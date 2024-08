10 Migliori alternative e concorrenti di Shift 2024

In una normale giornata di lavoro, la maggior parte di noi passa ore a passare da una piattaforma software all'altra, a controllare diverse caselle di posta elettronica e app di messaggistica e a destreggiarsi tra i diversi ecosistemi digitali in cui viviamo. Anche se ogni app e piattaforma utilizzata può avere uno scopo, accedere e uscire da numerose app e caselle di posta è uno spreco di tempo ed energia.

L'app Shift mira a risolvere questo problema, consentendo di razionalizzare e organizzare le varie app, gli strumenti e gli account in un'unica visualizzazione. Ma non è l'unica app di produttività per collaborare e ottimizzare tutti i processi e i flussi di lavoro.

Queste 10 migliori alternative e concorrenti di Shift vi aiuteranno a concentrarvi, a incrementare la vostra produttività e a organizzare il caos della vostra postazione di lavoro digitale, risolvendo alcuni dei problemi e delle insidie più comuni che Shift non affronta.

**Che cos'è l'app Shift?

Shift è un'applicazione per la gestione delle postazioni di lavoro che ottimizza e consolida i diversi strumenti di produttività strumenti di produttività, app e account, tra cui Slack, account Microsoft e Google, WordPress e altri ancora, in un'unica piattaforma. L'obiettivo è quello di aumentare l'efficienza e ridurre l'ingombro delle aree di lavoro, offrendo un facile accesso a tutti gli strumenti utilizzati, come client email, app basate su cloud e utility per il project management. Alcune delle funzionalità/funzione di Shift sono:

Una casella di posta unificata per più account email (tuttavia non è possibile visualizzare tutte le conversazioni da una sola casella di posta)

per più account email (tuttavia non è possibile visualizzare tutte le conversazioni da una sola casella di posta) Integrazione con app popolari come WhatsApp, Slack, Zoom e Trello

popolari come WhatsApp, Slack, Zoom e Trello Aree di lavoro semplificate per il browser per l'accesso alle app web

per l'accesso alle app web Supporto multipiattaforma per Windows, Mac e Linux

per Windows, Mac e Linux Una funzione di ricerca avanzata per la posizione di email e file in diversi strumenti e account

**Cosa rende una buona alternativa a Shift?

Quando si cerca un'alternativa a Shift, è necessario valutare i seguenti fattori:

Funzionalità/funzioni su misura per le vostre esigenze: Un'avanzatagestione dei contatti deve soddisfare le vostre esigenze di nicchia. Ad esempio, se la vostra azienda utilizza principalmente l'email, un'alternativa priva di una finestra In arrivo per il team potrebbe non essere la soluzione migliore

Un'avanzatagestione dei contatti deve soddisfare le vostre esigenze di nicchia. Ad esempio, se la vostra azienda utilizza principalmente l'email, un'alternativa priva di una finestra In arrivo per il team potrebbe non essere la soluzione migliore **L'applicazione deve integrarsi facilmente con gli strumenti o le app che già utilizzate per massimizzare la compatibilità

Efficacia dei costi: La struttura dei prezzi deve adattarsi al budget dell'organizzazione e fornire un buon valore per il denaro speso

La struttura dei prezzi deve adattarsi al budget dell'organizzazione e fornire un buon valore per il denaro speso Esperienza dell'utente: Un'interfaccia user-friendly e funzioni facili da apprendere sono la chiave per garantire un'adozione senza problemi all'interno dell'azienda, soprattutto se la connessione avviene con più strumenti e piattaforme di diversi team

Un'interfaccia user-friendly e funzioni facili da apprendere sono la chiave per garantire un'adozione senza problemi all'interno dell'azienda, soprattutto se la connessione avviene con più strumenti e piattaforme di diversi team Scalabilità: Una buona alternativa dovrebbe scalare con voi per adattarsi all'evoluzione dei vostri requisiti, ad esempioautomazioni del flusso di lavoro con la crescita della vostra azienda

Una buona alternativa dovrebbe scalare con voi per adattarsi all'evoluzione dei vostri requisiti, ad esempioautomazioni del flusso di lavoro con la crescita della vostra azienda Sicurezza e privacy dei dati: Poiché i dati verranno condivisi tra l'alternativa Shift e più account, l'alternativa scelta deve aderire alle misure di sicurezza standard del settore e alle norme sulla privacy dei dati

10 Migliori alternative Shift 2024

Shift si è dimostrato popolare per la gestione delle postazioni di lavoro in tutto il mondo, riunendo tutti gli strumenti di produttività in un'unica piattaforma. Per quanto attraente possa sembrare, l'offerta di Shift non soddisfa le esigenze di tutti. Queste 10 migliori alternative vi aiuteranno a gestire più flussi di lavoro e progetti con un semplice clic, e ognuna di esse offre vantaggi unici per aiutarvi a rimanere organizzati ed eliminare le distrazioni.

1.

ClickUp

Monitoraggio di tutti i messaggi, i progetti, i collaboratori e i file in un'unica piattaforma

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che unifica il vostro lavoro in un unico hub. Questa versatile software per il project management ha diverse funzionalità/funzione, tra cui flussi di lavoro per la pianificazione e l'organizzazione, strumenti per la collaborazione tra team, gestione delle attività , le finestre In arrivo e la gestione delle risorse.

ClickUp facilita il funzionamento regolare ed efficiente di tutte le attività aziendali. A differenza di Shift, che non ha molte funzionalità/funzione integrate e si affida alle integrazioni con altre app, ClickUp vi permette di mettere in pensione molte delle soluzioni software di terze parti che utilizzate e di avere tutti i vostri flussi di lavoro insieme in un unico posto.

Naturalmente, in alternativa a Shift, ClickUp si integra anche con tutte le app di lavoro più utilizzate. Potete scegliere tra oltre 1.000 integrazioni ClickUp con varie piattaforme software, tra cui Slack, GitHub, Dropbox, Google Drive e altre ancora!

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Crearedashboard personalizzabili per visualizzare in tempo reale tutte le reportistiche, i dati e gli approfondimenti

Numerosimodelli di produttività aumentano la produttività in tutti i progetti e flussi di lavoro, tra cuimodelli di comunicazione* Come strumento di collaborazione, condividete e lavorate su progetti e documenti tra team senza bisogno di app di terze parti

Le chat e i commenti sostituiscono la necessità di utilizzare altri strumenti di comunicazione

Automazioni e ClickUp AI potenziano e snelliscono i flussi di lavoro

Si connette con circa lo stesso numero di app di terze parti con cui Shift si integra

Limiti di ClickUp

A causa dell'estensione delle funzionalità/funzioni e delle integrazioni, alcuni potrebbero trovare una leggera curva di apprendimento quando utilizzano ClickUp per la prima volta

La navigazione mobile continua a migliorare, ma deve essere perfezionata

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contatticommerciale per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Rambox

Via Rambox Rambox è un organizzatore digitale dell'area di lavoro pensato per migliorare la produttività dei professionisti che si affidano in modo intensivo alle applicazioni web. Fornisce un hub centralizzato per ottimizzare strumenti come Gmail e iCloud, semplificando la gestione e l'accesso alle applicazioni più utilizzate in un'unica, comoda posizione.

Le funzionalità di Rambox vanno oltre la semplice organizzazione e integrazione. Sincronizza perfettamente le configurazioni delle app e consente di disattivare le notifiche su tutti i dispositivi dalla dashboard dell'utente per eliminare le distrazioni.

È stata data molta importanza anche ai temi e alla personalizzazione visiva. Ad esempio, è possibile attivare il blocco degli annunci, scegliere una modalità scura per facilitare la lettura e persino perfezionare il design e le prestazioni di ogni app di terze parti utilizzando i propri stili CSS e codici JS.

Le migliori funzionalità/funzione di Rambox

Organizzate e configurate le aree di lavoro in base alle vostre esigenze e preferenze

Integrare facilmente oltre 700 componenti aggiuntivi di terze parti, come il correttore grammaticale e il gestore di password

Sospendete le notifiche e i suoni in diverse app per concentrarvi sul vostro lavoro senza distrazioni

Passare senza problemi da un'applicazione all'altra e accedere ai contenuti desiderati con una funzione di ricerca rapida

Limiti della rambox

Offre un numero inferiore di integrazioni rispetto a Shift e la possibilità di utilizzare un'integrazione personalizzata può essere difficile per alcuni utenti

È costruito sullo smart browser open-source Chromium, che secondo alcuni utilizza molta memoria e può rallentare il computer

Alcune delle funzionalità/funzione più richieste sono disponibili solo nei piani più costosi

Prezzi di Rambox

**Gratis

Piano Pro: $7/mese per utente

$7/mese per utente Piano Enterprise: $14/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Rambox

G2: 4.6/5 (10+ recensioni)

4.6/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (20+ recensioni)

3. Stazione

Via Stazione Questo strumento di collaborazione, relativamente nuovo sulla scena, è uno smart browser open source per professionisti impegnati. Si accede ai vari account, come l'account Slack e l'account Gmail, si salvano i login e si raggruppano tutte le app attive in schede impilate note come Smart Dock.

Da qui, tutte le notifiche e gli avvisi sono centralizzati in un unico posto. È possibile passare rapidamente da un flusso di lavoro all'altro e da uno strumento software all'altro lavorare più rapidamente e rimanere concentrati senza cambiare contesto . È importante notare che questo progetto è open-source e non è più mantenuto attivamente dai suoi sviluppatori, anche se una solida comunità di utenti continua ad aggiornare il codice.

Le migliori funzionalità/funzione della stazione

Navigare senza problemi tra numerose applicazioni e trovare rapidamente le informazioni di cui si ha bisogno

Personalizzazione dell'organizzazione delle app grazie a una barra laterale modulare e maneggevole

Accedere facilmente a diverse applicazioni e documenti grazie alla funzione di commutazione rapida

Favorisce un ambiente di lavoro privo di distrazioni silenziando le notifiche che disturbano

Creare gruppi specifici di app per diversi flussi di lavoro e progetti

Limiti delle stazioni

Alcune reportistiche indicano che Station richiede molte risorse, rallentando potenzialmente i dispositivi

Difficoltà nel mantenere la persistenza delle sessioni tra le diverse app

Trattandosi di un progetto open-source, gli utenti segnalano lunghi periodi in cui specifiche integrazioni con app di terze parti si rompono e non vengono risolte, rendendo inutilizzabile Station se una delle app chiave non è supportata

Prezzi per le stazioni

**Gratis

Valutazioni e recensioni delle stazioni

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

4. Wavebox

Via Scatola d'onde Wavebox è un altro browser intelligente progettato per tenere traccia dei vostri login e profili per diversi siti web e app SaaS basate sul web in uno spazio unificato. Consente quindi di automatizzare le attività in modo trasparente su più app, snellendo il flusso di lavoro.

Una delle funzionalità/funzione di Wavebox è la capacità di ottimizzare le prestazioni del browser e della CPU quando si utilizzano attivamente più piattaforme software. Quando le app non sono in uso, Wavebox le mette intuitivamente a riposo, preservando le prestazioni del sistema. Si può andare oltre con le opzioni di personalizzazione che adattano i temi dell'interfaccia utente, le notifiche e gli scorciatoi da tastiera.

A differenza di molte altre alternative a Shift, la possibilità di creare aree di lavoro private e pubbliche ne fa un'opzione per chi ha bisogno di un'area di lavoro privata e pubblica comunicazione personalizzata hub per una helpdesk personalizzato . Con un'area di lavoro pubblica, è possibile organizzare progetti e condividerli con un client direttamente dallo smart browser.

Le migliori funzionalità/funzione di Wavebox

Si integra con la maggior parte degli strumenti basati sul web, tra cui Discord, Salesforce e Slack

Elimina la necessità di utilizzare più browser, app desktop e app per browser in un'unica finestra del browser

Ricerca di parole chiave in tutte le schede, widget, pagine o finestre e persino in tutti gli account di Google Drive e Gmail

Impostare tutte le app e le schede in modo che si addormentino automaticamente dopo 15 minuti di inattività, utilizzando questa impostazione predefinita per ottimizzare le prestazioni

Limiti di Wavebox

Una curva di apprendimento ripida per navigare e massimizzare le capacità dello strumento in modo efficace

Elevato consumo di memoria su alcuni dispositivi

Un'interfaccia utente poco maneggevole, come i collegamenti che si aprono solo in schede specifiche di un gruppo, può confondere i nuovi utenti

Prezzi di Wavebox

Piano Free Basic

Piano Pro: $8,33/mese

$8,33/mese Piano Teams: $12.50/mese

Valutazioni e recensioni di Wavebox

G2: 4.4/5 (9 recensioni)

4.4/5 (9 recensioni) Capterra: 4.9/5 (50+ recensioni)

5. Front

Via Front Front è una delle migliori alternative di Shift per uno strumento specifico per la comunicazione. È una piattaforma di email collaborativa che riunisce le finestre In arrivo condivise e altri canali di comunicazione in un'interfaccia semplificata.

L'obiettivo è centralizzare i messaggi in entrata, siano essi telefonate, email, social media o anche messaggi di testo. Front consente di taggare membri specifici del team a cui indirizzare i messaggi e di monitorare le risposte e i thread per ottimizzare il servizio clienti e le comunicazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Front

Le finestre In arrivo condivise favoriscono la collaborazione tra i membri del team utilizzando email da indirizzi condivisi, come contact@ o support@

Oltre 50Integrazioni Front si connettono con le app più diffuse, tra cui Slack, HubSpot e Asana

Automazioni di attività ripetitive e creazione di flussi di lavoro personalizzati per risparmiare tempo

Lavorare senza problemi con ogni singolo membro del team centralizzando i canali di comunicazione e consentendo dicollaborazione in tempo reale su email, messaggi e attività

Monitoraggio delle metriche chiave, misurazione delle prestazioni e acquisizione di informazioni preziose sulle interazioni con i clienti grazie agli insight di Front

Limiti di Front

L'app può funzionare lentamente quando gestisce un volume elevato di conversazioni a causa dei limiti delle API

L'app per dispositivi mobili può presentare occasionalmente bug e problemi di funzionamento

Il piano Starter manca di molte integrazioni critiche per la maggior parte delle aziende, come le connessioni ai CRM o alle piattaforme di project management

Prezzi frontali

Starter: $19/seduta/mese (pagamenti annuali che coprono da 2 a 10 postazioni)

$19/seduta/mese (pagamenti annuali che coprono da 2 a 10 postazioni) Crescita: $$$a/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di cinque postazioni)

$$$a/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di cinque postazioni) Scala: $99/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di 20 postazioni)

$99/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di 20 postazioni) Premier: $229/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di 50 postazioni)

$229/seduta/mese (pagamenti annuali con un minimo di 50 postazioni) **Tutti i piani di cui sopra sono personalizzabili con componenti aggiuntivi, come la funzionalità di servizio di messaggistica breve Dialpad per $100 al mese

Valutazioni e recensioni Front

G2: 4.7/5 (1.000+ recensioni)

4.7/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 200 recensioni)

6. Sidekick

Via Spalla Sidekick è un potente browser che semplifica il lavoro quotidiano unificando tutte le app, gli strumenti e le attività in un unico luogo, il tutto all'insegna della sicurezza. Tutte le vostre attività sono crittografate, con funzionalità/funzioni aggiuntive come il blocco della cucina, la navigazione privata, il blocco dei pop-up, la protezione contro il phishing e il malware e componenti aggiuntivi per una maggiore sicurezza contro codici maligni e vulnerabilità.

Il browser si integra con le app web più diffuse, come Gmail e Notion. È possibile effettuare ricerche in tutto l'ecosistema Sidekick integrato, trovando file, chattare o email in ogni app o scheda del browser.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sidekick

Navigare tra le diverse app e i diversi servizi in modo efficiente grazie a un'interfaccia intuitiva

Ridurre il disordine e l'uso della memoria posticipando le schede non in uso

Creazione e personalizzazione di diverse aree di lavoro in base al proprio flusso di lavoro

Il project management e il blocco dell'attività incorporati consentono di concentrarsi sui progetti

Limiti di Sidecick

Problemi occasionali con la compatibilità e le prestazioni delle estensioni di Chrome

Utilizzo problematico della memoria quando sono aperte molte schede

Prezzi di Sidekick

**Gratis

Pro: $10/mese

$10/mese ProTeam: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Sidick

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: 4.2/5 (8 recensioni)

7. Mailbird

Via Mailbird Mailbird è un client di posta elettronica desktop basato su Windows che unifica più account email e integra le app in un'unica piattaforma accessibile. È l'alternativa migliore per le persone impegnate che vogliono domare la propria finestra In arrivo e migliorare la qualità della posta elettronica la produttività delle email anche se le sue funzionalità/funzione non vanno molto oltre la gestione delle email.

È possibile creare un'area di lavoro integrando Mailbird con i diversi account di posta elettronica, per poi leggere e rispondere a tutti i messaggi da un'unica piattaforma. C'è anche l'IA integrata per la scrittura delle email, che utilizza ChatGPT per aiutarvi a creare messaggi in uscita in modo più veloce e accurato.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailbird

Gestione di più account email in un'unica interfaccia

Vedere quando i destinatari aprono le email utilizzando la funzionalità/funzione di monitoraggio di Mailbird

Regolare l'aspetto e l'organizzazione di Mailbird in base alle proprie preferenze personali

Connessione delle email con i servizi più diffusi, tra cui Google Calendar e Dropbox

Individuare facilmente email, allegati e contatti con l'efficiente capacità di ricerca di Mailbird

Limiti di Mailbird

Compatibile solo con Windows, anche se è in lavorazione un'opzione per Mac

Integrazioni di app molto limitate, sebbene includano strumenti popolari come Slack

Può essere piuttosto impegnativo per le risorse della CPU, causando il blocco dell'app o il rallentamento del computer

Prezzi di Mailbird

Versione base: Gratis da usare

Gratis da usare Piano personale: $49,50 per utente (pagamento una tantum)

$49,50 per utente (pagamento una tantum) Piano Business: $99,75 per utente (pagamento una tantum)

$99,75 per utente (pagamento una tantum) Piano personale: $3,25/mese per utente (pagamento annuale)

$3,25/mese per utente (pagamento annuale) Piano Business: $5,75 (pagamento annuale)

Valutazioni e recensioni su Mailbird

G2: 4.0/5 (80+ recensioni)

4.0/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

8. Franz

Via Franz Franz è un'app di messaggistica che consolida i servizi di messaggistica più diffusi, come Trello e Facebook Messaggi, in un'unica piattaforma. Il servizio si rivolge a tutti, compresi gli utenti personali e i team che collaborano a un progetto.

Uno dei suoi vantaggi chiave è che la stessa app di terze parti può essere integrata in Franz più volte, rendendo facile vedere diversi account personali e aziendali nella stessa dashboard. Una volta aggiunta all'area di lavoro, è possibile trasformare i singoli messaggi in elementi da fare, monitorare le attività e assegnare messaggi e comunicazioni di follow-up ai diversi membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Franz

Molteplici integrazioni di servizi supportano un intervallo di servizi di messaggistica e chat più diffusi in una piattaforma di messaggistica unificata

Creazione di aree di lavoro per ambienti organizzati e privi di distrazioni

Convertire una parola o una frase di un messaggio o di un'email in un elemento di un elenco di cose da fare per aiutare a strutturare il flusso di lavoro

Il supporto multilingue consente di utilizzare le principali lingue, come inglese, tedesco, francese e spagnolo

Limiti di Franz

L'esperienza mobile di Subar può creare problemi quando si utilizza il servizio in mobilità

Gli utenti segnalano problemi occasionali con le promemoria o il crash delle app quando si utilizzano servizi di terze parti

Prezzi di Franz

**Gratis

Personale: $2,99/mese

$2,99/mese Professionale: $5,99/mese

Valutazioni e recensioni di Franz

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

9. Molla

Via La molla della posta Mailspring è un client email open-source veloce ed efficiente che gestisce più indirizzi email. Supporta tutti gli account IMAP e Office 365 in un unico posto. Per la massima collaborazione tra team, è possibile accedere a scorciatoie, monitoraggio dei collegamenti, ricevute di lettura e altro ancora, anche se l'account originale, come Yahoo Mail, non lo supporta in modo nativo.

A differenza di altre alternative a Shift, questa app si concentra esclusivamente sull'unificazione delle email. Ma con questo obiettivo sono stati introdotti componenti aggiuntivi e strumenti per aumentare il livello di gestione delle email e produttività, come i modelli di risposta rapida e la creazione di profili di contatto arricchiti in base alle persone con cui si comunica.

Le migliori funzionalità/funzione di Mailspring

L'esperienza utente molto pulita rende la gestione delle email facile e veloce

Controllo di più account email e delle relative finestre In arrivo in un unico luogo

Ricerca di tutta la corrispondenza con le potenti e veloci funzionalità di ricerca di Mailspring

Miglioramento della qualità della corrispondenza grazie al controllo ortografico automatico, alla localizzazione in più di 60 lingue e alla traduzione automatizzata

Limiti di Mailspring

Frequenti problemi durante la sincronizzazione degli account, come ad esempio un ritardo nel cestinare un'email

Gli utenti segnalano problemi occasionali di connessione con alcuni provider di servizi email

Le integrazioni di terze parti non vanno molto oltre le app dedicate alle email

Prezzi di Mailspring

**Free

Pro: $8/mese

Valutazioni e recensioni su Mailspring

G2: 3.8/5 (18 recensioni)

3.8/5 (18 recensioni) Capterra: 5/5 (3 recensioni)

10. Posta aerea

Via Posta aerea Airmail è un potente client email per soli Mac dal design minimale e dall'interazione intuitiva, che unifica tutti gli account su un'unica piattaforma. Supporta le piattaforme email più diffuse, tra cui Office 365, Gmail e altre aree di lavoro di Google, Microsoft Outlook e altri account che utilizzano i protocolli IMAP o POP3.

È l'ideale se le più ampie integrazioni di terze parti di Shift sono eccessive e si desidera gestire meglio la propria corrispondenza email. Funzionalità/funzione come le notifiche interattive, che permettono di agire su un'email direttamente dalla notifica, consentono di avere un maggiore controllo sulle email e di passare meno tempo a destreggiarsi tra le finestre In arrivo.

Le migliori funzionalità/funzione di Airmail

Il suo punto di forza principale sono le email, ma le integrazioni con Dropbox, Google Drive e alcune altre app sono limitate

Costruito specificamente per l'ecosistema Apple, sfrutta Face ID, Touch ID e tutte le altre funzionalità/funzioni e opzioni di sicurezza di macOS e iOS

Una finestra In arrivo intelligente permette di controllare i messaggi di spam e le distrazioni, mentre le azioni in blocco e i modelli di email aumentano la produttività e la concentrazione

È possibile condividere le email con altre app di terze parti, tra cui il calendario, OmniFocus e Todoist

Il layout personalizzabile consente di modificare l'aspetto di Airmail in base alle proprie preferenze

Limiti di Airmail

Frequenti problemi di sincronizzazione e di funzionamento

Disponibile solo per utenti di Mac, iPad e iPhone

Il threading dei messaggi e altre funzionalità "intelligenti" fanno risparmiare tempo, ma possono rendere problematica la navigazione in thread molto lunghi

Prezzi Airmail

Airmail Pro: 9,99 dollari al mese o 29,99 dollari all'anno

9,99 dollari al mese o 29,99 dollari all'anno Airmail for Business: $49,99 (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni su Airmail

G2: 3.6/5 (20+ recensioni)

3.6/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (6 recensioni)

Scegli un'alternativa a Shift che brilla

Ogni alternativa a Shift offre funzionalità/funzione notevoli, ma poche affrontano in dettaglio il flusso di lavoro, i progetti, i processi e gli account multipli. Per istanza, alcune alternative sono migliori per gestione delle email mentre altri sono più bravi a organizzare biglietti in arrivo con i personalizzati .

Per un'alternativa completa a Shift, scegliete ClickUp: grazie alla sua interfaccia unificata, potete gestire più attività, integrare più account e sostituire molte integrazioni di terze parti con gli strumenti integrati e sicuri di ClickUp, come le lavagne online, le chat in-app e i documenti.

Inoltre, con oltre 1.000 integrazioni disponibili, la gestione del flusso di lavoro e delle app vi permette di dedicare tempo al vostro progetto e meno a cercare di far funzionare immediatamente un'integrazione personalizzata. Migliorate la vostra produttività con iscrivendosi a ClickUp oggi stesso!