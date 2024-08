10 Alternative e concorrenti di Honeybook per progetti nel 2024

Per la gestione dei progetti, delle prenotazioni dei client, dei contratti e delle fatture, Honeybook è sempre stato un punto di riferimento software per database clienti per il tipico titolare aziendale o project manager. Tuttavia, con l'evolversi del panorama digitale, si avverte anche la necessità di strumenti adattabili.

Forse state cercando un'alternativa a Honeybook per soddisfare requisiti unici o semplicemente desiderate diversificare il vostro kit di strumenti. Qualunque sia il caso, questo articolo vi copre.

Cosa cercare in un'alternativa a Honeybook?

Selezione della giusta alternativa a Honeybook project management di Honeybook significa concentrarsi sui seguenti aspetti:

Design intuitivo e interfaccia utente : Rende facile a chiunque, dai titolari di piccole aziende alle multinazionali, prendere in mano il software e iniziare a lavorarci

: Rende facile a chiunque, dai titolari di piccole aziende alle multinazionali, prendere in mano il software e iniziare a lavorarci Flessibilità nelle funzionalità di project management: In modo da poter soddisfare diversi casi d'uso all'interno della vostra organizzazione

La funzionalità TIML (Tasks in Multiple List) di ClickUp consente agli sviluppatori di connettere le attività con altri team all'interno dell'organizzazione

Robusta gestione dei client e funzionalità/funzione di prenotazione : Mantenere e migliorare le relazioni con tutti i vostri client per tutta la durata del loro impegno con voi, non solo quando è il momento di rinnovare il contratto

: Mantenere e migliorare le relazioni con tutti i vostri client per tutta la durata del loro impegno con voi, non solo quando è il momento di rinnovare il contratto Strumenti completi per la fatturazione e i contratti : Il pagamento deve essere semplice e indolore per voi e per i vostri client

: Il pagamento deve essere semplice e indolore per voi e per i vostri client Integrazioni senza soluzione di continuità : massimizzate la potenza del vostro intero stack tecnologico

: massimizzate la potenza del vostro intero stack tecnologico Supporto clienti affidabile : Perché, per quanto uno strumento sia semplice da usare, quando si ha una domanda, si vuole una risposta rapida

: Perché, per quanto uno strumento sia semplice da usare, quando si ha una domanda, si vuole una risposta rapida Prezzi convenienti: Non volete spendere una fortuna, ma avete bisogno di uno strumento che si adatti alle vostre esigenze

Le 10 migliori alternative a Honeybook da utilizzare nel 2024

Ecco le nostre scelte per le migliori alternative a Honeybook e il nostro ragionamento su ciascuna piattaforma di project management.

Create il vostro sistema ideale per gestire contatti, clienti e affari, aggiungendo facilmente collegamenti tra attività e documenti per semplificare il vostro lavoro

ClickUp è la migliore soluzione all-in-one per i professionisti della creatività e per chi cerca un'alternativa a HoneyBook. Questa piattaforma combina funzionalità di project management e CRM in un'unica soluzione olistica per i team che mirano al nirvana della produttività nei loro processi aziendali.

Pensato per coloro che si destreggiano tra più progetti, ClickUp integra perfettamente la mappatura dei processi , attività, documenti, obiettivi e chattare in un unico software di gestione aziendale. Il suo Funzionalità/funzione del CRM lo rendono un asso per tutti i titolari di piccole aziende che desiderano promuovere le relazioni con la gestione dei contatti. Fate in modo che i clienti siano rapidamente coinvolti con questi modelli di contratto , semplificare la gestione dei lead con i nostri strumenti di automazione del marketing e gestire i vostri venditori con una serie di strumenti per la gestione dei clienti modelli di ordini di acquisto .

Grazie a un'interfaccia di facile utilizzo e a vaste opzioni di personalizzazione, non c'è da stupirsi che i professionisti di tutto il mondo sostengano che ClickUp sia la migliore alternativa a HoneyBook per la gestione dei progetti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

UtilizzoModelli CRM per una gestione completa del CRM e per ottenere interazioni di qualità superiore con i clienti

Il ClickUp personalizzabileVisualizzazione del modulo assicura l'acquisizione di tutti i dati necessari

AvanzatoClickUp Automazioni funzionalità/funzione per snellire tutte le attività amministrative

Modelli precostituiti come questoModello di fattura ClickUp semplificare i processi di fatturazione e i pagamenti online

Strumenti di mappatura dei processi cancellati per una chiara visualizzazione del flusso di lavoro

Modelli di contratto adattati a vari settori industriali

Combina in modo completosoftware di gestione delle operazionie il software per il database dei clienti per una gestione efficace delle relazioni

Limiti di ClickUp

Gli strumenti di project management possono presentare una curva di apprendimento per i principianti

L'app mobile non ha (ancora!) le stesse funzionalità/funzione della versione desktop

Il portale per i client potrebbe non avere sufficienti funzionalità/funzione di fatturazione come alcune alternative di Honeybook

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Ciao Bonsai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64ec9d9ff36e97dd7c16b4a6\_DashboardHomepage-1400x858.webp Ciao Bonsai dashboard /$$$img/

via Ciao Bonsai Freelance, riunitevi al vostro nuovo migliore amico: Hello Bonsai (ora meglio conosciuto come semplicemente Bonsai). Una suite di gestione aziendale all-in-one progettata specificamente per i professionisti indipendenti, che elimina il dolore dei dettagli del vostro lavoro piano di comunicazione del progetto con funzionalità/funzione chiave come la firma del contratto, la presentazione della proposta e la fatturazione del pagamento.

La sua funzionalità/funzione principale è la perfetta integrazione di queste attività, per garantire che i freelance possano concentrarsi sul loro lavoro e non sull'amministrazione.

Hello Bonsai è una scelta eccellente per chi desidera la semplicità senza sacrificare le funzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Hello Bonsai

Client completoCRM e project management in un unico luogo

Automazioni per fatture, proposte e contratti

Monitoraggio del tempo e gestione delle spese integrati

Strumenti semplici per gestire le attività del progetto

Funzionalità di integrazione con terze parti

Modelli personalizzabili per vari documenti

Applicazione mobile intuitiva per l'accesso in movimento e la gestione delle attività

Limiti di Hello Bonsai

Integrazioni limitate rispetto ad altre piattaforme di gestione aziendale

L'interfaccia utente potrebbe risultare un po' basilare per gli utenti avanzati

Nessuna vista Gantt per il project management

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Hello Bonsai

Starter : $24/mese

: $24/mese Professionale : $39/mese

: $39/mese Business: $79/mese

Ciao, Bonsai valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

3. Plutio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Clean_Shot\_2022\_09\_07\_at\_11\_46\_26\_2x\_902ddb0ff1-1400x911.jpg Plutio Dashboard /$$$img/

via Plutio Plutio non è solo una delle migliori alternative a HoneyBook: è un'area di lavoro che si adatta alle vostre esigenze aziendali. Integrando progetti, attività e fatture in un'unica dashboard, è un punto di forza per gli imprenditori solitari e le piccole aziende.

L'adattabilità della piattaforma, unita a una forte enfasi sull'esperienza dell'utente, la rende un concorrente formidabile nel campo della produttività.

Chi è alla ricerca di un'interfaccia elegante per il project management senza una curva di apprendimento ripida troverà Plutio particolarmente interessante, soprattutto per i titolari di piccole aziende.

Le migliori funzionalità/funzioni di Plutio

Area di lavoro completamente personalizzabile e adattata alle preferenze dell'utente

Hub di comunicazione centralizzato e portale clienti per team e client

Attività, tempo e strumenti per il project management integrato

Fatturazione e generazione di contratti integrati

Controllo versatile dell'accesso basato sui ruoli per ogni account manager dedicato

Un portale completo per i client

Supporto in più lingue

Il design all-in-one di Plutio è efficiente e facile da usare, rendendo il project management un gioco da ragazzi

Limiti di Plutio

Alcuni utenti potrebbero trovare l'interfaccia utente della gestione aziendale non così intuitiva

Manca di alcune funzionalità/funzioni avanzate per la generazione di reportistica

Una comunità più piccola rispetto alle piattaforme più grandi

Prezzi di Plutio

Solo : $19/mese

: $19/mese Studio : $39/mese

: $39/mese Agenzia: $99/mese

Valutazioni e recensioni di Plutio

G2 : 4.4/5 (50+ recensioni)

: 4.4/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

4. Forza vendita

via Forza vendita Entrate nel carrozzone delle piattaforme CRM: Salesforce. Riconosciuta a livello mondiale, Salesforce offre una suite di strumenti ineguagliabile, pensata per le aziende che puntano alla crescita.

Che si tratti di commerciale, assistenza o marketing, le dashboard dinamiche di Salesforce rendono il processo decisionale guidato dai dati un gioco da ragazzi.

La sua reputazione deriva dalla sua robustezza, che la rende ideale per le aziende che necessitano di soluzioni complete per la gestione delle relazioni con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di SalesForce

Robusta piattaforma CRM in grado di scalare con le aziende in crescita

Approfondimenti basati sull'IA con Salesforce Einstein

Estese possibilità di integrazione con terze parti

Dashboard dinamici e strumenti di reportistica

Gestione di lead e opportunità

Previsioni e analisi commerciali

Funzionalità di sicurezza a più livelli per la protezione dei dati

La reputazione di Salesforce come soluzione CRM leader è rafforzata dalle sue funzionalità/funzione e dalla sua scalabilità

Limiti di SalesForce

Può essere eccessivo per le piccole aziende, che potrebbero voler prendere in considerazione i seguenti aspettiAlternative a SalesForce* La ripida curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi elevati per le funzionalità/funzione più avanzate

Prezzi di SalesForce

Visitate la pagina dei prezzi di SalesForce per vedere i diversi pacchetti e le opzioni di prezzo per ogni strumento e funzionalità/funzione offerti

Valutazioni e recensioni su SalesForce

G2 : 4.4/5 (1.300+ recensioni)

: 4.4/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (17.000+ recensioni)

5. FreshBooks

via Libri freschi L'account non deve essere scoraggiante, non con FreshBooks al vostro fianco. Pensato per i liberi professionisti e le piccole aziende, trasforma attività finanziarie complesse in azioni intuitive. Dalla fatturazione al monitoraggio delle spese, FreshBooks offre un approccio semplificato alle finanze.

L'accesso basato su cloud assicura che i dati siano sempre a portata di mano.

FreshBooks si presenta come una boccata d'aria fresca per chi diffida del gergo dell'account.

Le migliori funzionalità di FreshBooks

Fatturazione intuitiva con modelli personalizzabili

Monitoraggio del tempo e gestione delle spese

Reportistica per la contabilità in partita doppia

Gestione dei client e del budget dei progetti

Soluzioni di pagamento online senza soluzione di continuità

App mobile per la fatturazione e le spese in movimento

Integrazione con un ampio intervallo di strumenti di terze parti

Limiti di FreshBooks

Non è adatto ad aziende di grandi dimensioni con esigenze di account complesse

Limitate funzionalità/funzioni di gestione dell'inventario

Alcuni utenti trovano la nuova interfaccia utente meno intuitiva

Prezzi di FreshBooks

Lite : $13,60/mese

: $13,60/mese Plus : $24/mese

: $24/mese Premium : $44/mese

: $44/mese Selezione: Contattare Freshbook per i prezzi

Valutazioni e recensioni di FreshBooks

G2 : 4.5/5 (600+ recensioni)

: 4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (4.000+ recensioni)

6. 17 cappelli

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/60c23e7ce0332d9c0ea5626a\_17hats-Level2-Screens-1400x1264.png dashboard di 17hats /$$$img/

via 17 cappelli Immaginate di consolidare le vostre operazioni aziendali in un unico dashboard coerente. Questo è 17hats per voi. Realizzato con cura per gli imprenditori solitari, integra contatti, progetti e calendari per un'esperienza senza soluzione di continuità.

Grazie ai flussi di lavoro automatizzati e ai contratti integrati, 17hats garantisce ai professionisti di dedicare meno tempo alla gestione dello stato dei progetti e più tempo alla creazione di valore per i client.

Se nella vostra azienda indossate molti cappelli, questa piattaforma è pensata per voi.

Le migliori funzionalità/funzioni di 17hats

Dashboard unificata per contatti, progetti e calendario

Flussi di lavoro automatizzati per le attività ripetitive

Contratti e fatture integrati

Portali per i clienti per una comunicazione trasparente

Sincronizzazione del calendario con le app più diffuse

Monitoraggio del tempo ed elenchi di cose da fare

Libreria di modelli per la creazione rapida di documenti

limiti di #### 17hats

Manca di funzioni CRM avanzate

Nessuna applicazione mobile nativa

Integrazioni limitate rispetto ad altre alternative di Honeybook

17hats prezzi

Essenziale : $13/mese

: $13/mese Standard : $25/mese

: $25/mese Premier: $50/mese

17hats valutazioni e recensioni

G2 : 4.4/5 (70+ recensioni)

: 4.4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (100+ recensioni)

7. ClienteVenuto

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/clientvenue\37991\screenshot\1657081233\lbk-1400x797.webp Dashboard del ClientVenue /$$$img/

tramite Sede del cliente Nel mondo della gestione dei client, ClientVenue sta facendo faville. Offre un servizio su misura portali per i clienti e visualizzazioni unificate dei progetti, semplifica il regno spesso disordinato delle relazioni con i client.

Progettato all'insegna della trasparenza, ClientVenue favorisce una comunicazione chiara tra le aziende e i loro clienti.

Le aziende che desiderano migliorare la loro esperienza con i client troveranno questa piattaforma inestimabile.

Le migliori funzionalità/funzione di ClientVenue

Gestione dei clienti su misura con portali dedicati

Monitoraggio delle attività e dei progetti in un'unica visualizzazione

Funzionalità di fatturazione semplici ma potenti

Automazioni per promemoria di attività e riunioni

Spazio di archiviazione e condivisione sicura dei documenti

Dashboard di facile utilizzo per una rapida analisi

Funzionalità di integrazione con gli strumenti più diffusi

Limiti di ClientVenue

È più recente sul mercato, quindi ha meno supporto da parte della comunità rispetto ad altre alternative di Honeybook

Limiti ai modelli per la creazione di documenti

Potrebbe mancare di alcune funzionalità/funzione di automazione avanzate

Prezzi di ClientVenue

Starter : $47/mese

: $47/mese Professionale : $97/mese

: $97/mese Azienda: $247/mese

Valutazioni e recensioni su ClientVenue:

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/A

8. Paymo

via Paymo Bilanciando il project management con la fatturazione, Paymo è un gioiello per le aziende di tutte le dimensioni. Il suo punto di forza è la combinazione di monitoraggio del tempo e project management, per garantire che i progetti siano in linea con il budget. Grazie alle applicazioni mobili native, i membri del team possono rimanere aggiornati anche in viaggio.

Le aziende che cercano una miscela armoniosa di funzioni e usabilità dovrebbero tenere Paymo nel loro radar.

Le migliori funzionalità/funzioni di Paymo

Gestione completa dei progetti con monitoraggio del tempo

Schede Kanban, vista Elenco e grafici Gantt per la gestione delle attività

Fatturazione avanzata con monitoraggio delle spese

Programmazione e gestione delle risorse del team

Reportistica dettagliata per progetti e finanze

Integrazione perfetta con altri strumenti e software di project management

Applicazioni mobili native per iOS e Android

Limiti di Paymo

La curva di apprendimento per i principianti può essere un po' troppo ripida

Alcune funzionalità/funzione avanzate sono bloccate dietro i livelli di prezzo più alti

Gli utenti segnalano occasionali problemi di sincronizzazione con l'app mobile

Prezzi di Paymo

**Gratuito

Starter : $4,95/mese per utente

: $4,95/mese per utente Piccolo Ufficio : $9,95/mese per utente

: $9,95/mese per utente Business: $20,79/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Paymo

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (400+ recensioni)

9. Libri veloci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/64c446901d410875e5cc4d58\_quickbooks-online-pnc-1.png Quickbooks dashboard /$$$img/

via Libri veloci Nome sinonimo di account, Quickbooks è da anni la soluzione ideale per le aziende. La semplificazione di attività contabili complesse permette alle aziende di concentrarsi sulla crescita, non sui numeri.

Che si tratti di monitorare le spese o di gestire le buste paga, Quickbooks offre una robusta serie di strumenti con una sicurezza di livello bancario.

Quickbooks rimane la scelta migliore per le aziende, dalle startup alle aziende consolidate, che cercano una gestione finanziaria affidabile.

Le migliori funzionalità/funzione di Quickbooks

Robusto software di contabilità con accesso basato su cloud

Fatture personalizzabili e funzionalità/funzione di pagamento istantaneo con opzioni per il portale client

Monitoraggio delle spese con la scansione delle ricevute

Strumenti avanzati di reportistica per approfondimenti finanziari

Modelli di busta paga e funzioni per il calcolo delle imposte

Integrazione con centinaia di applicazioni di terze parti

Sicurezza a livello bancario per la protezione dei dati

Limiti di Quickbooks

Può risultare eccessivo per chi è alle prime armi con l'account

Il supporto clienti può essere a volte lento

I prezzi possono essere elevati per le piccole aziende che cercano un'alternativa conveniente a Honeybook

Prezzi di Quickbooks

Inizio semplice: $30/mese

$30/mese Essenziale: $55/mese

$55/mese Plus: $85/mese

$85/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di Quickbooks

G2 : 4.0/5 (3.000+ recensioni)

: 4.0/5 (3.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

10. Dinamica 365

via Dynamics 365 Dynamics 365 di Microsoft non è solo uno strumento, ma una suite di soluzioni integrate che trasformano le aziende. Dalle vendite all'assistenza, copre un ampio spettro, supportato dall'affidabilità dell'ecosistema Microsoft. L'integrazione di Power BI e gli approfondimenti guidati dall'IA la contraddistinguono, rendendo semplice l'analisi dei dati.

Le aziende che puntano alla trasformazione digitale troveranno in Dynamics 365 una soluzione che cambia le carte in tavola.

Le migliori funzionalità/funzione di Dynamics 365

Soluzioni integrate che abbracciano il settore commerciale, l'assistenza, la finanza e altro ancora

Approfondimenti basati sull'IA per migliorare il processo decisionale

App modulari da personalizzare in base alle esigenze aziendali

Integrazione perfetta con altre produttività Microsoft

Analisi avanzate con l'integrazione di Power BI

Altamente scalabile per soddisfare le crescenti esigenze aziendali

Robuste funzionalità di sicurezza e conformità

Limiti di Dynamics 365

Può essere costoso per le piccole e medie aziende

Richiede una formazione adeguata per un utilizzo completo

I personalizzazioni possono essere complesse e richiedono competenze tecniche

Prezzi di Dynamics 365

Visitate la pagina dei prezzi di Dynamic 365 per vedere i diversi pacchetti e le opzioni di prezzo per ogni strumento e funzionalità/funzione offerti

Valutazioni e recensioni di Dynamics 365

G2: 3,8/5 (1.000+ recensioni)

3,8/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 5.000 recensioni)

Perché ClickUp emerge come la migliore alternativa a Honeybook

Quando cercate un'alternativa a Honeybook, non state cercando solo uno strumento, ma una soluzione efficiente per ottimizzare progetti, prenotazioni, contratti e altro ancora.

ClickUp si distingue dagli altri, non solo per la completezza delle sue funzionalità/funzione, ma anche per l'enfasi posta sull'esperienza dell'utente. La piattaforma è stata progettata per adattarsi alle esigenze specifiche delle aziende, offrendo flessibilità, efficienza e chiarezza.

Con funzionalità/funzione CRM integrate, moduli visualizzati, automazioni e modelli dedicati per la fatturazione, ClickUp dimostra più volte la sua dedizione a rendere le attività più semplici e intuitive. Non è solo uno strumento, ma un partner per la produttività.

Se state pensando di passare a una nuova piattaforma, provate ClickUp: sperimentate la differenza in prima persona e capite perché è la scelta preferita dai professionisti di tutto il mondo.