I 7 vantaggi chiave dei team virtuali (2025)

siete pronti a conoscere i vantaggi dei team virtuali?

Non è un segreto che la gestione team virtuali è la nuova norma.

Con la pandemia COVID-19 che ha interrotto le attività aziendali, la maggior parte dei team è stata costretta a diventare remoti.

Abbiamo scoperto che la gestione di un team virtuale globale comporta una serie di vantaggi!

Esamineremo i vantaggi dei team virtuali e metteremo in evidenza alcune facili soluzioni ad alcune sfide comuni dei team remoti!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image22-6.gif

/$$$img/

Cos'è un team virtuale?

Un team virtuale è un team che... (rullo di tamburi)... lavora da remoto!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image8-9.gif

/$$$img/

**Ma seriamente, cos'è?

È un gruppo di persone qualificate che lavorano da remoto e collaborano online.

**Da cosa si differenziano i team normali?

I team virtuali e i team normali in ufficio non differiscono molto.

È possibile avere team virtuali Agile , Mischia e Kanban teams!

Sono sempre le stesse persone di talento che possono gestire la maggior parte delle attività che Da fare in ufficio. L'unica differenza è che non sono più fisicamente presenti nello stesso luogo di lavoro.

**Cosa possono fare i team virtuali?

I team virtuali possono fare la maggior parte delle cose che fanno i team in ufficio con lo stesso livello di efficienza.

E anche se questo copre la maggior parte delle cose, non è tutto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image29-1.gif

/$$$img/

I 7 vantaggi dei team virtuali

Quali sono i vantaggi e le sfide dei team virtuali?

1. Si possono risparmiare tonnellate di denaro

Come teams remoti lavorano dalle loro posizioni, sono responsabili del loro:

Area di lavoro

Attrezzature

Servizi di pubblica utilità

**Ma aspettate, le aziende non sono le uniche a risparmiare sui costi!

Anche i lavoratori da remoto risparmiano un sacco di soldi, perché non devono spendere per gli spostamenti quotidiani e per altre spese legate al lavoro, come abiti nuovi di zecca e pasti in mensa.

2. Il mio team avrà un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata

A nessuno piacciono gli spostamenti quotidiani e la permanenza in ufficio per tutto il giorno.

Soprattutto se questo è il vostro capo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image30-1.gif

/$$$img/

perché sprecare tutto quel tempo e quell'energia **_per arrivare al lavoro quando si potrebbe lavorare appena alzati?

In questo modo, i vostri dipendenti potranno mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata più sano, che li renderà più felici.

E quando saranno più felici, lo saranno anche in futuro più soddisfatti del loro lavoro!

3. Il vostro team avrà una maggiore produttività

i dipendenti virtuali possono essere più produttivi del personale in ufficio?

Non c'è possibilità, vero?

dopo tutto, potrebbero essere impegnati a guardare le repliche di The Office a casa invece di lavorare!

Ricordate che i dipendenti remoti possono scegliere quando lavorare.

perché essere costretti a lavorare dalle 9 alle 17 quando si è più produttivi in altre ore del giorno?

Il lavoro da remoto consente ai vostri dipendenti di lavorare quando possono concentrarsi meglio e di portare a termine il lavoro più velocemente!

il risultato?

Aumenta la produttività!

e Da fare, cosa significa?

Un bilancio più sano per la vostra azienda. I vantaggi dei team virtuali sono davvero tanti!

4. Potete accedere a un pool di talenti globale

Volete portare le vostre idee in tutto il mondo.

da fare, però, con un numero sufficiente di persone del mondo nel vostro team?

Se la vostra azienda sta crescendo velocemente e puntando in alto, avrete bisogno di tutti i tipi di persone a bordo.

Ma se lavorate in un ufficio fisico, avete un problema.

Potete assumere talenti solo nella vostra stessa città!

Questo significa che potreste essere costretti ad accontentarvi di chiunque sia disponibile, invece di trovare la persona perfetta per il vostro team virtuale.

Tuttavia, con i team virtuali globali questo problema non si presenta.

Poiché i vostri dipendenti lavorano da remoto, potete assumerli da ovunque nel mondo!

Potete accedere a un pool di talenti globale e filtrare tonnellate di candidati per trovare quello più adatto alle vostre esigenze!

5. Potete fornire assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Costruire un team virtuale vi permette di assumere una forza lavoro più diversa.

Dal momento che i vostri dipendenti remoti sono distribuiti a livello globale e lavorano in base a fusi orari diversi, potete soddisfare i vostri client e i vostri clienti anche in base a fusi orari diversi!

Il vostro team virtuale in Australia può subentrare quando il vostro team in Inghilterra si ferma. In questo modo, la vostra azienda sarà in grado di fornire supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza sovraccaricare nessuno!

Inoltre, dato che avrete dipendenti remoti in tutto il mondo, le differenze culturali non saranno un problema perché avrete persone che veramente capiscono i vostri client e clienti internazionali.

6. Potete scalare facilmente

Per crescere avete bisogno di più talenti!

Se avete un team in loco, dovete affittare altri spazi, arredarli, investire in computer, strumenti e tecnologia aggiuntiva, e così via.

Tutto ciò non solo è costoso, ma richiede anche molto tempo!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image27-1.gif

/$$$img/

Fortunatamente, team virtuali efficaci vi aiutano a evitare queste insidie, pur continuando a far crescere la vostra forza lavoro.

Tutto ciò di cui avete bisogno è un processo di inserimento semplificato, il il giusto software per il lavoro da remoto e l'impostazione è quella giusta!

In questo modo, potrete crescere rapidamente, lasciando la concorrenza a bocca asciutta:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image21-5.gif

/$$$img/

7. La vostra comunicazione sarà più trasparente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image1-8.gif

/$$$img/

Le discussioni informali possono essere particolarmente problematiche in Agile e Scrum project management

dove requisiti del progetto possono cambiare su base settimanale.

Tuttavia, i team virtuali di esito positivo non devono affrontare questo problema.

perché?

Perché la creazione di un gruppo di lavoro comune canali di comunicazione è una parte fondamentale del lavoro di squadra virtuale. Ricordate che non è più possibile avvicinarsi a qualcuno per chiedergli aggiornamenti.

Ecco perché il vostro team deve impostare un canale di comunicazione comune in cui tutti gli aggiornamenti siano sempre disponibili per tutti, in modo che tutti ricevano tutte le informazioni e nessuno del vostro team virtuale venga escluso!

I 3 svantaggi dei team virtuali e come risolverli (con soluzioni)

I team virtuali presentano numerosi vantaggi, ma non sono perfetti: ci sono pro e contro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image32-1.gif

/$$$img/

Il luogo di lavoro di oggi può facilmente rispondere a tutte queste sfide dei team virtuali !

Basta avere i giusti strumenti

Ecco una panoramica dei 3 svantaggi chiave dei team virtuali e come risolverli:

Il coordinamento a distanza può essere difficile

Reportistica sullo stato di avanzamento può essere difficile

Problemi di monitoraggio della produttività

Sfida #1: il coordinamento a distanza può essere difficile

La comunicazione virtuale non è una novità per il mondo.

Ma c'è un problema.

Il vostro team virtuale dovrà essere collegato tutto il giorno e dovrà gestire un mare di messaggi. E quando i team dispersi devono coordinarsi su molte app di comunicazione, ecco cosa succede:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image11-6.gif

/$$$img/

Dal momento che tutti i messaggi sono sparsi in più app e strumenti, i commenti possono sfuggire.

Senza una comunicazione diretta per colmare le lacune, avrete un enorme arretrato di messaggi senza risposta, non aperti e non seguiti che ostacoleranno il vostro stato!

A meno che non usiate ClickUp!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/devices-graphic.png piattaforma di comunicazione virtuale per team ClickUp su tutti i dispositivi /$$$img/ ClickUp è il leader mondiale strumento per il project management a distanza utilizzato da team virtuali in aziende che vanno dalle startup a giganti come Google, Netflix e Airbnb. Ha tutte le funzionalità/funzioni necessarie per far lavorare il vostro team virtuale sulla stessa pagina!

ClickUp Solution: Una piattaforma di comunicazione unificata per tutti i messaggi!

Non c'è nulla di male nel comunicare virtualmente.

Il problema è trovare il modello giusto da fare e utilizzare gli strumenti giusti.

Il problema più grande che un team virtuale deve affrontare è quello di registrare le conversazioni su progetti specifici.

Dato che le discussioni potrebbero essere distribuite tra email, Slack e videoconferenze il senso di tutto questo vi farà impazzire!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image9-7.gif

/$$$img/

ClickUp ha una soluzione per tenere la testa (e i piedi) al sicuro.

Ogni attività di ClickUp è accompagnata da un'area dedicata sezione di commento per una comunicazione efficace.

Potete usarla per:

Condividere messaggi e aggiornamenti sul progetto

Condivisione di file e documenti rilevanti

Taggare un compagno di squadra

E molto altro ancora!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/CleanShot-2021-04-23-at-16.42.48@2x-300x198.png attività e commenti /$$$img/

ma aspetta, non è **_ancora _possibile che il tuo team virtuale sia sovraccaricato da questi commenti e che a volte li trascuri?

È così!

Ecco perché ClickUp ha un sistema di commenti assegnati funzionalità/funzione che consente di assegnare istantaneamente un commento a un membro del personale che deve intervenire. Il commento verrà notificato e apparirà anche nella sua barra di accesso rapido.

In questo modo, non dovrete più preoccuparvi che i commenti urgenti rimangano senza risposta!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image11-2.png l'assegnazione e la risoluzione dei commenti in ClickUp aumentano la produttività /$$$img/

ClickUp può anche integrarsi con app come Slack e Zoom per garantire che tutte le comunicazioni relative al progetto siano unificate. In questo modo, è possibile condurre rapidamente una Riunione Scrum via Zoom senza lasciare ClickUp!

Sfida #2: il monitoraggio dello stato può essere impegnativo

/$$$img/ https://media.giphy.com/media/tjfC2YX6EuixG/source.gif michael e Toby /$$$img/

ricordate quando i manager potevano avvicinarsi alla scrivania di un membro del team per fargli una domanda?

Da fare, con un team virtuale non è possibile.

Ma senza riunioni faccia a faccia e senza gli strumenti giusti, non c'è un modo semplice per seguire lo stato del progetto senza strapparsi i capelli! Nessuno vuole riunioni inutili, ma la comunicazione e gli strumenti giusti sono le chiavi dell'esito positivo del progetto!

Certo, potreste comunicare all'infinito con il vostro team virtuale chiedendo loro aggiornamenti ogni secondo, ma questo li farà sentire come Teams:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image7-7.gif andy che piange l'ufficio /$$$img/

ClickUp Virtual Solutions:

Non preoccupatevi, non dovrete messaggiare incessantemente con il vostro team per registrare lo stato di avanzamento del progetto.

ClickUp offre diverse funzionalità/funzione per semplificare l'attività di ClickUp, e nessuna di queste comporta l'assillo del team ogni cinque minuti!

A. Utilizzare grafici dettagliati per tracciare istantaneamente lo stato di avanzamento del progetto

ClickUp è dotato di potenti grafici per la gestione dei progetti Grafici Gantt per ottenere panoramiche rapide e dettagliate sullo stato di avanzamento del progetto. Basta una rapida occhiata al grafico di Gantt per sapere come sta andando il progetto e identificare eventuali problemi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/gantt-dependencies.gif modifica delle date di scadenza nella vista Gantt /$$$img/

Tuttavia, i grafici Gantt non sono gli unici strumenti virtuali reportistica di progetto funzionalità/funzione che si ottiene con gli strumenti ClickUp.

Inoltre, potrete disporre di questi potenti grafici, particolarmente utili per Teams agili :

Grafici burndown : per monitorare la quantità di lavoro rimanente

Grafici di burnup : per vedere cosa avete realizzato fino ad ora

Diagrammi di flusso cumulativi : per monitorare il completamento del progetto

Grafici di velocità : per stimare la velocità media di completamento delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image28-1.png grafico della velocità del team di prodotto in ClickUp /$$$img/

questi grafici sono più numerosi degli scherzi che Jim ha fatto a Dwight!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image5-8.gif lo scherzo dell'ufficio /$$$img/

B. Usare gli stati personalizzati per identificare facilmente lo stato di un progetto

ClickUp è dotato anche di stati personalizzati per sapere immediatamente in quale fase si trova ogni progetto. Poiché questi stati sono personalizzabili, possono essere qualsiasi cosa vogliate!

"In stato di avanzamento", "Problemi trovati", "Questo è quello che ha detto lei"_ - dipende da voi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image25-4.gif michael scott questo è quello che ha detto /$$$img/

Da fare in questo modo, basta guardare lo stato di un progetto per sapere immediatamente a che punto è.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image3-3.png vista Bacheca in ClickUp /$$$img/

Inoltre, se non si è fan della Bacheca Kanban e si desidera visualizzare le attività in un elenco, è sufficiente passare all'interfaccia Vista Elenco !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Elenco-View-Transparent-Background.png vista dell'elenco dei progetti per il team virtuale /$$$img/

Sfida #3: problemi di monitoraggio della produttività dei dipendenti

temete che il vostro team virtuale possa scorrere i social media durante il lavoro?

oppure avete gli incubi per i lavoratori remoti che si intrufolano nell'orario di lavoro dell'azienda?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image33.gif jim l'ufficio che dorme alla scrivania /$$$img/

Non sei solo.

Questo è ciò che teme la maggior parte dei datori di lavoro quando si tratta di gestire del team a distanza.

e si può dare loro torto?

Dopo tutto, l'ambiente virtuale è pieno di distrazioni. Dalla spesa non programmata ai nuovi speciali di Netflix ogni giorno: il vostro team remoto può essere distratto da qualsiasi cosa!

Soluzioni ClickUp

Non preoccupatevi.

Il fatto che il vostro team lavori virtualmente non significa che non possiate assicurarvi che stia lavorando in modo produttivo

Ecco come ClickUp vi aiuta nella gestione del team:

A. Utilizzate la vista Riquadro per avere una vista dettagliata di tutto ciò che accade

ClickUp è un'applicazione di Vista Riquadro è la visualizzazione perfetta per i team leader, perché ordina le attività in base agli assegnatari. In questo modo è possibile fare rapidamente il punto sulle attività di tutti e riassegnarle di conseguenza.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png vista Riquadro in ClickUp che mostra un team virtuale /$$$img/

B. Approfondite gli incarichi di ciascun membro del team con Teams e Pulse

Con ClickUp Profili è possibile fare un'immersione profonda in ciò che ogni membro del team virtuale ha in programma. Potete vedere su cosa hanno lavorato, su cosa stanno lavorando e su cosa hanno in programma di lavorare!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image19-1.png visualizzazione dei profili dei team virtuali in ClickUp /$$$img/

ClickUp dispone anche di un nuovo profilo di squadra virtuale Pulse funzionalità/funzione perfetta per la gestione del personale remoto.

Pulse utilizza l'apprendimento automatico per generare reportistica automatica sulle attività, per evidenziare ciò su cui il team virtuale è maggiormente concentrato in questo momento.

Potete usarlo per controllare:

Chi è online e offline

Le attività recenti in cui ciascun compagno di squadra è stato più attivo

Chi sta lavorando attivamente a qualcosa per collaborare in tempo reale

I livelli di attività del team durante la giornata

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image4-1.png reportistica sull'attività del team virtuale in ClickUp /$$$img/

C. Monitorare l'utilizzo del tempo con le estensioni di Chrome e le integrazioni con le app

Il vostro team può utilizzare le estensioni di ClickUp Estensione per Chrome per monitorare il tempo di lavoro virtuale. In questo modo, avrete un'idea più precisa della durata dei progetti e dei punti in cui il vostro team è in ritardo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image20.png Monitoraggio del tempo virtuale | monitoraggio del tempo con ClickUp /$$$img/

Tuttavia, se si utilizza già uno strumento di monitoraggio del tempo come Time Doctor clickUp può integrarsi con esso per aiutarvi a registrare in remoto la durata dei vostri progetti!

Per ulteriori idee, potete consultare il nostro elenco delle migliori estensioni per Chrome .

D. Valutare le prestazioni del team con report virtuali dettagliati

ClickUp può generare tonnellate di rapporti dettagliati sul posto di lavoro reportistica per aiutarvi a farvi un'idea più precisa dell'andamento del vostro team virtuale.

Accedete a reportistiche che coprono aspetti quali:

Chi ha lavorato di più

Chi ha il maggior numero di attività incomplete

Quanto tempo il team ha dedicato alle attività e altro ancora!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image23-3.png team virtuale che riporta le attività completate /$$$img/

Scommettiamo che a Dwight sarebbe piaciuto avere queste informazioni sui suoi colleghi quando lavorava alla Dunder-Mifflin!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image18-6.gif dwight schrute scioccato /$$$img/

Conclusione

Sebbene la pandemia COVID-19 abbia costretto le aziende a spostarsi in remoto, è chiaro che le aziende continueranno ad avere team globali anche dopo la fine della pandemia.

E non è più una questione di "se", ma di "come" ci si adeguerà a questa nuova realtà.

Certo, ci sono vantaggi e svantaggi nella gestione di un team virtuale, ma i benefici che ne trarrete superano di gran lunga gli svantaggi!

E non è che questi svantaggi siano impossibili da affrontare!

Con gli strumenti e le tecnologie giuste, superare queste sfide diventa un gioco da ragazzi.

basta guardare ClickUp

Se vi sta aiutando:

Comunicare efficacemente con i commenti

Seguire lo stato di avanzamento dei progetti con grafici dettagliati

Gestire il vostro team virtuale con la vista Riquadro e i profili

Tenere sotto controllo le prestazioni del team virtuale con le reportistiche

ClickUp può gestire tutto!

E dato che nessun team virtuale può funzionare senza il giusto strumento per progetti a distanza, perché non iscriversi oggi stesso a ClickUp ?

È garantito che il vostro team remoto avrà questo aspetto:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/05/image16-6.gif jim halpert sorridente /$$$img/