10 Migliori software di pianificazione delle risorse nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

La pianificazione e la gestione delle risorse richiedono tempo e sono complicate, o almeno lo sono se non si utilizza il software giusto per realizzarle. 💾

Abbinare le competenze dei membri del team ai progetti, capire la disponibilità delle risorse e fatturare la giusta quantità di ore fatturabili richiede tempo e competenze. In passato, i project manager hanno dovuto gestire tutto questo manualmente o con fogli di calcolo grandi e complicati.

Al giorno d'oggi, abbiamo la fortuna di disporre di programmazione delle risorse software. Questi strumenti utili ci permettono di visualizzare, gestire e fare reportistica su l'utilizzo delle risorse in modo più strategico. Invece di cercare di ricordare quali membri del team sono già a capacità, il vostro software può farvelo sapere subito e suggerirvi la persona migliore per l'attività. 🙋

In questa guida analizzeremo cosa cercare nel vostro software di gestione delle risorse, in modo che sappiate cosa aspettarvi. Poi condivideremo la nostra top ten di strumenti e piattaforme da considerare per il 2024.

Troviamo un modo migliore per gestire le risorse nel 2024 e oltre. 🤩

Cosa cercare in un software di pianificazione delle risorse?

La scelta del giusto software di pianificazione delle risorse inizia con la comprensione dei vostri obiettivi e la valutazione di ciò che è disponibile. Per aiutarvi a scoprire cosa è adatto alla vostra organizzazione e cosa no, ecco alcuni elementi da considerare:

Monitoraggio e controllo delle attività, delle risorse e dello stato di avanzamento del progetto nella visualizzazione ClickUp Dashboard

Le esigenze di pianificazione delle risorse di ogni team saranno diverse, quindi è importante considerare le necessità e gli obiettivi del team. Pensate a quali elementi sono indispensabili e quali funzionalità/funzione sono dei bonus.

Questo vi aiuterà a restringere la scelta e a raggiungere più rapidamente il vostro partner ideale per la pianificazione delle risorse.

I 10 migliori software di pianificazione delle risorse da utilizzare nel 2024

I software di pianificazione delle risorse disponibili non mancano. Ne esistono centinaia e molti pretendono di essere i migliori. Si tratta di affermazioni audaci, ma alcuni di questi strumenti di gestione delle risorse hanno davvero la possibilità di raggiungere questo titolo.

Scoprite la nostra top 10 dei migliori strumenti software per la pianificazione delle risorse che possono effettivamente aiutare il vostro team a lavorare in modo più strategico ed efficiente.

Gestite tutte le risorse necessarie per portare il vostro progetto al traguardo con ClickUp

Quando si tratta di semplificare la gestione delle risorse, ClickUp regna sovrano. La nostra produttività e project management vi offre le basi per costruire un'esperienza altamente personalizzata in base alle vostre esigenze e ai vostri obiettivi.

Archiviate e gestite risorse di ogni tipo: persone, conoscenze, luoghi, materiali e fornitori. Tenete traccia del tempo con il nostro strumento di monitoraggio del tempo integrato e godete di una reportistica dettagliata. Create un database di tutti i vostri fornitori e collaboratori e inviate moduli personalizzati per raccogliere i dati necessari. ⏰

ClickUp eccelle in gestione delle risorse -soprattutto la gestione delle persone. Il nostro software consente di creare un hub in cui vedere chi è disponibile, monitorare lo stato delle attività e prevenire i colli di bottiglia grazie a un'allocazione intelligente delle risorse. Visualizzate la situazione a volo d'uccello grazie al nostro software Visualizzazione del calendario e poi immergetevi per esplorare i dettagli.

Capire a colpo d'occhio chi nel vostro team è sotto o sovraccarico di lavoro, in modo da poter riallocare facilmente le risorse

Utilizzate la vista Carico di lavoro per visualizzare immediatamente la disponibilità dei membri del vostro team, in modo da poterli assegnare a progetti e attività in modo più efficace. Identificate chi ha tempo da perdere, chi ha capacità e chi ha già superato le capacità, in modo da poter controllare e prendervi cura dei membri del vostro team.

La nostra vista Team è un'esclusiva di ClickUp e offre un modo nuovo e più visivo per di gestire le vostre risorse con assegnazioni e modifiche semplici, grazie al nostro sistema drag-and-drop.

ClickUp offre una grande flessibilità ed è per questo che è il software di pianificazione delle risorse preferito da molti. È sempre possibile costruire da zero, ma se si desidera una scorciatoia per dominare l'organizzazione, allora il nostro software Modello di pianificazione delle risorse è il miglior punto di partenza.

Il nostro modelli vi offrono un modo già pronto per visualizzare e allocare le risorse: tutto quello che dovete fare è inserire i vostri dati. ClickUp è ottimo per programmare le risorse e molto altro ancora.

Grazie alle attività di ClickUp, ai documenti, agli obiettivi, alle lavagne online, ai dashboard e alla chat, ClickUp può diventare in breve tempo la vostra unica fonte di organizzazione e produttività. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Gestione delle risorse, monitoraggio del tempo, moduli digitali e pianificazione delle risorse, tutto in un unico posto

Molteplici visualizzazioni, tra cuiGrafici di Ganttper vedere a colpo d'occhio le risorse e lo stato di avanzamento del progetto

Filtrare le risorse e le attività per assegnatario, priorità, tag e altro ancora per gestire le risorse in modo più efficace

Monitoraggio del tempo incorporato egestione del budget* Facile riallocazione delle attività e programmazione dei progetti tramite drag-and-drop per aiutare i livelli di capacità delle risorse

Moduli personalizzati configurabili per raccogliere i dettagli dei fornitori

Approccio altamente visivo e personalizzabile alla programmazione delle risorse del progetto e alla gestione delle attività

Interfaccia ed esperienza di facile utilizzo per l'utente

Notifiche personalizzabili a livello dell'utente

Collaborazione di team integrata tra progetti, attività e documenti

Facile accesso ad altre aree di ClickUp, per ottimizzare i flussi di lavoro e accedere ai dati in un unico luogo

Limiti di ClickUp:

ClickUp è uno strumento software completo, che può richiedere un certo tempo di apprendimento per essere utilizzato al meglio

ClickUp contiene molti dati, pertanto i tempi di caricamento possono essere occasionalmente compromessi. L'ottimizzazione della velocità e delle prestazioni è una priorità di ClickUproadmap della produttività Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.200+ recensioni)

4,7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.700 recensioni)

2. Pianificatore hub

via Pianificatore dell'hub Hub Planner è un software di programmazione delle risorse e di strumento di piano progettato per aziende di tutte le dimensioni, dalle grandi società alle piccole imprese. Questo software semplificato aiuta a organizzare le risorse, a gestire i timesheet, a gestire le richieste di PTO, a supervisionare i progetti e molto altro ancora. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Hub Planner:

Blocchi con codice colore che aiutano a visualizzare rapidamente i progetti e le risorse disponibili

Esperienza utente facile da usare e ottimizzata

Robusta reportistica che consente di contabilizzare e analizzare i tempi

Limiti di Hub Planner:

L'ampia gamma di funzionalità/funzione può confondere gli utenti nuovi o occasionali

Alcuni utenti trovano frustrante il processo ripetitivo di completare i timesheet su più progetti

Prezzi di Hub Planner:

Disponibile in versione di prova gratuita

Plug & Play: $7 per risorsa/mese

$7 per risorsa/mese Premium: $18 per risorsa/mese

$18 per risorsa/mese Business leader: Contattare per i prezzi

Hub Planner valutazioni e recensioni:

G2: 4.2/5 (10+ recensioni)

4.2/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

3. Saviom

via Saviom Saviom è uno strumento di pianificazione delle risorse a livello aziendale che aiuta le aziende a ottimizzare la loro forza lavoro, in modo da risparmiare sui costi e sull'efficienza. La piattaforma non solo consente di pianificare le risorse, ma dà anche accesso alle previsioni, strumenti di pianificazione delle capacità e la modellazione basata su scenari. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Saviom:

Facile da configurare per soddisfare le esigenze aziendali

Gli avvisi integrati aiutano a identificare i potenziali problemi

Utilizzo dell'automazione per eseguire analisi "what if" e testare diversi scenari

Limiti di Saviom:

Alcuni utenti trovano l'interfaccia e l'esperienza meno moderna rispetto ad altre alternative

Il software manca delle funzionalità di project management offerte da altri concorrenti

Prezzi di Saviom:

Disponibile in versione di prova gratuita

**Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Saviom:

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.3/5 (10+ recensioni)

4. Galleggiante

via Galleggiante Float è un moderno sistema di strumento di gestione delle risorse progettato per aiutarvi a gestire le persone e i progetti in un unico luogo. Pianificate i progetti con la programmazione delle attività, i budget, le attività cardine e la previsione delle capacità. Quindi, gestite le ore di lavoro, le competenze e le richieste di ferie dei membri del vostro team. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Float:

Interfaccia ed esperienza dell'utente pulita e semplificata

Visualizzazione altamente trasparente delle risorse disponibili e assegnate

Gestione di attività, team e progetti in un unico luogo

Limiti di fluttuazione:

Le funzionalità di monitoraggio finanziario e di budgeting sono limitate rispetto ad altri strumenti di piano delle risorse

Alcuni utenti potrebbero trovare la curva di apprendimento un po' ripida

Prezzi di Float:

Disponibile in versione di prova gratuita

Starter: $7,50 per persona/mese

$7,50 per persona/mese Pro: $12,50 per persona/mese

$12,50 per persona/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Float:

G2: 4,2/5 (1.000+ recensioni)

4,2/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (1.400+ recensioni)

5. Correre

via Eseguire Runn è uno strumento di gestione delle risorse che consente di visualizzare meglio ciò che sta accadendo, in modo da poter programmare le persone giuste per i progetti giusti. Crea pianificazioni di alto livello, pianifica e tiene traccia dei progetti e utilizza la previsione per aiutarvi a pianificare in anticipo per una migliore ottimizzazione. 📅

Le funzionalità di pianificazione delle risorse consentono di visualizzare in modo semplice le risorse del progetto. È ideale per l'allocazione delle risorse in base al tempo e per la gestione della forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Runn:

Facile da usare, senza una curva di apprendimento ripida

Alto livello di visibilità sull'utilizzo delle risorse e del budget del progetto in tempo reale

Integrazioni con strumenti di terze parti per sfruttare al meglio i dati

Limiti di Runn:

Manca una funzionalità/funzione che consideri le dipendenze tra i progetti

Gli utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di colore disponibili

Non è l'idea migliore per gestire i budget dei progetti

Prezzi di Runn:

Piano Free disponibile

Pro: $10 per persona/mese

$10 per persona/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Runn valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (1 recensione)

4.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.8/5 (25 recensioni)

6. Parallasse

via Parallasse Parallax è uno strumento di pianificazione e gestione delle risorse progettato per i team che desiderano massimizzare la capacità delle entrate. Lo strumento si concentra sulla previsione, sulla pianificazione della capacità e sulla gestione delle risorse, aiutando i team a lavorare in modo strategico per visualizzare la capacità e pianificare le risorse in modo ottimale. 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di Parallax:

Esperienza dell'utente con valutazione elevata

L'automazione aiuta a identificare le opportunità di pianificare le risorse in modo più produttivo

Approfondimenti sui rischi del progetto e avvisi per i problemi critici del progetto

Limiti di Parallax:

Le integrazioni con altri strumenti sono al momento limitate

Gli utenti riferiscono che la curva di apprendimento del software è molto ripida

Prezzi di Parallax:

Contattare per prezzi

Valutazioni e recensioni di Parallax:

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

4.5/5 (2 recensioni) Capterra: 4.3/5 (50 recensioni)

7. Kantata

via Kantata Kantata (precedentemente Mavenlink ) è un software di pianificazione delle risorse che fa parte della sua piattaforma all-in-one basata su cloud ed è stato progettato per aiutare i team a visualizzare in modo chiaro i progetti e l'allocazione complessiva delle risorse e la loro disponibilità.

I suoi strumenti di pianificazione delle risorse aiutano a gestire efficacemente carichi di lavoro multipli e a comprendere la capacità delle risorse in un colpo d'occhio. Il software rende più facile bilanciare l'utilizzo delle risorse, ottenere raccomandazioni e abbinare le impostazioni dei membri del team ai progetti giusti. 🧰

Le migliori funzionalità/funzione di Kantata:

Un'unica dashboard per vedere tutti i timesheet inviati, in attesa e approvati

Un unico luogo per gestire le risorse, il tempo e i progetti

Visualizzazione in tempo reale della redditività e dello stato di avanzamento di un progetto

Limiti di Kantata:

Alcune recensioni includono l'insoddisfazione per lo sviluppo della funzionalità di project management

Gli utenti riferiscono anche che alcune opzioni di filtraggio sono limitate

Prezzi di Kantata:

Contattare per prezzi

Kantata valutazioni e recensioni:

G2: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

4.1/5 (1.300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

8. Pianificatore liquido

via LiquidPlannerLiquidPlanner afferma di essere l'unica piattaforma di gestione delle risorse che si adatta al cambiamento, aiutando i team a pianificare al meglio l'incertezza. Eseguite simulazioni per creare previsioni realistiche, vedete la larghezza di banda del vostro team in un colpo d'occhio e identificate i progetti a cui dare priorità per ottenere i risultati migliori. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di LiquidPlanner:

Facile condivisione dei dati con altri reparti e collaboratori

Funzionalità di project management robuste e intuitive

Visualizzazione facile e veloce disequenza del progetto e le dipendenze

Limiti di LiquidPlanner:

Il software può sembrare complesso e richiede tempo per essere appreso

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero funzionalità/funzione di reportistica finanziaria più dettagliate

Prezzi di LiquidPlanner:

Disponibilità di una versione di prova gratuita

Essenziale: $15 per utente/mese

$15 per utente/mese Professionale: $25 per utente/mese

$25 per utente/mese Ultimate: $35 per utente/mese

Valutazioni e recensioni su LiquidPlanner:

G2: 4.2/5 (250+ recensioni)

4.2/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (600+ recensioni)

9. Teamdeck

via Teamdeck Il software di project e resource management di Teamdeck offre ai team una vista dettagliata di ogni squadra e di ogni progetto. Il software combina la pianificazione delle risorse, il monitoraggio del tempo, la gestione delle ferie, il project management e la disponibilità in un unico luogo, in modo che i team possano lavorare in modo più efficiente e strategico. 📊

Le migliori funzionalità/funzione di Teamdeck:

Visualizzare le disponibilità e programmare i membri del team per i progetti su una base di tempo e di tempocalendario delle risorse intuitivo* Calendario di squadra flessibile e di facile comprensione per i membri del team

Si integra facilmente con altri strumenti grazie alle integrazioni integrate e alle API

Limiti di Teamdeck:

Alcuni utenti trovano l'interfaccia utente difficile da navigare

Alcuni utenti segnalano difficoltà nel creare i tipi di reportistica di cui hanno bisogno

Prezzi di Teamdeck:

Disponibile con versione di prova gratuita

Risorsa di base : $1 al mese

: $1 al mese Membro del team : $3,99 al mese

Valutazioni e recensioni su Teamdeck:

G2: 4.4/5 (5+ recensioni)

4.4/5 (5+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (40+ recensioni)

10. Smartsheet

via SmartsheetSmartsheet è una piattaforma di gestione delle risorse progettata per portare coerenza nei team su scala. Il software semplifica la visualizzazione e la tracciabilità delle risorse e dei piani, la gestione del progetto in diverse viste, la collaborazione in team e l'utilizzo del piano per ottimizzare la produzione di progetti, contenuti e altre attività prodotti su larga scala. ⚒️

Le migliori funzionalità/funzione di Smartsheet:

La ricerca integrata facilita la ricerca di ciò che si sta cercando

I membri del team possono aggiungere note alle attività e ai progetti

Gli aggiornamenti in tempo reale consentono un migliore piano tra i gestori del progetto e i team sul campo

Limiti di Smartsheet:

Alcuni utenti riferiscono che la curva di apprendimento è molto ripida

Il software si basa su un modello di foglio di calcolo, che potrebbe non essere interessante per tutti gli utenti

Prezzi di Smartsheet:

Piano Free disponibile

Pro: $6 per utente/mese

$6 per utente/mese Business: $24 per utente/mese

$24 per utente/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Smartsheet:

G2: 4,4/5 (12.000+ recensioni)

4,4/5 (12.000+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.900 recensioni)

Gestire le risorse in modo più efficace

I project manager non possono fare tutto. Lasciate che il giusto software di pianificazione delle risorse vi tolga un po' di peso, in modo da essere liberi di concentrarvi sulle attività che richiedono la vostra attenzione di esperti.

Se siete pronti a passare oltre, scoprite subito un modo migliore per gestire le vostre risorse, provate gratuitamente ClickUp . La nostra piattaforma all-in-one ha tutto ciò che serve per creare un hub personalizzato per la gestione delle risorse, senza i costi di un software su misura. Iniziate con i nostri modelli, personalizzateli in base al vostro modo di lavorare e iniziate a costruire un'area di lavoro digitale che vi aiuti a lavorare in modo più intelligente, non più difficile. 💡