マーケティングエージェンシーの生産性を向上させる10のベスト戦略

エヴィー・ハリソンは自ら選んだブロガーです。彼女は身の回りの世界を発見するのが大好きです。発見や経験を共有し、ブログを通じて自己表現することを好んでいます。

成功への最もシンプルな式を知りたいですか？

生産性 = 収益性

かなりわかりやすいですよね？

しかし多くのマーケティングエージェンシー所有者は、これが見た目より少し複雑だと認めるだろう。ビジネスの総合的な生産性には複数の要因が影響する。そしてエージェンシーの評判がかかっているため、それらすべてを管理しなければならない。

代理店の生産性を向上させる手法をお探しですか？それなら、今日ご紹介する方法こそがまさにその答えです。

しかし本題に入る前に、生産性とは単なるToDoリストの項目を消化すること以上のものであることを理解しておく必要があります。あなたの代理店が生産的であるためには、以下のことが必要です：

予定された期限内に妥当な量のタスクを完了する

設定された基準を満たす質の高い仕事を生み出す

時間、資金、努力、その他の資源を効率的に活用する

これらの重要なポイントを念頭に置きながら、代理店の生産性を向上させるための最良の戦略をいくつかご紹介しましょう。

これはおそらく生産性を向上させる最も簡単な方法の一つです。適切なツールを使えば、単調で反復的なタスクを自動化し、時間とリソースを節約できます。さらに、プロセスの効率化からタスクの整理、ターゲット層に向けたパーソナライズドコンテンツの提供まで、エージェンシーの様々な側面を自動化することが可能です。

ただし、エージェンシー全体の効率を向上させるには、適切なツールへの投資が必要です。例えば、ClickUpのような包括的な生産性プラットフォームは、どこからでも仕事を完了させるのに役立ちます。このプラットフォームには、すべてのプロジェクトの進捗状況を追跡したり、他のチームメンバーの作業内容をリアルタイムで確認したり、チームの作業量を管理したり、従業員とチャットして即時のコラボレーションを促進したり、タスクの優先順位付けを支援して重要な仕事を先に完了させたりする機能があります。

2. 道路で時間を無駄にしない

テキサスA&M交通研究所の報告書によると、アメリカの通勤者は交通渋滞により年間平均54時間を無駄にしている。これは有効活用できるかなりの時間だ。

例えば通勤時には、ポッドキャストを聴いて個人やチームの生産性を高められます。電車で移動する際は、SNSをスクロールする代わりに、その日のタスクを整理しましょう。あるいはクライアントに関する事前調査を完了させたり、電子メールを確認したり、ミーティングを行ったり、短い電話を何件かかけたりすることもできます。

3. チームの構築

他のビジネスと同様に、デジタルエージェンシーも自律的に仕事を遂行できる有能な人材を採用する必要があります。適切なオフィス体制を整えることで、エージェンシーは円滑に運営できます。ただし、仕事を期日通りに完了し目標を達成するためには、効果的なリーダーシップ、コミュニケーション、協働、そして相互サポートが不可欠です。

より重要なのは、適切な従業員に責任を委任することを学ぶことです。つまり、各従業員が最も成果を出せるタスクを担当するということです。これにより、貴社は成長し、より多くの収益を生み出すことが可能になります。

デジタルエージェンシーにおいて、作業負荷を分散できることは極めて重要です。管理者は、作業を適切に遂行しているか常に確認を求める従業員を細かく管理することに貴重な時間を浪費しがちです。また、作業が過度に時間を要する場合や、従業員のスキルが不足している場合もあります。いずれの場合も、より優れた作業遂行能力を持つ人材を探すか、仕事の外部委託を検討する必要があります。

デジタル環境は変化し続けています。そのため、たとえ熟練した人材を採用したとしても、いずれスキルアップが必要になるでしょう。従業員とデジタルエージェンシーが常に最先端を走り続けるために、追加トレーニングや生産性向上ワークショップを提供し、彼らをより優れた資産へと変革することを検討してください。

デジタルマーケティングは野心と前向きなエネルギーが原動力となる、急速に変化する業界です。したがって、こうした研修セッションは有益であると同時に、モチベーション向上にもつながります。情熱的なオンラインマーケターたちと共に新たなスキルを学ぶことで、スタッフの自信が高まり、最新のトレンドを把握し続けることができます。

どのスキルを教える必要があるかを特定するには、スキルギャップ分析を実施してください。これにより、従業員が責任を果たすために必要だが未習得のスキルが明らかになります。機会を与えられれば、ほとんどの従業員はワークフローの改善方法、時間管理の効率化、新たなスキルの習得に意欲的です。各従業員が生産性レベルを向上させる方法の詳細については、個人タスク管理に関するこちらの記事をご覧ください。

5. 従業員のバーンアウトを防ぐ

過度な仕事のストレスは従業員のパフォーマンスと生産性を低下させる。キャリアビルダーによると、従業員の61％が現在の職場で燃え尽きていると回答している。

これが、デジタルエージェンシーが最初から適切な対策を講じ、従業員が満足しストレスのない状態を維持する必要がある理由です。以下のヒントはバーンアウトを防ぐのに役立ちます：

6. 従業員の離職率を低下させる

スタッフを育成するために時間と資金を投資した後、優秀な従業員がデジタルエージェンシーを去ってしまうのは最も避けたい事態です。彼らの仕事への感謝の印として、適切な給与、福利厚生、インセンティブを提供しましょう。

ただし、金銭的な報酬を提供する必要は必ずしもありません。外食に招待したり、努力を口頭で称賛したりするだけでも、従業員は評価されていると感じられます。実際、こうしたシンプルな方法こそが、前向きな雰囲気を醸成し、士気を高め、従業員の定着率を向上させるのです。

従業員の努力をもっと頻繁に評価することを検討してください。従業員表彰制度を設け、全員が受けられる報酬の種類と承認プロセスを周知しましょう。これにより、従業員の貢献が即座に認められ報われるようになります。hbr.orgによれば、従業員の40％が「努力が認められると仕事により力を入れる」と回答しています。さらに重要なのは、建設的なフィードバックを提供し、従業員を正しい方向へ導くことです。

7. 悪いクライアントを排除する

デジタルマーケティングの世界に足を踏み入れたばかりの時、顧客を断ることはおそらく選択肢にならないでしょう。しかし、地位を確立するにつれ、質の悪いクライアントにはノーと言えるようになります。驚くべきことに、多くのデジタルエージェンシー所有者は、それができないと信じているか、恐れて躊躇しています。しかし、最も生産的で収益性の高いエージェンシーのいくつかは、自社に適さない仕事にはノーと言っているのです。

すべてのクライアントがあなたの好みとは限りません。次のようなクライアントを見極めましょう：

機会費用が高い

請求できる時間よりも多くのスタッフの時間を要する

それらを適切に提供するには、あなたが持っていないリソースが必要となる

支払いを完全にしないという評判がある

これらのクライアントに注力する代わりに、より多くの見込み客を獲得する方法を見つけ、自社の提供内容に合致する他の顧客と仕事をする道を探りましょう。

8. 柔軟な勤務形態の提供

従業員は一人ひとり異なります。9時から5時のオフィス環境で最高の生産性を発揮する人もいれば、リモートワークを好む人もいます。柔軟な働き方を提供することで、個人が最も生産的で快適な状態でタスクを完了できるようになります。重要なのは、従業員の進捗状況を追跡し、彼らがより創造的で生産的になるタイミングを把握することです。

9. 効率的にコミュニケーションを取る

従業員には常に率直に接し、明確な指示を与え、メッセージには迅速に対応しましょう。基本的なコミュニケーションの指針を確立することで、事務所を円滑に運営し続けることができます。

様々なコミュニケーション手段の活用を検討しましょう。例えば、インスタントメッセージングは短く即時的な連絡に最適であり、電子メールは長文のやり取りに適しています。さらに、組織内のコミュニケーション強化を支援するソフトウェア や マーケティングツールも 多数 存在します。例えば、Slackのようなビジネスコミュニケーションプラットフォームは、チームメンバー間の円滑な連携と業務の整理整頓を促進します。

しかし、対面でのチームミーティングに勝るものはありません。定期的なミーティングの時間を設定することは、生産性を大幅に向上させます。問題に真正面から取り組む絶好の機会となり、新しいアイデアをブレインストーミングし、目標について話し合い、翌週のスケジュールを設定するなど、さまざまなことが可能です。

10. 代理店の生産性を評価、分析、改善する

デジタルマーケティングのすべてと同様に、代理店の生産性を向上させる最良の方法の一つは、それを測定することです。代理店の様々な領域を分析するために適切なツールを使用していることを確認してください。良好な結果がどこから生じているかを把握することで、それらにさらに注力し、より多くの収益を生み出すことが可能になります。一方、適切な結果を生み出していない領域は、より効率的になるよう再調整することができます。

個々の生産性レベルを監視することで、代理店の生産性を測定することも可能です。これにより、各従業員が全体の生産性にどれだけ貢献しているか、またどの従業員がより価値が高いかが明らかになります。代理店の強みと弱みを特定することで、生産性と利益率を向上させることができます。

どうぞ

デジタルエージェンシーが成功を維持するためには、各部門で最適な生産性を達成することが不可欠です。上記のヒントを実践することで、全体的な生産性を大幅に向上させることができます。つまり、最小限の時間でより多くの仕事を、より費用対効果の高い方法で達成できるようになるのです。

従業員の生産性向上を今日から始めましょう。

より賢く仕事をする準備はできていますか？