営業からマーケティングへキャリア転換するには？

スーパーマーケットの通路を思い浮かべてみれば、そう思うだろう。すべてがデジタル化されている; オンライン販売が伸びている を加速させている。カスタマは売り込まれることをますます嫌うようになっている; セルフサービスを好む .実際、真のデジタルネイティブの第一世代であるZ世代は、ハイテクを駆使したオムニチャネル体験を要求している。

これらの要因はすべて、組織が顧客に販売する方法を劇的に変化させている。コンサルティングセールス、インバウンドマーケティング、Go-to-Market、製品主導型マーケティング、顧客成功が、従来のモデルよりも優先されるようになっている。

SaaSビジネスのような最新の組織では、マーケティング、セールス、カスタマーサクセスは、通常「グロース」と呼ばれる単一の機能の下にまとめられている。これらのサブファンクションが一体となって、次のような機能を構築する。 統合マーケティング戦略 顧客獲得を促進する統合マーケティング戦略。もしあなたがマーケティングの世界に飛び込もうとしている営業担当者なら、今がそのチャンスだ!

このブログでは、営業からマーケティングへの移行方法について説明します。

なぜ営業からマーケティングへ移行するのか?

ベテランの営業担当者であっても、次のような理由でマーケティングへの転向を検討することがあります:

スキルの重複

顧客中心の役割として、セールスもマーケティングも、強力なコミュニケーション、関係構築、顧客ニーズの理解を必要とする。そのため、移行は容易ではないにせよ、より自然なものとなる。

私の仕事の多面性

セールスのキャリアは、見込み客を見つけ、ミーティングを行い、取引を成立させるという一面的なものになりがちだ。ファネルの上位に位置するキャリアとして、マーケティングはデジタルマーケティング、広告、イベント、コンテンツなど、より幅広い活動を提供する。

キャリアアップ

マーケティングは、戦略、ブランド管理、デジタルツールなど多様な機会を提供します。また、その気になれば、起業家としてのキャリアを築く絶好の土台にもなります。

米国では、マーケティング職の求人数が営業職を上回るペースで増加しています。例えば

セールス・エンジニア

米国労働統計局が「技術的専門知識を必要とするソフトウェアやサポートなどのビジネス製品やサービスを販売する」と定義しているセールスエンジニアの成長率は6%で、マーケティングマネージャーの役割は8%である。

ボーナス読み:

/参考文献 https://clickup.com/blog/how-to-get-into-tech-sales// 技術営業になるには /%href/

.

しかし、もしあなたが 転職の方法 キャリアチェンジをするには、まず2つの役割の違いを明確に理解することから始めよう。

営業とマーケティングの違いを理解する。

違いを明確にする前に、どちらが優れているというわけではないことを知っておくことが重要です。それぞれのキャリアには長所と短所があり、適切なスキル設定を持つ人に特に適している。

自分のスキルを地図上にマッピングするために、ここではセールスとマーケティングの違いについて入門書を紹介する。

機能 セールス マーケティング 目標|既存の需要を満たす|新たな需要を生み出す フォーカス|取引を成立させ、収益を上げる|認知度を高め、リードを生み出す アプローチ|個人主義的、特にB2Bでは典型的な1対1|集団主義的、典型的なターゲット・セグメントに向けたもの 活動内容|プロスペクティング、コールドコール、デモ、異議申し立て対応|コンテンツ作成、電子メールキャンペーン、オンライン広告、ウェビナーなど 評価メトリクス|総収益、商談機会から商談への転換率、サイクル長、勝率、顧客生涯価値(CLTV)|インプレッションからリードへの転換率、MQLからSQLへの転換率、電子メール開封率、クリック率、広告費用に対する利益率|広告費用に対する利益率(ROI

営業とマーケティングの違い

マーケティングの鍵スキル

現代のビジネスでは、マーケティングが終わったところから営業が始まる。例えば、マーケティングは認知度を高め、リードを生み出し、その質を高める。その後、リードは営業に引き渡され、営業はリードを育成し、カスタムに転換する。

この左遷を実現するために必要なマーケティング・スキルは以下の通りだ。

コミュニケーション

営業の専門知識は、あなたに優れたコミュニケーションスキルを与えてくれる。それをマーケティングに転用し、適応させ、磨きをかけましょう。

電子メールマーケティングやプレスリリースなど、文書によるコミュニケーションスキルを磨く。

バナー、ポスター、広告などの概要を書くために、デザインのコツを身につける。

ビデオスクリプトのためのスピーキングスキルを磨く。

コンテンツ作成

コミュニケーションからコンテンツへとステップアップし、マーケティングのキャリアを加速させましょう。コンテンツとは、単に文章を書くことではありません。以下が含まれます:

戦略 :戦略:オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディアにまたがる総合的なオムニチャネル・コンテンツマーケティング戦略の構築

:戦略:オウンドメディア、ペイドメディア、アーンドメディアにまたがる総合的なオムニチャネル・コンテンツマーケティング戦略の構築 マルチモーダル・アプローチ :文章、ビジュアル、オーディオ、ビデオ、インタラクティブコンテンツの作成

:文章、ビジュアル、オーディオ、ビデオ、インタラクティブコンテンツの作成 再利用 :再利用:プラットフォームやフォーマットを超えて同じコンテンツアイデアを使用する創造的な方法を見つける。

:再利用:プラットフォームやフォーマットを超えて同じコンテンツアイデアを使用する創造的な方法を見つける。 ワークフロー管理:典型的なコンテンツパイプラインには、ライター、エディター、デザイナー、開発者、PR、ソーシャルメディア、マーケティングオペレーションなどが含まれます。このワークフローの使用と管理を学ぶ。

キャンペーン管理

もう少しニッチでテクニカルなアクティビティは以下の通りです。

/参照 https://clickup.com/ja/blog/45808/marketing-campaign-management/ マーケティング・キャンペーン管理 /%href/

検索、電子メール、ソーシャルメディアにまたがるマーケティングキャンペーンのプランニング、実行、測定のスキルを身につける。

データ分析

営業担当者は、特にROIに関しては、データ分析に長けている。その一方で マーケティングOKR は、メトリクスとデータをよりニュアンスに富んだビューで見る必要がある。次のことを学びましょう:

市場トレンドとカスタムデータの解釈

ROIを重視したマーケティング戦略に向けて、さまざまなチャネル、キャンペーン、コンテンツの点と点を接続する。

オムニチャネル・マーケティングと、あるチャネルが他のチャネルに与える影響を理解する

CLTVを含む長期的なインパクトを測定する

これらのスキルを身につけ、移行することに興奮しているのであれば、ここに役立つロードマップがあります。

移行準備

営業からマーケティングへの移行は、例えば弁護士からウェディングフォトグラファーになるよりもずっと有機的なものです。しかし、それは直線的なものではありません。移行する前に、成功するための設定を行いましょう。

現在のスキルを評価する

自分の立ち位置を理解することから始めよう。現在のスキルを以下の方法で評価しましょう:

学校/大学での教育を振り返り、資格を確認する。

現在の役割とやることをすべて調べる。

これまでにやったことのあるインターンシップやボランティアについて考える。

読んでいるニュースレター、フォローしているオピニオンリーダー、誰から学んでいるかなど、無形のものについて青空思考をする。

現在持っているスキルの中から、マーケティングに関連するものを洗い出す。マーケティングとは関係なくても、転用可能なものはすべて考える。

教育を受ける

マーケティングにスムーズに移行するためには、ある程度のトレーニングが必要です。一般的な知識から始め、徐々に専門性を高めていきましょう。オンラインコースやブートキャンプをやること、あるいは資格を取得するのもよい。マーケティングの知識があることを証明できれば、面接に有利になる。

⚡️Template Archive:学んだことを応用してみる。 マーケティング・ロードマップのテンプレート または

/または https://clickup.com/ja/blog/52220/marketing-plan-templates/ マーケティングプランテンプレート /%href/

.

市場を理解する

教育を受けている間、潜在的な機会を求めて市場を探し回ることも役立ちます。どのような仕事があり、どのようなスキルが求められ、どのような目標を達成することが期待されているのかを知る。そうすることで、将来を見通し、努力を正しい方向に導くことができる。

パーソナル・ブランドの構築

インバウンドマーケティングは、ほとんどすべて優れたブランディングに依存している。だから、自分自身のために強力なパーソナルブランドを作りましょう。ソーシャルプロフィールを更新する。関連するグループやコミュニティに参加する。

まずセールスに関する有意義で価値のあるコンテンツを投稿し、それから徐々にマーケティング関連のトピックにシフトする。

これで、実際に移行する準備が整ったことになる。さあ、始めよう。

セールスからマーケティングへの移行を成功させるためのステップ ## Step to Successfully Transition from Sales to Marketing

キャリア転換は一朝一夕にできるものではありません。ですから、焦って営業の仕事を辞めてはいけません。一歩一歩忍耐強く進みましょう。その方法を紹介しよう。

明確なキャリア目標を設定する。

事前準備で理解したマーケットをもとに、キャリア目標を設定する。"年内にマーケティングの仕事に就く "など、長期的な大きな目標を設定する。

それを、次のような小さな短期目標に分解してもよい:

スキル開発 :スキルアップ:例えば、月末までに市場調査の方法を学ぶ。

:スキルアップ:例えば、月末までに市場調査の方法を学ぶ。 資格取得 :例えば、次の四半期までにインフルエンサーマーケティングのCourseraの資格を取得する。

:例えば、次の四半期までにインフルエンサーマーケティングのCourseraの資格を取得する。 仕事探し :例)四半期末までに応募する役割を3つ特定する。

:例)四半期末までに応募する役割を3つ特定する。 経験:経験:例えば、年末までに1ヶ月のインターンシップを2つ完了する。

ネットワーキングを始める

営業からマーケティングに移行する最善の方法は、適切な人々のサポートを得ることである。そのため、人脈を広げ、関係者とネットワークを作る。その際、2種類の人を探すこと。

1. マーケティングの専門家

あなたが探しているマーケティングのキャリアをすでに持っている人を見つける。私の仕事はどのようなものか、1日にやることは何か、どのような成長を経験してきたか、などについて話を聞く。

2. 営業から転職してきたマーケター

先にその道を歩んできた人たちに話を聞けば、道を示してくれる。彼らがどのような困難に直面し、どのようにそれを克服したのか、その道のりをたどってみよう。そして、彼らがどのような困難に直面し、どのようにそれを乗り越えたのかを理解しよう。

/を理解する。 https://clickup.com/ja/blog/153970/day-in-the-life-of-a-sales-manager/ セールスマネジャーの一日 /%href/

以前はどうだったのか、現在のマーケティングの役割とどう違うのか。彼らの経験から学ぼう。

メンターを見つける

あなたは、障害、オブジェクト、拒絶、不自由な自信喪失に直面するだろう。共感してくれるメンターがいれば、これらすべてがとても楽になる。

メンター候補に声をかけ、指導を依頼する。自分に合う人を決める前に、複数の人に話を聞いてみましょう。メンターシップの目標を設定し、自分の課題について話し合い、メンターのアドバイスを活用して移籍を早める。

ボーナス読み物

/参考文献 https://clickup.com/blog/how-to-find-a-marketing-mentor// マーケティングのメンターの見つけ方 /%href/

.

プロフィールを作成する

どのような仕事探しにも、履歴書とカバーレターが必要です。以下のようなツールを使いましょう。 ClickUp ドキュメント を使って、様々なバージョンの履歴書を繰り返し作成しましょう。メンターと共有し、フィードバックをもらいましょう(メンターはコメントを追加することもできます!)。

社内異動を探す

営業として最初のマーケティングの仕事を見つけるのに最適な場所は、現在の組織内を探すことです。社内異動の機会を探しましょう。募集中のポジションに応募し、マネージャー候補に話を聞いてみましょう。

チームはすでにあなたを知っており、あなたのスキルを高く評価しています。また、あなたは組織やその生産性、サービスについてかなりの知識を持っています。それを活かしてください。

社外のマーケティング役割に応募する

社内異動がうまくいかない場合は、外部に目を向ける。

役割を紹介してくれそうな接続に声をかける。

求人ボードやLinkedInに掲載されている求人情報を調べる。

働きたいと思う組織を見つけ、そこで募集されているポジションに応募する。

マーケティング・イベントに参加し、潜在的な機会を得るために自分を売り込む。

もし、仕事探しが手に負えなくなったら、次の方法で注文をつけよう。 ClickUpの求職テンプレート .求人情報、応募書類、履歴書、面接資料などを追跡できます。

何度か不採用になったり、ゴーストになったりするかもしれませんが、適切なスキルと仕事戦略があれば、マーケティングのキャリアへの道は開けます。その先には、次のようなヒントがあります。

営業経験をマーケティングの役割に活かす

マーケティングに新参者だと思わないでください。あなたは確固たる営業スキルを持つ完璧なプロフェッショナルです。だから、新しい役割にすべてを発揮してください。

顧客中心主義

営業担当者として、あなたは顧客に最も近い存在です。顧客のことを深く直感的に理解しているはずです。その知識をコンテンツやキャンペーン運営に活かしましょう。

💡 プロからのアドバイス: 例えば、ブログ記事を書くときに、顧客の課題や痛みのポイントを理解しましょう。

CRM

クリックアップによるシームレスなカスタマーリレーションシップ管理

どのような組織においても、顧客関係管理(CRM)を最も活用しているのは間違いなく営業担当者です。その経験をマーケティングの役割に活かしてください。

次のようなツールを活用しましょう。 /参照 https://clickup.com/teams/crm クリックアップCRM /%href/ のようなツールを活用する。

顧客セグメントをサイコロ状にスライスし、ターゲットを絞ったキャンペーンを実施。

顧客の行動や嗜好を調査してコンテンツを設計する

顧客体験をパーソナライズするために使用できるデータポイントを特定する

データ主導のレポート作成

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-81.png ClickUpダッシュボード /クリックアップダッシュボード

ClickUp_KPI主導型マーケティング

営業担当者として、粒度の細かいデータを見るコツを身につけたなら、マーケターとして全体像を見るために少しズームアウトしてみましょう。次のようなツールでKPI主導のレポートを設定する。

/参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /%href/

を使用して、さまざまなマーケティング努力がどのように連携しているかを確認できます。

マーケティングキャンペーンの進捗を可視化し、コンテンツのインプレッション/コンバージョンを測定して、すべてを収益につなげます。

/参照 https://clickup.com/teams/sales 営業チーム向けClickUp /%href/

.

自動化

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-82.png ClickUp自動化 /自動化

ClickUpで簡単に電子メールを自動化しよう。

マーケターとしての生活に圧倒されても、無理に自分でやることはありません。クリックアップを使う クリックアップ自動化 .

新しいチームメイトを観察し、その行動から学ぶ

注意深く耳を傾け、質問する

自分の考え方に自信を持ち、有益な意見を提供する

リレーションシップとコミュニティを築く。

円滑な移行のためのヒントとリソース

最後に、移籍をスムーズにするための貴重な情報源をご紹介しましょう。

オンライン・コースと資格

マーケティングへの移行を有利に進めるために、以下のどれかを試してみよう:

💡* Pro Tip:詳しくは、ベスト10をご覧ください。

/をご覧ください。 https://clickup.com/ja/blog/119220/marketing-certifications/ マーケティング資格 /%href/

キャリアアップのために

マーケティングのベストブック

自分の考え方をマーケターに適応させる最善の方法のひとつは、幅広く本を読むことだ。セス・ゴーディンの『許可マーケティング』、『Purple Cow』、『This is Marketing』は素晴らしい出発点だ。

より伝統的なものであれば、Ogilvy on Marketingを読んでみよう。スタートアップのマーケティングなら、ショーン・エリスとモーガン・ブラウンの『Hacking Growth』を読もう。コンテンツを学ぶなら、Joe PulizziのContent Inc.技術系なら、以下の本を読んでみよう。 生産性マーケティングの本 .

人気ブログ

購読して、マーケティング関連の優れたコンテンツを読もう:

コピーブロガー コンテンツマーケティングとコピーライティングのリソースなら

/コピーブロガー https://www.marieforleo.com/blog/ マリー・フォレオ /%href/ (そして彼女のYouTube/ポッドキャスト)スモールビジネスとソロプレナーのためのマーケティング用

HubSpot インバウンドマーケティングのOGブログ

マーケティングに役立つツール

をマスターしよう マーケティング・テック・スタック 通常、以下のようなツールが含まれる:

アナリティクス :Googleアナリティクスで、インプレッション、ページビュー、クリック、フォーム入力、ユーザー・ジャーニーなど、ウェブサイトのトラフィックを追跡する。また、いくつかの アナリティクスのテンプレート 便利な

:Googleアナリティクスで、インプレッション、ページビュー、クリック、フォーム入力、ユーザー・ジャーニーなど、ウェブサイトのトラフィックを追跡する。また、いくつかの アナリティクスのテンプレート 便利な CRM :HubSpot、Salesforce、またはClickUp CRMで顧客データを管理する

:HubSpot、Salesforce、またはClickUp CRMで顧客データを管理する デザインCanvaでパンフレット、チラシ、ソーシャルメディアメッセージなどのビジュアルを素早く作成。

SEO/SEM :キーワードの管理、コンテンツの最適化、SemrushやAhrefsなどのツールを使ったキャンペーンの実施。

:キーワードの管理、コンテンツの最適化、SemrushやAhrefsなどのツールを使ったキャンペーンの実施。 プロジェクト管理:プロジェクト管理:すべてのマーケティングタスクをまとめ、全体像を把握できます。 ClickUp を利用して、マーケティングへの移行をプランし、実行しましょう。

/クリックアップ https://clickup.com/signup ClickUpを今すぐ無料でお試しください。 /%href/

.あなたのキャリアに幸あれ!