なりの方法で生産性を最大化するための方法を見つけることができます。

コンセプトのシンプルさが気に入っています。余計な機能で過剰に詰め込まれておらず、要点を押さえており、柔軟性にも富んでいるため、自分なりの方法で生産性を最大化するための方法を見つけることができます。

7. Timely（自動タイムシート作成に最適）

viaTimely

次の旅行資金を調達するために追加のプロジェクトをいくつか引き受けたいけど、空き時間が見つからない？Timelyを使ってみましょう！そのキャパシティプランニング機能は、プロジェクトとタスク間のリソース配分を明確に把握し、最適化を支援し、次の空き時間のビューを一目で確認できます。

Memory Trackerは、1日を通して取り組んだタスクを記憶し、タイムシートにドラッグアンドドロップで簡単に移動できます。正確なデータで作業時間の請求を開始しましょう！

Timelyの主要な機能

ツールをカレンダー、プロジェクト管理ツール、電子メールと統合し、データを同期して完了するタイムシートを作成できます。

タイムシートのエントリーを編集または削除し、メモを残して明確さを向上させます。

各タスクブロックにカスタム色を設定できます。

タイムリーなリミット

変更を保存する際、 minor glitches が発生する可能性があります。

将来のタスクを現在の週に移動するためのドラッグアンドドロップ機能がありません。

スケジュール作成時に異なるタイムゾーンのアカウントがありません。

適切な価格設定

Build: $26/月 ユーザーあたり

Elevate: $37/月 ユーザーあたり

イノベーション: $43/月 ユーザーあたり

適切なタイミングで評価とレビューを収集

G2: 4.8/5 (400件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (200件以上のレビュー)

実際のユーザーがTimelyについてどう評価しているか：

G2のレビューによると、

Timelyは、手動で記録する際に失っていた請求可能な時間を回復するのに役立ちました。また、数日後に何が起きたかを後から確認するのではなく、迅速かつ毎日時間を記録できるようになりました。さらに、Zapier経由で請求システムに時間を自動的に追加する機能も統合しており、すべてがスムーズに連携しています。

Timelyは、手動で記録する際に失っていた請求可能な時間を回復するのに役立ちました。また、数日後に何が起きたかを後から確認するのではなく、迅速かつ毎日時間を記録できるようになりました。さらに、Zapier経由で請求システムに時間を自動で追加する機能も統合しており、すべてがスムーズに連携しています。

8. Arcush（自動整理機能でやることリストを整理するのに最適）

viaArcush

Arcushは、iOS専用の一日プランアプリで、あなたの日常をシンプルにするように設計されています。クリーンで視覚的なタイムラインインターフェースの機能により、タスクの整理と集中力の維持を、ストレスなくサポートします。

その特徴的な機能であるInbox Zeroは、未スケジュールタスクを自動的にビューから削除し、現在重要なタスクのみを表示します。また、集中作業用の特定の時間帯を予約したり、色でスケジュールを視覚的にカスタマイズすることも可能です。

Arcushの主要な機能

タスクを整理するために異なる色コードを適用しましょう。

異なる頻度で定期的なタスクを作成する

タイムラインのビューを時間、日、または週単位で調整し、ご自身のプランスタイルに合わせることができます。

Arcushの制限リミット

iOS 16以降を搭載したiPhoneでのみ利用可能です。

カレンダーイベントの作成にはサポートしていません。

サブタスクや検索機能などの鍵の機能が欠如しています。

Arcushの料金プラン

*Free Forever

Pro Monthly: $3.99/月

Pro 年間プラン: $9.99/年

Pro Lifetime: $29.99 一回限り

Arcushのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

*実際のユーザーがArcushについてどう言っているか

G2のレビューはまだありませんが、Apple Storeからのレビューを以下にご紹介します：

プライバシー侵害が過剰でないタイムブロックアプリをいくつか試しましたが、Arcushが最も使いやすいインターフェースでした。例えば、タイムブロックの開始時間と期間を設定する操作が最も効率的でした。デザインも洗練されており、料金も合理的です。今後も良い仕事を続けてください！

プライバシー侵害が過剰でないタイムブロックアプリをいくつか試しましたが、Arcushが最も使いやすいインターフェースでした。例えば、タイムブロックの開始時間と期間を設定する操作が最も効率的でした。デザインも洗練されており、料金も合理的です。今後も良い仕事を続けてください！

9. 一般タスク（Google カレンダーユーザーに最適）

via一般タスク

シンプルな無料タスク管理ツールで、期限と優先度を簡単に管理したい方におすすめです。General Taskをご利用ください。Focus Mode機能で時間を無駄にせず、異なるカレンダーイベントに関するすべての情報を追跡できます。

また、クイックコマンドツールを使用すれば、インターフェースを短時間で操作できます。十分な練習を重ねれば、マニュアルを見なくても操作に慣れることができます。

一般タスクの主要な機能

GitHubと同期してプルリクエスト（PR）を追跡しましょう。

Slackから直接タスクを作成できます。

カレンダーにタスクをドラッグアンドドロップして、スケジュール設定とタイムブロックを簡単に行えます。

一般的なタスクの制限事項

AppleまたはOutlookカレンダーとの統合はできません。

サブタスク、定期的なタスク、タグなどの重要な機能が欠如しています。

一般タスクの料金プラン

Free

一般的なタスクの評価とレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

*実際のユーザーがGeneral Taskについてどう評価しているか

Product Huntのレビューでは、General Taskについて次のように評価されています：

このアプリは約1週間しか使用しませんでしたが、その間は非常に役立ちました。使用を中止した唯一の理由は、私のチームがLinearの使用を中止し、Asanaに移行したためで、Asanaには統合機能がありませんでした。

このアプリは約1週間しか使用しませんでしたが、その間は非常に役立ちました。使用を中止した唯一の理由は、私のチームがLinearの使用を中止し、Asanaに移行したためで、Asanaには統合機能がありませんでした。

10. Planimo（iPhoneユーザーにおすすめ）

viaPlanimo

Planimoは、個人用のルーティンと業務計画を連携させたいiPhoneユーザーに最適なツールです。このツールでは、目標、好み、毎日のルーティンを記述することで、カスタマイズされたプランを作成できます。

その自動タスク分解機能は、定義した時間ブロックに基づいて管理しやすいステップに分解するため、1日のどの瞬間でもやること明確に把握できます。

Planimoの主要な機能

大きなマイルストーンを45分単位のステップに分解する

Unlimitedの作業スペースを作成し、タスクを自動的に各作業スペースに割り当てます。

時間管理に関するパーソナライズされた洞察を得て、生産性を向上させましょう。

Planimoのリミット

iOSデバイスでのみ利用可能です。

基本的なプロジェクト管理機能が不足しています。

Freeバージョンには広告が含まれており、ユーザー体験を妨げる可能性があります。

個人利用専用（チーム機能は含まれません）

Planimoの料金プラン

プレミアム（1アカウント）：*$9.99/月 キャンペーン：最初の3ヶ月は$9.99、その後$9.99/月

イントロ：最初の3ヶ月は$9.99、その後$9.99/月

プレミアム（最大6アカウント）：*$15.99/月 キャンペーン：最初の3ヶ月は$15.99、その後$15.99/月

イントロ：最初の3ヶ月は$15.99、その後$15.99/月

企業: *カスタム料金

イントロ：最初の3ヶ月は$9.99、その後$9.99/月

イントロ：最初の3ヶ月は$15.99、その後$15.99/月

Planimoのレビューと評価

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

ClickUpを使用してタスクとプロジェクトをプランしましょう。

効果的なタスク管理は、単にやることのリストを作成するだけではありません。賢く優先順位を付け、現実的なスケジュールを組み、プランが変更された際に柔軟に対応することが重要です。

これがAIスケジュールアシスタントの約束です。1つのワークフローを管理するために3つの異なるAIツールを使用することは、明確さよりも混乱を招く可能性があります。代わりに、ClickUpは複数のカレンダーアカウントを統合されたスペースにまとめ、タスクとプロジェクト管理の要件に対応するAI機能を提供することで、プランプロセスを簡素化できます。

チームプランが必要な場合でも、個人用のスケジュール管理ツールが必要な場合でも、ClickUpが解決策となります！

ClickUpに無料で登録して、今すぐ試してみましょう。