Agenti certificati ClickUp: offri ai tuoi nuovi dipendenti un livello avanzato

E se ogni nuovo assunto del tuo team arrivasse con una laurea aziendale, anni di esperienza e la sicurezza e il contesto necessari per gestire il tuo lavoro più critico fin dal primo giorno?

Ora, immagina questa competenza incarnata in un agente IA appositamente progettato per ottenere risultati immediati. Questi agenti sono pronti per integrarsi perfettamente nei tuoi flussi di lavoro, apportando competenze ed efficienza senza pari al tuo team.

Ma ecco il problema: non tutti gli agenti sono uguali.

E creare il tuo agente da zero? È come assumere uno stagista. Entusiasta, ma inesperto:

Se non hai mai creato agenti prima d'ora, potrebbe essere necessario un periodo di apprendimento

Senza istruzioni complete potresti incorrere in potenziali errori e inefficienze

Affidare flussi di lavoro critici ad agenti non specializzati può farti perdere tempo invece di farti risparmiare tempo

Dati recenti mostrano che solo il 40% delle organizzazioni si affida agli agenti IA per gestire autonomamente attività e processi. La maggioranza rimane cauta, sottolineando la necessità di una maggiore trasparenza sui processi guidati dagli agenti e di solide garanzie etiche per aumentarne l'adozione.

È chiaro che i knowledge worker hanno bisogno di qualcosa di più di semplici assistenti digitali. Hanno bisogno di dipendenti digitali specializzati, pronti ad eseguire, adattarsi e ottenere risultati altamente specifici per il loro team.

i nuovi agenti certificati di ClickUp risolvono questo problema offrendo competenza, affidabilità e fiducia*, così puoi automatizzare con sicurezza e scalare in tutta tranquillità.

Partecipa alla riunione degli agenti certificati ClickUp

gli agenti certificati sono compagni di squadra IA affidabili e pronti all'uso, creati e rigorosamente controllati dagli esperti di ClickUp. *

Non sono solo "bot intelligenti". Sono profondamente integrati nel tuo Converged IA Workspace, ottimizzati per prestazioni ed efficienza e dotati di crediti illimitati per prezzi costanti e prevedibili.

Il vero valore degli agenti deriva dalla conoscenza del tipo di agente da impiegare in una situazione specifica: pensalo come l'abbinamento dello strumento giusto al lavoro. Gli agenti fai-da-te eccellono quando si tratta di lavori semplici e ripetitivi, ma quando la posta in gioco è alta, un agente certificato, con competenze specialistiche e una solida base di conoscenze, è la soluzione migliore.

Mentre chiunque può creare un semplice assistente virtuale, gli agenti certificati sono progettati specificamente per gestire le attività e i flussi di lavoro più complessi con un contesto completo, in modo da garantire risultati immediati

Sebbene gli agenti BYO (Build Your Own) possano sembrare allettanti, il loro prezzo basato sull'utilizzo significa che i costi possono aumentare vertiginosamente man mano che cresci. Gli agenti certificati, al contrario, offrono potenza illimitata senza fatture a sorpresa, così puoi automatizzare liberamente, senza timori.

Creare il tuo agente è come assumere uno stagista. Gli agenti certificati sono come assumere qualcuno con un MBA: pronti a fornire risultati, in modo affidabile e su larga scala.

Principali caratteristiche distintive degli agenti certificati ClickUp

In parole povere, gli agenti certificati di ClickUp sono compagni di squadra altamente attenti ai dettagli, i tuoi giocatori 10x.

Eseguono le attività con precisione, seguono esattamente i tuoi processi e forniscono risultati coerenti e di alta qualità. Ecco come abbiamo reso possibile tutto questo:

Realizzato da esperti di IA

Gli agenti certificati sono il risultato del lavoro dei team di IA e flusso di lavoro di livello mondiale di ClickUp. I nostri esperti hanno creato agenti per le aziende più innovative al mondo, imparando cosa funziona (e cosa no) nel mondo reale. Questa profonda competenza nell'ingegneria dei prompt, nella selezione LLM e nella progettazione dei flussi di lavoro significa che ogni agente certificato è pronto per il grande pubblico.

Il rapporto Agentic AI Advantage di McKinsey afferma: "Quasi otto aziende su dieci riportano di utilizzare l'IA generativa, ma altrettante riportano di non aver riscontrato alcun impatto significativo sui profitti." Consideralo come il "paradosso dell'intelligenza artificiale generativa". Al centro di questo paradosso c'è uno squilibrio tra i copiloti "orizzontali" (a livello aziendale) e i chatbot, che hanno registrato una rapida crescita ma offrono vantaggi diffusi e difficili da misurare, e i casi d'uso "verticali" (specifici per funzione) più trasformativi, circa il 90% dei quali rimane bloccato in modalità pilota. *"

Ingegneria avanzata dei prompt

Affidabilità e precisione sono requisiti imprescindibili. Gli agenti certificati utilizzano tecniche avanzate di prompt engineering, sfruttando i modelli LLM più adatti a ogni specifica attività. Ciò garantisce che le tue automazioni non siano solo intelligenti, ma anche costantemente efficaci, indipendentemente dalla complessità dei tuoi flussi di lavoro.

Imposta i trigger e gli agenti AI di ClickUp faranno il lavoro per te

Nessun prezzo basato sull'utilizzo

Con gli agenti certificati, non dovrai mai preoccuparti di esaurire i crediti o di incorrere in costi imprevisti. Il prezzo non è determinato dal consumo di crediti. Potrai sfruttare tutta la potenza degli agenti ClickUp, con un utilizzo illimitato e una fatturazione prevedibile. Si tratta di una vera rivoluzione per i team che desiderano scalare l'automazione senza preoccupazioni finanziarie.

Adesione al marchio e ai processi

Il tuo marchio e i tuoi processi sono unici e i tuoi agenti dovrebbero riflettere questa unicità. Gli agenti certificati sono formati per seguire le linee guida del tuo marchio e i processi interni, codificando best practice per garantire coerenza e qualità in ogni azione che intraprendono.

Integrazione perfetta dei sistemi

Un sondaggio di ClickUp Insights ha rilevato che il 45% dei knowledge worker ha preso in considerazione l'utilizzo dell'automazione, ma non ha ancora fatto il grande passo.

Fattori quali il tempo limitato, l'incertezza sugli strumenti migliori e la scelta troppo ampia possono impedire alle persone di compiere il primo passaggio verso l'automazione. Gli agenti certificati risolvono questo dilemma perché risiedono direttamente all'interno di ClickUp.

Questi strumenti intelligenti sono dotati di una profonda integrazione e di un contesto avanzato per la connessione e l'automazione delle azioni in tutti i tuoi sistemi aziendali. Che si tratti di CRM, marketing, IT o risorse umane, gli agenti certificati garantiscono che i trigger e le azioni giuste avvengano al momento giusto, abbattendo i silos e favorendo una vera convergenza operativa.

Sicurezza e sicurezza

La sicurezza dei dati è al centro di ogni agente certificato. I tuoi dati non vengono mai utilizzati o archiviati in modo inappropriato. Gli agenti certificati aderiscono agli standard di sicurezza e conformità di livello aziendale con la certificazione ISO 42001 di ClickUp, così puoi automatizzare i flussi di lavoro sensibili in tutta tranquillità.

Miglioramento continuo

Il mondo dell'IA è in rapida evoluzione, così come gli agenti certificati. Questi ultimi vengono continuamente aggiornati man mano che best practice e le capacità dell'IA evolvono. Ogni interazione, ogni feedback è un'opportunità per i tuoi agenti certificati di diventare più intelligenti, più efficienti e più preziosi per la tua attività.

Casi d'uso: dare vita agli agenti certificati

Aggiungere flussi di lavoro agentici non dovrebbe significare aggiungere ulteriori strumenti o integrazioni al tuo stack tecnologico.

Quando ogni reparto utilizza app diverse, il lavoro risulta frammentato, rendendo difficile il monitoraggio, la collaborazione o la visualizzazione di ciò che sta realmente accadendo. Questa frammentazione del lavoro rallenta i team e crea confusione.

In qualità di area di lavoro AI convergente, ClickUp riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro per fornire un contesto completo al 100%, creando un unico luogo in cui esseri umani e agenti possono lavorare insieme.

All'interno della piattaforma, i tuoi agenti certificati sono personalizzati per supportare ogni team con le loro diverse esigenze di flusso di lavoro, dal marketing all'ingegneria. Analizziamo i casi d'uso:

Team di marketing

Agenti di reportistica delle campagne: raccogli, analizza e riepiloga/riassumi automaticamente raccogli, analizza e riepiloga/riassumi automaticamente l'esecuzione e le prestazioni delle campagne di marketing , consentendo ai professionisti del marketing di concentrarsi sulla strategia

Agenti per la generazione di contenuti: crea in modo dinamico bozze iniziali di contenuti che rispettano sempre le linee guida stilistiche della tua azienda

Agenti QA dei contenuti: controllano i contenuti per verificarne la conformità al marchio e alle normative durante il controllano i contenuti per verificarne la conformità al marchio e alle normative durante il processo di produzione , assicurandosi che ogni risorsa sia in linea con il messaggio e gratis di rischi

Project management

*agenti coordinatori di progetto: assegnano attività, monitorano lo stato e segnalano i rischi, mantenendo i progetti in linea con gli obiettivi senza necessità di supervisione manuale

*agenti di reportistica di progetto: redigi report di progetto personalizzati e standup, offrendo ai leader visibilità immediata durante l'esecuzione di iniziative strategiche

Agenti di documentazione di progetto: crea e aggiorna la documentazione di progetto, in modo che le informazioni siano sempre aggiornate e accessibili

IT e operazioni

Agenti di smistamento dei ticket: classificano, inoltrano e raccomandano soluzioni per i ticket di supporto, accelerando classificano, inoltrano e raccomandano soluzioni per i ticket di supporto, accelerando i tempi di risoluzione dei bug

Agenti di monitoraggio del sistema: monitorano le interruzioni e triggerano i flussi di lavoro relativi agli incidenti, riducendo al minimo i tempi di inattività

Agenti SLA: assicurati che le attività vengano smistate e risolte entro gli SLA, proteggendo la tua reputazione e garantendo i massimi livelli di servizio al client

Ingegneria e prodotto

Agenti di revisione del codice: analizzano il codice alla ricerca di errori, conformità agli standard e potenziali ottimizzazioni

Agenti di gestione del rilascio: coordinano i programmi di implementazione, informano le parti interessate e effettuano il monitoraggio del completamento di tutte le attività pre/post-rilascio durante coordinano i programmi di implementazione, informano le parti interessate e effettuano il monitoraggio del completamento di tutte le attività pre/post-rilascio durante il lancio dei prodotti

Agenti di prioritizzazione delle funzionalità/funzione: analizzano il feedback degli utenti e i dati per consigliare le priorità di sviluppo delle funzionalità/funzione

documentazione delle funzionalità degli agenti:* redigi PRD, documenti di progettazione e note di rilascio, mantenendo i team allineati

Risorse umane e inserimento dei nuovi assunti

Agenti di inserimento dei nuovi assunti: guida i tuoi nuovi assunti attraverso la configurazione, guida i tuoi nuovi assunti attraverso la configurazione, la formazione dei dipendenti e la conformità, garantendo un inizio senza intoppi

Agenti FAQ sulle politiche: rispondono immediatamente alle domande sulle politiche HR, riducendo il carico di lavoro dei team HR e responsabilizzando i dipendenti

Perché gli agenti certificati sono importanti

Se non affideresti il tuo lavoro più importante a uno stagista, non affidarlo a un agente di base. Gli agenti certificati offrono l'esperienza, l'affidabilità e la sicurezza di cui la tua azienda ha bisogno per automatizzare con sicurezza.

Ma soprattutto, gli agenti certificati sono il motore del tuo percorso di trasformazione AI . Sono il ponte tra il caos del Work Sprawl, ovvero la frammentazione di strumenti, processi e informazioni che rallenta i team, e la chiarezza di un Converged AI Workspace.

Promuovi la crescita aziendale passando da un lavoro disconnesso all'Ambient AI

Centralizzando tutto in un'unica piattaforma intelligente, potrai:

Elimina i silos e crea un contesto al 100% in tutto il tuo lavoro

Assicurati che l'IA e gli agenti abbiano una visione completa per ottenere risultati immediati

Passa da processi manuali frammentati a una piattaforma unificata e intelligente in cui esseri umani e IA lavorano insieme in modo perfettamente integrato

Il risultato? Usufruire di nuovi livelli di produttività, coinvolgimento e innovazione nei tuoi team e nella tua organizzazione.

La missione: convergenza, trasformazione IA e futuro del lavoro

Gli agenti certificati sono molto più che semplici IA. Sono la nuova generazione di colleghi digitali, creati appositamente per l'era della convergenza. Sono il modo per porre fine al work sprawl una volta per tutte e per realizzare la promessa di uno spazio di lavoro IA convergente: un'unica piattaforma, tutto il tuo lavoro, contesto al 100% e IA che comprende davvero la tua attività.

Questo è il cuore della missione di ClickUp: aiutare ogni organizzazione a realizzare una vera trasformazione AI. Non aggiungendo altri strumenti, ma convergendo tutto ciò che conta in un unico spazio di lavoro intelligente.

Gli agenti certificati sono i tuoi compagni di squadra digitali avanzati e affidabili. Usufruiscono di una maggiore produttività, una migliore conformità e la massima tranquillità, consentendo al tuo team di concentrarsi su ciò che conta davvero.