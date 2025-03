従業員は同じタスクを繰り返すのに驚くほど多くの時間を費やしています。この無駄は米国経済に年間1兆8000億ドルもの損失を与えています。 これがまさに、画面録画がありがたい理由です。録画する側にとっては、同じデモを何度も繰り返す必要がなくなります。視聴する側にとっては、「もう一度そのステップを説明してもらえますか?」と何度もリプレイを要求することなく、画面録画を共有することが唯一の方法であり、デジタルの空虚に埋もれることなく、目的を果たし、正しい手に渡ることを保証する唯一の方法です。最初に「電子メールで送ろう」と思っても、ちょっと待ってください。 大容量のビデオファイルは電子メールの添付ファイルには適していません。 幸い、ブラウザベースのツールからクラウドストレージプラットフォームまで、スクリーンレコーディングを効率的に共有する方法はたくさんあります。 ClickUpのプロジェクト管理プラットフォームに組み込まれたスクリーンレコーダー、ClickUp Clipsの登場です。

2. YouTube:画面録画のアップロードと共有 via 「作成」をタップし、動画ファイルを選択します。 キャッチーなタイトルを追加し、プライバシー設定(公開、非公開、プライベート)を選択します。 動画が短く、縦型の場合は、YouTube Shortとしてアップロードできます。 視聴者(例:「子供向け」など)を設定し、「アップロード」をクリックします。 * 動画のリンクを取得し、電子メール、メッセージングアプリ、タスク管理ツールなどを使用してチームと共有します。

Slackは、延々と続くGIF戦争や「電話に出られる?」という素早いメッセージを送るだけのツールではありません。 チームの会話にスクリーン録画を直接統合する簡単な方法でもあります。 Slack Clipsを使用すると、チャンネルやDMでビデオ、オーディオ、またはスクリーン録画を録画して共有することができます。 つまり、更新、デモ、 背景をぼかしたり、マイクを切り替えたりするなど、オプションのカスタマイズを追加 録画が完了したら、「録画停止」をクリックし、サムネイルや添付メッセージを追加 紙飛行機のアイコンをクリックして、録画を即座に共有 *✅ Slackの利点 組み込みのClip機能で素早くアップデートできる非同期コミュニケーションに最適 異なるタイムゾーンを抱えるチームに最適 ⚠️ Slackの欠点 ✅ スクリーンレコーディングを電子メールで送信する利点: サイズの小さいスクリーンレコーディングを素早く共有するのに便利 参照や転送が簡単にできる電子メールの履歴を維持 ほとんどのユーザーにとってシンプルで使い慣れた方法 *⚠️ スクリーンレコーディングを電子メールで送信する欠点: * ファイルサイズのリミット(Outlookでは20MB、Gmailでは25MB)により、サイズの大きいビデオの共有が制限される

内蔵のコラボレーション機能がないため、フィードバックや更新には追加のツールが必要 ✨ 理想的な用途: 25MB以下の小さな画面録画を共有する個人またはチームで、ファイルを簡単に共有できる方法が必要であり、将来参照できるように電子メールの履歴をクリアにしておきたい場合。

こちらもどうぞ: [ClickUpは、タスク管理と画面録画の究極の組み合わせであると考えてください。ClickUp Clipについてはすでに説明しましたので、ビデオ共有の究極のツールであることはご存知でしょう。 詳細なステップバイステップガイドを入力する手間を省き、録画して共有するだけで、チームメンバーが各自のペースでキャッチアップできます。 🧠 Did You Know: According to 1. ビデオの品質と互換性を確保する ぼやけたテキストを凝視したり、自分のデバイスで動作しないファイルを開こうとして苦労するようなことは、チームにはさせたくないでしょう。 スクリーンレコーディングを鮮明でアクセスしやすい状態に保つには、次のことを行います。 *MP4 を使用する:これは、プラットフォーム間の互換性におけるゴールドスタンダードです ### 3. 効果的なコミュニケーションのためのヒント

優れたスクリーンレコーディングの要素の一つは、正しいストーリーを伝えることです。 インパクトのあるものにするには、以下の方法があります。 *短く、わかりやすく:2分で済むことを20分も説明したがる人はいません。 * 鍵となるポイントを強調する:注釈や口頭での合図を使って、重要なことに注目を集めます。 * コミュニケーションの多様化:スクリーンレコーディングをチャット、電子メール、電話と併用することで、全員が同じページにいることを確認できます。

コミュニケーションに関しては、ClickUpはタスクにスクリーンレコーディングを直接埋め込むことで、さらにレベルアップします。 チームメンバーにタグ付けして更新通知を確実に通知したり、実行可能なタスクとしてコメントを割り当てることができます。 ClickUpのコメント機能を使って、即時フィードバックや編集でコミュニケーションを簡単に _しましょう。 例えば、営業チームのために製品のデモを録画したとします。 それをタスクにアップロードし、わかりやすくするために鍵となるポイントにタイムスタンプを付け、ClickUpのコメント欄を使ってフィードバックを集めます。 すべてが1か所に集まることで、 undefined こちらもどうぞ: /href/ https://clickup.com/blog/screen-recorder-mac// Mac用スクリーンレコーダーソフト10選 /%href/ ## ClickUpで共有すれば思いやりもストレスも軽減

カール・サンドバーグはかつてこう言いました。「誰もが誰よりも賢い」と。知識の伝達は、あらゆる組織の秘密兵器です。それをうまく扱えるかどうかは、誰が扱うかにかかっています。ソリューション、ワークフロー、または業務上のノウハウを記録、文書化、共有することで、チームは冗長なタスクを省略し、より速く目標を達成することに集中できるようになります。 事実、スマートな仕事なしにハードな仕事は不可能であり、画面録画はよりスマートに仕事をするための典型的な例です。ソリューションの視覚的な証拠を提供し、知識共有を簡素化し、生産性を向上させます。ただし、適切なツールを使用している場合に限ります。だからこそ、ClickUpを選ぶべきなのです。ClickUp Clipsなどの機能を使用すると、タスクに直接ビデオをシームレスに録画、共有、埋め込むことができます。ClickUp Brainは録画を書き起こし、タイムスタンプを追加し、検索可能にします。すべてが一元化されているため、チームはツールを切り替えたり、文脈を失ったりすることなく、効果的にコラボレーションできます。

その結果、誰が参加し、誰が離脱しようとも、情報はどこにでも存在し、簡単にアクセスできるようになります。 /href/ https://clickup.com/signup ClickUp /%href/ に無料アカウントを作成し、共有がよりスマートで、より速く、ストレスが少ない理由をご確認ください。