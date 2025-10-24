Salesforce offre l'IA agentica? Ecco cosa c'è da sapere

Se avete sentito parlare degli agenti IA che possono effettivamente svolgere delle attività invece di limitarsi a rispondere alle domande, non siete i soli.

Il passaggio dai chatbot passivi ai lavoratori autonomi IA è una realtà, e Salesforce ha deciso di abbracciare questa nuova tendenza.

Sì, Salesforce offre sicuramente un'intelligenza artificiale agentica, che chiama Agentforce.

Che cos'è Salesforce Agentforce?

Agentforce è la piattaforma di Salesforce per la creazione di agenti IA autonomi che vivono all'interno del loro ecosistema CRM.

Non si tratta dei tipici chatbot che forniscono risposte predefinite. Al contrario, sono in grado di intraprendere azioni concrete nei processi commerciali, di assistenza e di marketing senza attendere che gli venga indicato cosa fare.

Pensateci in questo modo: un assistente AI tradizionale potrebbe aiutarvi a redigere una bozza di email. Un agente Agentforce può risolvere un caso di supporto clienti dall'inizio alla fine, aggiornare i registri, controllare l'inventario e dare seguito, il tutto in modo autonomo.

La piattaforma è stata lanciata al Dreamforce 2024, dove i partecipanti hanno creato più di 10.000 agenti IA in pochi minuti durante le demo dal vivo. Questo è un chiaro segnale che Salesforce sta puntando molto su questa tecnologia.

Come funziona effettivamente il lavoro?

Agentforce opera sulla base di alcune tecnologie chiave che lavorano in sinergia:

Atlas Reasoning Engine è il cervello dell'operazione. Valuta ciò di cui ha bisogno un cliente, individua i dati rilevanti e crea un piano (passaggio) dettagliato per portare a termine il lavoro. Una ricerca condotta da Salesforce ha rilevato che gli agenti che utilizzano Atlas forniscono risposte due volte più pertinenti e il 33% più accurate rispetto alle soluzioni concorrenti (comunicato stampa Salesforce, 2024).

Agent Builder è lo strumento che consente di creare o personalizzare questi lavoratori AI. È progettato come uno strumento low code, quindi non è necessario essere programmatori. È possibile prendere i flussi di lavoro Salesforce esistenti e trasformarli in azioni dell'agente utilizzando semplici istruzioni in inglese. È disponibile anche un ambiente di test in cui è possibile osservare l'agente mentre elabora il suo piano prima di passare alla fase operativa.

L'integrazione dei dati nel cloud fornisce agli agenti tutto il contesto di cui hanno bisogno. Raccoglie i dati dei clienti dal tuo CRM, dalle email, dalla cronologia degli acquisti e da altre fonti. Ciò significa che un agente che assiste un cliente può fare riferimento all'intera relazione con la tua azienda, non solo alla conversazione in corso.