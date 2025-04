10 Migliori alternative a Spinbot nel 2025 (Recensioni e prezzi)

Da fare affidamento su Spinbot per la creazione di contenuti? Non vi biasimiamo: dopo tutto, tutti amano le cose gratis. Ma non c'è nulla di male nel verificare alcune alternative a Spinbot.

Se volete provare qualcosa di diverso, la tecnologia di oggi ci ha dato una tonnellata di opzioni innovative. La maggior parte di esse utilizza la potenza dell'intelligenza artificiale. Come risultato, la creazione di contenuti IA è diventata rapidamente popolare tra le aziende di oggi. 🙌

Quindi, facciamo un giro in un paesaggio di possibilità in cui le parole prendono il volo e le frasi si animano. Speriamo che vi piaccia la nostra selezione delle migliori alternative a Spinbot che la tecnologia odierna ha da offrire.

Ognuna di esse è una stella splendente a sé stante e abbiamo evidenziato funzionalità, informazioni sui prezzi e recensioni per dimostrarlo.

Cosa cercare in un'alternativa a Spinbot?

Con centinaia di alternative a Spinbot, scegliere la migliore può richiedere molto tempo. Ma, come sempre, noi siamo qui per rendervi la vita più facile. 🙂

Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che ci hanno aiutato a restringere il campo alle 10 migliori alternative a Spinbot nel 2024:

Accuratezza: Cercate qualcosa con capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di controllo grammaticale per garantire accuratezza e qualità.

Cercate qualcosa con capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e di controllo grammaticale per garantire accuratezza e qualità. /IA: Scegliete un prodotto alimentato dall'IA. Strumenti di IA per la creazione di contenuti sono la crème de la crème e non c'è motivo di evitare questa potente tecnologia per i contenuti nuovi o esistenti per riscrivere articoli o blog

Compatibilità: Trovate un'alternativa che si integri con gli strumenti e le piattaforme esistenti per migliorare il vostro flusso di lavoro.

Trovate un'alternativa che si integri con gli strumenti e le piattaforme esistenti per migliorare il vostro flusso di lavoro. Personalizzazione: Scegliete un'alternativa a Spinbot con opzioni personalizzate per controllare l'output e creare il tono giusto per il vostro marchio. 🛠️

Scegliete un'alternativa a Spinbot con opzioni personalizzate per controllare l'output e creare il tono giusto per il vostro marchio. Qualità dell'output: Si desidera un prodotto in grado di generare contenuti coerenti e di alta qualità, che si leggano in modo naturale e che conservino il significato dell'utente.

Si desidera un prodotto in grado di generare contenuti coerenti e di alta qualità, che si leggano in modo naturale e che conservino il significato dell'utente. Reputazione: Ricordatevi di ricercare la reputazione e le recensioni dei nuovi strumenti di lavoro per essere sicuri di sapere a cosa andate incontro.

Ricordatevi di ricercare la reputazione e le recensioni dei nuovi strumenti di lavoro per essere sicuri di sapere a cosa andate incontro. Assistenza: È consigliabile un'alternativa dotata di un supporto clienti affidabile e di aggiornamenti regolari per far sì che le cose funzionino senza intoppi.

È consigliabile un'alternativa dotata di un supporto clienti affidabile e di aggiornamenti regolari per far sì che le cose funzionino senza intoppi. **Un'interfaccia user-friendly, controlli intuitivi e tutorial approfonditi sono elementi indispensabili per mantenere la produttività a pieno ritmo.

Efficiente dal punto di vista dei costi: Anche se la versione gratis di uno strumento di intelligenza artificiale è sempre un vantaggio, non abbiate paura di dare un'occhiata ad alcune delle alternative a Spinbot a prezzi accessibili presenti in questo elenco

Le 10 migliori alternative a Spinbot da usare nel 2024

Preparatevi a entrare nel fantastico mondo dei generatori di contenuti IA e degli spinners per la scrittura di articoli. Quindi, senza ulteriori indugi, vi presentiamo con orgoglio questo elenco stellare delle migliori alternative a Spinbot nel 2024.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Non è una sorpresa che ClickUp sia in cima al nostro elenco. E con diversi riconoscimenti all'attivo, siamo orgogliosi di dire che non è (solo) perché siamo di parte. Ad esempio, ClickUp è stata votata come numero 1 in Software per il project management nel 2024 su G2 !

Oh, e vi abbiamo menzionato che abbiamo appena fatto debuttare un'IA unica nel suo genere?

ClickUp è l'alternativa definitiva a Spinbot perché non è solo un'intelligenza artificiale strumento per la scrittura di articoli ! Al suo posto, il file Assistente di scrittura ClickUp AI utilizza centinaia di prompt IA creati a mano e supportati da ricerche per generare articoli, email, riepiloghi, piani d'azione e altro ancora.

Invece di creare articoli e sperare di ottenere contenuti unici, ClickUp strumento di scrittura genera nuovi contenuti da zero grazie alla tecnologia IA. È come avere uno scrittore di contenuti tascabile pronto ad aiutarvi a creare contenuti originali in pochi secondi! 🤩

Gli algoritmi di ClickUp sono progettati per creare contenuti di qualità che superino il test dei controllori di plagio come Copyscape per evitare problemi SEO. Dopotutto, i motori di ricerca preferiscono l'unicità e possono penalizzare di conseguenza i contenuti spun, anche con i titoli degli articoli e la SEO migliori.

Oltre alla generazione di contenuti, ClickUp offre l'accesso a una serie di altre preziose funzionalità che faranno la gioia dei gestori del progetto e dei team! Da calendari di marketing alla gestione del flusso di lavoro, ClickUp fa tutto. E le nostre integrazioni estese vi aiutano a raccogliere tutto il vostro lavoro in un'unica dashboard facile da usare, in modo da non perdere nulla.

Vale la pena provare ClickUp se volete qualcosa di più di una riformulazione, di una riformulazione e di un testo leggibile. E se non vi piace, vi offriamo una garanzia di rimborso di 30 giorni. In breve, non avete nulla da perdere!

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

ClickUp AI Toolbar semplifica il miglioramento della scrittura con un solo clic 🌻

È il primo strumento basato sui ruoli Strumenti di IA completamente ottimizzato per il project management

Si integra con oltre 1.000 strumenti, tra cui WordPress, Slack, Asana, HubSpot, Google Drive, Figma, YouTube, Zoom e Zendesk

ClickUp AI è in grado di riconoscere diverse lingue e di generare contenuti nella stessa lingua; inoltre, la piattaforma ClickUp in inglese è in corso di traduzione in diverse lingue, con una versione in spagnolo già disponibile

Eccellente funzione con oltre 100 Strumenti di scrittura di IA Il team può scegliere tra la versione per Mac, quella per Windows, l'app e l'estensione per Chrome

Piani premium accessibili a partire da soli $5/mese

Il piano Free Forever include la maggior parte delle funzionalità/funzione di ClickUp

Accesso a centinaia di altre funzionalità/funzione, tra cui Documenti, modelli per i social media , modelli di piano di progetto , lavagne online, chat, monitoraggio del tempo nativo, supporto 24/7 e oltre 15 visualizzazioni personalizzate per il project management 👀

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero dover affrontare una curva di apprendimento (facilmente risolvibile con demo gratuite e la formazione)

ClickUp AI non è incluso nella versione gratuita (ma è in arrivo un accesso limitato alla versione di prova gratuita)

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

4,7/5 (oltre 6.000 recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

2. Ipotenusa IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Hypotenuse-AI.jpg Alternative a Spinbot: Ipotenusa IA /$$$img/

via Ipotenusa IA Hypotenuse IA è un generatore di contenuti progettato per semplificare il flusso di lavoro. Ha come traguardo i social media, le descrizioni dei prodotti, le pagine di destinazione dell'e-commerce e i progetti di copywriting, ma è utile anche per i blogger e per chiunque abbia bisogno di accedere a contenuti leggibili.

Oltre a scrivere articoli, Hypotenuse IA è in grado di trasformare le parole chiave in immagini straordinarie per arricchire il contenuto e mantenere il pubblico coinvolto. È inoltre dotato di un riepilogatore che consente di incollare pezzi di testo (con un numero di parole limitato) nello strumento di filatura e di ottenere brevi e concisi trafiletti.

Il

Le migliori funzionalità di Hypotenuse IA

Specializzata per i casi di e-commerce - produce contenuti in massa per arricchire il vostro negozio

Produce schemi di articoli basati su singole frasi per facilitare il lavoro di chi scrive contenuti

Utilizza una semplice API o importa i dati di Shopify per inviare informazioni sui prodotti e recuperare le descrizioni degli stessi 📚

Versione di prova gratuita disponibile per sette giorni

Limiti dell'IA di Hypotenuse

I piani tariffari premium potrebbero essere troppo costosi per alcuni utenti

Alcune recensioni riportano contenuti illeggibili che richiedono una completa riscrittura utilizzando altri strumenti strumenti di copywriting Prezzi IA Ipotenusa

Starter: $24/mese per utente

$24/mese per utente Crescita: $49/mese per utente

$49/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4.4/5 (<5 recensioni)

4.4/5 (<5 recensioni) Capterra: 5/5 (1 recensione)

3. Spin Rewriter

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Spin-Rewriter.jpg Alternative a Spinbot: Spin Rewriter /$$$img/

via Spin Rewriter Spin Rewriter è uno strumento per lo spinning di articoli ad alto volume con IA per la parafrasi del testo che funziona come un thesaurus integrato. Questa app per lo spinning di articoli basata sul web dispone di un solido strumento di parafrasi per trasformare un articolo incollato in centinaia di articoli centrifugati.

Questo strumento di filatura di articoli utilizza la rivoluzionaria tecnologia di filatura semantica del linguaggio naturale emulato (ENL) per comprendere il contenuto degli articoli inseriti. Estrae il significato di ogni parola incollata e utilizza i sinonimi per creare contenuti leggibili dall'uomo con un semplice pulsante. ✨

funzionalità/funzione migliori di #### Spin Rewriter

Genera velocemente fino a 1.000 varianti di un singolo articolo incollato

Aggiunge immagini libere da copyright a ogni articolo con un pulsante

Supporta i cinque formati più popolari di Spin Rewriter e fornisce un controllo grammaticale

Video tutorial dettagliati

Integrazione con i grandi nomi Strumenti di IA per il SEO La tecnologia basata su cloud lavora su tutti i dispositivi e le piattaforme



Limiti di Spin Rewriter:

Nessuna versione gratuita per lo spinning di articoli, ma è disponibile una versione di prova gratuita di cinque giorni

Recensioni personalizzate al momento limitate

Prezzi di Spin Rewriter

Mensile: $47/mese per utente

$47/mese per utente Annuale: $197/anno per utente

$197/anno per utente Vita: $497 pagamento unico

Spin Rewriter valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. ParolaAi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/WordAi.jpg Alternative a Spinbot: WordAi /$$$img/

via ParolaAi WordAi è uno spinner di articoli basato sull'IA e progettato per riscrivere frasi e paragrafi in nuovi contenuti. L'IA di questo programma distingue le parole e la loro interazione con le altre per garantire che ogni sinonimo utilizzato abbia senso in una determinata frase.

WordAi vi aiuta a creare articoli paragonabili a quelli che può produrre un autore umano di contenuti, riscrivendo completamente ogni frase. È inoltre in grado di riscrivere i contenuti IA generati da programmi come ChatGPT per ottenere un tono più umano.

Funzionalità/funzione migliori di WordAi

Ottimizzato per team commerciali e aziende di e-commerce

Utilizza un'analisi predittiva avanzata per produrre articoli generati dall'IA di alta qualità

La funzionalità/funzione di controllo grammaticale consente di analizzare i contenuti esistenti per verificare la presenza di errori e toni prima di pubblicarli

Le opzioni dell'IA consentono di dividere le frasi, migliorare la qualità e descrivere le idee in modo diverso, a seconda delle necessità

Versione di prova gratuita di tre giorni per un article spinner

Limiti di WordAi

Non esiste una versione gratis, ma è disponibile una versione di prova gratuita di tre giorni

Alcune recensioni riportano problemi di plagio con lo strumento di parafrasi e penalizzazioni per contenuti duplicati nelle ricerche

Prezzi di WordAi

Mensile: $57/mese per utente

$57/mese per utente Annuale: $27/mese per utente

$27/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WordAi

G2: 3.9/5 (15+ recensioni)

3.9/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (10+ recensioni)

5. Scrittura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Writesonic.jpg Scrittura elettronica /$$img/

via Scritture sonoreScrittura è una piattaforma IA per la scrittura di contenuti e la generazione di immagini. Dispone di strumenti che semplificano i processi di pianificazione, scrittura, modifica e pubblicazione di post di blog, annunci, aggiornamenti dei social media, descrizioni di prodotti di e-commerce ed email di marketing ottimizzati per la SEO.

Questo strumento per la creazione di articoli vuole ispirare lo scrittore di talento che c'è in ognuno di noi, offrendo un aiuto per creare e riscrivere contenuti di alta qualità con il semplice clic di un pulsante. Inoltre, lavora come estensione di ChatGPT ed è addestrato su ampi set di dati GPT.

Le migliori funzionalità/funzioni di Writesonic

Generare raccomandazioni di idee e contenuti con l'assistente di scrittura IA di Writesonic

Trova citazioni credibili per rendere i tuoi articoli più utili per i lettori e per ottenere un posizionamento più alto nelle ricerche

Software dell'assistente di scrittura IA lavora su qualsiasi dispositivo a cui voi e i membri del vostro team fate affidamento

L'editor di stile e lo strumento di parafrasi aiutano a rendere i contenuti filati più naturali e appropriati per il vostro marchio

Utilizzo IA per generare biografie professionali e didascalie per i social media

Limiti di Writesonic

Non esiste un piano Free, ma una versione di prova gratuita di 10.000 parole

Alcune reportistiche riportano di aver speso soldi extra per i crediti a causa dei limiti del conteggio mensile delle parole

Prezzi di Writesonic

Pro: A partire da $12,76/mese per utente

A partire da $12,76/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Writesonic

G2: 4,7/5 (1.500+ recensioni)

4,7/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.500+ recensioni)

6. QuillBot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/QuillBot.jpg QuillBot /%img/

via QuillBot QuillBot è una piattaforma di IA che fornisce una suite di strumenti progettati per automatizzare gli aspetti meccanici della scrittura. La sua funzione principale è quella di filare gli articoli, ma può anche servire come "co-scrittore" per espandere gli input generati dagli utenti.

Questo strumento di parafrasi basato sul web presenta un intervallo di funzioni che aiutano a generare contenuti per blog, email di marketing e altro ancora. Inoltre, è uno degli unici strumenti di questo elenco (a parte ClickUp) con un piano Free! 🙌

Le migliori funzionalità/funzione di QuillBot

Gli strumenti di scrittura consentono di parafrasare, girare, riepilogare/riassumere, tradurre, controllare il plagio e ampliare la scrittura originale

Gli strumenti grammaticali includono un controllore grammaticale, un correttore di bozze, un controllore ortografico, un controllore della punteggiatura e un controllore di saggi

Gli strumenti di citazione possono generare citazioni APA e MLA per rendere il contenuto più credibile

Piano Free disponibile per lo strumento di parafrasi

Limiti di QuillBot

Alcuni utenti segnalano problemi legati all'accesso limitato alle funzionalità/funzione del piano Free

Richiede il passaggio da una finestra all'altra e occasionalmente produce problemi tecnici

Prezzi di QuillBot

**Gratis

Premium: $19,95/mese per utente

$19,95/mese per utente Team: Prezzi personalizzati disponibili

Valutazioni e recensioni di QuillBot

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

Prova questi_

**Altre alternative a QuillBot _

!

7. Copia.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Copia.ai /$$$img/

via Copia.IACopia.ai è un riformulatore di paragrafi e un generatore di contenuti alimentato dall'IA, progettato per aiutare team, blogger e gestori dei social media a generare testi più velocemente. Il suo scopo è anche quello di stabilire una leadership di pensiero e costruire la fiducia dei clienti, migliorando l'efficacia della vostra azienda.

Con il piano Pro, è possibile personalizzare questo strumento di scrittura IA per generare contenuti leggibili come un essere umano e adattati alle proprie esigenze. Si tratta di una delle migliori alternative a Spinbot perché vi aiuta sia che stiate creando descrizioni di prodotti o riepilogando/riassumendo le vostre strategia di gestione del marchio per gli azionisti.

Le migliori funzionalità di Copy.ai

Genera didascalie di Instagram, email di marketing e paragrafi con il semplice clic di un pulsante

Creazione di contenuti in 29 lingue diverse

Accesso a oltre 90 strumenti di scrittura, tra cui un generatore di lettere di dimissioni, un generatore di titoli SEO, uno spinner di paragrafi, una riscrittura di articoli e uno strumento di parafrasi

Ispira i tuoi contenuti unici con idee e schemi generati dall'IA

Trova citazioni per rendere i tuoi contenuti più credibili per gli utenti e i motori di ricerca

Piano Free disponibile

Limiti di Copy.ai

Il piano Pro limita il numero di utenti a cinque: per ulteriori utenti è necessario passare al piano Enterprise

Il piano Free non consente l'accesso alle funzionalità/funzione più recenti di article rewriter o a lingue diverse

Alcuni utenti segnalano contenuti imprecisi e grammaticalmente scorretti

Prezzi di Copy.ai

**Gratuito

Pro: $36/mese

$36/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Copy.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (50+ recensioni)

8. Scimpanzé Riscrittore

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Chimp-Rewriter.jpg Alternative a Spinbot: Chimp Rewriter /$$$img/

via Riscrittore Chimp Chimp Rewriter è un software per la riscrittura di articoli basato sull'IA che utilizza la PNL per creare rapidamente contenuti. Il software consente anche di cercare articoli da riscrivere utilizzando i suoi algoritmi di IA, in modo da poter prendere immagini e video esistenti per i propri contenuti.

Il software IA è una delle migliori alternative a Spinbot, programmato per riconoscere il linguaggio, la sintassi e la prosa per riprodurre gli articoli. Il tutto con il lavoro richiesto per fare in modo che il significato originale rimanga intatto, pur utilizzando nuove parole e strutture linguistiche. Da fare premendo un pulsante e facendo girare gli articoli in pochi secondi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chimp Rewriter

Integrazione con ChatGPT API per un'esperienza IA senza soluzione di continuità

Integrazione con grandi nomi app per la creazione di contenuti Filatura di articoli e integrazione di immagini e video esistenti per un'esperienza di contenuto completa

Lavora con strumenti SEO come WP Robot, RankWyz, Ultimate Demon e SEO Content Machine per aiutare i contenuti a posizionarsi meglio nei motori di ricerca

Limiti di Chimp Rewriter

Recensioni e feedback dei clienti disponibili in misura limitata

Non esiste un piano gratuito, ma è disponibile una versione di prova gratuita di 14 giorni

Prezzi di Chimp Rewriter

Mensile: $15/mese per utente

$15/mese per utente Annuale: $99/anno per utente

Valutazioni e recensioni di Chimp Rewriter

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Articolo Fucina

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Article-Forge.jpg Fucina di articoli /$$$img/

via Articolo Fucina Article Forge è un programma di scrittura IA progettato per generare contenuti di alta qualità in meno di un minuto. Lo strumento è addestrato con gli stessi modelli di apprendimento profondo utilizzati da Google.

Questa piattaforma IA è anche in grado di creare articoli e di ottimizzare i contenuti per la SEO, per aiutarvi a posizionarvi più in alto nei motori di ricerca e a generare più traffico sul vostro sito web. Quindi, che si tratti di email di marketing, contenuti per blog o pagine di destinazione, tutto viene generato in base alle linee guida SEO.

Le migliori funzionalità/funzioni di Article Forge

Genera contenuti basati su parole chiave

Ottimizzato per aziende di e-commerce e team commerciali

Ogni articolo è generato dall'IA da zero per ridurre l'incidente di contenuti duplicati e plagiati

SEO AutoPilot crea blog Web 2.0 con backlink di valore

Parafrasi di contenuti SEO esistenti con l'integrazione di WordAi

Versione di prova gratuita di cinque giorni

limiti di #### Article Forge

Richiede un aumento del prezzo per limiti di parole mensili più elevati

La lunghezza dell'output è limitata a 1.500 parole, il che impedisce ad alcuni utenti di generare i post e gli articoli di cui hanno bisogno

Alcuni utenti segnalano problemi di grammatica, plagio ed errori tecnici

Prezzi di Article Forge

Standard: $13/mese per utente per 25.000 parole

$13/mese per utente per 25.000 parole Aziendale: Contattare per i prezzi

Article Forge valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (40+ recensioni)

4.1/5 (40+ recensioni) Capterra: 4/5 (<10 recensioni)

10. Barra di crescita

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/GrowthBar.jpg Alternative Spinbot: GrowthBar /$$$img/

via Barra di crescita GrowthBar è uno strumento di scrittura orientato alla SEO che utilizza l'IA generativa e l'NLP per scrivere post ottimizzati su quasi tutti gli argomenti. Inoltre, il software offre raccomandazioni SEO per il numero di parole, i collegamenti interni e le parole chiave dell'indice semantico latente per aiutare i contenuti a rimanere visibili nei motori di ricerca.

L'IA può essere utilizzata per generare email commerciali, newsletter, comunicati stampa, descrizioni di prodotti, post di blog e aggiornamenti sociali. E se lavorate con un team, potete invitare una manciata di membri a unirsi a voi su GrowthBar per collaborare!

Le migliori funzionalità di GrowthBar

Gli strumenti di collaborazione vi permettono di invitare il vostro team a creare facilmente contenuti generati dalla SEO

GrowthBar IA Draft Builder passa dalla bozza al post in meno di due minuti

Utilizza 7 miliardi di suggerimenti di parole chiave per ispirare contenuti migliori e più creativi

Utilizzo di più Funzionalità/funzione dell'IA per generare descrizioni di prodotti , comunicati stampa ed email di marketing

Generatore di IA personalizzato per scrivere con la voce del vostro marchio

Versione di prova gratuita di cinque giorni

Limiti della GrowthBar

I prezzi premium possono essere troppo alti per le piccole aziende e i team più grandi

Alcuni utenti segnalano problemi con la grammatica e la struttura delle frasi

I limiti rigidi per gli utenti possono essere troppo restrittivi per i team di medie e grandi dimensioni

Prezzi di GrowthBar

Standard: $79/mese (limite di due utenti)

$79/mese (limite di due utenti) Pro: $139/mese (limite di cinque utenti)

$139/mese (limite di cinque utenti) Agenzia: $249/mese (limite di 10 utenti)

$249/mese (limite di 10 utenti) Team: Contattare per demo e prezzi

Valutazioni e recensioni di GrowthBar

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (<10 recensioni)

Pronti a rivoluzionare la vostra scrittura?

Cosa state aspettando? Queste alternative a Spinbot alimentate dall'IA possono portare i vostri contenuti a un livello superiore. Che siate alla ricerca di contenuti generati dall'IA da zero o di un modo più veloce per elaborare articoli esistenti, questi strumenti rivoluzioneranno il vostro lavoro e vi permetteranno di dedicare più tempo alle cose che contano. (Chi vuole fare l'happy hour?)

Vi consigliamo di iniziare con ClickUp, che fa molto di più che generare contenuti. Ottimizzerete il vostro flusso di lavoro, pianificherete i vostri progetti e rispetterete le vostre scadenze in men che non si dica!

Credeteci, non avete vissuto prima di aver centralizzato il vostro lavoro in tutte le app in un'unica area di lavoro intuitiva e collaborativa. Scaricate l'app ClickUp oggi stesso .