Capriccioso Vs. Miro: Quale software per lavagne bianche è il migliore? 2024

Le sessioni di collaborazione sono essenziali per qualsiasi azienda che lavori con concetti creativi o con il design thinking. Che si tratti di un brainstorming di idee per un progetto, della progettazione di un nuovo prodotto o della creazione di una mappa del viaggio del cliente, i risultati migliori si ottengono sempre lavorando in team. 🤝

Naturalmente, è necessario documentare il lavoro per trarne il massimo beneficio.

Le lavagne online di Office sono un ottimo modo per farlo quando tutti i membri del team sono in sede. Ma se lavorate con un team distribuito, dovete alzare il tiro. Le lavagne virtuali sono una soluzione perfetta e se possono aiutarvi a semplificare il vostro flusso di lavoro, è un bonus significativo.

È qui che entra in gioco la questione Whimsical vs Miro. Questi strumenti di progettazione per lavagne online offrono ciascuno funzionalità e vantaggi diversi per supportare il lavoro collaborativo, quindi quale è il migliore? 🛠️

In questo articolo confronteremo Whimsical vs. Miro per aiutarvi a determinare quale sia l'opzione migliore per il vostro team!

Cos'è Whimsical?

via Capriccioso Whimsical è ideale per i freelance, i team di progettazione, gli sviluppatori di software e i product manager che vogliono mappare diagrammi di flusso e wireframe e poi condividerli con altri per ottenere un feedback.

È stato progettato come uno strumento per la maggior parte asincrono, collaborazione virtuale all'interno di team più piccoli. Il design dell'interfaccia utente è semplice e minimalista e lo rende facile da usare, anche per i principianti. Tuttavia, si tratta di uno strumento puramente basato sul web, quindi non è possibile utilizzarlo come app sui dispositivi mobili. 🖥️

Funzionalità/funzione stravaganti

Le funzionalità di Whimsical funzionano bene se si lavora con un piccolo team e le esigenze sono piuttosto semplici.

1. Ottimi strumenti di wireframe

via Capriccioso Capriccioso rende lo-fi wireframing è incredibilmente facile e veloce e si può progettare per qualsiasi dimensione dello schermo. C'è un gran numero di elementi configurabili, tra cui caselle di testo, pulsanti, caselle di controllo, etichette, stelle di valutazione e inviti cliccabili già pronti, come "Visualizza il mio lavoro" e "Contattaci", che aspettano solo di essere utilizzati.

Uno strumento di ricerca rapida e scorciatoie da tastiera aiutano a trovare e utilizzare rapidamente ciò che si desidera. È anche facile collaborare in tempo reale ai wireframe con i colleghi.

2. Forme e icone utili

via Capriccioso Whimsical ha tutte le forme consuete che si trovano in uno strumento di disegno, più una comoda forma a parentesi. Le frecce di connessione sono dotate di etichette, che si allineano automaticamente, risparmiandovi di armeggiare all'infinito per trovare il giusto equilibrio.

È inoltre disponibile una serie di icone catalogate e ricercabili, che possono essere personalizzate in base alle proprie esigenze, etichettate e utilizzate da sole o all'interno di altri elementi. C'è anche un'app per la creazione di diagrammi che aiuta a rimanere concentrati.

3. Aggiungere editor gratis

Se non avete bisogno di molti editor per accedere alla vostra area di lavoro, Whimsical ha un ottimo valore. È comunque possibile invitare gratis ospiti che possono visualizzare, commentare e persino modificare i file a cui si dà accesso. 💰

Prezzi di Whimsical

Starter: Free

Free Pro: $10 per editor al mese

$10 per editor al mese Organizzazione: $20 per editor al mese

Che cos'è Miro?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/headerimage-without-text-1-1400x1012.png Esempio di funzionalità/funzione di Miro per i diagrammi di flusso /$$$img/

via MiroMiro è stato progettato per i team remoti di grandi dimensioni che hanno bisogno di collaborare in modo esteso e in tempo reale, sia all'interno del team che con gli stakeholder esterni.

Conosciuto per l'ottima esperienza utente, offre anche un intervallo esteso di modelli e integrazioni con strumenti come Asana, Slack e Jira. Lavora su piattaforme basate sul web e su app per Android e iPhone.

Funzionalità/funzione di Miro

Le funzionalità di Miro sono molto più estese e scalabili di quelle di Whimsical. Miro semplifica il lavoro dei team attraverso il tempo e lo spazio.

1. Integrazioni per le videochiamate

via Miro Miro consente di comunicare con i propri compagni di squadra in vari modi senza lasciare la piattaforma. Sia Miro che Whimsical dispongono di una funzionalità/funzione di chat, ma Miro ha anche uno strumento nativo di videochiamata.

Se si aggiungono le integrazioni con piattaforme di teleconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, il team può facilmente rimanere in contatto mentre si lavora sulle lavagne online, indipendentemente da dove si trovi. 🙋‍♀️

2. Ampio intervallo di modelli

Miro vi aiuta a risparmiare tempo e migliorare la presentazione dei documenti con un ampio intervallo di modelli. Da fare, Whimsical offre alcuni modelli, ma Miro offre più di 200 modelli nativi. Se non vi bastano, potete semplicemente visitare il Miroverse, gestito dalla comunità, per trovarne altri.

3. Presentazione e facilitazione avanzate

via Miro Miro semplifica la presentazione direttamente dalla vostra lavagna, consentendovi di prendere il controllo in modo che i vostri collaboratori possano visualizzare solo ciò su cui vi state concentrando come facilitatori. È possibile impostare l'area dell'area di lavoro che il pubblico vedrà quando si unirà alla riunione.

Quindi, è possibile mostrare la panoramica o zoomare su qualsiasi sezione della Bacheca. È anche possibile ridurre al minimo le parti dell'area di lavoro non utilizzate durante la presentazione. La funzione di voto anonimo aiuta il team a prendere una decisione collaborativa su come procedere.

Prezzi di Miro

**Gratis: Free per un numero illimitato di membri del team

Starter: $8 per membro al mese

$8 per membro al mese Business: $16 per membro al mese

$16 per membro al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Whimsical Vs. Miro: Funzionalità/funzione a confronto

Abbiamo stabilito che Whimsical è ottimo per il wireframing, ha un bel set di funzionalità e un'ampia gamma di funzioni strumenti di collaborazione ed è conveniente per i team di piccole dimensioni. Miro è più scalabile, migliore per la comunicazione e le presentazioni e offre un ampio intervallo di modelli.

Che dire quindi delle funzioni comparabili tra Whimsical e Miro? Diamo un'occhiata ad alcune funzionalità/funzione comuni per vedere cosa possono fare per voi.

Lavagne online vs Miro

via Miro Le lavagne online sono adatte a mappare i flussi di lavoro più piccoli.

Whimsical offre un canvas infinito e la possibilità di disegnare e aggiungere forme, testi o note adesive. Dispone inoltre di una libreria di wireframe ben progettata e di una libreria di strumento per i diagrammi di flusso . Il toolkit semplifica la prototipazione e la creazione di flussi utente e consente di creare rapidamente mockup iniziali da condividere con il team per ottenere un feedback.

Le lavagne online Miro, invece, sono progettate per l'uso da parte di team più grandi che devono lavorare insieme in tempo reale o in modo asincrono su flussi di lavoro di grandi dimensioni.

Miro dispone anche di un canvas infinito con strumenti di disegno e note adesive. Inoltre, lo sfondo a griglia rende facile l'allineamento e la posizione degli elementi con cui si lavora. Il sistema di navigazione di Miro aiuta a orientarsi facilmente in una grande tavola. La modalità mirino mostra l'immagine generale; poi si può ingrandire o rimpicciolire a seconda delle necessità.

Vincitore: Miro, perché ha più funzionalità/funzione e può facilmente lavorare con tavole molto grandi se necessario 🏆

Whimsical vs. Miro documenti e IA

via Capriccioso Non è possibile gestire un'azienda senza documenti. L'unica differenza è che oggi questi documenti sono per lo più online, risparmiando alberi e rendendo le informazioni più accessibili a tutti.

Whimsical ha una funzionalità/funzione integrata che consente di conservare tutta la documentazione nello stesso spazio di lavoro in cui si trovano i wireframe, i diagrammi di flusso e le immagini mappa mentale s. È possibile scrivere da zero, creare tabelle, usare il drag-and-drop per spostare le cose e usare un menu di scorciatoia per formattare. I backlink automatici collegano il documento ad altre aree di Whimsical, comprese le lavagne online.

Con Strumenti di IA essendo un argomento così caldo al momento, nessun software può permettersi di farne a meno. Il nuovo strumento di IA da testo a diagramma di flusso di Whimsical aiuta a creare flussi di utenti con un semplice pulsante. È sufficiente digitare ciò che serve per il diagramma di flusso o la mappa mentale e il programma fornisce automaticamente una struttura che aiuta a guidare il pensiero.

E se utilizzate ChatGPT Plus, ora c'è anche un plug-in per Whimsical Diagrams che vi permette di utilizzare Whimsical anche in GPT-4.

I documenti di Miro si basano principalmente sul loro intervallo di modelli, oppure è possibile connettere Miro con modelli esterni software di documentazione o app per le note come Google Drive, OneDrive, Notion o Dropbox.

Anche la funzionalità/funzione IA di Miro è relativamente nuova e recentemente è stata resa disponibile in versione beta. Consente di generare automaticamente mappe mentali, note adesive, immagini o storie utente a partire da semplici idee. È anche possibile riepilogare/riassumere tutte le note o trasformare il testo in codice. Attualmente sono in fase di sviluppo altre funzionalità di IA. 🤖

Vincitore: Miro per il suo più ampio intervallo di funzionalità/funzione di IA 🏆

Mappe mentali Whimsical vs Miro

via MiroSoftware per la mappa mentale vi aiuta a dare sfogo alla vostra creatività, a organizzare le idee e a vedere come tutto si incastra.

Le mappe mentali di Whimsical e Miro lavorano entrambe in modo simile. È possibile organizzare visivamente le informazioni utilizzando colori, forme e tipi di linee diverse e trascinando e rilasciando gli elementi. Entrambi offrono anche l'IA per accelerare il processo e consentire la collaborazione in tempo reale.

Whimsical è forse il migliore per le mappe mentali semplici, mentre Miro è forse un po' più personalizzabile e consente di trasformare le mappe mentali in cornici per le presentazioni.

Vincitore: Miro per un pelo 🏆

Whimsical Vs. Miro su Reddit

Per ottenere un feedback dalla trincea, abbiamo dato un'occhiata a cosa Reddit ha detto di Miro. vs. Whimsical. 🤔

Alcuni utenti sono fan di Whimsical. Ad esempio, questo utente ha detto:

"Il mio strumento preferito nell'ultimo anno e mezzo è Whimsical. È di gran lunga uno dei migliori strumenti che ho usato per creare diagrammi architettonici. Il motivo principale è che il risultato finale è bello per impostazione predefinita. L'interfaccia utente è perfetta. Io sono un ingegnere con scarse capacità di progettazione grafica, ma il risultato fa pensare che io abbia investito molto tempo a perfezionare il design delle mie visualizzazioni, a scegliere la giusta tonalità di colore, ad allineare i box e così via, ma non è così. Lo strumento mi ha solo aiutato. Una grande vittoria! :)"

Ci sono, tuttavia, lamentele sui limiti del pacchetto gratuito Whimsical, come ad esempio questo :

"Whimsical.com è stata un'esperienza piacevole per me, ma sono rimasto deluso dai limiti del livello gratuito, che consente solo 500 elementi" Un altro utente ha detto questo su Miro:

"Adoro Miro per la progettazione di flussi/mappe, immagino che sarebbe eccellente per i giochi basati sulle scelte o per qualsiasi cosa con sistemi di interconnessione molto complessi. Tuttavia, non credo che sia molto utile in termini di documenti di progettazione"

C'è anche chi ritiene che nessuno dei due offra la soluzione completa di cui ha bisogno. Questo utente ritiene che non funzionino per il suo caso d'uso:

"Ho usato anche lavagne online come Miro o Whimsical, ma trovo che non soddisfino l'aspetto minimalista e snello di cui avrei bisogno per far sì che i pezzi di contorno siano davvero interconnessi come dovrebbero"

Eppure un altro utente ha trovato una soluzione comune:

"Stiamo usando ClickUp e Miro. La combinazione funziona molto bene per noi"

Questo ci porta alla nostra soluzione alternativa: ClickUp. ✨

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Whimsical e Miro

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

ClickUp è un'applicazione di strumento per il project management che vi supporta da un capo all'altro dei vostri processi aziendali. È uno dei migliori team di lavoro software di collaborazione opzioni disponibili, progettate per migliorare la produttività e la creatività e snellire il flusso di lavoro come nessun altro. 🙌

ClickUp vi fa risparmiare ore di lavoro grazie a migliaia di modelli. Non dovrete più creare documenti da zero. E poiché ogni documento prodotto è formattato in modo eccellente, è più facile da leggere e molto più efficace.

Inoltre, quasi tutto in ClickUp è personalizzabile, in modo da poterlo adattare al vostro lavoro.

ClickUp è disponibile come app web e per Windows, Android, Linux o iOS, in modo da poterlo utilizzare su app desktop, laptop o altri dispositivi come iPhone o iPad.

Grazie alla sua attenzione per collaborazione in tempo reale clickUp compete facilmente con Whimsical e Miro, e in molti casi ne è migliore.

Diamo un'occhiata alle stesse tre funzionalità/funzione che abbiamo appena confrontato per Whimsical vs. Miro e vediamo come ClickUp si posiziona.

Lavagne online

Il rilevamento della collaborazione consente ai team di lavorare e modificare contemporaneamente nelle lavagne online di ClickUp

Come uno degli elementi di migliori software per lavagna online in circolazione, La lavagna online di ClickUp offre un canvas ideativo per eccellenza, ma va anche ben oltre. Prende le idee e le trasforma in attività.

Quando utilizzate la lavagna online di ClickUp, potete creare il vostro layout personale o risparmiare tempo e lavoro richiesto scegliendo tra gli intervalli offerti da ClickUp modelli di lavagna online . Con modelli per diagrammi di flusso, mappe mentali, matrici, organigrammi o piani di lavoro, oltre a molte altre opzioni, ce n'è sicuramente uno adatto alle vostre esigenze.

Utilizzate la funzione di collaborazione in tempo reale di ClickUp per fare brainstorming e raccogliere idee dal vostro team. Disegnate, aggiungete oggetti o testi, oppure create piani di progetto o diagrammi di flusso, e collegare tutto ciò a risorse pertinenti, come file multimediali o altri documenti. Fortunatamente, le lavagne online di ClickUp non esauriscono mai lo spazio a disposizione.

Trascinate e rilasciate gli elementi della vostra lavagna online finché non sono perfettamente disposti e collegate il tutto con tutti i colori che volete. Aggiungete note adesive per catturare pensieri casuali. Tutti i membri del team possono modificarla in tempo reale come se fossero nella stanza con voi.

Da fare (per ora), creare le attività di ClickUp direttamente dalla lavagna online con un semplice pulsante. Le attività di ClickUp possono essere assegnate e gestite dall'interno, in modo da avere tutto nello stesso posto, in modo semplice ed efficiente. ✅

Documenti e IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit\_V1.gif Incorporazione di schede documento nelle lavagne online di ClickUp /$$$img/

Incorporare i documenti ClickUp dal vivo direttamente nelle lavagne online per accedere ai documenti importanti del progetto, alle ricerche e al contesto senza mai lasciare la lavagna I documenti di ClickUp sono puliti e belli e consentono di comunicare idee sia testualmente che visivamente. È possibile includere tabelle, incorporare segnalibri e formattare il tutto con un semplice pulsante o con i comandi slash. I membri del team possono modificare i documenti in tempo reale e taggare gli altri con commenti, creando il miglior documento collaborativo possibile. È possibile controllare chi può vedere i documenti con funzionalità di gestione delle autorizzazioni e collegamenti condivisibili.

Inoltre, i documenti di ClickUp possono essere suddivisi in categorie e collegati direttamente ai flussi di lavoro, in modo che il team possa sempre trovare tutte le informazioni necessarie in un unico posto. Assegnare elementi di azione direttamente dal documento e convertire il testo in attività. Quindi, utilizzate i widget per aggiornare gli stati dei progetti e i flussi di lavoro, in modo da poter sempre tenere traccia di ciò che sta accadendo in questo momento. L'assistente IA di ClickUp AI vi aiuta lavorare più velocemente e in modo più efficace. Chiedetegli di aiutarvi a fare un brainstorming di idee o a scrivere un intero documento partendo da poche parole chiave. Poi, chiedetegli di modificare e formattare il contenuto per renderlo più conciso e accattivante. 📝

L'assistente IA può anche estrarre gli elementi di azione e le intuizioni più importanti dai documenti e riepilogare contenuti lunghi in pochi secondi, risparmiando ore di lavoro manuale.

Mappe mentali

Nelle Mappe mentali di ClickUp è possibile riorganizzare facilmente i nodi in base alla loro struttura gerarchica Mappe mentali di ClickUp vi aiutano a visualizzare la vostra prossima grande idea in technicolor. Fate un brainstorming di idee, organizzate progetti o mappate i flussi di lavoro e vedete come tutto si incastra. Mettete nero su bianco le vostre idee, poi usate i nodi di trascinamento per spostare le sezioni delle mappe mentali.

Come per tutti gli elementi di ClickUp, avete accesso a un ampio intervallo di funzionalità Modelli di mappe mentali per iniziare. E poiché in ClickUp tutto è connesso, potete creare e gestire le attività direttamente dalla Mappa mentale.

Collegate la Mappa mentale a documenti, commenti o attività specifiche nell'area di lavoro e condividetele con il vostro team. Questa è creatività e collaborazione al massimo. 🪄

Prezzi ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7 per utente al mese

$7 per utente al mese Business: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI: $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Aggiornamento a ClickUp oggi stesso

Gli strumenti di lavagna online vi aiutano a essere creativi e a raccogliere i vostri pensieri, per poi organizzare il tutto in modo sensato.

Ogni strumento di lavagna online, però, è più adatto a scopi diversi. Nel nostro confronto tra Whimsical e Miro, è chiaro che Whimsical è ideale per i piccoli team che si concentrano sul lavoro di progettazione. È bello, semplice e conveniente. Miro, invece, è progettato per la scala. Lavora bene per i team più grandi che hanno bisogno di collaborare in tempo reale e offre più funzionalità/funzione.

Oppure potete passare direttamente a ClickUp per avere il meglio di entrambi i mondi, oltre alla connessione con gli strumenti di project management di ClickUp. La soluzione all-in-one di ClickUp offre soluzioni di lavagna online e documenti belle ed efficaci che si connettono direttamente alle attività di ClickUp. Ciò significa che potete gestire tutto da un'unica area di lavoro, aiutandovi a snellire il flusso di lavoro e a lavorare in modo più rapido ed efficace sotto ogni aspetto. 🤩 Registratevi gratis con ClickUp oggi stesso!