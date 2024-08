10 Migliori software CRM per non profit nel 2024

La nostra società non sarebbe nulla senza le organizzazioni non profit. Queste organizzazioni rimediano alle ingiustizie e proteggono i più vulnerabili. Le organizzazioni non profit sono dei supereroi, incorporati. E il motivo per cui queste organizzazioni sono in grado di combattere la buona battaglia è che ogni giorno i singoli eroi passano a donare. 🦸

I vostri elettori rendono possibile la vostra missione, quindi dovete assicurarvi che ricordino perché hanno creduto nella vostra missione tanto da fare una donazione e perché dovrebbero farlo di nuovo.

La chiave per ottenere donazioni ripetute è la costruzione di relazioni durature. Per gestire queste relazioni è necessario un sistema di gestione delle relazioni con gli elettori, noto anche come CRM nonprofit.

Abbiamo raccolto i 10 migliori CRM per organizzazioni non profit, in modo che possiate confrontare le opzioni e trovare quella giusta per la vostra organizzazione.

Cosa cercare in un software CRM per nonprofit?

Il miglior CRM per nonprofit dipende dalle dimensioni della vostra organizzazione, dal numero di donatori di cui volete tenere traccia e dal tipo di campagne di raccolta fondi che conducete. Ma ogni organizzazione non profit dovrebbe considerare queste funzionalità/funzioni prima di investire in uno strumento CRM:

Strumenti di gestione dei donatori per profili dettagliati: Più informazioni si possono includere sui donatori, più facile sarà condurre attività di sensibilizzazione dei donatori o inviare campagne di email e direct mail mirate. Cercate un software che vi permetta di personalizzare i profili dei vostri elettori

I 10 migliori CRM per Nonprofit da utilizzare nel 2024

Ecco 10 CRM per nonprofit che vi aiuteranno a salvare il mondo e a promemoria i vostri donatori che avete bisogno del loro aiuto Da fare. 💪

Gestite i dati dei donatori, le attività del vostro team e le comunicazioni in ClickUp da qualsiasi dispositivo

ClickUp è una tripla minaccia! Da fare, invece di cantare, ballare e recitare (forse nella prossima iterazione!), è in grado di gestione delle relazioni con i clienti e project management e la collaborazione con il marketing, tutto in un unico posto, eliminando il dramma del flusso di lavoro. 🎭

Il ClickUp CRM è altamente personalizzabile, in modo da poterlo impostare esattamente con le informazioni sui donatori di cui avete bisogno. E se non si vuole creare un layout personalizzato, si può iniziare rapidamente utilizzando un file di Modello CRM . Una volta impostato il CRM, le funzionalità/funzione di automazione possono creare attività e triggerare aggiornamenti di stato in base al punto in cui si trovano gli elettori nel processo di donazione.

Quando si utilizza ClickUp per le organizzazioni non profit il programma di ClickUp per le organizzazioni non profit offre anche strumenti per monitorare le campagne di raccolta fondi, gestire il marketing via email, programmare attività, pianificare eventi e ottimizzare il tempo del team. E la parte migliore è che dovrete pagare solo per uno strumento, lasciando più soldi per la vostra missione. 💸

Le migliori funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzione di personalizzazione consentono di aggiungere o rimuovere facilmente colonne per ulteriori dati sui donatori

Molteplici visualizzazioni, tra cui viste Elenco, Bacheca e Tabella, consentono di ordinare, monitorare e gestire rapidamente gli account dei donatori

Gli strumenti di gestione dei dati vi aiutano a visualizzare i tassi di fidelizzazione dei donatori, la dimensione media delle donazioni e altro ancora con oltre 50 widget diversi che potete aggiungere al vostro dashboard

Le integrazioni con le email rendono facile e veloce l'invio di campagne per promuovere l'impegno dei donatori o annunciare nuovi lavori richiesti

Le Automazioni vi permettono di muovere i donatori attraverso il processo di coinvolgimento creando automaticamente attività e aggiornamenti di stato

Le integrazioni con strumenti come Slack, Google Drive, Microsoft Office, Dropbox, Zoom, Calendly e altri ancora semplificano il vostro flusso di lavoro

il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, garantisce una risposta rapida alle vostre domande

limiti di ####

Non tutte le funzionalità/funzione dell'app web sono disponibili sull'app mobile

Poiché ClickUp è così ricco di funzionalità/funzione, alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento quando iniziano a usare il software

Prezzi

Free Forever

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (8.550+ recensioni)

4,7/5 (8.550+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.760+ recensioni)

2. Bloomerang

via Bloomerang Bloomerang può aiutare le vostre campagne di raccolta fondi a fiorire. 🌻

Questo strumento è stato progettato specificamente per le organizzazioni nonprofit, quindi la sua Strategia CRM è fatta su misura per la raccolta fondi. Include strumenti per la gestione dei donatori, dei volontari, per il monitoraggio delle sovvenzioni e dei soci.

Anche se questa soluzione software non dispone di strumenti Strumenti di marketing CRM da fare l'integrazione con molti degli strumenti più popolari per le organizzazioni non profit, come QuickBooks e Mailchimp. Bloomerang gestirà quindi i dati dei donatori (e dei volontari! e delle sovvenzioni! e dei membri del consiglio di amministrazione!) e voi potrete utilizzare le integrazioni per gestire i passaggi successivi della vostra campagna. 👣

Migliori funzionalità/funzione

Una dashboard interattiva vi aiuta a vedere il tasso di fidelizzazione dei donatori e le prestazioni della campagna in un colpo d'occhio

I dati di screening della ricchezza vi aiutano a identificare e coinvolgere meglio gli elettori con il potenziale per diventare grandi donatori

Le integrazioni con gli strumenti di elaborazione dei pagamenti, come PayPal, Square e Stripe, facilitano la raccolta di donazioni da parte delle raccolte fondi online

limiti di ####

Può essere difficile personalizzare e modificare il modulo integrato dimodelli per la raccolta fondi* Alcuni utenti segnalano tempi di risposta lenti da parte del team del servizio clienti di Bloomerang

Prezzi

119 dollari al mese per un massimo di 1.000 record di donatori

239 dollari al mese per un massimo di 4.500 record di donatori

349 dollari al mese per un massimo di 14.500 record di donatori

459 dollari al mese per un massimo di 24.500 registrazioni di donatori

579 dollari al mese per un massimo di 39.500 registrazioni di donatori

699 dollari al mese fino a 59.500 record di donatori

Prezzi personalizzati per account con 60.000 record o più

Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (745+ recensioni)

4,7/5 (745+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.265+ recensioni)

3. Salesforce Nonprofit Cloud

via Salesforce Nonprofit Cloud Salesforce è uno dei più popolari CRM per le aziende del settore dei servizi e l'industria. Se avete sempre desiderato uscire con i ragazzi più popolari della scuola, questo software di gestione dei donatori potrebbe essere la vostra reginetta del ballo. 👑

Nonprofit Cloud è essenzialmente il sistema CRM di Salesforce aggiornato con funzionalità di raccolta fondi e gestione delle relazioni con i donatori. A volte sembra ovvio che questo programma sia stato originariamente progettato per l'industria, piuttosto che come software per le organizzazioni non profit, ma è ottimo per gestire i rapporti con le organizzazioni non profit campagne di marketing e di esperienze personalizzate con i provider.

Le migliori funzionalità/funzioni

Le esperienze personalizzate vi consentono di inviare a ciascuno dei vostri elettori gli aggiornamenti del programma che più li interessano

Gli strumenti di segmentazione integrati vi aiutano a migliorare la vostra attività di direct mailing

Le Automazioni eliminano le attività amministrative in modo che il team possa dedicare più tempo alla creazione di relazioni con i donatori

limiti di ####

Questo programma manca di alcune funzionalità/funzioni standard di altre soluzioni CRM per nonprofit, come le sequenze di nuovi donatori e le metriche di fidelizzazione

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida, soprattutto per i membri del team meno esperti di tecnologia

Prezzi

Edizione Enterprise: $60 per utente al mese

$60 per utente al mese Edizione Unlimited: $100 per utente al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (70+ recensioni)

4/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (35+ recensioni)

4. Piccola luce verde

via Piccola luce verde Little Green Light è il piccolo strumento che poteva. 🚂

Questo software all-in-one per la gestione delle relazioni con gli elettori, la reportistica e la raccolta fondi è stato progettato pensando alle organizzazioni non profit. Dispone di strumenti per la gestione dei dati, delle campagne di marketing, delle iscrizioni, degli eventi e delle proposte di sovvenzione.

Potete anche usarlo per accettare donazioni online. Con un modulo di donazione Little Green Light, la vostra raccolta fondi online si sincronizzerà automaticamente con il vostro CRM, aggiornando i profili dei vostri elettori in tempo reale quando effettuano le donazioni. Questo software vi aiuta a concentrarvi sui vostri soldi e sulla vostra missione. 💰

Migliori funzionalità/funzione

La dashboard personalizzabile vi permette di vedere rapidamente le informazioni che vi interessano di più, come gli avvisi e i totali della raccolta fondi

Riconoscimenti e ricevute vi permettono di inviare ringraziamenti quando arrivano le donazioni

Le funzionalità/funzione di gestione dei dati rimuovono automaticamente i profili dei donatori duplicati, tengono traccia delle adesioni e delle date di rinnovo e consentono una facile segmentazione per campagne di direct mail e marketing mirate e personalizzate

limiti di ####

Alcuni utenti lamentano che, in cambio della semplicità di Little Green Light, si sacrificano le opzioni di personalizzazione

Altri utenti affermano che l'interfaccia utente sembra datata e non è sempre intuitiva da usare

Prezzi

45 dollari al mese per un massimo di 2.500 elettori

60 dollari al mese per un massimo di 5.000 elettori

75 dollari al mese per un massimo di 10.000 elettori

Aggiungere altri $15 al mese per ogni 10.000 elettori in più

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (60+ recensioni)

4.4/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (290+ recensioni)

5. Salsa CRM

via Salsa CRM Salsa CRM riunisce sotto un unico tetto il database dei donatori, gli strumenti di comunicazione e di raccolta fondi. 🏠

Ha alcuni dei profili dei donatori più belli tra i software per le organizzazioni non profit. È possibile aggiungere campi personalizzati illimitati e tenere traccia di tutte le informazioni importanti per voi e per i vostri donatori. È anche possibile salvare note sui donatori man mano che li si conosce.

Combinando questi dati approfonditi sui donatori con strumenti di raccolta fondi che vi aiutano a raggiungere ogni individuo in modo più pertinente, Salsa CRM può aiutarvi a entrare in connessione con i donatori come mai prima d'ora. Questo ci fa venire voglia di ballare! 💃

Le migliori funzionalità/funzione

I profili approfonditi dei donatori memorizzano le informazioni di contatto, gli account dei social media, le relazioni, gli interessi e i dati demografici dei vostri elettori

Le funzionalità/funzione di deduplicazione impediscono le doppie voci per lo stesso elettore, mantenendo il vostro sistema di gestione dei donatori pulito e organizzato

Le funzionalità di raccolta fondi per posta diretta consentono di scrivere lettere, unire la posta, stampare etichette e utilizzare la scansione di codici a barre

limiti di ####

Questo strumento CRM offre poche integrazioni con altri programmi software

Molti utenti ritengono che le funzionalità di reportistica siano difficili da imparare e da usare

Prezzi

Prezzi personalizzati Prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 3.9/5 (105+ recensioni)

3.9/5 (105+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (235+ recensioni)

6. Bordo dell'allevatore

via Blackbaud Raiser's Edge è una piattaforma CRM e di raccolta fondi di Blackbaud, produttore di numerosi altri programmi software per il non profit.

Alcuni degli altri programmi di Blackbaud includono Luminate Online per le campagne di raccolta fondi online, Just Giving per le campagne di raccolta fondi peer-to-peer e Altru per la gestione dei biglietti e dei soci. Raiser's Edge si integra perfettamente con tutti gli altri programmi di Blackbaud, ma da fare è il pagamento di ogni singolo servizio software.

Da solo, Raiser's Edge offre strumenti per accettare donazioni, analizzare le informazioni sui donatori, fare richieste di donazione più pertinenti, monitorare le interazioni dei donatori e inviare materiale di marketing mirato. Queste funzionalità/funzione chiave aiutano a usufruire del potenziale dei donatori. 🗝️

Migliori funzionalità/funzione

La gestione delle donazioni vi permette di accettare donazioni online o di inserire grandi donazioni

Gli approfondimenti sui prospect includono gli importi di richiesta suggeriti dall'IA e gli strumenti di IA per identificare i potenziali grandi donatori

Le analisi personalizzate consentono di monitorare i dati più importanti per l'utente e di eseguire report rilevanti per la campagna

limiti di ####

La vista web basata su cloud non visualizza tutti i campi e le funzioni del software, quindi il team potrebbe dover passare la maggior parte del tempo a lavorare nella vista database, che a differenza dell'app web non è accessibile da qualsiasi luogo

Molti utenti segnalano tempi di risposta lenti da parte del team di assistenza clienti di Blackbaud

prezzi di ####

Prezzi personalizzati prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 3.8/5 (405+ recensioni)

3.8/5 (405+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (410+ recensioni)

7. Gentile

via Gentile Kindful è gestito da Bloomerang - un altro strumento CRM presente in questo elenco - ed entrambi i programmi sono amati dalle organizzazioni non profit. Qual è la differenza?

Entrambi hanno funzionalità/funzione comparabili per il monitoraggio dei dati dei donatori, la creazione di campagne di sensibilizzazione mirate e la misurazione dell'esito positivo delle campagne. Ma Kindful offre anche pagine di donazione estremamente personalizzabili. Potete personalizzarle e organizzarle con le informazioni di cui avete bisogno. Poi, incorporandole nel vostro sito web, i vostri elettori potranno effettuare una donazione in soli due clic. ✅

Sia Bloomerang che Kindful offrono integrazioni con gli strumenti e i sistemi di elaborazione dei pagamenti più diffusi, ma Kindful ha anche un'API aperta, che consente al vostro sviluppatore di creare qualsiasi integrazione aggiuntiva necessaria per il vostro flusso di lavoro. Così potete stare tranquilli e personalizzare. 💂‍♀️

Migliori funzionalità/funzione

Le donazioni per la raccolta fondi online e peer-to-peer vengono aggiunte automaticamente al vostro CRM e sincronizzate con gli strumenti in connessione

I profili dei donatori consentono di visualizzare le informazioni sul patrimonio e di assegnare attività di sensibilizzazione al team

Le ricevute automatiche e i ringraziamenti, oltre agli strumenti per pianificare campagne di direct mail e di email, vi aiutano a mantenere i donatori impegnati

limiti di ####

Alcuni utenti ritengono che i profili dei donatori e le funzionalità di gestione delle relazioni con i clienti non siano robuste come quelle di altri programmi

Diversi utenti affermano che le funzionalità di reportistica integrate non forniscono sufficienti informazioni e che può essere difficile generare report personalizzati

Prezzi

119 dollari al mese per un massimo di 1.000 record di donatori

239 dollari al mese fino a 4.500 record di donatori

349 dollari al mese per un massimo di 14.500 record di donatori

459 dollari al mese per un massimo di 24.500 registrazioni di donatori

579 dollari al mese per un massimo di 39.500 registrazioni di donatori

699 dollari al mese fino a 59.500 record di donatori

Prezzi personalizzati per account con 60.000 record o più

Valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 400 recensioni)

4.4/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (310+ recensioni)

8. CRM al neon

via CRM al neon Il CRM Neon aiuterà le relazioni con i donatori a brillare. 🔆

È possibile utilizzare questa piattaforma per gestire donatori, membri e volontari, oltre a tenere traccia di raccolte fondi, email, eventi e sovvenzioni. Il database dei donatori consente di aggiungere campi personalizzati e di monitorare la cronologia dell'impegno dei donatori, in modo da poter vedere l'evoluzione delle relazioni nel tempo.

Con un'interfaccia personalizzabile e facile da usare, Neon CRM lavora per tutto il team. Ogni membro può organizzarlo in base alle proprie esigenze e al proprio ruolo, in modo che ognuno abbia sempre a disposizione esattamente ciò di cui ha bisogno. Forza team! 📣

Le migliori funzionalità/funzione

Moduli ed email illimitati vi permettono di personalizzare i vostri contatti con i donatori e di accettare donazioni attraverso metodi/modalità di pagamento popolari come Apple Pay, Google Pay e PayPal

Reportistica personalizzata e un dashboard intuitivo rendono facile la visualizzazione delle metriche della campagna

Le automazioni eliminano le attività amministrative dal team e rimuovono i profili duplicati dal database dei donatori

limiti di ####

Diversi utenti hanno lamentato la mancanza di sufficienti opzioni personalizzate nelle sezioni di gestione degli eventi e dei volontari

Può essere impegnativo imparare a usare le funzionalità/funzione di reportistica

Prezzi

Essentials: $99 al mese

$99 al mese Impact: $199 al mese

$199 al mese Empower: $399 al mese

Valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (180+ recensioni)

4.3/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (490+ recensioni)

9. UnaCausa

via UnaCausa Si chiama OneCause, ma ha molte soluzioni software. 👯

Questo software di raccolta fondi offre diversi programmi di raccolta fondi basati su eventi, peer-to-peer, online e via testo.

Se gestite diversi tipi di campagne, potreste aver bisogno di una combinazione delle soluzioni di OneCause. Tuttavia, una volta individuate le funzionalità/funzione necessarie, questo programma sarà molto utile per gestire le vostre raccolte fondi. 🛠️

Offre strumenti specializzati per ogni tipo di campagna. Ci sono funzionalità di biglietteria e RSVP per gli eventi, integrazioni con i social media per la raccolta fondi peer-to-peer e programmi di advocacy, e funzionalità di gamification per la raccolta fondi virtuale. Non è mai stato così facile coinvolgere i vostri supporti!

Le migliori funzionalità/funzioni

Biglietteria integrata, gestione delle tabelle, registrazione e pagamento semplificano la gestione degli eventi di raccolta fondi

Le donazioni aperte e le opzioni di raccolta fondi consentono ai donatori di scegliere come donare

Text2Give vi permette di raccogliere donazioni mobili via testo

limiti di ####

Diversi utenti riferiscono che le opzioni di personalizzazione sono limitate

Non ci sono funzionalità di email marketing integrate, il che può rendere difficile automatizzare e personalizzare le email di sensibilizzazione dei donatori

Prezzi

Personalizzato prezzo

Valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (360+ recensioni)

4.7/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (310+ recensioni)

10. NetSuite

via NetSuite NetSuite di Oracle è una popolare suite di software per le organizzazioni, che offre soluzioni anche per le organizzazioni non profit, tra cui un CRM.

La maggior parte degli utenti concorda sul fatto che NetSuite non vincerà nessun concorso di bellezza. Tuttavia, trattandosi di un'opzione all-in-one, potreste essere in grado di coprire tutte le esigenze software della vostra organizzazione con un'unica soluzione. E la semplicità è bella. ✨

Questa suite software include funzionalità/funzione di gestione finanziaria per monitorare le raccolte fondi e le sovvenzioni, funzionalità di efficienza dei programmi per valutare l'impatto dell'organizzazione con le scorecard raccomandate da Charity Navigator, e funzionalità/funzione di gestione dei fornitori per monitorare elenchi di venditori e ordini di acquisto per eventi o programmi di raccolta fondi.

Queste soluzioni approfondite rendono NetSuite una buona opzione per le organizzazioni non profit su larga scala.

Migliori funzionalità/funzione

Monitoraggio di persone, organizzazioni, famiglie e relazioni nei profili dei donatori

Creazione di flussi di lavoro personalizzati per gestire le relazioni con i donatori utilizzando un processo che si adatta alla vostra organizzazione e alle loro preferenze

Segmentare i clienti e inviare email in base agli interessi unici dei donatori

limiti di ####

Alcuni utenti riferiscono che può essere difficile apprendere tutte le funzioni di questo software senza sessioni di formazione formali

L'accesso a molte funzionalità avanzate è a pagamento, anche se si dispone di una sottoscrizione premium

Prezzi

Prezzi personalizzati prezzi

Valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (2.650+ recensioni)

4/5 (2.650+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.340+ recensioni)

Migliori relazioni, più donazioni

Salvare il mondo è una maratona, non uno sprint. E le relazioni con i donatori sono il motore della vostra missione. 🏃‍♂️

Con il giusto software CRM per organizzazioni non profit, tutte le vostre attività di contatto con i donatori si svolgeranno in modo più fluido. Il vostro CRM farà in modo che i vostri donatori vi sentano al momento giusto, ad esempio dopo aver fatto la loro prima donazione o dopo aver ottenuto una vittoria in un programma nell'area di loro maggiore interesse.

Per collegare le attività ai profili dei vostri donatori e assicurarvi di non perdere mai l'opportunità di costruire una relazione, provate ClickUp, il CRM all-in-one e il sistema di gestione delle relazioni con i donatori project management vi aiuta a gestire l'intera missione da un'unica postazione.

Poiché ClickUp è l'app che li sostituisce tutti, potrete pagare meno soluzioni software e risparmiare di più per la vostra missione. Provate gratis la piattaforma !