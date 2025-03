生産性を高める20の必須OneNoteショートカット

アイデアを書き留めたり、タスクを整理したり、ミーティングのメモを取るために OneNote を開きます。しかし、効率的に作業ができているというよりも、クリックやメニュー、フォーマットの苦労に圧倒されていると感じているのではないでしょうか。 そんなことはありません。適切なショートカットを使えば、プロのように OneNote を操作できます。メモを即座に整理したり、テキストをフォーマットしたり、必要なものを数秒で見つけることができます。

アイデアを即座に記録したり、ミーティングのメモを整理したり、プロジェクトを切り替えたりするときに、これらの 20 の重要な OneNote ショートカットが、よりスマートな仕事を実現します。 続きをお読みください。 ボーナスとして、OneNote の完璧な代替品となる 2 つのアプリを紹介します。 [ClickUp Docs /%href/ . ](ClickUpAINotetaker/%href/andメモを取るための優れた戦略は、「チャート作成」メソッドを使用することです。明確なカテゴリーを持つコンテンツに最適なこのメソッドでは、各カテゴリーの列と詳細の行からなるテーブルを作成し、素早い比較とレビューを行うことができます。 ## OneNoteのショートカットの使用方法 手動でのクリックやメニューオプションに頼らず、ショートカットを使用すれば、テキストのフォーマット、新しいページの作成、ノートブック間の切り替えなど、日常的な操作を瞬時に行うことができます。を使用して、ページの作成やテキストのフォーマットなどの日常的なタスクを実行します。使用すればするほど、より自然に使えるようになります。チートシートを作成する:チートシートまたは/href/ https://clickup.com/blog/how-to-make-a-checklist-in-onenote//OneNoteチェックリスト/%href/を作成し、すべてのショートカットをリスト化します。 ) ミーティングの記録を簡単に作成できるテンプレートです。 🔍ご存知でしたか? メモを取ることは、ただ書き留めることだけではありません。 情報を聞き取り、取捨選択し、何を書き留めるかを決めることは、「エンコーディング」と呼ばれるプロセスです。

この精神的な努力は、重要なアイデアを記憶し、重要なものを優先し、全体的な理解力を高めるのに役立ちます。 次回メモを取る際には、単に情報を記録するのではなく、それを定着させるのだということを思い出してください。 生産性を向上させる OneNote のショートカット トップ 20 キーボードショートカットを使用すると、OneNote の使用方法が大幅に変わり、生産性が向上します。 ここでは、ワークフローを合理化する高度な OneNote ショートカットをいくつか紹介します。

簡単にできるようにするための簡単なメモ: ショートカットにプラス記号 (+) が含まれている場合は、複数の鍵を同時に押す必要があります。 ショートカットにカンマ記号 (,) が含まれている場合は、指定された注文で複数の鍵を押す必要があります。 説明 | ショートカット | | ----------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------

| クイックメモの作成 | Ctrl+Shift+M | | スペルチェック | F7 | | 現在選択されている単語のシソーラスを開く | Shift+F7 | | 現在フォーカスされているオブジェクトのコンテキストメニューを表示する | Shift+F10 または Windows メニューキー | | ハイパーリンクの挿入 | Ctrl+K

現在のページの罫線を表示または非表示にする Ctrl+Shift+R 現在の日付を挿入 Alt+Shift+D 現在の時刻を挿入 Alt+Shift+T 選択したオーディオ録音を再生 Ctrl+Alt+P オーディオ録音の再生を停止 Ctrl+Alt+S

| 現在のオーディオ録音を10秒先にスキップする | Ctrl+Alt+U | | 現在のオーディオ録音を10秒前にスキップする | Ctrl+Alt+Y | | 現在のページに文書またはファイルを挿入する | Alt+N, F | | ファイルから画像を挿入する | Alt+N, P

| 数式を開始するか、選択したテキストを数式に変換する | Alt+等号 | | テーブルを作成する | 新しいテキスト行を入力した後、タブキーを押す | | ページのタイトルにジャンプして選択する | Ctrl+Shift+T | | 現在の段落とその下位の段落を選択する | Ctrl+Shift+ハイフン |

| アウトラインのすべてのレベルを展開する | Alt+Shift+0 | | フルページビューを有効または無効にする | F11 | | 現在のページタブにフォーカスを置く | Ctrl+Alt+G | | セクション内の前のページまたは次のページに移動する | Ctrl+Page up、Ctrl+Page down | ## OneNote を使用する際の制限

OneNoteには便利な機能が満載ですが、リミットがある場合もあります。よくある障害には次のようなものがあります。 *🔄 同期に問題がある: OneNoteはOneDriveに依存しているため、同期が遅かったり、不具合が発生したりすることがあり、メモが消えたり、古いバージョンのメモが残ったりすることがあります(特にデバイスを頻繁に切り替える場合)。 * 🔌 互換性が限られている: OneNoteは他のツールと必ずしもうまく連携できるわけではないため、 ClickUp Docsのリッチフォーマット機能を使って、魅力的なメモを作成しましょう。ミーティング中に素晴らしいアイデアを思いついた? それをハイライトし、タスクに変換して、チームメイトに割り当てましょう。

ClickUp Docsのリッチフォーマット機能を使って、魅力的なメモを作成しましょう。ミーティング中に素晴らしいアイデアを思いついた? それをハイライトし、タスクに変換して、チームメイトに割り当てましょう。 ドキュメントを離れることなく、**OneNoteとは異なり、ClickUp Docsはプロジェクトやタスクに直接リンクされています。 タスクを処理しているときにミーティングメモを参照する必要がある?すべてそこにあります(タブを切り替える必要はありません)。 /href/ https://clickup.com/blog/slash-commands// スラッシュコマンド /%href/ を使用すると、テーブル、バナー、列、または技術文書用のシンタックスハイライトされたコードブロックを追加できます。 メモをより魅力的にしたいですか? ビデオ、画像、リンクを埋め込んで、より豊かでインタラクティブな体験を実現しましょう

📌 生産性向上の裏技: ClickUpの効率性を高めるには、キーボードショートカットを有効にしましょう!右上の見出しをクリックし、個人用アバターをクリックして、設定を選択します。 設定セクションまでスクロールダウンし、キーボードショートカットを有効にすると、ナビゲーションが即座に高速化されます。 ClickUpドキュメント用のショートカット一覧はこちらです! 🤩

| アクション | ショートカット Mac | ショートカット Windows | | ------------------------------------------- | ----------------------- | -------------------- | | 選択したテキストからコメントを作成する。 | Cmd+Shift+M | Ctrl+Shift+M | | 選択したテキストからタスクを作成する。 | Cmd+Option+T | Ctrl+Alt+T |

| 選択したテキストブロックをハイライトします。 | Cmd+Shift+H | Ctrl+Shift+H | | テキストブロックを複製します。 | Cmd+D | Ctrl+D | | テキストを右揃えまたは左揃えにします。 | Cmd+Shift+R | Ctrl+Shift+R

| テキストを中央揃えにする | Cmd+Shift+E | Ctrl+Shift+E | | インラインコードを使用する | Cmd+Shift+C | Ctrl+Shift+C | | 箇条書きリストを作成する | Cmd+Shift+9 | Ctrl+Shift+9

| チェックリストを作成する | Cmd+Shift+8 | Ctrl+Shift+8 | | 番号付きリストを作成する | Cmd+Shift+7 | Ctrl+Shift+7 | | 1つまたは複数のコンテンツブロックを移動する | Option+上または下矢印キー | Alt+上または下矢印キー | ### ClickUpメモ帳でメモやチェックリストを管理する

アイデアを書き留めたのに、どこに書いたか忘れてしまったことはありませんか? /href/ https://clickup.com/features/notepad ClickUpメモ帳 /%href/ を使えば、もうそんなことはありません。 ClickUpメモ帳でメモを書き留め、追跡可能なタスクに変換しましょう。ブレインストーミング、リマインダーのメモ、プロジェクトのマップなど、このツールはすべてを整理します。 使い方は次の通りです。 📝 *素早くメモ、散らからない:タスク管理のパワーとメモ帳のシンプルさを兼ね備えたツールです。 ヘッダー、箇条書き、色分けを使って、メモを整理し、見やすくしましょう。 * ✅ メモを即座にタスクに変換: ミーティングのメモを取っていますか? アクションアイテムが浮かんだら、その場でタスクに変換し、チームメイトに割り当て、締め切りを設定しましょう。後で別のツールにコピー&ペーストする必要はありません

🔄 ドラッグ、ドロップ、簡単に整理:インタラクティブなチェックリストを作成したり、タスクの順序を変更したり、サブタスクをネストして構造を改善したりできます。 買い物リストでも、プロジェクトの完全なブレークダウンでも、この /href/ https://clickup.com/blog/note-taking-apps/ メモアプリ /%href/ を使えば、常に管理できます

メモ帳とドキュメントで使用できるテキストショートカットをいくつかご紹介します!

| @mention a Doc | @@@ | @@@ | | Arrows Insert left, right, and bidirectional arrows into the text | -><-<-> | -><-<-> | | Code Block Select all characters in a code block | Cmd+A | Ctrl+A |

| コメント 最新のコメントを編集 | 上矢印キー | 上矢印キー |

💡プロのヒント: すべての利用可能なショートカットを1か所で確認したいですか? 個人用アバターをクリックし、キーボードショートカットを選択します。そこから左側のさまざまなカテゴリーを探索し、ワークフローに最も役立つショートカットを見つけることができます。これらのショートカットを習得すれば、時間を節約し、集中力を維持することができます。 ### ClickUp AI NotetakerとClickUp BrainでAI搭載のライティングアシスタントを手に入れよう

ClickUp AI Notetaker メモの取り方が10倍パワフルに /href/ https://clickup.com/features/ai-notetaker ClickUpのAI Notetaker /%href/ —ミーティング後の混乱を明確で実行可能な洞察に変えるために作られたツールです。 ClickUpのAIメモ作成ツールでミーティングの自動要約や要約を取得 その効果は次の通りです。

📌 試せるプロンプトの例: このミーティングの議事録を、タスクと期限付きの構造化された要約に変える このブレインストーミングセッションから最も重要な洞察を抽出する これらの散在するメモをカテゴリー別に整理して参照しやすくする これらのメモを基にチェックリストを作成して実行しやすくする * このプロジェクトプランからタスクを特定し、適切な担当者に割り当てる ClickUp Brain Plus を使えば、文章作成、アイデア生成、要約、編集などのタスクを自動化できます。また、書き起こし機能により、ディスカッションをテキスト検索可能なテキストに変換できるため、オンラインミーティングやブレインストーミングセッションに最適です。

また、リアルタイムで編集の提案を行い、文法を修正し、明瞭性を高め、文章を即座に洗練させることができます。レポート作成、ブログ投稿、社内文書など、どのような文書でも、ClickUp Brainはスムーズなフローを実現します。

仕事のためのすべてが詰まったアプリ、ClickUpは、効率性を維持するためのツール一式を提供します。ClickUp Docsを使用すると、私の仕事に接続したままドキュメントを作成し、共同作業を行うことができます。ClickUp Brainは、散らばったアイデアを明確なプランにまとめるのに役立ち、ClickUp Notepadは、思いついたことをすぐにメモして、混乱の中で見失わないようにします。

