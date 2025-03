バーチャルミーティングを活性化する35の楽しいZoomアイスブレイク

バーチャルミーティングは、気まずい間、無表情な視線、堅苦しい自己紹介など、「誰が先に話すか」というゲームのように感じられることが多い。しかし、その必要はない。

適切なアイスブレイクは、最初の数分間を活気と笑いに満ちた瞬間に変え、会話を弾ませ、人々の距離を縮めます。

遠隔地にいるチームをまとめるにせよ、クライアントに電話をかけるにせよ、バーチャルチームビルディングセッションをプランするにせよ、アイスブレーカーはミーティングを平凡なものから思い出深いものに変える秘密の材料なのです。

この記事では、あなたのZoomの集まりを温め、成功のための完璧なトーンを設定するための創造的で、迅速かつ魅力的な仮想アイスブレイクを発見します。続きを読む🚀

次のZoomミーティングでは、アイスブレーカーを使いましょう:

Zoomのアイスブレーカーは、気まずい沈黙をなくし、参加を促し、バーチャルミーティングでより強い接続を築きます🤝。

2つの真実と1つの嘘」から「Would You Rather?」まで、アイスブレーカーは会話、笑い、創造性をかき立てます🎤。

少人数のチームのイントロでも、大規模なバーチャルの集まりでも、どの参加者にも合うようにカスタマイズ可能な35のオプションについて説明する 🧩。

プロからのアドバイス:トリビア、バーチャルホワイトボード、背景などを使って参加者の興味を引き、ClickUpのようなコラボレーションに適したツールを使ってミーティングを活性化させましょう🎯。

バーチャルミーティングにおけるアイスブレーカーの威力

Zoomミーティングではボディランゲージや

/を使う。 https://clickup.com/ja/blog/211504/water-cooler-conversation/ ウォータークーラーのやりとり /%href/

が欠けがちだが、アイスブレーカーは接続を育み、仲間意識を生み出す上で重要な役割を果たす。

ここでは、Zoomミーティングにアイスブレイクが欠かせない理由をいくつか紹介します:

💜 沈黙を破る:沈黙を破る:アイスブレイクは、気まずい沈黙をエネルギーとくつろぎに置き換え、ミーティングをポジティブなトーンに設定します。アイスブレイクを行うことで、参加者は心地よさを感じ、最初から積極的に参加できるようになります。

💜 参加を促す:Zoomのアイスブレーカーは、参加者全員を積極的に参加させ、無口な参加者にも参加してもらっていると感じさせます。これにより、ミーティング全体を通してバランスの取れたインタラクティブな会話が可能になります。 接続を築く:アイスブレーカーは、遠隔地での設定であっても、参加者の絆を深める瞬間を作り出します。このような接続はチーム関係を強化し、長期的なコラボレーションの向上につながります。 創造性とコラボレーションを高める:リラックスした雰囲気は、オープンなコミュニケーションとアイデアの共有を促します。参加者がリラックスしていれば、既成概念にとらわれず、革新的なアイデアを出しやすくなります。 💜 バーチャルな疲労感を和らげる:楽しいアクティビティや軽快な会話は、オンラインミーティングを疲れさせない。このような楽しいひとときは参加者の活力を高め、特に長時間のセッションでも参加者を飽きさせない。

どんなバーチャルミーティングにも使えるZoomアイスブレイク35選

大人数のチームや 少人数のアイスブレイク をご覧ください。

35の楽しいZoomをご紹介します。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/34035/10-fun-icebreakers-that-actually-work/ 仕事に役立つアイスブレーカーゲーム /%href/

:

1.短いイントロ

全員に10文字以内で自己紹介をしてもらう。キャッチは?その10語は、その人の性格や趣味、今の気分を反映したユニークなものでなければならない。こうすることで、自己紹介を簡潔にし、いつものような長ったらしい気まずさを避けることができる。👋

2.どちらかというと?

どこかへテレポートするのと、透明人間になるのと、どちらがいい?チームメンバーは自分の選択を説明しなけれ ばならず、しばしば愉快な話や意外な発見がある。🤨

このアイスブレーカーは会話を弾ませ、眠いミーティングに活気を与えます。明るく魅力的なムードを保ちながら、交流と笑いを促す素晴らしい方法です。

3.あれこれ

コーヒーか紅茶か」「夏か冬か」などの質問をする。参加者はどちらかを選び、その選択を説明する。➡️⬅️

このアイスブレーカーは、友好的な討論の火付け役となり、好みの共有(または反対!)で皆の絆を深めるのに役立ちます。

/イメージ This or That Questions.jpg あれこれゲーム:Zoomアイスブレーカー /%img/ クラフトラボ経由

4.つの真実と1つの嘘

お互いを知るためのもう一つの古典的なゲーム、2つの真実と1つの嘘では、各人が3つの文を共有する。グループは、どれが嘘かを当てなければならない。

このコミュニケーション・ゲームは、笑いを巻き起こしながら、チームの面白い一面を発見する簡単な方法です。

💡 フレンドリーハック:を最大限に活用する方法を考えてみましょう。 チーム対抗コミュニケーションゲーム ?

フォロワーになるためのヒントは以下の通りです:

誰もが気持ちよく参加できるように、シンプルで楽しいものにする。

ゲームの明確な目標を設定し、ミーティングのオブジェ クトと一致するようにする 🎯。

チームメンバーに感想やフィードバックを共有するよう促し、オープンなコミュニ ケーションを育む 💬。

5.あまり知られていない事実を共有する

自分自身について、他の人が知らないような意外なことを共有し てもらいましょう。隠された才能、風変わりな習慣、変わった趣味などでもよい。

例えば、あるチームメンバーはジャグリングができることを明かすかもしれませんし、別のメンバーは年代物のポストカードの印象的なコレクションを持っているかもしれません。このような意外な事実がミーティングをより楽しくし、全員に何か新しい興味深い話題を与えるのです。

チームが同じオフィスで仕事をしていても、複数のタイムゾーンにまたがって仕事をしていても、 ClickUp は、チームの絆を深め、コミュニケーションを改善し、ワークフローを効率化する究極のオールインワン生産性ツールです。

インスタンス、で楽しい事実をコンパイルすることができます。

/例えば https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/

新入社員向けの「チームを知る」文書の一部として。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Create-ClickUp-Docs.gif ClickUp ドキュメント:Zoomアイスブレーカー /イメージ

ClickUp ドキュメントで同僚に関する楽しい事実を作成し、覚えておきましょう。

ドキュメントでやること:

チーム文書を一箇所に保存

チームメンバーと同時に文書を編集し、投稿することができます。

あらかじめ用意されたテンプレートを使用するか、独自のテンプレートを作成して、「チームを知る」などの活動を構成する。

ドキュメントをネストされたページを使ってチームや部署ごとにセクションに分け、新入社員が同僚の楽しい事実を簡単に見つけられるようにする。

チーム内でリンクを共有されているため、全員がアクセスでき、お互いをよく知ることができる。

6.今まで一度も

他の人がやったことがあれば、手を挙げるか反応する。

これは共通点を見つけたり、思いがけない発見で笑いを共有するのに最適な方法です。

7.スパイ

あなたのZoomの背景に見えるものを描写し、他の人がそれが何であるかを推測する。この楽しいゲームは創造性を刺激し、周囲をよく見るようになる楽しい方法です。

8.トリビアクイズ

ポップカルチャー、歴史、業界関連の質問などのカテゴリーで、テーマに沿ったトリビアセッションを開きましょう。参加者はチャットで回答し、最も早い正解者が勝ちとなります。トリビアクイズは競争力を高め、チームビルディングに効果的です。

Zoomアイスブレイク:ClickUp Brainでアイデアを生み出そう。

使用方法 ClickUp Brain を使えば、このゲームが簡単にできる。事前にテーマに沿ったリストやランダムな問題リストを作成し、ゲームを盛り上げることができます。

🧠 Brainを使えば、こんなことができます:

多様なグループへの質問を素早く準備

予想外のプロンプトで会話をフローに保つ

創造的な回答や意表を突く回答を促す

ミーティングの雰囲気に合わせてアイスブレーカーをカ スタマイズ

質問作成プロセスを自動化して時間を節約

9.ショー&テル

参加者に身近にある面白いアイテムを手に取ってもらい、そのストーリーを共有する。風変わりな記念品から感傷的な記念品まで、このアクティビティはストーリーテリングを誘い、有意義な会話を弾ませる。

例えば、最後の休暇のお土産や、感傷的な価値のある贈り物を見せてもらうとよいでしょう。このシンプルで効果的なアイスブレイクは、チームメンバーがお互いのことをより深く知り、接続感を育むのに役立ちます。

10.チャレード

映画や本、フレーズを演じながら、他の人が当てる。古典的なゲームで、Zoom上でも素晴らしい仕事ができます。Zoomのスポットライト機能を使って、演者にスポットライトを当てると、さらに楽しくなります。

でプロンプトのリストを作成します。

/にプロンプトのリストを作成します。 https://clickup.com/features/notepad。 ClickUp メモ帳 /%href/

を使うことで、ゲームを整理し、スムーズなフローを保つことができる。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-notepad.png ClickUp メモ帳機能: ズームアイスブレーカー /イメージ

ClickUpのメモ帳機能はシンプルで直感的にメモを取ることができます。

メモ帳は🗒️:

クリエイティブな会話のきっかけを瞬時に生成✨。

スムーズで効率的なアクティビティ ⏱を維持

誰が何を共有したかを追跡し、後のディスカッションに役立てる 📝。

様々なプロンプトで皆を飽きさせない🎉。

次の人へ簡単にジャンプできる 🔄 🔄 🔄 🔄 🔄

11.なぞなぞ

楽しいなぞなぞやトリッキーななぞなぞをグループに出し、一緒に解いてもらう。例鍵はあるが鍵がないものは何でしょう(答え:ピアノ🎹)。

なぞなぞは批判的思考を刺激し、明るい雰囲気を保ちながら共同作業を促します。なぞなぞはクリティカルシンキングを刺激し、軽快な雰囲気を保ちながらコラボレーションを促します!

12.あなたのお気に入りは?

本、映画、休暇を過ごす場所、お菓子など、参加者のお気に入りを聞いてみましょう。軽くて簡単で、どんなサイズのグループでも仕事ができる。

13.頭文字を当てる

ランダムな頭字語(実在のものでも作り物でも可)を提示し、参加者にその意味を推測してもらう。

例:B.E.A.R.はBig Energy And Resilienceの略かもしれない。OOO、COBなど、実際の職場の略語を使うこともできる。

創造性と笑いをかき立てる遊び心のある方法だ。チーム・モットーの楽しいアイデアが見つかるかもしれません!

14.今週は何を学びましたか?

仕事に関連したことでも、個人的なことでも、その週に学んだ興味深いことを各自が1つずつ共有する。事実でも、ランダムに学んだことでもよい。このアイスブレーカーは、好奇心を高め、人々がさまざまな分野でどのように成長しているかを示す。さらに、ディスカッションを始めたり、ヒントを交換したりするのに最適な方法です。

15.ストーリーを完了する

このアイスブレイクは簡単な文章から始まる: ある日、私たちのチームは不思議なマップを見つけました。参加者はそれぞれ、ストーリーを続けるための文章を付け加えなければならない。

この結果、愉快で予想外の展開が生まれることも多く、創造的で協力的なアクティビティとなります。

16.気分を描く

/参照 https://upliftkids.org/emotions/ ソース /%href/

お絵かきツールや共有ホワイトボードを使って、参加者に今の気分を描いてもらう。幸せそうな顔でも、荒れ模様のクラウドでも、混乱した落書きでも、このアイスブレイクは全員の気分を確認するクリエイティブな方法です。

ここで使用できるもの ClickUpホワイトボード を使えば、自分の気持ちや感情をアイデアと一緒に描くことができます。こうすることで、リモートチームのメンバー全員が自分の気分を共有でき、ミーティングのトーンを設定するのに役立ちます。

17.オフィスを推測する

リモートチームメンバーのオフィスの写真やバーチャルツアーのビデオを匿名で共有しましょう。他のメンバーは、それが誰のワークスペースかを当てる。

あなたのチームは、他のメンバーの性格から、そのオフィスが誰のものかを推測して楽しむことができます。

18.共通点

手っ取り早く親密な関係を築きたいなら、「共通の話題」で遊ぼう。 分科室に分かれ、それぞれの小グループに共通点を5つ見つけてもらう。お気に入りのテレビ番組から共有の趣味、あるいは同じ種類のコーヒーカップまで、その範囲はさまざまだ。

19.早口言葉

好きな絵文字は何ですか」「今気に入っている曲を挙げてください」など、参加者に簡単な質問を投げかける。

鍵は、誰も答えを考えすぎないように、テンポを速く保つことです。このアイスブレーカーはグループに活力を与え、自発性を促します。

20.思い出話

参加者に、仕事、子供時代、最後の休暇などでのお気に入りの思い出を共有してもらう。

例:チームメンバーに、子供の頃に好きだった遊びや、前回の旅行で最も印象に残ったイベントについて話してもらう。そうすることで、懐かしさと笑いが生まれ、グループ内の絆が深まります。

21.仮想背景コンテスト

Zoomの背景を、最も面白い画像、最も創造的な画像、最も美しい画像に変更するよう皆に勧める。

投票などの投票ツールを使って、グループで勝者を決めましょう。より構成的でエキサイティングなものにするには、「夢の休暇」や「最も面白いミーム」といったテーマを共有して背景を設定します。

22.エイリアンとの遭遇

宇宙人に出会ったと想像して、自分の仕事を業界特有の専門用語を使わずに説明してもらう。参加者は自分の仕事を宇宙人にやさしい言葉に翻訳してみるので、その結果はしばしば愉快で洞察に満ちたものとなる👽。

23.薔薇と棘

このアクティビティでは、参加者一人一人がその週の「バラ🌹」 (ハイライトや成功)と「とげ🌵」(課題)を1つずつ共有する。これは、ポジティブさと正直さのバランスをとり、チームに内省の時間を与え、お互いをサポートします。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Rose-bud.-thorn.jpg バラ、つぼみ、とげゲーム:Zoomアイスブレイク /イメージ

/参照 https://www.goretro.ai/post/rose-bud-thorn-exercise ソース /%href/

24.あなたの一日を曲のタイトルで表現してください。

みんなに今日の気持ちを表す曲のタイトルを選んでもらいましょう。🎶

一節でも二節でも口ずさんでくれたらボーナスポイントです!このアイスブレイクは、創造的に感情を表現し、音楽の好みを共有する楽しい方法です。

ᔍ 知っていましたか? 感情や記憶のトリガーになる この現象は、音楽誘発性自伝的記憶と呼ばれ、誰もが経験するものである。この現象は、音楽誘発性自伝的記憶として知られ、誰もが経験することである。🎶

25.音を当てる

これは前のゲームのバリエーションです。このゲームでは、チームのメンバーにビデオのスイッチを切ってもらい、ランダムなオブジェクトを使って音を出します。

他のメンバーは、そのメンバーが何を使って音を出したかを当てなければなりません。

26.お絵かきクイズ

古典的なお絵かき辞典は、仮想ひねりを取得します!を使用します。 ClickUp ホワイトボード

27.誰が言った?

チームの誰かの面白い言葉や感動的な言葉を共有し(事前に集めておく)、他の人に誰が言ったか当ててもらう。このアクティビティは、ユニークな個性を際立たせながら、仲間意識を生み出します。

28.思いっきり踊ろう

音楽をかけて、30秒から1分間、カメラに向かって最高の(あるいは最もくだらない)ダンスを披露してもらいましょう。💃

明るい曲を選び、参加者が自由になるように促すことで、セッションを軽快に保ちましょう。

💡 プロのヒント:チームプレイリストを作成し、全員がお気に入りの曲を追加できるようにする。音楽ライブラリーを共有することで、エネルギーのフローを保つことができます!

29.タレントショー

ジャグリングや手品から詩の朗読やスケッチまで、隠れた才能を披露するチャンスを全員に与えましょう。チーム内のユニークなスキルを称え、お互いの新たな一面を知る良い機会です。

30.感謝の気持ちを伝える

仕事関連でも個人的なことでも、参加者に感謝していることを共有してもらいましょう。このシンプルで有意義なアクティビティは、前向きな雰囲気を作り、接続を促進し、マインドフルネスを促すのに役立ちます。全員に匿名でメモを共有してもらうこともできます。

31.脱出ゲーム

参加者が一緒にパズルや謎を解いて「脱出」するバーチャル脱出ルームに挑戦しましょう。 **EnchamberedやEscape Liveのようなオンライン・プラットフォームがこの仕事に適している。

32.誰と行く?

無人島に取り残された。創造性、ユーモア、心のこもった瞬間が混ざり合い、人々は自分の選択を説明する。

33.タブー

楽しくてテンポの速い言葉当てゲームの準備をしよう!この古典的なアクティビティでは、参加者は交互に、その用語に関連する「タブー」の単語リストを利用せずに、チームに単語を説明します。

例:「ビーチ」を表現する場合、プレーヤーは「砂」、「水」、「海」などの単語を使ってはいけません。チームメンバーは、独創的でしばしば愉快な説明に基づいて単語を推測し、時間との戦いに挑む!

このゲームは、頭の回転の速さ、コミュニケーション能力、そして大笑いすることを促し、リラックスするのに最適です。

/参照 https://clickup.com/blog/zoom-meetings// Zoomミーティング /%href/

.

34.性格テスト

全員に軽い気持ちでオンライン性格テストを受けてもらい、その結果をグループで共有する。これにより、チームメイトの好みや利息が明らかになります。

/テスト結果 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Personality-tests.png あなたはどのハリー・ポッター文字ですか? /%img/ ソース のような楽しい性格クイズを使ってみよう。 あなたはハリー・ポッターのどの文字? Brainfallの「あなたはどのキャラクター?

35.何かを売る

参加者にランダムなアイテム(本物でも作り物でも)を渡し、60秒で それをグループに「売り込む」。子守唄を歌う枕」であろうと、使っているペンであろうと、この活動は皆の創造性とユーモアを引き出す。

Zoom アイスブレイクのベストプラクティス

楽しいZoomアイスブレーカーゲームは、チームミーティングを活性化し、エンゲージメントを高めることができます。

ここでは、ゲームを最大限に活用するためのベストプラクティスをご紹介します:

🎤 早めに雰囲気を設定する

Zoomミーティングは、雰囲気を一変させる魅力的なアイスブレーカーで始めましょう。目標は、沈黙を破り、緊張をほぐし、歓迎される環境を作ることです。

最初に前向きな雰囲気を設定することで、ミーティングが協力的でリラックスしたものになることをチームに伝えることができます。このような早い段階での勢いは、全員の参加を促し、生産性の高いセッションになるよう精神的に積極的に準備させます。

包括的になる

アイスブレーカーは参加者全員にアピールできるようにしましょう。スペースが限られているバーチャルチームでは、体を動かすゲームは避け、場所や技術的な専門知識に関係なく全員が参加できるようにします。

期間を追跡する。

成功するアイスブレーカーは、短時間でインパクトのあるものでなければなりません。5~10分程度に収めることで、ミーティングのメインアジェンダに影を落とすことなく、目的を果たすことができます。アイスブレイクが長引くと、やる気をなくし、セッションの残りの時間への集中力を削いでしまいます。

楽しさと効率のバランスをうまくとることで、貴重な時間を無駄にすることなく、チームに活力を与えることができます。

安全なスペースを作る

バーチャルの設定では、人は恥ずかしがったり、発言したがらなかったりすることがあります。そのような人たちをサポートするために、安全で偏見のないスペースを作りましょう。

プレッシャーを感じることなく、全員が共有できるようなアイスブレイクを心がけましょう。誰かが躊躇しているようであれば、一言チェックインやお気に入りの色など、プレッシャーの少ないアイスブレイクを提供し、話を引き出す。

明るく楽しく

アイスブレイクは楽しく軽快に行うものなので、相手を不快にさせるような話題は避けましょう。楽しく、議論の余地のない質問やアクティビティに徹しましょう。ユーモアはチームを惹きつけるのに役立ちます!

ClickUpがチームビルディングに役立つ方法

効果的なチームビルディングのためには、シームレスな接続、クリエイティブなツール、そしてリモートチームがよりつながりを感じられる機能が必要です。

ClickUpをより強力なチームビルディングに理想的なものにしている、際立った機能をいくつかご紹介します:

ミーティングは、新しいアイディアがすぐに出てくるような、テンポの速いものになりがちです。このようなディスカッションを、チームのための明確なアクションアイテムに変えましょう。

と クリックUpミーティング ClickUp Meetingsを使えば、会議のメモから簡単にタスクを作成できます。ミーティングの文書化、コメントの追加、チェックリストの作成、定期的なタスクの設定など、ミーティングを計画的に進めることができます。

さらに、タスクを作成したら、次のようにチームメンバーに割り当てることができます。

/参照 https://clickup.com/features/assign-comments ClickUp コメントの割り当て /%href/

を使うと、タスクコメントで直接責任をデリゲートすることが簡単になります。

さらに

/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6308446753815-Zoom-integration ClickUpのZoom統合 /%href/

を使えば、ミーティング中にホワイトボードやドキュメントなどのコラボレーションツールを使って、シームレスなチームワークを実現できます。このように、コラボレーションを強化し、すべてを一箇所で整理しておくことができます。

ClickUpのコラボレーション機能を見てみましょう:

ClickUp ドキュメント

詳細はこちら

ClickUpドキュメント

ClickUp Docsを使って、チームビルディングのアクティビティ、アイスブレーキングのプロンプト、ミーティング後のハイライトをまとめましょう。豊富なフォーマットオプションで、チームのための視覚的に訴えるテンプレートやガイドを作成できます。また、ドキュメント内で直接コメントやアクションアイテムを割り当てることもできます。

ドキュメントがお手伝いします:

チームビルディングの資料やミーティングのメモを一箇所にまとめ、簡単にアクセスできるようにします。

チームのコラボレーションを強化する、魅力的で構造化されたドキュメントを作成できます。

ドキュメント内で直接タスクを割り当て、アクションアイテムのフォローアップを行うことで、アカウント管理を強化できます。

クリックアップホワイトボード

詳細はこちら

クリックアップホワイトボード

/参照 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /%href/

は、ブレーンストーミング、アイデア出し、クリエイティブなコラボレーションのためのチームの仮想キャンバスです。お絵かきクイズのようなアイスブレイクゲームやグループでのブレインストーミングセッションに最適なホワイトボードは、全員がリアルタイムでメモを追加したり、絵を描いたり、ワークフローを構築することができます。

それはまた助けます:

チームメンバーが即座にアイデアを提供できるようにすることで、創造性とコラボレーションを促進します。

ワークフローやコンセプトを簡単に視覚化し、チームの理解を深める。

お絵描きやメモ取りなどのインタラクティブ機能により、ブレーンストーミングセッションの参加者を飽きさせません。

クリックアップチャット

詳細はこちら

ClickUpチャット

使用方法

/参照 https://clickup.com/features/chat ClickUpチャット /を使用してください。

を使えば、ミーティングをクイックアイスブレイクで始めたり、日々の近況を共有したり、ミニチームチャレンジを実施したりすることもできます。チャットはタスクやプロジェクトとシームレスに統合され、プラットフォーム間を移動することなく効果的なコミュニケーションをサポートします。

ClickUp テンプレート

ClickUpはカスタマイズ可能な様々なテンプレートも提供しています。

/を提供しています。 https://clickup.com/ja/blog/180915/icebreaker-templates/ アイスブレーカーのテンプレートもあります、 /を提供しています。

を使えば、チームのために楽しく魅力的な活動を簡単に設定できます。

Zoomアイスブレーカー:ClickUpのアイスブレーカーホワイトボードテンプレート

その ClickUp Ice Breaker ホワイトボードテンプレート を使えば、会話を始め、切磋琢磨することができます。メンバー全員が参加できるよう、示唆に富んだ質問を投げかけ、回答を視覚化しましょう。

このテンプレートには、「スタートはこちら」と「ホワイトボードビュー」の2つのカスタムビューがあります。ホワイトボードビューを使用して質問やプロンプトを追加し、ミーティング内でリンクを共有して全員がアクセスできるようにします。

チームリーダー、人事担当者、マネージャーなど、バーチャルミーティングやブレーンストーミングセッションでエンゲージメントを高め、コラボレーションを促進したい方に最適です。

Zoomアイスブレイク:ClickUp楽しいミーティングのアジェンダテンプレート

もう一つ使えるテンプレートは

/です。 https://clickup.com/templates/fun-meeting-agenda-t-2z6n0e0 ClickUpの楽しいミーティングアジェンダ /%href/

.ミーティングをプランし、組織するための使いやすい構造を提供します。

このテンプレートを使用すれば、ミーティングのテーマと目標が一致し、全員の参加意欲が高まります。アイスブレーカーに関しては、魅力的なアクティビティをプランニングし、チームの集中力を維持し、カスタムフィールドと複数のビューでミーティングタイムラインを効果的に管理するのに役立ちます。

理想的な対象者:人事担当者や管理職の方で、参加意欲を高め、目標に沿ったミーティングを構成したい方。

ClickUpで思い出に残るZoomミーティングを実施しよう

アイスブレイクは、笑い話、共有ネタ、共同作業など、生産的で魅力的なミーティングのための設定です。

ClickUpは、あなたのアイスブレイクを次のレベルに引き上げます。ClickUpは、チームの生産性と接続を高めるために設計された、オールインワンの生産性・コラボレーションツールです。

アクティビティを整理するClickUpドキュメント、非公式な絆を深めるClickUpチャット、新しいアイデアを生み出すClickUpブレイン、リアルタイムの創造性を高めるホワイトボードなどのツールで、バーチャルミーティングを成功に導きます。

では、なぜ待つのでしょうか?

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /クリックアップ

に登録して、ミーティングをより魅力的で効果的なものにしましょう!