2025年のGoogle Meetに最適なAIメモアプリトップ10

Google Meet の通話の最中に、「ちょっと待ってください、そのアクションアイテムは何でしたっけ？」という声が聞こえました。チャットをざっとスクロールしても、誰も適切なメモを取っていないようです。今、あなたは、話を進めるどころか、情報を整理するのに手こずっています。

Google Meet 用の AI ノートテイカーを使えば、混乱を回避し、ミーティングを円滑に進めることができます。重要なポイント、決定事項、アクションアイテムなど、あらゆる情報を記録するので、手作業でメモを取る必要はありません。

ミーティングの生産性を高め、メモを簡単に作成できる、最高のアプリをご紹介します。🧑‍💻

Google Meet 用の AI メモアプリを選ぶ際に注意すべき点

優れたメモ作成ツールは、余分な作業を増やすことなく、ミーティングの生産性を高めるものでなければなりません。適切なツールを選ぶには、ミーティングの運営方法や必要なメモの種類によって異なります。

ミーティングのメモに AI ツールで必要な主な機能は、次のとおりです。

文字起こしの精度： 会話を明確にキャプチャし、エラーを最小限に抑えます。

スピーカーの識別： ミーティングの参加者を区別して、メモを整理します。

要約機能： 重要なポイントやアクションアイテムをハイライト表示し、今後のミーティングで素早く参照できます。

カスタマイズ設定： フォーマット、要約、キーワードタグをカスタマイズ可能

エクスポートおよび共有機能： メモやミーティングの要約をさまざまなフォーマットで保存して、コラボレーションを容易にします。

セキュリティとプライバシー： 暗号化とコンプライアンス対策により、機密性の高いミーティングデータを保護します。

🔍 ご存じでしたか？Google Meet はかつては招待制でした。2017 年には「Google Hangouts Meet」という名称で、G Suite ユーザーのみ利用可能でした。2020 年になって、リモートワークのブームに合わせて、Google はこのサービスを誰でも無料で利用できるようにしました。

概要：Google Meet に最適な 10 の AI メモアプリ

どのツールが自分のワークフローに最適か迷っていますか？Google Meet 用の AI ノート作成ツールを、その長所と対象ユーザーごとに簡単に紹介しています。

ツール 主な機能 おすすめ 価格 ClickUp – タスクとドキュメントを統合した AI ノートテイカー – アクションアイテムの抽出 – ミーティングからアクションへの自動ワークフロー ミーティングからアクションまでのワークフローを完全に必要とするプロジェクトチーム 永久無料、企業向けのカスタマイズも利用可能 Gemini – Google Workspace とのネイティブ統合 – Google ドキュメントとの直接同期 – グローバルチーム向けの多言語サポート Google Workspace に組み込まれた Teams で、シームレスなメモ作成と統合が必要な場合 Google Workspace Enterprise 限定、カスタム価格 Tactiq – マルチプラットフォームサポート（Meet、Zoom、Teams）– リアルタイムのトランスクリプショントタグ– クロスプラットフォームのチームサポート 複数のビデオ会議プラットフォーム間でディスカッションを追跡する、クロスプラットフォームのチーム 無料、Pro：ユーザーあたり月額 12 ドル、チーム：ユーザーあたり月額 20 ドル tl;dv – タイムスタンプ付きハイライト – AI によるフォローアップ – 営業チーム向けのビデオハイライト 迅速なビデオハイライトとアクションアイテムの追跡を必要とする営業チームやカスタマーサクセスチーム 無料、Pro：ユーザーあたり月額 29 ドル、Business：ユーザーあたり月額 98 ドル Scribbl – 学習に最適なメモ – クイズ/質問生成機能 – 教育用のタイムスタンプ付き文字起こし 学習教材に変換できるミーティングのメモを必要とする教育者やトレーニングチーム 無料、Pro：ユーザーあたり月額 20 ドル、チーム：カスタム価格（年額請求） Bluedot – コードスニペットの抽出 – 技術的な決定のタグ付け – プロジェクト管理の統合 コードやアーキテクチャに関する議論を追跡する必要がある技術チームやエンジニアリングチーム 無料、基本：ユーザー 1 人あたり月額 18 ドル、プロ：ユーザー 1 人あたり月額 25 ドル AI を読む – ミーティングの要約をすばやく作成 – ハイライトリール – アクションアイテムの分類 迅速で理解しやすいミーティングの要約とアクションアイテムの追跡を必要とするチーム 無料、Pro：1 ユーザーあたり月額 19.75 ドル、企業：1 ユーザーあたり月額 29.75 ドル Otter.ai – 多言語文字起こし– リアルタイムコラボレーション– 話者識別 リアルタイムのコラボレーションによる多言語のミーティングサポートを必要とするハイブリッドチームやグローバルチーム 無料、Pro：16.99 ドル/ユーザー/月、Business：30 ドル/ユーザー/月 MeetGeek – ミーティングの効率分析 – 感情の追跡 – 役割別の要約 データ駆動型のチームが、ミーティングの文化と顧客とのやり取りの追跡を最適化 無料、Pro：ユーザーあたり月額 19 ドル、Business：ユーザーあたり月額 39 ドル、企業：ユーザーあたり月額 59 ドル Fathom – クライアントとの関係追跡 – 成果物の自動マッピング – やり取り履歴の追跡 クライアントとのやり取りの詳細な履歴を必要とする、クライアント対応チーム（コンサルティング会社、代理店） 無料、プレミアム：ユーザーあたり月額 19 ドル、チームエディション：ユーザーあたり月額 29 ドル、チームエディションプロ：ユーザーあたり月額 39 ドル

Google Meet に最適な 10 種類の AI メモアプリ

Google Meet 用の AI ノート作成アプリは数多くありますが、そのすべてが適切に機能するわけではありません。精度に問題のあるものもあれば、ノートの共有や整理が複雑すぎるものもあります。

以下に10の選択肢をまとめました。すべてを試す手間を省けます。🙌🏼

1. ClickUp（AI ミーティングメモおよびワークフロー管理に最適）

今日の仕事は機能していません。

プロジェクト、知識、会話が、連携のないツールに散在していると、チームの作業効率が低下します。ClickUp は、プロジェクト管理、ドキュメント、コミュニケーションを 1 か所にまとめた「仕事のためのすべて」アプリで、この問題を解決します。AI を活用して、チームの作業効率の向上を支援します。

ミーティングは、メモの紛失、アクションアイテムの漏れ、終わりのないフォローアップで混乱するものではありません。ClickUp は、会話と結果を結びつけ、余分な努力を必要とせずに結果に結びつけます。

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI メモ作成機能でミーティングのメモを処理し、議論に集中しましょう。

ClickUp AI Notetaker は、会話を自動的に文字起こし、構造化された要約を生成し、アクションアイテムを抽出し、すべてをタスクやドキュメントにリンクします。

Google Meet の通話で次のキャンペーンについて話し合うマーケティングチームは、成果物をすべて手作業でリストアップする必要はありません。AI が、広告クリエイティブの締め切り、新しいキャッチコピーのアイデア、再検討すべき競合他社の戦略など、重要なポイントを自動的に強調表示し、適切な担当者にフォローアップを割り当てます。

ClickUp AI ノートテイカーを使用すると、追加のステップなしでミーティングの議論をタスクに変換できます。

しかし、ClickUp AI Notetaker は文字起こしだけにとどまりません。

アクションアイテムはClickUp タスクになるため、フォローアップが失われることはありません。契約交渉を行う営業チームは、ClickUp を使用して、支払い条件の調整や特定の条項の追加など、クライアントの重要な要求を自動的に抽出し、法務チームに割り当てることができます。これにより、別の ToDo リストを用意する必要がなく、仕事を整理して進めることができます。

ClickUp Brain

ClickUp Brain の使用を開始 ClickUp Brain を使用して、ミーティングのトランスクリプト、タスク、メモから即座に回答を得ることができます。

ClickUp Brainを使えば、情報検索が簡単になります。メモをいちいち確認する代わりに、チームは AI に「先月のミーティングでクライアントはどのような要望を出しましたか？」や「製品発売に関する主な懸念事項は何でしたか？」などの質問を直接投げかけ、即座に回答を得ることができます。

フォローアップの電話の準備をしているプロダクトマネージャーは、特定の機能リクエストに関するすべてのメンションを即座に検索できます。

ClickUp ドキュメント

ClickUp Docs を使用して、すべての議論を文書化し、アクセス可能にしてください。

ClickUp Docs は、すべてのミーティングの記録を 1 か所に集約して整理します。文字起こしと要約は自動的に保存されるため、チームは重要な会話を失うことがありません。

契約書の最終確認を行う法務チームは、過去の交渉内容をすばやく参照し、特定のセクションにタグを付けることで、変更や決定の追跡を簡単に行うことができます。

同様に、ClickUp メモ帳は、構造化されたタスクに変換する前に、簡単なアイデアをメモしておくための個人的なスペースを提供します。たとえば、ウェブサイトの改善についてブレインストーミングを行うデザイナーは、クライアントからの電話でのフィードバックをメモし、後で実行可能なプランにそのアイデアを洗練することができます。

ClickUp の主な機能

Google Meet および Zoom とシームレスに同期： ClickUp でミーティングを録音、文字起こし、 ClickUp でミーティングを録音、文字起こし、 管理して 、プラットフォームを切り替えることなくインサイトにアクセスできます。

重要な詳細を瞬時に見つける： キーワードで文字起こしを検索、話者をフィルタリング、録音を再生せずに議論を再確認

ミーティングのメモを簡単に標準化： カスタマイズ可能な カスタマイズ可能な メモテンプレートを使用して 、ミーティングの要約、アクションアイテム、重要なポイントなどを整理し、一貫性を保ちます。

瞬時に要約を生成： 長いミーティングを重要なポイントに要約して、チームが迅速に最新情報を把握できるようにします。

メモをチャットと統合： AI によって生成された要約やアクションアイテムを AI によって生成された要約やアクションアイテムを ClickUp チャット に直接投稿して、会話やフォローアップを 1 か所にまとめて管理できます。

ミーティングとスケジュールを連携：ClickUp カレンダービューとClickUp の Google カレンダー統合機能でミーティングのメモを同期し、議論と期限や優先度を連携させます。 ClickUp カレンダービューとClickUp の Google カレンダー統合機能でミーティングのメモを同期し、議論と期限や優先度を連携させます。

ClickUp の制限事項

このノート作成アプリは現在、英語に対応しており、文字起こしと要約の言語オプションは限られています。

ClickUp の価格

ClickUp の評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,040件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUp に関する実際のユーザーの声

G2 ユーザーは、ClickUp を使用した経験について次のように述べています。

ClickUp は、私の生産性を少なくとも 10 倍向上させた、非常に多機能なソフトウェアです。個人的なタスク管理とビジネス知識管理、クイックメモが融合している点が気に入っています。AI ClickUP Brain は素晴らしいです。コンテキストを驚くほどよく認識し、まさにアシスタントの怪物のような存在です。ネストされたドキュメント、タスクの階層、カスタムフィールド、高度なフィルタリング…このアプリにはあらゆる機能があり、使い始めるのもそれほど難しくはありません。また、標準的なビジネスプラットフォームとの統合も便利で、とても素晴らしいです。

ClickUp は、私の生産性を少なくとも 10 倍向上させた、非常に多機能なソフトウェアです。個人的なタスク管理とビジネス知識管理、クイックメモが融合している点が気に入っています。AI ClickUP Brain は素晴らしいです。コンテキストを驚くほどよく認識し、まさにアシスタントの怪物のような存在です。ネストされたドキュメント、タスクの階層、カスタムフィールド、高度なフィルタリング…このアプリにはあらゆる機能があり、使い始めるのもそれほど難しくはありません。また、標準的なビジネスプラットフォームとの統合も便利で、とても素晴らしいです。

🧠 面白い事実： Meet の背景にはかつて…恐竜が登場していた？Google が初めてバーチャル背景を導入したとき、初期のオプションのひとつは、恐竜がのんびりと歩き回る先史時代のジャングルのシーンでした。残念ながら、この背景は長くは続かなかったようです。

2. Gemini（Google Workspace ネイティブユーザーに最適）

Google ワークスペースのアップデート経由

Google は、Gemini を搭載した AI メモ作成機能を Meet に直接追加しました。この組み込みツールは、追加のアプリや拡張機能を使用せずに会話を記録します。

メモは Google ドキュメントに直接保存されるため、チームが Google Workspace ツールを毎日使用している場合に最適です。

Meet ウィンドウを離れることなく、アクションアイテムの取得、ミーティングの要約の作成、メモの共同編集を行うことができます。メモ作成ツールは複数の言語にも対応しているため、グローバルチームは各自の希望する言語で要約を確認することができます。

Gemini の主な機能

ミーティングでの議論を、Google タスクに自動的に同期されるアクションアイテムに変換し、ワークスペース全体でフォローアップを追跡できます。

会話の文脈やニュアンスを損なうことなく、複数の言語でカスタマイズしたミーティングの要約を生成

複雑な議論をトピックごとに整理したセクションに分割し、参照や移動が簡単なタイムスタンプも付きます。

Google ドキュメントでミーティングのメモをリアルタイムで共同編集し、チームメンバーがミーティング中にコメントや提案を追加することができます。

Gemini の制限

メモのフォーマットや整理のカスタマイズオプションが限られている

Google Workspace Enterprise ユーザーのみご利用いただけます。

リアルタイム処理には安定したインターネット接続が必要です。

高度な分析やミーティングのインサイトは不要

Geminiの料金プラン

Google Workspace エンタープライズプランでのみご利用いただけます。カスタム価格設定

Gemini の評価とレビュー

G2: 4.4/5 (160件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Gemini に関する実際のユーザーの声

G2のレビューには次のように書かれています：

Gemini の最も気に入っている点は、直感的なインターフェースと使いやすさです。複雑なタスクも迅速に実行でき、初心者にもエキスパートユーザーにも適しています。ワークフローの自動化や情報の整理に特に役立っています。他のプラットフォームとの統合も簡単で、カスタマーサポートも非常に迅速に対応してくれます。

Gemini の最も気に入っている点は、直感的なインターフェースと使いやすさです。複雑なタスクも迅速に実行でき、初心者にもエキスパートユーザーにも適しています。ワークフローの自動化や情報の整理に特に役立っています。他のプラットフォームとの統合も簡単で、カスタマーサポートも非常に迅速に対応してくれます。

⚙️ ボーナス：Google ドキュメントのミーティングアジェンダテンプレートを試して、議論の構造化、重要なトピックの概要整理、ミーティングの集中力と生産性の維持を図ってください。

3. Tactiq（複数のミーティングプラットフォームを使用するチームに最適）

viaTactiq

Tactiq は Google Meet だけでなく、Zoom、Microsoft Teams、その他のビデオプラットフォームでも使用できます。このツールはブラウザに静かに常駐し、ミーティングを開始するとすぐに使用できます。

ボタンをクリックするか、キーボードショートカットを使用するだけで、通話中の重要な部分をハイライトできます。慌てて入力する必要はありません。Teams では、トピックタグを使用して過去のミーティングを検索できるため、先月の特定の会話も簡単に見つけることができます。

リアルタイムの文字起こしはミーティングウィンドウのすぐ隣に表示されるため、フローを中断することなく、発言内容をざっと確認することができます。

Tactiq の最高の機能

トピックタグを使用してミーティングのトランスクリプトを検索し、ライブ通話中に会話を中断したり中断したりすることなく、重要な瞬間にマークを付けることができます。

ミーティングの要点を Jira、Trello、Asana などのプロジェクト管理ツールに直接タスクとして変換して、即座にアクションに移すことができます。

ミーティングのメモ機能にアクセスして、トピックベースの検索機能を使用して、さまざまなビデオプラットフォームでの過去の議論や決定を呼び出すことができます。

顧客からのフィードバックや機能要望を自動的に抽出し、製品チームと営業チーム用に別々のセクションに整理します。

Tactiq の制限事項

無料プランでは、過去の文字起こしへのアクセスが制限されます。

音声の品質は文字起こしの精度に大きく影響します。

一部の統合には、より上位のプランが必要です。

Tactiqの料金プラン

Free

Pro： 1 ユーザーあたり月額 12 ドル

チーム： ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

Business： ユーザーあたり月額 40 ドル

企業：カスタム価格

Tactiq の評価およびレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Tactiq に関する実際のユーザーの声

G2のレビューアーの一人が次のように述べています：

Tactiq は、ミーティング、電話、インタビューなどの録音と文字起こしを支援します。私は、上記のすべてにこのツールを使用しています。クライアント、見込み客、パートナーとの電話の録音に最適です。また、フォローアップの電子メールややることリストの作成にも役立ちます。tactiq の自動提案機能により、よりよい電子メールを書くことができます。

Tactiq は、ミーティング、電話、インタビューなどの録音と文字起こしを支援します。私は、上記のすべてにこのツールを使用しています。クライアント、見込み客、パートナーとの電話の録音に最適です。また、フォローアップの電子メールややることリストの作成にも役立ちます。tactiq の自動提案機能により、よりよい電子メールを書くことができます。

4. tl;dv (営業チームやカスタマーサクセスチームに最適)

tl;dv は、顧客との会話をより価値のあるものにするために開発されました。このツールは、通話中にメモや反応を追加すると、その重要な瞬間にタイムスタンプを付けます。

営業チームは、ミーティングの重要な部分をクリップして、チームメイトと共有したり、後で再確認したりすることができます。文字起こしはビデオ通話と一緒に表示され、会話のさまざまな部分にクイックタグを追加してマークを付けることができます。スニペットの共有は数秒で完了するため、ミーティングに参加できなかった他のチームメンバーに情報を共有する場合に便利です。

tl;dv の主な機能

通話中の重要な部分をマークして、社内のチームや関係者に直接共有することで、ビデオのハイライトを即座に作成できます。

AI 搭載の会話インテリジェンスツールを使用して、顧客の感情や重要な議論のポイントを追跡します。

トピック、アカウント、または取引のフェーズごとに整理された、検索可能なミーティングのメモライブラリを構築して、営業トレーニングに活用しましょう。

カスタマイズ可能なテンプレートを使用して、ミーティングの議論やアクションアイテムに基づいて、自動フォローアップ電子メールを生成します。

競合他社のメンションや価格に関する議論を自動的に CRM システムに抽出

tl;dv の制限

長いミーティングでは、ビデオの処理に時間がかかる場合があります。

低価格プランでは、ミーティングの録音ストレージにリミットがあります。

価格詳細はこちら

Free

Pro： ユーザーあたり月額 29 ドル

Business： ユーザーあたり月額 98 ドル

企業：カスタム価格

tl;dv 評価およびレビュー

G2: 4.7/5 (330件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

tl;dv について実際のユーザーからの声

G2 ユーザーの一人は、次のように述べています。

TLDV は、私のミーティングの管理方法に大きな変化をもたらしました。自動文字起こしと要約機能により、特に特定の点を再確認したり、チームとメモを共有したりする場合に、膨大な時間を節約できます。また、重要な部分にタグを付けて、長い録音ファイルをすばやく移動できる機能も気に入っています。インターフェースはすっきりとしていて使いやすく、既存のツールともうまく統合できます。

TLDV は、私のミーティングの管理方法に大きな変化をもたらしました。自動文字起こしと要約機能により、特に特定の点を再確認したり、チームとメモを共有したりする場合に、膨大な時間を節約できます。また、重要な部分にタグを付けて、長い録音ファイルをすばやく移動できる機能も気に入っています。インターフェースはすっきりとしていて使いやすく、既存のツールともうまく統合できます。

5. Scribbl（リモートトレーニングと教育に最適）

viaScribbl

Scribbl は、学習環境に焦点を当てたミーティングメモツールです。このツールは、メモを学習しやすいフォーマットに自動的に整理します。

教師やトレーナーはセッション中に重要な学習ポイントをマークし、生徒はフローを中断することなくメモを追加することができます。メモは録音のタイムスタンプと同期されるため、説明した部分に戻ることができます。

さらに、ライブセッションを見逃した方も、構造化されたメモと録画の組み合わせで、後から内容を追うことができます。

Scribbl の主な機能

ライブセッション中に重要な概念や説明にマークを付けることで、ミーティングの録音から自動的に学習ガイドを作成できます。

ビデオのタイムスタンプに直接リンクされているインタラクティブなトランスクリプトを使用して、ミーティングのさまざまな部分間を移動できます。

議論されたトピックに基づいて、即時の理解を促進する簡単な知識確認やクイズ問題を生成できます。

ミーティングのコンテンツを、コースの構造やトレーニングモジュールに合わせて章やサブセクションに整理できます。

さまざまな学習スタイルに合わせた学習カードや要約シートなど、さまざまなフォーマットでメモをエクスポートできます。

Scribbl の制限事項

初めて使用するユーザーには、学習曲線が伴います。

ユーザーからは、グループコラボレーション機能の改善が望まれている。

Chrome 拡張機能は他のツールと競合する場合があります。

Scribblの料金プラン

Free

Pro： ユーザー 1 人あたり月額 20 ドル

チーム： カスタム価格（年額請求）

Scribbl の評価とレビュー

G2: 4.9/5 (320件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Scribbl について実際のユーザーからの声

G2のレビューには次のように書かれています：

Scribbl は本当に素晴らしいです。これまで何時間もかかっていたタスクを自動化し、スケジュール設定やコンテンツのプランニング機能も最高です。すべてのソーシャルアカウントを簡単に接続でき、すべてがシームレスに動作するのがとても気に入っています。投稿を改善するための AI の提案も非常に役立ちます。まるでデジタルアシスタントがいるような気分です。最高に素晴らしいアプリです！

Scribbl は本当に素晴らしいです。これまで何時間もかかっていたタスクを自動化し、スケジュール設定やコンテンツのプランニング機能も最高です。すべてのソーシャルアカウントを簡単に接続でき、すべてがシームレスに動作するのがとても気に入っています。投稿を改善するための AI の提案も非常に役立ちます。まるでデジタルアシスタントがいるような気分です。最高に素晴らしいアプリです！

🔍 ご存じでしたか？Dialpad のアンケートによると、ほとんどの人が週の労働時間の 3 分の 1 をミーティングに費やしています。約46% は4時間未満、37% は 4～12 時間をミーティングに費やしています。さらに 12% は 12～20 時間のミーティングに参加し、5% は 20 時間以上もミーティングに費やしています。これは、かなりの時間を議論に費やしていることになります。

6. Bluedot（技術ミーティングや開発者チームに最適）

viaBluedot

Bluedot は、技術的な議論を別々に扱う点で際立っています。このツールは、ミーティング内のコードスニペット、専門用語、アーキテクチャに関する議論を認識します。

開発者は、集中力を切らすことなく、重要な技術的な決定にフラグを立てることができます。AI は、議論の内容から技術文書を直接整理するため、後で文書を作成する時間を節約できます。

ミーティングのメモは、技術スタックのドキュメントやプロジェクト管理ツールにも自動的にリンクできます。

Bluedot の主な機能

ミーティングからコードスニペットや技術的な決定事項を直接開発ドキュメントに抽出

アーキテクチャ上の決定事項にタグを付け、ナレッジベース内の既存の技術文書に自動的にリンクします。

関連コンテキストを添付して、ミーティングの議論から直接 Jira チケットや GitHub の問題を作成できます。

複数のチームミーティングにおける技術的負債に関する議論や開発優先度を追跡

Bluedot の制限事項

主に技術チーム向け

Google Meet 用の一般的なメモアプリに比べて価格が高い

カスタム統合にはセットアップ時間が必要です。

Bluedotの料金プラン

Free

基本： 1 ユーザーあたり月額 18 ドル

Pro： ユーザーあたり月額 25 ドル

Business： ユーザーあたり月額 39 ドル

企業：カスタム価格

Bluedot の評価およびレビュー

G2: レビューが不足しています

Capterra: レビューが不足しています

Bluedot に関する実際のユーザーの声

G2のレビューには次のように書かれています：

Bluedot の最大の魅力は、その使いやすさと非常にユーザーフレンドリーなインターフェースです。どこでも使用できる点も、Bluedot の魅力のひとつです。ユーザーエンゲージメントも最高レベルです。

Bluedot の最大の魅力は、その使いやすさと非常にユーザーフレンドリーなインターフェースです。どこでも使用できる点も、Bluedot の魅力のひとつです。ユーザーエンゲージメントも最高レベルです。

🧠 面白い事実： 期限のない Google Meet リンクを見たことがありますか？Google Meet リンクは技術的には有効期限がありません。何年も有効なリンクもあります。そのため、古い招待をランダムにクリックすると、誰もいないミーティングに参加してしまうかもしれません。

7. Read AI（迅速なミーティングの要約に最適）

viaRead AI

読むAI は、要点をまとめた要約に焦点を当てることで、ミーティングのメモに新しいアプローチを採用しています。このツールは、1 時間にわたるミーティングを、意味のある、一目でわかるハイライトに分解します。

他のメモ作成ツールは、すべてを長い文字起こしにまとめますが、Read は、重要なポイントを数分で把握できるようにします。Teams は、アクションアイテムや決定事項をレビューしやすい要約にきちんと整理できる点を高く評価しています。

このアプリの最大の魅力は、通常のメモでは見落としがちな重要なサイドディスカッションもキャッチできることです。

AI の最高の機能を読む

長いミーティングを、重要な文脈やニュアンスを損なうことなく、簡潔で理解しやすい要約にまとめます。

ミーティング中に、優先度に応じてアクションアイテムにフラグを付け、分類します。

AI によって生成されたアウトラインを使用して、ミーティングの録音内容をナビゲートし、関連する議論のポイントに直接ジャンプできます。

重要な瞬間を選択してカスタムミーティングハイライトリールを作成し、電話に参加できなかった関係者に最新情報を共有するのに最適です。

AI の制限事項をお読みください

要約の品質は音声の明瞭度によって異なります。

メモの整理機能は限定的です。

ユーザーからは、このツールは非常に基本的な統合機能を備えているとの評価が寄せられています。

要約フォーマットのカスタマイズは最小限

AI の価格をご覧ください

Free

Pro： 1 ユーザーあたり月額 19.75 ドル

企業： 29.75 ドル/ユーザー/月

Enterprise+：39.75 ドル/ユーザー/月

AI の評価とレビューを読む

G2: 3.9/5 (25件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

Read AI について実際のユーザーからの声

G2のレビューには次のように書かれています：

Read の最も気に入っている点は、Zoom ミーティングの文字起こしを自動化できることです。リアルタイムの文字起こしとスマートなスケジュール設定機能は、コミュニケーションの効率化とミーティングの効率向上に非常に役立っています。

Read の最も気に入っている点は、Zoom ミーティングの文字起こしを自動化できることです。リアルタイムの文字起こしとスマートなスケジュール設定機能は、コミュニケーションの効率化とミーティングの効率向上に非常に役立っています。

8. Otter.ai（多言語および部門横断的なチームに最適）

Otter.ai は、リアルタイムのコラボレーションと言語処理に重点を置いた、ユニークなアプローチのミーティングメモアプリです。参加者が言語を切り替えたり、即座に翻訳が必要なミーティングに最適です。

ハイブリッドチームは、このミーティング議事録作成ソフトウェアが、話者を区別し、サイドの会話も正確に捉える機能を利用することで、特に大きなメリットを得ることができます。自動要約生成機能は、簡単なスタンドアップミーティングから長時間の戦略セッションまで、さまざまなタイプのミーティングに対応しています。

Otter.ai は、基本的な文字起こしだけでなく、チームがミーティング全体の会話のパターンや繰り返し出てくるトピックを見つけ、プロジェクトの進捗を簡単に追跡できるように支援します。

Otter.ai の主な機能

複数の言語での同時会話を、各ディスカッションスレッドの発話者属性とコンテキストを維持しながら記録します。

会話時間の分布、トピックの出現頻度、エンゲージメントのパターンなど、詳細なミーティングのインサイトを生成します。

業界固有の用語のカスタム語彙リストを作成し、トランスクリプト内でこれらの用語を自動的にフラグ付けして、一貫性のあるドキュメントを作成できます。

スマートなアウトライン生成機能で、ミーティングの議論を構造化された文書に変換

複数のミーティングで関連する会話をリンクして、チームの決定やプロジェクトの進捗に関する包括的なナレッジベースを構築できます。

Otter.ai の制限事項

リアルタイム文字起こし中は、プロセッサの負荷が高くなります。

長いミーティングにはストレージのリミットがあります。

カスタム語彙のトレーニングには時間がかかります

Otter.ai の価格

Free

Pro： ユーザーあたり月額 16.99 ドル

Business： ユーザーあたり月額 30 ドル

企業：カスタム価格

Otter.ai の評価とレビュー

G2: 4.3/5 (290件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5（90件以上のレビュー）

Otter.ai について実際のユーザーからの声

G2のレビューには次のように書かれています：

要約機能、その編集機能、そしてサイドバーを使用して詳細の要約に基づいてフォローアップの電子メール作成できる点が気に入っています。これにより、非常に多くの時間を節約できます。すべてのメモをウェブサイトで検索でき、検索も簡単である点が気に入っています。週の初めに Otter をミーティングに参加させるスケジュール設定も簡単です。チームとメモを簡単に共有できます。

要約機能、その編集機能、そしてサイドバーを使用して詳細の要約に基づいてフォローアップの電子メール作成できる点が気に入っています。これにより、非常に多くの時間を節約できます。すべてのメモをウェブサイトで検索でき、検索も簡単である点が気に入っています。週の初めに Otter をミーティングに参加させるスケジュール設定も簡単です。チームとメモを簡単に共有できます。

🧠 面白い事実： 当初の Google Meet のロゴはカメラのような形でしたが、YouTube と混同されるようになったため、Google は区別を明確にするために、現在の緑と黄色のアイコンにデザインを変更しました。

9. MeetGeek（データ駆動型のミーティング分析に最適）

viaMeetGeek

MeetGeek は、データ分析の観点からミーティングの文書化に取り組んでいます。このツールは、ミーティングのダイナミクス、参加者の関与、議論のパターンを分析することで、基本的な文字起こしよりもさらに深い分析を行います。

チームは、詳細な分析を通じてミーティングの文化がどのように変化しているかを追跡できます。このプラットフォームは、さまざまなタイプのミーティングを自動的に分類し、それに応じてメモのスタイルを適応させます。MeetGeek は、生産的な議論と時間のかかる脱線的な議論のパターンを識別することで、チームのミーティングスケジュールの最適化も支援します。

MeetGeek の最高の機能

参加者のエンゲージメント、ディスカッションのフロー、意思決定のパターンを追跡する包括的な分析機能により、ミーティングの効果を監視します。

さまざまなチームメンバーに関連する情報を強調した、役割別のミーティング要約を生成

感情分析とトピックモデリングを使用して、ミーティング全体での顧客の反応の傾向を追跡し、共通の課題や機能のリクエストを特定します。

ディスカッションのトピックやメンションされたプロジェクトに基づいて、ミーティングの要点を関係者に自動的に配布

MeetGeek の制限事項

その分析機能を利用するには、長期的に継続して使用する必要があります。

カスタムレポート作成のための複雑なセットアップ

リミット付きの後分析オプション

MeetGeekの料金プラン

Free

Pro： 1 ユーザーあたり月額 19 ドル

Business： ユーザーあたり月額 39 ドル

企業：ユーザー 1 人あたり月額 59 ドルから

MeetGeek の評価とレビュー

G2: 4.6/5 (430件以上のレビュー)

Capterra: レビューが不足しています

MeetGeek に関する実際のユーザーの声

G2のレビューには次のように書かれています：

メモを取ったり、できるだけ多くの情報を記録したりすることに気を取られることなく、顧客の話を注意深く聞くことに集中できるのがとても気に入っています。フォローアップのポイントが簡潔に要約されているため、ミーティング終了後に必要な事項を確認しながら連絡を取ることができるのも非常に便利です。

メモを取ったり、できるだけ多くの情報を記録したりすることに気を取られることなく、顧客の話を注意深く聞くことに集中できるのがとても気に入っています。フォローアップのポイントが簡潔に要約されているため、ミーティング終了後に必要な事項を確認しながら連絡を取ることができるのも非常に便利です。

🔍 ご存知でしたか？Google Meet には隠し機能があります！チャットに「/pitchforks」と入力すると、全員の画面に小さな熊手絵文字が溢れます。これは（偽の）怒りを表現する楽しい方法です。

10. Fathom（クライアント対応チームに最適）

viaFathom

Fathom は、ミーティングのドキュメント作成にリレーションシップ中心のアプローチを採用しています。このAI ミーティングツールは、クライアントとのやり取りをキャプチャして整理するため、コンサルティング会社、代理店、カスタマーサクセスチームにとって貴重なツールです。

詳細なやり取りの履歴を保存することで、時間の経過に伴う関係の発展を追跡するのに役立ちます。チームは、膨大なミーティングの録音記録をいちいち探さなくても、過去の会話や決定事項にすばやくアクセスできます。

Fathom の最高の機能

ミーティングのメモ、アクションアイテム、リレーションシップのマイルストーンを統合した包括的なクライアントのインタラクションタイムラインを構築し、アカウント管理を改善

会話からクライアントの要件やフィードバックを自動的に抽出し、製品チームのコンテキストや優先度を維持します。

ミーティングでのやり取りに基づいてリレーションシップの健全性スコアカードを作成し、チームがさらに注意が必要なアカウントを特定できるようにします。

約束した内容を実際の成果物に自動的にリンクすることで、複数のクライアントミーティングにおけるコミットメントの達成状況を追跡できます。

Fathom の制限事項

このツールの主な機能は、主にクライアントとのやり取りに重点を置いています。

内部ミーティング機能は限定的

有意義なリレーションシップデータの構築には時間がかかります。

統合のセットアップには技術的な専門知識が必要です。

Fathomの料金プラン

Free

プレミアム： 1 ユーザーあたり月額 19 ドル

チーム版： ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル

Team Edition Pro：ユーザーあたり月額 39 ドル

Fathom の評価およびレビュー

G2: 5/5 (4,508件以上のレビュー)

Capterra: 5/5 (630件以上のレビュー)

Fathom について実際のユーザーからの声

G2のレビューには次のように書かれています：

Fathom は、非常に使いやすく、ユーザーフレンドリーで、直感的なプラットフォームを備えています。英語とスペイン語の両方のミーティングでのメモ取りに欠かせないツールとなっています。メモを確認しても、エラーはまったくありません。ToDo リスト、整理されたメモ、そして非常に使いやすいプラットフォームにより、Fathom の使用体験はとても楽しいものとなっています。このツールが役立つと思う人すべてに、私はこのツールを勧めています。

Fathom は、非常に使いやすく、ユーザーフレンドリーで、直感的なプラットフォームを備えています。英語とスペイン語の両方のミーティングでのメモ取りに欠かせないツールとなっています。メモを確認しても、エラーはまったくありません。ToDo リスト、整理されたメモ、そして非常に使いやすいプラットフォームにより、Fathom の使用体験はとても楽しいものとなっています。このツールが役立つと思う人すべてに、私はこのツールを勧めています。

メモ書きをやめて、ClickUp を始めましょう

素晴らしいミーティングは、電話が切れた時点で終わるものではありません。適切な AI ノートテイカーは、すべてを整理し、アクションアイテムを追跡し、見落としがないようにします。明確な要約と検索可能なトランスクリプトにより、散らばったメモを慌てて探す必要がなくなり、フォローアップも簡単になります。

ClickUp は、これをさらに一歩進めています。AI 搭載のミーティングノートだけでなく、会話とタスク、ドキュメント、チームチャットを 1 か所にまとめて接続します。すべてのミーティングは、カレンダーの単なるエントリーではなく、生産的な次のステップになります。

今すぐClickUp に登録しましょう！✅