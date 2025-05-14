15 Migliori strumenti software per la gestione dell'ufficio & sistemi nel 2025

In qualità di manager d'ufficio, avete l'entusiasmante sfida di trasformare il vostro posto di lavoro in una centrale produttiva.

Dalla supervisione delle operazioni d'ufficio alla gestione dei progetti e tutto il resto, l'utilizzo del miglior software di office management aiuterà il vostro team a migliorare le prestazioni e il processo decisionale.

Abbiamo elencato i migliori strumenti e le loro funzionalità/funzioni per aiutarvi a selezionare il vostro sistema di gestione dell'ufficio perfetto. Ma se avete bisogno di una risorsa già pronta per dare il via alle vostre attività e ai vostri progetti, provate con Modello di inventario dell'ufficio di ClickUp !

Riducete la documentazione cartacea registrando tutti i dettagli dell'inventario in un Elenco ClickUp

Cosa cercare in un software di gestione dell'ufficio?

**Manager d'ufficio **dovrebbero cercare strumenti software di gestione dell'ufficio per snellire i processi amministrativi, coordinare le attività, monitorare il tempo e le spese, creare documenti e reportistica e collaborare tra i vari dipartimenti

In un ufficio molto impegnato non ci sono due giorni uguali. Se la vostra organizzazione ha più posizioni, come i magazzini, uffici remoti , rami d'azienda o altre strutture, rimanere informati sugli sviluppi è la chiave per un esito positivo delle operazioni.

Ecco le principali funzionalità/funzione da considerare quando si sceglie un software di gestione dell'ufficio:

Viste Gantt come calendari, grafici di Gantt, sequenze temporali e schede Kanban per visualizzare gli stati di avanzamento, gli eventi e le vacanze

Strumento di gestione dei documenti sulle attività per una trasparenza totale su tutti gli stati di avanzamento

Formule per calcolare con precisione il tempo fatturabile in tutte le fatture

Video incorporato Clip funzione per rendere i Messaggi attivabili

Mappe mentali intuitive per costruire i processi

Limiti di ClickUp

La presenza di così tanti e potenti strumenti di collaborazione può comportare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 6.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Basecamp

via BasecampBasecamp è un popolare sito di strumento per il project management progettato per aiutare le aziende a rimanere organizzate e produttive. Permette ai team di collaborare in un unico luogo, con funzionalità/funzione quali gestione delle attività, spazio di archiviazione, bacheche e calendari. In questo modo è facile tenere traccia dei progetti, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e aggiornare le scadenze al volo.

La piattaforma consente inoltre alle aziende di comunicare in modo più efficiente, permettendo a tutti di essere sulla stessa pagina e di completare rapidamente i progetti. Con il suo design intuitivo e i suoi strumenti potenti, Basecamp è la soluzione perfetta per i team che desiderano semplificare il flusso di lavoro e tenere sotto controllo le attività.

Le migliori funzionalità/funzione di Basecamp

Grafici a collina per vedere visivamente lo stato di avanzamento in salita o in discesa nel tempo

Dashboard dei progetti, degli incarichi e delle scadenze in un'unica pagina

Check-in con sondaggio automatico per il team

Messaggi diretti individuali o di gruppo in app

Sistema di chat e messaggi in tempo reale

Limiti di Basecamp

La forte dipendenza dagli elenchi di cose da fare rende lo strumento inadatto a un project management complesso

Assenza di priorità delle attività (vedere Alternative a Basecamp )

Prezzi di Basecamp

Basecamp : $15 per utente al mese

: $15 per utente al mese Basecamp Pro Unlimited: $299 al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su Basecamp

G2 : 4.1/5 (5.100+ recensioni)

: 4.1/5 (5.100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (14.000+ recensioni)

3. Gregge

via Gregge Flock è un software di chat del team progettato per semplificare la comunicazione organizzando le conversazioni in canali specifici, rendendo più facile la gestione delle discussioni in un unico luogo. Raggruppando le discussioni correlate in canali, i responsabili degli uffici possono accedere facilmente alle informazioni di cui hanno bisogno e trovare rapidamente i messaggi pertinenti, riducendo il tempo necessario per prendere decisioni e risolvere i problemi.

I canali possono essere creati per progetti o attività specifiche, consentendo ai membri del team di collaborare in modo più efficace e garantendo che tutti lavorino per lo stesso obiettivo. Quando le conversazioni sono dedicate ad argomenti specifici, i membri del team possono evitare le distrazioni e rimanere concentrati sulle attività, con il risultato di un lavoro più efficiente ed efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Ricerca integrata per trovare conversazioni, note e documenti dei membri del team

Condivisione dello schermo da qualsiasi dispositivo

Condivisione di note, impegni e promemoria

Note vocali personalizzate

Condivisione di file in tempo reale

Limiti di Flock

Non è adatto come soluzione autonoma per la gestione dell'ufficio

Si rivolge a piccoli team con esigenze di chattare di base

Prezzi di Flock

**Gratis

Pro : $4.50/mese per utente

: $4.50/mese per utente Azienda: Contattare Flock per i dettagli

Valutazioni e recensioni di Flock

G2 : 4.4/5 (200+ recensioni)

: 4.4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

4. Alveare

via AlveareAlveare è uno strumento di project management progettato per aiutare i team a mantenersi organizzati monitorando attività, scadenze e risorse. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato. Inoltre, Hive offre funzionalità/funzione che semplificano la collaborazione tra i membri del team, consentendo loro di condividere facilmente documenti, assegnare attività e comunicare direttamente.

Con la funzionalità Obiettivi, il responsabile di un ufficio può snellire, ottimizzare e automatizzare i processi per produttività dell'azienda e ridurre gli sprechi di tempo e risorse. E gli obiettivi sono facili da visualizzare e gestire sulle intuitive dashboard di Hive!

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Strumenti di collaborazione per commentare le attività, allegare documenti e inviare notifiche

Automazioni per velocizzare i lavori ripetibili per una migliore gestione delle attività

Interfaccia drag-and-drop per creare e assegnare più attività

Funzionalità di reportistica per visualizzare lo stato di avanzamento nel tempo

Dashboard completi per il monitoraggio delle metriche

Limiti di Hive

Limiti di personalizzazione per le diverse visualizzazioni dei progetti

Piani tariffari costosi

Prezzi di Hive

Solo : Free

: Free Team : $12 al mese per utente

: $12 al mese per utente Aziende: Contattare Hive per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Hive

G2 : 4.6/5 (360+ recensioni)

: 4.6/5 (360+ recensioni) Capterra:4.5/5 (150+ recensioni)

Controlla il nostro_ Hive project management guida per tenere traccia delle scadenze dei progetti!_

5. Monday.com

via MondayMonday è una piattaforma di project management innovativa e completa che consente ai team di collaborare in modo più efficiente, snellire i processi e massimizzare la produttività. Offre agli utenti un dashboard intuitivo che consente di gestire facilmente i progetti, assegnare le attività e monitorare lo stato di avanzamento.

La piattaforma offre anche potenti strumenti di comunicazione, come chat, email e videoconferenze, che consentono al responsabile dell'ufficio di tenere tutti sulla stessa pagina. Funzionalità/funzioni aggiuntive come report personalizzati, notifiche automatiche e sincronizzazione del calendario consentono agli utenti di organizzare al meglio i propri carichi di lavoro!

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Uno strumento di monitoraggio del carico di lavoro per vedere le attività correnti del team

Automazioni dei flussi di lavoro per ridurre le attività ripetitive

Oltre 200 modelli per iniziare a lavorare

Dashboard senza codice per visualizzare i dati

Monitoraggio del tempo incorporato

Limiti di Monday

Curva di apprendimento ripida per familiarizzare con le funzioni e l'interfaccia (consultare il sito Alternative per Monday )

La funzionalità/funzione di monitoraggio del tempo è disponibile solo nei piani Pro e Enterprise

Prezzi di Monday

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $8 per utente al mese a partire da 3 postazioni Standard : $10 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $10 per utente al mese a partire da 3 postazioni Pro : $16 per utente al mese a partire da 3 postazioni

: $16 per utente al mese a partire da 3 postazioni Azienda: Contattare Monday per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

G2 : 4.7/5 (7.550+ recensioni)

: 4.7/5 (7.550+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.700+ recensioni)

6. Google Chattare

via Google Chattare Google Chattare è una piattaforma di messaggistica istantanea sviluppata da Google. Permette agli utenti di comunicare tra loro in tempo reale, sia uno a uno che in conversazioni di gruppo. Google Chat include anche funzionalità/funzione come la condivisione di file, le chiamate vocali, le videochiamate e la ricerca nella cronologia delle chat. Altre funzionalità/funzione come emoji, GIF e adesivi rendono le conversazioni più divertenti e coinvolgenti, mentre i bot automatizzati aiutano a semplificare attività come i sondaggi o la programmazione di riunioni.

Grazie alla sua interfaccia intuitiva, Google Chat è uno strumento versatile che può essere utilizzato sia per la comunicazione professionale che per quella personale. Sia che si tratti di un incontro con i project manager o di una collaborazione su un progetto, Google Chat offre un modo sicuro e affidabile per connettersi con persone di tutto il mondo.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Chattare

Spazi dedicati per discussioni basate su argomenti specifici

Integrazione con Salesforce e Jira

Suggerimenti intelligenti nella ricerca

Integrazione con la finestra In arrivo di Gmail

App indipendente

Limiti di Google Chattare

Diventa un software di gestione dell'ufficio disordinato e troppo complicato da solo

Lavora al meglio per team, stakeholder o client con accesso a Gmail

I prezzi di Google Chattare

La chat è gratis per i seguenti utenti Area di lavoro di Google clienti

Valutazioni e recensioni di Google Chattare

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.5/5 (2.000+ recensioni)

7. Zoom

via Zoom Zoom è un software di videoconferenza per i team remoti che cercano un approccio affidabile e semplice per condurre riunioni e collaborare con gli altri. Con Zoom, fino a 100 partecipanti possono partecipare a una riunione, condividere i loro schermi, annotare documenti e condurre sessioni di formazione a distanza.

La sua interfaccia utente consente a chiunque di avviare e utilizzare rapidamente funzionalità/funzione quali lavagne online, registrazioni audio e video, sondaggi, sfondi virtuali e altro ancora! I gestori del team possono usufruire di opzioni personalizzabili come la programmazione, la registrazione e le sale d'attesa per semplificare le sessioni di formazione e di inserimento del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoom

Teams chattare per collaborare al di fuori di riunioni virtuali e telefonate

Libreria di sfondi virtuali curati per personalizzare le riunioni

Mercato delle app dedicato, integrazioni e API

Fino a 1.000 partecipanti con il piano Enterprise

Lavagna online per il brainstorming delle idee

Limiti di Zoom

Il numero di partecipanti alle riunioni è limitato, anche sui piani a pagamento

Non è adatto come software di gestione dell'ufficio a lungo termine

Prezzi di Zoom

Zoom offre piani a pagamento Personal e Business, a seconda del settore o del prodotto Zoom necessario

Prezzi di Zoom

Basic : Free

: Free Pro : $149,90 all'anno per utente

: $149,90 all'anno per utente Business : $199,90 all'anno per utente

: $199,90 all'anno per utente Business Plus : $250 all'anno per utente

: $250 all'anno per utente Aziende: Contattare Zoom per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2 : 4.5/5 (52.500+ recensioni)

: 4.5/5 (52.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 13.400 recensioni)

8. Chanty

via Chanty Chanty è una potente chat di assistenza progettata per aiutare i team a semplificare la comunicazione e a creare un flusso di lavoro più efficiente. Con Chanty, i team possono tenere traccia di più conversazioni in uno spazio unificato, consentendo ai membri di essere al corrente delle ultime modifiche al progetto. Le conversazioni sono archiviate in sicurezza nel cloud e gli utenti possono accedere alla cronologia delle chat in qualsiasi momento e ovunque.

Lo strumento si integra anche con le app e i servizi più utilizzati, rendendo ancora più facile seguire le attività del team. Grazie alle sue solide funzionalità e all'interfaccia semplice, Chanty consente ai team di condividere idee, terminare il lavoro e raggiungere più velocemente gli obiettivi organizzativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Chanty

Elementi fissati per evidenziare le nuove idee, le ultime reportistiche o le scadenze sensibili

Controlli su ruoli e privilegi per la gestione dello spazio del team

Vista Bacheca per monitorare lo stato di avanzamento dei lavori

Messaggi vocali per le risposte in movimento

Condivisione dello schermo durante le videochiamate

Limiti di Chanty

Troppe conversazioni in luoghi diversi non sono organizzate, quindi i team consegnano i progetti a un ritmo più lento

Richiede app di terze parti per funzionare come strumento di comunicazione efficace

Prezzi di Chanty

Piano Free : Piano gratuito

: Piano Business: $3 per utente al mese

Chanty valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (30+ recensioni)

: 4.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

9. Attivare/disattivare

via Attivare/disattivare Toggl Toggl è uno strumento di project management costruito per consentire ai team di pianificare e monitorare i progetti con facilità. Una delle funzionalità/funzioni di Toggl Plan è la sua interfaccia visiva, che consente agli utenti di creare sequenze di progetti con una semplice azione di trascinamento. In questo modo i team possono facilmente vedere lo stato di avanzamento dei progetti e modificare i piani in base alle necessità.

La vista Team consente inoltre di identificare potenziali conflitti di pianificazione o limitazioni delle risorse, in modo che i gestori del team possano riassegnare le attività alle persone giuste. Con Toggl, i team possono gestire i loro progetti con maggiore trasparenza e migliorare la collaborazione all'interno dell'organizzazione!

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl

Livelli di Zoom per vedere piani di progetto a un mese, un trimestre o un anno di distanza

Viste Team e Lavoro

Piano del progetto

Pianificazione delle risorse

Gestione delle attività

Limiti di attivazione/disattivare Toggl

Non è pratico per progetti complessi con più flussi di lavoro

Nessuna funzionalità/funzione di dipendenza nel piano di Toggl (controllare Alternative di Toggl )

Prezzi di attivare/disattivare Toggl

Piano Free

Piano Teams : $9/utente al mese

: $9/utente al mese Piano premium : $18/utente al mese

: $18/utente al mese Piano Enterprise: Contattare Toggl per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Toggl

G2 : 4.6/5 (1.500+ recensioni)

: 4.6/5 (1.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.800+ recensioni)

10. SmartTask

via SmartTask SmartTask è una piattaforma basata su cloud che può aiutare i responsabili degli uffici a semplificare i processi di assunzione e formazione. La piattaforma fornisce strumenti potenti per automatizzare l'intero processo di assunzione, rendendo più facile e veloce per i gestori del team trovare i candidati giusti.

La sua suite di strumenti per il project management consente ai manager di creare, consegnare e monitorare facilmente lo stato di tutte le attività assegnate ai membri del team. Grazie alla configurazione intuitiva di SmartTask, i manager possono essere rapidamente operativi con un'esperienza completa di assunzione e formazione che li aiuta a gestire le loro organizzazioni in modo più efficace.

Le migliori funzionalità di SmartTask

Monitoraggio della posizione della forza lavoro in campo

Monitoraggio del tempo e del budget

Campi e grafici personalizzati

Messaggi istantanei

Attività ricorrenti

Limiti di SmartTask

La funzionalità di monitoraggio del tempo non è affidabile con più finestre aperte

La sua interfaccia disordinata ostacola la produttività del team

Prezzi di SmartTask

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Premium : $7,99 per utente al mese

: $7,99 per utente al mese Business : $10,99 per utente al mese

: $10,99 per utente al mese Azienda: Contattare SmartTask per i dettagli

Valutazioni e recensioni di SmartTask

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

11. ProofHub

via ProofHub ProofHub è una piattaforma online di project management e collaborazione progettata per aiutare i team a organizzare, gestire e completare i progetti in tempo. Semplifica i flussi di lavoro complessi offrendo un intervallo di funzionalità/funzione come elenchi di attività, monitoraggio del tempo, condivisione di file, grafici Gantt, monitoraggio delle attività cardine , Bacheca Kanban e altro ancora.

Lo strumento offre anche funzionalità/funzione di sicurezza per proteggere gli utenti da violazioni dei dati e accessi non autorizzati. Il risultato è che i team possono aumentare la produttività e ridurre il rischio di scadenze non rispettate o di errori!

Le migliori funzionalità/funzioni di ProofHub

Cronologia delle attività e categorie di progetti

Chat di gruppo per il brainstorming delle idee

Moduli di richiesta per query o ticket

Categorizzazione delle attività con etichette

Rapporti sul monitoraggio del tempo

Limiti di ProofHub

Integrazioni limitate con strumenti popolari come Evernote, Calendly e Slack

Nessun ruolo o flusso di lavoro personalizzato nel piano Essential

Prezzi di ProofHub

Essenziale : $45/mese, fatturati annualmente

: $45/mese, fatturati annualmente controllo Ultimate: $89/mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2 : 4.5/5 (70+ recensioni)

: 4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (70+ recensioni)

12. Bitrix24

via Bitrix24 Bitrix24 è una piattaforma di produttività aziendale che offre un ampio intervallo di strumenti per la gestione delle relazioni con i clienti, il project management e la comunicazione. Dalla gestione delle attività e dei team a quella del automazioni dei processi e creare relazioni con i clienti, Bitrix24 fornisce i provider necessari per rendere più efficiente l'attività aziendale.

Con un'interfaccia elegante, Bitrix24 semplifica l'organizzazione e la connessione. Inoltre, fornisce potenti strumenti per personalizzare l'esperienza dell'utente in base alle esigenze dell'ufficio.

Le migliori funzionalità di Bitrix24

CRM strumento software per le note dei client e il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori

Autorizzazioni di accesso personalizzabili

Modelli precaricati per varie attività

Grafici Gantt per una migliore visibilità del progetto

Dipendenze delle attività

Limiti di Bitrix24

Gli utenti non esperti di tecnologia potrebbero avere difficoltà ad adattare lo strumento ai loro sistemi software di gestione dell'ufficio

L'app mobile può essere lenta e manca di molte funzionalità/funzione della versione desktop

Prezzi di Bitrix24

piano Free : Basic

Basic Base : A partire da $49/mese per 5 utenti

: A partire da $49/mese per 5 utenti Standard : A partire da $99/mese per 50 utenti

: A partire da $99/mese per 50 utenti Professionale : A partire da $199/mese per 100 utenti

: A partire da $199/mese per 100 utenti Azienda: A partire da $399/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2 : 4.1/5 (480+ recensioni)

: 4.1/5 (480+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (600+ recensioni)

13. Evernote

via Evernote Evernote è uno strumento multipiattaforma, basato su cloud, progettato per aiutare gli utenti a catturare, organizzare, archiviare e accedere alle informazioni. Può essere utilizzato per gestire le operazioni quotidiane e progetti, aiutandovi a catturare idee, archiviare documenti, collaborare con altri in tempo reale o salvare note come promemoria per attività future.

Organizzando i dati in blocchi note ricercabili su diversi dispositivi e piattaforme, Evernote assicura che le informazioni importanti siano disponibili ogni volta che ne avete bisogno. Con funzionalità/funzione come la delega delle attività gestione del flusso di lavoro grazie agli strumenti di gestione del flusso di lavoro e alle opzioni di automazione, Evernote semplifica l'organizzazione e il monitoraggio dello stato nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Evernote

Testo ricercabile nei formati di file, compresi i PDF e i documenti con parole chiave

Catture di pagine intere

Gli eventi del Calendario possono essere collegati alle note

Integrazione con Google Calendar

Note nelle attività

Limiti di Evernote

Non è adatto come software standalone per la gestione dell'ufficio per i team, anche con le integrazioni

L'edizione gratuita ha uno spazio di archiviazione limitato a 60 MB

Prezzi di Evernote

Evernote offre una versione gratuita e sottoscrizioni a pagamento

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (1.900+ recensioni)

: 4.4/5 (1.900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 7.700 recensioni)

14. Slack

via Slack Slack è un potente strumento di collaborazione e project management che può essere utilizzato per semplificare le operazioni quotidiane. Consente agli utenti di creare canali per organizzare discussioni, inviare messaggi diretti, condividere file e accedere a risorse condivise. Con Slack, i membri del team possono facilmente coordinare le attività, stabilire le priorità dei progetti e assegnare le responsabilità.

La piattaforma offre anche una serie di integrazioni con altri servizi, consentendo agli utenti di rimanere in connessione su più dispositivi e piattaforme. Grazie all'interfaccia user-friendly di Slack, gli utenti possono inviare rapidamente messaggi ai colleghi, monitorare le scadenze e accedere alle risorse essenziali per garantire che tutte le attività siano completate nei tempi previsti.

Le migliori funzionalità/funzione di Slack

2,200+ integrazioni con ClickUp documenti Google, Office 365 e molto altro ancora

Slack Connect per collaborare con team di altre aziende

Canali per organizzare le conversazioni, le persone, gli strumenti e i file

Condivisione di file, documenti e foto

Strumenti di videoconferenza con audio

Limiti di Slack

Non è adatto come vero e proprio software di gestione dell'ufficio da solo

Limiti di messaggi sugli account gratis

Prezzi di Slack

**Gratuito

Pro : $7,25 al mese

: $7,25 al mese Business : $12.50 al mese

: $12.50 al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4.5/5 (30.900+ recensioni)

: 4.5/5 (30.900+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (22.000+ recensioni)

15. Wrike

via WrikeWrike è un potente strumento di project management progettato per rendere semplice la gestione delle attività quotidiane. Grazie alla sua interfaccia intuitiva, gli utenti possono creare rapidamente attività e monitorarne lo stato in tempo reale. Le sue capacità di visualizzazione permettono di vedere chiaramente la sequenza temporale del progetto, consentendo a tutti di collaborare in modo più efficiente.

Lo strumento aiuta anche a semplificare la comunicazione, consentendo agli utenti di commentare le attività, allegare file ai messaggi e impostare promemoria per le attività future. Il suo strumenti di reportistica consentono ai project management di monitorare lo stato dei progetti e di generare reportistica per la revisione.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Dashboard personalizzabili per una panoramica rapida dei carichi di lavoro, delle attività e delle attività da svolgere

Tag incrociati per una migliore visibilità di tutti i flussi di lavoro e di tutte le attività

oltre 400 integrazioni per connettere le attuali app del team

Funzione di correzione di bozze con integrazioni DAM

Grafici di Gantt per una visione completa del lavoro

Limiti di Wrike

Manca un sistema di gestione dei documenti (esplorare le opzioni migliori in Alternative a Wrike )

I grafici Gantt sono una funzionalità a pagamento

Prezzi di Wrike

**Versione gratuita

Team : $9,80 per utente al mese

: $9,80 per utente al mese Business : $24,80 per utente al mese

: $24,80 per utente al mese Azienda : Contattare Wrike per i dettagli

: Contattare Wrike per i dettagli Pinnacle: Contattare Wrike per i dettagli

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2 : 4.2/5 (3.200+ recensioni)

: 4.2/5 (3.200+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2.300+ recensioni)

Potenziate le operazioni d'ufficio con gli strumenti di gestione dell'ufficio

Gli strumenti di gestione dell'ufficio come ClickUp offrono ai team la libertà di progettare una struttura su misura per supportare le esigenze dell'organizzazione. La gestione delle attività è più rapida, la condivisione delle informazioni è migliorata, la collaborazione è semplificata, i compiti sono delegati e la produttività è ai massimi livelli!

ClickUp è la soluzione per gli uffici moderni per raggiungere gli obiettivi e ottimizzare la giornata lavorativa. Grazie alla funzione drag-and-drop e a centinaia di modelli precostituiti per qualsiasi caso d'uso, i team hanno la flessibilità necessaria per gestire progetti da piccoli a complessi con i loro tempi e le loro modalità. Avvia un'area di lavoro di ClickUp gratis oggi stesso!