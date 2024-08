10 Migliori CRM per grafici nel 2024

In un settore intricato di estetica, precisione e collaborazione, i graphic designer non sono semplici artisti, ma visionari che trasformano concetti astratti in immagini tangibili. Nel destreggiarsi tra la creazione artistica e le esigenze di un'azienda, i graphic designer sono comunicazione con il cliente hanno bisogno di strumenti in grado di colmare il divario tra la creatività e l'acume aziendale nel campo del design.

Ecco il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM), progettato per essere l'alleato fidato di un designer. La gestione delle relazioni con i clienti (a volte chiamata client relationship management) è importante per promuovere un forte legame con i clienti e garantire che ogni progetto, grande o piccolo che sia, sia gestito in modo efficiente. Insieme a tecnologie emergenti come Generatori d'arte IA il software CRM a disposizione dei grafici nel 2024 è rivoluzionario.

In questa guida, tratteremo i migliori CRM per designer per costruire campagne di marketing personalizzate, organizzare le attività di project management e molto altro ancora!

Cosa cercare in un CRM per designer?

In primo luogo, la facilità d'uso è la fase centrale. In una professione in cui ogni secondo è importante, i designer non possono perdere ore preziose a decifrare le difficili interfacce dei software CRM.

In secondo piano ci sono gli strumenti di collaborazione. Un software CRM robusto favorisce un ambiente in cui i progettisti, indipendentemente dalla posizione geografica, possono collaborare senza problemi su brief di progettazione e le risorse. La capacità di più mani di dare forma a un progetto senza intoppi di comunicazione è inestimabile.

Anche la flessibilità non è negoziabile. Ogni designer ha il suo ritmo, un flusso di lavoro unico che è stato affinato nel corso di innumerevoli progetti. Un approccio a dimensione unica non è sufficiente. Al contrario, il software CRM deve essere flessibile per adattarsi ai diversi stili di lavoro degli utenti.

Grazie a funzionalità di monitoraggio complete e a un potenziale di integrazione stellare, un designer può passare da una piattaforma all'altra senza alcuno sforzo. Che si tratti di trasferire i feedback dei client, importare le risorse o esportare i progetti finali, la transizione deve essere fluida come un gradiente ben reso.

Infine, siamo alla vigilia di un'era guidata dall'IA. I moderni software CRM dovrebbero sfruttare la potenza dell'intelligenza artificiale, offrendo approfondimenti non solo basati sui dati, ma anche predittivi. Dalla comprensione delle preferenze dei client alla previsione delle tendenze del design, queste pepite di saggezza guidate dall'IA possono fornire ai designer un vantaggio competitivo, consentendo loro di essere non solo uno, ma diversi passaggi avanti nel gioco.

I 10 migliori strumenti CRM per grafici da usare nel 2024

Ecco le nostre scelte dei 10 migliori CRM che i graphic designer devono prendere in considerazione per gestire le relazioni con i loro client nel 2024.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one progettata per i team di qualsiasi dimensione per rimanere in connessione, lavorare insieme e comunicare efficacemente mentre affrontano qualsiasi attività o progetto.

La sua piattaforma ricca di funzionalità/funzione ottimizza il project management del progetto facilitando una migliore comunicazione tra i team di progettazione.

Le integrazioni con gli strumenti di progettazione essenziali, le funzionalità di automazione di alto livello e le analisi basate sull'IA aiutano i progettisti a mantenere il vantaggio rispetto agli altri strumenti di progettazione Esempi di software CRM .

Con i database dei client, sviluppo del progetto strumenti di gestione dei progetti e di gestione intuitiva delle attività, ClickUp comprende veramente il punto di vista del progettista su gestione dei contatti !

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Viste Team personalizzate per designer, team commerciali, operativi e altro ancora, per ottimizzare i flussi di lavoro

Modelli di progettazione grafica personalizzabili per la condivisione di documenti professionali, tra cuiModelli CRM e modelli di proposta

Efficienti strumenti di collaborazione del team ispirati asoftware di collaborazione per la progettazione* Ricche Automazioni, per risparmiare ore di lavoro su attività ripetitive

Analisi approfondite per una supervisione approfondita del progetto

Integrazione con gli strumenti di progettazione essenziali

Monitoraggio del tempo per garantire il rispetto delle scadenze

Approfondimenti basati sull'IA per una migliore previsione dei progetti

Limiti di ClickUp

Leggera curva di apprendimento per sfruttare appieno questo sistema di gestione delle relazioni con i clienti

L'applicazione mobile richiede occasionali miglioramenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda:Contatto per i prezzi *ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Pipedrive

via Pipedrive Una centrale elettrica progettata appositamente per i lead commerciali, Pipedrive offre un'esperienza senza soluzione di continuità per i grafici che desiderano semplificare la gestione dei contatti e la gestione commerciale.

La sua interfaccia intuitiva, con il suo vivace design visual-first, assicura che i designer possano, con un solo sguardo, ottenere un'istantanea completa dell'intero processo commerciale.

Questo strumento di CRM commerciale permette di definire le priorità in modo impeccabile, garantendo che nessun progetto o client venga trascurato.

Pipedrive brilla per le sue profonde possibilità di integrazione, collegandosi perfettamente con altri strumenti di gestione commerciale che i progettisti potrebbero utilizzare. Le sue funzionalità avanzate di automazione riducono le voci e le attività manuali, mentre le sue analisi basate sugli insight assicurano che i progettisti possano prendere decisioni basate sui dati per guidare la loro pipeline commerciale.

L'adattabilità e l'intuitività della piattaforma la rendono una scelta formidabile per i designer desiderosi di migliorare il proprio flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pipedrive

Pipeline commerciale visiva per un facile monitoraggio

Assistente commerciale IA per consigli tempestivi

App mobile per gestire i progetti in movimento

Robuste API per integrazioni versatili

Analisi avanzata dei dati per una revisione approfondita dei progetti

Automazioni per le attività ripetitive

Esperienza utente personalizzata

Limiti di Pipedrive

Funzionalità limitate della versione gratuita

Non è così personalizzabile come alcune alternative

Prezzi di Pipedrive

Essenziale : $14,90/mese per utente

: $14,90/mese per utente Avanzato : $27,90/mese per utente

: $27,90/mese per utente Professionale : $49,90/mese per utente

: $49,90/mese per utente Power : $64,90/mese per utente

: $64,90/mese per utente Azienda: $99,00/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Pipedrive

G2 : 4.2/5 (oltre 1.500 recensioni)

: 4.2/5 (oltre 1.500 recensioni) Capterra: 4.5/5 (oltre 2.500 recensioni)

3. Libri freschi

via Libri freschi Dedicato principalmente alle esigenze delle piccole imprese e dei liberi professionisti, Freshbooks offre molto di più della semplice fatturazione: è un hub unificato per la gestione completa dei contatti.

Costruito per le esigenze specifiche dei freelance e degli studi di design, presenta un sistema CRM all-in-one per identificare senza problemi i potenziali client, monitorare le attività cardine dei progetti, gestire i processi commerciali e supervisionare i dati finanziari.

L'interfaccia di facile utilizzo assicura che la fatturazione, gli aggiornamenti sullo stato dei progetti e la gestione delle finanze comunicazione con il cliente sono sempre a pochi clic di distanza.

Man mano che i designer aumentano la loro clientela, la scalabilità di Freshbooks garantisce che cresca con loro.

Le sue promemoria automatiche, le fatture personalizzabili e le dettagliate funzionalità di reportistica testimoniano la sua versatilità, rendendolo uno strumento prezioso nell'arsenale di un designer.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshbooks

Semplice strumento di fatturazione integrato con la gestione dei clienti

Monitoraggio delle spese per la gestione del budget del progetto

Strumento per il monitoraggio del tempo, pensato per i designer

Automazioni per i promemoria dei pagamenti in ritardo

Panoramica semplificata del project management

Portali specifici per i client per una facile collaborazione

Reportistica finanziaria dettagliata per una visualizzazione olistica del processo commerciale

Limiti di Freshbooks

Non è ideale per gli studi di progettazione su larga scala

Integrazioni di terze parti al limite

Prezzi di Freshbooks

Lite : $15/mese, 5 client fatturabili

: $15/mese, 5 client fatturabili Plus : $25/mese, 50 client fatturabili

: $25/mese, 50 client fatturabili Premium : $50/mese, client illimitati

: $50/mese, client illimitati Selezione: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Freshbooks

G2 : 4.5/5 (645 recensioni)

: 4.5/5 (645 recensioni) Capterra: 4.5/5 (3.666 recensioni)

4. Proporre

via Proporre Proposify è un sistema CRM orientato al design, con un tocco di rinnovamento che enfatizza la creazione e la gestione impeccabile delle proposte. Riconosce le sfide che i graphic designer, in particolare i freelance e le piccole agenzie, devono affrontare nei loro processi aziendali e offre strumenti per affrontarle senza sforzo.

La sua vasta libreria di modelli personalizzabili garantisce che ogni proposta sia unica e su misura.

Il sistema CRM vanta anche funzionalità/funzione di collaborazione in tempo reale, che consentono ai team di lavorare in tandem sulle proposte, garantendo coesione e tempestività. Le firme elettroniche integrate accelerano il processo di approvazione e le analisi approfondite permettono di capire cosa funziona e cosa deve essere perfezionato.

Proposify elimina le congetture dalle proposte, lasciando che il lavoro dei progettisti sia più brillante.

Le migliori funzionalità/funzioni di Proposify

Creazione di proposte con il drag-and-drop

Modelli personalizzabili su misura per le proposte di design

Firme elettroniche integrate per approvazioni rapide

Preventivi interattivi per scopi flessibili del progetto

Notifiche in tempo reale quando i client visualizzano o commentano il progetto

Analisi complete per perfezionare la strategia di presentazione delle proposte

Strumenti di collaborazione per perfezionare la proposta in team

Limiti di Proposify

Si concentra principalmente sulle proposte

Limitate integrazioni con altri software rispetto ad altri CRM per progettisti

Prezzi di Proposify

Team plan: $49 per utente/mese

$49 per utente/mese Piano Business: A partire da $590 al mese per 10 utenti

Valutazioni e recensioni di Proposify

G2 : 4.6 su 5 (900+ recensioni)

: 4.6 su 5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5 su 5 (260+ recensioni)

5. CRM OnePage

via CRM di una pagina OnePage si distingue per il suo approccio minimalista e libero al CRM, incarnando la filosofia secondo cui la semplicità spesso porta alla produttività.

È stato creato per i progettisti che desiderano concentrarsi, eliminando le distrazioni inutili ed enfatizzando le attività che possono essere svolte. L'esclusiva metodologia commerciale "Next Action" di OnePage è un vantaggio, soprattutto per i progettisti che si destreggiano nella gestione delle pipeline.

Snellisce le attività, stabilisce le priorità dei follow-up e garantisce un processo coerente di costruzione delle relazioni con i client. Grazie alle app mobili integrate, i progettisti possono rimanere in connessione anche in viaggio, assicurando che nessuna comunicazione con i client sfugga.

Grazie a promemoria intuitivi e alla perfetta integrazione con le email, OnePage diventa meno uno strumento e più un partner di progettazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di OnePage CRM

Approccio commerciale semplificato e attuabile

App mobile integrate per lavorare in mobilità

Efficaci strumenti di marketing per la cattura dei lead

Integrazione perfetta con le email per un follow-up tempestivo

Pipeline personalizzabili per allinearsi ai flussi di lavoro di progettazione

Gestione efficiente delle attività con promemoria intuitivi

Conformità al GDPR per i client europei

Limiti di OnePage CRM

Meno ricco di funzionalità/funzione rispetto ad alcuni concorrenti

Potrebbe richiedere app di terze parti per esigenze avanzate

Prezzi di OnePage CRM

Professionale: $9,95/mese per utente

$9,95/mese per utente Business: $19,95/mese per utente

Valutazioni e recensioni su OnePage CRM

G2 : 4.7/5 (50+ recensioni)

: 4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

6. MieleLibro

via MieleLibro HoneyBook è il preferito dai creativi, in quanto unisce senza sforzo le funzionalità del CRM con quelle del project management.

Progettato per le menti creative, riconosce la miriade di sfide che i designer devono affrontare nella propria azienda, da all'acquisizione di clienti alla consegna del progetto. Il suo essere incentrato sull'utente portale client aiuta tutti ad avere la stessa pagina, mentre le Automazioni riducono la monotonia delle attività ripetitive.

Le funzionalità/funzione di monitoraggio finanziario, abbinate a contratti e strumenti di fatturazione online, consentono di gestire il budget e la fatturazione senza problemi.

Inoltre, grazie alle funzionalità/funzione di collaborazione, sia i team interni che i client possono rimanere in sincronizzazione, assicurando che i progetti rimangano in linea con i tempi e gli obiettivi.

HoneyBook diventa un'estensione dello studio di progettazione, favorendo l'organizzazione e l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzioni di HoneyBook

Portale client di facile utilizzo

Strumenti di automazione per risparmiare tempo

Contratti e fatturazione online in una piattaforma unificata

Monitoraggio finanziario per il budget dei progetti

Strumenti di comunicazione semplificati

Bacheche per le attività cardine del progetto

Integrazione con i più diffusi strumenti di produttività

Limiti di HoneyBook

Più adatto a freelance e piccoli studi

Personalizzazione al limite

Prezzi di HoneyBook

Inizio : $12,80/mese

: $12,80/mese Essenziale : $25,50/mese

: $25,50/mese Premio: $52,80/mese

Valutazioni e recensioni su HoneyBook

G2 : 4.5/5 (500+ recensioni)

: 4.5/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

7. Cliente felice

via Cliente-gioiello Posizionato come una piattaforma completa, Clientjoy combina vari aspetti della gestione dei client, dall'acquisizione dei contatti alla fatturazione, sotto un unico tetto coesivo.

Progettata pensando alle agenzie e ai freelance, elimina la necessità di utilizzare più strumenti disgiunti. Le sue intuitive funzioni di proposta e sistema di gestione dei contratti assicura che il lancio e l'onboarding avvengano senza problemi.

La piattaforma dispone anche di una visualizzazione personalizzabile del ciclo di vita del cliente, che fornisce ai progettisti una tabella di marcia chiara delle interazioni con il cliente. La fatturazione integrata e un'area dedicata all'ingresso del cliente per snellire ulteriormente le operazioni.

Completo strumenti di reportistica offrono approfondimenti praticabili, garantendo un continuo perfezionamento delle interazioni con i client.

Le migliori funzionalità/funzione di Clientjoy

Gestione integrata di proposte e contratti

Efficiente sistema di monitoraggio dei clienti

Visualizzazioni personalizzabili del ciclo di vita del client

Fatturazione e pagamenti unificati

Collaborazione del team con accesso basato sui ruoli

Toolkit per l'onboarding del cliente

Strumenti di reportistica ricchi di risorse

Limiti di Clientjoy

Curva di apprendimento per i principianti

Non ideale per le grandi aziende

Prezzi di Clientjoy

Starter: $15/mese per utente

$15/mese per utente Agenzia: $25/mese per utente

$25/mese per utente Azienda: $49/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clientjoy

G2: 4.6/5 (40+ recensioni)

4.6/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (60+ recensioni)

8. Agile

via Agile Fedele al suo nome, Nimble offre una soluzione CRM fluida e adattabile che unisce funzionalità/funzione tradizionali a integrazioni moderne.

La connessione con i social network più diffusi offre ai progettisti una visualizzazione panoramica dei loro client, consentendo di ottenere informazioni che vanno oltre le semplici interazioni via email.

Questo approccio di social CRM garantisce profili dei client più ricchi e dettagliati, aprendo la strada a interazioni personalizzate. Un dashboard unificato dei contatti e integrazioni intuitive del calendario assicurano che i designer siano sempre al passo con i loro commit.

Il monitoraggio delle email e le promemoria delle attività assicurano che non si perda nessun contatto con il cliente o attività cardine del progetto. Nimble diventa un hub centrale per tutte le attività legate ai client per un designer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Nimble

Approfondimenti sui social media per arricchire i profili dei client

Dashboard unificata dei contatti

Integrazioni efficienti del calendario

Monitoraggio delle email per una comunicazione efficace con i clienti

Promemoria delle attività per mantenere i progetti in ordine

Integrazione perfetta con altri strumenti software

App mobile intuitiva per il lavoro da remoto

Limiti di Nimble

Limitate funzionalità/funzione di automazione

Potrebbe essere eccessivo per i principianti

Prezzi di Nimble

Aziendale: $24,90/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nimble

G2 : 4.5/5 (900+ recensioni)

: 4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 1.800 recensioni)

9. Campagna attiva

via Campagna attiva Nato come strumento di email marketing, ActiveCampaign è passato a offrire funzionalità di CRM. La personalizzazione dinamica dei contenuti garantisce che ogni interazione con il cliente sia personale e pertinente.

Gli strumenti avanzati di segmentazione permettono ai progettisti di raggruppare i client in base a varie metriche, garantendo una comunicazione mirata.

La piattaforma vanta anche automazioni per le attività ripetitive, permettendo ai designer di concentrarsi sul proprio lavoro. Automazioni commerciali le funzionalità/funzione, abbinate a un'analisi dettagliata, ne fanno uno strumento di comunicazione, di analisi e di crescita.

Le migliori funzionalità/funzione di ActiveCampaign

Suite completa per il marketing via email

Automazioni per le attività ripetitive

Segmentazione dettagliata per personalizzare la comunicazione con i client

Automazioni commerciali per una migliore gestione dei lead

Personalizzazione dinamica dei contenuti

Strumenti avanzati di split-testing

Analisi in tempo reale per approfondimenti pratici

Limiti di ActiveCampaign

Principalmente uno strumento per l'email, non un CRM dedicato

Richiede integrazioni per migliorare le funzionalità del CRM

Prezzi di ActiveCampaign

Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Professionale : $49/mese per utente

: $49/mese per utente Azienda: Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni su ActiveCampaign

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2.000+ recensioni)

10. ConvertKit

via ConvertKit Sebbene ConvertKit si posizioni saldamente come soluzione di email marketing, le sue funzionalità di CRM non possono essere trascurate. È uno strumento che si allinea agli obiettivi, soprattutto per i designer che investono molto nel marketing dei contenuti e nell'outreach.

Oltre all'invio di email, ConvertKit consente una gestione intuitiva degli abbonati, assicurando che i designer possano segmentare e mirare il loro pubblico in modo efficace. Il suo designer di email visivamente accattivante assicura che ogni invio rispecchi la creatività del designer.

L'organizzazione basata sui tag, gli strumenti completi di reportistica e il supporto premium lo rendono più di uno strumento per le email. Diventa una piattaforma che sostiene i lavori richiesti dai designer, assicurando che il loro lavoro meriti i riflettori.

Le migliori funzionalità/funzione di ConvertKit

Designer intuitivo per le email con automazioni visive

Moduli di iscrizione personalizzabili

Gestione efficiente degli iscritti

Strumenti completi di reportistica

Integrazione perfetta con le piattaforme più diffuse

Organizzazione degli iscritti basata su tag

Supporto premium per tutti i livelli di utenti

Limiti di ConvertKit

Più uno strumento di email marketing che un CRM

Limitate funzionalità avanzate di CRM

Prezzi di ConvertKit

**Gratis

Autore : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Creator Pro: $29/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ConvertKit

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Sfruttare il potenziale del design con il CRM di ClickUp

Nel campo della progettazione grafica, coniugare creatività ed efficienza è fondamentale. Mentre gli strumenti che abbiamo esplorato offrono funzionalità/funzioni specializzate, ClickUp si distingue come soluzione onnicomprensiva. ClickUp non funge semplicemente da CRM, ma unisce magistralmente project management, gestione delle attività e una matrice di funzionalità/funzione di produttività. Questo approccio olistico garantisce non solo la gestione dei client, ma anche la realizzazione di progetti accattivanti.

L'ampia libreria di modelli di ClickUp è un tesoro per qualsiasi azienda di design. Sia che stiate intraprendendo un nuovo progetto di branding o che stiate affrontando le complessità di una campagna multiforme, questi modelli fungono da base di lancio, riducendo i tempi di preparazione e facendo brillare la creatività.

In sostanza, ClickUp non è solo uno strumento, ma un partner nel vostro viaggio aziendale. Un partner che comprende le sfumature del design grafico e fornisce un ambiente strutturato ma flessibile per dare vita alla vostra visione. E dato che la redditività è un aspetto cruciale di qualsiasi impresa, ClickUp garantisce la semplificazione delle operazioni, permettendovi di concentrarvi su ciò che conta davvero: Fornire un lavoro eccellente ai vostri client.

Esplorate ClickUp e scoprite come può rivoluzionare il vostro flusso di lavoro. Ulteriori informazioni su Funzionalità CRM di ClickUp e il suo commit per aiutare i grafici!