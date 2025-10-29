Microsoft Agentic IA

Lo scorso autunno ho assistito a una dimostrazione in cui un agente IA coordinava autonomamente altri tre agenti per gestire il rimborso di un cliente, aggiornare l'inventario e informare il team addetto alle spedizioni. Nessun essere umano ha toccato la tastiera. Quel momento ha cristallizzato il motivo per cui l'IA agentica di Microsoft è importante per i flussi di lavoro dell'azienda odierni.

Se stai cercando sistemi di IA autonomi in grado di ragionare, di pianificare e di eseguire attività con una supervisione umana minima, sei nel posto giusto. Questa guida illustra l'approccio, i prezzi e le applicazioni pratiche di Microsoft, in modo che tu possa valutare se questi strumenti sono adatti alle tue esigenze aziendali.

Punti chiave