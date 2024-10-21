10 Migliori CRM per i team di email marketing nel 2025

Gestione delle email campagne di marketing è già abbastanza complicato senza dover investire in uno strumento separato da fare. Ecco perché è necessario un CRM (Customer Relationship Management) appositamente creato per i team di email marketing.

Esistono molti strumenti di questo tipo sul mercato, ma qual è quello giusto per voi? Da fare una ricerca per trovare i 10 migliori CRM per team di email marketing disponibili nel 2024.

Vi diremo cosa cercare e come decidere qual è quello giusto per voi. Diamo un'occhiata più da vicino ai CRM vincenti per l'email marketing. 🏆

Cosa cercare in un CRM per l'email marketing?

Ci sono molti ottimi sistemi CRM in circolazione, ma solo pochi sono ideali per i team di email marketing. Ecco alcuni dettagli da considerare quando si cerca un CRM per le campagne di email marketing:

Funzionalità/funzione: Il software CRM dispone di tutte le funzionalità necessarie, come l'analisi dei dati dei clienti?

Prezzo: Il software CRM è accessibile o è al di sopra del vostro budget?

Esperienza: L'app migliora l'esperienza del team o dei clienti? Piani: C'è un piano che ha tutto ciò che vi serve? Da fare per gli aggiornamenti?

Pensate alle vostre esigenze specifiche e alle funzioni che dovete gestire con il vostro CRM per l'email marketing. Considerate se avete bisogno di una soluzione all-in-one per la gestione delle relazioni con i clienti, se siete disposti ad aggiungere integrazioni di terze parti o se avete bisogno di uno strumento che vi offra ancora di più delle funzionalità di email marketing.

I 10 migliori CRM per i team di email marketing nel 2024

Se state cercando il miglior CRM per i team di email marketing, siete nel posto giusto. Ecco la nostra lista dei sistemi CRM che raccomandiamo ai team che vogliono gestire campagne di email marketing efficaci e semplificate.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png CRM per l'email marketing: La vista Elenco di coinvolgimento di ClickUp /$$$img/

Gestione dei dati dei clienti, delle attività personali e delle comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è uno dei migliori strumenti per la gestione dei clienti strumenti software di project management per il marketing e software CRM per i team di marketing che desiderano essere produttivi, lavorare in modo più efficace e ottenere risultati. 📈

Usare ClickUp come software per il marketing cRM di marketing significa che potrete gestire e far crescere le relazioni con i vostri clienti in un unico luogo. Gestite gli account dei clienti, snellite i flussi di lavoro con Automazioni di ClickUp e visualizzare la vostra pipeline da cliente potenziale a VIP fedele.

Gestite le vostre operazioni di email attraverso ClickUp e rimanete in contatto con i vostri clienti e i vostri clienti nei momenti giusti. Fate in modo che le transazioni avvengano, inviate aggiornamenti sui progetti e fate entrare in contatto con i vostri clienti in modo più coinvolgente, senza dover lasciare il comfort di ClickUp cRM e project management combinati è l'approccio ideale per le aziende che desiderano promuovere la crescita attraverso un uso intelligente dei dati dei clienti.

È possibile visualizzare una vista dettagliata dei valori di vita dei clienti, delle dimensioni medie delle transazioni e altro ancora. Utilizzate questi dati per prendere decisioni intelligenti su quando e cosa condividere con questi clienti tramite l'email marketing.

Avviate il vostro sistema CRM da zero o utilizzate un sistema CRM già esistente Modello CRM come il modello Modello di CRM di ClickUp per scorciare la strada verso l'esito positivo con una base che rende facile la gestione dei contatti, delle vendite e delle relazioni con i clienti.

Massimizzate il valore di ClickUp per l'email marketing rendendolo una parte centrale della vostra strategia di marketing e del vostro flusso di lavoro. Utilizzate Documenti ClickUp per collaborare alle idee e ai piani delle campagne, per mappare i funnel di email con Lavagne online di ClickUp e connettere ClickUp a software per l'email marketing come Mailchimp o ConvertKit con Zapier .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Collabora alle idee, ai funnel e ai piani delle campagne di email marketing in Documenti di ClickUp Accesso a oltre 15 tipi di visualizzazioni personalizzate, tra cui le tavole Kanban e le viste Elenco

Creare il proprio Campi personalizzati per personalizzare il vostro sistema CRM

Integrare le email in ClickUp per rimanere in contatto con i clienti senza lasciare la piattaforma

Lavorare in modo più produttivo con la gestione delle attività via email Semplificate i vostri flussi di lavoro con risparmiare tempo sulle attività ripetitive

Godere di una CRM per il project management e per l'email marketing

Organizzate e segmentate i vostri archivi e i vostri elenchi di email in base alla posizione, al settore o a un altro campo

Automazioni per il vostro Flussi di lavoro del CRM con la logica delle condizioni

Costruire il proprio dashboard personalizzate per avere una panoramica di ciò che sta accadendo e per monitorare i vostri kPI dell'email marketing Integrazione con oltre 1.000 altre app tramite integrazioni Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, la piattaforma può sembrare eccessiva a prima vista

ClickUp non dispone di specifiche funzioni di marketing o di automazione delle email funzionalità/funzione, per cui si potrebbe desiderare un'integrazione con un altro strumento per realizzarlo

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Campagna attiva

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/activecampaign-software1-1400x739.jpg CRM per l'email marketing: ActiveCampaign dashboard /$$$img/

via Campagna attiva ActiveCampaign è popolare come strumento di email marketing, ma ha anche funzioni di CRM. La piattaforma unisce CRM, email marketing e automazione del marketing per creare uno sportello unico che consenta di gestire insieme commerciale, marketing ed e-commerce. 🛒

Le migliori funzionalità/funzioni di ActiveCampaign

Segmenta il tuo database per eseguire campagne email più mirate

Automazioni per campagne di nurture e invio di email in base a trigger

Invio di email broadcast, email a traguardo, autorisponditori, email di transazione e altro ancora

Personalizzate le vostre email con un'esperienza di design drag-and-drop

Limiti di ActiveCampaign

Alcuni utenti riferiscono che le funzioni di ricerca e filtraggio sono frustranti da navigare tra i software CRM

Gli utenti che desiderano un traguardo più specifico potrebbero trovare alcune delle opzioni di segmentazione dell'automazione limitanti per specifiche esigenze di email marketing

Prezzi di ActiveCampaign

Per il CRM e l'email marketing è necessario il piano Bundle di ActiveCampaign:

Plus: $93/mese per cinque utenti e 1.000 contatti

$93/mese per cinque utenti e 1.000 contatti Professional: $386/mese per 10 utenti e 2.500 contatti

$386/mese per 10 utenti e 2.500 contatti Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10.000+ recensioni)

4.5/5 (10.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

3. Capsule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/dashboard\\\board_large.webp CRM per l'email marketing: La dashboard di Keap /$$$img/

via Keap Keap è una piattaforma CRM destinata alle piccole imprese. È una piattaforma all-in-one che copre i team commerciali e di marketing, con un design minimalista e un'attenzione particolare alle email automatizzate e al coinvolgimento dei clienti il software per le automazioni attività regolari e ripetitive per il vostro team di marketing, liberando tempo per concentrarsi su creatività e strategia. 💭

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Incorpora moduli di acquisizione di contatti sul vostro sito web e sulle vostre pagine di destinazione

Segmentate il vostro pubblico all'interno del CRM per costruire elenchi di invio personalizzati

Creare flussi di lavoro personalizzati che inviano automaticamente email e testi in base al comportamento dell'utente

Utilizzate i modelli di email integrati o personalizzati per creare i vostri

limiti di #### Keap

Alcuni utenti vorrebbero che le opzioni di reportistica fossero più flessibili e approfondite

Lo strumento è rivolto alle piccole aziende, ma alcuni potrebbero trovare il prezzo al di fuori del loro budget

Prezzi di Keap

Pro: A partire da $159/mese per due utenti e fino a 1.500 contatti

A partire da $159/mese per due utenti e fino a 1.500 contatti **A partire da 229 dollari al mese per tre utenti e fino a 2.500 contatti

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

4. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image54-e1687984337491-1400x831.png CRM per l'email marketing: Generazione di lead di HubSpot /$$$img/

via HubSpot HubSpot offre ai team di marketing una soluzione completa per le vendite e il marketing. Utilizzate il Marketing Hub per alimentare i vostri lavori richiesti di email marketing, compresa la gestione dei contatti, la gestione delle campagne, le pagine di destinazione e gli strumenti di reportistica. 🔋

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Gestione di contatti e campagne in un unico luogo con HubSpot CRM

Invio di email personalizzate su scala con l'automazione dell'email marketing

Utilizzo del form builder per creare e incorporare moduli per catturare i lead

Possibilità di estendere le funzioni al settore commerciale, alla gestione dei contenuti, all'assistenza clienti e alle operazioni attraverso sottoscrizioni Hub aggiuntive

Limiti di HubSpot

Non c'è un sistema di gestione delle attività integrato come in altri CRM, come ClickUp

Alcuni utenti segnalano una mancanza di flessibilità nella creazione di landing page

Prezzi di HubSpot

**Gratis

Starter: A partire da $18/mese

A partire da $18/mese Professionale: A partire da $800/mese

A partire da $800/mese Enterprise: A partire da $3.600/mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

5. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/pipedrive-Hero-deals-interface-1400x788.png CRM per l'email marketing: Esempio di Kanban Dashboard di Pipedrive /$$$img/

via PipedrivePipedrive è una soluzione CRM fortemente incentrata su lead scoring, automazione delle vendite e generazione di lead per i rappresentanti commerciali, ma è anche una piattaforma di email marketing. È possibile creare campagne email, personalizzare i layout e distribuire le email al database dei contatti. 📧

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Visualizzate la cronologia delle comunicazioni via email nei profili dei vostri contatti

Utilizzare il costruttore di email drag-and-drop per personalizzare un modello o crearne uno proprio

Segmentate il vostro elenco di contatti per inviare le email giuste alle persone giuste

Ottenere informazioni sulle prestazioni delle campagne con l'analisi integrata delle email

Limiti di Pipedrive

Attualmente non è possibile utilizzare le date come trigger nelle sequenze di automazione, il che potrebbe avere un impatto su alcuni utenti

Alcuni utenti potrebbero trovare un problema la mancanza di opzioni di branding e personalizzate per il software CRM

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $15/mese per utente

$15/mese per utente Avanzato: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professionale: $59/mese per utente

$59/mese per utente Power: $69,90/mese per utente

$69,90/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

6. Intuitivamente

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Insightly-1.png Screenshot della dashboard di Insightly e delle organizzazioni /$$$img/

via Insightly Insightly è uno strumento CRM progettato per crescere con il team di marketing e l'azienda. Include funzionalità/funzione per il settore commerciale, il marketing e i servizi: tutte e tre le operazioni sono gestite da un unico luogo. Insightly Marketing permette di condividere email pertinenti con i contatti giusti al momento giusto, per aumentare il coinvolgimento e le entrate. 💰

Le migliori funzionalità/funzione di Insightly

Condivisione dei dati dei contatti con i team commerciali e di assistenza per servire meglio i clienti

Inviare diversi tipi di email, tra cui quelle di promozione, newsletter e transazione

Utilizzo di modelli integrati o personalizzati con i suoi strumenti di email marketing

Progettare pagine di destinazione e incorporare moduli per catturare i contatti attraverso la piattaforma CRM

Limiti di Insightly

Alcuni utenti desiderano maggiori opzioni di personalizzazione rispetto a quelle consentite dal sistema CRM

La creazione di moduli può essere difficile per gli utenti non tecnici; alcuni utenti suggeriscono che

Prezzi di Insightly

Per utilizzare sia gli strumenti e le funzionalità di email marketing che il CRM, è necessario il piano Insightly All-in-One:

Plus: A partire da $349/mese

A partire da $349/mese Professional: A partire da $899/mese

A partire da $899/mese Enterprise: a partire da $2.599/mese

Valutazioni e recensioni di Insightly

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)

4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4/5 (600+ recensioni)

7. Guscio di noce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Nutshell.jpg Screenshot dei contatti di Nutshell /$$$img/

via Guscio di noce Nutshell è un CRM per team di email marketing che include gestione dei contatti, automazione commerciale, sequenze di email e altro ancora. La piattaforma è progettata per avvicinare i team commerciali e di marketing e creare un'esperienza complessiva migliore. 🌻

Le migliori funzionalità/funzioni di Nutshell

Progettare sequenze commerciali personalizzate one-to-one, campagne di lead nurturing e campagne drip

Utilizzo di modelli di email e segnaposto integrati per risparmiare tempo durante la composizione delle email

Creare elenchi intelligenti utilizzando filtri e campi personalizzati

Valutare l'esito positivo delle campagne con l'analisi delle email, compresi i tassi di apertura e i tassi di clic

limiti di #### Nutshell

Le funzionalità/funzione dell'app mobile sono più limitate rispetto alla versione web

Alcuni utenti segnalano che la funzione di ricerca non sempre fa emergere i contatti rilevanti

Prezzi di Nutshell

Foundation: $19/mese per utente

$19/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Power IA: $59/mese per utente

$59/mese per utente Azienda: $79/mese per utente

$79/mese per utente Campagne Componente aggiuntivo : A partire da $5/mese per 100 contatti

A partire da $5/mese per 100 contatti componente aggiuntivo VisitorIQ: A partire da $19/mese per 50 usufruizioni

A partire da $19/mese per 50 usufruizioni componente aggiuntivo Revenue Booster: $37/mese

Nutshell valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (800+ recensioni)

4.2/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (400+ recensioni)

8. Freshmarketer di Freshworks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Freshmarketer.jpg Screenshot dei Playbook di Freshmarketer /%img/

via Lavori freschi Freshmarketer è un CRM appositamente creato per l'email marketing da Freshworks. Questa piattaforma è progettata per le aziende di e-commerce che desiderano utilizzare l'automazione del marketing per aumentare i ricavi, la fedeltà e la crescita. 🤝

Le migliori funzionalità/funzione di Freshmarketer by Freshworks

Un CRM unificato che lavora per le vendite, il marketing e il supporto clienti

Segmentate il vostro pubblico e inviate email a traguardo in base al loro comportamento e alle loro preferenze

Coinvolgete i potenziali acquirenti attraverso email, live chattare, SMS e altro ancora

Utilizzate flussi di lavoro automatizzati per inviare email pertinenti in momenti chiave come i carrelli abbandonati o gli aggiornamenti sulle spedizioni

Limiti di Freshmarketer by Freshworks

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di personalizzazione

Le opzioni di filtraggio per la segmentazione del pubblico possono risultare limitanti per alcuni marketer

Prezzi di Freshmarketer by Freshworks

Free

Crescita: $23/mese per 2.000 contatti

$23/mese per 2.000 contatti Pro: $179/mese per 5.000 contatti

$179/mese per 5.000 contatti Azienda: $359/mese per 10.000 contatti

Freshmarketer by Freshworks valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (7.000+ recensioni)

4,5/5 (7.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 500 recensioni)

9. Rame

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Copper-CRM-Lead-Tracker-Example.png Esempio di CRM Lead Tracker in rame /$$$img/

via In rame Copper è un sistema CRM progettato per lavorare con l'area di lavoro di Google, quindi questo potrebbe essere un punto a favore se il vostro team o la vostra azienda ha acquistato questo ecosistema. Lo strumento estrae automaticamente i dati dall'area di lavoro per creare un CRM per l'assistenza, le vendite e il marketing. ⚒️

Migliori funzionalità/funzione di Copper

Creazione di email più accattivanti per Gmail con campi personalizzati e campi da unire

Generazione automatica di email in base allo stato dell'account di un contatto, al suo impegno e altro ancora

Creazione di sequenze di email per connettersi con i clienti nei momenti giusti

Sincronizzazione dei dati dei contatti con altri strumenti esterni per il marketing e il commerciale

Limiti di rame

Attualmente non è possibile duplicare le automazioni, quindi è necessario crearle manualmente

Alcuni utenti vorrebbero che le funzionalità di reportistica fossero più robuste

Prezzi di Copper

Basic: $29/mese per utente

$29/mese per utente Professionale: $69/mese per utente

$69/mese per utente Business: $134/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Copper

G2: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (500+ recensioni)

10. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Zoho-CRM.jpg Screenshot del modello di email di Zoho CRM /$$$img/

via Zoho CRMZoho CRM si presenta come un CRM aziendale in rapida evoluzione per i team commerciali e di marketing. La piattaforma copre bene le Automazioni di marketing, con funzionalità/funzioni quali segmentazione, attribuzione di marketing, campagne email e analisi di marketing. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Segmenta i clienti in base a un ampio intervallo di attributi per inviare email più significative

Creazione di moduli web che catturano i contatti e li inviano direttamente al vostro CRM

Salvate i modelli di email in modo da non doverli ricreare ogni volta

Capire l'esito positivo delle campagne email con l'analisi delle email

Limiti di Zoho CRM

Alcuni utenti affermano che la curva di apprendimento è molto ripida

Le funzioni di Zoho CRM e delle integrazioni di terze parti possono essere limitate, il che potrebbe influenzare il modo in cui si utilizza il software

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $20/mese per utente

$20/mese per utente Professionale: $35/mese per utente

$35/mese per utente Enterprise: $50/mese per utente

$50/mese per utente Ultimate: $65/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

Aumenta il coinvolgimento con il miglior CRM per l'email marketing

I migliori team di email marketing hanno già molto da fare. È ora di cambiare il modo di lavorare e cercare un CRM per l'email marketing che renda l'intero processo più semplice. Utilizzate questa guida per selezionare alcune app da prendere in considerazione, oppure iscrivetevi a un piano Free o a una versione di prova di una di quelle che state considerando.

Se state cercando un'app che le sostituisca tutte, provate gratis ClickUp . Il nostro hub per la produttività e il project management completo di una robusta funzionalità CRM, vi dà la possibilità di gestire tutto da un'unica postazione. Centralizzate le operazioni di email marketing e il vostro team lavorerà in modo più efficace, produttivo e strategico. 🤩