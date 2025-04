10 Strumenti di reportistica client per le agenzie moderne nel 2025

La vita di un'agenzia è una corsa sulle montagne russe. Come professionisti del marketing digitale, sapete quanto sia importante costruire un rapporto con i vostri client per superare i bassi e festeggiare gli alti.

Che lavoriate per clienti B2B o B2C, è importante dimostrare regolarmente il valore della vostra agenzia di marketing. L'ultima cosa che volete è che i client dicano: "Ma per cosa vi pago?"

Le reportistiche per i clienti mostrano i risultati quantitativi e qualitativi che state generando per i clienti. La presentazione di reportistica regolare dimostra il vostro valore e convince anche i client più esigenti a rimanere nel vostro elenco.

La generazione di reportistica per i client richiede molto tempo, ma il software giusto vi farà risparmiare molto tempo. In questa guida vi spiegheremo come funziona un software di reportistica per i clienti, cosa dovreste cercare in uno strumento di reportistica per i clienti e i nostri 10 migliori software di reportistica per i clienti strumenti di reportistica per i clienti del 2024. 🤩

Che cos'è la reportistica client?

La reportistica per i clienti è la pratica di fornire ai clienti aggiornamenti periodici su performance delle campagne di marketing e metriche. Le reportistiche aiutano i client a capire il valore che ottengono dalle agenzie di marketing digitale. Potete anche utilizzare i report come strumento per spiegare eventuali modifiche alle vostre strategie di marketing e il vostro stato rispetto agli obiettivi del cliente.

Come professionista di un'agenzia, dovete essere maestri sia nel marketing che nella gestione della relazione agenzia-cliente. Gestione del cliente è complicata, ma una reportistica regolare creerà fiducia e vi aiuterà a ottenere l'approvazione dei clienti. 🤝

Se i vostri clienti vi tempestano di domande o tendono a dimenticare tutti gli stati di avanzamento, la presentazione di reportistiche regolari metterà a tacere le loro preoccupazioni. Potreste anche essere in grado di giustificare un aumento delle valutazioni se avete un'esperienza comprovata di prestazioni costanti, come dimostrano i vostri reportistici stellari per i clienti.

Cosa cercare negli strumenti di reportistica per i clienti?

La reportistica per i clienti è la migliore amica di un'agenzia. Se state cercando il miglior strumento di reportistica per i clienti, cercate un software con queste funzionalità/funzioni:

Capacità di onboarding: La prima impressione è importante. Scegliete un software di reportistica per i clienti che semplifichi la l'inserimento del cliente grazie all'automazione. In questo modo tutti i client hanno un'esperienza di onboarding coerente e si assicura che nessuna informazione vada persa

Modelli drag-and-drop: Siete un marketer, non uno sviluppatore. Scegliete strumenti di reportistica per i client che vi permettano di personalizzare i modelli senza codice. Che si tratti di reportistica sugli stati di avanzamento o reportistica commerciale i modelli di reportistica fanno risparmiare un sacco di tempo

Visualizzazione dei dati : I vostri client sono uomini d'affari, non esperti di marketing. Potrebbero non capire il mumbo-jumbo tecnico, quindi procuratevi uno strumento di reportistica client che offra la visualizzazione. Basta inserire i dati dei vostri clienti e generare grafici di facile comprensione che piaceranno ai vostri interlocutori

Metriche e reportistica: Indicatori di performance chiave (KPI) e oggetti e risultati chiave (OKR) sono indispensabili per qualsiasi reportistica per i client. Che si tratti di valutazioni SEO, tassi di conversione, CTR o altre metriche importanti, la reportistica deve basarsi molto sulle prestazioni quantitative. Alcuni software di reportistica offrono widget interattivi e in tempo reale per dare ai client una migliore comprensione delle prestazioni attuali

Rapporti in white label : Certo, state usando uno strumento di terze parti per generare questa reportistica, ma volete il vostro nome sul report, giusto? Scegliete strumenti di reportistica per i clienti che consentano la creazione di report personalizzati

I 10 migliori strumenti di reportistica per i clienti da utilizzare nel 2024

Sapete cosa cercare in uno strumento di reportistica per i clienti, ma chi ha il tempo di scavare in Internet per trovare opzioni affidabili?

Non preoccupatevi, abbiamo fatto la ricerca per voi. Questi 10 strumenti ottimizzeranno il processo di reportistica per i clienti, faranno risparmiare tempo e fidelizzare i clienti .

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Visualizzazioni di ClickUp /$$$img/

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

Utilizzare ClickUp Dashboard per monitorare in tempo reale tutte le esigenze e gli stati dei vostri clienti. Consideratelo il vostro centro di controllo della missione, personalizzabile al 100%, per tutti i vostri lavori richiesti dal marketing.

Ma sappiamo che il lavoro in agenzia non si limita solo a ottenere risultati: è necessario anche promuovere un rapporto autentico con i clienti relazioni autentiche con i vostri client . ClickUp CRM è un eccellente strumento di reportistica per la gestione e la crescita delle relazioni con i clienti, insieme alle attività, alle metriche e alle comunicazioni con i clienti. Monitorate la soddisfazione dei clienti, i dati storici e molto altro ancora in vista Elenco, Tabella e Bacheca Kanban per visualizzare esattamente la posizione di ogni account. 👀

Se fatturate ai client in base alle ore di lavoro, utilizzate il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp per tenere traccia del tempo di tutti i membri del team in base al progetto e all'attività. Potete anche usare i dati del monitoraggio del tempo per creare stime e tenere traccia dei budget dei progetti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Utilizzate il fileModello di reportistica ClickUp sullo stato del progetto per risparmiare tempo nella creazione e nella formattazione delle relazioni

Impostare gli obiettivi, identificare i colli di bottiglia e allocare le risorse all'interno delle dashboard di ClickUp

Condividere un collegato all'area di lavoro di ciascun client per visualizzare i risultati in tempo reale

Utilizzare ClickUp CRM per registrare tutte le interazioni dei clienti metriche come il valore della vita del cliente e molto altro ancora

Integrare le email e le attività di ClickUp CRM per ottenere rapidamente il contesto di ogni client

Limiti di ClickUp

ClickUp ha così tante funzionalità/funzione che i principianti a volte trovano la piattaforma intimidatoria

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo per gli account a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Klipfolio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Klipfolio-Dashboard-Example.png Strumenti di reportistica per i client: Klipfolio /$$$img/

Via Klipfolio Klipfolio è uno strumento di dashboard che si connette a diverse origini dati. Se i vostri client vogliono vedere le statistiche in tempo reale, questo è lo strumento che fa per voi.

Ci piace che Klipfolio sia dotato di robuste autorizzazioni di accesso, in modo da poter personalizzare gli utenti, i team e i reparti che accedono e modificano i dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Klipfolio

Connessione di Klipfolio a un database SQL, a file JSON e altro ancora

Scegliete le metriche disponibili o create KPI personalizzati con PowerMetrics

Condivisione di dashboard via email, PDF o via web

Limiti di Klipfolio

Alcuni utenti sostengono che il file base di conoscenza è obsoleta

Altri utenti affermano che sono necessarie conoscenze tecniche per personalizzare i connettori

Prezzi di Klipfolio

**Gratis

Go: $125/mese

$125/mese Pro : $300/mese

$300/mese Business: $800/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Klipfolio

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (180+ recensioni)

3. Databox

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image50-1400x658.png Strumenti di reportistica client: Databox /$$$img/

Tramite Databox Databox è uno strumento di dashboard mobile-friendly che consente di costruire dashboard personalizzati senza alcuna conoscenza di codice. Ci piacciono le robuste regole di notifica, che vi avvisano se le metriche di un cliente scendono al di sotto di una certa soglia: un vero must per chi si destreggia tra decine di client contemporaneamente. 🤹🏼

Utilizzate la funzionalità Databox Scorecard per generare reportistica automatizzata sui client con cadenza giornaliera, settimanale o mensile. È possibile inviare automaticamente i report ai client anche via email o Slack, con un vero e proprio risparmio di tempo.

Funzionalità/funzione migliori di Databox

Creazione di gruppi di benchmark per confrontare le prestazioni dei client con quelle dei loro concorrenti

Monitoraggio e visualizzazione di migliaia di metriche contemporaneamente

Utilizzare il Dashboard Designer per estrarre le metriche, visualizzarle e personalizzare l'aspetto del report senza alcun codice

Limiti del Databox

Databox non dispone di molte integrazioni dirette, il che significa che gli utenti devono spesso affidarsi a strumenti come Zapier

Alcuni utenti affermano che le connessioni alle origini dati di Databox non sono intuitive

Prezzi di Databox

**Gratis per tre utenti

Starter: $47/mese per cinque utenti

$47/mese per cinque utenti Professionale: $135/mese per 15 utenti

$135/mese per 15 utenti Growth: $319/mese per utenti illimitati

$319/mese per utenti illimitati Premium: $799/mese per utenti illimitati

Databox valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (180+ recensioni)

4.4/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190 recensioni)

4. Zona di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Workzone-1.jpg Screenshot del dashboard di Workzone /%img/

Via Zona di lavoro Workzone è un'applicazione di strumento del portale client che consente di accedere via web non solo alle metriche, ma anche a tutti i file e ai progetti di ciascun client. Condivisione dei documenti con i client, collaborare con il proprio team e registrare le approvazioni dei client nel portale Workzone.

Workzone include anche strumenti per il project management accanto ai report dei clienti, in modo che sia molto più facile gestire i propri impegni e monitorare le metriche dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workzone

Workzone consente di creare portali per i client in etichetta

Creare un calendario di gruppo per ogni client per semplificare la programmazione

Condividere facilmente il feedback con lo strumento di markup visivo

Limiti di Workzone

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia obsoleta e poco intuitiva

Altri utenti affermano che ci sono occasionalmente ritardi e problemi di funzionamento

Prezzi di Workzone

Team: $24/mese per utente

$24/mese per utente Professionale: $34/mese per utente

$34/mese per utente Enterprise: $43/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Workzone

G2: 4.2/5 (50+ recensioni)

4.2/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

5. TapClicks

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/TapClicks.jpg Screenshot del dashboard di TapClicks /$$$img/

Via TapClicks TapClicks è una suite software che comprende diversi strumenti, ma è anche un robusto strumento di reportistica per i clienti. Genera automaticamente reportistica per i clienti su più canali di dati, come ricerca, social, display e persino TV.

L'abbonamento a TapClicks dà anche accesso ad altre soluzioni della suite, tra cui analisi, pipeline di dati, automazione del flusso di lavoro e automazione degli ordini.

Le migliori funzionalità/funzioni di TapClicks

TapClicks si integra con Fogli Google, Looker Studio, Google Analytics e altro ancora

Creazione di dashboard per i client in tempo reale e basati sul web

Creazione di modelli personalizzati di reportistica in Report Studio

Limiti di TapClicks

Alcuni utenti segnalano discrepanze nei dati trasferiti da altre piattaforme a TapClicks

Altri utenti affermano che le integrazioni della piattaforma sono buggate

Prezzi di TapClicks

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su TapClicks

G2: 4.3/5 (310+ recensioni)

4.3/5 (310+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (170+ recensioni)

6. Domo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Domo.jpg Screenshot della dashboard di Domo /%img/

Via Domo Domo potrebbe sembrare in superficie un semplice strumento di reportistica per i client, ma in realtà è un gigante dell'analisi dei dati. Questa piattaforma semplifica il processo di reportistica per i clienti grazie a business intelligence, analisi, integrazione dei dati e rigorosi protocolli di sicurezza.

Domo rende possibile l'analisi self-service. È sufficiente creare il dashboard per i vostri client e Domo mostrerà le loro metriche in tempo reale. 🌻

Le migliori funzionalità/funzione di Domo

Avete bisogno di creare un'app? Utilizzate lo strumento di creazione di app a codice ridotto di Domo per stupire i vostri client

Conversione di fogli di calcolo Excel in dashboard visualizzati

Creazione di una programmazione personalizzata della reportistica per inviare automaticamente i report ai client

Limiti di Domo

Alcuni utenti hanno problemi a comprendere gli strumenti grafici di Domo

Altri utenti dicono che le risorse della Domo University sono piuttosto tecniche e difficili da seguire

Prezzi di Domo

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Domo

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (270+ recensioni)

7. Strumenti Raven

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Raven-Tools.jpg Screenshot della dashboard di Raven Tools /$$$img/

Via Strumenti Raven Raven Tools è uno strumento di reportistica per i client che consente di automatizzare i report per le campagne SEO, gli annunci a pagamento, i social media, le email e persino il monitoraggio delle chiamate. Tutti i suoi report sono white label, quindi i client penseranno che la vostra azienda abbia progettato questi splendidi report internamente.

Non ha il maggior numero di integrazioni, ma Raven Tools Da fare si integra con oltre 30 altre piattaforme. Se i vostri client utilizzano uno stack MarTech al limite, questo è uno strumento semplice e conveniente.

Monitoraggio automatico delle classifiche SEO, dei backlink, del traffico organico e altro ancora

Utilizzate Raven Tools per eseguire audit SEO per i vostri clienti

Raccogliere dati da strumenti di analisi, piattaforme di social media e strumenti PPC

Gli utenti affermano che alcune funzionalità/funzione, come i report sul ranking e la ricerca di parole chiave, sono difficili da usare

Altri utenti affermano che i dati sono occasionalmente fuori sincronizzazione

Piccole imprese: $39/mese per due utenti

$39/mese per due utenti Start: $79/mese per quattro utenti

$79/mese per quattro utenti Grow: $139/mese per otto utenti

$139/mese per otto utenti Thrive: $249/mese per 20 utenti

$249/mese per 20 utenti Lead: $399/mese per 40 utenti

$399/mese per 40 utenti Azienda: Contattare per i prezzi

G2: 4.2/5 (150+ recensioni)

4.2/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (120+ recensioni)

8. FreshLime

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/FreshLime.jpeg Strumenti di reportistica per i client: screenshot del dashboard di FreshLime /$$img/

Via FreshLime FreshLime si presenta come uno strumento di reportistica per i client delle piccole aziende locali. Tecnicamente è stato progettato per essere utilizzato dai titolari delle aziende, ma anche le agenzie che gestiscono il marketing delle piccole imprese possono trarre valore da questo software.

Utilizzate FreshLime per gestire la reputazione online dei vostri client, aumentare la loro esposizione online e monitorare le metriche delle loro prestazioni nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di FreshLime

Aumenta la visibilità online attraverso gli elenchi, la generazione di recensioni e gli strumenti di reengagement dei clienti

FreshLime include strumenti utili come un chatbot e la gestione commerciale

FreshLime calcola i punteggi di reputazione dei vostri client e le prestazioni dei membri del team

Limiti di FreshLime

Le funzionalità di reportistica di FreshLime non sono robuste come quelle degli altri software presenti in questo elenco

Alcuni utenti hanno trovato la piattaforma costosa e difficile da usare

Prezzi di FreshLime

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FreshLime

G2: 4.6/5 (14 recensioni)

4.6/5 (14 recensioni) Capterra: 3.2/4 (4 recensioni)

9. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.png Strumenti di reportistica per i client: Lavoro di squadra /$$$img/

Via Lavoro di squadra Il lavoro di squadra è una popolare tecnica di project management e di gestione delle attività strumento di reportistica per i clienti. Le agenzie di marketing utilizzano Teamwork per suddividere i progetti più importanti in attività realizzabili, ridurre il lavoro ripetitivo e registrare facilmente tutto il tempo fatturabile.

Utilizzate Teamwork per creare dashboard di reportistica per i vostri client e per la vostra agenzia. Con il tempo, capirete meglio lo stato di salute di tutti i progetti nella vostra pipeline.

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Semplificate l'onboarding dei nuovi client con lo strumento di automazione di Teamwork

Monitoraggio delle capacità e delle attività del team per ridurre al minimo i colli di bottiglia

Gestione delle correzioni di bozze e dei documenti dei client in un unico luogo

Limiti di Teamwork

Alcuni utenti affermano che le visualizzazioni delle attività in Teamwork sono difficili da seguire

Altri utenti affermano che l'interfaccia è a volte lenta

Prezzi di Teamwork

**Free Forever

Starter: $8,99/mese per utente

$8,99/mese per utente Deliver: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Crescere: $25,99/mese per utente

$25,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (1.040+ recensioni)

4.4/5 (1.040+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (810+ recensioni)

10. Che cosa

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Whatagraph-Account-Dashboard-Overview-Example.png Whatagraph Account dashboard /%img/

Via Cosa c'è nel paragrafo Whatagraph genera semplici report di marketing cross-channel in pochi clic. Questo strumento di reportistica per i clienti combina più origini dati per visualizzare i dati e creare report eleganti che fanno girare i titoli.

Invece di affidarsi ai connettori, Whatagraph permette di estrarre i dati direttamente dalle origini dati del marketing di ciascun client. Grazie ai widget modificabili, siete liberi di personalizzare ogni modello di reportistica a vostro piacimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Whatagraph

Collegare e modificare centinaia di report contemporaneamente in pochi secondi

Visualizzazione di tutte le metriche dei client nella scheda Panoramica

Tutti i dashboard di Whatagraph sono interattivi e in tempo reale

Limiti di Whatagraph

Diversi utenti affermano di aver avuto problemi con il servizio clienti Whatagraph

Altri utenti dicono che è difficile costruire moduli personalizzati

Prezzi di Whatagraph

Professional: $223/mese per cinque utenti

$223/mese per cinque utenti Premium: $335/mese per 10 utenti

$335/mese per 10 utenti Personalizzato: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Whatagraph

G2: 4.5/5 (250+ recensioni)

4.5/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80 recensioni)

Superare le attività cardine con ClickUp

Il lavoro di un'agenzia di marketing digitale non è sempre facile, ma non c'è niente di più gratificante che vedere il proprio lavoro ripagato. Semplificate il processo di reportistica per i clienti scegliendo uno strumento di reportistica all-in-one che aiuti sia voi che i vostri clienti a monitorare le prestazioni delle campagne.

Ci sono molte opzioni sul mercato, ma ClickUp è l'unico strumento di reportistica per i clienti che combina modelli, monitoraggio del tempo, fatturazione e altro ancora in un'unica piattaforma.

Sappiamo che probabilmente avete uno stack di MarTech molto consistente: perché non semplificare tutto passando a ClickUp?

Provatelo voi stessi: Registratevi ora per un account ClickUp Free Forever !