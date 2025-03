2025年Krisp代替品トップ10

ホームオフィスはまるで駅のような喧騒に包まれている。バックでは子供たちがタグで遊び、隣では工事の騒音、隣人の熱狂的なカラオケセッション。 クライアントへのプレゼンテーション .

プレゼンの邪魔をする雑音にイライラしているのは、あなただけではありません。 バーチャルミーティング または通話。

リモートワークによって、Krispのようなノイズキャンセリングソフトウェアは多くのプロフェッショナルにとって不可欠なものとなった。犬の鳴き声やカフェの喧騒に邪魔されることなく、会話に集中できるのだ。

しかし、Krispは優れているが、唯一の選択肢ではない。

様々なノイズキャンセリングツールを試しているうちに、Krispの代替品として、Krispにはないユニークな機能を持つものまで、同じくらい効果的なものがたくさん見つかりました。Krispにはないユニークな機能を持つものまである。

世界一静かな部屋はミネソタ州のオーフィールド研究所にある。自分の鼓動が聞こえるほど静かだ。

⏰60秒要約

すべてのミーティングをよりクリアな音質で行うために、私がおすすめするKrispの代替リストです:

Noise Blocker (リアルタイムのサウンドブロックに最適) NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPUを使用した高解像度バックグラウンドノイズ除去に最適) Otter.ai(自動書き起こしやミーティングメモに最適) SoliCall(企業レベルのコールセンターに最適) WavePad(音声編集に最適) Utterly(パーソナライズされたオンコール・ノイズ対策に最適) Descript(ポッドキャスターやコンテンツ作成者に最適) LALAL.AI(オーディオの分離と隔離に最適) Cleanvoice(自動フィラーノイズ除去が必要なコンテンツ編集に最適)

Krispの代替ソフトは何を探すべきか?

ノイズキャンセリングツールを選択する際には、あなたの経験、生産性、通話の質に純粋に影響を与える要素に焦点を当てることが不可欠です。

私が重要だと考えるのは以下の点です:

バックグラウンドノイズ抑制の質: これは第一の機能です。音質を損なうことなく、不要なバックグラウンドノイズを正確にフィルタリングできるツールが必要です。

これは第一の機能です。音質を損なうことなく、不要なバックグラウンドノイズを正確にフィルタリングできるツールが必要です。 互換性:* すべてのノイズキャンセリングソフトウェアがすべてのオペレーティングシステムをサポートしているわけではないので、お使いのデバイスや通信アプリとシームレスに仕事ができるかどうかを確認してください。

すべてのノイズキャンセリングソフトウェアがすべてのオペレーティングシステムをサポートしているわけではないので、お使いのデバイスや通信アプリとシームレスに仕事ができるかどうかを確認してください。 ユーザーの利便性: 直感的なインターフェイスは、あなたがバックツーバックミーティングで、楽なセットアップが必要な場合は特に、時間を節約します。

直感的なインターフェイスは、あなたがバックツーバックミーティングで、楽なセットアップが必要な場合は特に、時間を節約します。 価格オプション:あなたが選ぶツールは、あなたが無料プランを探しているか、またはプロの使用のためのより堅牢な何かを探しているかどうか、あなたの予算に合った柔軟なプランを持っている必要があります。

💡Pro Tip:**Krispにコミットする前に、多くのノイズキャンセリングツールが提供する無料試用版や無料バージョンを利用しましょう。これにより、自分の環境でソフトウェアをテストし、気になるノイズをどの程度効果的に処理できるかを確認することができます。

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/208797/how-to-make-your-voice-sound/ 私の声を仕事でよく響かせる方法 /%href/

Krispの代わりに使えるベスト10

不要な音を効果的にブロックし、集中力を持続させる強力な機能を備えたKrispの代替品10選をリストアップしました。

1.Noise Blocker (リアルタイムのサウンドブロックに最適)

経由 ノイズブロッカー

2.NVIDIA RTX Voice (NVIDIA GPUによる高精細な背景ノイズ除去に最適)

経由

/参照 https://www.nvidia.com/en-us/geforce/guides/nvidia-rtx-voice-setup-guide/?srsltid=AfmBOopXBWVs8s-cKQ5bQ4gIAhFmOFsqT2QEzIKdXmmj54iU_m7-XdwV#RTX-Voice NVIDIA RTXボイス /%href/

このKrispの代替は、NVIDIAグラフィックカードをお持ちの方に最適です。RTX Voiceは、GPUパワーを使用して優れたオーディオ品質を提供するプラグインです。システムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、バックグラウンドノイズを除去します。

NVIDIA RTX Voiceの主な機能

AIを使用してリアルタイムでバックグラウンドノイズを除去し、あなたの声だけが送信されるようにします。

システムへの影響を最小限に抑えながらノイズ抑制を実行

GTX 10シリーズGPUおよびそれ以降のGPUでRTX Voiceの恩恵を受け、そのアクセシビリティが広がります。

NVIDIA RTX Voiceのリミット

NVIDIAグラフィックスカードを持つユーザーのみ利用可能

他のツールに比べ、システムリソースの使用量がやや多い

NVIDIA RTX Voiceの価格

**NVIDIA RTXグラフィックカードユーザーは無料です。

NVIDIA RTX Voiceの評価とレビュー

G2: 評価はありません。

評価はありません。 Capterra:評価はありません。

3.Otter.ai (自動テープ起こしやミーティングメモに最適)

経由

/参照 http://otter.ai カワウソ.AI /%href/

Otter.aiはノイズキャンセリングの枠を超え、リアルタイムのノイズキャンセリングを提供する。

/を提供する。 https://clickup.com/ja/blog/107435/ai-transcription-tools/ AIトランスクリプション /%href/

ミーティングのコンテンツを正確にキャプチャーします。このツールは、無制限でノイズキャンセリング、ノイズコントロール、録音を必要とするプロフェッショナルに最適です。

/を必要とするプロフェッショナルに最適なツールです。 https://clickup.com/ja/blog/13843/meeting-notes/ 詳細なミーティングメモ /%href/

特にクライアントやチームとの電話において。

Otter.aiのユニークな機能のひとつに、ライブコラボレーティブトランスクリプションがあります。これは、ミーティングの複数の参加者がリアルタイムでトランスクリプションをビューし、ハイライトし、コメントすることを可能にします。

この機能は、他のテープ起こしアプリではほとんど見られないものです。この機能により、エンゲージメントが向上し、ディスカッション中に重要なポイントが確実に把握され、共同で明確化されます。

Otter.aiの主な機能

会話中に誰が何を言ったかを特定するための話者ラベルを自動的に生成します。

業界特有の専門用語やユニークな名前など、カスタム語彙を認識するようにAIをトレーニングして精度を向上

カレンダーやお気に入りのミーティングプラットフォームと直接同期し、音声録音を容易にします。

PDF、DOCX、SRTなど複数のフォーマットで書き出し、多目的に使用可能

Otter.aiのリミット

Krispのような専門的なツールに比べ、ノイズキャンセリングの効果が低い。

Otter.aiの価格

ベーシック: 無料

無料 プロ: $16.99/ユーザー/月

$16.99/ユーザー/月 ビジネス: $30/ユーザー/月

$30/ユーザー/月 企業向け:カスタム価格

Otter.aiの評価とレビュー

G2: 4.4/5 (250以上のレビュー)

4.4/5 (250以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (80件以上のレビュー)

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/170764/how-to-use-ai-for-meeting-notes/ 紙とペンを捨てる:ミーティングメモにAIを活用する方法 /%href/

4.SoliCall(企業レベルのコールセンターに最適)

経由

/参照 https://solicall.en.lo4d.com/windows#google_vignette ソリコール /%href/

コールセンター向けに開発されたSoliCallは、高度なノイズリダクションとエコーキャンセレーションを提供し、大容量のカスタマーサービスやセールス環境に適しています。

SoliCallの特筆すべき機能はサーバーサイドの音声処理で、個々のデバイスをインストールすることなく、チーム全体の音声品質を向上させます。VoIPシステムに最適化されたSoliCallは、卓越したコール体験を大規模に提供することを目指すビジネスにとって理想的なソリューションです。

SoliCall の主な機能

エコーをキャンセルし、回線の両端でクリアでクリアな通話を実現

企業のニーズに合わせて着信音声のノイズフィルター設定をカスタム化

品質を損なうことなく音声を効率的に処理し、帯域幅の使用量を削減

変化する音響環境に素早く適応し、騒がしい設定でも優れた通話品質を維持

SoliCallのリミット

完全な統合には技術的なセットアップが必要な場合があります。

SoliCall の価格

無料

SoliCallの評価とレビュー

G2: 評価はありません。

評価はありません。 Capterra: 評価はありません。

5.WavePad (オーディオ編集に最適)

経由

/参照 https://www.nch.com.au/wavepad/index.html?srsltid=AfmBOoqKnJiGdNLjPXu6XSZM-z49q4oHofFMYQ6sWXapBr8nuPCWiYzp ウェーブパッド /%href/

WavePadはノイズリダクションだけでなく、プロ級のオーディオ編集機能を備えている。ポッドキャスターやコンテンツ作成者に最適で、録音した音声を詳細にコントロールできるため、録音後のバックグラウンド音声要素やノイズを簡単に微調整できます。

WavePad の主な機能

強力なノイズ除去ツールを使ってオーディオを正確に編集

複数のオーディオトラックを録音・管理し、生産性を向上

様々なプラットフォーム要件に対応するため、幅広いフォーマットで書き出し可能

WavePad のリミット

通話中のリアルタイムノイズキャンセリングには不向き

ウェーブパッドの価格

WavePadサウンドエディター スタンダードエディション: $40

$40 WavePad サウンドエディター マスターズエディション: $70

$70 WavePad サウンドエディター マスターズエディション クォータリープラン: $3.33/月

WavePad 評価とレビュー

G2: 4.3/5 (30以上のレビュー)

4.3/5 (30以上のレビュー) Capterra: 4.5/5 (30 件以上のレビュー)

6.Utterly (パーソナライズされたオンコールノイズ対策に最適)

経由 まったく ナビゲートするプロフェッショナルのためにデザインされた

/をナビゲートするプロフェッショナルのために設計されています。 https://clickup.com/ja/blog/171983/types-of-work-environments/ 多様な仕事をこなすプロフェッショナルのためのデザイン。 /%href/

Utterlyの特徴的な機能は、コンテキストを考慮したノイズプロフィールである。

この機能は、検出された周囲のノイズパターンに基づいて設定を自動的に調整し、ノイズを抑制する設定により、環境間のシームレスな移行を保証します。

Utterlyの主な機能

現在のワークスペースに合わせたカスタムノイズプロファイルの作成

音声入力をリアルタイムで処理し、即座にフィードバックと調整が可能

音声の明瞭度と音質を向上させ、よりプロフェッショナルなサウンドを実現

以下とスムーズに接続 /参照 https://clickup.com/ja/blog/219191/video-conferencing-setup/ ビデオ会議 /%href/ ツールを /参照 https://clickup.com/ja/blog/160311/communication-challenges-in-the-workplace/ コミュニケーションの課題を克服する /%href/

完全なリミット

モバイル機器のサポートにリミットあり

極端な騒音下でのキャンセル効果が低い

価格

無料

エレベート: 5ドル/月

5ドル/月 チーム向けエレベート: $4/月/人

ユタカの評価とレビュー

G2: 評価はありません。

評価はありません。 G2: 評価はありません。

7.Descript (ポッドキャスターやコンテンツ作成者に最適)

経由 説明 LALAL.AIはAIによるオーディオアイソレーションに特化し、ボーカルと楽器や環境音を分離します。ミュージシャンや、不要なバックグラウンドノイズのないクリアなオーディオトラックを必要とする人に最適です。

LALAL.AI の主な機能

オーディオファイルをリアルタイムで高速処理

オーディオファイルをドラッグ&ドロップするだけで、素早くアップロード、即座に処理可能

バッチ処理で複数のトラックを一度に処理し、大規模プロジェクトの時間を節約します。

LALAL.AIのリミット

録音後の編集に重点を置いており、リアルタイムでの使用はできません。

LALAL.AIの価格

個人向け

ライトパック: $20 (1回のみ)

$20 (1回のみ) プロパック: $70 (1回のみ)

$70 (1回のみ) プラスパック: $54(1回分の料金)

ビジネス:。

マスター: $50 (一度だけの料金)

$50 (一度だけの料金) プレミアム: $190(1回分の料金)

$190(1回分の料金) 企業: $300(1回のみ)

LALAL.AIの評価とレビュー

G2: 評価なし

評価なし Capterra: 評価はありません。

9.Cleanvoice (自動フィラーノイズ除去が必要なコンテンツ編集に最適)

経由 クリーンボイス AIを活用した先進的な音声編集ツールであるCleanvoiceは、録音された音声のフィラー音やノイズを除去することに重点を置いているため、ポッドキャスターやインタビュアー、ポストプロダクションのためのよりクリーンな音質を重視する人にとって素晴らしい選択肢となる。

Cleanvoice の主な機能

会話中の気まずい間や長いギャップを消して、より魅力的なリスニング体験を実現

声質を維持する高度なノイズ除去アルゴリズムにより、音声の明瞭度を向上

複数の音声ファイルを一度に処理し、大規模プロジェクトでの作業時間を短縮

Cleanvoice のリミット

ライブ音声通話やリアルタイムの使用には不向き

フィラー検出のカスタムにリミットあり

Cleanvoice の価格

試用版(無料

*Pay as you go

5時間: $11/月

$11/月 10時間: $20/月

$20/月 30時間: $45/月

サブスクリプション: $1.10/時間/月

**10時間11ドル/月

**30時間:$30/月

100時間: $90/月

クリーンボイスの評価とレビュー

G2: 評価が足りない

評価が足りない Capterra: 評価はありません。

10.ニュートラライザー(パーソナライズされたオーディオのイコライゼーションに最適)

経由 Google Playストア NeutralizerはAndroid専用のアプリで、あなただけの聴覚プロフィールに合わせた、パーソナライズされたオーディオのイコライゼーションとノイズコントロールを提供します。

聴覚過敏の方や最適な音質を求める方に最適なNeutralizerは、オーディオ入力をさまざまな環境にシームレスに適応させ、リスニング体験を向上させます。

Neutralizer の主な機能

ホーム、仕事、旅行、アウトドアなどの設定にプリセットされたプロフィールをワンタップで切り替え可能

個々の周波数を微調整し、特定の音域を増幅または低減することで、真にカスタマイズされた体験を実現

低照度環境でも、視覚的に魅力的で快適なユーザー体験をお楽しみください。

中和器のリミット

Androidデバイスでのみ使用可能

リアルタイムの通話ではノイズキャンセリング機能にリミットあり

ニュートラライザーの価格

アンドロイドユーザーは無料です。

Neutralizerの評価とレビュー

G2: 評価はありません。

評価はありません。 G2:評価はありません。

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/109644/daily-standup-software/ 2024年デイリースタンドアップソフトウェアツールベスト10 /%href/

その他のミーティング・ビデオコミュニケーションツール

コミュニケーションやコンテンツ作成のニーズをサポートするために、専用のノイズブロックソフトウェアや高度なビデオ/オーディオ編集ツールが必ずしも必要とは限りません。

実際、次のような堅牢なプロジェクト管理プラットフォームがあります。

/のような https://clickup.com/ ClickUp /%href/

は、ミーティングやビデオコミュニケーションのワークフローを間接的に強化する革新的な機能を提供できます。

📮* ClickUp Insight: Nearly_。

_プロフェッショナルの40%は リモートワークのコミュニケーションとコラボレーションを向上させる機能を提供します。

効率的なミーティング管理

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-373.png クリックアップミーティング: krispの代用品 /クリックアップミーティング

ClickUp Meetingsでミーティングのプラン、スケジュール、出席、フォロースルーを。

と

/参照 https://clickup.com/clickup-meetings クリックUpミーティング /%href/

を使えば、詳細なミーティングのアジェンダを作成できる、

/参照 https://clickup.com/integrations/zoom ClickUpから直接Zoomミーティングを開始し、出席することができます。 /を使用することができます。

ワークスペース内でミーティングのメモや記録を取得し、担当者に直接タスクを割り当てることができます。

出席者は何に集中すべきかを正確に把握できるため、コミュニケーション不足が原因で起こりがちな長時間の反復的な議論の必要性を最小限に抑えることができます。ミーティング後、アクションアイテムは明確に追跡され、シームレスなフォロースルーが保証されます。

1つのワークスペースで、プロジェクトの進捗を追跡し、ディスカッションを整理し、全員が優先度で足並みを揃えることができます。

スムーズな画面録画

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-36.gif ClickUpクリップ /クリックアップクリップ

ClickUp Clipでスクリーンレコーディングを即座に共有。

さらに、無駄なミーティングを避けたいなら、

/参照 https://clickup.com/features/clips ClickUpクリップ /%href/

を使用すると、必要に応じてカメラや音声入力とともに、画面のビデオ録画をすばやくキャプチャできます。ミーティングを開かなくても、ビジュアルなウォークスルーの共有、フィードバックの提供、アップデートを簡単に行うことができます。

これは貴重な

/参照 https://clickup.com/ja/blog/53047/asynchronous-communication-tools/ 非同期通信のための貴重なツール /を使うことができる。

チームがタイムゾーンを越えて接続し、足並みを揃えるのに役立つ。また、テキストよりも視覚的な説明を好む個人のためにも役立つ。

ClickUpブレイン

パワフルなAIアシスト

最後に

/参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /を参照してください。

**ClickUpの内蔵AIアシスタントは、メモやブレーンストーミング、プロジェクトインサイト管理のために複数のツールを切り替える必要をなくし、生産性の向上に役立ちます。

ClickUpに直接統合され、プロジェクトやタスクのコンテキストを即座に理解する数少ない人工知能ツールです。メモ、アイデア、リソースを関連するワークフローやオブジェクトにリンクされているため、常に手動で更新したり整理したりする必要がありません。 また、音声やビデオメッセージを書き起こして要約し、重要なポイントやアクションアイテムを即座に強調することができます。

ワークスペースとのシームレスな接続により、ミーティング中の洞察を簡単に把握し、実行可能なポイントをタスクに直接追加し、プロジェクト固有の情報をリアルタイムで呼び出すことができます。

ClickUp の主な機能

Googleカレンダー、Outlook、ZoomなどのツールとClickUpの統合を活用し、スケジュールを整理し、単一のダッシュボードからアクセスできるようにします。

様々なスケジュールを一元管理することで、ミーティング、締め切り、タスクを常に把握。 /参照 https://clickup.com/features/calendar-view ClickUp カレンダービュー /クリックアップカレンダービュー

使う /参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /を使う。 チームがアイデアを出し合ったり、ワークフローのマップを作ったり、視覚的な戦略を立てたりできるビジュアルスペースに。

ミーティングやビデオによるコラボレーションを向上させる。 /クリックアップホワイトボード https://clickup.com/templates/meetings-t-4389460 ClickUp ミーティングテンプレート /%href/ .その /は https://clickup.com/ja/blog/76312/meeting-notes-templates/ ミーティングテンプレート /%href/ は、アジェンダ、オブジェクト、およびアクションアイテムの構造化されたレイアウトを提供することにより、プランニングからフォローアップまで、ミーティングプロセス全体を容易にするように設計されています。

ClickUp のリミット

拡張機能が充実しているため、新規ユーザーは習得に時間がかかる可能性があります。

クリックアップの価格

無料Forever :無制限。

:無制限。 無制限 :ユーザーあたり月額7ドル

:ユーザーあたり月額7ドル ビジネス :ユーザーあたり12ドル/月

:ユーザーあたり12ドル/月 企業向け :価格についてはお問い合わせください。

:価格についてはお問い合わせください。 ClickUp Brain:有料プランに追加する場合、メンバー1名につき月額7ドル。

クリックアップの評価とレビュー

G2 : 4.7/5 (9,500 件以上のレビュー)

: 4.7/5 (9,500 件以上のレビュー) カペラ 4.6/5 (4,000 件以上のレビュー)

/参考文献 https://clickup.com/ja/blog/73755/meeting-minutes-software/ 2024年のミーティング議事録&メモソフト10選をテストしてみた /%href/

結局のところ、Krispとその代替ソフトはミーティングの音質を向上させ、ClickUpはミーティングとそこから派生する仕事が生産性、組織性、そして目標に沿ったものであることを保証する。この2つを組み合わせることで、あらゆるリモートチームにとって強力な組み合わせとなる。

ClickUp で生産性とコミュニケーションを向上させましょう。

ノイズキャンセリング機能付きのKrispの上位機種を検討した結果、シームレスなコミュニケーションと集中力を実現するためには、不要なノイズをブロックするだけではなく、あらゆるワークフローで効率性を確保することが重要であることが明らかになりました。

多彩な

/を使用することである。 https://clickup.com/ja/blog/71914/online-meeting-tools/ ミーティングツール /%href/

ClickUpは、一元化されたカレンダー、Clip機能、共同ブレーンストーミングのためのホワイトボードなど、明確なアジェンダからミーティング後のフォローアップまで、すべてをサポートします。

私にとってClickUpはなくてはならないものです。チーム全体の集中力、生産性、シームレスなコラボレーションを真にサポートする方法で、コミュニケーションを強化し、プロジェクト管理を促進します。

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpを試す /参照

今日