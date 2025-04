i 10 migliori strumenti di Growth Hacking per i marketer nel 2025

Il growth hacking non è più solo una parola d'ordine: è un'ancora di salvezza per i professionisti ambiziosi del marketing e del commerciale che vivono per i risultati. Nell'arena digitale di oggi, il marketing tradizionale non è più sufficiente.

È necessario avere agilità, intuizione e la pura capacità di cambiare a velocità di curvatura. Dovete essere uno dei tanti growth hacker di talento che ci sono in giro.

La salsa segreta? Strumenti stellari in linea con la missione. Il campo di battaglia per dominare il mercato è più agguerrito che mai.

Le tattiche della vecchia scuola si stanno ritirando, lasciando spazio a strategie innovative e basate sui dati. Sia che siate impegnati con la software di gestione delle campagne e l'acquisizione di clienti, analizzando gli ultimi numeri di Google Analytics, o inseguendo quei livelli aziendali altissimi.. KPI gli strumenti giusti cambiano le carte in tavola.

Ma con un vasto oceano di opzioni a disposizione, da dove cominciare? Non preoccupatevi. Abbiamo terminato le ricerche per voi. Questo elenco svela i migliori strumenti di growth hacking che catapulteranno il vostro imbuto di marketing nella stratosfera quest'anno.

Preparati, hacker della crescita. Stai per cavalcare l'onda di un esito positivo senza precedenti.

Cosa cercare nei migliori strumenti di Growth Hacking?

Il growth hacking è una corsa sfrenata. Ma non tutti gli strumenti sono fatti per reggere il ritmo. Da fare, quindi, per setacciare il rumore e individuare le vere gemme?

Design intuitivo: Innanzitutto, la facilità d'uso. Non si ha tempo per interfacce complesse quando si è già occupati con project management del marketing. Cercate strumenti dal design intuitivo. Se sembra una scienza missilistica, probabilmente non lo è

Scalabilità: Iniziare in piccolo non significa rimanere in piccolo. Lo strumento scelto deve crescere con voi, adattandosi perfettamente alle vostre ambizioni di espansione

Alla fine, lo strumento perfetto per il growth hacking è come un'estensione del vostro cervello: veloce, acuto e sempre in funzione. Quindi, prendete in considerazione questi indicatori, immergetevi nel mercato e preparatevi a migliorare il vostro gioco di crescita!

I 10 migliori strumenti di Growth Hacking da utilizzare nel 2024

Il futuro del marketing è qui e sta tracciando una strada. Rimanere al passo con i tempi significa dotarsi di strumenti che siano veramente efficaci. Con una pletora di opzioni disponibili, l'attività può sembrare schiacciante.

Ma non preoccupatevi. Abbiamo fatto una cernita di tutti gli strumenti e siamo qui per presentarvi il meglio del meglio. Che siate marketer esperti o principianti desiderosi di lasciare il segno, questo elenco è il biglietto d'oro per potenziare i vostri lavori richiesti.

Scopriamo i migliori strumenti che quest'anno ridefiniranno l'esito positivo.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Immaginate di avere un'unica piattaforma su cui il vostro team può passare senza problemi da un'azienda innovativa a un'altra sessione di brainstorming all'avvio di campagne multicanale o di eventi globali. Questo è Marketing ClickUp .

Ma non si ferma qui. Con ClickUp AI è come avere un genio del marketing al vostro fianco, che guida la vostra creazione di contenuti. Che si tratti di idee per campagne, blog avvincenti o case study influenti, ClickUp AI è il vostro copilota.

Avete mai sentito la disconnessione tra i grandi documenti strategici e le attività quotidiane? ClickUp elimina questo divario. Le roadmap, i piani strategici e il lavoro quotidiano coesistono, accelerando la realizzazione delle idee. La collaborazione non è più solo una parola d'ordine; con la suite di strumenti di ClickUp come Documenti , Lavagne online e Gestione della produttività il team si muove di pari passo dall'ideazione al culmine.

Studente visivo? Monitorate il vostro viaggio con i vivaci ClickUp dashboard che consentono di decifrare a colpo d'occhio lo stato di avanzamento di quegli obiettivi altissimi. E per gli scettici là fuori, diamo qualche numero. Gli esperti di marketing di L'azienda V4 è entrata in ClickUp non solo per snellire la gestione delle relazioni con i clienti o per ottenere chiarezza sul carico di lavoro, ma anche per stimolare la crescita. Il risultato? Un'impennata aziendale del 30%.

Quando il marketing sembra un mare in tempesta, ClickUp è la vostra solida nave. Tutti a bordo? 🚀

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Organizzate il vostro team con La gerarchia scalabile di ClickUp Visualizzate il vostro lavoro di marketing in un unico posto e scegliete tra 10+ personalizzabili Visualizzazioni Monitoraggio degli obiettivi e non solo: impostate, monitorate e raggiungete gli oggetti settimanali, mensili, trimestrali e annuali con Obiettivi di ClickUp Utilizzate ClickUp Documenti per collaborare con l'intero team su bozze di blog, pagine di destinazione, campagne email, idee pubblicitarie, post sui social media e altro ancora

Utilizzare Visualizzazione del calendario per gestire facilmente i canali dei social media e i calendari dei contenuti e rimanere coerenti con sequenza dei progetti Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con tutte le funzionalità/funzione

Privilegio di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Correzione di bozze

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Proof-Increase-Online-Sales-Conversions-With-P.jpg Correzione di bozze /$$$img/

via Correzione di bozze Vi presentiamo Proof, il mago digitale che sfrutta il potere della riprova sociale per aumentare le conversioni. Nel regno del growth hacking, non si tratta solo di ottenere più visitatori sul sito web, ma di costruire fiducia e credibilità in pochi secondi. Correzione di bozze sfrutta le statistiche in tempo reale per mostrare ai visitatori del sito quante persone si impegnano con il vostro prodotto o servizio.

Questo strumento elegante mostra senza soluzione di continuità le azioni recenti degli utenti, le notifiche di acquisto e altro ancora, creando un'atmosfera di fiducia e urgenza. Ma non è tutto flash senza sostanza. Grazie a un'analisi dettagliata, Correzione di bozze consente di andare in profondità, analizzando l'impatto delle notifiche sul comportamento e assicurando la messa a punto della strategia per massimizzare l'impatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Correzione di bozze

Le strisce calde visualizzano il numero di persone che si sono impegnate di recente sul vostro sito, ideale per le pagine ad alto traffico

Il conteggio dei visitatori in tempo reale riflette il numero di spettatori di una pagina o dell'intero sito

L'attività recente mostra un feed live degli impegni in tempo reale, perfetto per pagine come le homepage

Limiti della Correzione di bozze

Manca una funzionalità/funzione di email marketing

Il prezzo potrebbe essere eccessivo per le aziende più piccole

Correzione di bozze

Basic: $29/mese (fino a 1.000 visitatori)

$29/mese (fino a 1.000 visitatori) Pro: $79/mese (fino a 10.000 visitatori)

$79/mese (fino a 10.000 visitatori) Business: $129/mese (fino a 10.000 visitatori)

$129/mese (fino a 10.000 visitatori) Premium: $199/mese (fino a 100.000 visitatori)

$199/mese (fino a 100.000 visitatori) Azienda: Contattare per prezzi personalizzati

Correzione di bozze e valutazioni

G2: 4.4/5 (35+ recensioni)

4.4/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (45+ recensioni)

3. Pagine guida Via

Pagine guida Il growth hacking spesso ruota attorno alla conversione di un'attenzione fugace in un'azione significativa, ed è qui che Leadpages viene in primo piano. Progettato per creare landing page, pop-up e barre di avviso straordinarie e ad alto tasso di conversione, Leadpages garantisce che ogni visitatore sia importante.

Ma la bellezza di questo strumento sta nella sua semplicità. Con un editor drag-and-drop, modelli predefiniti e test A/B intuitivi, è stato costruito per i marketer che cercano risultati rapidi senza problemi tecnici.

Mentre le campagne cambiano e si evolvono, Leadpages consente ai marketer di iterare e ottimizzare con agilità, assicurando che il viaggio dell'utente culmini sempre nella conversione.

Le migliori funzionalità di Leadpages

Design reattivo per i dispositivi mobili con pop-up accattivanti

Modelli ad alta conversione per un inizio rapido

Funzionalità/funzione di test A/B

Limiti di Leadpages

La curva di apprendimento iniziale è piuttosto impegnativa

Limitate opzioni di personalizzazione delle pagine di destinazione

Prezzi di Leadpages

Standard: $37/mese

$37/mese Pro: $74/mese

$74/mese Avanzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Leadpages

G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (260+ recensioni)

4. Crescere

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Schermafbeelding-2024-01-03-om-13.24.50-1024x494-1.png Upgrow Dashboard /$$$img/

via Crescita Upgrow si distingue come agenzia di marketing digitale a servizio completo che elabora strategie su misura per l'ascesa del vostro marchio nell'ecosistema del growth hacking. Abbandonate gli approcci "cookie-cutter" e passate al mondo di Upgrow, dove SEO, PPC, contenuti e altro ancora sono personalizzati per adattarsi al vostro DNA aziendale unico.

Il loro team, un mix di pensatori strategici e maghi della creatività, scava in profondità per comprendere il vostro marchio, il pubblico e le complessità del settore. Grazie a una miscela di strumenti all'avanguardia e tattiche collaudate, Upgrow non si limita a generare traffico, ma si assicura che sia quello che converte, trasformando i visitatori incuriositi in fedeli sostenitori.

Le migliori funzionalità/funzione di Upgrow

Crea sistemi completi di generazione di lead per un'acquisizione coerente e migliorata esito positivo per i clienti Offre servizi iper-personalizzati su più canali digitali



Limiti di Upgrow

Il modello dell'agenzia potrebbe essere troppo grande per i marketer che cercano strumenti plug-and-play più piccoli o più specifici

Prezzi di Upgrow

Contattare per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Upgrow

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (7 recensioni)

5. Qualaroo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/a93e1319-fc47-40b1-a79d-d6f32ee33e8c.png Qualaroo dashboard /$$$img/

via Qualaroo Il feedback è oro nel growth hacking e Qualaroo è il vostro moderno cercatore d'oro. Un grande strumento di growth hacking progettato per un feedback approfondito da parte degli utenti, Qualaroo integra perfettamente sondaggi e Nudges™ nel viaggio digitale dei vostri utenti. Ma non si tratta di sondaggi qualsiasi: sono intelligenti, mirati e progettati per ottenere la massima risposta.

Grazie all'analisi del sentiment basata sull'IA, Qualaroo scava nella psiche degli utenti, raccogliendo informazioni su ciò che pensano e sentono gli utenti. Questa ricchezza di informazioni consente ai marchi di modificare e adattare le offerte, assicurando che l'esperienza dell'utente sia sempre al centro dell'attenzione e che la crescita aziendale sia inevitabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Qualaroo

L'esteso sistema di feedback aumenta la soddisfazione del cliente

Offre una visione del comportamento e delle preferenze dell'utente

Funzionalità/funzione di risposte illimitate anche nel piano a pagamento di livello più basso

Limitazioni di Qualaroo

Manca di modelli suddivisi per categorie

Alcuni utenti ritengono che la dashboard non sia facile da usare

Limitate opzioni di esportazione dei dati e di branding

Prezzi di Qualaroo

Essenziale: $69/mese

$69/mese Premium: $149/mese

$149/mese Business: $299+/mese

Valutazioni e recensioni di Qualaroo

G2: 4.4/5 (40+ recensioni)

4.4/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (20+ recensioni)

6. OptInMonster

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/optinmonster-homepg-1400x788.jpg OptInMonster Dashboard /%img/

via OptInMonster Il panorama digitale è rumoroso, ma OptInMonster fa in modo che il messaggio dei marketer della crescita riesca a penetrare. Rinomato nei circoli di growth hacking, questo strumento è specializzato nella trasformazione del traffico in lead, sottoscrizioni e vendite.

Attraverso pop-up accattivanti, barre fluttuanti e altri elementi interattivi, OptInMonster cattura l'attenzione dell'utente proprio quando è importante. Le sue solide capacità di test A/B e le sue analisi attuabili tracciano la strada per l'ottimizzazione delle conversioni.

Niente più congetture: con OptInMonster avrete sempre a disposizione i dati e gli approfondimenti personalizzati per guidare le vostre strategie, assicurandovi che i vostri messaggi di marketing vengano ascoltati e recepiti.

Le migliori funzionalità/funzione di OptinMonster

Progettato per un elevato coinvolgimento e conversione

Offre un intervallo di strumenti personalizzabili

Esperienza utente intuitiva

Limiti di OptinMonster

Gli utenti segnalano un design reattivo per i dispositivi mobili non uniforme

Potenziali tempi di attesa per il servizio clienti

Limiti ai servizi di etichetta bianca

Prezzi di OptinMonster

Basic: $9/mese

$9/mese Plus: $19/mese

$19/mese Pro: $29/mese

$29/mese Crescita: $49/mese

Valutazioni e recensioni su OptinMonster

G2: 4.3/5 (83+ recensioni)

4.3/5 (83+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

7. Espandi.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/expandi-soft1.png Dashboard di Expandi.io /$$$img/

via Expandi.io Sfruttate la potenza delle piattaforme sociali per il growth hacking con Expandi.io. Questo strumento ridefinisce il marketing su LinkedIn, aiutando le aziende a sfruttare il vasto potenziale di questa rete professionale.

Dalle campagne di sensibilizzazione personalizzate alla distribuzione intelligente dei contenuti, Expandi.io offre una pletora di funzionalità/funzione per migliorare la vostra presenza su LinkedIn. L'automazione del marketing è la chiave. Imitando il comportamento umano, garantisce che il vostro marchio rimanga in primo piano nell'esperienza LinkedIn del vostro target.

Ma non si tratta solo di visibilità: grazie a un'analisi dettagliata, Expandi.io fornisce informazioni utili per garantire che la vostra strategia su LinkedIn sia sempre ottimizzata per la massima crescita.

Le migliori funzionalità di Expandi.io

Semplifica gestione delle attività e il coordinamento dei team

Il traguardo migliorato offre un'attività di sensibilizzazione personalizzata

Fornisce preziose strategie commerciali su LinkedIn

Limiti di Expandi.io

Alcune funzionalità/funzioni non sono accompagnate da manuali esaustivi

L'implementazione del codice IF/THEN può essere macchinosa

Prezzi di Expandi.io

Paghi come vuoi: $$$a mese per postazione

Valutazioni e recensioni su Expandi.io

G2: 4.1/5 (65+ recensioni)

4.1/5 (65+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (25+ recensioni)

8. MixMax

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/unnamed-1.jpg Dashboard di MixMax /$$$img/

via MixMax Rinnovate il vostro gioco di email con MixMax, uno strumento che conferisce intelligenza e fascino a ogni email inviata. Il growth hacking consiste spesso nell'ottimizzare ogni punto di contatto, e MixMax garantisce che le vostre email si distinguano.

Grazie a funzionalità/funzione come la programmazione con un solo clic, il monitoraggio, i modelli e persino i sondaggi incorporati, le email si trasformano da semplici messaggi a potenti strumenti di coinvolgimento.

Sono finiti i giorni in cui si sparava nel buio; con le analisi dettagliate di MixMax, potrete capire come i destinatari interagiscono con le vostre email, consentendovi di iterare e ottimizzare ogni volta per ottenere risultati di impatto.

Le migliori funzionalità di MixMax

Piano di comunicazione del progetto sequenze attraverso le piattaforme

Gli aggiornamenti in tempo reale aumentano la valutazione delle risposte

I dashboard interattivi offrono una visione delle prestazioni del team

Limiti di MixMax

Manca l'aggiunta di collegamenti automatici per le videoconferenze

Leggera curva di apprendimento per utilizzare appieno tutte le funzionalità/funzione

Prezzi di MixMax

**Gratuito

SMB: $29/utente al mese

$29/utente al mese Crescita: $49/utente al mese

$49/utente al mese Crescita + Salesforce: $69/utente al mese

$69/utente al mese Azienda: Contatto commerciale

MixMax valutazioni e recensioni

G2: 4,6/5 (1.250+ recensioni)

4,6/5 (1.250+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (230+ recensioni)

9. Ottimizzare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5ed5ae3-experiments-tab-1400x753.png Dashboard di Optimizely /$$$img/

via Ottimizzare Il mondo delle esperienze digitali è in continua evoluzione e Optimizely vi assicura di essere sempre un passo avanti. Titano nell'arena del growth hacking, questa piattaforma consente ai marchi di sperimentare, testare e iterare le loro esperienze digitali con facilità.

Che si tratti di testare A/B il design di una nuova homepage o di lanciare una nuova funzionalità/funzione per uno specifico segmento di pubblico, Optimizely fornisce i provider per un'esecuzione precisa.

Ma non si tratta solo di sperimentazione: grazie ad analisi e approfondimenti dettagliati, i marchi possono prendere decisioni basate sui dati, assicurando che ogni modifica e cambiamento amplifichi l'esperienza dell'utente e favorisca la crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di Optimizely

Offre tre produttività distinte per la creazione di contenuti, i test e la personalizzazione dell'e-commerce

Semplifica la creazione e l'ottimizzazione dei contenuti

Calendario integrato per la programmazione dei contenuti

Limiti di Optimizely

Alcuni utenti non lo trovano mobile-friendly

Funzionalità di dashboard e reportistica limitate

Prezzi di Optimizely

**Gratis

Gestione: $79/mese per utente

$79/mese per utente Creare: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati Orchestrare: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Optimizely

G2: 4.2/5 (30+ recensioni)

4.2/5 (30+ recensioni) Capterra: 4/5 (1 recensione)

10. Ampiezza

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/5dd435c69f384956744d7ce1_amplitude.png Dashboard di Amplitude /$$$img/

via Ampiezza Immergetevi in profondità in marketing di prodotto e analisi con Amplitude, la bussola che guida i marchi nell'intricato labirinto del comportamento degli utenti. Nel growth hacking, capire come gli utenti interagiscono con il vostro prodotto è fondamentale, e Amplitude offre una visualizzazione panoramica di questo paesaggio.

Questo strumento completo consente di monitorare gli eventi, analizzare i viaggi degli utenti e ottenere informazioni sul churn. Ogni dashboard, ogni grafico, ogni punto di dati di Amplitude ha una missione fondamentale: aiutare i marchi a costruire prodotti migliori.

Comprendendo il "perché" delle azioni degli utenti, Amplitude consente ai marchi di effettuare pivot mirati, assicurando che la crescita non sia solo un obiettivo, ma una realtà.

Le migliori funzionalità/funzioni di Amplitude

Consente di visualizzare l'intero percorso del cliente

Consente la sperimentazione di prodotti e funzionalità/funzione

Facilita i test su diversi segmenti di pubblico

Limiti di ampiezza

Impegnativo per i principianti

Limitate funzioni di esportazione dei dati

Nessuna versione mobile disponibile

Prezzi di Amplitude

**Gratis

Crescita: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Amplitude

G2: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.000 recensioni) Capterra: 4.6/5 (50+ recensioni)

Elevare il tuo gioco di crescita: Perché ClickUp vince

ClickUp non è solo un altro strumento del vostro arsenale di marketing: è il centro di comando definitivo. Dal brainstorming per la prossima campagna dirompente allo sfruttamento dell'IA per la creazione di contenuti, ClickUp è in grado di coprire i marketer dall'inizio alla fine.

Con una miscela perfetta di documenti strategici, roadmap e attività quotidiane, è l'incarnazione del genio organizzato. Laddove altri strumenti non sono in grado di sincronizzare i team, ClickUp Docs and Strumenti per la lavagna online assicurano che tutti, dallo stagista più fresco al CMO più esperto, siano in sintonia.

E chi può ignorare il suo impatto trasformativo, testimoniato da aziende come V4 Company, che ha registrato un salto di crescita del 30%? Mentre molti strumenti sostengono di poter potenziare il vostro growth hacking, ClickUp lo dimostra.

Non si tratta solo di fare di più, ma di ottenere di più, in modo più intelligente, più veloce e insieme. Nella corsa al dominio del mercato, ClickUp non si limita a partecipare, ma imposta il ritmo. Considerate la vostra soluzione di growth hacking trovata.