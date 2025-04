Sì, ClickUp è una delle app in più rapida crescita nel 2018

Che modo di concludere il 2018.

Dopo tante nuove uscite sorprendenti e una crescita incredibile, siamo entusiasti di annunciare che..

ClickUp è uno degli **delle 10 app in più rapida crescita di Zapier nel 2018!

Siamo molto grati a tutti i nostri utenti che hanno trovato ClickUp prezioso per organizzare il loro lavoro e i loro progetti in un modo completamente nuovo. E che trovino facile la connessione di ClickUp con altri strumenti attraverso Zapier.

Questo segue la notizia, data a luglio, che siamo stati uno degli le migliori app per metà anno anche.

ClickUp si sforza di essere la piattaforma di produttività più completa in circolazione, semplice ma utile. Questa è la conferma che voi e i vostri team trovate ClickUp estremamente utile. ClickUp si integra con Zapier per automatizzare senza problemi molte piccole attività che altrimenti si potrebbero fare manualmente.

Ecco alcuni esempi di ciò che si può fare con ClickUp e Zapier:

ClickUp si integra con moltissimi altri strumenti! Infatti, utilizzando la nostra API per aiutarvi a gestire il vostro lavoro e il vostro team in modo più efficace è uno degli obiettivi principali.

ClickUp dispone di numerose integrazioni che è possibile utilizzare senza Zapier, ad esempio con Slack, Github, Gitlab, Everhour, Toggl, Harvest, Google Drive, Box e altro ancora. Vedi l'elenco completo qui .

**Altre aziende in rapida crescita nell'elenco? Sì

Queste altre aziende sono anche nella top ten delle app in più rapida crescita di Zapier:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/Zapier-top-new-apps-1400x1028.jpg le migliori app del 2018 /$$$img/

Immagine da Zapier

**Cosa c'è dopo?

No, non abbiamo ancora terminato. Abbiamo in programma molte altre cose per il 2019:

Grafici di Gantt

Finestra In Arrivo

Obiettivi

Portfolios

ClickUp 2.0

Un enorme ringraziamento a Zapier per averci incluso! E grazie a voi per averci supportato.