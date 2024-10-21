10 Migliori CRM per i team di email marketing nel 2025

Gestione delle email campagne di marketing è già abbastanza complicato senza dover investire in uno strumento separato da fare. Ecco perché è necessario un CRM (Customer Relationship Management) appositamente creato per i team di email marketing.
Esistono molti strumenti di questo tipo sul mercato, ma qual è quello giusto per voi? Da fare una ricerca per trovare i 10 migliori CRM per team di email marketing disponibili nel 2024.
Vi diremo cosa cercare e come decidere qual è quello giusto per voi. Diamo un'occhiata più da vicino ai CRM vincenti per l'email marketing. 🏆
Cosa cercare in un CRM per l'email marketing?
Ci sono molti ottimi sistemi CRM in circolazione, ma solo pochi sono ideali per i team di email marketing. Ecco alcuni dettagli da considerare quando si cerca un CRM per le campagne di email marketing:
- Facilità d'uso: Il software CRM è semplice e immediato da usare?
- Funzionalità/funzione: Il software CRM dispone di tutte le funzionalità necessarie, come l'analisi dei dati dei clienti?
- Scope of app : Questo strumento è in grado di ottimizzare l'intero customer journey o solo un aspetto di esso?
- **Integrazioni: Da fare: gli strumenti di email marketing si integrano con le app esistenti?
- Prezzo: Il software CRM è accessibile o è al di sopra del vostro budget?
- Esperienza: L'app migliora l'esperienza del team o dei clienti?
- Piani: C'è un piano che ha tutto ciò che vi serve? Da fare per gli aggiornamenti?
Pensate alle vostre esigenze specifiche e alle funzioni che dovete gestire con il vostro CRM per l'email marketing. Considerate se avete bisogno di una soluzione all-in-one per la gestione delle relazioni con i clienti, se siete disposti ad aggiungere integrazioni di terze parti o se avete bisogno di uno strumento che vi offra ancora di più delle funzionalità di email marketing.
I 10 migliori CRM per i team di email marketing nel 2024
Se state cercando il miglior CRM per i team di email marketing, siete nel posto giusto. Ecco la nostra lista dei sistemi CRM che raccomandiamo ai team che vogliono gestire campagne di email marketing efficaci e semplificate.
1. ClickUp /$$$img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png CRM per l'email marketing: La vista Elenco di coinvolgimento di ClickUp /$$$img/
Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo
ClickUp è uno dei migliori strumenti per la gestione dei clienti strumenti software di project management per il marketing e software CRM per i team di marketing che desiderano essere produttivi, lavorare in modo più efficace e ottenere risultati. 📈
Usare ClickUp come software per il marketing cRM di marketing significa che potrete gestire e far crescere le relazioni con i vostri clienti in un unico luogo. Gestite gli account dei clienti, snellite i flussi di lavoro con Automazioni di ClickUp e visualizzare la vostra pipeline da cliente potenziale a VIP fedele.
Gestite le vostre operazioni di email attraverso ClickUp e rimanete in contatto con i vostri clienti e i vostri clienti nei momenti giusti. Fate in modo che le transazioni avvengano, inviate aggiornamenti sui progetti e fate entrare in contatto con i vostri clienti in modo più coinvolgente, senza dover lasciare il comfort di ClickUp cRM e project management combinati è l'approccio ideale per le aziende che desiderano promuovere la crescita attraverso un uso intelligente dei dati dei clienti.
È possibile visualizzare una vista dettagliata dei valori di vita dei clienti, delle dimensioni medie delle transazioni e altro ancora. Utilizzate questi dati per prendere decisioni intelligenti su quando e cosa condividere con questi clienti tramite l'email marketing.
Avviate il vostro sistema CRM da zero o utilizzate un sistema CRM già esistente Modello CRM come il modello Modello di CRM di ClickUp per scorciare la strada verso l'esito positivo con una base che rende facile la gestione dei contatti, delle vendite e delle relazioni con i clienti.
Massimizzate il valore di ClickUp per l'email marketing rendendolo una parte centrale della vostra strategia di marketing e del vostro flusso di lavoro. Utilizzate Documenti ClickUp per collaborare alle idee e ai piani delle campagne, per mappare i funnel di email con Lavagne online di ClickUp e connettere ClickUp a software per l'email marketing come Mailchimp o ConvertKit con Zapier .
Funzionalità/funzione migliori di ClickUp
- Collabora alle idee, ai funnel e ai piani delle campagne di email marketing inDocumenti di ClickUp
- Accesso a oltre 15 tipi di visualizzazioni personalizzate, tra cui le tavole Kanban e le viste Elenco
- Creare il proprioCampi personalizzati per personalizzare il vostro sistema CRM
- Integrare le email in ClickUp per rimanere in contatto con i clienti senza lasciare la piattaforma
- Lavorare in modo più produttivo conla gestione delle attività via email
- Semplificate i vostri flussi di lavoro conrisparmiare tempo sulle attività ripetitive
- Godere di unaCRM per il project management e per l'email marketing
- Organizzate e segmentate i vostri archivi e i vostri elenchi di email in base alla posizione, al settore o a un altro campo
- Automazioni per il vostroFlussi di lavoro del CRM con la logica delle condizioni
Costruire il propriodashboard personalizzate per avere una panoramica di ciò che sta accadendo e per monitorare i vostrikPI dell'email marketing
- Integrazione con oltre 1.000 altre app tramiteintegrazioni
Limiti di ClickUp
- Con così tante funzionalità/funzione, la piattaforma può sembrare eccessiva a prima vista
- ClickUp non dispone di specifiche funzioni di marketing o diautomazione delle email funzionalità/funzione, per cui si potrebbe desiderare un'integrazione con un altro strumento per realizzarlo
Prezzi di ClickUp
- **Free Forever
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)
2. Campagna attiva
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/activecampaign-software1-1400x739.jpg CRM per l'email marketing: ActiveCampaign dashboard /$$$img/
via Campagna attiva ActiveCampaign è popolare come strumento di email marketing, ma ha anche funzioni di CRM. La piattaforma unisce CRM, email marketing e automazione del marketing per creare uno sportello unico che consenta di gestire insieme commerciale, marketing ed e-commerce. 🛒
Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign
- Segmenta il tuo database per eseguire campagne email più mirate
- Automazioni per campagne di nurture e invio di email in base a trigger
- Invio di email broadcast, email a traguardo, autorisponditori, email di transazione e altro ancora
- Personalizzate le vostre email con un'esperienza di design drag-and-drop
Limiti di ActiveCampaign
- Alcuni utenti riferiscono che le funzioni di ricerca e filtraggio sono frustranti da navigare tra i software CRM
- Gli utenti che desiderano un traguardo più specifico potrebbero trovare alcune delle opzioni di segmentazione dell'automazione limitanti per specifiche esigenze di email marketing
Prezzi di ActiveCampaign
Per il CRM e l'email marketing è necessario il piano Bundle di ActiveCampaign:
- Plus: $93/mese per cinque utenti e 1.000 contatti
- Professional: $386/mese per 10 utenti e 2.500 contatti
- Azienda: Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign
- G2: 4.5/5 (10.000+ recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)
3. Capsule
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\\\board_large.webp CRM per l'email marketing: La dashboard di Keap /$$$img/
via Keap Keap è una piattaforma CRM destinata alle piccole imprese. È una piattaforma all-in-one che copre i team commerciali e di marketing, con un design minimalista e un'attenzione particolare alle email automatizzate e al coinvolgimento dei clienti il software per le automazioni attività regolari e ripetitive per il vostro team di marketing, liberando tempo per concentrarsi su creatività e strategia. 💭
Le migliori funzionalità/funzione di Keap
- Incorpora moduli di acquisizione di contatti sul vostro sito web e sulle vostre pagine di destinazione
- Segmentate il vostro pubblico all'interno del CRM per costruire elenchi di invio personalizzati
- Creare flussi di lavoro personalizzati che inviano automaticamente email e testi in base al comportamento dell'utente
- Utilizzate i modelli di email integrati o personalizzati per creare i vostri
limiti di #### Keap
- Alcuni utenti vorrebbero che le opzioni di reportistica fossero più flessibili e approfondite
- Lo strumento è rivolto alle piccole aziende, ma alcuni potrebbero trovare il prezzo al di fuori del loro budget
Prezzi di Keap
- Pro: A partire da $159/mese per due utenti e fino a 1.500 contatti
- **A partire da 229 dollari al mese per tre utenti e fino a 2.500 contatti
Valutazioni e recensioni di Keap
- G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)
- Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)
4. HubSpot
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image54-e1687984337491-1400x831.png CRM per l'email marketing: Generazione di lead di HubSpot /$$$img/
via HubSpot HubSpot offre ai team di marketing una soluzione completa per le vendite e il marketing. Utilizzate il Marketing Hub per alimentare i vostri lavori richiesti di email marketing, compresa la gestione dei contatti, la gestione delle campagne, le pagine di destinazione e gli strumenti di reportistica. 🔋
Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot
- Gestione di contatti e campagne in un unico luogo con HubSpot CRM
- Invio di email personalizzate su scala con l'automazione dell'email marketing
- Utilizzo del form builder per creare e incorporare moduli per catturare i lead
- Possibilità di estendere le funzioni al settore commerciale, alla gestione dei contenuti, all'assistenza clienti e alle operazioni attraverso sottoscrizioni Hub aggiuntive
Limiti di HubSpot
- Non c'è un sistema di gestione delle attività integrato come in altri CRM, come ClickUp
- Alcuni utenti segnalano una mancanza di flessibilità nella creazione di landing page
Prezzi di HubSpot
- **Gratis
- Starter: A partire da $18/mese
- Professionale: A partire da $800/mese
- Enterprise: A partire da $3.600/mese
Valutazioni e recensioni di HubSpot
- G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)
5. Pipedrive
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipedrive-Hero-deals-interface-1400x788.png CRM per l'email marketing: Esempio di Kanban Dashboard di Pipedrive /$$$img/
via PipedrivePipedrive è una soluzione CRM fortemente incentrata su lead scoring, automazione delle vendite e generazione di lead per i rappresentanti commerciali, ma è anche una piattaforma di email marketing. È possibile creare campagne email, personalizzare i layout e distribuire le email al database dei contatti. 📧
Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive
- Visualizzate la cronologia delle comunicazioni via email nei profili dei vostri contatti
- Utilizzare il costruttore di email drag-and-drop per personalizzare un modello o crearne uno proprio
- Segmentate il vostro elenco di contatti per inviare le email giuste alle persone giuste
- Ottenere informazioni sulle prestazioni delle campagne con l'analisi integrata delle email
Limiti di Pipedrive
- Attualmente non è possibile utilizzare le date come trigger nelle sequenze di automazione, il che potrebbe avere un impatto su alcuni utenti
- Alcuni utenti potrebbero trovare un problema la mancanza di opzioni di branding e personalizzate per il software CRM
Prezzi di Pipedrive
- Essenziale: $15/mese per utente
- Avanzato: $29/mese per utente
- Professionale: $59/mese per utente
- Power: $69,90/mese per utente
- Enterprise: $99/mese per utente
Valutazioni e recensioni su Pipedrive
- G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)
6. Intuitivamente
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Insightly-1.png Screenshot della dashboard di Insightly e delle organizzazioni /$$$img/
via Insightly Insightly è uno strumento CRM progettato per crescere con il team di marketing e l'azienda. Include funzionalità/funzione per il settore commerciale, il marketing e i servizi: tutte e tre le operazioni sono gestite da un unico luogo. Insightly Marketing permette di condividere email pertinenti con i contatti giusti al momento giusto, per aumentare il coinvolgimento e le entrate. 💰
Le migliori funzionalità/funzione di Insightly
- Condivisione dei dati dei contatti con i team commerciali e di assistenza per servire meglio i clienti
- Inviare diversi tipi di email, tra cui quelle di promozione, newsletter e transazione
- Utilizzo di modelli integrati o personalizzati con i suoi strumenti di email marketing
- Progettare pagine di destinazione e incorporare moduli per catturare i contatti attraverso la piattaforma CRM
Limiti di Insightly
- Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione rispetto a quelle consentite dal sistema CRM
- La creazione di moduli può essere difficile per gli utenti non tecnici; alcuni utenti suggeriscono che
Prezzi di Insightly
Per utilizzare sia gli strumenti e le funzionalità di email marketing che il CRM, è necessario il piano Insightly All-in-One:
- Plus: A partire da $349/mese
- Professional: A partire da $899/mese
- Enterprise: a partire da $2.599/mese
Valutazioni e recensioni di Insightly
- G2: 4.2/5 (800+ recensioni)
- Capterra: 4/5 (600+ recensioni)
7. Guscio di noce
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Nutshell.jpg Screenshot dei contatti di Nutshell /$$$img/
via Guscio di noce Nutshell è un CRM per team di email marketing che include gestione dei contatti, automazione commerciale, sequenze di email e altro ancora. La piattaforma è progettata per avvicinare i team commerciali e di marketing e creare un'esperienza complessiva migliore. 🌻
Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell
- Progettare sequenze commerciali personalizzate one-to-one, campagne di lead nurturing e campagne drip
- Utilizzo di modelli di email e segnaposto integrati per risparmiare tempo durante la composizione delle email
- Creare elenchi intelligenti utilizzando filtri e campi personalizzati
- Valutare l'esito positivo delle campagne con l'analisi delle email, compresi i tassi di apertura e i tassi di clic
limiti di #### Nutshell
- Le funzionalità/funzione dell'app mobile sono più limitate rispetto alla versione web
- Alcuni utenti segnalano che la funzione di ricerca non sempre fa emergere i contatti rilevanti
Prezzi di Nutshell
- Foundation: $19/mese per utente
- Pro: $49/mese per utente
- Power IA: $59/mese per utente
- Azienda: $79/mese per utente
- Campagne Componente aggiuntivo : A partire da $5/mese per 100 contatti
- componente aggiuntivo VisitorIQ: A partire da $19/mese per 50 usufruizioni
- componente aggiuntivo Revenue Booster: $37/mese
Nutshell valutazioni e recensioni
- G2: 4.2/5 (800+ recensioni)
- Capterra: 4.2/5 (400+ recensioni)
8. Freshmarketer di Freshworks
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Freshmarketer.jpg Screenshot dei Playbook di Freshmarketer /%img/
via Lavori freschi Freshmarketer è un CRM appositamente creato per l'email marketing da Freshworks. Questa piattaforma è progettata per le aziende di e-commerce che desiderano utilizzare l'automazione del marketing per aumentare i ricavi, la fedeltà e la crescita. 🤝
Le migliori funzionalità/funzione di Freshmarketer by Freshworks
- Un CRM unificato che lavora per le vendite, il marketing e il supporto clienti
- Segmentate il vostro pubblico e inviate email a traguardo in base al loro comportamento e alle loro preferenze
- Coinvolgete i potenziali acquirenti attraverso email, live chattare, SMS e altro ancora
- Utilizzate flussi di lavoro automatizzati per inviare email pertinenti in momenti chiave come i carrelli abbandonati o gli aggiornamenti sulle spedizioni
Limiti di Freshmarketer by Freshworks
- Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di personalizzazione
- Le opzioni di filtraggio per la segmentazione del pubblico possono risultare limitanti per alcuni marketer
Prezzi di Freshmarketer by Freshworks
- Free
- Crescita: $23/mese per 2.000 contatti
- Pro: $179/mese per 5.000 contatti
- Azienda: $359/mese per 10.000 contatti
Freshmarketer by Freshworks valutazioni e recensioni
- G2: 4,5/5 (7.000+ recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)
9. Rame
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Copper-CRM-Lead-Tracker-Example.png Esempio di CRM Lead Tracker in rame /$$$img/
via In rame Copper è un sistema CRM progettato per lavorare con l'area di lavoro di Google, quindi questo potrebbe essere un punto a favore se il vostro team o la vostra azienda ha acquistato questo ecosistema. Lo strumento estrae automaticamente i dati dall'area di lavoro per creare un CRM per l'assistenza, le vendite e il marketing. ⚒️
Migliori funzionalità/funzione di Copper
- Creazione di email più accattivanti per Gmail con campi personalizzati e campi da unire
- Generazione automatica di email in base allo stato dell'account di un contatto, al suo impegno e altro ancora
- Creazione di sequenze di email per connettersi con i clienti nei momenti giusti
- Sincronizzazione dei dati dei contatti con altri strumenti esterni per il marketing e il commerciale
Limiti di rame
- Attualmente non è possibile duplicare le automazioni, quindi è necessario crearle manualmente
- Alcuni utenti vorrebbero che le funzionalità di reportistica fossero più robuste
Prezzi di Copper
- Basic: $29/mese per utente
- Professionale: $69/mese per utente
- Business: $134/mese per utente
valutazioni e recensioni su #### Copper
- G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)
10. Zoho CRM
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM.jpg Screenshot del modello di email di Zoho CRM /$$$img/
via Zoho CRMZoho CRM si presenta come un CRM aziendale in rapida evoluzione per i team commerciali e di marketing. La piattaforma copre bene le Automazioni di marketing, con funzionalità/funzioni quali segmentazione, attribuzione di marketing, campagne email e analisi di marketing. 📊
Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM
- Segmenta i clienti in base a un ampio intervallo di attributi per inviare email più significative
- Creazione di moduli web che catturano i contatti e li inviano direttamente al vostro CRM
- Salvate i modelli di email in modo da non doverli ricreare ogni volta
- Capire l'esito positivo delle campagne email con l'analisi delle email
Limiti di Zoho CRM
- Alcuni utenti affermano che la curva di apprendimento è molto ripida
- Le funzioni di Zoho CRM e delle integrazioni di terze parti possono essere limitate, il che potrebbe influenzare il modo in cui si utilizza il software
Prezzi di Zoho CRM
- Standard: $20/mese per utente
- Professionale: $35/mese per utente
- Enterprise: $50/mese per utente
- Ultimate: $65/mese per utente
Valutazioni e recensioni su Zoho CRM
- G2: 4/5 (2.000+ recensioni)
- Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)
Aumenta il coinvolgimento con il miglior CRM per l'email marketing
I migliori team di email marketing hanno già molto da fare. È ora di cambiare il modo di lavorare e cercare un CRM per l'email marketing che renda l'intero processo più semplice. Utilizzate questa guida per selezionare alcune app da prendere in considerazione, oppure iscrivetevi a un piano Free o a una versione di prova di una di quelle che state considerando.
Se state cercando un'app che le sostituisca tutte, provate gratis ClickUp . Il nostro hub per la produttività e il project management completo di una robusta funzionalità CRM, vi dà la possibilità di gestire tutto da un'unica postazione. Centralizzate le operazioni di email marketing e il vostro team lavorerà in modo più efficace, produttivo e strategico. 🤩