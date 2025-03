エクセルの無料製品ロードマップテンプレート

製品開発は厄介なものだ。特に、優先度の変化やマイルストーンの未達によってチームが軌道から外れてしまう場合はなおさらだ。手っ取り早く解決するには?一時中断し、再編成し、Excelの製品ロードマップテンプレートがやることをやってくれます。📊

使い慣れたExcel環境を使ったシンプルなテンプレートは、プロダクトマネージャーがプロジェクトのタイムラインを作成し、生産性が機能の進捗を追跡し、ビジネス所有者が利害関係者と製品の最新情報を共有するのに役立ちます。

以下に、Excelで使える無料のロードマップテンプレートをまとめました。しかし、タスクの自動化やリアルタイムのコラボレーションサポートなど、より強力なレイアウトが必要な場合は、ClickUpの無料ロードマップテンプレートをご利用ください。

まずは、エクセルのテンプレートの選び方から始めましょう。

エクセルのロードマップテンプレートを選ぶポイントは?

構造化されたエクセル 製品ロードマップ は、コンセプトから市場投入までの道のりを明確に示している。次のような鍵になる機能に注目しましょう:

明確な構造:* タスク、期限、リソースが一目でわかるよう、シンプルに整理されたテンプレートを選びましょう。

タスク、期限、リソースが一目でわかるよう、シンプルに整理されたテンプレートを選びましょう。 カスタマイズ可能な列: タスク所有者、優先度、ステータス更新などの列を追加・調整できる柔軟なテンプレートを探す。

タスク所有者、優先度、ステータス更新などの列を追加・調整できる柔軟なテンプレートを探す。 タイムラインビュー:* 開始日と終了日が段階的に表示されるテンプレートを選択し、長期的な進捗を簡単に追跡できるようにする。

開始日と終了日が段階的に表示されるテンプレートを選択し、長期的な進捗を簡単に追跡できるようにする。 簡単な更新: 期限の変更や優先度の変更など、状況の変化に応じて素早く更新できるテンプレートを選ぶ

期限の変更や優先度の変更など、状況の変化に応じて素早く更新できるテンプレートを選ぶ フィルターオプション: チームメンバー、タスクステータス、日付のフィルターがあり、プロジェクトの特定のセグメントにズームインできるテンプレートを見つける。

チームメンバー、タスクステータス、日付のフィルターがあり、プロジェクトの特定のセグメントにズームインできるテンプレートを見つける。 ユーザーフレンドリー: チーム全体が急な学習曲線なしにすぐに使いこなせるような直感的なテンプレートを検討する。

💡 プロからのヒント: 製品戦略を視覚的に魅力的に提示するには、ロードマップPowerPointテンプレートを次のように使用します。 プロジェクトタイムラインを作成する を作成し、どのような聴衆に対してもクリアされたプランを伝える。

製品ロードマップの無料テンプレート(Excel用

Microsoft Excelにはネイティブのロードマップテンプレートはありませんが、多くのプラットフォームが使用できるオプションを提供しています。以下より

製品バックログの管理

からリリースタイムラインまで、これらのテンプレートはチームのワークフローに合ったロードマップの形を作るのに役立ちます。

1.Excel製品ロードマップテンプレート by オフィスタイムライン

経由

オフィスタイムライン

を参照してください。 エクセルの製品ロードマップテンプレート by オフィスタイムライン は、製品や機能の立ち上げのマイルストーンやタスクをプランするのに最適な方法です。

定義済みのタイムラインは4つの四半期にまたがり、それぞれが4つの主要フェーズに分かれています。

プラン」フェーズでは、プランニングと鍵の決定を行います。テスト」フェーズでは、製品の機能をマイルストーンに合わせることに焦点を当てます。Develop(開発)」フェーズでは、「Prototype(プロトタイプ)」や「Alpha Build(アルファビルド)」などのアクションを行い、「Launch(ローンチ)」フェーズでは、製品のリリースとマーケティング努力の調整を行う。

このようにスイムレーンを分けることで、明確なスイムレーンを作ることができる。 製品ロードマップの視覚化 .

⚡️、ソフトウェア開発サイクルを計画する中小ハイテク企業の製品チームに最適です。

2.Microsoft 365によるExcel仕事プランタイムラインテンプレート

ClickUp製品管理ソリューションを使用して、製品開発バックログからタスクを簡単に追跡し、優先順位を付けます。

製品ロードマップと技術ロードマップの無料テンプレートを集めました。

1.ClickUp 製品ロードマップテンプレート

堅牢

/参照 https://clickup.com/ja/blog/112992/product-development-templates/ 製品開発テンプレート /%href/

は、製品の旅をエンドツーエンドで大局的にビューできるように構築されています。

テンプレート ClickUp製品ロードマップテンプレート は、フォルダレベルで構造化された上級レベルのテンプレートです。プロジェクト・ロードマップ」フォルダには、四半期ごとにタスクの優先順位を決める「四半期ロードマップ」リストがあり、「イニシアチブ別ロードマップ」ボードには、すべてのイニシアチブをステータス別に整理したスナップショットが表示されます。

インパクト・エフォート・マトリックス・ホワイトボード」は、各アイデアを評価するのに役立ち、それに応じて優先順位をつけるためにRICE(到達度、インパクト、信頼度、努力)スコアを割り当てることができる。このオールラウンダーテンプレートには、リリースノートを文書化して整理するための「リリースノート」Wikiページが含まれています。

⚡️Ideal for: 新機能の立ち上げを監督するEコマースのプロダクトマネージャー

続きを読む:

/参照 https://clickup.com/resources/software-teams/template-guide-the-product-roadmap ClickUpの製品ロードマップテンプレート使用ガイド /%href/

2.ClickUp製品開発ロードマップホワイトボードテンプレート

テンプレート ClickUp製品開発ロードマップホワイトボードテンプレート を使えば、四半期ごとの製品開発の各ステップをタイムラインビューでわかりやすく可視化できます。

この中級レベルのテンプレートでは、プロジェクトの一般的なタスクをマップし、それらを月ごとに追跡できる特定のタスクに分割することができます。色分けされた付箋により、このタスクタイムラインマトリックスにタスクステータスを簡単に記録することができ、ボトルネックを一目で見つけることができます。

さらに効率を上げるために、テンプレート内のリストビューやボードビューにデータを自動転送することができます。

⚡️こんなチームに最適: 製品機能のロールアウトでメンバーの足並みを揃えようとしているエンジニアリングチーム

3.ClickUp 新製品開発テンプレート

その ClickUp 新製品開発テンプレート は、新製品をコンセプトから完了するまで導くための、初心者に優しいオプションです。

まずはテンプレートの「プロジェクト要約」ビューで、フェーズごとにグループ化されたタスクの概要と、複雑さや影響度などの詳細を確認しましょう。次に、「プロセスボード」に切り替えて、各フェーズでのタスク進捗をスナップショットで確認し、「ガントチャート」ビューで依存関係を追跡します。

プラン変更?直線的な「タイムライン」ビューで、タスクをドラッグ&ドロップしてスケジュールを変更し、製品開発を迅速に軌道に乗せることができます。

⚡️こんなチームに最適: 急成長中のハイテク企業で、主力製品を立ち上げるプロダクトチーム。

4.ClickUp製品ロードマップホワイトボードテンプレート

テンプレート ClickUp製品ロードマップホワイトボードテンプレート は、ClickUpワークスペースと直接統合し、製品ブレーンストーミングのプロセスを簡素化します。

この初心者向けのテンプレートには、四半期ごとのタイムラインが含まれており、各四半期を月ごとに分割して各フェーズを詳細にビューできます。ホワイトボード内でタスク所有者をタグ付けでき、色分けされた付箋でタスク進捗を一目で把握できます。

アイデアを見逃さないために

/参照 https://clickup.com/features/chat クリックUpチャット /%href/

を使えば、ディスカッションを実行可能なタスクに変えることができます。これにより、チームやユーザーのインプットに機敏に対応することができます。

⚡️Ideal for: Product Teams launching a multi-feature app or an integrated platform.

5.ClickUp プロダクトローンチチェックリストテンプレート

この ClickUpプロダクトローンチチェックリストテンプレート は、プロダクトローンチに関わるすべてのタスクを効率的に管理する上級ユーザー向けにデザインされています。リストレベルで整理されたこのテンプレートは、カスタマイズ可能な5つのタスクビューを提供し、追跡を容易にします。

アクティビティ」リストには、カテゴリ、優先度、鍵の日付ごとにタスクがリストアップされます。マイルストーン」ビューでは、プロセス全体を通しての重要な成果をハイライトします。

ビジュアルなタスク管理のために、「カテゴリー別」ボードはカンバンスタイルレイアウトでタスクをグループ化し、「ガントチャート」ビューはタスクと依存関係の現実的なタイムラインの設定に役立ちます。

最後に、「タイムライン」ビューでは、開始日と終了日、マイルストーンを表示し、立ち上げの全体像を把握できます。

⚡️、複数のプラットフォームで大規模な製品発売を計画しているハイテク企業のマーケティングチームに最適です。

6.ClickUp 製品機能マトリックステンプレート

テンプレート ClickUp製品機能マトリックステンプレート は、すべての製品機能をカスタマーのニーズと企業の目標に合わせるための中級レベルのオプションです。

中央のリストは、価値の高い機能を記録し、優先順位をつけるのに役立ち、リソースと予算が効率的に配分されるようにします。を使用することもできます。 ClickUpのテーブルビュー で各機能を1~5段階で評価し、即座に製品の強みを比較し、次のステップを決定することができます。

また

/参照 https://clickup.com/ai ClickUp Brain /%href/

を使って製品機能を分析する。AI主導のツールは、最適化を提案し、依存関係を強調し、データに裏打ちされた推奨を提供することができ、手作業による分析の必要性を低減します。

⚡️Ideal for: 複数の製品ラインにわたる機能設定を評価する企業レベルの製品チーム。

7.ClickUp 製品要件ドキュメントテンプレート

初心者にやさしい

/参考文献 https://clickup.com/templates/product-requirements-doc-kkmvq-6021108 ClickUp 製品要件ドキュメントテンプレート /%href/

は、このコンセプトをさらに推し進めたWikiスタイルのページで、製品、デザイン、エンジニアリングチームの足並みを揃えることができます。スコープや主要な利害関係者などの詳細を記録し、関連する調査メトリクスを追加して、優先順位付けや追跡をサポートすることができます。 製品管理KPI .

よくある質問と検討事項」では、よくある質問に簡単にアクセスでき、「タイムライン」では、マイルストーンと発売候補日を便利なテーブルでマップできる。

⚡️理想的な対象: 複雑なソフトウェア開発プロジェクトを通じて、部門横断的なチームを指導するプロダクトマネージャー。

8.ClickUp 商品戦略テンプレート

テンプレート ClickUp商品戦略テンプレート は、努力に基づいて機能を分類し、優先順位をつけるのに役立ちます。すべての機能」テーブルや「アクティブな機能」リストなどのビューにより、最優先度やチーム割り当ての要約が一目瞭然です。

機能開発とローンチのスケジュールを設定し、「ガントタイムライン」ビューを使用して、切り替え可能な画面で各プロジェクトフェーズのステータスを追跡できます。

このテンプレートは、チームメンバーを役割と責任でグループ化し、すべての重要な情報を統合して素早く参照できるようにすることで、全員の足並みを揃えます。

⚡️こんなチームに最適: 長期的な成長を促進するための多機能戦略ロードマップテンプレートを探している製品チーム

9.ClickUp プロダクトポジショニングテンプレート

その ClickUp商品ポジショニングテンプレート を使用すると、製品のメリットを明確に示すことで、市場でのポジションを明確にすることができます。

このプロセスは「製品ポジショニング評価」フォームから始まり、関係者が製品のUSPやブランディングなどの鍵となる要素に関する洞察を提供します。回答はそのまま「製品リスト」にフローし、今後発売される製品に関するインサイトがステータス別に整理されます。

すべての準備が整ったら、「ホワイトボードビュー」で製品のポジショニングマップを作成し、コストや品質などの面で競合他社との比較を視覚化します。

⚡️、新時代のサブスクリプションモデルをテストしている製品マーケティングチームに最適です。

10.ClickUp アジャイルチームロードマップテンプレート

テンプレート ClickUpアジャイルチームロードマップテンプレート を使えば、製品戦略を簡単に伝えることができ、チームが市場や製品について詳細を知るにつれて優先度を調整することができます。

初心者を念頭に置いて設計されたこのテンプレートには、プロジェクトのタイムラインを視覚化するための包括的な「アジャイル製品ロードマップ・ガント」ビューが機能します。プロダクトプラン'リストには、基本目標と重要度によって色分けされたすべてのタスクが表示されます。大局的なビューが必要なときは、'ステータス'ボードに切り替えたり、'スプリント'ボードを使用してスプリントごとにタスクを追跡します。

このアジャイルロードマップテンプレートには、'エンジニアリング'、'リリース'、'デザイン'用の細かいフォルダもあり、それぞれ独自のビューでカスタムワークフローをサポートします。

⚡️以下に最適: 機能の頻繁なアップデートを開始する成長中のSaaS企業

ClickUpでアイデアから発売までの道のりをスムーズに

Excelテンプレートは製品管理の出発点として便利ですが、プロジェクトが複雑になると壁にぶつかることがよくあります。変更の追跡、異なるチームとのコラボレーション、あるいはロードマップの更新でさえ、Excelではすぐに難しくなります。

そこでClickUpのテンプレートが真価を発揮します。

アジャイルロードマップであれ、製品ポジショニングマトリックスであれ、包括的な戦略プランであれ、ClickUpを使えば、1つのライブで整理されたワークスペースですべてを構築、追跡、更新することができます。

テンプレートには、カスタム化への対応、スマートな自動化、複数のビューが搭載されているため、必要に応じて簡単に調整でき、チームの足並みを揃えることができます。

一番の魅力は?これらのテンプレートは無料です。💸

をクリックするだけで、あなたの商品アイデアをコンセプトから市場まで素早く追跡することができます。