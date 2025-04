i 10 migliori CRM per la consulenza nel 2025

Il vostro sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) lavora per voi o contro di voi? Che siate una boutique o un membro delle Big Four, avete bisogno del miglior CRM per consulenti per il vostro team. 🙌

Secondo il Il mercato globale della consulenza manageriale nel 2024 il settore della consulenza ha avuto un valore di 307,62 miliardi di dollari nel 2022, cifra che si prevede salirà a 511,88 miliardi di dollari entro il 2028. E se i grandi numeri spesso si traducono in grandi vendite, possono anche portare a un grande esaurimento (leggi: notti in bianco, fine settimana di lavoro, tazze multiple - o pentole - di caffè). ☕

Per aiutare il vostro team di consulenti a lavorare in modo più intelligente, non più difficile, avete bisogno di un sistema CRM che automatizzi le attività, renda il follow-up un gioco da ragazzi, registri le attività commerciali e, in definitiva, renda più facile chiudere gli affari.

Fortunatamente, abbiamo terminato il lavoro per voi. Di seguito trovate il nostro elenco dei 10 migliori CRM per le società di consulenza.

Cosa cercare in un CRM per consulenti?

Prima di trasformare questo elenco dei 10 migliori nella vostra scelta, dovete sapere cosa cercare. Durante il processo di selezione di un CRM, tenete a mente queste funzionalità/funzione indispensabili:

**Lo scopo di un sistema software CRM è quello di semplificare il processo commerciale e i processi aziendali in generale. Pertanto, il sistema dovrà integrarsi con le piattaforme di email marketing, e-commerce, account o help desk

Funzionalità/funzione personalizzate: I sistemi software CRM possono essere piuttosto rigidi già dal Box. Cercate sistemi che soddisfino le vostre esigenze specifiche attraverso campi personalizzati, report e visualizzazioni

I sistemi software CRM possono essere piuttosto rigidi già dal Box. Cercate sistemi che soddisfino le vostre esigenze specifiche attraverso campi personalizzati, report e visualizzazioni Team del supporto: Se non avete un amministratore CRM interno, avrete bisogno di una piattaforma che offra chat, telefono o supporto email per personalizzare la vostra soluzione

Se non avete un amministratore CRM interno, avrete bisogno di una piattaforma che offra chat, telefono o supporto email per personalizzare la vostra soluzione Flussi di lavoro automatizzati: La piattaforma giusta strategia CRM può far risparmiare innumerevoli ore alla vostra azienda. Cercate una piattaforma che sia in grado di automazioni commerciali creazione di attività, attività di follower o processi di approvazione dei contratti. I sistemi CRM sono ancora migliori se offrono funzionalità/funzione di automazione del marketing che mettono in connessione i processi commerciali con il team di marketing.

I 10 migliori CRM per consulenti da utilizzare nel 2024

Siete alla ricerca della migliore piattaforma CRM per la vostra società di consulenza? Utilizzate questo elenco per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Automazioni-1400x930.png CRM per consulenti: ClickUp Automazioni del flusso di lavoro /$$$img/

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

ClickUp offre uno strumento CRM altamente personalizzabile per le società di consulenza di tutte le dimensioni. ClickUp è un hub di produttività all-in-one in cui i consulenti possono collaborare tramite documenti, chat e lavagne online, che consente di chiudere più contratti e di servire meglio i clienti esistenti. 🤩

Le società di consulenza possono sfruttare Gli strumenti CRM di ClickUp per la generazione di contatti, il supporto clienti e l'upselling dei clienti esistenti. Per iniziare, il vostro team di consulenti può scaricare Il modello di CRM di ClickUp e poi personalizzare le visualizzazioni, gli stati e i campi per adattarli alla vostra azienda.

Grazie agli ampi widget del dashboard, i consulenti possono facilmente raccogliere dati sui singoli account o sulla pipeline commerciale nel suo complesso per i check-in trimestrali con il team esecutivo. Per risparmiare tempo nella gestione dei client i membri del team possono assegnare attività, creare proposte e ottenere l'approvazione dei dirigenti grazie a flussi di lavoro automatizzati e personalizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Comprendete il vostro pubblico in un colpo d'occhio grazie a 10 visualizzazioni personalizzabili

Presentare facilmente i dati dei clienti al team esecutivo utilizzando oltre 50 widget per il dashboard, tra cui il valore della vita del cliente, le dimensioni delle transazioni e altre analisi

Integrazione di moduli web per l'acquisizione dei dati dei nuovi clienti potenziali e per l'assegnazione automatica delle attività

Gestite facilmente client e prospect mentre siete in viaggio grazie al CRM mobile di ClickUp

Monitoraggio delle attività commerciali con modelli di consulenza integrati Monitoraggio rapido comunicazione con il cliente e mantenere i membri del team sulla stessa pagina grazie a una gestione perfetta delle email

Chiudete le trattative più velocemente grazie a flussi di lavoro automatizzati che assegnano attività, triggerano gli aggiornamenti di stato, avvisano i compagni di squadra e, in definitiva, chiudono le trattative più velocemente

Mantenete gli account organizzati e servite meglio i vostri client grazie all'uso di tag personalizzati

Creare campi personalizzati per le informazioni sul cliente, i dettagli del progetto e altri dati rilevanti per il vostro lavoro di consulenza

Risparmiare tempo integrando il vostro software CRM con oltre 1.000 strumenti popolari, come Dropbox, Slack, Zoom, Loom e altri

Automazione del processo commerciale per la vostra azienda di consulenza grazie all'aggiunta di stati personalizzati, in modo da sapere quali offerte sono in corso, stanno ricevendo un preventivo o sono prossime al traguardo

Limiti di ClickUp

Il numero elevato di funzionalità/funzione può risultare eccessivo per coloro che sono alla ricerca di un'applicazione semplice strumento per il project management Possono essere necessari diversi giorni per l'inserimento di nuovi consulenti nel sistema CRM

Non tutti i modelli di CRM sono disponibili sull'app mobile (ancora!)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.500+ recensioni)

4,7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hubspot.png CRM per consulenti: Pipeline commerciale di HubSpot /$$$img/

via HubSpot Con oltre 100.000 clienti in tutto il mondo, HubSpot sposta i prospect più avanti nella pipeline.

Realizzata per le aziende di consulenza, dalle boutique alle aziende, la piattaforma CRM di HubSpot semplifica l'esperienza del cliente registrando automaticamente i dati. HubSpot CRM si integra con le email aziendali dei consulenti per tracciare le attività commerciali in tutta l'organizzazione. I consulenti possono comunicare con i clienti potenziali attraverso snippet, risposte alle email o campagne automatizzate.

La suite HubSpot CRM è completata dagli strumenti di marketing di HubSpot, che consentono di lanciare campagne di email marketing, analizzare il traffico web e costruire moduli web personalizzati per semplificare la generazione di contatti. Con la gestione degli annunci, il monitoraggio delle risposte alle email e gli strumenti di live chat, HubSpot rende più fluido il funzionamento dei team commerciali e di marketing.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot

Semplificate le attività quotidiane dei vostri consulenti, mantenendo il vostro gestione delle attività e le funzioni del CRM in un unico posto

Integrazione con Gmail o Outlook per registrare automaticamente le attività delle vostre aziende di consulenza

Mantenere la produttività dei vostri consulenti anche in viaggio grazie all'app mobile

Semplificare il supporto clienti grazie all'uso di snippet, brevi blocchi di testo riutilizzabili

Raccogliere facilmente i dati dei potenziali clienti attraverso moduli personalizzati con un costruttore drag-and-drop

Limiti di HubSpot

I livelli di prezzo più bassi non sono dotati di alcune funzionalità/funzione indispensabili

Alcune funzionalità/funzione, come le visualizzazioni, possono essere poco personalizzate

Il piano professionale può essere troppo costoso per le società di consulenza o i consulenti indipendenti

Prezzi di HubSpot

CRM Suite Free Tools: $0

$0 CRM Suite Starter: $20/mese per utente

$20/mese per utente CRM Suite Professional: $1.600/mese per utente

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

3. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Zoho-CRM.png CRM per consulenti: Zoho CRM /$$$img/

via Zoho CRMZoho di Zoho, una piattaforma CRM di facile utilizzo, consente di gestire facilmente lead management, deal management e contract management in un unico luogo. I consulenti possono assegnare un punteggio ai lead per identificare le trattative con le migliori possibilità di conversione. Da qui, gli strumenti di automazione di Zoho CRM consentono di semplificare la gestione delle trattative la comunicazione con i clienti e ottenere l'approvazione dei dirigenti.

Zoho CRM si sincronizza con gli strumenti di marketing integrati di Zoho, tra cui moduli web-to-lead, chattare dal vivo e campagne di email marketing. Zoho completa anche le integrazioni con i più diffusi strumenti di supporto, come Zendesk o Salesforce Desk, per servire meglio i clienti esistenti e fare upselling.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho CRM

Personalizzazione gestione dei contatti con 500 campi personalizzati per modulo

Permettere agli amministratori del CRM di testare nuovi strumenti, campi o moduli attraverso l'uso di una sandbox

Aumentate la produttività del vostro team di consulenti grazie a 1.000 notifiche email per utente

Sincronizzazione dei lavori di automazione commerciale e di marketing grazie a modelli email illimitati

Raccogliere facilmente i dati dei nuovi clienti grazie all'uso di 100 moduli web-to-lead per modulo

Limiti di Zoho CRM

Alcune funzioni personalizzate richiedono conoscenze di codice, il che potrebbe essere difficile per alcune società di consulenza

I moduli disponibili possono essere limitati e potrebbe essere necessario assumere un amministratore per personalizzare la piattaforma in base alle proprie esigenze aziendali

Prezzi di Zoho CRM

Standard: $14/mese per utente

$14/mese per utente Professionale: $23/mese per utente

$23/mese per utente Enterprise: $40/mese per utente

$40/mese per utente Ultimate: $52/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho CRM

G2: 4/5 (2.000+ recensioni)

4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (6.000+ recensioni)

4. Capsule

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image4-4.png CRM per consulenti: Keap CRM /$$$img/

via Keap Le soluzioni CRM di Keap sono costruite appositamente per le piccole aziende. Classificato tra i primi 50 nei Best Software Awards di G2 per i prodotti commerciali e di marketing nel 2024, Keap è noto per la sua facilità d'uso e per il supporto clienti di prim'ordine.

Keap gestisce la raccolta dei lead, il follow-up dei prospect, la fatturazione, il lead nurturing e la riscossione dei pagamenti in un unico luogo. I suoi strumenti di marketing integrati consentono di coinvolgere e chiedere referenze ai client esistenti.

Nel complesso, le funzionalità/funzione chiave di Keap consentono di ridurre il tempo dedicato al lavoro, in modo che il team commerciale possa concentrarsi sulla conversione di un maggior numero di contatti in clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Keap

Invio di fatture, creazione di proposte e accettazione di pagamenti per tutti i client di consulenza

Produttività dei consulenti in movimento grazie all'app mobile di Keap

Contattate i clienti tramite email, social media, supporto via chat e altri strumenti direttamente dal record di contatto

Facile sincronizzazione del vostro strumento CRM con le piattaforme più diffuse come Gmail, PayPal, QuickBooks e altre ancora

Dedicare meno tempo alla comunicazione con i clienti grazie all'uso di modelli di email, trigger e campagne di email segmentate

Limiti di Keap

Alcune funzionalità/funzione indispensabili, come il lead scoring o la reportistica avanzata, non sono disponibili sul piano pro

Alcune funzionalità/funzione del software CRM, come l'applicazione calendario, non sono personalizzate

Prezzi di Keap

Pro: $159/mese per due utenti

$159/mese per due utenti Max: $229/mese per tre utenti

Valutazioni e recensioni di Keap

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.000+ recensioni)

5. Bitrix24

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Bitrix24-1-1400x788.png CRM per consulenti: Visualizzazione Kanban di Bitrix24 /$$$img/

via Bixtrix24 Con oltre 35 strumenti aziendali, Bitrix24 aiuta 12 milioni di aziende in tutto il mondo a operare in modo più efficiente.

Con Bitrix24, le aziende in espansione possono gestire attività commerciali, campagne di marketing e operazioni aziendali in un'unica piattaforma. Grazie al costruttore di siti web drag-and-drop, all'automazione del flusso di lavoro, all'help desk, al marketing via SMS e agli strumenti di e-commerce, Bitrix24 può rafforzare le relazioni con i clienti esistenti e chiudere nuovi affari.

Inoltre, gli strumenti CRM di Bitrix24 permettono ai consulenti di di inviare i registri di monitoraggio del tempo registrato monitorare i KPI, assegnare attività e convertire i contatti. Chattare dal vivo, moduli web e sistemi telefonici VoIP semplificano il servizio ai clienti, mentre un'area di lavoro unificata consente di archiviare tutti i documenti dei clienti in un unico posto.

Le migliori funzionalità di Bitrix24

Creare, modificare e condividere tutti i documenti della vostra azienda di consulenza in un sistema di archiviazione cloud-based

Sfruttare l'orologio online, le videoconferenze e le attività online per mantenere la produttività dei lavoratori remoti

Lanciate campagne di marketing e costruite pagine di destinazione per far scendere i potenziali client nell'imbuto commerciale

Presentare preventivi e inviare fatture ai client

Riattivare i vecchi clienti con la riattivazione dei clienti, utilizzando il software di monitoraggio dei clienti di Bitrix24

Limiti di Bitrix24

Ha una curva di apprendimento che può essere un po' ripida per chi non ha familiarità con i software CRM

Con un costruttore di siti web, la gestione delle risorse umane, il project management e altri strumenti disponibili su un'unica piattaforma, può risultare troppo complicato per chi cerca una semplice piattaforma CRM

Alcune funzionalità indispensabili, come l'analisi del CRM, i trigger, i campi obbligatori e l'integrazione con le email, non sono disponibili sul piano Free

Prezzi di Bitrix24

Basic: $43/mese per cinque utenti

$43/mese per cinque utenti Standard: $87/mese per 50 utenti

$87/mese per 50 utenti Professionale: $175/mese per 100 utenti

$175/mese per 100 utenti Enterprise: A partire da 325 dollari/mese per 250 utenti (personalizzabile fino a 10.000 utenti)

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4.1/5 (400+ recensioni)

4.1/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (700+ recensioni)

6. Lavori freschi /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Freshworks-Contacts.jpg Esempio di pagina dei contatti di Freshworks /$$$img/

via Lavori freschi Freshworks CRM, o Freshsales, è una piattaforma di cui si fidano 60.000 aziende in tutto il mondo.

Freshworks utilizza l'intelligenza artificiale (IA) per identificare i lead con maggiore probabilità di conversione e per automatizzare le comunicazioni di followower. Con Pipeline Management 2.0, gli utenti possono prevedere le performance delle trattative, coinvolgere i potenziali clienti, prevedere le entrate per i dirigenti e infine spostare le trattative lungo la pipeline.

I consulenti possono avere una visione a 360 gradi dei loro clienti potenziali grazie alle sequenze temporali delle attività, alle visualizzazioni personalizzabili, alle schede evidenziate e alle sequenze commerciali multiple.

Le migliori funzionalità/funzioni di Freshworks

Prevenzione delle controversie sulle commissioni grazie all'uso di team commerciali e alla gestione del territorio

Migliorare la visualizzazione delle previsioni commerciali grazie alle intuizioni basate sull'IA e alle schede di contatto trascinabili

Chiudere i contatti in modo più efficiente grazie allo scoring dei contatti e alle sequenze commerciali basate su IA

Creare pipeline commerciali multiple per diversi servizi di consulenza

Collaborare con prospect e client attraverso strumenti integrati di chat, email e supporto telefonico

Limiti di Freshworks

La versione mobile non dispone di alcune funzionalità/funzione disponibili su desktop

Poiché Freshsales è una piattaforma diversa dalle altre piattaforme Freshworks, come ad esempio Freshdesk freshmarketer o Freshservice, può essere difficile capire quali funzionalità/funzione rientrino in un determinato ambito

Prezzi di Freshworks

Freshsales Free: $0

$0 Freshsales Growth: $15/mese per utente

$15/mese per utente Freshsales Pro: $39/mese per utente

$39/mese per utente Azienda: $69/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Freshworks

G2: 4,5/5 (1.000+ recensioni)

4,5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

7. Forza vendita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Salesforce-Sales-Cloud-1400x1012.png Esempio di pipeline del cloud delle vendite di Salesforce /$$$img/

via Forza venditaCRM Salesforce salesforce CRM, o Salesforce Sales Cloud, consente di gestire le attività, le prospettive e le opportunità in un unico luogo.

Salesforce fornisce l'instradamento dei lead, il lead scoring, la produttività delle email, le metriche dei lead, dashboard e report personalizzati e la creazione di contratti, consentendo di portare i potenziali client al traguardo.

Vi manca qualcosa? Potete anche creare la vostra app Salesforce attraverso il Lightning App Builder.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce

Vedere quali sono i potenziali clienti che hanno maggiori probabilità di conversione grazie al punteggio delle opportunità

Assegnazione dei prezzi dei prodotti, creazione di ordini commerciali, creazione di preventivi e invio di contratti per l'approvazione, tutto su un'unica piattaforma

Collaborazione con altri consulenti o terze parti con Salesforce Chatter

Creare più opportunità di upsell e rispondere alle esigenze specifiche dei clienti esistenti attraverso la gestione dei casi

Mantenere tutti i documenti dei clienti in un unico posto grazie allo spazio di archiviazione dei file

Limiti di Salesforce

Alcuni personalizzazioni, come le visualizzazioni, non sono disponibili sull'app mobile

Potrebbe essere necessario il supporto di un consulente o di uno sviluppatore Salesforce per personalizzare la soluzione pronta per l'uso in base ai propri processi aziendali

Prezzi di Salesforce

Sales Cloud Starter: $25/mese per utente

$25/mese per utente Sales Cloud Professional: $80/mese per utente

$80/mese per utente Sales Cloud Enterprise: $165/mese per utente

$165/mese per utente Sales Cloud Unlimited: $330/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: 4,3/5 (15.000+ recensioni)

4,3/5 (15.000+ recensioni) Capterra: 4,4/5 (17.000+ recensioni)

8. Capsula /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Capsule-CRM.jpg Esempio di aggiornamento della capsula CRM /$$$img/

via Capsula Capsule è una piattaforma CRM semplice e facile da imparare, pensata per le piccole e medie imprese di consulenza. L'esperienza dell'utente è meno impegnativa di quella di alcuni concorrenti e consente di essere operativi in pochissimo tempo.

Capsule consente di tenere traccia delle attività cardine della pipeline, di creare attività per riunioni e appuntamenti, di inviare email di promemoria, di creare processi di approvazione automatizzati e di triggerare sequenze di marketing.

Inoltre, i consulenti possono sincronizzare il CRM con Gmail o Outlook per registrare automaticamente le attività dei clienti.

funzionalità/funzione migliori di #### Capsule

Integrazione della piattaforma CRM con piattaforme popolari come Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp e Zapier

Risparmia tempo e aumenta la redditività della tua società di consulenza grazie alle automazioni del flusso di lavoro e ai 1.000 assist dell'IA

Creare pipeline commerciali diverse per i diversi servizi di consulenza

Passare meno tempo nella finestra In arrivo con modelli di email facili da usare (fino a 500 sul piano Enterprise)

Comprendete le vostre opportunità con oltre 10 reportistica sulle opportunità vinte/perse, sulla crescita della pipeline e sulla durata media dell'opportunità

Limiti della Capsule

Capsule è un'azienda più recente con una quota di mercato inferiore a quella di molti concorrenti, quindi è difficile capire i pro e i contro con così poche recensioni e casi di studio

Le funzionalità di reportistica sono meno robuste rispetto a quelle di molti altri concorrenti

Prezzi di Capsule

**Gratis

Professionale: $18/mese per utente

$18/mese per utente Teams: $36/mese per utente

$36/mese per utente Azienda: $54/mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Capsule

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

9. Vendite /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Salesflare-Accounts.jpg Esempio di account Salesflare /$$$img/

via Vendite flash Riconosciuto da Capterra nel 2022 per il miglior valore e la migliore facilità d'uso per i sistemi CRM, Salesflare sta diventando una scelta obbligata per le aziende in espansione.

Salesflare è un provider CRM costruito per le aziende B2B che vogliono risparmiare tempo durante il ciclo di vendita. La piattaforma, semplice ma efficace, consente di gestire account, pipeline e automazione del marketing in un'unica soluzione.

Con Salesflare, i consulenti possono creare sequenze di email, segmentare il pubblico, monitorare i visitatori del web e creare report e dashboard in un'unica posizione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Salesflare

Traccia i collegamenti e le visite al sito web attraverso uno script di monitoraggio del web

Integrazione del CRM con gli account Gmail, Microsoft 365, iCloud o LinkedIn

Arricchire gli account e i contatti esistenti con fonti disponibili pubblicamente

Ricevere promemoria automatici per seguire, aggiungere note, rispondere alle email o partecipare alle riunioni, in modo da non perdere mai di vista la comunicazione con i client

Imparate a navigare nel sistema con l'onboarding gratuito e una sessione di formazione individuale

Limiti di Salesflare

È un'azienda giovane e non dispone di molte integrazioni come i suoi concorrenti

Alcune funzionalità indispensabili, come i report personalizzati, sono disponibili solo nei piani Pro o Enterprise

Prezzi di Salesflare

Growth: $29/mese per utente

$29/mese per utente Pro: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesflare

G2: 4.8/5 (oltre 200 recensioni)

4.8/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

10. Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Pipedrive.jpg Esempio di offerte Pipedrive /$$$img/

via Pipedrive Con 100.000 clienti paganti in quasi 180 paesi, le aziende di consulenza sono attratte da Pipedrive per la semplicità dell'esperienza utente. Con Pipedrive è possibile creare la pipeline di vendita a partire da un modello esistente, quindi condurre previsioni commerciali, segmentazione dei lead e attività di follower in un unico luogo.

Inoltre, Pipedrive Soluzioni software CRM sono completate da strumenti di email marketing e project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Sincronizzazione della piattaforma di consulenza CRM con 400 strumenti, tra cui Google, Xero, Asana, Slack e Kixie

Generare e qualificare i contatti attraverso moduli online personalizzabili

Durante il processo di implementazione del CRM, costruire una pipeline personalizzata per imitare il ciclo commerciale dell'azienda

Sfruttare la tecnologia IA per identificare le opportunità redditizie

Collaborare con i colleghi in tempo reale su nuovi affari e attività commerciali

Limiti di Pipedrive

Le integrazioni native sono poche e la maggior parte degli strumenti di terze parti deve essere indirizzata attraverso Zapier

Non sono disponibili trigger per i flussi di lavoro automatizzati

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14,90/mese per utente

$14,90/mese per utente Avanzato: $27,90/mese per utente

$27,90/mese per utente Professionale: $49,90/mese per utente

$49,90/mese per utente Power: $64,90/mese per utente

$64,90/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.2/5 (1.000+ recensioni)

4.2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

Trova il miglior CRM per consulenti

La giusta piattaforma CRM fa risparmiare tempo ai vostri consulenti, rende più facile l'upselling dei clienti esistenti e la chiusura di nuove trattative, e archivia tutte le informazioni di contatto in un unico posto. Anche se la scelta di un nuovo sistema può essere scoraggiante, la selezione di uno con le giuste automazioni, personalizzazioni e reportistiche necessarie può rendere il team commerciale più efficiente. 👊

ClickUp è la scelta migliore tra le società di consulenza di tutte le dimensioni. Perché? Con più di 1.000 integrazioni, 50 widget personalizzabili, 10 visualizzazioni personalizzabili e un'ampia gamma di funzioni modelli di CRM disponibili e può essere modellato per adattarsi alle vostre esigenze specifiche. Con ClickUp, i vostri consulenti possono dedicare meno tempo a spingere i lead attraverso l'imbuto commerciale e più tempo a festeggiare il loro ultimo accordo. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp .