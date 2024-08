Perché il test dell'audience dovrebbe essere una fase centrale del processo di creazione di un nome commerciale

Ora che avete dedicato ore e ore del vostro tempo a brainstorming dopo aver esaminato i possibili nomi aziendali e aver escluso decine di possibilità, pensate di aver finalmente trovato il nome ideale per il vostro marchio. Pensate che sia perfetto, ma come potete esserne certi?

Quando si tratta di trovare un nome per un'azienda il vostro avvio dovete pensare a qualcosa di più dei vostri pensieri sul nome in quanto imprenditori. È un ottimo segno se piace a voi, e altrettanto sorprendente se piace al vostro team, ma il gruppo più importante che deve apprezzare il vostro nome è il vostro traguardo.

Se il nome del vostro marchio non riesce a generare un sufficiente interesse per i clienti della vostra idea, tutto il tempo e il lavoro richiesto per trovare il nome aziendale perfetto saranno inutili. La nostra guida pratica per per trovare il nome di un'azienda vi guiderà in ogni passaggio del processo di creazione del nome, in modo che possiate ottenere il massimo dal tempo dedicato al brainstorming di un nome per la vostra startup.

1. Inventare un gruppo di nomi fantastici

Siete pronti a pensare fuori dagli schemi e a tirare tutte le leve creative del vostro cervello? Durante questo passaggio di brainstorming è necessario scrivere ogni singolo nome suggerimento per il nome dell'azienda senza dover giudicare prematuramente se il nome è adatto o meno.

Ricordate che i nomi che vi vengono in mente devono essere semplici da scrivere, condividere con gli amici e ricordare. Inoltre, mentre si pensa ai nomi, si dovrebbe eseguire una semplice ricerca di URL per verificare che sia disponibile un URL. Questo passaggio facile e veloce vi eviterà il dolore futuro di innamorarvi di un nome per poi scoprire che il dominio è già occupato o troppo costoso.

2. Creare una rosa di nomi

Ora che avete raccolto una serie di nomi potenziali per la vostra nuova attività, potete mettervi all'opera e iniziare a depennare quelli che non ritenete adatti alla vostra nuova startup. Lo scopo di questo passaggio è quello di ridurre le opzioni di nome fino a restringere l'elenco a soli quattro o cinque nomi promettenti.

Quando create la vostra lista ristretta, seguite il vostro istinto su questi nomi, ma assicuratevi di tenere a mente il vostro traguardo. Naturalmente è importante considerare i nomi che ritenete adatti a voi, ma è anche fondamentale pensare a chi state cercando di attirare e a come reagirebbe al vostro nome. Ad esempio, i millennial potrebbero preferire un nome divertente ed eccitante che si richiama alla loro giovinezza, mentre le generazioni più anziane, come i Baby Boomers, potrebbero non gravitare verso questo tipo di nome.

3. Ottenere un feedback dal proprio traguardo demografico

Dopo aver selezionato un gruppo di nomi forti dal vostro elenco, è il momento di raccogliere opinioni esterne su quale nome avrà l'esito più positivo per la vostra azienda. Quando create il vostro traguardo, potete selezionarlo in base a caratteristiche come sesso, interessi, età, hobby e posizione. Prima di porre domande al vostro target, assicuratevi di fornirgli un contesto sufficiente per consentirgli di prendere una decisione pertinente nel rispondere alle vostre domande. Rallentate i tempi promemoria su cosa volete che faccia la vostra azienda, sui vostri valori e sulla vostra missione. Prima che rispondano alle vostre domande, i membri del vostro target dovrebbero fare una pausa e considerare la vostra domanda e i vostri nomi radicati nel contesto della vostra azienda.

L'errore peggiore che potreste commettere a questo punto del processo è chiedere ai membri del vostro traguardo: "Vi piace qualcuno di questi nomi?" È una domanda estremamente vaga ed esoterica. Significa molto poco, perché senza un contesto il nome della vostra azienda potrebbe non significare letteralmente nulla. Da fare: cosa significa "piacere" a un nome di marca? A quella persona piace il modo in cui viene scritto o Da fare come viene pronunciato? Da fare: gli piace che il nome sia descrittivo? Da fare: il nome piace al membro del vostro target perché suscita un elemento di nostalgia? Quando si pongono domande ai membri del proprio traguardo, è necessario andare oltre il territorio di base e soggettivo del "mi piace" un nome.

Ecco alcuni esempi di come formulare le domande per il vostro pubblico di riferimento:

Quale di queste app per social media sei più propenso a scaricare e provare?

Di quale di questi marchi di forniture artistiche è più probabile che parli a un amico?

Queste domande sono molto efficaci perché spingono il vostro target a soffermarsi e a pensare al vostro marchio nel contesto di ciò che fa la vostra azienda.

Inoltre, potete scrivere alcune domande basate su proposte di valore.

Ad esempio, provate a porre domande come queste:

Quale di questi nomi sarebbe il più adatto per una società di documentari indipendente che si concentra sulla narrazione innovativa e sulla presentazione unica?

Quale di questi nomi di case editrici Da fare incarna maggiormente il prestigio e la fiducia?

4. Analizza i tuoi risultati

Ora siamo al passaggio finale: potete esaminare i risultati dei test sul pubblico e prendere una decisione informata su quale nome sarà il più efficace per la vostra startup. È possibile che i risultati dei test vi sorprendano, o forse no, e che abbiate sempre avuto ragione sulla scelta del nome. Tuttavia, nelle migliaia di test sui nomi che abbiamo terminato con i nostri clienti, è estremamente comune scoprire che il nome perfetto che l'imprenditore amava si è rivelato terribilmente efficace per il suo traguardo. Ecco perché il test del pubblico è così importante: vi dà una prospettiva esterna sul vostro nome potenziale.

Si tratta di un passaggio importante perché il test del pubblico può costituire un ulteriore livello del processo di validazione. Il test del pubblico può aiutarvi a a scegliere il nome dell'azienda che non sia scomodo o imbarazzante. Grazie al feedback del pubblico, potrete stabilire quale sia il nome migliore da scegliere.

Una volta stabilito il nome, si può iniziare a pensare all'impostazione di un sito web sito web aziendale marketing e la creazione di un prodotto minimo realizzabile.

La raccolta di feedback da parte di coloro che saranno i vostri potenziali clienti è molto importante perché può aiutarvi a selezionare con sicurezza il nome di un'azienda.

Grant Polachek è il direttore del marketing di una società Inc 500 Squadhelp.com , la piattaforma di naming numero 1 al mondo, con quasi 20.000 clienti, dalle più piccole startup del mondo alle più grandi aziende, tra cui Nestle, Philips, Hilton, Pepsi e AutoNation. Lasciatevi ispirare dall'esplorazione di queste nomi di aziende cool .