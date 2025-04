Recensione di Basecamp 2025 (funzionalità/funzione, pro, contro, prezzi)

vi state chiedendo se Basecamp è lo strumento giusto per il vostro team?

È uno dei più noti strumenti per il project management sul mercato. Ma dovreste acquistarlo solo perché è di tendenza?

Certo, se credete nella saggezza delle masse! Ma immagino che abbiate dei dubbi 🙂

Quindi vi aiuteremo a rispondere a questa domanda in questa recensione completa di Basecamp.

Questa guida all'acquisto esaminerà le funzionalità/funzione, i prezzi, i pro e i contro per aiutarvi a determinare se è lo strumento di project management giusto per voi.

Iniziamo.

Cos'è Basecamp?

Basecamp è un software per il project management e la comunicazione tra team che vi aiuterà:

monitorare lo stato di avanzamento di progetti e attività

archiviare e condividere documenti rilevanti

comunicare con il vostro team di progetto

facilitare la collaborazione con il progetto

Basecamp Classic è la versione precedente di questo strumento, mentre quella attuale si chiama Basecamp 3. Offre funzionalità/funzione come la condivisione, lo spazio di archiviazione e la messaggistica.

Se la versione 2 era un appartamento con due camere da letto, la 3 non è proprio una casa di campagna inglese, ma ne parleremo più avanti!

Chi può usarlo?

Basecamp è uno strumento di base per il project management, più adatto alle piccole aziende che hanno bisogno di funzionalità/funzione come:

semplice gestione delle attività

una bacheca per i messaggi per discussioni di team spazio di archiviazione e condivisione dei file



Quali sono le funzionalità/funzione chiave di Basecamp?

Ecco un approfondimento sulle principali funzionalità di Basecamp:

1. Elenchi di Da fare per creare attività e assegnarle

Come altri app di project management come Asana e Trello, Basecamp consente di creare elenchi di cose da fare per il proprio lavoro.

È possibile creare attività o sottoattività, impostare scadenze e assegnarle ai membri del team. Una volta terminata un'attività, si può fare clic sulla casella di controllo accanto per completarla.

È possibile impostare notifiche, come promemoria per le date di scadenza, per aiutarvi a seguire queste attività.

Basecamp consente anche di aggiungere note, immagini o altri file per rendere più dettagliati gli elenchi di cose da fare.

Inoltre, è possibile raggruppare elenchi di cose da fare simili per organizzare il lavoro su attività specifiche o fasi del progetto. Ad esempio, se avete un'attività di garanzia della qualità, potete raggruppare gli elenchi di cose da fare per le varie fasi, come awaiting fix e fixed, sotto un'unica intestazione.

2. Piattaforma di chattare per comunicare in tempo reale (Campfire e Ping)

Basecamp supporta la comunicazione di gruppo e la messaggistica privata.

La chat di gruppo in tempo reale di Basecamp (Campfires) è perfetta per discussioni casuali, query veloci e condivisione di file di base. Ogni progetto ha una propria chat dove è possibile menzionare persone, allegare documenti e condividere video.

Volete fare una conversazione privata?

(Sì, a tutti noi manca il passaggio delle note durante le lezioni di matematica)

Anche in Basecamp è possibile avere conversazioni private (Ping). Potete scegliere di inviare i Ping a una persona o a un gruppo di persone e la conversazione sarà visibile solo alle persone selezionate.

3. Reportistica per sapere chi sta lavorando su cosa e altro ancora

Basecamp, come gli altri reportistica di progetto teams fornisce reportistica per una rapida comprensione di qualsiasi attività o membro del team.

Ecco una panoramica di alcune delle sue reportistiche:

Cosa è in ritardo

Tiene traccia delle attività o dei progetti che sono in ritardo e da quanto tempo.

Cosa c'è da fare a breve

Monitorare le attività imminenti, come le scadenze e le attività cardine.

**Che cosa ha fatto qualcuno?

Tenete d'occhio l'attività di un utente su tutti i suoi progetti in Basecamp.

**Cosa c'è di nuovo, da fare e cosa è terminato

Controllate tutti i nuovi lavori aggiunti e quelli completati di recente.

4. Grafici delle colline per tenere traccia dello stato di avanzamento del progetto

I grafici di Basecamp aiutano a monitorare lo stato del progetto in tempo reale. Possono essere utilizzati per monitorare progetti di grandi dimensioni ed eliminare la necessità di riunioni giornaliere.

I grafici delle colline consentono di:

visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo con istantanee

annotare gli aggiornamenti del progetto con commenti

rivedere gli aggiornamenti di un periodo

Poiché mostra quali attività sono in corso e quali no, è possibile intervenire rapidamente per risolvere eventuali problemi del progetto.

Nota: un membro del team deve **_manualmente aggiornare lo stato di avanzamento del Grafico di Hill - non è autoaggiornato.

I vantaggi di Basecamp

Ecco un approfondimento sui vantaggi di Basecampa:

1. Ottimo per progetti molto semplici

I vostri progetti sono super semplici?

Basecamp è una buona scelta per progetti semplici senza troppe parti mobili.

Un esempio potrebbe essere la progettazione di un piccolo sito web statico o la gestione di un piccolo blog.

Si tratta essenzialmente di un pratico software per l'elenco delle cose da fare, con alcune funzionalità aggiuntive come:

Chattare con il team in base al progetto

Una bacheca di messaggi

Un calendario delle attività in programma

Un repository di file per archiviare i documenti

Quindi, se state passando da qualcosa come MS Excel e volete uno strumento di project management di base senza funzionalità/funzione avanzate, Basecamp è un'ottima scelta per voi.

2. Supporta una pratica ricerca universale

La ricerca delle informazioni giuste negli strumenti di progetto è di solito divertente come il traffico del lunedì mattina!

Ma con Basecamp, non dovrete sopportare questo dolore.

La potente ricerca di Basecamp vi permette di trovare ciò che state cercando senza dover scorrere centinaia di risultati o passare da un'app all'altra. Potete cercare tra i progetti, le chat e i file per trovare tutto ciò che corrisponde a una particolare parola chiave o frase.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/image10-1.gif leggere un libro /$$$img/

3. Garantisce sicurezza e privacy

Basecamp garantisce che i vostri dati siano al sicuro e privati.

Poiché esegue il backup automatico dei file dei progetti su base oraria, non dovete preoccuparvi di perdere alcun dato. Inoltre, è conforme alla politica dello Scudo per la privacy dell'Unione europea e della Svizzera, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

È anche possibile impostare l'autenticazione a due fattori per mettere in sicurezza il proprio account Basecamp. Inoltre, una volta chiuso l'account, i dati del progetto verranno eliminati entro 30 giorni.

4. Ha una finestra In arrivo separata per le notifiche

Basecamp ha una finestra In arrivo separata (il menu Hey!) per tutte le notifiche di Basecamp, come nuovi messaggi, assegnazioni di attività e altro.

Poiché le notifiche sono organizzate automaticamente nel menu Hey!, è possibile tenere traccia di ciò che sta accadendo senza dover passare da più finestre o app. Per una maggiore flessibilità, è anche possibile disattivare temporaneamente le notifiche o impostare orari di notifica personalizzati.

I 9 svantaggi di Basecamp

Sebbene Basecamp sia un buon strumento di project management, non è perfetto.

Ecco alcuni dei suoi svantaggi:

(cliccate sui collegati per passare a un inconveniente specifico)

Funzionalità estremamente limitate L'interfaccia può essere confusa Non è possibile dare priorità alle attività per evidenziare gli elementi più importanti Non è possibile personalizzare gli stati delle attività per adattarli alle diverse esigenze del progetto Funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti limitate Nessun supporto per il monitoraggio del tempo I commenti non possono essere assegnati o convertiti in attività Funzioni limitate nelle app per dispositivi mobili Lo strumento può essere costoso Nota: Questa recensione di Basecamp _evidenzia come un potente strumento Alternativa a Basecamp come ClickUp può risolvere tutti i problemi che si possono incontrare con Basecamp

**Cos'è ClickUp? ClickUp è il sito del mondo strumento di project management e di collaborazione leader nel mondo utilizzato da team di aziende di ogni tipo e dimensione in tutto il mondo. Grazie all'ampia gamma di funzionalità di collaborazione e produttività, avrete a disposizione tutto ciò che vi serve per gestire i vostri progetti in modo efficiente.

la parte migliore?

ClickUp è uno strumento di project management facile da usare, che non ha una curva di apprendimento: chiunque può farlo iniziare immediatamente !

Dalla creazione di piani di progetto all'assegnazione delle attività e alla visualizzazione dello stato di avanzamento, ClickUp è l'unico strumento di cui avrete bisogno per le vostre esigenze di progetto.

Ecco come può risolvere tutti gli inconvenienti di Basecamp:

Contro Basecamp #1: funzioni estremamente limitate

Basecamp è essenzialmente un elenco di cose da fare con qualche altra funzionalità/funzione di base.

Basecamp è così 'di base' che potreste scegliere qualsiasi altro strumento di project management sul mercato, come ClickUp, Asana, Wrike, ecc. e non sbagliereste.

Odio dovervelo dire, ma...

La maggior parte delle funzionalità considerate essenziali e offerte nelle versioni gratis della maggior parte degli strumenti di project management sono completamente assenti in Basecamp.

Piuttosto che usare Basecamp, ha più senso gestire i progetti in Slack.

Allora perché così tante persone fanno uso di Basecamp?

Supponiamo di trovarci in un mondo in cui l'unico strumento disponibile è un sasso.

Un giorno, l'affascinante cavernicolo della porta accanto vi mostra una brillante invenzione: una roccia intagliata a forma di coltello. E si offre di venderla a voi.

Immaginate il vostro fascino!

Lo prenderesti immediatamente, vero?

Questo è esattamente quello che è successo con Basecamp.

È stato uno dei primi strumenti di project management sul mercato.

Quando è stato sviluppato, la maggior parte delle persone utilizzava Excel per il project management. Il software era sicuramente più user-friendly di Excel (anche se non necessariamente migliore). Quindi non c'era da preoccuparsi.

Basecamp ha acquisito una base di clienti enorme in un periodo di tempo molto breve.

La maggior parte delle persone usa ancora Basecamp perché lo usa da anni o perché è uno degli strumenti più conosciuti.

ma sulla base di questo ragionamento, non si dovrebbe usare Excel per la gestione dei progetti? Dopo tutto, è sicuramente più conosciuto di Basecamp!

Ok, ma Da fare con Basecamp?

Mi ponevo la stessa domanda.

Se si scava più a fondo, si scopre che molte persone utilizzano altri strumenti per i progetti accanto a Basecamp!

Una volta che si è iniziato a usare uno strumento, è molto difficile abbandonarlo.

Da fare?

Continuate ad aggiungere altri strumenti per compensare le funzionalità/funzioni mancanti.

Non è la vostra prima scelta, vero?

La soluzione ClickUp

ClickUp è incredibilmente ricco di funzionalità/funzione!

Possiede tutte quelle funzionalità/funzione di Basecamp di cui non potete fare a meno.

Eccone solo alcune:

Attività secondarie

Sottoprogetti

Stati delle attività

Priorità

Viste Bacheca

Descrizioni dettagliate delle attività con modifica dei testi

Grafici di Gantt

Diritti di accesso personalizzabili

Discuteremo queste funzionalità di base in modo più dettagliato tra un minuto.

Contro di Basecamp #2: visualizzazioni confuse

Sebbene Basecamp sia semplice da usare, offre visualizzazioni limitate per la gestione delle attività.

Dato che si entra sempre in portali e poi in sezioni **all'interno di essi, potrebbe sembrare di entrare in una tana di coniglio quando si usa l'interfaccia.

Inoltre, Basecamp non fornisce una barra laterale per aiutarvi a spostarvi tra i vari progetti.

Questo rende il project management delle attività super-irritante se si hanno più progetti. Passare da un progetto all'altro è una vera sofferenza!

La soluzione ClickUp: Visualizzazioni multiple

ClickUp è in grado di adattarsi rapidamente alle preferenze del team grazie alle sue molteplici visualizzazioni visualizzazioni del progetto .

Sia che si preferisca un'interfaccia Agile, sia che si preferisca un'interfaccia lista di controllo -o qualsiasi altra interfaccia di project management, ClickUp ce l'ha, sia per l'app mobile che per quella desktop.

cosa c'è di più?

Potete persino passare da una visualizzazione all'altra nello **stesso progetto!

Questa è una funzionalità/funzione che non si ottiene confrontando Basecamp vs Asana o qualsiasi altro strumento di project management!

{\an8}(Guarda la nostra {\an8}Consultazione di un'azienda che si occupa di

{\an8}(*) blog?p=7816 Wrike {\an8}Che cosa?

,

{\an8}Hehref/ blog?p=7919 JIRA /%href/

e Monday per ulteriori informazioni sul motivo per cui le visualizzazioni di ClickUp sono ultra-facili!

Ecco un'occhiata più da vicino alle varie visualizzazioni che ClickUp vi offre:

A. Visualizzazioni delle attività necessarie

ClickUp offre due visualizzazioni delle attività richieste per due metodi comuni di project management:

Vista Bacheca

La vista Bacheca è perfetta per gli appassionati del metodo Kanban.

Lo sviluppo agile diventa un gioco da ragazzi! È sufficiente trascinare e rilasciare le attività per aggiornarne lo stato.

Vista Elenco

Preferite un semplice elenco di attività senza troppi fronzoli?

È così!

La vista Elenco è perfetta per coloro che preferiscono la visualizzazione GTD (stile "Da fare").

B. Vista Riquadro

Non siate i gestori del team che non fanno altro che buggare i membri del team su cosa stanno lavorando!

Nella vista Riquadro le attività sono ordinate per assegnatario. I manager possono tenere rapidamente traccia degli incarichi e delle attività di tutti in un unico posto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/04/App-Box-View-Transparent-Background.png

/$$$img/

C. Visualizzazione del calendario La visualizzazione Calendario di ClickUp aiuta a pianificare, programmare e gestire gli incarichi in pochi secondi. Non c'è più bisogno della frustrazione di cancellare gli elementi sulla vecchia agenda cartacea. Con ClickUp è possibile trascinare facilmente le attività per aggiornare l'agenda.

Vai avanti!

Personalizzate la visualizzazione del calendario per controllare ciò che vi serve. Sono disponibili opzioni come:

Giorni : Mostra tutte le attività pianificate in una determinata data

: Mostra tutte le attività pianificate in una determinata data 4 giorni : Visualizza il programma del progetto in un periodo di quattro giorni

: Visualizza il programma del progetto in un periodo di quattro giorni Settimana : Visualizza il programma settimanale del progetto e sposta le attività, se necessario

: Visualizza il programma settimanale del progetto e sposta le attività, se necessario Mensile: Permette di visualizzare le attività su base mensile

D. Modo Me È facile farsi distrarre dai progetti o dalle attività degli altri membri, vero?

A meno che non siate concentrati come Bruce Lee!

Per tutti gli altri, la modalità Me di ClickUp mostra solo i **tuoi_ progetti e le consegne.

In questo modo, ClickUp si adatta al flusso di lavoro scelto dal team e non viceversa - rendendolo un'alternativa piuttosto interessante a Basecamp!

Per facilitare la navigazione in queste visualizzazioni, la seguente gerarchia di gestione delle attività di ClickUp comprende:

Luogo di lavoro : Dividere l'azienda in team separati

: Dividere l'azienda in team separati Spazi : Gruppi di utenti principali, come "operazioni" o "marketing"

: Gruppi di utenti principali, come "operazioni" o "marketing" Cartelle : Qui si possono memorizzare gli elenchi relativi ai progetti

: Qui si possono memorizzare gli elenchi relativi ai progetti Elenco : Dove sono elencati i singoli progetti

: Dove sono elencati i singoli progetti Attività : Qui si lavora. Ogni attività secondaria ha i suoi sottocompiti, i suoi dettagli e molto altro ancora

: Qui si lavora. Ogni attività secondaria ha i suoi sottocompiti, i suoi dettagli e molto altro ancora Attività secondarie : Qualsiasi attività di ClickUp può essere suddivisa in diverse attività secondarie

: Qualsiasi attività di ClickUp può essere suddivisa in diverse attività secondarie Liste di controllo: È possibile creare liste di controllo per qualsiasi attività o sottoattività. Per esempio, è possibile creare liste di controllo per test di qualità nell'ambito delle attività di sviluppo del software

**Non sarete mai più bloccati in portali infiniti quando cercate di navigare tra le vostre attività!

Contro di Basecamp #3: nessuna priorità delle attività

Certo, Basecamp può aiutarvi a organizzare le attività con i suoi elenchi di cose da fare.

Tuttavia, se volete dare priorità alle attività siete sfortunati!

da fare perché è importante?

La definizione delle priorità delle attività è il modo più rapido per far sapere al team quali sono le attività più urgenti e che richiedono un'attenzione immediata.

Ecco come gli strumenti di project management come ClickUp risolvono questo problema:

La soluzione ClickUp: Priorità delle attività ClickUp consente di aggiungere priorità a tutte le attività per far sapere al team quali sono importanti e quali no. Le priorità sono codificate a colori per facilitarne l'identificazione:

Rosso : Urgente

: Urgente Giallo : Alta priorità

: Alta priorità Blu : Priorità normale

: Priorità normale Grigio: Bassa priorità

Poiché si tratta di un codice colore standard in tutte le attività di ClickUp, è possibile identificare le attività a priorità anche se non si fa parte di un progetto specifico. Inoltre, è possibile ordinare e filtrare le attività in base alla priorità per affrontare prima quelle più importanti.

Contro di Basecamp #4: nessuno stato personalizzato delle attività

Ogni progetto ha le sue fasi specifiche. Il vostro strumento di project management non dovrebbe essere in grado di gestire queste differenze?

Perché mai qualcuno dovrebbe volere gli stessi stati per i post di un blog e per i progetti di sviluppo software?

Tuttavia, Basecamp non supporta stati personalizzati per ogni attività. Questo rende impossibile utilizzare il software per classificare le attività in base alle esigenze specifiche di ogni progetto o team.

La soluzione ClickUp: Stati personalizzati A differenza della maggior parte degli strumenti di project management che forniscono un set predefinito di stati delle attività, ClickUp consente di personalizzarli in base alle proprie esigenze!

In questo modo, non si rimane bloccati con un insieme di stati che non riflettono accuratamente l'attività o il progetto.

Ad esempio, è possibile creare stati come "problema trovato" e "verifica" per le attività di sviluppo del software. Allo stesso modo, le attività del blog possono avere stati come "controllo grammaticale" o "modifica"

Non dovrete più buggerare le persone sullo stato di un'attività!

Contro di Basecamp #5: Limitate funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti

Basecamp ha solo una funzionalità/funzione di monitoraggio dei progetti: i grafici.

Il nome è simpatico, ma l'attività per dare un senso a questi grafici è in salita.

Sebbene i grafici delle colline forniscano una rappresentazione visiva dello stato del progetto, sono altamente soggettivi. Poiché gli stati del progetto vengono aggiornati manualmente, possono riflettere il modo in cui uno specifico membro del team sente lo stato di avanzamento al momento, cosa che può variare da persona a persona.

La soluzione ClickUp: Potente monitoraggio dei progetti

ClickUp è dotato di tantissime potenti funzionalità di monitoraggio dei progetti per aiutarvi a superare le difficoltà e a rimanere in cima a tutti i vostri progetti.

Con ClickUp, il sistema di tracciamento dei progetti integrato Strumento grafico Gantt il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto diventa un gioco da ragazzi.

Basta dare un'occhiata veloce al vostro Grafico Gantt per conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/image15.png visualizzazione della Sequenza /$$$img/

Inoltre, i grafici Gantt di ClickUp possono automatizzare tonnellate di processi in tempo reale!

Ecco cosa può fare:

Regolare automaticamente le dipendenze delle attività quando si modifica la pianificazione del progetto

Calcolare la percentuale di stato di avanzamento del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totali

Confrontare lo stato di avanzamento attuale del progetto rispetto a quello previsto

Calcolare il vostro percorso critico per identificare le attività del progetto da fare per rispettare le scadenze

Tuttavia, i grafici Gantt non sono l'unica funzionalità/funzione disponibile.

Oltre ai grafici di Gantt, sono disponibili potenti dashboard che aiutano a visualizzare facilmente i dati del progetto e dello sprint.

Le dashboard hanno un sacco di opzioni di widget, tra cui:

Grafici della velocità : vi aiuta a conoscere il tasso di completamento delle vostre attività

Grafici di burndown : aiutano ad analizzare le prestazioni del team rispetto a una linea di traguardo e a visualizzare il lavoro rimanente

Grafici di burnup : mostra quanto è già stato completato rispetto all'obiettivo prefissato

Grafici dei flussi cumulativi : aiuta a monitorare lo stato di avanzamento del progetto nel tempo

Contro di Basecamp #6: nessun supporto per il monitoraggio del tempo

Se avete bisogno di monitorare il tempo dei progetti per fatturare ai client o monitorare la produttività del vostro team, Basecamp non può aiutarvi.

Dovrai utilizzare le app di Basecamp (integrazioni di terze parti) per monitorare il tempo o gestire i timesheet per fatturare accuratamente ai tuoi client. Sembra più lavoro del necessario!

La soluzione ClickUp: Monitoraggio del tempo nativo ClickUp consente di monitorare il tempo dei progetti tramite la sua estensione per Google Chrome. In questo modo, avrete tutti i dati necessari per fatturare ai client o monitorare la produttività del vostro team.

L'estensione funziona come uno strumento nativo di monitoraggio del tempo che mostra il tempo esatto che il team impiega per qualsiasi attività. Poiché ogni attività viene monitorata separatamente, è possibile vedere chi ha lavorato su quale attività e il tempo che vi ha dedicato.

la parte migliore?

È 100% Free.

Inoltre, ClickUp ha integrazioni con i più diffusi software per il monitoraggio del tempo come Everhour , Time Doctor e altro ancora per adattare ciò che il team sta già utilizzando.

nessun'altra applicazione per la gestione dei progetti vi offre una tale flessibilità! -Un altro motivo per cui ClickUp è la migliore alternativa a Basecamp.

i vostri commenti non ricevono risposta?

Niente di personale, davvero!

Ma con le tante cose che accadono, i membri del team potrebbero dimenticare di rispondere ai vostri commenti.

**E le risposte tardive possono risultare in inutili ritardi nel lavoro

Sebbene Basecamp consenta di pubblicare commenti, non è possibile creare azioni a partire da tali commenti. Questo può portare le persone a trascurarli e a non agire immediatamente.

Ad esempio, se volete che qualcuno inizi un'attività, potete lasciare un commento e assegnarglielo.

Il software glielo notificherà, facendolo comparire nella barra di accesso rapido. Da fare, una volta terminata l'attività, la si può segnare come risolta per evitare inutili follower!

Con ClickUp, non dovrete più preoccuparvi dei commenti senza risposta che limitano la collaborazione al progetto!

Contro di Basecamp #8: funzioni limitate nelle app per dispositivi mobili

Questo non è un problema.

Se volete gestire i vostri progetti in movimento, avete bisogno di un'app mobile potente.

questa è una brutta notizia per i Basecampers

Purtroppo, l'app mobile di Basecamp ha lo stesso layout del software desktop.

Per trovare qualsiasi informazione, dovrete destreggiarvi tra infiniti tunnel - portali e sezioni - indossando un casco con torcia.

Non è esattamente la vostra idea di app divertente, vero?

La soluzione ClickUp: Potenti app per dispositivi mobili Le potenti app mobili di ClickUp per dispositivi iOS e Android rendono incredibilmente semplice l'aggiunta e la gestione delle attività in mobilità.

Permettono di:

monitorare lo stato di avanzamento del progetto

visualizzare e modificare le attività

commentare le attività

modificare il calendario

Tutte le funzioni della piattaforma desktop sono disponibili comodamente dal vostro telefono!

Basecamp contro #9: Prezzi costosi

Basecamp ha una versione gratuita, ma con funzionalità/funzioni limitate.

È possibile gestire solo tre progetti e aggiungere 20 utenti.

Se si desiderano funzionalità/funzioni utili, come progetti illimitati o un servizio clienti con priorità, è necessario pagare 99 dollari al mese per il piano aziendale.

Non bisogna essere Homer Simpson per dire "ahi!"

Ecco una ripartizione del modello di costo di Basecampa:

Modello di costo di Basecamp

Il modello di costo di Basecamp offre due opzioni:

A. Basecamp Personal: gratis

Supporta tre progetti e 20 utenti, con uno spazio di archiviazione di 1 GB.

B. Basecamp Business: $99/mese

Include tutte le funzionalità/funzione di Basecamp più progetti e utenti illimitati. Avrete anche uno spazio di archiviazione di 500 GB e un supporto clienti di priorità. Potete provare questo piano con la versione di prova gratuita di Basecamp di 30 giorni.

La soluzione ClickUp

A 99 dollari al mese, Basecamp può essere costoso per molte piccole aziende.

perché pagare così tanto quando c'è uno strumento come ClickUp che offre un'ampia gamma di funzionalità/funzione a prezzi molto più accessibili?

A differenza di Asana Trello e Basecamp, ClickUp offre utenti illimitati, attività di ClickUp e supporto clienti 24/7 nella versione gratis - non è richiesta una carta di credito!

Aggiornando il vostro piano, otterrete uno spazio di archiviazione illimitato a un prezzo molto più basso, dato che ClickUp vi fa pagare meno della metà per utente a ogni livello.

ClickUp offre tre opzioni di prezzo:

Piano Free : Attività illimitate e utenti illimitati con supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

: Attività illimitate e utenti illimitati con supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 Unlimited ( $5 per utente al mese ): offre funzionalità "Free" + spazio di archiviazione, visualizzazioni, dashboard e integrazioni illimitate

( ): offre funzionalità "Free" + spazio di archiviazione, visualizzazioni, dashboard e integrazioni illimitate Business ($9 per utente al mese): offre funzionalità "Unlimited" + autenticazione a 2 fattori + cartelle obiettivi + ospiti extra + viste private e altro ancora

#

Conclusione

Certo, Basecamp è uno strumento ok se state passando da Excel. Ma non è il caso di abbandonare gli anni '90?

perché pagare per uno strumento di base nel 2021 quando si ha a disposizione la migliore piattaforma di project management del mondo gratis?

ClickUp supporta tutte le funzionalità/funzione di Basecamp, ma offre anche un'ampia gamma di funzionalità aggiuntive a un ottimo prezzo.

E potete persino ottenere molte di queste funzionalità/funzione in omaggio! Iscrivetevi a ClickUp e provatelo oggi stesso.