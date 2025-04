10 Migliori strumenti di project management per lo sviluppo software nel 2025

Lo sviluppo di un software è come la costruzione di una casa: richiede molto tempo e una preparazione estesa, con molti reparti diversi che lavorano insieme per realizzarlo. 🛠️

Se il team non dispone di un solido sistema organizzativo, è probabile che si verifichino costosi ritardi e clienti insoddisfatti. Ecco perché ogni team di sviluppo ha bisogno di un'ottima organizzazione strumento per il project management . È un hub per tutte le informazioni necessarie, come i requisiti del cliente e le attività, che facilita la comunicazione tra team, gestori e clienti.

Consultate il nostro elenco dei top 10 project management per lo sviluppo del software strumenti con un'analisi completa delle loro funzionalità/funzione, dei prezzi, dei limiti e delle recensioni degli utenti.

Vantaggi dell'uso degli strumenti di project management per lo sviluppo del software

L'uso di strumenti di project management per lo sviluppo del software può portare numerosi vantaggi alle organizzazioni. Questi strumenti facilitano una migliore comunicazione e collaborazione tra i membri del team, fornendo una piattaforma centralizzata per la condivisione di informazioni e aggiornamenti. Questo non solo migliora il coordinamento, ma aiuta anche a risolvere eventuali conflitti o incomprensioni.

Gli strumenti di project management semplificano i flussi di lavoro automatizzando le attività ripetitive, impostando notifiche e promemoria e fornendo una struttura chiara per l'esecuzione dei progetti. Questo porta a un aumento dell'efficienza e della produttività, in quanto i membri del team possono concentrarsi su attività di valore anziché su quelle amministrative.

Cosa cercare negli strumenti di project management per lo sviluppo del software?

Per essere efficace, lo sviluppo del software software di project management deve essere:

Facile da usare: Intuitivo, accessibile da più dispositivi e ricco di funzionalità/funzione che aiutano a lavorare e collaborare in modo più efficace Personalizzabile e scalabile: Adattabile alle vostre esigenze specifiche, soprattutto in caso di crescita aziendale Sicurezza: Con misure di sicurezza che garantiscono la protezione e la riservatezza dei dati Reportistica: Permette di misurare e tracciare lo stato di avanzamento, aiutandovi a migliorare i vostri processi Integrabile: Si integra perfettamente con lo stack tecnologico esistente, come i software di sviluppo e CRM

10 Migliori strumenti di project management per lo sviluppo software nel 2024

Questi strumenti di project management per lo sviluppo di software vi aiuteranno a rimanere organizzati, a comunicare senza sforzo e a raggiungere nuovi livelli di produttività. Come risultato, i vostri client saranno felici e la vostra azienda prospera! 🎉

1. ClickUp #### Il migliore per il project management dello sviluppo software

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Software-Development-Template-1400x694.png Modello di sviluppo software ClickUp /$$$img/

Visualizzate un quadro completo dei vostri piani di sviluppo con ClickUp

ClickUp è un software polivalente di project management progettato per aumentare la produttività . Offre varie funzionalità/funzioni e opzioni di personalizzazione adatte a ogni azienda. Per risparmiare tempo prezioso, si può iniziare con uno dei tanti modelli precostituiti, come questo comodo Modello di sviluppo software .

Create un'area di lavoro per la vostra azienda e raggruppate tutte le attività secondarie in spazi e cartelle, come roadmap, backlog e tracker dei problemi. Con oltre 15 viste, tra cui Elenco, Bacheca Kanban e Grafico di Gantt è possibile visualizzare tutto il lavoro che ci aspetta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-Kanban-Bacheca-View-1400x768.png ClickUp Vista Bacheca /$$$img/

Visualizzate e gestite tutte le attività del backlog con ClickUp

Per assegnare le priorità alle attività, assegnate diversi punti dello sprint , stati personalizzati , tag ed etichette. Le automazioni sono anche personalizzabili per ottimizzare il flusso di lavoro. È possibile creare dipendenze tra le attività e aggiungere commenti, liste di controllo e stime di durata. Gli sviluppatori non devono più destreggiarsi tra più app, perché possono monitorare il proprio tempo all'interno del modello.

Raccogliere bug e richieste di problemi è un gioco da ragazzi con ClickUp 🍰

Chiedete ai vostri client di compilare un modulo di modulo d'assunzione e convertirlo facilmente in attività. Gestite sprints e release e accedete alle attività reportistica in tempo reale con l'Agile Dashboard, con tanto di burndown, burnup e grafici di velocità .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Numerosi modelli precostituiti per la gestione delle attività e dei progetti, oltre a lavagne online e grafici di Gantt, appositamente realizzati per i team di sviluppo software

15+ visualizzazioni

Stati personalizzati, tag ed etichette

Monitoraggio del tempo

Raccolta di bug e richieste di problemi con moduli di assunzione

Monitoraggio dello stato in tempo reale

Integrazione nativa con oltre 1.000 strumenti e più tramite API

Accessibile su web e mobile

Limiti di ClickUp

Numero di funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate può essere travolgente all'inizio

Aggiornamenti frequenti a volte portano a tempi di caricamento più lenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente*

: $7/mese per utente* Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda: Contatto per i prezzi *I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

Ecco cosa dicono gli utenti di questo strumento:

2. Progetti Zoho

Migliore per i piccoli team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image6-3-1400x829.png Esempio di Zoho Progetti /$$$img/

via Progetti Zoho Zoho è un noto provider che offre una suite di strumenti di project management per aiutare a organizzare la vostra azienda. Zoho Projects è uno strumento specifico per il project management, molto adatto ai team di ingegneri e sviluppatori di software.

Organizza i progetti suddividendoli in attività cardine, attività secondarie, problemi e bug. È possibile inserire nuovi elementi con pochi clic grazie alla funzionalità di aggiunta universale e impostare dipendenze, ricorrenze e promemoria.

Abilitando la funzionalità di roll-up si visualizza una visione completa del progetto, consentendo di vedere come le singole attività contribuiscono alle prestazioni complessive. Impostate le linee di base del progetto per rispettare i tempi e fate riferimento ai report delle attività, dei problemi e dei timesheet per monitorare lo stato.

Zoho Projects offre numerose personalizzazioni gestione delle attività opzioni, dal colore e layout della dashboard ai campi personalizzati, alle visualizzazioni, agli stati, ai tag, alle funzioni e all'automazione. Collaborare con il proprio team è un gioco da ragazzi grazie a forum, chat e feed interattivi.

Questo strumento non è il solito task manager: è una soluzione completa che può gestire anche il monitoraggio del tempo e il budget!

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Projects

Numerose opzioni di personalizzazione, tra cui la possibilità di personalizzare i file automazioni per il flusso di lavoro Roll-up

Linee di base del progetto

Forum e chattare per una facile collaborazione

Monitoraggio del tempo e budgeting

Integrazione nativa con altri strumenti Zoho e oltre 20 strumenti esterni + Zapier

Strumenti per il project management disponibili su web e mobile

Limiti di Zoho Projects

Supporto clienti potrebbe essere migliore

Versione mobile è limitata in termini di funzioni

Prezzi di Zoho Projects

Free fino a tre utenti

fino a tre utenti Premium : 4$/mese per utente

: 4$/mese per utente Azienda: $9/mese per utente

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

Ecco cosa dicono gli utenti di Zoho Projects:

3. Scoro

Il migliore per la gestione end-to-end

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Scoro.jpg Esempio di Scoro /$$$img/

Gestite efficacemente il vostro tempo e il vostro budget con Scoro Scoro è un software di gestione del lavoro end-to-end progettato per aiutarvi a gestire efficacemente il vostro tempo e le vostre risorse.

Date priorità alle vostre attività con il Planner drag-and-drop e la Bacheca Kanban. Gli sviluppatori possono impostare la loro capacità e disponibilità e tenere sotto controllo il loro tempo e la loro agenda direttamente nell'app. Con le tabelle orarie e la calendari in condivisione è possibile monitorare le ore fatturabili e allocare le risorse in base ai dati reali, indipendentemente dal fatto che lo sviluppo del software sia interno o meno.

Risparmiate tempo utilizzando modelli preimpostati e pacchetti di gestione delle attività e trasformate i preventivi in attività con pochi clic. Potete anche crearli direttamente dalla vostra app di posta elettronica, inoltrando le email alla vostra finestra In arrivo intelligente. Mantenete il vostro progetto in carreggiata e i vostri livelli di stress bassi impostando notifiche automatiche e avvisi di scadenza, ideali per i project management più impegnati.

Rimanete sempre aggiornati e monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale delle attività con Grafici di Gantt . Scoro dispone di numerose opzioni di reportistica che consentono di analizzare i processi, le aree di rischio e i KPI per prendere decisioni migliori. È inoltre possibile monitorare la redditività, confrontare il budget con i risultati effettivi e fare previsioni sulle vendite future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scoro

Funzionalità/funzione avanzate di gestione del tempo e delle attività

Modelli preimpostati e pacchetti di attività

Finestra In arrivo intelligente e facile creazione di attività

Numerose opzioni di reportistica

Budgeting, commerciale e CRM per la gestione delle risorse

Integrazione nativa con oltre 30 strumenti e più con Zapier

Disponibile su web e mobile

Limiti di Scoro

Tra questo elenco di strumenti di project management, Scoro può essere costoso

Nessuna lista di controllo delle attività

La versione per dispositivi mobili è inferiore alla versione web

Prezzi di Scoro

Essenziale : $26/mese per utente

: $26/mese per utente Standard : $37/mese per utente

: $37/mese per utente Pro : $63/mese per utente

: $63/mese per utente Ultimate: prezzo personalizzato

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Scoro

Le recensioni degli utenti mostrano quanto segue:

4. Jira

Migliore per il project management agile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Jira.png Strumenti DevOps: Popup di Jira Insights sulla pagina del Backlog /$$$img/

Preparare i problemi del backlog per i prossimi sprint e monitorare lo stato di avanzamento in Jira Quando si parla di project management software per lo sviluppo di software, Jira è come una celebrità: tutti conoscono il suo nome! 🌟

Per iniziare, utilizzate uno dei suoi Modelli Agile ad esempio, Scrum, Kanban, Monitoraggio dei bug , o DevOps e personalizzarlo per adattarlo al vostro flusso di lavoro e al vostro team in crescita. Con l'automazione drag-and-drop, è possibile ottimizzare qualsiasi processo di sviluppo software in pochi minuti.

Nel backlog, pianificare gli sprint dando priorità alle epiche e ai problemi e mappando le dipendenze. La visualizzazione della roadmap consente di avere un quadro generale della Sequenza del progetto. Per aiutarvi a monitorare le prestazioni del team e a identificare i colli di bottiglia, Jira offre più di 12 report predefiniti con approfondimenti in tempo reale e fruibili dai project manager.

Visualizzate e create rami e richieste di pull e rivedete i commit nel pannello Sviluppo. Integrando lo strumento di project management con il vostro software di sviluppo, potete accedere al vostro codice in app, collaborare con il vostro team in modo più efficace e ottimizzare il processo di sviluppo Test QA processo.

Volete vedere i migliori strumenti di project management da usare al posto di Jira? Date un'occhiata al nostro elenco di strumenti per la gestione dei progetti *top alternative a Jira* !

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Dettagliato modelli per il project management Automazioni drag-and-drop

Più di 12 reportistiche

Accesso al codice in app per progetti di sviluppo software

Pannello di sviluppo

Integrazione nativa con oltre 1.000 strumenti

Disponibile su web e mobile

Limiti di Jira

Richiede alcuniabituarsi a e molti non riescono ad abituarsi a /%href/

Design dell'interfaccia utente potrebbe essere più semplice e accattivante per l'utente

È difficile mantenere la produttività, quindi forse è il caso di ascoltare Mike Fry "The Tech Guy" su questo punto

Prezzi di Jira

Free per un massimo di 10 utenti

per un massimo di 10 utenti Standard : $7,25/mese per utente*

: $7,25/mese per utente* Premium : $15,75/mese per utente

: $15,75/mese per utente Azienda:prezzo personalizzato

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Jira

Ecco cosa dicono gli utenti di questo strumento:

5. Redmine

Il miglior strumento open source per il project management

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Redmine.png Esempio di Redmine /$$$img/

Gestite gratuitamente i vostri progetti con Redmine Redmine è un'applicazione web open-source di project management disponibile in 49 lingue. È flessibile e può supportare più progetti e sottoprogetti, consentendo di impostare per ciascuno di essi le autorizzazioni degli utenti in base ai ruoli.

In il tracker dei problemi , impostare stati personalizzati, tipi di elementi e transizioni del flusso di lavoro. Toggl sulla creazione automatica di problemi via email a risparmiare tempo e lavoro richiesto. È possibile osservare la sequenza temporale nella vista Gantt o nel calendario e registrare il tempo registrato a livello di progetto o di ticket.

Con i semplici reportistica di Redmine, analizzate le metriche più importanti, come il tempo per utente, il tipo di problema o la categoria, e liberate la potenza del processo decisionale guidato dai dati!

Se sono bloccati, i vostri compagni di squadra possono consultare il wiki del progetto, il forum o discutere nei commenti. Redmine dispone di numerosi componenti aggiuntivi, come ad esempio Estensioni per Chrome per facilitare il monitoraggio del bug o il tempo registrato.

Le migliori funzionalità/funzione di Redmine

Gratuito

Semplice e leggero

Progetti multipli

Supporto multilingue

Creazione automatica di problemi via email

Integrazione nativa con oltre 100 strumenti e più con Zapier

Disponibile su web, desktop e mobile

Limiti di Redmine

Interfaccia utente obsoleta

Personalizzazioni limitate

Le funzionalità/funzione di gestione delle attività non sono così forti come quelle di altri siti in questo elenco

Prezzi di Redmine

L'uso di questo strumento è gratuito.

Valutazioni e recensioni di Redmine

Ecco come gli utenti valutano questa app:

Bonus: Scoprire

[I migliori strumenti open-source per il project management nel 2024](/blog?p=105956) può essere difficile

Prezzi di Celoxis

Cloud : $22,50/mese per utente*

: $22,50/mese per utente* On Premise: prezzo personalizzato

*Il prezzo elencato si riferisce al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di Celoxis

Il verdetto finale degli utenti è:

9. TeamGantt

Il migliore per il project management dei grafici Gantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TeamGantt-1400x883.png Gestire attività e sequenze in un grafico di Gantt con TeamGantt /$$$img/

Pianificare è semplice con TeamGantt grafici drag-and-drop

TeamGantt ha adottato un approccio diverso al project management, concentrandosi principalmente su grafici Gantt semplici da trascinare. Tuttavia, presenta altre visualizzazioni, come il calendario e il tabellone, oltre a molti altri strumenti che aiutano a gestire il carico di lavoro.

È possibile utilizzare uno dei modelli o partire da zero. Si possono definire le attività, le attività cardine e le dipendenze, quindi assegnare le attività utilizzando l'opzione Modello RACI (Responsabili, Account, Consulenti, Informati).

Teams consente di assegnare il lavoro in base alla capacità e alla disponibilità del team e di gestire altre risorse, come attrezzature e materiali. Collaborate tramite chat o aggiornamenti e monitorate il tempo in app. Per determinare se siete in ritardo e dove fare riferimento allo stato di salute del progetto o al rapporto di base, che sono ottimi strumenti per lo sviluppo del software in particolare.

Le migliori funzionalità/funzioni di TeamGantt

Grafici Gantt trascinabili e modificabili

Modelli precostituiti

Assegnazione RACI

Gestione delle risorse e piano di capacità Salute del progetto e reportistica di base

Integrazione nativa con 7 strumenti e altri ancora tramite Zapier o API

Disponibile su web e mobile

Limiti di TeamGantt

Costoso per i team più piccoli alla ricerca del miglior software per il project management

Potrebbe esseredifettoso quando si ha a che fare con progetti di grandi dimensioni

Prezzi di TeamGantt

gratuito : Lite

Lite Lite : $19/mese per manager

: $19/mese per manager Pro : $49/mese per manager

: $49/mese per manager Azienda: $99/mese per manager

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

Lo strumento è valutato come segue:

Vedi questi_

Alternative al TeamGantt _

!

10. KrispCall

Il migliore per le telefonate

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/KrispCall.png Esempio di KrispCall /$$$img/

tramite KrispCall Sebbene non sia un software per il project management, KrispCall può aiutarvi in modo efficace collaborare con il team di sviluppo e con i client . È un sistema telefonico basato sul cloud adatto ad aziende di ogni forma e dimensione. 📏

Oltre alle chiamate e ai testi standard, è possibile accedere a funzionalità/funzione quali chiamate in attesa, risposta vocale interattiva (IVR), note di chiamata, trasferimento, segreteria telefonica e un CRM leggero. È inoltre possibile registrare e monitorare le chiamate e analizzarle con analisi in tempo reale. Presto KrispCall sarà in grado di integrarsi con il CRM, il commerciale e altri strumenti utilizzati per gestire la vostra azienda.

Le migliori funzionalità/funzione di KrispCall

Sistema telefonico basato su cloud

IVR

Note sulle chiamate

Segreteria telefonica

CRM leggero

Monitoraggio e analisi delle chiamate

Integrazione nativa con 6 strumenti e altri tramite API (in arrivo)

Disponibile su web, desktop e mobile

Limiti di KrispCall

Poche opzioni di integrazione

Funzioni limitate oltre alla comunicazione

Prezzi di KrispCall

Essenziale : 12$/mese per utente

: 12$/mese per utente Standard : $32/mese per utente

: $32/mese per utente Azienda: prezzo personalizzato

*I prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione mensile

Valutazioni e recensioni su KrispCall

Ecco il punteggio dello strumento:

Affrontare le attività con gli strumenti di project management per lo sviluppo del software

Dalle note adesive e dalle lavagne online ad Agile e oltre, gli strumenti di project management per lo sviluppo software hanno fatto molta strada. Le piattaforme di cui ci occupiamo in questo articolo sono progettate per semplificare il lavoro, dall'organizzazione delle attività e delle scadenze al monitoraggio del bug e alla collaborazione con il team in tempo reale.

Sia che lavoriate a una piccola app o a un sistema su larga scala, questi strumenti di project management vi aiuteranno ad affrontare con sicurezza qualsiasi progetto di sviluppo software che vi si presenti. 💪 Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp !