Slack vs. Asana: Quale strumento è il migliore per il vostro team nel 2024?

Asana e Slack sono due delle app di gestione dei progetti più diffuse per aiutare i team remoti e di persona a lavorare meglio insieme. In apparenza, ogni strumento offre caratteristiche simili, dalla collaborazione tra team alle integrazioni con terze parti.

Ma se si scava un po' più a fondo, si notano le differenze tra Asana e Slack. Se state cercando di decidere tra questi strumenti di gestione dei progetti per il vostro team, questa guida su Asana e Slack fa al caso vostro.

Che cos'è Slack?

Via Allontanarsi Slack è un luogo di lavoro strumento di comunicazione progettato per i team per scambiare informazioni e collaborare in tempo reale . Offre anche chiamate vocali e video, oltre a chat individuali e di gruppo.

Su Slack, la vostra organizzazione avrà uno spazio di lavoro. In questo spazio di lavoro è possibile creare canali per singoli team, progetti o argomenti o utilizzare i messaggi diretti per chat individuali o di gruppo.

Nei canali e nelle chat è possibile condividere file e avviare chiamate (o huddle). Per tutto ciò che va oltre la chat, sono disponibili migliaia di integrazioni con altre app, anche se la nuova funzione Canvas della piattaforma aggiunge alcune funzionalità di gestione interna delle attività.

Caratteristiche di Slack

Per una piattaforma incentrata sulla comunicazione, non è una sorpresa trovare funzioni che mettono al centro la collaborazione. Nel confronto tra Slack e Asana, spiccano quattro caratteristiche:

Comunicazione in tempo reale

Conosciamo tutti l'importanza di una comunicazione di squadra efficace soprattutto quando si tratta di team remoti. Slack dà priorità alla comunicazione con le sue funzioni di comunicazione istantanea:

Tutte le chat sono in tempo reale e le notifiche istantanee consentono agli utenti di sapere quando un nuovo messaggio è rilevante per loro

Una chiara gerarchia, che comprende canali, messaggi diretti e messaggi in thread, consente di avere una visione d'insieme di più conversazioni in corso contemporaneamente

Gli incontri, che possono avvenire in qualsiasi momento sia nei canali che nei messaggi diretti, integrano le funzionalità di video e audiochiamata senza occupare l'intera interfaccia

Gli utenti possono programmare i messaggi in anticipo o inserire un messaggio nei preferiti per seguirlo in un secondo momento

La funzione di ricerca avanzata di Slack consente di trovare facilmente le conversazioni vecchie e archiviate con informazioni pertinenti

L'interfaccia utente semplice dell'app mobile rende facile rimanere in contatto su smartphone e tablet

Queste funzioni di comunicazione sono il motivo per cui Slack è da tempo lo standard per la comunicazione digitale in ufficio.

Condivisione di file

Slack consente di condividere file di dimensioni fino a un gigabyte (GB) nei canali e nei messaggi diretti. Ogni messaggio può includere un massimo di 10 file alla volta. La piattaforma memorizza i file sul proprio server, con limiti che dipendono dal piano:

Piano gratuito : 5 GB per l'intera organizzazione

: 5 GB per l'intera organizzazione Piano Pro : 10 GB per utente

: 10 GB per utente Piano Business : 20 GB per utente

: 20 GB per utente Piano Enterprise Grid: 1 terabyte per utente

L'integrazione nativa con sistemi di archiviazione cloud come Google Drive, DropBox e Microsoft OneDrive aggira questi limiti, consentendo di condividere i file tramite un link diretto alla loro posizione di archiviazione.

Una volta condiviso il file, Slack mostra automaticamente un'anteprima dei file .doc, PDF, immagini e video. Ciò contribuisce alla natura di collaborazione in tempo reale del software, in quanto gli utenti possono vedere immediatamente ciò che si sta condividendo senza dover scaricare i file.

Gestione di base delle attività attraverso Canvas

A differenza di Asana, Slack non è un software di gestione dei progetti e manca della maggior parte delle funzioni di base che si desiderano per la gestione dei progetti. Tuttavia, la recente aggiunta della funzione Canvas aggiunge alla piattaforma alcune funzioni di base per la gestione dei progetti.

Avviando un Canvas di Slack, è possibile raccogliere una serie di informazioni in un unico documento, tra cui file visivi, flussi di lavoro orientati alle attività, descrizioni di progetti e altro ancora.

Slack prevede di rendere i Canvas più approfonditi nel tempo per creare spazi di lavoro realmente collaborativi. Tuttavia, al momento non esiste un modo semplice per assegnare e tenere traccia dei compiti. Ma è la prima incursione del sistema in una comunicazione che non avviene solo al momento, il che potrebbe renderlo rilevante per la gestione di progetti più ampi in futuro.

Ampie integrazioni

Per una piattaforma che non pretende di essere più di quello che è, le integrazioni di terze parti devono essere all'altezza. Fortunatamente, questa è un'area in cui Slack brilla.

In totale, gli utenti hanno a disposizione più di 2.000 integrazioni per collegare Slack a qualsiasi altra piattaforma di lavoro. Il nostro integrazioni Slack preferite vanno da ActiveCampaign e SalesForce a ClickUp e ZipBooks.

Per gli utenti della piattaforma, queste integrazioni vengono visualizzate come app sotto i messaggi diretti. Ma è anche possibile attivare le funzioni dello strumento integrato con un semplice comando a barra in qualsiasi chat, come "/zoom join" per partecipare alla prossima riunione di Zoom.

Inoltre, è possibile ottenere integrazioni inverse di terze parti con le piattaforme partner. Ad esempio, volete aggiungere un'e-mail a una conversazione Slack? È sufficiente installare l'app Slack di Outlook per rendere l'operazione semplice come la pressione di un pulsante.

Prezzi di Slack:

Gratuito versione

Pro : $7,25/mese per utente

: $7,25/mese per utente Business : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Che cos'è Asana?

Via Asana Asana è un'applicazione per la gestione dei progetti che aiuta i team a tenere traccia di tutte le attività relative ai progetti a cui stanno lavorando. Consente all'organizzazione di organizzare i progetti in portafogli e obiettivi più ampi, costruendo al contempo le singole attività e i flussi di lavoro necessari per raggiungere tali obiettivi.

Come Slack, Asana è uno strumento di gestione del lavoro basato sul web e dotato di app per dispositivi mobili e desktop. A differenza di Slack, l'attenzione si concentra maggiormente sulla gestione completa del lavoro, con funzioni di collaborazione che si concentrano su un più ampio spettro di attività obiettivi del progetto invece di una comunicazione in tempo reale.

Caratteristiche di Asana

Non c'è da sorprendersi che le funzioni avanzate di Asana si concentrino sull'esecuzione dei compiti secondo le specifiche e nei tempi previsti. Anche le funzioni simili a Slack, come gli strumenti di comunicazione e condivisione dei file, sono orientate a questo obiettivo.

Comunicazione basata sul progetto

Asana include tre funzioni di comunicazione fondamentali: commenti sulle attività, aggiornamenti sul progetto e messaggi diretti.

I commenti alle attività consentono a qualsiasi follower di un'attività di condividere i propri pensieri o porre domande. Quando qualcuno lascia un commento, tutti i follower dell'attività ricevono una notifica

Gli aggiornamenti del progetto consentono al proprietario del progetto di inviare una nota con informazioni sul progetto a tutti gli altri membri del team di progetto

I messaggi diretti inviano una nota agli altri membri del team, che ricevono una notifica e possono commentare il messaggio come farebbero con un'attività

Combinando queste funzioni, Asana è ben equipaggiato per costruire ed eseguire i vostri progetti piano di comunicazione del progetto . Tuttavia, a differenza di Slack, non è possibile chattare su Asana. La comunicazione è più vicina alla posta elettronica in termini di ritmo di quanto non lo sia la comunicazione in tempo reale.

Via Asana

Condivisione di file

Cosa sarebbe un sistema di gestione dei progetti senza la condivisione della conoscenza ? Naturalmente, Asana eccelle in questo senso, grazie alla possibilità di allegare file alle singole attività e ai progetti complessivi. Inoltre, i file aggiunti alle attività all'interno di un progetto appaiono automaticamente nella scheda File del progetto generale.

Asana ha un limite di upload di 100 megabyte (MB) per file. Ma l'archiviazione complessiva dei file è illimitata, il che significa che è possibile allegare all'area di lavoro dell'organizzazione tutti i file di dimensioni pari o inferiori a 100 MB di cui si ha bisogno.

Per i file più grandi, Asana si integra con le più diffuse applicazioni di cloud storage come OneDrive, Dropbox e Google Drive. Inoltre, come in Slack, i file visivi come immagini e PDF appaiono direttamente nei commenti dell'attività, consentendo a chi segue l'attività di vederli facilmente senza dover scaricare nulla.

Gestione avanzata delle attività

È qui che l'interfaccia utente di Asana brilla davvero. Le sue funzioni avanzate di gestione dei progetti consentono di creare flussi di lavoro e di costruire anche i progetti più complessi con opzioni quali:

Dipendenze dalle attività per creare flussi di lavoro più ampi con più membri del team che lavorano insieme

Attività di approvazione che creano punti di controllo all'interno di un progetto prima che vada troppo avanti

Grafico di Gantt, tabellone Kanban e viste elenco che vi aiutano a visualizzare il progetto nell'interfaccia utente di Asana nel modo che preferite

Un'ampia gamma di tabelle Kanban eModelli di progetto con diagramma di Gantt in modo da non dover ricominciare ogni volta da zero

Una funzione di obiettivi che consente di raggruppare i progetti in base a priorità organizzative più ampie

Moduli personalizzabili che, una volta compilati, si trasformano automaticamente in attività

È facile capire quali sono i punti di forza di Asana. Si tratta di uno strumento per la gestione delle attività e le sue funzioni più avanzate offrono ai project manager quasi tutte le funzionalità che potrebbero richiedere per gestire i loro progetti fino al completamento.

Via Asana

Integrazioni mirate

Come la maggior parte degli strumenti di gestione del lavoro, Asana riconosce di non poter essere tutto per tutti. Come Slack, risolve questo problema grazie a un'ampia gamma di integrazioni che collegano gli altri strumenti che il team potrebbe già utilizzare.

Queste integrazioni, sebbene siano numerose, tendono a concentrarsi sull'aiutare voi e il vostro team a gestire meglio il vostro lavoro. Le connessioni a Slack e Teams, ad esempio, consentono di trasformare i messaggi su queste piattaforme in attività. Un connettore Adobe Creative Cloud offre ai vostri team visivi un modo semplice per condividere il loro lavoro in attività pertinenti.

Proprio come Slack, l'interfaccia utente di Asana vanta diverse integrazioni inverse. Aggiungendo Asana a Outlook, è possibile trasformare qualsiasi e-mail in un'attività con un solo clic.

Prezzi di Asana:

Gratuito versione

Premium : $10.99/mese per utente

: $10.99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Slack Vs. Asana: Caratteristiche a confronto

Sia Asana che Slack sono strumenti di gestione del lavoro, ma un'attenta analisi delle loro caratteristiche rivela che sono molto diversi. Facciamo un confronto diretto:

Comunicazione

Se volete ottimizzare la comunicazione con gli altri membri del team, Slack è il chiaro vincitore. E non è una sorpresa. Dopotutto, il suo scopo è proprio questo.

La chiave è la natura in tempo reale della comunicazione. È possibile connettersi istantaneamente con il proprio team, anche con chiamate vocali e videochiamate, per evitare perdite di tempo.

Inoltre, poiché Slack si integra con Asana, è possibile utilizzarlo per parlare di attività nel proprio spazio di lavoro Slack.

Vincitore: Slack

Gestione di attività e progetti

Nonostante la recente spinta di Slack a includere alcuni strumenti per i progetti, Asana vince in la gestione delle attività confronto. Asana ha un'attenzione particolare per la gestione dei progetti che uno strumento di comunicazione in tempo reale non è in grado di eguagliare.

Certo, è possibile creare attività di base in Slack attraverso Canvas e messaggi di promemoria quando il team ha un'azione da completare. Ma questo non regge il confronto con la capacità di Asana di creare flussi di progetto complessi con più membri del team e parti interconnesse.

Vincitore: Asana

Via Asana

Condivisione di file

Slack consente di condividere file di grandi dimensioni, ma limita l'archiviazione complessiva per l'organizzazione. Asana ha un limite di dimensione dei file molto più basso, ma il suo spazio di archiviazione complessivo è illimitato. Entrambi si integrano naturalmente con i servizi di cloud storage e sono dotati di un'utile opzione di anteprima.

Per noi, Slack vince perché i suoi limiti di archiviazione complessiva sono sufficienti per la maggior parte delle organizzazioni, rendendo le dimensioni maggiori dei file un vantaggio più significativo. Ma questo comporta un'avvertenza.

Se la vostra organizzazione non tende a condividere file di grandi dimensioni (come i file video o i file di progettazione Adobe), o se utilizzate uno spazio di archiviazione cloud esterno, il limite di dimensioni non avrà molta importanza. In questo caso, l'archiviazione illimitata di Asana è vincente.

Vincitore: Slack, ma con dei limiti

Integrazioni

Sia Asana che Slack offrono praticamente tutte le integrazioni di cui la vostra organizzazione potrebbe avere bisogno. Ma abbiamo un suggerimento. Prima di scegliere una delle due, controllate la pagina delle integrazioni di ciascuna piattaforma per assicurarvi che non manchino quelle specifiche di cui avete bisogno.

Vincitore: È un pareggio

Cosa è meglio: Slack o Asana?

È impossibile decretare un vincitore tra Asana e Slack perché, in definitiva, si tratta di strumenti diversi con scopi diversi. Slack vince nella comunicazione, mentre Asana vince nella gestione dei progetti. Per quanto riguarda i servizi, i pro e i contro di entrambi sono sostanzialmente equivalenti.

Ciò significa anche che Asana non può sostituire Slack e Slack non può sostituire Asana. Piuttosto che scegliere uno strumento di collaborazione piuttosto che l'altro, la vostra organizzazione potrebbe trovarsi meglio con entrambi o con uno strumento alternativo in grado di gestire sia la comunicazione in tempo reale sia la gestione dei progetti

Slack Vs. Asana su Reddit

Non fidatevi della nostra parola per determinare il vincitore tra questi due strumenti di produttività. Abbiamo anche abbiamo preso in considerazione su Reddit per vedere cosa avevano da dire gli altri utenti quando hanno confrontato Slack e Asana.

Via Asana Secondo un utente:

"Slack e Asana sono due strumenti diversi ma, come hanno detto altri, possono essere integrati per funzionare molto bene l'uno con l'altro. L'integrazione di Asana in Slack mi permette di vedere le notifiche di Asana e di rispondere o mettere 'mi piace' ai commenti. Questo mi fa risparmiare tempo"

Un altro ha sottolineato in particolare le interfacce utente delle app di comunicazione:

"Ci piace molto la possibilità di evitare il cambio di contesto in Slack convertendo i messaggi di Slack in attività di Asana, o di rispondere a nuovi commenti o attività di Asana dall'interno di Slack. Detto questo, per una pianificazione più accurata, per la supervisione di un progetto e per le comunicazioni di brainstorming che sono specifiche per un compito e non necessitano di una risposta urgente entro lo stesso giorno, è bello vivere in Asana"

Meet ClickUp: La migliore alternativa ad Asana e Slack

Scoprite le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per gestire il lavoro e comunicare con i team in un unico luogo

Asana e Slack svolgono ruoli diversi nella maggior parte delle organizzazioni, il che significa che dovrete gestire due piattaforme separate per le comunicazioni e la gestione delle attività. Ma se vi dicessimo che un unico strumento di gestione dei team può svolgere entrambe le funzioni?

Esatto: è il momento di parlare di ClickUp.

ClickUp non è solo uno degli strumenti migliori alternative ad Asana per la gestione delle attività. Ha anche altre caratteristiche come lavagna bianca che né Asana né Slack offrono, il tutto includendo strumenti di comunicazione e funzioni chiave che sono must-have per i project manager esperti.

La vista Chat di ClickUp per la comunicazione in tempo reale con il team

Quando si creano progetti in ClickUp, ogni progetto dispone di una chat integrata ClickUp Chat che consente ai membri del team di comunicare in tempo reale. Ma non si tratta solo di parole. All'interno della vista Chat, è possibile gestire i progetti con funzioni per:

Assegnare compiti e segnare quando li completate

Condividere link al progetto

Incorporare file

Aggiungere testo ricco

menzionare singoli membri del team o gruppi e altro ancora!

Confronto_

**Asana Vs ClickUp _

!

Inoltre, è possibile tenere aperta la chat insieme ad altre visualizzazioni del progetto per continuare le conversazioni. Inoltre, grazie a integrazioni come Zoom, è possibile avviare videochiamate dalla piattaforma.

Inviare aggiornamenti sullo stato di avanzamento del progetto in una vista ClickUp Chat

Un'integrazione nativa di Slack per portare la comunicazione in ClickUp

Conosciamo il fascino di Slack. Molte organizzazioni lo usano da molto tempo e fanno fatica ad abbandonarlo. Per questo motivo siamo orgogliosi di presentare la nostra Integrazione di ClickUp con Slack .

Sì, è possibile trasformare qualsiasi conversazione Slack in un'attività Slack. Ma c'è molto di più.

Una volta pubblicato un compito ClickUp in un canale o messaggio Slack, potete gestire date di scadenza, incarichi, stati e altro ancora per qualsiasi membro del team senza dover lasciare Slack. È anche possibile impostare notifiche da inviare a Slack quando una delle attività di ClickUp viene aggiornata. È l'integrazione perfetta per le organizzazioni che non riescono a staccarsi dal loro strumento di comunicazione preferito.

Monitorate gli aggiornamenti del progetto, gestite i flussi di lavoro e collaborate con il team, tutto dal vostro spazio di lavoro ClickUp

Gestione completa del progetto a tutti i livelli

E naturalmente, ClickUp di gestione dei progetti può eguagliare (e persino superare) Asana e Slack con facilità:

Creare attività e strutture di flusso di lavoro

Visualizzare il flusso di lavoro con oltre 10 visualizzazioni, tra cui Gantt, Board e altro ancora

Scegliere tra un'ampia gamma dilibreria di modelli per la gestione dei progetti per evitare di ripartire da zero nella gestione dei progetti

Integrazione dei documenti ClickUp per una panoramica del progetto e una collaborazione in tempo reale con il team

Sfruttare dashboard e report per avere maggiori informazioni a livello di progetto e di organizzazione

Utilizzare ClickUp AI per accelerarei piani di progetto attraverso schemi generati automaticamente, bozze di documenti e altro ancora

Iniziare oggi con ClickUp

Con ClickUp non avrete più bisogno di soluzioni diverse per esigenze diverse, come la comunicazione e la gestione dei progetti. Al contrario, potete avere tutto in un unico strumento di gestione del lavoro che incorpora e migliora tutte le migliori caratteristiche di Asana e Slack.

Non credeteci sulla parola. Con il nostro piano Free Forever, potete provare la piattaforma senza alcun impegno finanziario. Avvia uno spazio di lavoro gratuito oggi stesso ! 🤩