過激な率直さの例：信頼とオープンなコミュニケーションが仕事を変える

上司としてのあなたの仕事は、仕事がプラン通りに進むようにすることです。また、従業員の面倒も見なければならない。この相反しがちな2つのNotionのバランスをどうやることでしょうか?⚖️

それが本書『Radical Candor』だ:人間性を失うことなく、キレる上司になるために』(原題:Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Loses Your Humanity)。この本は、DropboxやTwitterといった有名企業のCEOコーチを務めたキム・スコットによって書かれた。

Radical candorとは、思いやりと率直さを兼ね備えたコミュニケーションスタイルである。仕事文化を改善し、チームの進捗を妨げる有害なパターンからリーダーが自由になることを目的としている。

この記事では、この本から鍵となるコンセプトを説明し、職場への影響を探る。 また、ラディカル・カンデラーの実例をいくつか紹介し、あなたのリーダーシップの役割にこの知恵を導入するヒントを与える。

ラディカル・カンドルのコンセプト

過激な高潔さ

過激な率直さ」の概念を理解するために、キム・スコットは2×2のマトリックスをデザインした。マトリックスの2つの軸は以下の通り:

個人的に思いやりを持つ:この特性は、人間の基本的な良識の根底にある。この特質は人間の基本的な良識の根底にある。 直接的に挑戦する:この特性は、人ができるだけ直接的かつ具体的でありながら、他の人に正直なフィードバックを提供することができます。

以下では、4つのマトリックスの象限をそれぞれ探っていく。

1.人を操る不誠実さ

人を操る不誠実さは、4つの象限の中で最も望ましくない。 不誠実なコミュニケーションを意味する。この種の行動は多くの場合、人気投票で勝ちたい、あるいは政治的に優位に立ちたいという願望から生じている。いずれにせよ、有害であり、健全な職場文化の崩壊を意味する。☠️

2.不快な攻撃性

生きている人間に向かって話していることを考えず、結果だけを重視するリーダーがいる。そのようなリーダーは、本書の著者が「Obnoxious Aggression」あるいは「Front-stabbing」と呼ぶものを見せる。 この行動は、思いやりのかけらもない残忍な正直さを中心に展開され、結局は役に立たない。

3.破滅的な共感

マトリックスの反対側には、「破滅的な共感」がある。この行動は誠実さを犠牲にして親密さを求める。誰かの感情を傷つけることを恐れたり、"良い上司 "と思われたいという願望から結果が出ることが多い。 この特徴を持つ人は、曖昧で甘く塗ったフィードバックを提供するか、完全にそれを避ける。🛑

4.率直さ

Caring PersonallyとChallenging Directlyを組み合わせると、Radical Candorになる。ラディカル(Radical)」とは、「徹底的な、何かの根本的な性質に影響を与える」という意味であり、「キャンダー(Candor)」とは、「正直さ」を表す別の言葉である。

著者はRadical Candorを「親切で、クリアされた、具体的で、誠実なフィードバック」と表現している。🙏

率直さが職場文化に与える影響

急進的な率直さは、企業文化、ひいてはその成果を一変させる可能性を秘めている。このコミュニケーションモデルに切り替えた後に期待できるメリットをいくつか紹介しよう:

以下では、Radical Candorが個人と企業に与える影響を示すために、2つの実話を共有します。

Radical Candorの個人的な影響:ジョーの話

エバンジェリスト、ジョー・ダンがあるエピソードを共有した。

エバンジェリストのジョー・ダンは、彼が若いプロジェクト管理者だったころの話をした。多くの人がやることだが、彼はあるタスクについてソフトウェア・アーキテクトと議論していた。角が立つようなセッションが始まってしばらくすると、ソフトウェア・アーキテクトは出て行ってしまった。ジョーは自分の主張を証明し、思い通りになったと確信していたが、その口論を聞いていた上司のジムから詰め寄られた。

ジムは、ジョーが期待したように彼の自信と忍耐力を賞賛する代わりに、彼のアプローチを非難した。彼は、ジョーが物事をやり遂げたとしても、それは_いじめっ子のように振る舞ってやったことだと説明し、このやり方をやめるべきだとはっきり言った。💢

ジムは以前、困ったときにジョーを助けてくれたことがあったので、ジョーは彼を高く評価していた。彼の言葉はジョーに大きな傷跡を残し、長い間心に残った。

ジョーをサポートすることで、ジムはジョーを大切に思っていることを証明した。彼の即座で正直な反応は、ジョーに直接挑戦する方法だった。 この状況は、フィードバックが直接的で信頼に裏打ちされたものであるとき、それがいかに強力なものとなりうるかを示している。

過激な率直さが企業に与える影響:Zenhubのストーリー

Zenhubは、現代のソフトウェア開発の基準を変えたアジャイルプロジェクト管理ツールで有名な会社である。Zenhubは、その著書『より良いソフトウェアと強力なチーム』の中で、次のようなことを共有している。

Radical Candorメソッドの経験を共有している。

社内のエンジニアリングチームは、自分たちがマンネリ化していることに気づいていた。彼らは皆、自分の仕事をとても大切にしていたが、対立を避けたかったので、ポジティブなことだけをコメントし、問題点については決してコメントしなかった。その結果、彼らは同じミスを繰り返し、多額の損失を出していた。💸

Radical Candorに出会ってから、彼らは業績評価を改善する必要があることに気づきました。彼らは、既存のスプリント後の振り返りミーティングをアップグレードし、何がいけなかったか、次のスプリントで何を改善すべきかについて率直に会話するようにした。彼らは、開始、停止、継続の戦略と根本原因分析を使って、自分たちの問題と行動を検証した。

Radical Candorを実践することで、**Zenhubチームはより高い敏捷性を達成し、問題に迅速に対処し、指導プロセスを改善することができた。マインドセットの転換は非常に明白で、インターンはシニアチームメンバーのコードを向上させていた。

職場における率直さの実践

急進的な率直さの考え方への転換は、一夜にしてできるものではない。多くの観察、内省、自制を必要とする。また、大きな影響を与えるためには、チーム全体で取り組む必要がある。まずは自分自身から始め、やることがあればその知識を広めていくべきだ。📣

この方法論をチームで実践したい場合は、次のようにやるとよいでしょう:

内面から始めよう: さて、どのような役に立たないパターンに気をつければよいかがわかったので、自分の態度でそれを認識するようにしよう。それがどこから来ているのかを理解し、そこから生じている問題を解決する。一度に1つの状況で行動を変えましょう。一つひとつのやりとりの中で、言葉を選び、その結果を考える時間を自分に与えましょう。 チームメンバーと毎週または毎月1対1でミーティングを行い、進捗状況を話し合い、建設的なフィードバックを共有し、彼らが助けを必要としている問題があるかどうかを確認する。 フィードバックを与えるタイミングを知る: 個人がタスクやプロジェクトを完了したとき、およびパフォーマンスレビュー中にフィードバックを提供する。称賛や批判に値する具体的な部分を指摘する 努力に報いる: 急激な率直さの要点は、組織全体のコラボレーションを改善することです。それは、大多数の人がそのアプローチを採用して初めて可能になる。どんなに小さなことでも、率直なフィードバックを提供しようとするすべての試みを賞賛する。

アジャイル、DevOps、スクラムにおける過激な率直さの重要性

今日のソフトウェアエンジニアリングチームは、高い需要、短い納期、リモートワーク文化に対応するために柔軟でなければならない。そのため、今日、多くのチームがアジャイル、スクラム、DevOpsの方法論を取り入れている。 **Radical Candorは、その原則の多くにとって強力な触媒となり得る。

アジャイルでは、継続的なフィードバックを通じて反復的な改善が行われる。アジャイルでは、継続的なフィードバックによって改善される。🥇 急激な率直さは、直接的で正直なコミュニケーションを意味し、チームが問題を迅速に解決し、継続的な変化に適応し、可能な限り最高の結果を生み出すことを可能にする。🥇

急進的な素直さは以下にも合致します。

スクラムの価値

どちらのアプローチも、信頼がその中心にある:

勇気 スクラムチーム スクラムチームは、あえて正しいことをやることで、根本的に率直な批判をすることで、自分たちの主張を効果的に伝えることができる。

スクラムチームのメンバーはお互いの能力を信じている。彼らは、フィードバックを提供するときに、個人的に気遣い、親切にすることで、それを示すことができる。

開放性: スクラムチームと他の利害関係者は、自分たちの仕事とそこから生じる課題について率直である。

DevOpsフレームワークは、以下を目的としている。

製品のライフサイクルを通じてコラボレーションを改善する。

-プランニングからデプロイまで。開発チームやオペレーションチームなど、特定のチームがサイロ化して仕事をすることはよくあるが、これは最終的に深刻な問題につながる。Radical Candorの助けを借りれば、このコミュニケーションの壁を破ることができる。

Zenhubの例で見てきたように、このモデルは以下のような変革をもたらす。

アジャイルチーム

アジャイルチームと企業は、従業員がより効率的かつ自立的に仕事をすることを支援する。

ボーナス読み物: Explore the

DevOpsとアジャイルの概念

率直さと信頼の構築

ギャラップの2023年レポートによると

米国の従業員のわずか23

の従業員しか信頼していない。リーダーシップやチームメンバー間の信頼が低いと、通常、緊張した雰囲気になり、衝突が頻発し、離職率が高くなる。

信頼は共同仕事の基礎である。 そうすることで、目標を達成するだけでなく、それを超えることもできるのです。🥅

しかし、信頼は勝ち得なければなりません。信頼関係を築き、仕事関係を強化するためにやること は以下の通りです:

フィードバックとコミュニケーションにおける率直さ

キム・スコットによると、フィードバックはHHIIPP-の頭文字をとったものでなければならない:

フィードバックは親切に伝えるべきである。偉そうでなく、好奇心旺盛で、オブジェクトを受け入れるようでなければならない。 Helpful: 何よりもサポートを提供し、改善を促すつもりであることを説明する。 即座に:話す前に考えるべきだが、フィードバックは後回しにせず、すぐにプロバイダーする方が効果的である。 非言語コミュニケーションは、相手があなたのフィードバックをどう受け取ったかについて、より明確な考えを与えてくれる。リモートワークの場合は、ビデオ通話を活用する。 プライベート/パブリック: 人前で褒めることは、受け取る側に強いポジティブな感情を呼び起こし、他の人がその例に倣うことを促す。批判するときは、相手に不快感や恥ずかしさを与えないよう、プライベートでやること。 非個人的:時 従業員にフィードバックする 従業員の性格や全体的な適性についてコメントしないこと。できるだけ具体的でクリアされたものにしましょう。あなたはXにおいて無能です」の代わりに、「Xのこの部分が満足のいくものではありませんでした、なぜなら...」と言うことができます。

急進的な高潔さの潜在的な落とし穴

急進的高潔性モデルの最も顕著な欠点は、実行の難しさである。

感情的知性

これは簡単には教えられない。また、チームや組織全体で行う必要がある。

一夜にして魔法のように人々が優れたコミュニケーターになることは期待できない。全員が新しいアプローチに適応できるよう、教育、トレーニング、サポートを提供する必要がある。また、潜在的な偏見についての認識を高め、それを克服する方法を学ぶことも重要だ。

Radical Candorは万能の解決策ではありません。 すべての文化、チーム、メンバーが同じではありません。すべての文化、チーム、チームメンバーが同じではありません。それを快く思わない人に強要しないよう、柔軟に実行しなければなりません。

あなたが率直であろうとするとき、誰かがあなたの努力を残酷な正直さと解釈し、動揺を覚える可能性がある。そのような場合は、敏感になって自分の意図を明確にすることが不可欠だ。頻繁で直接的なフィードバックに適応するために、他の人よりも多くの時間とサポートが必要な人もいる。

あなたは、「破滅的な共感」に陥ることなく個人的に気にかけていることを示し、「不快な攻撃」に頼ることなく直接的に挑戦しなければならない。フィードバックを得ながら、望ましい効果を得るためにアプローチを微調整する。

ClickUpで率直さを実践しよう

過激な率直さの導入を次の課題にしましょう。

人事目標

チームマネージャーとフィードバックのプロセスを変革させましょう。このアプローチにより、オープンなコミュニケーションを促進し、信頼関係を構築し、コラボレーションを成功させるための土台を築くことができます。あなたがアジャイル、DevOps、スクラム環境で仕事をしているなら、Radical Candorはあなたの既存の慣習に完璧にフィットするでしょう。

このアプローチを導入するのは野心的な試みですが、ClickUpはその包括的なコラボレーション機能によって実現可能性を高めます。

プラットフォームを無料で試す

そして、キックアス上司になるための秘密を暴こう! ᥊ ↪So_194A