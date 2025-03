インパクトのある製品ビデオの作り方

ダイエットプランを実行中にファーストフード店に行ったことがあるだろうか?カリカリのフライドポテトや黄金色のチキンナゲットの生産性ビデオが流れ始めたらどうなるだろう?

あなたのダイエットは破滅だ。

しかし、自制心のなさを責めてはいけない。あの説得力のある商品ビデオは、あなたを引き込むために作られているのだ。

マーケティング担当者の視点から:製品マーケティングビデオは単なる目の保養ではなく、製品の生産性にスポットライトを当て、カスタムとの接続を構築し、最終的に販売を促進する強力なツールです。

例えば、ランディングページにビデオを埋め込むことで、次のような効果が期待できます。

コンバージョンを最大86%高めることができる。

.

製品ビデオは、あらゆる種類の創造的な方法で使用することができます。発売時の興奮を高めたり、鍵機能を実際に使って見せたり、本物の顧客体験で潜在的な購入者を安心させたりするのに理想的です。

60秒要約

インパクトのある製品ビデオを作るには?

早期に注目を集める :平均的な注目時間はわずか8秒であるため、生産性ビデオでは視聴者を素早く惹きつけましょう。

:平均的な注目時間はわずか8秒であるため、生産性ビデオでは視聴者を素早く惹きつけましょう。 機能を効果的に見せる :クリアされたビジュアル、デモショット(製品デモビデオの場合)、実際のアプリケーションを使用して、製品の特徴を強調しましょう。

:クリアされたビジュアル、デモショット(製品デモビデオの場合)、実際のアプリケーションを使用して、製品の特徴を強調しましょう。 ストーリーテリングを取り入れる :視聴者と感情的に接続し、製品に親近感を持たせるような物語を作成する。

:視聴者と感情的に接続し、製品に親近感を持たせるような物語を作成する。 コンテンツをパーソナライズする :アディダスがボストンマラソンのキャンペーンでやることのように、ターゲットオーディエンスの好みに合わせてビデオをパーソナライズする。

:アディダスがボストンマラソンのキャンペーンでやることのように、ターゲットオーディエンスの好みに合わせてビデオをパーソナライズする。 顧客の声ビデオを使う :顧客の声ビデオを使う:満足した顧客が自分の経験を共有するクリップを入れることで信頼を築く。

:顧客の声ビデオを使う:満足した顧客が自分の経験を共有するクリップを入れることで信頼を築く。 強力なコールトゥアクション(CTA)を加える :ウェブサイトへの訪問や購入など、次のステップに進むよう視聴者を誘導する。

:ウェブサイトへの訪問や購入など、次のステップに進むよう視聴者を誘導する。 プラットフォームに最適化する :Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームに合わせてビデオの長さやフォーマットをカスタマイズする。

:Instagram、TikTok、YouTubeなどのプラットフォームに合わせてビデオの長さやフォーマットをカスタマイズする。 メトリクスを追跡:ビュー数、再生率、エンゲージメント、コンバージョンをモニターして、ビデオの成功を評価し、戦略を調整する。

商品マーケティングビデオ作成の要点

今日InstagramやYouTubeにアクセスすると、宇宙はあなたがリールやショートビデオを見なければならないと決めている。

どこにでもある。そして今日、製品ビデオのないB2Bマーケティング戦略は、"B "なしで "ビジネス "を綴ろうとするようなものだ。

超情報的な説明ビデオであれ、遊び心のあるGen ZのTikTokであれ、製品ビデオは多くのB2Bマーケティング戦略の主要な部分となっている。

しかし、何から始めたらいいのでしょうか?というような疑問がたくさん出てくる:

製品やターゲットに最適なビデオのフォーマットとは?短く簡潔な動画にすべきか、それとも深く掘り下げた説明動画にすべきか?

製品マーケティングビデオを検索エンジンやソーシャルメディアプラットフォームに対応させるにはどうすればいいのか?

プラットフォームを横断してビデオコンテンツのパフォーマンスを追跡し、アプローチを微調整する方法は?

ご安心ください。

ここでは、ターゲット視聴者がリプレイを連打するような、忘れられない製品マーケティングビデオを作成するための8つのヒントをご紹介します。

ヒント1:文脈が王様

ただ商品を見せるだけでは不十分です!インパクトのある製品ビデオ広告は、以下のような鍵に踏み込む必要があります:

あなたの製品はどんな問題を解決するのか?

あなたの製品はどのような課題を解決するのか?

顧客の達成意欲を高めるか?

この製品はちょっとした喜びをもたらすか?

製品の機能に焦点を当てることで、通常のビデオをターゲットに真に響く強力な製品マーケティングツールに変えることができます。

ヒント2:見せて伝える

確かに、絵のように美しい背景に完璧な製品のビデオは視覚的に魅力的ですが、視聴者が何を売っているのか疑問に思わないようにする必要があります。

製品ビデオは、その製品の特徴や特別な理由を明らかにする必要があります。

製品の際立った機能について話したり、バックストーリーを共有したり、少なくとも、どのように使用されているかを見せましょう。

ここでは、"show and tell "の素晴らしい仕事をする、試行錯誤されたタイプの製品ビデオをいくつか紹介します:

デモ :デモ:デモビデオは、製品を実際に使っている人を映し出し、シンプルだが効果的だ!

:デモ:デモビデオは、製品を実際に使っている人を映し出し、シンプルだが効果的だ! 説明ビデオ :説明ビデオ:オーディオとビジュアルを融合させたビデオで、製品がどのように仕事をするのか、カスタマーをガイドする。

:説明ビデオ:オーディオとビジュアルを融合させたビデオで、製品がどのように仕事をするのか、カスタマーをガイドする。 チュートリアル:チュートリアル:ユーザーにステップ・バイ・ステップのガイダンスを提供し、すでに製品を所有し、それを最大限に活用したいユーザーには特に便利です。

ヒント3:ストーリーを共有するか、顧客にやることを任せる

👀 **Did You Know?

について 72%のカスタマは

ヒント4:ターゲット層に合わせる

ポルトガルのマクドナルドでスープを注文できることをやること?あるいは、香港のマクドナルドのメニューに抹茶小豆レイヤーケーキがあることを知っているだろうか?

なぜグローバル・リミックスなのか?もちろん、ターゲット層との接続が重要だからだ。

特定の層にフォーカスするにしても、特定の地域にカスタムするにしても、潜在顧客に響くように製品マーケティングビデオをカスタマイズすることが不可欠だ。

結局のところ、画一的なアプローチが心をつかむ(クリックされる)ことはほとんどありません。可能な限り関連性と親近感のあるコンテンツにして、注目を集めましょう。

💡 プロのヒント:プロからのアドバイス:複数のバージョンのビデオを作成し、90秒程度に抑えながら、視聴者を最も効果的に惹きつけるものをテストしましょう。ランディングページでは、視聴者を圧倒することなく利息を維持するために30~60秒を目指しましょう。

ヒント5:製品ビデオに個性を加える

2012年、Dollar Shave Clubの創業者であるマイケル・デュビンは、今や伝説となったビデオを完了し、製品マーケティングのアプローチ方法に革命をもたらした。

彼は、典型的な退屈な製品である剃刀について率直に語る、率直で風変わりなCEOというポジションをとった。洗練された企業的な売り込みの代わりに、彼は倉庫の中を歩きながら、カミソリの価格や従来のショッピング体験についてジョークを飛ばしながら、喜劇的な独白を披露した。

ビデオは高予算で制作されたものではない。実在の人物が作成したような見た目と感触で、瞬時に親近感を抱かせた。

ユーモアと認証を注入することで、ダラー・シェイブ・クラブは、より親近感を持ってもらえた:

複雑な情報(サブスクリプション・モデル、価格帯)をエンターテインメントで伝えた。

広告のノイズをカット

消費者に、企業ではなく友人から話を聞いているような気分にさせた。

ブランドが本物の個性を加えることで、感情的な接続がトリガーされる。この場合、消費者は単にカミソリの広告を見たのではなく、従来のカミソリショッピングに対する不満を理解しているような、親近感の持てる人間を見たのだ。

結論は?ブランドのユニークなアイデンティティをアピールすることから逃げないこと。

ヒント6:コール・トゥ・アクションを含める

完璧な製品ビデオを作るのに夢中になっている間、重要な最後の仕上げを見逃してはいけません。

傑作が完成したら、潜在顧客が利息に応じて簡単に行動できるようにしましょう。

どうやって?明確なコールトゥアクション(CTA)や次のステップを追加しましょう。

ヒント7:人との接続を作る

製品ビデオでは、視聴者に話しかけたくなりますが、視聴者に話しかける方がインパクトがあることを覚えておいてください。目標は潜在顧客との会話を弾ませることなので、スクリーンの向こう側にいる人に届くことを目指しましょう。

📌 例:小さなコーヒー会社のビデオを作るとします。単にコーヒー豆やおしゃれなラテアートを見せるのではなく、ブレンドの一つひとつを手作業で選ぶフレンドリーなバリスタ、サラを紹介したり、朝の通勤時間を貴社のコーヒーで乗り切っている忠実な顧客、マークを機能させたりしましょう。サラには、ユニークなフレーバーを見つけることへの情熱を語ってもらい、マークには、荒れた月曜日の朝に御社のコーヒーに出会った逸話を語ってもらいましょう。

ヒント8:プロジェクト管理とコラボレーションにClickUpを使う

効果的なビデオ制作管理は冗談ではありません。すべてを(そしてすべての人を)円滑に進めるためには不可欠です。これがその理由です:

ディレクター、撮影監督、エディター、サウンドエンジニアなどの鍵プレイヤー間のコラボレーションをプロモーションし、全員が同じページ(同じシーン)にいるようにします。

リソースを賢く管理し、予算超過を避けることができます。

潜在的な問題を早期に発見し、機材の故障や予測不可能な天候、直前のキャンセルを防ぎます。

クライアントの期待を上回る結果を提供し、クライアントを満足させます。

このような整理整頓を行うには、次のようなしっかりしたビデオ制作管理ツールが必要です。

/参照 https://clickup.com/ ClickUp /%href/

がすべてを変える。

ClickUpを使えば、ビデオプロジェクトを管理しやすいタスクに分解し、チームメンバーに割り当て、現実的な期限を設定することができます。

インスタンス

/参照 https://help.clickup.com/hc/en-us/articles/6310260883351-Intro-to-List-view ClickUpのリストビュー /%href/

ボードビューは各生産フェーズを視覚的に表示します。

ClickUpのリストビューで、商品ビデオプロジェクトを効率的に整理し、追跡しましょう。

/参照 https://clickup.com/features/views ClickUpのカスタムビュー /%href/

を使用すると、特定の機器やチームメンバーを必要とするタスクなど、特定のニーズに焦点を当てることができます。タスクの依存関係や優先度を定義することで、リソースの割り当てを効率化できます。

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-42.gif ClickUpの作業負荷ビュー /イメージ

ClickUpの作業量ビューで、生産性ビデオプロジェクトのリソース割り当てを最適化。

一方、

/参照 https://clickup.com/features/project-time-tracking ClickUpの時間追跡 /%href/

はタスクにかかる時間を正確に記録し、時間とリソースの管理を最適化します。

ClickUpでビデオ制作のワークフローを可視化・管理。

商品ビデオの撮り方

魅力的な商品ビデオを作るには、値段の高いビデオエージェンシーに頼むしかないと思っている方、ご安心ください。

もちろん、私たちは皆、大予算で制作された洗練されたルックが大好きですが、いくつかのプランと適切な機材があれば、お金をかけずに目を見張るような商品マーケティングビデオを作ることができます。

撮影に必要な機材

撮影を始めるのに、ハイエンドのデジタル一眼レフは必要ありません。実際、今日のスマートフォンの技術を使えば、ポートレートモードを搭載したiPhoneやAndroidでも美しい商品写真を撮影することができる。しかし、さらに上を目指すなら、以下のような必需品が必要だ:

安定した撮影のための三脚

基本的なスタジオ照明(セットアップが簡単なリングライトでも可)

クリアされた音声のためのマイク(特にセリフやナレーションを録音する場合

💡 プロのヒント:プロからのアドバイス:白やフラットレイセットアップのようなシンプルでクリーンな背景は、製品に焦点を合わせるのに最適です。

高品質な生産性ビデオを撮影するためのステップ

ステップ1:インスピレーションを得る。

あなたが好きな商品ビデオを見て、何が際立っているかをメモしてください。これは、あなたが目指すトーンやスタイルを設定するのに役立ちます。

ステップ#2: ビデオ戦略を決める。

誰がビデオを見るかを考えましょう。短くてキレのあるソーシャルメディア広告を作成するのか、それともウェブサイト用にもっと詳細なデモを作成するのか。視聴者に語りかけ、認知、検討、決定など、彼らの旅の適切なフェーズに合うようにビデオを調整しましょう。

ステップ3:ビデオをスケッチする。

伝えたいストーリーと各ショットの詳細を描きましょう。俳優が必要なのか、Bロールの映像が必要なのか、製品のアップだけが必要なのかを決めましょう。ビデオがスムーズにフローするよう、各シーンをビジュアル化しましょう。

ステップ#4: ショットリストを作成する。

このステップ・バイ・ステップのリストには、タイミング、カメラアングル、特別な要件などの詳細とともに、すべてのシーンが含まれています。このリストがあれば、整理整頓ができ、必要なショットを確実に撮ることができます。

ステップ5:撮影のスケジュールを立てる。

当日のタイムラインを明確に設定します。必要なショットに優先順位をつけ、リテイクや直前の調整用にバッファ時間を残しておきましょう。

ステップ#6: 大切な日のための準備。

ライトやカメラから予備バッテリーまで、すべての機材を集めて再チェックしましょう。チェックリストを作成し、直前のストレスを避けるために前日の夜にすべて梱包しておきましょう。

ステップ#7:撮影開始

撮影リストに従って各シーンを撮影し、クリエイティブになることを恐れないでください!さまざまなアングルやライティングのセットアップを試して、あなたの商品をより魅力的に見せる方法を見つけましょう。

ステップ## ステップ#8: 編集マジック。

映像の準備ができたら編集を始めましょう。まとまりのあるストーリーになるようにClipを並べ、BGMを加え、色を調整し、さらに洗練されたものにするためにサウンドエフェクトをかけます。Adobe Premiere Proのような編集ソフトや、iMovieのようなもっと簡単なソフトを使えば、素晴らしい仕事ができます。

ステップ#9:最終確認と仕上げ

ビデオのフローを確認し、魅力的なビデオを完成させましょう。引きずっている部分があれば短くし、最終的なカットがシャープで、エキサイティングで、視聴者の注意を引きつける準備ができていることを確認しましょう。

ステップ#10: コールトゥアクションを加える。

視聴者が次のステップに進みやすいように、「今すぐ購入」や「詳細はこちら」など、明確なコールトゥアクションでビデオを締めくくりましょう。

効果的な製品ビデオの例

製品ビデオで成功しているブランドの例を6つ紹介しよう。

グロッシアーのGet Ready with Meシリーズ

Glossierのモットーである「実生活にインスパイアされた製品を作る」は、ビデオでも光っている。

しばしば「Get Ready with Me」(GRWM)ビデオと呼ばれるスタイルで、目覚めた女性たちがGlossier製品を使った朝の習慣を視聴者に紹介する。

それはまるで友人との気軽なチャットのようで、グロッシーがいかにシームレスに実生活に溶け込んでいるかを示している。

🛀🏻 Lushのハロウィーンプロモーション

LUSHは、ハロウィーンをテーマにしたビデオで、季節限定コレクションのユニークで不気味なバスボムを紹介し、新鮮さを保っている。

視聴者は、それぞれの製品の使い方、中身、そして香りのヒントまで、完全なデモンストレーションを見ることができる。キュートでお祭りのようなデザインで、ハロウィーンの雰囲気が伝わってくるし、期間限定アイテムなので、緊急性もバッチリだ。

こちらもお読みください 効果的なプロモーション戦略:販売を促進し、ブランド認知度を高める

ルルレモンのトレイルCM

ルルレモンのビデオは、アクティブなライフスタイルを送ることを呼びかけている。

これらのClipには、実際に動いている人々が登場し、ナレーションとキャプションによって、視覚的に魅力的で親しみやすいものとなっています。ルルレモンのアプローチは、アクティブに過ごすことを愛するすべての人に接続し、ルルレモンの製品がどんな冒険にも対応できる信頼性の高さを強調しています。

イケアのホームツアーシリーズ

IKEAのホームツアービデオは、スペースやスタイルに悩むインテリアデザインの憧れをかなえる救世主だ。

このビデオでは、ホームファニッシングの一般的な課題に真正面から取り組み、デザインのアイデアと実用的な解決策を紹介しています。

視聴者は、スタイリッシュで機能的なスペースづくりのヒントに刺激を受け、自分のニーズに合ったイケアのアイテムを見て、理想の住まいを実現できます。

GoPro のアドベンチャーシリーズ

GoProのビデオはスリル満点。

アクションカメラHERO12でアドレナリン全開のリアルな瞬間をとらえ、冒険を求める人々のアクションを映し出し、その素晴らしい性能を強調しています。

これらのビデオは単に製品を紹介するだけでなく、HERO12を手にして冒険に真っ先に飛び込みたくなるようなものです。

オレオのレシピビデオ

オレオは、アイコニックなクッキーを使ったクリエイティブなデザートレシピを紹介するビデオで、楽しくおいしいアプローチをとっている。

各ビデオはレシピを簡単なステップと材料に分解し、視聴者がホームで簡単に再現できるようにしています。このクリエイティブなアプローチは、視聴者にオレオのパックを手にしてお菓子作りを始める気にさせる。

数分で素晴らしい製品ビデオを作る方法

今あるツールとちょっとしたコツがあれば、何時間も(あるいは制作スタッフをフル動員して)魅力的なビデオを作る必要はない。

スピーディーな作成方法から自動化マジックまで、あなたの製品ビデオをアイデアからスクリーンまで、かつてない速さで届ける方法をご紹介します:

1.迅速なビデオ作成方法の概要

/参照 https://blog.youtube/press/ 200万本のYouTubeショートムービー /%href/

は毎秒2百万ビューされている。あなたの商品ビデオをカスタマーのフィードにアップするチャンスです。

スピーディーなビデオ作成方法をご紹介します:

短く、甘く :特にInstagramやTikTokのようなプラットフォームでは、エンゲージメントを最大化するために30~60秒を目指しましょう。短いビデオは時間を節約するだけでなく、視聴者を最後まで引き留めることができる。

:特にInstagramやTikTokのようなプラットフォームでは、エンゲージメントを最大化するために30~60秒を目指しましょう。短いビデオは時間を節約するだけでなく、視聴者を最後まで引き留めることができる。 持っているもので撮影する :時間がないときは、機材を考えすぎないこと。良いスマートフォンと適切な照明があれば、高画質でその場で撮影できる。

:時間がないときは、機材を考えすぎないこと。良いスマートフォンと適切な照明があれば、高画質でその場で撮影できる。 構成はテンプレートを使おう:構成にはプロモビデオ用ClickUpテンプレート ### 2.ビデオ制作のスピードアップとスケールアップのためのツール

時間がないとき、ClickUpのようなツールがビデオ制作プロセスの時間短縮に役立ちます:

ClickUp Brain

/参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /参照

は、このプラットフォームのAIを搭載したアシスタントで、24時間365日働くクリエイティブ・パートナーを持つようなものだ!

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-500-1400x652.png ClickUp Brain:製品ビデオ /クリックアップブレイン

ClickUp Brainでタスクを自動化し、アイデアを生み出し、製品ビデオ制作プロセスを強化しましょう。

ClickUp Brainは、ポストプロダクションのコストを削減し、音声やビデオクリップを自動的に書き起こし、タイムスタンプを追加することで、予算編成をサポートします。これにより、編集やレビューが簡単になり、何時間もかかる大変な仕事が数分で済むようになります。

ビデオスクリプトジェネレーターで、ビデオのスクリプトやフローを作成することもできます。

つまり、スクリプトに関連するあらゆるものの中心的なハブなのだ。最大の特徴は?ClickUpを使えば、ミーティングのメモや書き起こし、ブレーンストーミングのアイデアさえも1つの場所に保存でき、簡単にアクセスしてリアルタイムでコラボレーションできます。

ClickUpクリップ

素早くフィードバックを共有したり、クリエイティブなアイデアをその場でキャプチャする必要がありますか?

/参照 https://clickup.com/features/clips ClickUpクリップ 参照/%href/

プラットフォーム内で直接、音声ナレーション付きの短いスクリーン録画ビデオを録画できる。

/クリックアップクリップ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-536-1400x875.png ClickUpクリップ:生産性ビデオ /クリックアップクリップ

ClickUpで、ビデオのアイデアやフィードバックを実行可能なタスクに変換しましょう。

さらに、すべてのクリップはクリップハブに整理されているので、映像を見失うことはありません!

💡 プロのヒント:コメントやフィードバックはすべてClickUpで一元管理できるので、制作中にいつでも参照できます。これにより、電子メールの乱雑さが減り、全員が同期できるようになります。

ClickUpタスク

ClickUpのClipツールやBrainツールの魅力は、どんなクリエイティブなアイデアやメモも、簡単に実行可能なものにできることです。

/参照 https://clickup.com/features/tasks ClickUpタスク /クリックアップタスク

.

ClickUp Clipで思いついたアイデアが、数回のクリックで適切な人に割り当てられるタスクに変わります。フィードバックは一元化され、コメントは簡単に追跡でき、コラボレーションは混沌とした状態から調整された状態へと変化します。

ClickUpのタスクデペンデンシーで、タスクの関係を可視化し、進捗を追跡し、遅延を回避します。

ClickUpタスクを使えば、これらすべてをやることができます。

さらに、タスクの設定、リマインダーの設定、リソースの割り当てを、明確な生産タイムラインを通じてリアルタイムで管理できます。

ClickUp Remindersで商品ビデオを整理し、生産性を維持しましょう。

クリックアップのビデオ制作テンプレート

ClickUpは、強力なタスク管理に加え、複雑なビデオプロジェクトの構成を簡素化する、すぐに使えるカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。

テンプレート

ClickUpのビデオ制作テンプレートを表示する

インスタンス。

初心者からベテランまで、各制作フェーズを整理・管理するために必要なすべてをプロバイダーが提供します。

目標の設定、リソースのスケジュール、進捗の追跡が自然にできるようになります。

クリックアップのビデオ制作テンプレートは、企業ビデオを1本制作する場合でも、シリーズ全体を制作する場合でも、ワークフローを整理し、一貫性を保つことができます。

テンプレートのダウンロード

マーケティング戦略に商品ビデオを導入しよう

🎥 Fun Fact: About 91%のビジネスがビデオマーケティングを利用している。 を中核戦略としている。

それもそのはず、ビデオコンテンツはブランド認知度を高め、リードを促進し、売上を増加させることがわかっているからだ。

それでは、製品ビデオをマーケティング・チャネルに簡単に統合し、その成功を追跡する方法をご紹介しましょう。

複数のマーケティングチャネルにビデオを統合するということは、ソーシャルメディア、電子メール、ウェブサイト、さらにはデジタル広告などのプラットフォームにビデオコンテンツを織り込むことを意味します。

ビデオ統合の鍵となる戦略

1.ソーシャルメディア

Instagram、TikTok、Facebook、Twitterで人目を引く短いクリップを共有しましょう。InstagramのReelsやFacebookのStoriesのようなプラットフォーム固有の機能を使って、コンテンツにより多くの目を向けさせよう。

例:GlossierのInstagram Storiesでは、簡単なメイクアップデモを紹介し、簡単にショッピングができるようにウェブサイトにリンクしている。

2.ウェブサイト

ランディングページの製品デモ、鍵機能を強調する説明ビデオ、信頼を築くための顧客の声など、最もインパクトのある場所にビデオを埋め込む。

例:例:アップルは製品ページで説明ビデオを使い、潜在的な購入者に各機能の詳細を見てもらう。

3.電子メールマーケティング

より長いビデオにリンクされている "watch now "ボタン付きのビデオプレビューを含めることで、ニュースレターにスパイスを加える。

例:Airbnbの電子メールキャンペーンでは、新機能や旅のヒントに関する短くて魅力的な予告ビデオがよく使われています。

4.YouTubeチャンネル

チュートリアルや製品レビュー、舞台裏など、長めのコンテンツ用にYouTubeチャンネルを作りましょう。YouTubeのビデオを他のチャンネルでクロスプロモーションして、リーチを増やしましょう。

例:例:GoProのYouTubeチャンネルは、冒険的なユーザー作成コンテンツやチュートリアルを特集し、同社は他のソーシャルプラットフォームで宣伝している。

5.有料広告

FacebookやYouTube、あるいはGoogle広告のようなソーシャル・プラットフォームでターゲット・ビデオ広告を掲載し、特定の層を取り込む。

例:ナイキのYouTubeでのビデオ広告は、モチベーションを高めるメッセージや製品デモでスポーツ愛好家をターゲットにしています。

6.コンテンツマーケティング

教育ビデオをブログ記事に組み込むことで、読者に価値を与え、エンゲージメントを促進する。

例:HubSpotはブログに説明ビデオを埋め込むことで、コンテンツを充実させ、視聴者のリテンションを向上させています。

生産性ビデオの成功指標

さて、素晴らしい製品ビデオができました。さて、どうする?

成功を測定する時です!

効果を測定する最善の方法は、視聴者があなたのコンテンツにどのように関与しているかを明らかにする主要メトリクスを追跡することです。

ビューカウント :何回再生されたかを示しています。ビュー数はプラットフォームによって異なることを覚えておいてください(YouTubeは30秒後にビューをカウントしますが、Facebookはわずか3秒後にカウントします)。ビュー数が多いということは、あなたのビデオが多くの視聴者に届いているということです。

:何回再生されたかを示しています。ビュー数はプラットフォームによって異なることを覚えておいてください(YouTubeは30秒後にビューをカウントしますが、Facebookはわずか3秒後にカウントします)。ビュー数が多いということは、あなたのビデオが多くの視聴者に届いているということです。 再生率 :再生率:このメトリクスは、あなたのビデオに遭遇したときに再生ボタンを押した人の割合を示します。再生率が低い場合は、ビデオをページ内の目立つ場所に移動したり、サムネイルや周囲のテキストを微調整してみてください。

:再生率:このメトリクスは、あなたのビデオに遭遇したときに再生ボタンを押した人の割合を示します。再生率が低い場合は、ビデオをページ内の目立つ場所に移動したり、サムネイルや周囲のテキストを微調整してみてください。 エンゲージメントエンゲージメント :エンゲージメントは、視聴者がどれだけビデオを視聴したかを示し、コンテンツがどれだけ魅力的であるかを示します。離脱ポイントのパターンを見て、強化が必要なセクションを特定する。

:エンゲージメントは、視聴者がどれだけビデオを視聴したかを示し、コンテンツがどれだけ魅力的であるかを示します。離脱ポイントのパターンを見て、強化が必要なセクションを特定する。 クリックスルー率(CTR) :CTRは、何人の視聴者がランディングページへのクリックのようなコールトゥアクション(CTA)をたどったかを示します。高いCTRは、あなたのビデオのメッセージが共鳴し、アクションをプロンプトしていることを示唆しています。

:CTRは、何人の視聴者がランディングページへのクリックのようなコールトゥアクション(CTA)をたどったかを示します。高いCTRは、あなたのビデオのメッセージが共鳴し、アクションをプロンプトしていることを示唆しています。 コンバージョン率 :コンバージョン率:これは成功の究極の指標です。あなたのビデオを見た後にカスタムになった視聴者の数を追跡し、あなたのビデオが販売を促進する上でどれだけ効果的であるかを示す素晴らしい指標となります。

:コンバージョン率:これは成功の究極の指標です。あなたのビデオを見た後にカスタムになった視聴者の数を追跡し、あなたのビデオが販売を促進する上でどれだけ効果的であるかを示す素晴らしい指標となります。 ソーシャル共有:共有は思いやりです!このメトリクスは、視聴者があなたのコンテンツを他の人と共有することで、どれだけあなたのコンテンツを気に入っているかを明らかにします。ブランドの認知度を高め、新しい視聴者にリーチする素晴らしい方法です。

ビデオメトリクスの追跡と分析にはClickUpを使用する。

プロジェクトリードとして、ビデオ制作の進捗をリアルタイムで可視化することで、より優れた管理者になれます。

クリックアップ

/参照 https://clickup.com/features/kanban-board ClickUpのカンバンボード /参照

ClickUpのカンバンボードは、プロジェクトの各フェーズを直感的かつ視覚的に監視することができます。タスクを「やること」「進行中」「レビュー」「完了」などの列に整理することで、プロジェクトの各段階が一目でわかります。

/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-535-1400x888.png ClickUp カンバンボード /イメージ

生産性の変化や製品ビデオプロジェクトの段階にワークフローを簡単に適応させることができる。

しかし、それだけではありません。

/参照 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /参照

もビデオメトリクスの追跡を簡単にします。

カスタム ダッシュボードを設定して、ビュー数、再生率、エンゲージメント率、クリックスルー率(CTR)、ビデオ完了率(VCR)、コンバージョン率、直帰率、ページ滞在時間などの主要メトリクスを 1 か所で監視できます。

/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-179.png ClickUpのカンバンボード /クリックアップのカンバンボード

ClickUpのカンバンボードであなたのプロダクトビデオプロジェクトを可視化しましょう。

⚡ 利点:このようにデータを一元的にビューすることで、トレンドを素早く発見し、何が仕事なのかを測定し、ビデオ戦略をその場で調整することができるため、コンテンツ制作のスケーリングに最適です。

ライト、カメラ、ClickUp

つまり、生活を簡素化し、チーム全員が同期できるビデオ制作ソフトウェアが必要なのです。

だからこそ、コミュニケーション、保存、改良のための一元化されたプラットフォームを持つことが、製品ビデオを大きく変えるのです。

新製品やプロモーションを立ち上げるときはいつも、グラフィック・デザイン・チームが ClickUp を通してクリエイティブを提出します。 電子メールやミーティングをこなす代わりに、私はドキュメントにコメントするだけなので、プロセスが効率的になります。ClickUpのコメント機能で、時間の50%を簡単に節約できます。

ケーリン・スミス、ディッグス

クリックアップなら、最初から最後までビデオ作成が簡単です。

すべてのプロジェクトのプランニング、整理、管理を一箇所で行うことができます。録画や編集などの機能はアプリ内で完結するので、さまざまなツールを使わなくても高品質のビデオを制作できます。

ビデオ制作の未来を体験してみませんか?

/参照 https://clickup.com/signup ClickUpに登録する /%href/

今日

よくある質問 (FAQ)

商品広告ビデオの長さはどれくらいがいいですか?

商品広告ビデオの理想的な長さは、その種類やターゲットによって異なります。一般的には30秒から90秒です。製品デモは通常60秒から90秒ですが、複雑な製品では2分ほど必要な場合もあります。

パーソナライズドビデオは70秒から90秒が最適で、教育ビデオは複雑さによって2分から4分の範囲になります。平均的なアテンション・スパンはわずか8秒で、視聴者の約20%が最初の10秒で離脱してしまうため、早い段階で注目を集めることが重要です。

🤎 Did You Know?

成人の平均的な注意持続時間はわずか8秒で、視聴者の約20%は広告の最初の10秒以内にクリックをやめてしまう。だから、早く注意を引くこと。

商品ビデオには何を入れるべきか?

製品ビデオは、視聴者の心に響くように、鍵機能、生産性、魅力を強調する必要があります。主な機能と利点を概説する簡単な製品紹介から始めましょう。製品の機能性をクローズアップしたデモンストレーションを盛り込みます。実際の使用例を説明し、親近感を持たせるために、ライフスタイルの写真を加える。高品質のビジュアルとカスタマーの声は、信頼性とエンゲージメントを高めます。ブランド・アイデンティティを反映した一貫性のあるビジュアル・スタイルを維持しながら、「今すぐ購入する」などの強力なコール・トゥ・アクションで締めくくる。

ビデオマーケティング戦略には何を盛り込むべきか?

充実したビデオ製品マーケティング戦略は、ターゲットオーディエンスの理解、生産性の定義、視聴者を効果的に引き込むための様々なプラットフォームでのコンテンツ配信に重点を置くべきです。

効果的なビデオ製品マーケティング戦略には、ターゲットオーディエンスを理解し、明確な目標を設定し、プラットフォーム間で効果的にコンテンツを配布することが必要です。視聴者を調査し、その属性、好み、課題を特定する。デモ、テスティモニアル、教育ビデオ、舞台裏クリップなど、多様なタイプのコンテンツを開発する。魅力的なビジュアルに裏打ちされた、感情的に接続し問題を解決するストーリーテリングを取り入れる。ビデオをソーシャルメディアで配布したり、ウェブサイトに埋め込んだり、電子メールキャンペーンや有料広告に組み込んだりする。常に明確なコール・トゥ・アクションを盛り込み、ウェブサイトへの訪問や購入など、具体的な行動を促しましょう。最後に、エンゲージメント率、クリックスルー率、コンバージョン率などのメトリクスで成功を測定し、これらのインサイトに基づいて戦略を改善しましょう。