Trello vs Jira: Quale strumento di gestione dei progetti è il migliore nel 2024

Con il lavoro da remoto e ibrido che è la norma, i team possono essere sparsi in tutto il mondo. Le piattaforme di project management, originariamente appannaggio dei team di sviluppo software, sono quasi irrinunciabili per mantenere i team remoti sulla stessa pagina gestione delle attività .

Trello e Jira, due popolari software di gestione dei compiti software per il project management sono di proprietà dell'australiana Atlassian. Queste due piattaforme offrono funzionalità/funzioni diverse, nonostante la loro principale azienda comune.

Analizziamo le funzionalità/funzione chiave di Trello e Jira per scoprire qual è la piattaforma giusta per il vostro team.

Cos'è Trello?

Via Trello Trello è uno strumento di project management basato sul web, progettato per aiutare individui e team a organizzare e monitorare le attività. I project manager possono creare bacheche in questo software di project management per progetti o iniziative.

All'interno di queste schede, possono creare elenchi di cose da fare per organizzare le attività in fasi o categorie, ciascuna rappresentata da una scheda personalizzabile. L'interfaccia drag-and-drop permette ai membri del team di spostare rapidamente le schede o le attività tra gli elenchi e di aggiornare il loro stato attraverso le fasi del progetto sviluppo della produttività .

La piattaforma incoraggia la collaborazione e invitare i membri del team, assegnare attività e comunicare gli aggiornamenti attraverso commenti e allegati è facile. Trello si integra perfettamente con gli altri strumenti più diffusi nel vostro sistema di lavoro automatizzare i flussi di lavoro .

Funzionalità/funzione di Trello

Trello offre strumenti utili ai team per pianificare e monitorare progetti complessi. Per fare luce sul dibattito tra Trello e Jira, ecco alcune delle migliori funzionalità/funzione di Trello che vi aiuteranno a determinare se è l'opzione giusta per voi.

1. Varie visualizzazioni

Tramite Trello

Trello consente di visualizzare i progetti in molti modi: come schede, sequenze temporali, calendari, mappe o aree di lavoro. Questa varietà offre una nuova prospettiva sui progetti e aiuta a identificare opportunità e colli di bottiglia.

L'interfaccia altamente visiva permette di vedere lo stato dei progetti a colpo d'occhio e chiarisce anche i lavori più complessi.

2. Buona personalizzazione

Via Trello

Trello offre modelli per piani di progetto per aiutare a dare il via ai progetti, dall'onboarding dei nuovi assunti all'ingegneria del software. I modelli sono un ottimo modo per iniziare, ma è possibile personalizzare quasi tutto all'interno del software di project management, dando il controllo sull'aspetto e sul funzionamento delle cose e consentendo di adattare Trello al proprio flusso di lavoro reale.

Questa personalizzazione rende Trello adattabile e facile da usare per qualsiasi cosa, dai progetti personali alla collaborazione tra team e alle iniziative aziendali più complesse.

3. Collaborazione

Tramite Trello

La collaborazione è il fulcro di Trello, che consente di invitare membri ai progetti, assegnare attività e discutere dello stato di avanzamento. La natura collaborativa della piattaforma rende il project management più trasparente e rende i membri del team responsabili delle loro attività.

Inoltre, incoraggia la comunicazione, soprattutto grazie alle funzionalità di commento e di allegato.

Prezzi di Trello

Versione Free: fino a dieci Bacheche

fino a dieci Bacheche Versione standard: $5/mese per utente (fatturati annualmente), altrimenti $6

$5/mese per utente (fatturati annualmente), altrimenti $6 Versione Premium: $10/mese per utente (fatturati annualmente), altrimenti $12.50

$10/mese per utente (fatturati annualmente), altrimenti $12.50 Trello versione Enterprise: $17,50/mese per utente (con fatturazione annuale)

Cos'è Jira?

via Jira

Jira dispone di un supporto integrato per la visualizzazione rapida di metodi di gestione del team . Scrum e Bacheca Kanban forniscono ai team agili una visione completa delle attività per pianificare e dare priorità ai compiti in modo efficace.

Backlog, sprint e corsie promuovono la collaborazione tra i team per aiutarli a fornire rapidamente valore con le metodologie agili.

2. Monitoraggio robusto dei ticket

I ticket sono il cuore della piattaforma Jira. Consentono agli utenti di registrare e gestire le attività, il monitoraggio dei bug e le storie degli utenti. È possibile personalizzare i campi, monitorare lo stato del progetto e assegnare attività all'interno del ticket.

Tramite Jira

Il sistema centralizzato gestisce tutti i biglietti fornendo ai team aziendali una panoramica delle attività assegnate. Per il monitoraggio dei ticket è disponibile anche la personalizzazione, in modo da poter creare un processo che soddisfi le esigenze del team.

3. Opzioni di integrazione estese

Jira si integra con molte app e programmi popolari e alcuni ottimi plugin ne estendono le funzioni. Atlassian Marketplace è una risorsa eccellente per trovare strumenti per la gestione dei test, il piano delle risorse e altro ancora.

È possibile utilizzare questi strumenti per personalizzare la piattaforma e consentire ai team di utilizzare Jira continuando a lavorare con i loro programmi preferiti.

Prezzi di Jira

Versione Free: fino a 10 utenti

fino a 10 utenti Versione standard: $7,75/mese per utente

$7,75/mese per utente Versione premium: $15,25/mese per utente

$15,25/mese per utente Versione di livello Enterprise: Contattare per i prezzi

Trello vs. Jira: Funzionalità/funzione a confronto

Trello e Jira sono popolari strumenti per il project management con funzionalità/funzione distinte che mirano a pubblici diversi. Entrambi offrono ottime funzionalità/funzione gratuite e funzioni di livello premium. Mettiamoli a confronto per scoprire quale potrebbe essere il migliore per ottimizzare lo stato del vostro prossimo progetto.

Organizzazione basata su Bacheca

Un buon software di project management fornisce rapidi aggiornamenti visivi sullo stato di avanzamento del progetto e consente di zoomare sulle attività di ciascun progetto. Trello e Jira offrono entrambi questa funzionalità/funzione, ma uno dei due potrebbe essere più adatto a voi in dipendenza della vostra metodologia di project management.

Le bacheche di Trello hanno un vantaggio in termini di grafica e facilità d'uso. La funzionalità/funzione di Trello è intuitiva e permette ai nuovi utenti di iniziare a usare la piattaforma in pochi minuti. Fornisce numerose informazioni su progetti complessi in un colpo d'occhio. L'interfaccia drag-and-drop è di facile utilizzo e consente agli utenti di aggiornare rapidamente le attività su una bacheca Trello.

Via Trello

Trello è uno strumento di project management di uso generale che si adatta a varie esigenze. È adatto agli utenti non tecnici che hanno bisogno di un comodo sistema di gestione delle attività per assegnare i lavori ai team. È in grado di gestire qualsiasi cosa, dal turno di chi deve andare a prendere la colazione il venerdì del bagel alla sincronizzazione dei progetti a livello aziendale. Tuttavia, l'organizzazione basata su Bacheca non ha un vero supporto per l'agilità.

Jira offre un'interfaccia funzionale con una curva di apprendimento ripida quando si utilizzano le funzionalità/funzione avanzate della piattaforma. Ottenere il massimo da Jira richiederà molto più tempo e lavoro richiesto rispetto a Trello.

Tuttavia, se vivete e respirate il ticketing, vale la pena di imparare tutto ciò che la gestione del lavoro di Jira può fare per il vostro team. Jira funziona con la metodologia agile, quindi imposta fin dall'inizio un'organizzazione basata su schede per il flusso di lavoro.

Le funzionalità di project management per i team Uptempo sono impareggiabili, con scrum e schede Kanban integrate che aiutano a portare a termine il prossimo sprint.

Collaborazione tra team

Quando si cerca un buon software di project management, la collaborazione deve essere una priorità. La facilità di collaborazione permette ai team di lavorare insieme ovunque si trovino, aiuta i progetti a mantenere la rotta ed evita gli errori di comunicazione.

Quindi, quando si parla di Trello e Jira, qual è la piattaforma migliore per la gestione dei progetti? gestione del team e collaborazione? Questo è un pareggio. Trello e Jira sono ottimi per la collaborazione e le discussioni del team, consentendo commenti e allegati per il coordinamento e la responsabilità.

Trello consente di collaborazione in tempo reale con discussioni in corso su Bacheca, progetti o attività. Include un eccellente sistema di notifiche per informare i membri sugli aggiornamenti e sulle modifiche ai progetti, che tiene tutti aggiornati sugli ultimi sviluppi.

Via Jira

Jira offre molte di queste funzionalità/funzione. I membri del team possono utilizzare commenti, allegati e menzioni sui ticket. È anche possibile taggare i membri del team all'interno dei commenti per assicurarsi che non si perdano nulla. La piattaforma si integra con Slack e Microsoft Teams, in modo da mantenere le discussioni nella piattaforma preferita dal team.

Le funzionalità di Jira e Trello creano un ambiente di lavoro trasparente che migliora il senso del lavoro di squadra.

Integrazione ed espansione

Quanto più si integra con il vostro attuale stack tecnologico, tanto più prezioso sarà il vostro software di project management. Le integrazioni semplificano i flussi di lavoro dei team e riducono gli impegni, in modo che possano concentrarsi sulla gestione delle attività.

Jira e Trello si integrano con altre app e piattaforme popolari, ma Da fare è uno dei due?

Trello si integra con molte app di terze parti, tra cui Google Drive, Dropbox e Slack. Funziona anche con le piattaforme di automazione, come Zapier, in modo che gli utenti possano automatizzare attività ripetitive e creare flussi di lavoro personalizzabili. Una volta sfruttata l'estesa potenza dell'ecosistema Trello, vi innamorerete della possibilità di automatizzare i processi e di ottenere più cose da fare.

Jira fa questo e altro. Con Jira strumenti di integrazione si ottiene una matrice di opzioni più ampia, che consente agli utenti di automatizzare i test e la distribuzione.

Una delle funzioni ideali è che gli utenti di Jira possono anche scaricare plugin attraverso Atlassian Marketplace per espandere la piattaforma. Questi strumenti possono aumentare la potenza di Jira e dare al team un vantaggio.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Trello vs Jira

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Nel dibattito Trello vs. Jira, c'è un altro concorrente da prendere in considerazione: ClickUp .

ClickUp è una potente piattaforma di project management e produttività che aiuta i team aziendali a organizzare, gestire e collaborare alle proprie attività. ClickUp consente di creare attività, impostare date di scadenza, assegnare responsabilità e monitorare lo stato per aumentare l'efficienza del project management.

La piattaforma ClickUp è incredibilmente versatile. Che siate studenti, titolari di una piccola azienda o un team di sviluppo software globale, ha gli strumenti di cui avete bisogno.

I team possono visualizzare i progetti utilizzando elenchi, tabelloni e sequenza dei progetti mentre funzionalità come i commenti e gli allegati ai file promuovono una migliore comunicazione e collaborazione.

Pianificate più progetti, gestite le dipendenze e definite le priorità nella timeline del vostro progetto personalizzato con la vista Sequenza di ClickUp

ClickUp è altamente personalizzabile e consente di modificare campi, tag e modelli in base alle proprie esigenze. Consente inoltre di creare un flusso di lavoro specifico per il vostro settore o la vostra organizzazione, per tenere tutti aggiornati.

Grazie alle numerose opzioni di integrazione, ClickUp è in grado di semplificare i flussi di lavoro e di integrarsi con l'ecosistema tecnologico preferito senza perdere efficienza. È uno strumento di project management completo con funzionalità/funzione che lo distinguono da Trello e Jira.

Confronto *Jira Vs Confluence* & *Jira Vs Aha* !

Visualizzare le attività con la vista Bacheca drag-and-drop Bacheca ClickUp sono popolari

strumenti della metodologia agile per pianificare e monitorare gli sprint. Le Bacheche possono contribuire a ottimizzare il project management agile eliminando i colli di bottiglia e aiutando i team a prendere decisioni informate sulle attività.

Personalizzate il vostro sistema di project management organizzando le colonne in base alle vostre preferenze, come lo stato, l'assegnatario, le priorità e altro ancora

Queste Bacheche sono ottime anche per l'organizzazione personale delle attività, in modo da monitorare l'elenco delle cose da fare e migliorare la concentrazione.

La funzionalità Kanban di ClickUp offre agli utenti un modo intuitivo di gestire le attività. I team possono organizzare il loro lavoro in colonne che rappresentano le fasi del progetto. I membri del team possono spostare facilmente le attività tra le colonne trascinandole e rilasciandole.

Possono filtrare e ordinare le lavagne Kanban per ottenere visualizzazioni personalizzate e attivare le attività assegnate ai membri del team con un semplice clic. Il sistema semplifica l'impostazione e l'assegnazione delle attività e consente di migliorare la collaborazione a livello aziendale in ogni fase.

Sia che lo si utilizzi per un progetto personale o per collaborare con un team, le tavole Kanban di ClickUp hanno un design visivo facile da usare e forniscono un modo efficiente per monitorare il progetto.

Approfondisci con le visualizzazioni avanzate

Le lavagne Kanban sono ottime, ma ClickUp va ancora oltre. Offre molti modi per visualizzare il progetto, tra cui la potente matrice di Visualizzazioni di ClickUp .

Queste visualizzazioni offrono agli utenti flessibilità nella visualizzazione e nell'interazione con il progetto, offrendo opzioni personalizzate per adattarsi al flusso di lavoro e al processo. Nella vista Gantt, gli utenti possono creare e gestire efficacemente le sequenze temporali dei progetti in pochi clic e visualizzare facilmente le loro attività dipendenze del progetto e le attività cardine.

Ordinare le attività in modo semplice e veloce e creare visualizzazioni a cascata con un solo clic per essere sempre all'avanguardia e dare priorità alle cose importanti

Questo grafico è utile quando si gestiscono attività complesse e allocazione delle risorse del progetto .

Un'altra vista avanzata che gli utenti apprezzeranno è la vista Riquadro, che consente di vedere a cosa stanno lavorando i membri del team, cosa hanno completato e come hanno allocato le risorse. È un ottimo modo per i project manager di vedere chi ha troppo lavoro e chi ha spazio per altro, in modo da poter gestire facilmente l'allocazione delle risorse.

Le visualizzazioni avanzate di ClickUp offrono strumenti per visualizzare, analizzare e interagire con il progetto. La potenza e la varietà delle visualizzazioni distinguono ClickUp dagli altri strumenti di project management.

Bonus:_

**KPI per la gestione del progetto_

Potenti funzionalità/funzione IA create per team specifici

Gli eccellenti strumenti di project management di ClickUp sono solo l'inizio. Include anche l'integrazione dell'IA, che promette di migliorare la produttività e di semplificare i flussi di lavoro personalizzati per massimizzare le capacità del team.

Ciò che prima richiedeva ore ora viene terminato in pochi secondi, anche per le attività di amministratore che richiedono molto tempo. L'IA di ClickUp AI sono costruiti appositamente.

Create rapidamente piani di test dei prodotti e riducete le infinite ore di lavoro manuale con i prompt generati dall'IA di ClickUp

Centinaia di prompt coprono diversi reparti e tutti i ruoli del team, tra cui commerciale, marketing, supporto clienti e sviluppatori di software. Fate clic sul ruolo, selezionate l'attività di ClickUp e fornite alcuni dettagli.

Gli strumenti di IA per il project management genereranno in pochi secondi bozze, post per il blog e piani di lancio, semplificando la pianificazione del calendario editoriale e altro ancora. L'IA di ClickUp è in grado di riepilogare/riassumere anche documenti lunghi o di note di riunione o creare elementi di azione dal contenuto.

Utilizzate queste funzionalità/funzione per aiutarvi nel brainstorming, rendendo la piattaforma parte del processo collaborativo. ClickUp permetterà al vostro team di fare di più con meno tempo, in modo da concentrarsi meno sulla preparazione e più sul terminato.

Il vostro strumento completo per il project management

Volete vedere cosa possono fare i potenti strumenti di project management di ClickUp per monitorare i progetti e migliorare la produttività del vostro team? Sia che lavoriate nello sviluppo di software o nel piano di eventi, sia che abbiate bisogno di un project manager personale, ClickUp vi permette di terminare facilmente i vostri lavori.

Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e utilizzate la sua versione gratis per una produttività e un project management all-in-one.