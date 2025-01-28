10 Migliori software ERP per le imprese di costruzione nel 2025

Nell'industria delle costruzioni del 2024, una gestione e un'integrazione efficaci sono essenziali per l'esito positivo dei progetti.

Non è più facile con sequenza dei progetti e i budget si riducono. Ecco perché il settore edile e i professionisti della gestione dell'inventario sono alla costante ricerca del miglior software per il project management e la gestione dei documenti, per snellire le operazioni e migliorare la produttività.

È qui che il software ERP per l'edilizia fa al caso nostro. Il software ERP è una soluzione innovativa che integra tutti gli aspetti di un'azienda edile, dal project management alla gestione finanziaria, il tutto in un unico sistema senza soluzione di continuità.

In questo blog approfondiremo l'importanza di un ERP per le imprese edili, ne illustreremo i vantaggi chiave e vi forniremo i software ERP indispensabili per il moderno panorama delle costruzioni.

Ecco il nostro elenco dei 10 migliori software ERP per il settore edile per ottimizzare le operazioni e collaborazione in tempo reale .

Cosa cercare in un software ERP per l'edilizia?

Per i manager delle imprese edili che supervisionano progetti complessi con più appaltatori, l'ERP per l'edilizia è come una sala di controllo principale.

È un luogo centrale da cui gestire tutti i flussi di lavoro, come la gestione dei progetti, la supervisione della gestione finanziaria, la gestione efficiente della catena di approvvigionamento, i materiali, le comunicazioni e la collaborazione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Construction-Management-Template.png Modello di gestione delle costruzioni ClickUp /$$$img/

Sincronizzate le risorse di team e appaltatori, monitorate lo stato di avanzamento e visualizzate i progetti di costruzione con ClickUp

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave da ricercare in un software ERP per l'edilizia:

Streamlined software di project management **Supervisione efficiente dei progetti dall'inizio alla fine

software di project management **Supervisione efficiente dei progetti dall'inizio alla fine Supervisione finanziaria : Monitorare tutti gli aspetti finanziari, assicurando il rispetto del budget

: Monitorare tutti gli aspetti finanziari, assicurando il rispetto del budget Coordinamento della catena di fornitura : Gestire efficacemente l'approvvigionamento e le consegne dei materiali

: Gestire efficacemente l'approvvigionamento e le consegne dei materiali Monitoraggio delle attrezzature : Rimanere aggiornati sulla disponibilità e sull'utilizzo delle attrezzature

: Rimanere aggiornati sulla disponibilità e sull'utilizzo delle attrezzature Funzionalità/funzione di mobilità : Accesso ai dati sia in loco che da remoto

: Accesso ai dati sia in loco che da remoto Comunicazione in tempo reale : Facilitare un rapido processo decisionale e il coordinamento con le parti interessate

: Facilitare un rapido processo decisionale e il coordinamento con le parti interessate Riduzione degli errori : Sistemi che riducono al minimo gli errori e le sviste

: Sistemi che riducono al minimo gli errori e le sviste Strumenti di collaborazione migliorati: Promozione del lavoro di squadra tra diversi team e appaltatori

I 10 migliori software ERP per l'edilizia da utilizzare nel 2024

Quest'anno ha visto notevoli soluzioni software ERP raccogliere la sfida, aiutando i manager del settore edile a rimanere all'avanguardia in un ambiente così dinamico. Qui vi presentiamo il meglio del meglio: le 10 migliori opzioni di software ERP per l'edilizia del 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp Software per il project management delle costruzioni vi aiuta a terminare l'attività aziendale! Si adatta perfettamente alla crescita della vostra azienda, grazie a utenti illimitati, attività illimitate e nessun limite alle funzionalità/funzione di project management che potete utilizzare.

Potete utilizzare la Vista Mappa per visualizzare i cantieri, affidarvi a ClickUp AI per aiutarvi a revisionare e correggere i documenti e creare nuovi documenti in modo rapido con l'aiuto di tutti i nostri strumenti di gestione modelli per il project management .

Questi modelli vi aiutano a velocizzare il flusso di lavoro, calcolando automaticamente costi, stime dei materiali e inventario durante l'inserimento dei dati. Poi, potete scambiare senza problemi il cappello da account con quello da commerciale, grazie alle flessibili funzionalità CRM di ClickUp, costruite per gestire le relazioni con i clienti.

Siete appassionati di Software per grafici di Gantt ? Vi piacerà La vista Gantt di ClickUp che rende più produttiva ed efficiente la collaborazione, il monitoraggio delle dipendenze e la definizione delle priorità. Si consiglia di dare un'occhiata anche a ClickUp Modello di dichiarazione di lavoro Buono strumenti di collaborazione per le aziende e software di project management per l'azienda fanno la differenza. Il Il piano Enterprise di ClickUp fornisce alcuni tra i migliori strumenti di collaborazione per le aziende sul pianeta.

Se state cercando il miglior software ERP per l'edilizia di qualità, con capacità illimitate che vi aiutino a gestire con successo i progetti di costruzione, ClickUp è il nostro miglior consiglio 🥇

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Tutto nel software ClickUp è altamente personalizzabile, dagli stati dei progetti alle categorie di prodotti

Aggiungete modelli per incorporare la gestione delle relazioni con i client, la progettazione architettonica, i verbali delle riunioni e molto altro ancora

Collaborate con il vostro team da qualsiasi luogo o gestite i vostri progetti offline quando non siete a portata di cellulare

Limiti di ClickUp

L'app per dispositivi mobili non dispone della visualizzazione delle tabelle (ma è in arrivo!)

La suite di project management può risultare eccessiva per alcuni operatori del settore edile abituati a un sistema ERM più scarno

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: 5$ in aggiunta a qualsiasi piano a pagamento

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.566+ recensioni)

: 4.7/5 (8.566+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.775+ recensioni)

2. Professionista SAP Business One

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/SAP-Business-One-Dashboard-1400x735.jpeg Dashboard di SAP Business One /$$$img/

Via SAP SAP Business One Professional è stato progettato per aiutare i responsabili delle costruzioni a collaborare, ridurre i rischi e operare in modo efficiente.

SAP offre un ampio intervallo di funzionalità/funzione per aiutare le aziende e le imprese edili a gestire le finanze, le operazioni e le relazioni con i clienti. I manager del settore edile apprezzano la capacità di SAP di aiutarli a migliorare il piano e l'esecuzione dei progetti, in modo da ridurre i costi e migliorare i margini.

Centralizzando tutte le operazioni in un unico luogo, è possibile aumentare la collaborazione e la comunicazione all'interno del team, in modo che tutti siano sempre sulla stessa pagina.

Per chi si occupa di pianificazione delle risorse aziendali e di gestione finanziaria per le imprese edili, SAP potrebbe essere la soluzione per migliorare l'efficienza, la produttività e la redditività.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Business One Professional

È facile connettersi al traguardo e ottenere una risposta in tempo reale

Fornisce un ambiente stabile e affidabile per il lavoro delle imprese edili

Con il sistema ERP tutte le esigenze dell'edilizia vengono fornite in un unico spazio

Limiti di SAP Business One Professional

Alcuni utenti vorrebbero una maggiore velocità in tutto il sistema ERP

Alcuni utenti preferirebbero un'interfaccia più intuitiva

Prezzi di SAP Business One Professional

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SAP Business One Professional

G2 : 4.6/5 (40+ recensioni)

: 4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (274+ recensioni)

3. Procore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Procore-Dashboard-Example-1400x788.jpeg Esempio di dashboard di Procore /$$$img/

Via Procore Il software di gestione delle costruzioni Procore offre una perfetta accessibilità alle aziende di tutto il mondo. Procore non si limita a gestire le attività, ma vuole trasformare il modo in cui le imprese di costruzione operano.

Gli strumenti dinamici di project management di Procore lo distinguono dagli altri software ERP per l'edilizia. Funzionalità/funzione avanzate di pianificazione permettono di gestire progetti complessi con priorità variabili e cambiamenti imprevisti.

Inoltre, grazie a solidi strumenti di account e a efficienti funzionalità di gestione dei documenti, è facile tenere sotto controllo il budget mentre si affrontano tutti questi cambiamenti.

Utilizzate Procore per collaborare con i client e il personale con chat e videoconferenze.

Con Procore, i gestori del settore edile hanno un alleato per semplificare le operazioni, favorire la collaborazione del team e portare la produttività a livelli mai raggiunti prima. 🏗️

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Supporto clienti eccezionale

Formazione e onboarding utili (in modo che la vostra azienda IT non debba Da fare la formazione)

Panoramica aggiornata e stato di tutti gli elementi del progetto in qualsiasi momento (gestione dell'inventario, pianificazione delle risorse aziendali, gestione dei documenti e gestione finanziaria)

Limiti di Procore

Lo strumento per la presentazione delle offerte deve essere migliorato rispetto ad altre soluzioni ERP presenti in questo elenco

Impossibile sincronizzare manualmente i progetti in tempo reale

Alcune informazioni a livello aziendale non sono disponibili nella versione per dispositivi mobili

Prezzi di Procore

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Procore

G2 : 4.6/5 (2.009+ recensioni)

: 4.6/5 (2.009+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.644+ recensioni)

4. Acumatica

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/0aca5b23-e069-40b7-abce-a0fc846cd857-1400x787.png Dashboard di Acumatica /$$$img/

via Acumatica Acumatica è un software ERP per l'edilizia che combina la più recente business intelligence con funzioni reali.

Che siate sul campo o dietro una scrivania, Acumatica può aiutarvi a far funzionare i vostri progetti di costruzione senza intoppi.

Utilizzate dashboard in tempo reale, basati sui ruoli, per un accesso immediato ai dati. Quindi, attivate le funzionalità avanzate di IA e di apprendimento automatico di Acumatica per elaborare tutti i dati e automatizzare il processo decisionale in base ai risultati ottenuti.

Ad esempio, esistono moduli per le esigenze finanziarie, le buste paga, l'inventario, il project management e altro ancora. Ognuno di essi offre diversi flussi di lavoro automatizzati e strumenti di IA.

Acumatica pone l'accento sulla connessione in tempo reale, colmando il divario tra lavoratori in campo, personale in ufficio e team remoti. Nel frattempo, i suoi strumenti di gestione dei documenti consentono a tutte le parti in movimento di operare a pieno regime senza i grattacapi del lavoro d'ufficio.

Con Acumatica, le aziende godono di una visibilità e di un controllo senza precedenti. Gli utenti possono accedere in cloud ai dettagli vitali del progetto in qualsiasi momento, ovunque e su qualsiasi dispositivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Acumatica

Accessibile da qualsiasi dispositivo per poter lavorare da qualsiasi luogo

Scalabile in caso di crescita dell'azienda a qualsiasi dimensione

Gestione finanziaria eccezionale

Limiti di Acumatica

Richiede un input significativo da parte dell'utente per generare i dati chiave

Manca di funzionalità di base per la reportistica, per cui a volte è difficile accedere alle informazioni

Alcuni recensori ritengono che il programma necessiti di un maggiore sviluppo per gestire le esigenze quotidiane

Prezzi di Acumatica

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Acumatica

G2 : 4.4/5 819+ recensioni)

: 4.4/5 819+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (92+ recensioni)

5. Salvia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Sage-ERP-Dashboard.png Sage ERP dashboard /$$$img/

Via Salvia Sage fornisce una soluzione completa su misura per il settore edile.

Sage offre funzioni ed efficienza nelle aree principali della gestione delle costruzioni. Con i suoi strumenti di project management è possibile monitorare i costi dei progetti, tenere traccia delle scadenze e allocare le risorse.

Il sistema ERP gestisce fatture, pagamenti e budgeting con la stessa facilità con cui consente di monitorare i livelli di inventario, i movimenti della catena di fornitura e l'approvvigionamento dei materiali.

Con gli strumenti di collaborazione e gestione dei documenti di Sage, potete archiviare contratti, disegni architettonici e specifiche del progetto nello stesso posto e consentire l'accesso in sicurezza a tutte le informazioni in base al ruolo. Voi e il vostro team potete collaborare su tutti questi dati in tempo reale grazie alle funzionalità di chat e videochiamata.

Il software promette una maggiore efficienza operativa, approfondimenti decisionali in tempo reale, risparmi sui costi grazie all'automazione, una maggiore conformità al settore e l'adattabilità ai vari requisiti aziendali.

Per le imprese edili che danno priorità all'efficienza e alla chiarezza, il software Sage Construction rappresenta una scelta solida.

Le migliori funzionalità/funzione di Sage

Molto personalizzabile per quanto riguarda i diversi tipi di codice

La maggior parte delle persone impiega una quantità significativa di tempo per padroneggiare il software

Impressionanti dati di gestione finanziaria in tempo reale nel sistema ERP

Limiti di Sage

Limitate funzionalità/funzioni dell'app per dispositivi mobili

Può essere costoso per alcune imprese edili

Può essere inutilmente complesso, richiedendo un investimento di tempo superiore a quello che alcuni ritengono opportuno

Prezzi di Sage

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sage

G2 : 4.3/5 (2.581+ recensioni)

: 4.3/5 (2.581+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (385+ recensioni)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/RW11OSQ-1400x788.png Microsoft Dynamics 365 Business Central Dashboard /%img/

via Microsoft Dynamics 365 Business Central Andate oltre la tradizionale gestione aziendale con Microsoft Dynamics 365 Business Central. Da fare non solo per le aziende di tutti i settori con soluzioni su misura, ma anche per le previsioni e la gestione dei rischi con intuizioni avanzate basate sull'IA.

Il suo dashboard interattivo facilita le transizioni dalla gestione dei contatti alla supervisione dei dettagli dei progetti.

Inoltre, la sua innata funzionalità di controllo della conformità garantisce la riunione degli standard di settore senza alcun problema, salvaguardando gli interessi aziendali in tutte le regioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Dynamics 365 Business Central

Software di facile utilizzo e di voce per la gestione dell'inventario e dei processi aziendali

Team MS Office sempre disponibile ad assistere in caso di problemi

Ampio intervallo di strumenti e funzioni nel sistema ERP

Limiti di Microsoft Dynamics 365 Business Central

Non può integrarsi con alcuni sistemi aziendali

I recensori segnalano che l'app per dispositivi mobili può essere buggata e lenta

Potrebbe non essere una soluzione immediata per la maggior parte delle imprese di gestione delle costruzioni

Prezzi di Microsoft Dynamics 365 Business Central

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Microsoft Dynamics 365 Business Central

G2 : 3.8/5 (553+ recensioni)

: 3.8/5 (553+ recensioni) Capterra: N/D

7. Oracle Fusion Cloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Oracle-Fusion-Cloud-Dashboard-1400x798.png Dashboard di Oracle Fusion Cloud /$$$img/

Via Oracolo Portate le vostre operazioni di costruzione a un livello superiore con Oracle Fusion Cloud.

Il cuore della piattaforma è la Smart Construction Platform, progettata per aumentare l'efficienza e la redditività dei progetti. Con un design incentrato sull'utente, garantisce che anche le attività più complesse siano gestite con facilità.

L'analisi predittiva integrata offre approfondimenti in tempo reale, assicurandovi di essere sempre all'avanguardia rispetto alle potenziali sfide, rendendola un partner indispensabile per le imprese e le aziende edili in crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di Oracle Fusion Cloud

Funzionalità di monitoraggio e posizione facili da usare

Facilità di utilizzo dei fogli di calcolo

Robusto sistema ERP che si integra bene con le altre produttività Oracle Fusion

Limiti di Oracle Fusion Cloud

La configurazione richiede molto tempo e potrebbe non essere un buon investimento per le piccole aziende che si destreggiano tra più progetti

Secondo alcune reportistiche, il sistema è lento e macchinoso

Non consente di apportare modifiche, il che potrebbe ostacolare alcuni processi aziendali

Prezzi di Oracle Fusion Cloud

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Oracle Fusion Cloud

G2 : 4.1/5 (296+ recensioni)

: 4.1/5 (296+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (53+ recensioni)

8. PENTA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Compositeof3pentaappsMFITEPMFS.png PENTA Dashboard /%img/

via PENTA Scoprite un approccio completo alla costruzione con PENTA. Questa soluzione integrata non offre solo un consolidamento, ma reimmagina i processi di costruzione.

Dalla gestione meticolosa della manodopera all'analisi delle azioni, PENTA ha tutto sotto controllo. E per i momenti in cui si è in movimento? Il software mobile per il campo vi garantisce connessione, informazione e decisione, ovunque vi troviate.

Le migliori funzionalità/funzione di PENTA

A volte lento ad aggiornarsi con le ultime tecnologie

Consente al vostro reparto IT di creare facilmente reportistica

Eccezionali funzioni e capacità finanziarie

Limiti di PENTA

Può essere difficile per chi non è abituato a utilizzare la tecnologia ERP

Diversi recensori menzionano difficoltà di integrazione del software

Curva di apprendimento ripida che impedisce a persone chiave, come gli stakeholder, di utilizzarlo

Prezzi di PENTA

Contattare per i prezzi

PENTA valutazioni e recensioni

G2 : 3.5/5 (10+ recensioni)

: 3.5/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (32+ recensioni)

9. Punto di vista

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Viewpoint-analytics-dashboard-example.png Esempio di dashboard analitico di Viewpoint /$$$img/

via Punto di vista In un'epoca in cui la collaborazione in tempo reale è fondamentale, Viewpoint si distingue come faro per la gestione semplificata delle costruzioni. Il suo punto di forza? Una suite di comunicazione integrata che non solo permette la condivisione di documenti, ma favorisce anche le interazioni in tempo reale attraverso chat e video.

Niente più decisioni ritardate o direttive fraintese. Con Viewpoint, vi assicurate che tutti siano sulla stessa pagina, in senso letterale e figurato.

Le migliori funzionalità di Viewpoint

Archiviazione di documenti, disegni e immagini

Accesso di sicurezza a più livelli per i partecipanti al progetto

Funzioni di account di facile utilizzo con un eccellente recupero dei dati

Limiti di Viewpoint

Mancano alcune funzioni chiave e molti utenti chiedono di aggiornarle

Ogni utente ha bisogno della propria licenza, il che può rendere difficile la collaborazione

Meno personalizzazioni disponibili rispetto ad altre opzioni

Prezzi di Viewpoint

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Viewpoint

G2 : 4.4/5 (11+ recensioni)

: 4.4/5 (11+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (oltre 400 recensioni)

10. RedTeam

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/ebca0676-e0e6-43d4-a4d9-1edb042d9f0f-1400x677.png RedTeam dashboard /%img/

via RedTeam Per gli appaltatori che puntano al cielo, RedTeam è la spalla di cui non sapevate di aver bisogno. Al di là delle funzioni primarie di gestione delle costruzioni, RedTeam ERP è un ecosistema progettato per dare potere.

Offre strumenti decisionali impareggiabili, guidati da dati e approfondimenti in tempo reale.

Che siate un general contractor commerciale esperto o un subappaltatore emergente, RedTeam vi assicura di essere attrezzati, efficienti e in continua evoluzione.

Le migliori funzionalità/funzione di RedTeam

Il servizio clienti, compreso quello IT, è sempre eccellente

Rende il processo di fatturazione fluido e cristallino

Consolida i vari documenti per tutte le fasi del flusso di lavoro della costruzione

Limiti di RedTeam

Non funziona al meglio su iPhone

Occasionali bug e difetti del programma, ma vengono risolti rapidamente

Prezzi di RedTeam

RedTeam Go: $450/mese per utente

$450/mese per utente Bidding: $165/mese per utente

Valutazioni e recensioni di RedTeam

G2 : 4.3/5 (82+ recensioni)

: 4.3/5 (82+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (109+ recensioni)

ClickUp è il software per l'edilizia fatto apposta per le vostre esigenze

La selezione del giusto software ERP per l'edilizia può migliorare i vostri profitti e aiutarvi a coltivare clienti e lavoratori felici.

Volete fare un salto di qualità? Se volete fare un passo avanti nella gestione delle costruzioni, implementate un solido software ERP per l'edilizia piano di emergenza , rivalutare efficienza dei processi e familiarizzare con Strumenti di IA per l'edilizia .

Che si tratti di comunicazione in tempo reale, supervisione finanziaria o gestione della catena di fornitura, ClickUp sta rivoluzionando il modo di operare delle imprese edili.

State pensando a un cambio di rotta o avete appena iniziato? ClickUp offre solidi strumenti di gestione delle costruzioni che si adattano alle vostre esigenze. Entrate oggi stesso in ClickUp e potenziate la vostra azienda edile con soluzioni software di alto livello.