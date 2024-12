仕事でチームに役立つ15の楽しいコミュニケーション・ゲーム

仕事におけるあなたのチームを、よく調律されたオーケストラだと考えてみてください。各ミュージシャンはそれぞれのパートを完璧なハーモニーで演奏している。しかし、ある楽器の同期が崩れるとどうなるだろうか?メロディーはかすれ、リズムは崩れ、演奏は平坦になる。

コミュニケーションのフローがスムーズでない職場では、まさにそのようなことが起こるのです。

効果的なコミュニケーションは、チームの同期を保つ指揮者です。それは、個人の集団をパフォーマンスの高いチームに変えるものだ。実際、コミュニケーションがしっかりしたチームは生産性が高いだけでなく、次のような研究結果もある。

/を向上させる。 https://assets.ctfassets.net/r18zc2po1g62/1MY8miRXspbihcCUynvtz6/c1b20bfbdd948221188219514657aa7e/Employee\_Retention\_Strategies\_For\_2022.pdf 4.従業員が定着する可能性が5倍高い /%href/

.

コミュニケーションはただ生まれるものではなく、育まれる必要がある。オーケストラの音楽隊が同期して演奏するために一緒に練習するように、あなたのチームもより良い仕事をするために定期的にコミュニケーションを練習しなければならない。

チームビルディング活動は、このような練習にベストプラクティスです。従来の仕事環境から一歩踏み出し、共有体験をすることで、チームメンバーが対人スキルを身につけ、より深い接続ができるようになります。

この記事では、チームの士気を高め、コミュニケーションスキルと生産性を向上させるのに役立つ、楽しくて魅力的な15のコミュニケーションゲームをリストアップしています。

チームビルディングのためのコミュニケーションゲーム15選。

コミュニケーション・チームビルディング・ゲームは、すべてのハイパフォーマンス・チームに欠かせないものです。社内や遠隔地のチームと一緒にできるゲームを見てみましょう。

アイスブレーカーゲーム

タイトルが示す通り、氷を砕くゲームです。リラックスした雰囲気を作り出し、チームメンバー間の接続を開始します。

二つの真実と一つの嘘

この古典的なアイスブレーカーでは、チームメンバーの一人が、自分自身に関する3つの発言(2つの真実と1つの嘘)を共有します。他のチームメンバーは順番に、どの発言が嘘かを当てる。

批判的思考や観察力を養いながら、同僚について興味深い事実を知ることができる、楽しくて魅力的な方法です。

例: チームメンバーが、「私はスカイダイビングをしたことがあり、左利きで、3つの異なる国に住んだことがある」と言うかもしれない。他の人は、どの2つの発言が事実で、どれが嘘かを当てなければならない。

重要なヒント:

発言に創造性とユーモアを持たせる

ゲームをよりやりがいのあるものにするために、嘘が信じられるようにする。

チームメンバー全員の積極的な参加を促す。

使用方法 /参考文献 https://clickup.com/features/docs。 ClickUp ドキュメント /%href/ を使用して、全員が自分の発言を共有できるデジタル・アイスブレーカー・ドキュメントを作成する。

ClickUp Docsで複数のプレーヤーがリアルタイムでゲームドキュメントに変更を加えることができます。

続きを読む ミーティングを盛り上げるアイスブレーカーの無料テンプレート5選

人間の結び目

このエネルギッシュなアイスブレーカーでは、チームメンバーが輪になって立ち、ランダムに2人の人と手をつないで結び目を作ります。どちらのチームが手を離さずに結び目を解いたかで勝敗が決まる。

このゲームは、チームワーク、オープンなコミュニケーション、問題解決能力を強調します。

重要なヒント

結び目をほどくときは優しくするよう参加者にリマインダーをかけ、安全を確保する。

管理しやすいように、大きなグループを小さなチームに分ける。

結び目をほどくのに時間がかかるかもしれないので、忍耐と粘り強さを奨励する。

を見つける。

このゲームでは、「Find someone who...」(例:Find someone who have traveled to Europe)で始まる質問または文のリストを作成する。

グループのメンバーは混ざり合い、それぞれの文に当てはまる人を探します。交流を促し、交流を促進し、同僚の経験や利息について学ぶのに最適な方法です。

重要なヒント

さまざまな利息に対応できるよう、多様な質問範囲を作る。

チームメンバーにできるだけ多くの人と話すよう促す。

エネルギーレベルを維持するために、ゲームに制限時間を設定する。

ClickUp ドキュメントを使って、事前に質問リストを作成する。

バーバルコミュニケーションゲーム

これらのゲームは、効果的なスピーキング、リスニング、理解に焦点を当てています。

ストーリーテリングチェーン

この 共同コミュニケーション 運動は創造性と積極的な傾聴を可能にする。

一文から物語を始める。各チームメンバーは、前の文章を土台にしながら順次文章を追加し、まとまりのあるストーリーを作り上げる。

他のメンバーの意見に積極的に耳を傾けながら、一貫性を維持し、エキサイティングなひねりを加えることが課題です。

このゲームは、チームワーク、創造性、他の人のアイデアの構築を促します。

例:最初の人は、「昔々、不思議なユニコーンがいました」と言うかもしれません。次の人は、"虹色のお城に住んでいた "と言うかもしれない。というように。

重要なヒント:

テンポと興奮を維持するためにリミット時間を設定する。

鮮明なイメージと想像力豊かなストーリー要素を奨励する。

使用方法 /参考文献 https://clickup.com/features/chat-view ClickUpのチャットビュー /%href/ を使用すると、遠隔地のチームと対戦している場合、ゲーム中にリアルタイムのコラボレーションやアイデアの共有ができます。

遠隔地のチームは、ClickUpのチャットビューを使って、試合中にインスタントメッセージでコミュニケーションすることができます。

壊れた電話

この古典的なゲームは、言葉によるコミュニケーションにおけるミスコミュニケーションの可能性を浮き彫りにします。このゲームは、一列に並んだ人から次の人へメッセージをささやく対面ゲームです。そして、最後の人が最後のメッセージを声に出して言う。

クリアされたメッセージは、その連鎖の中で大きく変化することが多く、明確で簡潔なコミュニケーションの重要性が強調される。このゲームは、口頭でのメッセージ伝達の正確さを維持することの難しさを強調している。

例:「素早い茶色の狐は怠け者の犬を飛び越える」のような単純なフレーズは、それが行の最後に到達するまでに完全に変更される可能性があります。

重要なヒント:

最初のメッセージはシンプルでクリアされたものにするよう参加者に求める。

メッセージを繰り返す前に、参加者に注意深く耳を傾けるよう促す。

最初のメッセージと最後のメッセージを比較する。

言葉の連想

この早撃ちゲームは、頭の回転の速さと創造力を刺激する。一人がある単語を言うと、次の人がすぐに思いついた単語を返します。この連鎖は続き、思いがけないユーモラスな接続が生まれることもある。

このゲームは、自発的な思考、積極的な傾聴、自分の足で考えることを促します。

例:最初の人が「リンゴ」と言ったら、次の人は「赤」と答えるかもしれない。

重要なヒント

参加者が考えすぎず、素早く反応するように促す

にぎやかでエネルギッシュな雰囲気を作る

異なるテーマを紹介するために、始める言葉を変える

非言語コミュニケーションゲーム

非言語コミュニケーションゲームは、ボディランゲージとそれがコミュニケーションに与える影響を理解することに重点を置く。この活動では、話し言葉を使わずに、観察、解釈、表現を促します。

チャレード

チャレードは古典的なゲームで、一人が単語やフレーズを演じ、他の人がそれを当てるというものです。演技者は、ボディランゲージ、表情、ジェスチャーだけを頼りに意味を伝えなければならない。

体験を深めるために、小道具を使ったり、参加者をチームに分けたりして、競争的な要素を取り入れるのもよい。勝つための鍵は、演技の誇張と明瞭さである。

例: _「自転車に乗る」演技では、ペダルをこぐ動作とバランスをとるジェスチャーを真似る。

重要なヒント

大げさで表情豊かな動きを奨励する。

役割を交代して、全員に演技や推測の機会を与える。

使用方法 /参考文献 https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /参照 を使って仮想ボードを作成したり、ClickUpドキュメントを使ってヒントを書き留めたり、スコアを記録することができます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/white.jpg ClickUpのホワイトボードは、オンラインコミュニケーションゲームのビジュアルコラボレーションを支援します。 /%img/

ClickUpのホワイトボードはオンラインコミュニケーションゲームのビジュアルコラボレーションを支援します。

ブラインドドローイング

半分口頭、半分非言語のゲームで、明確で簡潔な言語コミュニケーションの重要性を強調します。

一人が絵を描写し、もう一人がそれを見ずに絵を描こうとする。描写者は、イメージを正確に伝えるために、生き生きとしたイメージ、描写的な言葉、空間的な言及を使わなければならない。

写生をする人は、言葉の合図をもとに、能動的な聴き取りと視覚的な解釈を頼りに表現を作り上げる。

例: 宇宙船のような複雑なオブジェクトを正確に表現するには、正確で喚起的な言葉が必要です。一人が宇宙船について説明し、もう一人が最初の人から与えられた指示と詳細に従ってそれを描こうとする。

重要なヒント

重要なヒント: 描く人に、曖昧な表現を避け、言葉で絵を描くように促す。

制限時間を設定し、チャレンジの要素を加える。

役割を交代し、全員が説明と絵を描く機会を得るようにする。

描画にはClickUpホワイトボードを使用できます。

ミラー・ミー

ミラー・ミーは、観察、模倣、共時性に焦点を当てたゲームである。二人の人が向かい合って、話をせずにお互いの動きを真似してみる。このエクササイズは、非言語コミュニケーション、協調性、チームワークを高める。

簡単な動きから始め、徐々に複雑にして参加者に挑戦させることが肝要である。

例: 一人が手を振ったり、拍手をしたりするような簡単なジェスチャーから始め、もう一人がその動きを正確に再現する。

重要なヒント:

簡単な動きから始め、徐々に複雑にしていく。

効果的なミラーリングのために、参加者にアイコンタクトを保つよう促す。

さまざまな体の部位や動きを試す

続きを読む: チームの士気を高める100以上の楽しいバーチャルチームビルディング活動

技術支援コミュニケーションゲーム

これらのゲームは、コミュニケーション能力開発への現代的なアプローチを提供し 多様なチーム間のコラボレーションを発展させる現代的なアプローチである。 テクノロジーを活用することで

バーチャル脱出ゲーム

この没入型ゲームでは、バーチャルチームがパズルを解き、コードを解読し、ヒントを見つけ、設定されたリミット内にバーチャルルームから脱出することに挑戦します。障害を乗り越えて目標を達成するには、クリティカルシンキング、コミュニケーション、チームワークが必要です。

バーチャル脱出ルームは、チームで話し合い、協力し、問題を解決するためのダイナミックで魅力的な方法を提供します。

重要なヒント

プレイヤー同士の明確なコミュニケーションと情報共有が必要です。

個人の得意分野や好みに応じてタスクを分担する。

タイマーを設定し、緊張感と興奮を与える。

使用方法 ClickUpタスク を使用してチーム内で役割と責任を割り当て、ClickUpドキュメントを使用してヒントやパズルを作成します。

ClickUpタスクでタスクを作成し、チームメンバーに割り当てよう。

オンラインお絵かきアプリ

古典的なゲームのデジタルツイスト、オンラインお絵かきは、他の人が単語やフレーズを推測しながら、一人が描画します。

この楽しいゲームは、バーチャル設定において、お絵かき、推理、コミュニケーションスキルを向上させます。このゲームは、素早い思考、説明的な言葉、効果的なチームワークを促進するチームビルディングのアクティビティです。

重要なヒント

全員が絵を描いたり推測したりできるように、役割を交代する。

参加者に挑戦してもらうために、様々な単語のカテゴリーを使用する。

ClickUpのホワイトボードをお絵かきや推理に活用する。

オンラインクイズまたはトリビア

このインタラクティブなゲームは、知識をテストし、切磋琢磨を促します。

チームまたは個人で、特定のトピックや一般的な知識に関する質問に答えます。楽しく魅力的なフォーマットで、コミュニケーションスキル、チームワーク、知識の共有を向上させます。

これは、リモートチームの間で非常に一般的な(そして愛されている)オンラインコミュニケーション活動です。

重要なヒント

参加者が興味を持つトピックを選ぶ。

簡単な質問と難しい質問を混在させる

チームワークを奨励し、協力して質問に答える

共同作業による問題解決ゲーム

これらのゲームは、チームワークと批判的思考を促し、問題解決能力を高める必要があります。

また、課題を克服し、共通の目標を達成するために、効果的なコミュニケーショ ン、協調性、創造的思考も必要とされる。

デザートアイランド

このアクティビティはサバイバルの状況をシミュレートするもので、優先順位付けと資源配分が要求されます。参加者は、生存、快適さ、チームワークなどの要素を考慮しながら、無人島に持っていく必需品を決めなければならない。

このゲームは、コミュニケーション能力、交渉力、問題解決能力を養います。参加者は、さまざまなアイテムの重要性を考慮し、自分の選択を正当化し、チームとしてのコンセンサスを得る必要があります。

重要なヒント

参加者は率直にコミュニケーションをとり、積極的に聞くことに集中する。

アイテムの数について明確なガイドラインを設定する。

時間の制約を考慮し、プレッシャーと緊急性を加える

ブレーンストーミングや共同での意思決定には、ClickUpのホワイトボードを使用する。

タワーを建てよう

この古典的な課題は、協調性、創造性、構造工学のスキルを必要とします。チームには、マシュマロ、スパゲッティ、インデックスカードなどの限られた材料が与えられ、制限時間内にできるだけ高い自立式タワーを建設します。

このゲームでは、チームワーク、問題解決力、適応力が重視される。参加者は、重量配分、安定性、高さを考慮しながら、さまざまな建築技術を試さなければならない。このゲームを成功させるには、強力なチームワークとクリアされたコミュニケーションが鍵となる。

重要なヒント

実験と試用版を奨励する。

明確な役割と責任の重要性を強調する。

制限時間を設定し、興奮と挑戦を加える

ルーブ・ゴールドバーグ・マシン

この創造的なチャレンジでは、単純なタスクを達成するために、複雑な連鎖反応を起こすイベントを構築する。チームは、様々な材料や小道具を使って機械を設計し、組み立てなければならない。このゲームは、問題解決、創造性、チームワークを可能にする。

参加者は、アイデアを出し合い、設計を試し、課題のトラブルシューティングを行うために、効果的にコミュニケーションを取らなければなりません。

重要なヒント

連鎖反応を最適化するために、さまざまな素材や角度を試す。

各ステップが確実に次のステップをトリガーするようにする。

マシンのパフォーマンスを記録し、分析するためにビデオを使用することを検討する。

チームコミュニケーションを強化するためにClickUpを使用する。

クリックアップは素晴らしいコラボレーションと チームビルディングツール 上記のゲームをプランニング、管理、実施するためのツール。

チームのコラボレーション体験を向上させるために、そのコア機能をどのように活用できるかを探ってみましょう。

クリックアップホワイトボード

ClickUpのホワイトボードを使って、オンラインでブレインストーミング、プランニング、ビジュアルコラボレーションをしよう クリックアップホワイトボード クリックアップホワイトボード /%ref/ は、チームがコラボレーション、ブレインストーミング、アイデアの視覚化を行うためのダイナミックでインタラクティブなスペースを提供します。フリーハンドで絵を描いたり、メモを取ったり、アイデアマップを作ったりできるバーチャルキャンバスのようなものです。

チームのコミュニケーションを効率化するために、どのように活用できますか?

ビジュアル・コラボレーション: リアルタイムで一緒に仕事をし、アイデアを共有し、ホワイトボードに変更を加える。

リアルタイムで一緒に仕事をし、アイデアを共有し、ホワイトボードに変更を加える。 アイデアの創出: セッションをより生産的で魅力的なものにするために、ビジュアルエイドを使ったブレインストーミングを行う。

セッションをより生産的で魅力的なものにするために、ビジュアルエイドを使ったブレインストーミングを行う。 問題解決: 複雑な問題を視覚化し、解決策を特定するために素早く小さなステップに分解する。

複雑な問題を視覚化し、解決策を特定するために素早く小さなステップに分解する。 プロジェクト計画: マインドマップ、フローチャート、およびその他の視覚的表現を使用して、分散チームと効果的にプロジェクトを計画し、協力する。

マインドマップ、フローチャート、およびその他の視覚的表現を使用して、分散チームと効果的にプロジェクトを計画し、協力する。 知識の共有:将来の意思決定に役立てるため、アイデアや洞察を共同で文書化する。

クリックアップドキュメント

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/docs-1.gif クリックUpドキュメントで、アイデア、リソース、その他必要な情報を一か所にまとめましょう。 /%img/

ClickUp Docsでアイデアやリソース、その他必要な情報をまとめて整理 クリックUpドキュメント ClickUp Docs /%ref.は、チームでドキュメントを共同作成し、情報を共有し、進捗を追跡するための一元化されたプラットフォームを提供します。ドキュメントの作成、編集、コメントのための共有ワークスペースです。

チームのコミュニケーションを効率化するためにどのように利用できますか?

ドキュメントの一元ストレージ: すべての関連ドキュメントを一箇所に保存し、簡単にアクセス、参照することができます。

すべての関連ドキュメントを一箇所に保存し、簡単にアクセス、参照することができます。 リアルタイムコラボレーション: ドキュメントを同時に編集することで、コラボレーションを容易にし、ボトルネックを軽減します。

ドキュメントを同時に編集することで、コラボレーションを容易にし、ボトルネックを軽減します。 バージョン管理: ドキュメントに加えられた変更を追跡し、必要に応じて以前のバージョンに戻します。

ドキュメントに加えられた変更を追跡し、必要に応じて以前のバージョンに戻します。 コメントとフィードバック: 議論を促進し、フィードバックを提供するために、文書に直接コメントや提案を残す。

議論を促進し、フィードバックを提供するために、文書に直接コメントや提案を残す。 他のツールとの統合: 統合されたワークフローのために、タスクやチャットなどClickUpの他の機能とシームレスに統合します。

続きを読む: 職場におけるコミュニケーション戦略の12の例

チャットビューをClickUpする

ClickUpのチャットビューを使ってチームのコミュニケーションを一箇所に集めよう クリックアップ・チャットビュー は単なるメッセージツールではありません。チームが接続し、コラボレーションし、情報を共有するためのダイナミックなリアルタイムコミュニケーションプラットフォームです。インスタントメッセージ、ファイル共有、他のClickUp機能との統合により、効果的なコミュニケーションとチームワークを実現します。

チームコミュニケーションの効率化にはどのように活用できますか?

インスタントメッセージ: 電子メールや他の非同期通信手段を必要とせず、チームメンバーとリアルタイムでコミュニケーショ ンできます。

電子メールや他の非同期通信手段を必要とせず、チームメンバーとリアルタイムでコミュニケーショ ンできます。 ファイル共有: ドキュメント、画像、およびその他のファイルをチャット内で直接共有し、外部ファイル共有プラットフォームの必要性を削減します。

ドキュメント、画像、およびその他のファイルをチャット内で直接共有し、外部ファイル共有プラットフォームの必要性を削減します。 他のツールとの統合: ClickUpタスクやドキュメントのような他の機能との統合により、ワークフローをスムーズに管理します。

ClickUpタスクやドキュメントのような他の機能との統合により、ワークフローをスムーズに管理します。 タスク作成: チャットメッセージをタスクに変換し、アクションアイテムがキャプチャされ、フォローアップされることを保証します。

チャットメッセージをタスクに変換し、アクションアイテムがキャプチャされ、フォローアップされることを保証します。 リアルタイム通知: 新しいメッセージのリアルタイム通知を受信し、会話に参加していることをお知らせします。

メモ: ClickUpのチャットビューも効果的です。 職場コミュニケーションツール 最新情報を共有したり、リソースをリンクされているなど、チームのコミュニケーションをひとつ屋根の下で実現します。

ClickUp Clips* をご利用ください。

ClickUpのClipを使って大切な瞬間を切り取ろう ClickUpクリップ 内のビデオコンテンツをキャプチャ、共有、分析するための強力な画面録画ツールです。 チームコラボレーション .ビデオクリップを記録し共有するシンプルで迅速な方法を提供し、迅速な知識共有、フィードバック、文書化を促進します。

チームのコミュニケーションを効率化するために、どのように利用できますか?

ビデオ録画: ClickUp内で直接短いビデオクリップを簡単に録画し、重要な瞬間やプレゼン、デモを撮影することができます。

ClickUp内で直接短いビデオクリップを簡単に録画し、重要な瞬間やプレゼン、デモを撮影することができます。 共有とコラボレーション: 録画したクリップをチームメンバーと共有し、フィードバック、ディスカッション、参照することができます。

録画したクリップをチームメンバーと共有し、フィードバック、ディスカッション、参照することができます。 他のツールとの統合: 他のClickUp機能と統合することで、ビデオをドキュメントに埋め込んだり、チャットで共有したり、タスクに添付したりすることができます。

他のClickUp機能と統合することで、ビデオをドキュメントに埋め込んだり、チャットで共有したり、タスクに添付したりすることができます。 ビデオ編集: トリミングやトリミングなどの編集機能を利用して、共有前にクリップを洗練させることができます。

トリミングやトリミングなどの編集機能を利用して、共有前にクリップを洗練させることができます。 アナリティクス: ビューとエンゲージメントのメトリクスを追跡し、クリップのインパクトを測定します。

クリックアップテンプレート

ClickUpには、以下のようなテンプレートが用意されています。 チームコミュニケーション ミーティングを管理する。これらのテンプレートは、チームの交流を組織化し、全員に情報を提供し、共通の目標に向けた足並みを揃えるための構造的な枠組みを提供します。

ClickUpのコミュニケーションプランテンプレート ClickUp's Communication Plan Template

ClickUpのコミュニケーションプランテンプレートは、ステークホルダーとの会話をプランし、調整するのに役立つようデザインされています。

ClickUpのコミュニケーションプランテンプレート は、チーム内のコミュニケーションのための構造化されたフレームワークを提供します。

チームのコミュニケーションを効率化するために、どのように活用できますか?

共同作業によるコンテンツ作成:* 各コミュニケーションの重要な情報を概説することで、チームメンバーが共同でメッセー ジを洗練させ、明確性を確保することができます。

各コミュニケーションの重要な情報を概説することで、チームメンバーが共同でメッセー ジを洗練させ、明確性を確保することができます。 適応可能なコンテンツ管理: アナウンス、プロジェクトの最新情報、ブレーンストーミングのプロンプトなど、さまざまなフォームを使用して効果的な情報共有が可能

続きを読む: 15 Free Project Communication Plan Templates:エクセル、ワード、ClickUp

ClickUpのチームコミュニケーションとミーティングのマトリックステンプレート ClickUp's Team Communication and Meeting Matrix Template

ClickUp's Team Communication and Meeting Matrix Templateは、チームメンバー間のミーティングやコミュニケーションの進捗を追跡できるようにデザインされています。

ClickUpのチームコミュニケーション&ミーティングマトリクステンプレート は、チームのコミュニケーションとコラボレーションを強化するための強力なツールです。このテンプレートは、もともと日常的な交流やミーティングを管理するために設計されたものですが、チームビルディング活動に特有のコミュニケーションを管理するために容易に適応させることができます。

チームコミュニケーションを効率化するために、どのように活用できますか?

コミュニケーションハブの一元化: アップデート、アナウンスメント、ディスカッションなど、チームに関連するすべてのコ ミュニケーションを一元管理することができます。

アップデート、アナウンスメント、ディスカッションなど、チームに関連するすべてのコ ミュニケーションを一元管理することができます。 ターゲットに合わせた情報共有: 役割や責任に基づき、特定のチームや個人に合わせたコミュニケーションが可能。

役割や責任に基づき、特定のチームや個人に合わせたコミュニケーションが可能。 効果的なミーティング管理: マトリックスを使用して、ミーティングのアジェンダとアクションアイテムを計画、スケジュール、追跡します。

打ち解け、絆を深めよう:チームにこれらの楽しいゲームを試してみてください。

職場にゲームを取り入れることは、単なる気晴らしではなく、次のような戦略的投資となる。 チームダイナミクス .

これら15のゲームは、チームの士気を高め、チームの目標を達成するのに役立つ。 コミュニケーション目標 .チームメンバーに楽しい職場体験を提供したいなら、ClickUpにお任せください。

世界中の人事チームがClickUpを利用して、チームのコミュニケーションとコラボレーションを合理化・改善し、思い出に残る社員体験を実現しています。 今すぐClickUpを試す !