Confronto tra Monday e Jira: Quale strumento è migliore nel 2024?

Volete confrontare Monday.com e Jira?

Non siete sicuri di quale software di project management è attualmente migliore dell'altro?

Non siete certo soli in questo processo decisionale. Ognuno strumento per il project management ha apportato una serie di modifiche alla piattaforma e ha rilasciato nuove funzionalità/funzione nel 2022.

In questa guida confronteremo i due popolari strumenti di gestione dei progetti strumenti per il project management per sapere qual è la scelta migliore tra Monday.com e Jira.

Iniziamo!

Che cos'è Monday.com?

Via Monday.comMonday è un progetto e gestione delle attività soluzione utilizzata soprattutto da team e aziende per monitorare, collaborare e gestire attività e progetti. È piuttosto facile da usare e consente di ottenere la visibilità dei progetti man mano che vengono eseguiti attività cardine e raggiungere i traguardi del progetto. 🎯

Funzionalità/funzione di Monday

Le funzionalità/funzione di Monday includono un layout visivo della Bacheca che consente di visualizzare facilmente progetti e attività, assegnare ruoli e monitorare lo stato di avanzamento. È inoltre dotato di numerose funzionalità/funzione di automazione e consente di creare flussi di lavoro personalizzati in base alle esigenze del team.

Esaminando ciò che Monday ha da offrire ai team, spiccano alcune funzionalità/funzione. 💡

1. Bacheca Kanban

La vista Bacheca di Monday può personalizzare i dettagli di visualizzazione delle schede ed essere divisa per gruppi

Monday non lesina sull'aspetto visivo dei suoi strumenti. Le sue Bacheche sono visivamente accattivanti e facili da usare. Sono ideali per gestire e monitorare più progetti contemporaneamente senza perdersi nei dettagli.

Anche se entrambe le soluzioni di project management offrono lavagne kanban per i team agili, le funzionalità avanzate di Monday funzionano meglio come strumento di gestione delle attività.

Purtroppo, la Kanban View di Monday può creare solo schede con le etichette nelle colonne dello stato, il che potrebbe essere un limite per chi desidera una maggiore personalizzazione dei propri strumenti di project management.

2. Gestione dei file integrata

Le funzionalità di gestione dei file di Monday consentono di caricare file e condividerli tra i team per una migliore collaborazione

Le funzionalità di gestione dei file integrate in Monday consentono ai team di collaborare facilmente e di centralizzare i file chiave in un unico luogo. È un ottimo modo per garantire che il team abbia accesso alle stesse informazioni aggiornate man mano che i progetti prendono forma. 📝

3. Integrazioni API

Via Monday.com

Se c'è una cosa che volete che il vostro strumento di project management abbia, è la capacità di interagire con gli strumenti che già utilizzate. Soprattutto se si dà valore alla personalizzazione per avere un maggiore controllo del flusso di lavoro. Fortunatamente Monday offre numerose opzioni API di terze parti, per cui è facile connetterlo con gli altri strumenti. 💻

4. Automazioni

Via Monday.com

Gli strumenti di automazione di Monday permettono agli utenti di risparmiare tempo costruendo flussi di lavoro automatizzati con condizioni e attività predefinite. Questo aiuta i team a rimanere organizzati e concentrati sulle attività più importanti, senza dover gestire e aggiornare manualmente ogni singola operazione.

5. App mobile

Con l'app per dispositivi mobili di Monday.com, gli utenti accedono ai loro progetti e alle loro attività software di gestione delle attività ovunque si trovino. Offre inoltre notifiche in tempo reale e la possibilità di commentare, chattare e collaborare con i membri del team.

Prezzi di Monday:

Un aspetto positivo è che Monday.com è che il suo prezzo è piuttosto accessibile. Non è necessario essere un grande team con budget ancora più grandi per utilizzare lo strumento. Ecco una ripartizione di base di ciascun livello di prezzo. 💰

Individual : gratis per sempre

: gratis per sempre Basic : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Standard : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Pro : $$$a postazione al mese

: $$$a postazione al mese Azienda: Contattare il team commerciale

Cos'è Jira?

Tramite JiraJira è una soluzione di project management agile utilizzata da migliaia di team per monitorare e gestire attività, progetti e flussi di lavoro. Come Monday, è facile da integrare nel vostro stack tecnologico e offre potenti opzioni di personalizzazione. Confronto tra Confluence e Notion !

Funzionalità/funzione di Jira

Simile a Monday, Jira offre anche diverse funzionalità/funzione utili per la gestione. Due caratteristiche distinte sono il sistema di monitoraggio, che aiuta a monitorare lo stato di avanzamento, e gli strumenti di reportistica e di analisi grafica, che consentono agli utenti di vedere le informazioni a colpo d'occhio.

I team di sviluppo software tendono a preferire Jira, ma vediamo perché con alcune altre funzionalità/funzione.

1. Monitoraggio dei problemi

Jira ha recentemente rilasciato la sua nuova visualizzazione per il monitoraggio dei problemi

Il sistema di monitoraggio dei problemi di Jira consente ai team di sviluppo software di tenere traccia e di essere aggiornati su attività, progetti e flussi di lavoro. Grazie a questa funzionalità/funzione di project management, i team sono in grado di collaborare e rilevare rapidamente gli errori.

2. Reportistica

Esempio di grafico burndown in Jira

Con Jira strumenti di reportistica per tenere sotto controllo sprints, attività e stime. Ogni volta che avete bisogno di analizzare lo stato di avanzamento o le prestazioni del vostro progetto, gli strumenti di reportistica di Jira vi coprono. 📈

3. Personalizzazione Jira offre agli utenti la possibilità di personalizzare il dashboard per adattarlo alle esigenze del proprio team. Gli utenti creano campi personalizzati, etichette e stati per organizzare le attività in questo software di project management.

4. App mobile

L'app mobile di Jira consente agli utenti di accedere rapidamente al sistema di project management, collaborare con i membri del team e seguire gli stati di avanzamento. Consente inoltre di ricevere notifiche in tempo reale e di modificare attività e flussi di lavoro. 📲

5. Automazioni

Via Jira

Gli strumenti di automazione di Jira permettono agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare i propri processi . L'automazione aiuta a risparmiare tempo e rende il project management delle attività e dei progetti più veloce ed efficiente.

Prezzi di Jira

Sebbene Jira offra un numero ridotto di livelli di prezzo, Da fare è offrire prezzi piuttosto accessibili. La cosa positiva è che i team di tutte le dimensioni sono in grado di sfruttare le migliori funzionalità di questo strumento di project management senza spendere una fortuna. 💰

Gratis : Sempre gratis per un massimo di 10 utenti

: Sempre gratis per un massimo di 10 utenti Standard : $7,75 per utente

: $7,75 per utente Premium : $15,25 per utente

: $15,25 per utente Azienda: Contatta il team commerciale

Monday.com Vs. Jira: Chi vince?

Quando si parla di strumenti di project management, la dipendenza dipende dalle esigenze e dalle preferenze del team. Monday offre un'interfaccia facile da usare e potenti opzioni personalizzate. È anche ideale per i team che hanno bisogno di collaborare in movimento.

Jira, invece, è ideale per i team che desiderano monitorare e controllare meglio i progetti. Dispone di potenti strumenti di reportistica e di analisi grafica, che consentono ai team di monitorare facilmente ciò che hanno terminato.

Nel complesso, entrambi gli strumenti sono ottimi per il project management e il fattore decisivo tra i due si riduce spesso a quanto uno strumento sia utilizzabile dal team. Vediamo quale strumento vince in ciascuna delle categorie più importanti per un software di project management efficace. 📊

Automazioni

Per quanto riguarda le Automazioni, Jira e Monday.com offrono funzionalità/funzione simili. Monday.com fornisce strumenti di automazione che consentono agli utenti di creare flussi di lavoro personalizzati e automatizzare i processi.

Anche Jira offre funzionalità di automazione, consentendo ai team di sviluppo software e ad altri gruppi di definire e controllare i propri flussi di lavoro. Tuttavia, Jira offre funzionalità di automazione più avanzate, come la possibilità di integrarsi con API di terze parti, consentendo agli utenti di connettersi con altri servizi per automatizzare i processi e la condivisione dei documenti.

In definitiva, dipende dalle esigenze individuali del team e dalla scelta della soluzione più adatta.

Per questa funzionalità/funzione, è un pareggio. 🤝

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Monday vs. Jira

A questo punto, abbiamo parlato in estensione di ciò che rende utile ogni strumento, delle funzionalità/funzione e delle opzioni di pagamento. Tuttavia, un'alternativa che potrebbe adattarsi meglio alle vostre esigenze non è altro che ClickUp ! 💜

Allora, perché ClickUp? Per cominciare, si ottiene molto di più per quello che si paga e per quello che non si paga. L'opzione Free Forever di ClickUp offre l'accesso alla maggior parte delle sue funzionalità per zero, nada, niente!

La maggior parte delle piattaforme lavora su un modello "freemium" più rigido che non consente di provare gli strumenti senza effettuare l'aggiornamento. In realtà, ClickUp offre funzionalità/funzione incredibili nel suo piano gratuito, come:

Attività illimitate

Membri del piano Unlimited gratuiti

Lavagne online

Monitoraggio del tempo

Registrazione video in app

Certo, queste funzionalità/funzione sono interessanti. Ma Da fare a confronto con le funzionalità di Monday e Jira? Diamo un'occhiata!

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp 1: Lavagne online

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Whiteboard-gif.gif ClickUp Whiteboard gif per la connessione del flusso di lavoro e il lavoro simultaneo con il proprio team /$$$img/

Trascinate le forme sulla tela, collegate il flusso di lavoro e lavorate contemporaneamente con il vostro team in ClickUp Whiteboard Lavagne online di ClickUp offrono ai responsabili dei progetti uno spazio per organizzare brainstorming e sessioni di spiegazione durante la gestione dei progetti. Le Bacheche, altamente visive, permettono di di stabilire le priorità delle attività assegnare le responsabilità e aggiungere note.

Le lavagne online sono collaborative e consentono di lavorare in tempo reale con gli altri membri del team, indipendentemente dalla loro posizione. Inoltre, è possibile aggiungere scadenze e personalizzare le bacheche per soddisfare le loro esigenze.

ClickUp rivaleggia con la funzionalità/funzione 2: Obiettivi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Obiettivi-Task-Targets-Example.gif ClickUp Sprint Obiettivi Traguardi Attività ClickUp Esempio /$$$img/

Utilizzate ClickUp per monitorare lo stato di avanzamento con traguardi numerici, monetari, vero/falso e attività Gli obiettivi di ClickUp consente ai project manager di creare e monitorare facilmente gli obiettivi per i loro team. Con gli obiettivi, gli utenti suddividono i progetti in attività cardine gestibili con scadenze prefissate.

È possibile impostare parametri come obiettivi numerici, monetari, vero/falso e attività per monitorare gli Obiettivi e assicurarsi di rispettare i tempi o il budget.

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp 3: Estensione del blocco note

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image10.gif Modifica di testi ricchi nel blocco note di ClickUp /$$$img/

Organizzate istantaneamente i vostri pensieri con la modifica del testo nel blocco note di ClickUp Il blocco note di ClickUp (uno dei preferiti in assoluto!) è un ottimo strumento "portatile" che consente agli utenti di annotare rapidamente idee, fare brainstorming e archiviare informazioni in modo organizzato. L'estensione per chrome offre un modo comodo per memorizzare note, immagini, segnalibri, screenshot, elenchi, monitoraggio del tempo e altri dati.

La cosa migliore è che non è necessario uscire dalla scheda corrente se si vuole salvare o annotare una nota importante. Il programma è posizionato nell'angolo della finestra di navigazione, in modo da potervi accedere con un solo clic. 😎

Funzionalità/funzione rivale di ClickUp 4: Annotazioni

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/annotate-images-in-ClickUp.gif annotare le immagini in ClickUp /$$$img/

Lasciate facilmente annotazioni, assegnate utenti o create attività direttamente da un'immagine o da un file PDF

Da fare: ClickUp vi permette di marcare e di annotare i PDF ? Per molti project manager e stakeholder chiave, i PDF sono utili, ma diventano difficili da gestire quando si vogliono apportare modifiche alle righe o aggiungere annotazioni.

Con ClickUp, questo problema scompare.

La funzionalità/funzione (inclusa nel piano Enterprise di ClickUp) consente di modificare e annotare rapidamente i PDF direttamente nell'app. Non solo è ottimo per snellire il flusso di lavoro dei documenti di progetto, ma rende più facile per i team fornire feedback, commentare e collaborare sui documenti, indipendentemente dal formato in cui si presentano.

ClickUp rivale funzionalità 5: Vista Carico di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image2-4.gif vista Carico di lavoro ClickUp /$$$img/

Utilizzate la Vista Carico di lavoro di ClickUp per visualizzare chi è in vantaggio o in ritardo e trascinare facilmente le attività per riallocare le risorse

Spesso, un project manager è sinonimo di gestione del tempo . Questo perché devono conoscere i carichi di lavoro dei loro team, in modo che a nessuno vengano assegnate attività in eccesso o in difetto.

I team di sviluppo software, che spesso lavorano su un processo di consegna, possono facilmente ricevere troppe o troppo poche attività. Inoltre, queste attività possono variare in termini di tempo per essere completate punti dello sprint sono fondamentali per la maggior parte di questi team.

Fortunatamente con Vista Carico di lavoro di ClickUp non solo si ottengono informazioni visive sui carichi di lavoro del team e dei singoli, ma è anche possibile misurarli con punti dello sprint o stime di durata stimata per misurare in modo appropriato i carichi di lavoro. 📊

Che cosa è meglio nel 2024? Da fare con ClickUp

Sia Monday che Jira offrono potenti funzionalità strumenti gratuiti per il project management che sono indubbiamente utili. Quando si confrontano i due strumenti, è importante considerare le funzionalità/funzione, i prezzi e le recensioni degli utenti.

Tuttavia, non bisogna precludersi alternative migliori. Prendete in considerazione uno strumento alternativo come ClickUp: avrete accesso a un maggior numero di funzionalità/funzione a un prezzo inferiore ed è stato creato come strumento all-in-one per sostituirle tutte.

ClickUp offre funzionalità/funzione uniche, come l'assegnazione di commenti, in modo che i team non siano impantanati nelle email alla ricerca del lavoro da fare.