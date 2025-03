2025年のクラウドストレージにおけるOneDriveの代替オプション10選

共同作業や重要なファイルの共有、あるいは私の仕事のバックアップに最適な安全なクラウドストレージをお探しですか?Microsoft OneDriveは人気があり、Microsoft 365とのシームレスな統合と簡単なアクセスを提供しています。しかし、OneDriveユーザーはデータの保護やゼロ知識暗号化のような高度なセキュリティ機能の不足について懸念を表明することがよくあります。多くのユーザーは同期速度の遅さ、無料ストレージスペースのリミット、サードパーティアプリとの統合、複雑なファイル共有許可について不満を抱いています。

もしあなたがこのような課題に直面しているのであれば、そろそろ最善の代替策を検討すべき時です。 良いニュースは? セキュアなストレージ、高速なパフォーマンス、そしてより柔軟で包括的なセキュリティ機能を提供する優れたオプションが数多く存在することです。

このガイドでは、ニーズにぴったりのソリューションを見つけるために、OneDriveの代替トップ10をご紹介します。 ## ⏰OneDriveの代替として最適なサービスを簡単に紹介します。 * *MEGA: 暗号化されたファイルを完全にプライバシーを確保して共有するのに最適 ✅ *pCloud: 機密ファイルの保存と共有に最適 ✅ *Sync.com: 暗号化によりデータを安全に保存するのに最適 ✅ *Box: ファイルの保存とワークフローの自動化に最適 ✅ *ShareFile: 安全なファイル共有とストレージソリューションに最適 ✅ は、タスク、ドキュメント、人々、そしてあなたの会社の全知識ベースを接続する究極のAI搭載ニューラルネットワークです。情報を保存するだけでなく、タスク、プロジェクト、チームメイトなど、仕事に関する質問に即座に回答します。 /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/ss51.gif ClickUp Brainhttps://clickup.com/ai ClickUp Brainを無料で試す /%cta/ 会議の要約作成、電子メールの下書き、プロジェクトの更新など、ClickUp Brainの機能を使えば、忙しい仕事を減らし、重要なことに集中することができます。すべてを1か所にまとめたいですか?ClickUp Connectの検索機能と同様に、このAIアシスタントもGoogle Drive、GitHub、Salesforceなどのアプリと自動的に統合し、ワークフローを一元化します。

ClickUpの優れた機能 ClickUp接続検索機能で、Google Drive、Slack、Dropboxなど、複数のツールからタスク、ファイル、ドキュメントを検索 お気に入りのツールと統合して、統一された作業スペースを作成 undefined ドキュメントを1か所に保存、整理、統合し、ClickUp Docsを使用して共同編集 ClickUp Brainを使用してAIの支援を受けながら文章を作成したり、タスクの要約や自動化、会議メモの作成、アイデアのブレインストーミング、メールの下書きなどを簡単に行うことができます。 undefined タスクの作成、割り当て、追跡を効率的に行い、プロジェクトをより小さなステップに分解し、繰り返し行うタスクを自動化できます。

Clickupは、当社にとって最もシンプルでセットアップが簡単なプロジェクト管理ツールです。タスクのトラッキングはきめ細かい詳細情報も表示され、とても簡単です。チームとの共有や、ボードやタスクへの新しいメンバーの招待もとても簡単です。サードパーティツールとの統合も、多くのアプリが利用可能で可能です。DatadogとClickupの統合により、対応が必要なイベントについてClickupでインシデントタスクを作成でき、チームはインシデントの作業を開始できます。カスタマーサポートは非常に親切です。 当社のプロジェクトでは、最もよく使われているツールです。 💡 プロのヒント: ツールが接続されていないと、時間が無駄になり、ワークフローが分断されてしまいますが、Connected AIはシステムを統合し、時間を節約し、生産性を向上させます。 Connected AIがサイロを排除し、私の仕事に時間を割くことができるようになる方法については、こちらをご覧ください。 🧠 データを一元化して、すべての重要な情報を即座にアクセスできるようにする 🔍 Connected AIに依頼して、あらゆる文書から洞察や要約を即座に取得する 🛠️ すべてのツールを1つのシームレスなプラットフォームに統合して、「切り替えの煩雑さ」を排除する 💰 複数の単機能アプリを置き換えて、シンプル化とコスト削減を実現する 🔒 データセキュリティを損なうことなく、プライベートまたはパブリックのファイルに安全にアクセスする