LevelUp 2020：11 の学びと、仕事の未来に向けての次のステップ

ささっ！LevelUp 2021をお探しの方は、こちらから登録できます！
これで、初の ClickUp カンファレンスは終了です！🎉
12,000 人以上の参加者の皆様、当社のチームと交流してくださった皆様、ありがとうございました。皆様のご参加により、このイベントはまさに特別なイベントとなりました。
主催者として、私たちも多くのことを学びました。皆様からのフィードバックを、今後のレベルアップに活かしてまいりたいと思います。LevelUp 2020！🙌
LevelUpに参加できなかった方もご安心ください。
LevelUp 2020 のイベントのハイライトとセッションをこちらでご覧いただけます。👇
さあ、始めましょう！
1. ClickUp のこれまでの歩みと 2021 年の展望
ClickUp の CEO であり、仕事の先見者でもある Zeb Evans が、この日のアジェンダの紹介、コミュニティへの特別な感謝の言葉、そしてクレイジー（かつ生産的な）だった 2020 年の振り返りと、来年の目標について述べ、イベントをスタートさせました。
「ClickUp の使命は、常に人々の生産性を高めることです。そして、ユーザーである皆様のご意見に耳を傾けることで、この使命を共に達成してきました。皆様からのフィードバックは、2021 年の ClickUp の方向性を決定する上で、今後も引き続き参考とさせていただきます。」
—Zeb Evans、 ClickUp CEO
今年を締めくくる成果としては、コミュニティが 20 万チーム以上に拡大し、世界をより生産的な場所にするため、シリーズ A 資金調達で 3,500 万ドルを調達し、毎週メジャーリリースを行い、その総数は以下のとおりとなりました。
- 310 以上の機能がリリースされました
- 55 以上の機能改善
- 40以上の統合機能
Zeb は、プラットフォームとしての ClickUp を継続的に改善することの重要性、および ClickUp 2.0 によってユーザー数が飛躍的に増加した経緯について触れました。これは、ユーザーの皆様からいただいた素晴らしいフィードバックのおかげです。
Zeb がユーザーの声に耳を傾け、継続的な改善に努めていることは、LevelUp の包括的なテーマのひとつであると言えます。
また、2021年第1四半期に控える非常に興奮するニュースもいくつかお伝えしました：
- 7 言語以上の言語による ClickUp のローカライズ
- 既存の機能の改善：ホーム、受信トレイ、目標など
- ネイティブアプリ の提供による、超高速のモバイル体験
- 信頼性の向上 完全なテストカバレッジを実現
- 24 時間 365 日のサポートの追加、 リアルタイムの電話サポート、英語以外のサポート、新しいコーチングプログラム 🙌
「当社の最大の価値は、業界最高の顧客サービスと、誰もがこれまでに体験したことがない最高の顧客体験を提供することであり、これは常に変わることのない当社の基本理念です」とゼブは述べています。
その目的のために、24 時間 365 日のリアルタイムカスタマーサポートを拡充します。また、世界規模のサポートチームも導入します。さらに、ClickUp の新しいコーチングプログラムでは、あらゆるサポートに対応できる電話および Zoom によるサポートも導入する予定です。
2. 当社の開発者が ClickUp を使用して超高速で出荷を実現する方法
当社の先駆的な製品開発チームは、毎週どのように機能を反復し、リリースしているのでしょうか？
ClickUp の CTO、アレックス・ユルコウスキーが、当社のエンジニアチームがClickUp を使用してアジャイル開発原則を次のレベルに引き上げている方法について説明します。
「毎週アップデートをリリースするために、ClickUp の 3 つの強力な連携機能を活用しています。進捗を管理するためのアクションアイテム、必要なリソースを測定・割り当てるスプリント、フィードバックループを短縮するための社内外のコミュニケーション機能です。」
—アレックス・ユルコウスキー、 ClickUp CTO
アレックスのチームが日々活用している 3 つの鍵となる要素は、次のとおりです。
- タスク、ステータス、自動化、割り当てられたコメントなど、仕事を円滑に進めるための、実行可能な小さなアイテム
- スプリント ClickApp スプリントの見積もりを使用し、大規模なプロジェクトではスプリントポイントを担当者ごとに分割し、アジャイルアプローチでスプリントリソースをピボット
- コミュニケーション機能 部門間の壁を取り払い、複数のタイムゾーンに分散したチーム間の同期を保つ
迅速に動く製品チームには、あらゆる角度から仕事について完全な連携と可視性が必要であることを学びました。そのため、毎週の製品リリースをユーザーに提供するには、タスク管理、スプリント、コメントが不可欠です。
新機能の開発では、QA チームがテスト、マーケティングチームがコンテンツ、サポートチームがトラブルシューティングなど、複数のチームが短期間でシームレスにコミュニケーションをとることができるため、コミュニケーションのサイロ化を解消することが鍵となります。
Alex は、ClickUp ダッシュボードのパワーについても触れ、リモートチームで作業負荷のキャパシティから、QA で滞っているアップデートや、スムーズなリリースを確保するために注意が必要なアイテムなど、ボトルネックの追跡まで、あらゆることをダッシュボードで管理している方法についても紹介しました。
3. 新しいテンプレートとアプリセンターにより、導入がさらに迅速に
すべてのワークフローテンプレートを 1 か所で作成、カスタマイズ、プレビューできるとしたらどうでしょうか？すべてのアプリと統合にアクセスし、チームに応じてそれらを有効化できるとしたらどうでしょうか？
ClickUp の新しいテンプレートセンターとアプリセンターでは、まさにそれを実現することができます。
「新しいテンプレートセンターとアプリセンターは、生産性をさらに高めるように設計されています。テンプレートを簡単にナビゲートしてカスタマイズし、ワークスペース内でアプリを細かく調整することができます。
—Sophia Kaminski、 ClickUp カスタマーサクセスマネージャー
新しいテンプレートセンターを使用すると、時間を節約し、テンプレートを再利用および編集し、作成したテンプレートをチーム内の誰とでも共有することができます。
その他のハイライトには、以下の機能が含まれます：
- ClickUp およびチームによって作成されたテンプレートのライブラリを閲覧
- テンプレートの説明を追加
- 応募前にテンプレートをプレビュー
Sophia が紹介した 2 つ目の機能は、新しい「アプリセンター」です。
ClickUp アプリセンターを使えば、すべてのアプリと統合機能を 1 か所にまとめることができます。
これにより、チームは、チームに最適なアドオンを簡単に閲覧、選択し、それらを一度にすべて適用することができます。
Sophia は、チームがワークスペース内でチームのさまざまなニーズに応じてアプリを作成および設定できる追加機能についても紹介しました。たとえば、Dropbox や Google Drive などの統合機能を使用して、クラウド共有の許可を細かく設定できるようになります。
4. ClickUp がオーガニックマーケティングを活用して、毎月 1,200 万ドル以上の無料クリックを獲得
世界で最も競争の激しいソフトウェア業界で、マーケティングをどのように立ち上げるべきでしょうか？
その質問には、当社のマーケティングディレクターであるAaron Cortだけが回答できます。
*「何百万人もの支持者を獲得し、毎月何百万もの無料クリックを生み出すにはどうすればよいのでしょうか？それは、製品、ユーザー、そして彼らの旅を導く戦略的なコンテンツによって導かれる、有機的なアプローチが必要です。
—Aaron Cort、ClickUp マーケティングディレクター
Aaron は、コンテンツと製品主導の成長を通じて ClickUp をゼロから有機的に成長させ、その成長を今日まで継続させている鍵となる戦略を紹介しました。
これらの3つの戦略的柱は以下の通りです：
- 製品主導の成長： ユーザーエクスペリエンスを最優先し、製品を中心にユーザーエクスペリエンスを導く
- ユーザー主導の成長： コミュニティの意見に耳を傾け、コミュニティと関わり、支持者を獲得する
- コンテンツ主導の成長： SEO と高品質のコンテンツで可視性を高める
この 3 つの柱は、実際にはどのように機能しているのでしょうか？Aaron は、ClickUp の有機的な成長をサポートする戦略の一部を紹介しました。
- 競合他社では追随できない週次リリース
- Free Foreverプランで業界をリード
- 24 時間 365 日のカスタマーサポート
- 電子メール、ソーシャルメディア、メッセージボードにおけるユーザーからのフィードバックおよびコミュニティの参加
- ユーザー中心のコンテンツで SEO を支配する
また、アーロンは ClickUp の秘密のソース、つまり当社のコアバリューである「緊急性」と「顧客満足」について、そしてこれらが当社のマーケティングにどのように活かされているかについても触れました。
そして、サプライズ！皆がメリッサに会うことができたのです！
5. ブランドとユーザー中心のコンテンツを次のレベルへ
新しい最高クリエイティブ責任者、メリッサ・ローゼンタールがステージに上がり、ClickUp のコンテンツを新たな高みへと引き上げる大きなニュースを発表しました。
*「ClickUp は、個人ユーザー、中小企業、企業のチームなど、あらゆるユーザーにとって、1 日を乗り切るお手伝いをして、不満を理解し、恩返しをする友人のような存在になりたいと思っています。
—Melissa Rosenthal、 ClickUp 最高クリエイティブ責任者
その通りです。私たちは、人々が毎日使用するツールをさらに活用できるよう、エキサイティングな新しいコンテンツフォーマットを構築しています。
メリッサは、これらの新しいコンテンツフォーマットのうち、いくつかを紹介しました。
- オリジナル・ポッドキャスト
- 新しい教育コンテンツ
- ClickUp のストーリー
これらは今のところほとんどティーザーですが、メリッサによると、ユーザーが最初に利用できるのは、ClickUp を使って人生をより充実させている人々のストーリーに焦点を当てた新しいエピソードシリーズ「ClickUp Stories」だということです。
生産性とプロジェクト管理の力を活用して、日々の課題にどのように取り組んでいるかをユーザーが紹介する短いビデオです。
ご自身のストーリーを共有したいとお考えですか？
完璧です！皆様のご意見をお聞かせください（そして、おそらくは皆様をスターに！）。こちらのフォームにご記入ください。
6. 起業家が ClickUp を使用して WFH のビジネス目標を達成する方法
次のパネルは、フォーマットが大きく変更され、3人の異なる ClickUp コンサルタントおよび起業家が、在宅勤務のビジネスプロセスを次のレベルに引き上げるために活用している秘訣やヒントについて話しました。
ClickUp のパワーユーザーから学んだことのハイライトは、次のとおりです。
- ダッシュボードと目標は、進捗状況を測定し、目標を達成するために人気の機能です。
- ClickUp の柔軟なワークフローは、ビジネスに最適な、あらゆる機能を備えた CRM の構築に最適です。
- ClickUp では、ほぼすべてのものをテンプレート化することができるので、定期的なプロジェクトや類似のプロジェクトのために、カスタムステータス、タスク、カスタムフィールドのテンプレートを保存しておきましょう。
- 自動化は、反復的な事務作業にかかる時間を節約するのに最適な方法です。
- マインドマップは、ブレインストーミングを視覚化し、重要なビジネスアイデア（およびタスク）を相互に関連付けるのに役立ちます。
…そして、さらに多くのコンテンツが待っています！
このような実用的なヒントが参考になった方は、ぜひ彼らのウェブサイトをご覧になり、YouTube をフォローすることをお勧めします。
7. ニール・パテルとダン・フレイシュマンによるマーケティングのヒント
ゲストスピーカーは、デジタルマーケティングとブランディングの分野で有名になった 2 人の大物、ニール・パテル氏とダン・フレイシュマン氏でした。
ダンは、ニール氏に、コンテンツ帝国の立ち上げ、2021年のSEO戦略、ソーシャルメディアやYouTubeのコンテンツに関するベストプラクティス、有料広告などについてインタビューしました。
「2021 年以降も SEO 構築で成果を上げたいのであれば、注目すべき点がいくつかあります。それは、質の高いバックリンクとページ体験です。質の高い体験を構築し、質の高いウェブサイトからリンクを獲得することが重要です。」
—Neil Patel、 マーケティングの第一人者、ベストセラー著者
ニールは、デジタル戦略の拡大を目指すビジネス所有者に、次のような有益な情報を提供しました。
- 視聴者がいる場所で、特に LinkedIn、TikTok、YouTube でコンテンツを作成することの重要性
- ソーシャルメディアのコンテンツアイデアをYouTubeに再活用
- スマートフォンでビデオを撮影することを恐れないでください（聴衆は本物感を好みます）。
- ブランド構築とリード獲得の鍵はウェブサイト
- LinkedIn や Instagram などのソーシャルチャネルは、新しいビジネスにつながる会話を促進する鍵となっています。
- コメントの力を軽視しないでください。コメントはエンゲージメントを促進する重要な要素です。
- 音声検索はますます重要になっていくでしょう。
- 機能スニペットにコンテンツを最適化
…さらに多くのコンテンツが！以下のフルインタビューをご覧ください。
8. カスタム生産性アプリを構築する方法
コードの知識がなくても、ClickUpでカスタム生産性アプリを構築することはできますか？
その答えは「はい」と断言できます、と ClickUp のエンタープライズアカウントマネージャー、Vincent Khadige は証明しています。
「私と同じように、1 行もコードを書かずに、仕事に最適なプロセスを設定したいとお考えの方は、ClickUp を使用すると、コードを一切使用せずに、ほぼあらゆるニーズに対応する、驚くほど強力な生産性アプリを構築することができます。
—Vincent Khadige、 ClickUp 企業製品マネージャー
Vincent のプレゼンテーションでは、ClickUp の階層機能による仕事構造のパーソナライズ、さまざまなユースケースに合わせたタスクのカスタマイズ、バグの追跡から収益まであらゆるものを測定できる視覚的なダッシュボードの構築など、あらゆる内容を取り上げています。
私たちが学んだ「やること」の一部をご紹介します。
- ワークの分解からキャパシティの割り当てまで、ほぼすべてのチームのニーズに対応するウォーターフォールワークフロー を作成
- タスク を、タスク管理を超えたアイテムに変える
- Slack のようなチャットチャンネルを構築する
- 複数のリストで階層、ネストサブタスクなどを活用する
- カスタムフィールド、電子メール、フォーム、自動化機能を備えた、簡単かつ拡張性の高い CRM システムを構築
ClickUp はカスタマイズ性が高いため、ほぼすべての機能を自分の好みに合わせて変更し、技術スタックを置き換え、すべての仕事を 1 か所にまとめることができます。リミットはあなたの想像力だけです。
さらに、Vincent は、間もなく登場予定のさらなる機能についても少し紹介してくれました。
- ネストサブタスク
- タスクとドキュメントのリレーションシップ
- ClickUp での電子メール
- シンプルなレイアウト
詳細については、セッションの全容をご覧ください。
9. 生産性業界が直面する課題の解決方法
業界の再定義において、デイビッド・サックスはまさにその第一人者です。
PayPal の元 COO で、現在は ClickUp の投資家兼アドバイザーである氏が、Zeb と ClickUp の営業責任者である Tommy Wang 氏とともに、生産性とコラボレーションの分野における課題と方向性について円卓会議形式で話し合いました。
David がこのカテゴリーの将来について、Microsoft Office の数十年にわたるアンバンドリングの後、強力な生産性ツールが再びバンドルされるという見通しについて語りました。
「包括的な製品としての ClickUp に対する Zeb のビジョン、チームの迅速な開発ペース、そしてこのプラットフォームを使用することで人々が得る喜びは、この会社が業界を再定義していることの証です。
—デビッド・サックス、 テクノロジー起業家兼投資家
また、David は、すべての仕事を 1 か所に集約することでチームを強化する、卓越したプラットフォームとしての ClickUp のビジョンについても説明しました。
また、トミーは、ClickUp が業界の課題にどのように対応しているかをゼブに質問しました。
- ツールを統合して、従業員の時間を節約し、生産性を向上させる方法
- 独断的なソフトウェアと、人々が仕事をする方法を指示するツールではなく、仕事を補完するツールを望む理由
- 消費者の需要に応えるツールを構築する上で、迅速な開発と情熱が鍵となる理由
- …さらに多くのコンテンツが待っています！
以下のリンクから、セッションの全容をご覧いただけます。
10. ClickUp 製品ビジョン 2021
この日のセッションの締めくくりは、ユーザーが来年期待できる新機能に関する待望のプレビューでした。
このセッションでは、Zeb が ClickUp の長期ビジョンと 2021 年第 1 四半期の短期プランについて紹介しました。
*「私たちの使命は、3年前にスタートした当時とまったく同じです。それは、お客様のすべての仕事とツールを 1 か所に集約することです。
—Zeb Evans、ClickUp CEO
「当社のモットーは、1つのアプリですべてを置き換えることです。そして今日、その目標にこれまで以上に近づいています。しかし、当社のノーコード生産性ツールが完璧になるには、まだ長い道のりがあります。
Zeb は、基調講演で述べた ClickUp の製品に焦点を当て、今後の予定についてさらに詳しく紹介しました。
- 既存の機能の改善 (目標、ホーム、受信トレイなど)
- すべてのアプリにおけるプラットフォームの速度とパフォーマンス
- 完全な自動テストとスケーラブルなインフラストラクチャによる信頼性
リードプロダクトマネージャーのブライアン・シェンが、今後の新機能について紹介しました。
「スピードと信頼性は今後も引き続き当社の最優先事項ですが、お客様のご要望に応じて、整理整頓や電子メールなどのコミュニケーションを ClickUp に取り込む方法をさらに充実させるなど、画期的な機能も開発しています。
—Brian Shen、 ClickUp リードプロダクトマネージャー
Vincent が先ほどのプレゼンテーションで、タスクを汎用アイテムに変換する方法について紹介しましたが、Brian は、タスクが連絡先から企業、取引まで、あらゆるものを表現できることを紹介しました。
間もなく登場予定のいくつかの新機能により、さらに詳細なカスタム設定が可能になります。
- タスクとドキュメントの関係
- ネストサブタスク
- ClickUp での電子メール
- Google カレンダーおよび Outlook との双方向同期
- …その他、2021 年第 1 四半期にはさらに多くの新機能が登場予定です（ネストされたフォルダ、アイテムタイプ、目標 V2 など）。
また、ブライアンは、各新機能の潜在的なユースケース（および UI）も紹介しました。その全容をご覧になるには、セッションのフルビューをご覧になることをお勧めします。
11. 大盛況のうちに閉幕：新しいモバイルアプリ
最後に、ClickUp のプロダクトマネージャー、ニック・クレコウ氏から、閉会時に非常に特別な発表がありました。
「皆様のご意見を受け、ネイティブモバイルアプリをゼロから完全に再構築することにしました。これにより、Android および iOS で、高速かつ信頼性が高く、美しく使いやすいモバイル UI を備えた ClickUp をご利用いただけるようになります。
—Nick Krekow、 ClickUp プロダクトマネージャー
ニックと製品チームは、Flutter という新しい UI フレームワークを使用して、ClickUp モバイルのエクスペリエンスを完全に再設計するために、舞台裏で懸命に作業を進めてきました。
Flutter により、当社の製品チームは次のことを実現できました。
- モバイルファーストの UI で、完全にネイティブな ClickUp 体験を構築
- モバイル開発のスピードアップ
- AndroidとiOSの両方で一貫したClickUp体験 を作成
では、これらの新しいアプリは実際にどれほど高速になるのでしょうか？ニックは、Flutter の改善により、平均起動時間が 10 秒からわずか 1 秒* に短縮されたと説明しました。
さらに、Nick が新しい ClickUp モバイル UI の概要も紹介しています。
これらのモバイル機能は、まだ始まりにすぎません。Nick は、間もなくモバイル向けに完全に最適化される、さらに多くのウェブ機能についても言及しています。
- 受信トレイ
- メモ帳
- ダッシュボード
- 時間追跡
最大のハイライトは、新しいモバイルアプリが来週、アプリストアに登場することです！
すべてをまとめます
生産性を高める実用的な戦略、エキサイティングな新機能、あるいは当社の製品やビジョンについてより詳しく知りたいという方など、LevelUp に参加されたすべての方に、何かしらの発見があったことは間違いありません。
最も重要なことは、Zeb とチームが、プラットフォームの改善と世界の生産性向上を目指して、日々コミュニティの意見に耳を傾け続けていることを知ることができたことです。
「LevelUp にご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。予想を大幅に上回る大勢の方々にご参加いただき、皆様と交流できる機会を得られたことを、この上なく嬉しく思います。この旅を一緒に歩んでくださった皆様、心から感謝申し上げます。来年も、このイベントで皆様とお会いできることを楽しみにしております！」
—Zeb Evans、 ClickUp CEO
毎週、これらの新機能やその他の新機能をご期待ください。来年も LevelUp でお会いできることを楽しみにしております。