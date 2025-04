Recensione di Jira 2025 (Funzionalità/funzione, Pro, Contro, Prezzi)

vi state chiedendo se Jira sia lo strumento giusto per il vostro team?

È uno strumento estremamente strumento per il project management

utilizzato da 65.000 team in tutto il mondo!

Ma è quello di cui avete bisogno?

Analizzeremo le funzionalità/funzione di Jira, i vantaggi, i limiti, gli svantaggi e i prezzi, in modo che alla fine di questa recensione del software Jira possiate avere alcune informazioni utili per decidere se è il software perfetto per voi software per il project management gratis per le vostre esigenze specifiche.

Iniziamo..

Che cos'è Jira?

Jira è un'applicazione di software per il monitoraggio dei bug e il project management . Il suo scopo principale è quello di aiutarvi a svolgere le seguenti attività:

Gestire i team Agile e Scrum

Organizzare le attività del progetto

Catturare e registrare i bug del software

Avete mai sentito parlare del gigante del software Atlassian? Atlassian è l'azienda che ha dato vita a Jira nel lontano 2002 e attualmente offre il proprio software in tre pacchetti separati:

Jira Core: Le funzionalità di base di Jira per il project management e le attività per gli utenti non tecnici

Jira Software: Una versione specializzata dello strumento, costruita appositamente per gli sviluppatori di software

Jira Service Desk: Una piattaforma per i professionisti del supporto clienti e dell'IT. Pur essendo un pacchetto chiave di Jira, Service Desk non è uno strumento di project management

Prossime modifiche ai Servizi

Nei prossimi anni Jira apporterà alcune modifiche sostanziali ai propri servizi. In particolare, Jira abbandonerà le licenze basate su server e il supporto per questi servizi cesserà il 2 febbraio 2024.

In realtà, l'azienda ha già interrotto tutte le licenze commerciali per server, offrendo ora solo servizi basati su cloud.

ok, ma cosa significa questo per i consumatori?

Ottima domanda! Sebbene Jira sostenga che questo migliorerà le prestazioni complessive, il supporto e l'assistenza, questo importante cambiamento comporterà inevitabilmente alcune difficoltà di crescita sia per Jira che, molto probabilmente, per i clienti.

In particolare, chi utilizza una licenza basata su server dovrà migrare tutto il proprio lavoro sul cloud di Jira. Purtroppo, non si tratta di un'operazione che può essere terminata con un pulsante. Piuttosto, gli utenti di Jira basati su server dovranno ricostruire la loro infrastruttura dalle fondamenta nel cloud di Jira.

E poiché l'impostazione e il mantenimento di Jira non sono affatto una passeggiata (a dire il vero, è più una passeggiata verso la cima dell'Everest), viene da chiedersi: perché non passare a un'altra soluzione di project management?

Ma prima di fare il passo più lungo della gamba, diamo un'occhiata all'utente tipico di Jira e ad alcune funzionalità/funzione chiave di Jira.

Chi può usarlo?

Jira è sempre stato un punto fermo per gli esperti di sviluppo software Agile e gli sviluppatori di prodotti. Fondamentalmente, il loro prodotto è focalizzato sull'aiuto alle persone più "tecniche"... Tuttavia, nel corso degli anni, Jira si è trasformato in un software di project management che può essere utilizzato da tutti i tipi di team e di aziende.

Ecco alcuni casi d'uso più comuni di come team e aziende scelgono di utilizzare Jira:

Sviluppo software : Gli sviluppatori utilizzano le funzionalità di Jira per gestire i loro progetti utilizzando Scrum o Kanban

: Gli sviluppatori utilizzano le funzionalità di Jira per gestire i loro progetti utilizzando Scrum o Kanban **Marketing: I marketer utilizzano Jira per gestire progetti complessi come eventi e lanci di prodotti (che comportano il lavoro di più team)

**I professionisti delle risorse umane possono ottimizzare i processi di assunzione e di onboarding creando flussi di lavoro personalizzati con Jira

Bonus: Jira contro Monday.com & Lineare vs. Jira

Quali sono le funzionalità/funzione chiave di Jira per il project management?

Jira offre potenti visualizzazioni agili, flussi di lavoro personalizzati e un'accurata reportistica agile. Jira ha alcuni componenti molto belli che compongono il suo software... ecco i dettagli di alcune di queste funzionalità/funzione chiave:

1. Potenti visualizzazioni agili

A. Schede di mischia

La Scrum board di Jira è uno strumento che unisce ingegneri team che lavorano per raggiungere gli obiettivi. Consente ai team di ingegneri di completare tutte le attività dello sprint in un'area consolidata.

Le bacheche di scrum consentono ai team di organizzare il carico di lavoro per adattarlo a un particolare sprint. Inoltre, aiutano a tenere traccia delle fasi del progetto per far sì che le cose vadano avanti.

B.Schede Kanban Bacheche Kanban sono un modo pratico per visualizzare il flusso di lavoro. In questo caso, le attività sono disposte su una lavagna come note adesive (sbarazzati di quei Post-It, Jim!):

Ogni nota adesiva mostra lo stato di una singola attività del progetto.

Questi stati includono: "Da fare", "In corso" e "Terminato"

Essi consentono di visualizzare a volo d'uccello il progetto Jira, aiutandovi a identificare rapidamente:

Quali attività si svolgono senza intoppi?

Quali attività stanno bloccando i processi

È possibile utilizzare questa visualizzazione per monitorare le correzioni dei bug, condurre la revisione dei codici e monitorare altre attività che possono o meno essere legate all'ingegneria.

La lavagna Kanban di Jira si basa su un sistema di trascinamento, che rende questo strumento estremamente facile da usare. Da fare è trascinare un'attività e spostarla alla fase successiva per tenere tutti aggiornati!

2. Flussi di lavoro personalizzati

Un flusso di lavoro Jira è un insieme di processi che devono essere seguiti per completare un'attività o risolvere un problema..

In un flusso di lavoro di Jira, i blocchi colorati rappresentano i processi e le frecce indicano le transizioni. Questi flussi di lavoro aiutano a tenere traccia dello stato di avanzamento dei progetti e delle attività di sviluppo software.

Ciò che rende questa funzionalità/funzione più potente è che si può partire da zero e creare anche i propri flussi di lavoro personalizzati. È anche possibile importare gratuitamente modelli di flusso di lavoro dal Marketplace Atlassian!

3. Tabelle di marcia

A tabella di marcia del progetto consente di creare una visione chiara del prodotto che si sta sviluppando. In questo modo il team ha una direzione e un percorso da seguire.

Jira Portfolio, un'integrazione specializzata, è stata costruita per gestire le roadmap dei progetti e condividerle con gli stakeholder. Un piano portfolio include generalmente un calendario, un backlog di prodotti (elenco di attività) e obiettivi a breve e lungo termine.

Ecco come i diversi team utilizzano Portfolios:

Gestori del team : per il monitoraggio delle attività e per seguire lo stato del proprio team di sviluppo

: per il monitoraggio delle attività e per seguire lo stato del proprio team di sviluppo Team di sviluppo agile : per seguire il progetto che dettaglia il processo per completare un progetto

: per seguire il progetto che dettaglia il processo per completare un progetto Teams: per promuovere nuove funzionalità/funzione agli utenti prima del loro rilascio

4. Reportistica dettagliata

Jira può anche creare report sullo sviluppo software Agile per aiutarvi a monitorare lo stato dei progetti di ingegneria... Ecco alcuni report offerti:

Carico di lavoro dell'utente : Mostra quanto lavoro è stato assegnato a un membro del team e quanto tempo dovrebbe impiegare

: Mostra quanto lavoro è stato assegnato a un membro del team e quanto tempo dovrebbe impiegare Età media : Mostra l'età media (in giorni) dei problemi o delle attività non risolte nel backlog

: Mostra l'età media (in giorni) dei problemi o delle attività non risolte nel backlog **Problemi creati di recente: mostra la velocità di creazione di nuovi problemi (software) bug reportistica ) vengono creati

I vantaggi di Jira

In che modo Jira può fare la differenza per la produttività del vostro team? Scopriamolo..

1. Costruito per la gestione Agile e Scrum

Il software Jira si concentra principalmente su Agile project management

che offre funzionalità/funzioni orientate a Scrum e a Metodologie Kanban .

Utilizzatelo per il monitoraggio dei dati relativi ai progetti Agile, come ad esempio:

Storie dell'utente : Ogni funzionalità/funzione del prodotto software che deve essere sviluppata

Ogni funzionalità/funzione del prodotto software che deve essere sviluppata Punti storia : Il lavoro richiesto per completare le storie utente

: Il lavoro richiesto per completare le storie utente Sprints: Il tempo necessario per completare una sezione del progetto. Uno sprint può durare da 1 a 4 settimane

È inoltre possibile riordinare facilmente gli elementi del backlog di prodotto, come bug, problemi software e storie utente, grazie all'intuitiva funzione di trascinamento dello strumento.

2. Ottimo per la gestione dei problemi

Ai tempi della sua nascita "creata da Atlassian", Jira era stato originariamente concepito come un software per il monitoraggio dei bug, ed è qui che eccelle.

che cos'è uno strumento di tracciamento dei bug?

Aiuta i team a trovare, monitorare e registrare i bug nel software. Un buon software per il bug o il monitoraggio dei problemi come Jira permette al team di visualizzare tutti gli elementi del backlog, compresi i bug e le attività del progetto.

Avendo un'unica visualizzazione, i team possono stabilire le priorità delle funzionalità o dei bug su cui lavorare durante la prossima release.

3. Altamente personalizzabile

Che si tratti di un software di project management, di uno strumento di monitoraggio dei problemi o di uno strumento di gestione delle attività, Jira può essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi esigenza. È possibile personalizzare anche i flussi di lavoro, i report, le schede Scrum e molto altro.

Jira si integra con tonnellate di software di terze parti per facilitare il vostro lavoro.

volete migliorare la comunicazione del team?

integratevi con l'app Slack

volete uno strumento di tracciamento del tempo?

integratevi con l'app Toggl

vuoi connettere più istanze di Jira?

impostare un sincronizzazione di Jira con Jira .

È possibile aggiungere funzioni al software Jira scegliendo tra le oltre 3.000 app presenti nell'Atlassian Marketplace (la cara Atlassian!).

Quali sono i limiti di Jira?

Jira è difficile da impostare e complicato da usare. Da fare non ha funzionalità/funzione di collaborazione ed è costruito principalmente per i team di ingegneri e sviluppatori di software. Ora, potresti avere qualche dubbio su Jira... e non preoccuparti amico, non sei solo in questo mondo!

Ecco alcuni limiti che lo impediscono di essere un ottimo strumento di gestione:

Lo strumento è difficile da impostare e da utilizzare

L'interfaccia utente complicata può rendere difficile la gestione delle attività

Nessuna Sequenza integrata per monitorare lo stato del progetto

Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione per comunicare con il team

È costruito principalmente per team di ingegneri e sviluppatori di software

Nessuna funzionalità di gestione delle idee per tenere traccia delle idee e dei piani

Lo strumento può essere costoso

È noto per essere uno strumento lento con lunghi tempi di caricamento delle query

A questo punto potreste pensare: "Bene, ho letto questo articolo e mi sono reso conto solo ora che Jira non è assolutamente ciò di cui ho bisogno"

O forse siete membri di un team che attualmente utilizza un servizio Jira basato su server e che sarà costretto a configurare nuovamente Jira quando passerà al cloud nei prossimi anni.

Non preoccupatevi! Non vi lasceremo in sospeso in questa recensione di Jira_ come quell'amico che avevate al liceo e che non riusciva mai a ricordare la stretta di mano segreta... ClickUp può risolvere tutti i problemi

problemi che si possono incontrare quando si usa Jira _

.

Qual è la migliore alternativa al software Jira?

ClickUp è il più potente strumento di agile project management utilizzato da oltre 200.000 team. Ha tutto ciò che serve per una gestione efficiente e collaborativa del lavoro ed è uno dei software di gestione agile più utilizzati da oltre 200.000 team strumenti con la più alta valutazione sul mercato.

Dalla creazione del piano di progetto, alla gestione del team, al monitoraggio del tempo, ClickUp offre tutte le soluzioni di project management di cui avrete bisogno, che siate un team di 2 persone o di 2.000!

Jira Contro #1: Difficile da impostare

La soluzione di ClickUp: Configurazione facile

A. Facilità di onboarding

ClickUp è un semplice sistema di software di gestione delle attività che non ha praticamente nessuna curva di apprendimento e non richiede alcun codice per essere impostato. Dimenticate l'uso di enormi manuali e la fatica di aggiungere i membri del team alla piattaforma.

ClickUp semplifica la ricerca, l'individuazione e i commenti sulle attività di ClickUp, rendendo l'onboarding un gioco da ragazzi (o una torta, se preferite).

Ecco il nostro guida rapida all'onboarding che contiene tutte le informazioni necessarie per iniziare a utilizzare ClickUp in un batter d'occhio!

B. Comandi slash ClickUp è dotato anche di comandi slash integrati, in modo da non dover mai abbandonare la tastiera!

Se dovete eseguire una semplice attività, utilizzate questi comandi:

/ me = assegnare attività a voi stessi

/ a = assegnare a qualcun altro del vostro team

/ d = data di scadenza

/ s = cambia stato

/ - = creare un'attività secondaria e poi svolgerla mentre si scrive

Contro di Jira #2: Interfaccia utente complicata

Le soluzioni di ClickUp

A. Gerarchia semplice delle attività

La gerarchia semplificata delle attività di ClickUp offre un modo semplice e veloce per navigare e organizzare le attività del team.

Segue una struttura intuitivamente semplice:

luogo di lavoro > spazio > cartella > elenco > attività > attività secondarie > lista di controllo

Luogo di lavoro : Qui è possibile suddividere la propria azienda in singoli team

: Qui è possibile suddividere la propria azienda in singoli team Spazi : È possibile creare un gruppo per vari team, come "operazioni" o "risorse umane"

: È possibile creare un gruppo per vari team, come "operazioni" o "risorse umane" Cartelle : Qui si possono memorizzare gli elenchi relativi ai progetti

: Qui si possono memorizzare gli elenchi relativi ai progetti Elenco : Si può creare un elenco di attività individuali da fare

: Si può creare un elenco di attività individuali da fare Attività : Ogni attività secondaria ha le sue sottoattività, la descrizione, i commenti e molto altro ancora

: Ogni attività secondaria ha le sue sottoattività, la descrizione, i commenti e molto altro ancora Attività secondarie : Suddividere ogni attività in componenti più piccoli, chiamati sottoattività

: Suddividere ogni attività in componenti più piccoli, chiamati sottoattività Liste di controllo: Le liste di controllo sono conservate all'interno delle attività o delle sottoattività. Ad esempio, si possono avere liste di controllo per la verifica della qualità durante le attività di sviluppo del software

B. Visualizzazioni multiple

ClickUp offre anche diverse visualizzazioni del progetto per adattarsi a diversi stili di lavoro.

la parte migliore di ClickUp Views ?

ClickUp permette di passare da una visualizzazione all'altra nello **stesso progetto!

Ecco un'occhiata più da vicino a queste visualizzazioni:

A. Visualizzazioni delle attività necessarie

ClickUp dispone di due attività di visualizzazione obbligatorie:

Vista Bacheca - La vista Bacheca è la visualizzazione perfetta per gli utenti Kanban. Con essa è possibile trascinare e rilasciare facilmente più progetti in diverse categorie per spostarli senza problemi da attività a attività e da progetto a progetto.

Vista Elenco - La vista Elenco è perfetta per gli utenti che vogliono solo fare velocemente il lavoro. Qui le attività sono elencate una dopo l'altra (come una lista di controllo) e si possono spuntare dall'elenco man mano che si procede.

B. Vista Riquadro

La vista Box è un ottimo modo per visualizzare lo stato del team. Poiché le attività sono suddivise per assegnatario, è possibile tenere traccia dei compiti di tutti e monitorare il loro stato.

C. Visualizzazione del calendario

È ora di risparmiare carta e di buttare via l'agenda comprata da Walmart tre anni fa.

La visualizzazione Calendario di ClickUp è il modo perfetto per gestire facilmente i vostri impegni. E poiché i piani cambiano, avere un'agenda per gli impegni è un'ottima soluzione planner digitale consente di riprogrammare facilmente le date di scadenza.

È anche possibile attivare/disattivare le visualizzazioni del calendario, ad esempio:

Giorni: Visualizza le attività del progetto programmate in una determinata data

Visualizza le attività del progetto programmate in una determinata data 4 giorni : Visualizza il programma del progetto in un periodo di quattro giorni

: Visualizza il programma del progetto in un periodo di quattro giorni Settimana: Guarda la pianificazione settimanale del progetto

Guarda la pianificazione settimanale del progetto Mensile: Vista dettagliata delle attività in programma

D. Modalità Me

Siamo tutti un po' egocentrici, che lo si voglia ammettere o meno! Ora potete concedervi un po' di produttività... senza sensi di colpa.

Con la modalità "Io" è facile visualizzare solo gli elementi a voi assegnati. Ora potete concentrarvi sulla gestione delle vostre attività invece di scorrere gli elenchi delle attività dei membri del team.

Grazie a tutte queste visualizzazioni, ClickUp è uno strumento di project management che si adatta al flusso di lavoro preferito dal team, senza costringervi ad adattarvi!

Jira Contro #3: Nessuna visualizzazione della Sequenza incorporata

Soluzioni di ClickUp

A. Grafici Gantt Grafici Gantt di ClickUp sono perfetti per monitorare lo stato del progetto, pianificare le attività e gestire le scadenze.

Queste sequenze temporali offrono una panoramica di tutti i progetti, gli elenchi e le attività, con ogni elemento dotato di codice colore per una più facile identificazione.

La parte migliore di questi grafici Gantt? Forniscono aggiornamenti in tempo reale **automaticamente!

Ecco cosa possono gestire automaticamente:

Possono riadattare automaticamente le dipendenze delle attività ogni volta che vengono apportate modifiche alla pianificazione

Possono calcolare automaticamente la percentuale di stato del progetto in base alle attività completate rispetto a quelle totali del progetto

Possono confrontare l'avanzamento attuale del progetto con quello previsto per determinare lo stato di avanzamento delle attività

Possono calcolare la percentuale di avanzamento del progetto percorso critico per identificare le attività del progetto più importanti per rispettare le scadenze

B. Dashboard

ClickUp è dotato di potenti dashboard per visualizzare i dati del progetto e dello sprint. Dashboard in ClickUp sono pieni di widget utili come:

Grafico della velocità: Determina il tasso di completamento delle attività

Determina il tasso di completamento delle attività Grafico di riduzione: Per vedere lo stato di avanzamento del team rispetto a una linea di traguardo e visualizzare il lavoro rimanente

Per vedere lo stato di avanzamento del team rispetto a una linea di traguardo e visualizzare il lavoro rimanente Grafico di burnup : Per vedere quanto si è già completato rispetto al proprio scopo

Contro di Jira #4: Nessuna funzionalità/funzione di collaborazione

Le soluzioni di ClickUp

Ogni attività di ClickUp è dotata di una sezione dedicata ai commenti per una collaborazione immediata tra team.

Avete bisogno di chiarezza su un'attività del progetto? Basta taggare un membro del team e lasciare un commento sull'attività del progetto. Riceverete una notifica ClickUp quando risponderà alla vostra domanda.

E questo è solo l'inizio... Organizzate le vostre conversazioni evidenziando il testo per rispondere a parti specifiche di un commento. Formattate e modificate i commenti con la modifica del testo. È anche possibile inserire collegamenti, allegare file, menzionare altri documenti e attività e arricchire il tutto con le emoji!

Non preoccupatevi, noi ci assicuriamo che siate ascoltati dal vostro team: i commenti assegnati di ClickUp sono ciò che lo rende uno dei migliori strumenti di collaborazione al mondo.

Con i commenti assegnati, potete convertire istantaneamente un commento in un'attività e assegnarla ai membri del vostro team (o a voi stessi)!

Lo strumento invierà loro una notifica e il commento apparirà nel loro elenco di attività.

Possono anche contrassegnare l'attività come risolta quando hanno finito, per ridurre al minimo ogni inutile follower!

Soluzioni di ClickUp

A. App per il blocco note

Il Blocco note di ClickUp è un'estensione per Chrome che si può scaricare e utilizzare su tutto il web.

Rimane nell'angolo inferiore dello schermo, semplificando la scrittura di promemoria o la copia di collegamenti durante la navigazione. Una volta terminato, è possibile trasformare gli elenchi di cose da fare in attività e condividerle con il team.

Nessun altro strumento di project management offre questo tipo di flessibilità!

B. Documenti I documenti di ClickUp è un elemento incorporato in

strumento di wiki per il vostro team. Utilizzatelo per creare documenti dettagliati sui progetti e sull'azienda. Poiché i documenti sono archiviati insieme ai progetti, è possibile accedervi facilmente.

Inoltre, i documenti di ClickUp sono dotati di queste funzionalità/funzioni chiave:

È possibile annidare pagine all'interno dei documenti per una maggiore personalizzazione

È possibile modificare i diritti di accesso ai documenti

È possibile lasciare che Google indicizzi i documenti per farli apparire nei risultati delle ricerche

C. Obiettivi ClickUp ClickUp offre anche una potente soluzione per il monitoraggio degli obiettivi. Con ClickUp, non avrete mai problemi a rimanere in carreggiata o a concentrarvi sui vostri piani.

ClickUp offre anche molte opzioni personalizzate sul tipo di traguardi creati.

È possibile impostare traguardi basati su:

Numero: Traccia gli aumenti o le diminuzioni tra gli intervalli di numeri

Traccia gli aumenti o le diminuzioni tra gli intervalli di numeri Vero/Falso: Si tratta di opzioni "Da fare" o "Non fare"

Si tratta di opzioni "Da fare" o "Non fare" Valuta: Questo traguardo consente di monitorare la gestione finanziaria

Questo traguardo consente di monitorare la gestione finanziaria Attività: Qui è possibile tenere traccia delle attività e/o degli elenchi di attività all'interno di ClickUp

È possibile creare cartelle per gli obiettivi, in modo da classificarli e archiviarli in modo efficace. Per facilitare il coinvolgimento dei client, è possibile personalizzare l'accesso alla cartella degli obiettivi. In questo modo, possono visualizzare e dare suggerimenti sugli obiettivi.

Contro di Jira #6: Jira è costoso

La soluzione di ClickUp

ClickUp offre unlimitato utente e un illimitato attività di ClickUp nella sua versione gratuita.

L'aggiornamento offre uno spazio di archiviazione illimitato ed è anche notevolmente più economico di Jira.

Diamo un'occhiata ai piani tariffari di ClickUp:

Piano Free: Attività illimitate e utenti illimitati

Attività illimitate e utenti illimitati Unlimitato ($5 per utente al mese): Integrazioni, Obiettivi, Dashboard e Campi personalizzati illimitati

Integrazioni, Obiettivi, Dashboard e Campi personalizzati illimitati Business ($9 per utente al mese): Autenticazione a 2 fattori basata su SMS + Cartelle obiettivi + ospiti extra

siete preoccupati che il passaggio a un nuovo strumento sia difficile? Da fare: volete passare da Jira ma il vostro team o la vostra azienda sono bloccati?

Vi copriamo ancora una volta!

Se non siete soddisfatti di Jira, Service Desk o Confluence, la migrazione a ClickUp è facile! ClickUp fornisce uno strumento di migrazione passo dopo passo, facile da usare, per i più diffusi project management. È inoltre possibile dare un'occhiata ad altri strumenti di Alternative a Jira .

Conclusione

Sebbene Jira sia stato un ottimo strumento nel 2002, ha molti svantaggi, tra i quali le difficoltà di configurazione e di utilizzo.

Con migliaia di team costretti a configurare nuovamente Jira da zero nel passaggio da un servizio Jira basato su server a uno basato su cloud, questo inconveniente potrebbe rivelarsi la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso.

Fortunatamente, ClickUp è qui per rendere ogni aspetto del vostro lavoro, dalla configurazione alla pianificazione dei progetti, alla gestione delle attività e molto altro ancora, il più indolore ed efficiente possibile!

Fortunatamente, è possibile utilizzare un software di gestione delle attività come ClickUp per risolvere tutti questi problemi!

ClickUp non solo possiede tutte le funzionalità/funzione di Jira descritte in questa valutazione, ma offre anche molto di più a un prezzo molto più conveniente. E non dimenticate che potrete usufruire di moltissime funzionalità/funzione gratis per sempre! Iscriviti a ClickUp oggi stesso e sperimentate la magia di una maggiore produttività del team, di una migliore collaborazione e di un minor numero di pianificatori Walmart che non utilizzate mai!