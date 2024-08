Linear Vs. Asana: Quale strumento è il migliore nel 2024?

La vita di un project manager nello spazio dello sviluppo di prodotti o software può essere impegnativa. Destreggiarsi tra più progetti, scadenze, attività e membri del team può essere a volte opprimente, soprattutto se non si è trovato il giusto strumento di PM.

Ma questo lo sapete già. Dopo tutto, probabilmente avete letto questo articolo perché state cercando di decidere tra Linear e Asana. Sono entrambi ottimi strumenti di collaborazione ma dovete sceglierne uno se volete semplificarvi la vita. E purtroppo non si può usare una palla magica a 8 per prendere una decisione in pochi secondi! 🎱 👀

Per questo motivo abbiamo fatto delle ricerche per aiutarvi. Questa guida esamina entrambi gli strumenti per trovare il vincitore tra Linear e Asana.

Cos'è Linear? Linear.app è uno strumento indispensabile per i team di software di tutto il mondo. È un semplice strumento di monitoraggio dei problemi con un'interfaccia di facile utilizzo.

I project manager utilizzano Linear come strumento di strumento agile di project management o una soluzione di service desk IT. Inoltre, grazie alle integrazioni con gli strumenti preferiti dagli sviluppatori, come Jira e GitHub, è eccellente per riunire team grandi e piccoli per risolvere problemi di bug.

Funzionalità/funzione lineare

Linear ha fantastiche funzionalità/funzione di collaborazione per la gestione delle attività, tempi di caricamento veloci, enfasi su metodologie agili e funzionalità di project management basate sulla conoscenza. Inoltre, è compatibile con la maggior parte dei dispositivi che i membri del team possono utilizzare.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di questi punti per saperne di più.

1. Collaborazione

Linear è consapevole del fatto che la collaborazione ha il potere di migliorare la produttività di un'azienda strumento di gestione delle risorse . Aggiornamenti progetto tiene informati tutti i membri del team sullo stato di avanzamento del progetto, il Centro discussioni consente a tutti di connettersi e la finestra In arrivo è dedicata alla gestione del team e all'assegnazione dei ticket. 🙌

Linear si sincronizza anche con i must della comunicazione come Slack e GitHub.

2. Velocità e prestazioni

La velocità è uno dei motivi principali per cui i fan accaniti di Linear amano questo strumento, e a ragione! Linear presta attenzione alla velocità e alle prestazioni di avvio, concentrandosi su aspetti quali l'ottimizzazione del caricamento dei dati, il miglioramento delle dimensioni dei bundle e il caricamento pigro delle parti dell'applicazione meno utilizzate.

3. Metodologie agili

Linear è stato creato per il project management agile. Ma l'app ha rinominato gli Sprints in "Cicli" e li ha ridisegnati in modo che siano utili sia che il team utilizzi metodi agili o meno.

È possibile scegliere di utilizzare i cicli e personalizzare la loro durata per pianificare il prossimo lavoro del team. Inoltre, Linear misurerà lo stato di avanzamento di ciascun obiettivo per tenerlo sotto controllo.

4. Pianificazione del progetto

Linear è potente ma semplice. Con i suoi modelli e i suoi strumenti è possibile pianificare, suddividere il lavoro in attività di dimensioni ridotte e affrontare i problemi con sicurezza.

La visualizzazione Progetti permette di segnare attività cardine, suddividere un progetto in fasi, monitorare i singoli pezzi e vedere le cose dall'inizio alla fine. È inoltre possibile controllare i grafici di stato di avanzamento per avere una rapida visione di un progetto del progetto velocità e stato di avanzamento nel tempo, completata da previsioni in tempo reale.

5. Compatibilità con i dispositivi

È possibile utilizzare Linear come app desktop e mobile su dispositivi macOS, Android e Windows. Dovrebbe inoltre funzionare sulla maggior parte dei browser evergreen, anche se si consiglia di utilizzare Chrome o Safari.

Prezzi lineari

**Gratuito

Standard: $8/mese per utente

$8/mese per utente Plus: $14/mese per utente

$14/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Cos'è Asana? Asana è uno strumento di project management basato su cloud con diverse funzioni che consentono di gestire facilmente le parti in movimento senza perdere un colpo.

I gestori del progetto e i team utilizzano Asana per ottenere chiarezza su progetti di grandi dimensioni suddividendoli in attività gestibili. Consente a tutti di tenere traccia delle scadenze, condividere i file e rimanere sulla stessa pagina. E dispone di integrazioni con i principali strumenti di sviluppo software per unire il team e i dati. 📚

tramite Asana

Funzionalità/funzione di Asana

Asana ha molto da offrire, tra cui un'enfasi sulle metodologie agili e scrum, un'eccellente velocità, un piano di progetto fluido e una comunicazione semplificata. Inoltre, è compatibile con quasi tutti i dispositivi che i membri del team possono richiedere.

Diamo un'occhiata più da vicino a ciascuno di questi aspetti per saperne di più.

1. Collaborazione

I team lavorano meglio quando comunicano. Gli strumenti di Asana consentono un dialogo aperto e cancellato tra tutti i membri del team, indipendentemente da dove si trovino. E dal momento che si integra con strumenti fondamentali come Slack, Jira e GitHub, è un altro dei preferiti dai team di sviluppo.

Collaboratori, follower, menzioni, messaggistica, commenti sulle attività e reazioni alle attività sono solo alcuni dei modi in cui Asana supporta la comunicazione del team .

2. Velocità e prestazioni

Asana sa che il vostro tempo è prezioso: ogni secondo è importante! Per questo motivo, Asana enfatizza i tempi di caricamento rapidi, il passaggio da un'attività all'altra e la comunicazione in tempo reale. L'ottimizzazione del framework di Asana per la velocità e la reattività riduce le perdite di tempo e consente al team di raggiungere più velocemente il traguardo.

via Asana

3. Metodologie agili

Asana è una scelta eccellente per i team che lavorano con metodi agili come sprints, scrums e tavole Kanban. Questa impostazione lo distingue da molti altri software di gestione delle attività per i team di sviluppo.

Asana dispone di diverse visualizzazioni e funzioni che consentono di ottimizzare i progetti con portfolio, funzionalità/funzione, storie, attività e sottoattività secondarie. Sono disponibili anche diversi modelli per il piano degli sprint, le Sequenze e altro ancora.

4. Pianificazione del progetto

Asana è un programma di strumento per la pianificazione dei progetti è il cuore del progetto. Lo utilizzate per pianificare, gestire, aggiornare e monitorare i vostri progetti e per comunicare con il vostro team in ogni passaggio.

È possibile visualizzare tutti i lavori necessari per il progetto da un'unica dashboard che offre a tutti un modo immediato per vedere a che punto è il progetto. Comunicazione semplice, modelli per risparmiare tempo e le notifiche personalizzate fanno un ulteriore passo avanti, rendendo Asana una delle migliori opzioni per il piano dei progetti.

Come bonus, Asana ha anche delle simpaticissime animazioni di "celebrazione" con animali come narvali e unicorni quando si completano le attività, il che significa un mini aumento di dopamina per il team durante la giornata lavorativa!

5. Compatibilità con i dispositivi

È possibile utilizzare Asana come app desktop e mobile su dispositivi Android, Windows e Apple. Funziona anche con i browser Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge.

via Asana

Prezzi di Asana

Basic: $0

$0 Premium: $10,99/mese per utente

$10,99/mese per utente Business: $24.99/mese per utente

$24.99/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Linear vs. Asana: Funzionalità/funzione a confronto

C'è un motivo per cui è così difficile confrontare Linear con Asana: sono entrambi strumenti eccellenti! Ma siete venuti qui per vedere chi è il vincitore, quindi abbiamo messo le funzionalità/funzione testa a testa per darvi le risposte.

1. Collaborazione

Vincitore: Asana

Questo è stato quasi un pareggio. Dopo tutto, Linear e Asana enfatizzano entrambe la comunicazione e offrono l'integrazione con strumenti indispensabili per i team di sviluppo. E nessuna delle due app offre una comunicazione in tempo reale simile a Slack senza queste integrazioni.

Asana si è aggiudicata il trofeo perché ha un elenco più lungo di funzionalità e i team remoti a volte la usano come alternativa a Slack per la messaggistica sincrona e asincrona. 🏆

2. Velocità e prestazioni

Vincitore: Lineare

Ancora una volta, il confronto tra Asana e Linear rende difficile scegliere un vincitore! Entrambe le piattaforme si concentrano su velocità e prestazioni, con aggiornamenti regolari per ottimizzare i tempi di caricamento.

Linear si aggiudica la vittoria perché si concentra in modo ossessivo sulla velocità, il che è parte del motivo per cui la piattaforma enfatizza la semplicità e le funzioni dirette.

via Lineare

3. Compatibilità agile

Vincitore: Asana

Sia Linear che Asana sono costruiti su una base di metodologie agili . Ma Asana è stato il chiaro vincitore in questo caso perché ha più modelli agili e meno deviazioni dal metodo agile.

Troverete modelli di Asana per sprint, scrum, grafici Gantt e schede Kanban. E poiché nulla è stato rinominato o riprogettato, i team agili non devono imparare nuovi termini per utilizzarli.

4. Pianificazione del progetto

Vincitore: Pareggio

Linear e Asana sono fantastici strumenti di project management e pianificazione con un dashboard all-in-one. Abbiamo cercato di trovare un chiaro vincitore, ma la partita era troppo combattuta!

Da un lato, Linear offre funzionalità/funzione come grafici di stato e previsioni che possono essere preziose per progetti complessi. Dall'altro lato, l'area di lavoro di Asana tende ad avere una curva di apprendimento meno lunga, grazie a funzioni semplici come date di scadenza, attività, attività secondarie e assegnatari.

Ma entrambi hanno molte altre funzionalità, come il monitoraggio del tempo, la gestione del backlog, le strutture del flusso di lavoro e il risparmio di tempo automazioni del flusso di lavoro funzione. Il vincitore dipenderà probabilmente dal vostro team.

5. Compatibilità

Vincitore: Asana

Linear e Asana hanno una compatibilità simile. Offrono app desktop e mobile per Android, Windows e Apple. Ma Asana è in vantaggio grazie al supporto continuo per Chrome, Safari, Firefox e Microsoft Edge, mentre Linear raccomanda solo Chrome e Safari, con un supporto discutibile per altri browser.

6. Prezzi

Vincitore: Linear

Asana e Linear hanno piani Free e la possibilità di fatturare annualmente o mensilmente. Asana offre più opzioni di piani tariffari per i suoi strumenti di project management, il che significa una maggiore personalizzazione per le aziende. Ma Linear è l'opzione più conveniente, quindi si è aggiudicato il nastro blu in questa categoria.

Linear vs. Asana su Reddit

Abbiamo fatto titolo a Reddit per vedere le opinioni dei project manager reali. Sorprendentemente, non c'era molto su cui basarsi, ma abbiamo trovato alcuni utenti che hanno confrontato Asana e Linear. Il consenso era per lo più un pareggio, anche se si propendeva leggermente per Asana per scopi SaaS, che è ciò che chiedeva l'OP (original poster, per chi non lo sapesse).

Uno l'utente ha detto linear è un ottimo strumento per le persone che si occupano di ingegneria e di agile delivery e che non hanno bisogno di zoomare per vedere come i singoli ticket si sommano a lavori più ampi. Inoltre, penso che Asana sia TROPPO flessibile ed è difficile iniziare, ma hanno dei modelli fantastici"

Per avere maggiori informazioni sulla tabella, abbiamo cercato i thread che parlavano di strumenti di gestione delle attività, Alternative ad Asana e Alternative lineari .

"Asana è il mio preferito, il mio strano cervello da scimmia è così soddisfatto quando finisco un'attività e il narvalo lampeggia sullo schermo", ha notato un utente discutendo di i loro strumenti preferiti per la gestione delle attività .

Su un thread che proponeva alternative ad Asana, uno Utente di Reddit ha consigliato all'OP di "dare un'occhiata a Ora e Linear"

Un altro utente dello stesso thread ha detto: "Guarda ClickUp. Hanno un piano gratis che potrebbe essere adatto alle tue esigenze. ... Ho avuto lo stesso problema e ho scelto questo"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Linear e Asana

Dopo aver visto il supporto a ClickUp su Reddit, come potevamo lasciarlo fuori da questo articolo?

I Redditors non sono gli unici a collocare ClickUp al primo posto. ClickUp è anche in cima all'elenco di G2 delle migliori alternative a Linear e Asana Migliori prodotti software di project management per il 2023 . 🙌

Non dovrebbe essere una sorpresa, ma siamo d'accordo che ClickUp è una fantastica alternativa nel dibattito tra Linear e Asana.

1. 15+ visualizzazioni personalizzabili

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Potete personalizzare il vostro layout con Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp . È possibile visualizzare al meglio le attività e i dati passando da una vista Elenco, una vista Bacheca, una vista Gantt, una vista Calendario e molte altre.

Inoltre, grazie a funzionalità come Documenti e Lavagne online, è possibile collaborare facilmente in team per creare documentazione e wiki o per visualizzare processi, fare brainstorming e schizzare idee a mano libera.

Grazie alla funzionalità/funzione Embed, è possibile evitare di passare da un'app all'altra aggiungendo media, URL e altri contenuti direttamente nel documento o nella lavagna online da modificare.

2. Potente gestione delle attività

Assegnazione di attività, invio di commenti e condivisione di registrazioni dello schermo in un'attività di ClickUp

Le solide attività di ClickUp per la gestione delle attività facilitano il lavoro del team per portare a termine le attività in tempo.

La pianificazione dei progetti è un punto di forza di ClickUp, e le funzionalità di gestione delle attività Attività di ClickUp rende tutto più semplice grazie alle potenti Automazioni, ai punti dello sprint e ai campi personalizzati. È possibile suddividere grandi progetti in attività secondarie e organizzare il lavoro con dipendenze, stati, priorità, liste di controllo, tag e altro ancora.

Inoltre, grazie alla chat, alle menzioni e alle reazioni integrate, non dovrete lasciare l'app ClickUp per comunicare in tempo reale sui vostri progetti e sugli elementi d'azione.

3. Soluzione completa per la gestione dei prodotti per i team di software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Linear vs Asana: Utilizzo di ClickUp AI per scrivere un brief di progetto /$$$img/

Utilizzo di ClickUp AI per creare un brief di progetto

I team che si occupano di software possono utilizzare ClickUp come un soluzione all-in-one per la gestione dei prodotti e semplificare il ciclo di vita dello sviluppo.

Per iniziare, potete far decollare rapidamente il vostro progetto con uno dei modelli personalizzabili di ClickUp. Troverete anche modelli di sviluppo software , modelli di gestione del prodotto, modelli di strategia di prodotto e quasi tutto ciò che si può chiedere, anche il monitoraggio di bug e problemi.

Siete pronti a risparmiare tempo sui processi manuali? Create e automatizzate un sistema di flusso di lavoro agile in modo da potersi concentrare sulle cose che contano. Potete anche utilizzare ClickUp AI per generare nuove idee di prodotto, creare roadmap di sviluppo, scrivere brief di progetto e creare documentazione.

È superiore a Linear e Asana con oltre 1.000 integrazioni con strumenti come Loom, Zoom, Figma, Slack, Webhooks, HubSpot, GitHub e Gitlab.

Inoltre, il team può utilizzare quasi tutti i dispositivi senza preoccuparsi della compatibilità. ClickUp è una piattaforma basata su cloud con app desktop e mobile per dispositivi Android, Windows, Mac, iPhone, iPad e Linux. Esatto, utenti di Linux, siamo a vostra disposizione. Al momento, però, offriamo supporto solo per Chrome.

Una battaglia di titani

Nel nostro confronto tra Asana e Linear, Da fare Asana ha vinto in più categorie rispetto a Linear, ma è stato un testa a testa.

Linear e Asana hanno ciascuno una base di fan tra i team di sviluppo di software e prodotti, quindi la scelta è difficile! Lo strumento giusto dipende in ultima analisi dalle esigenze specifiche del team, che si tratti di semplicità, collaborazione o velocità.

Se volete uno strumento che faccia tutto, che faccia risparmiare tempo a voi e al vostro team e che vi faccia risparmiare tempo, allora non potete fare a meno di scegliere tra i due iscrivetevi a ClickUp ora senza spendere un centesimo! 🤑