Una recensione onesta delle funzionalità e delle capacità di Slack Agentic IA

Sfogliando infiniti thread su Slack alle 10 di sera, alla ricerca di un'approvazione di budget sepolta in tre canali, mi sono reso conto che l'archeologia manuale del chatfare fa perdere ore ogni settimana.

La nuova IA agentica di Slack affronta proprio questo punto critico fornendo risposte, redigendo bozze di replica e automatizzando le richieste di routine senza uscire dal tuo spazio di lavoro.

In questa guida scoprirai cosa offre Slack, come funziona e se l'investimento è adatto al flusso di lavoro del tuo team.

Punti chiave

Slack Agentic IA recupera le risposte istantaneamente utilizzando il contesto dell'area di lavoro.

Le app Agentforce automatizzano le attività direttamente in Slack con il linguaggio naturale.

Le funzionalità/funzione IA rispettano le autorizzazioni e non utilizzano dati privati per l'addestramento.

L'integrazione con Salesforce offre a Slack un vantaggio unico dell'azienda.

Slack offre Agentic AI?

Sì. Slack si posiziona come uno spazio di lavoro unificato in cui agenti AI e team umani collaborano fianco a fianco, trattando le conversazioni come l'interfaccia per il lavoro autonomo.

L'azienda ha lanciato questa visione attraverso Slack GPT nel maggio 2023, per poi ampliarla al Dreamforce 2025 annunciando la sua strategia di "sistema operativo agentico".

Salesforce ha integrato le sue app Agentforce per commerciale, IT e risorse umane direttamente nei canali Slack, consentendo al team di chiedere a un agente di estrarre dati CRM o risolvere un ticket di supporto tramite linguaggio naturale.

Il nuovo Slackbot ora funge da assistente IA personalizzato, mentre l'agente Channel Expert risponde alle domande cercando nella cronologia delle conversazioni della tua azienda e nelle knowledge base di connessione.

Questa architettura trasforma Slack da uno strumento di messaggistica a un front-end di conversazione per i dati Salesforce, le integrazioni di terze parti e i flussi di lavoro IA personalizzati.

Come funziona effettivamente il tuo lavoro?

Gli agenti di Slack attingono al contesto conversazionale già in flusso nell'area di lavoro. Quando qualcuno digita una domanda in un canale o in un messaggio diretto, l'IA scansiona i thread pertinenti, le app di connessione e i record di Salesforce per generare una risposta in pochi secondi.

Un rappresentante commerciale può chiedere "Qual è lo stato dell'accordo con Acme?" e Agentforce Sales recupera le ultime note CRM, la fase della pipeline e i passaggi successivi senza aprire una scheda separata.

Un agente IT risolve le richieste di reimpostazione della password o risponde alle domande sulle politiche direttamente nel canale, attingendo dalla knowledge base dell'azienda nel rispetto dell'autorizzazione.

Il livello tecnico funziona sull'API MCP di ricerca in tempo reale di Slack, che fornisce ai sistemi di IA un accesso sicuro alla cronologia di chiattare, ai file e alle origini dati integrate. Gli LLM di terze parti di OpenAI e Anthropic possono fornire risposte personalizzate rimanendo all'interno dei controlli di accesso dell'azienda.

Come funziona nella pratica?

Durante una recente chiamata di pianificazione dello sprint, un responsabile di prodotto ha chiesto nel canale #roadmap: "Abbiamo definito i prezzi per il livello Enterprise?"

Invece di scorrere indietro due settimane di messaggi, hanno digitato la domanda nella barra di ricerca IA di Slack.

In tre secondi, Channel Expert ha individuato il thread esatto in cui il reparto finanziario ha confermato la tariffa annuale di 550 dollari per utente, collegato al listino prezzi e all'approvazione legale.

Il processo sottostante segue uno schema coerente:

L'utente pubblica una domanda o richiama un agente IA in un canale

L'agente esegue la scansione di thread, file e app integrate pertinenti come Salesforce o Google Drive.

Il livello di autorizzazione di Slack filtra i risultati in base ai diritti di accesso esistenti dell'utente.

Agent fornisce una risposta concisa con citazioni delle fonti in meno di cinque secondi.

L'utente può cliccare per approfondire il contesto o accettare il riiepilogo/riassunto e continuare al lavoro.

Lo stesso flusso si applica sia che qualcuno chieda informazioni sullo stato di un accordo, risolva un problema di reimpostazione della password o effettui il monitoraggio di un documento relativo a una politica.

L'agente mostra solo ciò che il richiedente può già vedere, mantenendo intatta la sicurezza e riducendo i tempi di risposta da minuti a secondi.

Integrazione e compatibilità con l'ecosistema

Slack si collega agli strumenti già utilizzati dai team. Einstein GPT estrae i dati CRM in tempo reale da Salesforce, così i rappresentanti di vendita possono chiedere informazioni sullo stato delle trattative o sugli aggiornamenti della pipeline senza uscire dal proprio canale.

Slack Marketplace aggiunge app IA di Anthropic, Google, Perplexity, Dropbox e Notion, consentendo a questi servizi di rispondere alle domande direttamente nell'interfaccia di Slack. Enterprise Search va oltre, eseguendo la scansione di Google Drive, Box, Jira e Outlook quando qualcuno effettua una query.

L'IA controlla sia i thread di Slack che i file esterni, quindi classifica tutto in base alla rilevanza in un unico insieme di risultati. Workflow Builder gestisce l'automazione, inviando prompt a OpenAI o Anthropic e pubblicando i risultati nei canali per operazioni quali traduzioni o riepiloghi dei ticket.

Componente Funzione aziendale Slackbot (basato sull'IA) Risposte immediate alle domande di routine Esperto di canale Consigli contestualizzati basati sulle conoscenze del team App Agentforce Aggiornamenti CRM, risoluzione dei ticket, recupero dei dati API di ricerca in tempo reale Accesso sicuro e con autorizzazione ai dati della conversazione

Questo ecosistema aperto pone Slack in posizione di elemento di collegamento tra diversi strumenti, riducendo il cambio di contesto e facendo emergere le risposte ovunque avvenga la conversazione.

Buzz della community e opinioni degli utenti early

Le prime reazioni all'IA di Slack rivelano una divisione tra entusiasti e scettici.

Da un lato, gli utenti esperti apprezzano il flusso di lavoro asincrono e l'integrazione perfetta. Dall'altro, gli amministratori attenti ai costi si chiedono se le funzionalità/funzione giustifichino l'aumento di prezzo.

Ecco cosa hanno pubblicato gli utenti reali:

"10 $ al mese di componente aggiuntivo per utente, e Slack lo impone a tutta l'azienda. La maggior parte del nostro team non utilizzerebbe nemmeno queste funzionalità/funzione." ( Reddit

"Pochissime funzionalità/funzioni per un costo elevato. Non ha senso. È ridicolo." ( Reddit

In vi are messaggi a un agente su Slack è veloce e intuitivo. La natura asincrona è fantastica.

Queste citazioni riflettono un trend più ampio: i team che già fanno ampio uso di Slack e Salesforce vedono un ritorno immediato sull'investimento, mentre gli utenti meno assidui sono riluttanti a pagare tariffe d'azienda per un'IA che potrebbero utilizzare solo poche volte alla settimana. Man mano che Slack perfeziona i suoi livelli di prezzo e aggiunge controlli più granulari sulle funzionalità/funzione, l'opinione potrebbe diventare più positiva.

Roadmap e prospettive dell'ecosistema

La sequenza dei prodotti Slack mostra un percorso chiaro dall'IA conversazionale alla completa automazione agentica.

Nel 2023, l'azienda ha introdotto Slack GPT e ha lanciato una versione beta per i riassunti dei thread e le risposte alle ricerche. Nel febbraio 2024, queste funzionalità/funzioni sono diventate disponibili al pubblico, seguite dal lancio dei piani Business+ ed Enterprise+ a metà del 2025.

A settembre 2025, in occasione del Dreamforce, Slack ha presentato la sua visione di "agentic OS" insieme alle app Agentforce e agli strumenti di sviluppo (API di ricerca in tempo reale, Model Context Protocol) in versione beta chiusa.

Guardando al futuro, l'API in tempo reale di Slack è prevista per la commercializzazione all'inizio del 2026 e consentirà a qualsiasi sviluppatore di creare agenti sensibili al contesto di livello produttivo.

Gli aggiornamenti futuri potrebbero includere agenti di coaching proattivi, bot intelligenti per la project management e un'automazione più avanzata che attinge ad anni di dati di conversazione.

Il passaggio di Salesforce nel 2025 ai crediti IA basati sull'utilizzo suggerisce anche che entro il 2026 i clienti Slack potrebbero acquistare capacità (crediti) per le interazioni degli agenti piuttosto che pagare tariffe fisse per utente.

Questo modello flessibile potrebbe alleggerire la pressione sul budget e incoraggiare la sperimentazione con agenti personalizzati.

Quanto costa Slack Agentic IA?

Il prezzo dell'IA di Slack è cambiato nell'agosto 2025, quando l'azienda ha ritirato il suo componente aggiuntivo autonomo da 10 dollari per utente e ha integrato l'IA avanzata nel piano Business+ a 15 dollari al mese per utente (in aumento rispetto ai precedenti 12,50 dollari).

Tutti i livelli a pagamento ora includono funzionalità/funzione AI di base come i riassunti delle conversazioni e le note delle riunioni giornaliere, ma per usufruire di tutte le funzionalità, come le risposte di ricerca AI, i riassunti dei canali, i riassunti dei file e le traduzioni, è necessario il livello Business+ o superiore.

Il nuovo piano Enterprise+, che include Enterprise Search e integrazioni più approfondite con Salesforce, ha un prezzo basato sui contatti di vendita e viene spesso venduto come parte di offerte più ampie di Salesforce AI Cloud.

I costi di elaborazione e i servizi di integrazione si aggiungono al totale.

Gli agenti Agentforce consumano crediti API e i team che creano flussi di lavoro personalizzati potrebbero aver bisogno di ore di sviluppo per configurare le connessioni Model Context Protocol.

Le organizzazioni che già utilizzano la suite Agentforce 1 di Salesforce (550 $ all'anno per utente) ricevono l'accesso a Slack Enterprise+ incluso, che può compensare la spesa incrementale.

I clienti legacy che hanno acquistato il componente aggiuntivo da 10 $ prima di giugno 2025 possono mantenerlo fino al prossimo rinnovo, ma i nuovi acquirenti devono adottare la struttura del piano rivista.