Le 15 migliori alternative a Culture Amp per il coinvolgimento dei dipendenti

I team coinvolti alimentano l'innovazione, incoraggiano una cultura del lavoro fiorente e aumentano la produttività. Vi chiedete quanto sia grande l'impatto? Le aziende con un alto coinvolgimento dei dipendenti hanno il 14% in più di redditività e benessere migliore del 70%! Certo, strumenti come Culture Amp sono diventati soluzioni di riferimento per affrontare la sfida sfumata del coinvolgimento dei dipendenti. Ma Culture Amp non è l'unica soluzione e potrebbe non essere adatta a ogni team o flusso di lavoro.

Invece di perdere ore in una spirale di ricerche, abbiamo terminato il lavoro pesante per te. Questo blog tratta 15 alternative di spicco a Culture Amp, analizzandone pro, contro, prezzi e recensioni per aiutarti a trovare la soluzione perfetta. ## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Culture Amp è una popolare soluzione per le risorse umane che migliora il coinvolgimento dei dipendenti. Tuttavia, la sua ampia curva di apprendimento e le sue funzionalità/funzioni potrebbero non essere adatte a tutte le aziende.

Ecco le 15 migliori alternative a Culture Amp per i team che cercano una soluzione più adatta. ClickUp è l'app per il lavoro che offre tutto al tuo team, con oltre 30 strumenti e più di 1.000 integrazioni. Dai moduli per i sondaggi alla gestione delle attività, fino alle analisi approfondite e alle visualizzazioni straordinarie, ha tutto ciò che ti serve per raggiungere i tuoi obiettivi, tutto in un unico posto. Vuoi immergerti in tutto ciò che riguarda le risorse umane? Documenta le politiche, le informazioni sul coinvolgimento e i percorsi di carriera con ClickUp Docs Mantieni una comunicazione fluida su revisioni delle prestazioni, colloqui individuali e piani d'azione con Chattare con ClickUp Progettato per dare priorità a revisioni significative, Lattice si fa strada in questo elenco come soluzione HR veterana. Lo strumento include strumenti per riunioni 1:1, dashboard per la gestione dei talenti e revisioni delle prestazioni su argomenti specifici. Questo undefined consente di creare matrici di competenze e percorsi di carriera chiari per aiutare le risorse umane a identificare potenziali leader e creare piani di formazione personalizzati. #### *Le migliori funzionalità di Lattice Facilitare la crescita professionale dei dipendenti con piani di sviluppo individuali facili da avviare Gestire regolarmente le aspettative di ruolo con percorsi di carriera dedicati e specifici per funzione Rimanere in linea con i benchmark retributivi con le più recenti informazioni di mercato #### *Limiti di Lattice * La personalizzazione per sondaggi e revisioni è limitata e alquanto restrittiva

L'integrazione dei sistemi HR esistenti è un processo complesso #### Prezzi di Lattice Gestione dei talenti: 11 $ al mese per postazione *HRIS: 10 $ al mese per postazione #### Valutazione e recensioni di Lattice G2 : 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (più di 150 recensioni)

➡️ Per saperne di più: Le migliori alternative a Lattice per una migliore gestione delle prestazioni Leapsome dà la priorità a un'interfaccia intuitiva per rendere più accessibili i miglioramenti delle risorse umane. Si distingue per l'integrazione di feedback a 360°, alberi degli obiettivi approfonditi e approfondimenti basati sull'IA in una piattaforma semplice e accattivante. Leapsome semplifica anche la creazione di sondaggi e revisioni con diversi modelli di best practice, tra cui la salute mentale e la gestione del cambiamento. #### Le migliori funzionalità di Leapsome * Identificare facilmente i talenti con strumenti di reporting automatizzati come la matrice a 9 caselle

Collegare le aspirazioni di ciascun dipendente e gli obiettivi aziendali con gli alberi degli obiettivi #### Limiti di Leapsome Troppo ampio ed esteso per essere adottato da aziende con risorse umane limitate Manca una versione di prova gratis e ha prezzi ambigui nonostante i numerosi moduli #### *Prezzi di Leapsome Prezzi personalizzati #### Valutazione e recensioni di Leapsome G2 : 4,8/5 (1800+ recensioni)

SurveySparrow è ideale per le aziende che preferiscono una soluzione di sondaggio semplice ma analitica. La sua interfaccia sistematica suddivide il processo di coinvolgimento del sondaggio in fasi, dalla sua costruzione all'analisi e all'esportazione dei risultati. Oltre al suo chiaro backend, SurveySparrow consente di aggiungere più formati di domande e di controllare blocchi del sondaggio con logica individuale. Consente inoltre ai team delle risorse umane di utilizzare notifiche e promemoria via email per un follow-up efficace. #### Le migliori funzionalità di SurveySparrow

Personalizza ogni sondaggio con un ampio intervallo di pulsanti, font, colori e persino temi Imposta le condizioni che presentano solo domande rilevanti a ciascun dipendente con sondaggi intelligenti adattivi Raccogli i dati anche senza accesso a Internet e sincronizza le informazioni in seguito con l'opzione sondaggio offline #### Limitazioni di SurveySparrow Offre solo opzioni di formattazione di base quando si creano domande Limitato ai sondaggi sul coinvolgimento, non alle revisioni delle prestazioni o ad altre soluzioni HR #### *Prezzi di SurveySparrow



Per i singoli *Basic: $39/mese *Starter: $59/mese

Per i team *Business: $149/mese *Professional: $399/mese Enterprise: Prezzi personalizzati

CX Suit (NPS, CSAT, CES) Professional: $399/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Reputation Management Free Starter: $99/mese

Ticket Management Free Starter: $12/mese

360 Assessment Performance: Prezzi personalizzati

Full Suite Platform: Prezzi personalizzati

Prezzi personalizzati ####

Valutazione e recensioni di SurveySparrow *G2: 4,4/5 (oltre 2000 recensioni) *Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni) ### 13. CultureMonkey (il migliore per sondaggi Pulse e strumenti di feedback) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXfy6zwRNMKj6zWBEl1AcoyjRzaQoTa3\_ZbC0Kr34Mdcli0wnsWGB4ceIfI1-lI5JZlHhMOCtHfMa89rAatfz0pmBtjUbe51nV0Vw53bTtyCr8VzYt6hmTof1DymVcvV9Q?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Culture Amp Alternative: CultureMonkey: il meglio per sondaggi Pulse e strumenti di feedback /%img/ via /href/ https://www.culturemonkey.io/ CultureMonkey /%href/

CultureMonkey è come un guru della crescita per le aziende. Grazie al feedback anonimo e alle intuizioni basate sull'IA, trasforma i contributi onesti in piani d'azione che fanno la differenza. La parte migliore? I suoi cruscotti visivi forniscono istantanee in tempo reale e classificate per priorità dei pensieri dei dipendenti, senza bisogno di filtri. Inoltre, ogni domanda e undefined in CultureMonkey è facile da personalizzare in qualsiasi misura. #### CultureMonkey migliori funzionalità/funzioni Ridurre la fatica dei sondaggi con la possibilità di programmare una domanda su base bisettimanale o mensile Misurare l'impatto delle vostre azioni con tendenze storiche e approfondimenti Massimizzare il ROI delle vostre pratiche e del lavoro richiesto alle risorse umane con metriche predefinite undefined #### *Limiti di CultureMonkey Presenta occasionalmente problemi di caricamento e bug durante la creazione di sondaggi complessi L'esportazione di report avanzati come le mappe di calore può perdere dettagli visivi, come i codici colore #### Prezzi di CultureMonkey Prezzi personalizzati #### *Valutazione e recensioni di CultureMonkey

G2: 4,7/5 (oltre 50 recensioni) *Capterra: recensioni insufficienti Scopri cosa ha da dire su CultureMonkey questo utente G2 /%href/ https://www.g2.com/products/culturemonkey/reviews Culture Monkey ha i dashboard più avanzati che abbia mai visto in molti strumenti che ho valutato o con cui ho lavorato in passato. Sono disponibili report personalizzati e visualizzazioni, suddivisi per livello manageriale, posizioni, reparti e ruoli. ### 14. BambooHR (il migliore per semplificare i processi delle risorse umane e i servizi self-service per i dipendenti) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD_4nXcXu0p8rOljs0jarCBJQF46gwuJWE1ED9Nk3nt2cN-GyAmf8Uz_N9_sOaSkwY00Np9EnS8gg2FRrY-Kx7bBTqIw7th7AdfZ15YUgtSsHYb4vwZE0HLlTzdb9No-P_Ltz-Y?key=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX BambooHR: il meglio per snellire i processi HR e i servizi self-service per i dipendenti /%img/ via /href/ https://www.bamboohr.com/ BambooHR _/%href/ _

BambooHR è un popolare software di gestione delle risorse umane ( https://clickup.com/blog/hrms-software// ) progettato per responsabilizzare i dipendenti e migliorare i processi. Offre feedback e autovalutazione dei manager che sono facilmente collegabili ai suoi strumenti di impostazione degli obiettivi.

La soluzione include uno strumento di soddisfazione dei dipendenti che monitora istantaneamente il marchio del datore di lavoro e i livelli di motivazione dei dipendenti. Inoltre, semplifica il libro paga, il monitoraggio dei candidati e la gestione delle ferie. #### Le migliori funzionalità di BambooHR Crea un hub centrale per tutti gli aggiornamenti e gli annunci interni con la sua funzione di spazio comunitario Migliora l'accuratezza dei dati con la sua banca dati di domande sull'esperienza dei dipendenti, ricercata e pronta all'uso #### Limiti di BambooHR

Lo stile della reportistica, in particolare elementi come i timbri e le fonti dei dati, è piuttosto semplice e obsoleto Le funzionalità si concentrano sulla gestione generale delle risorse umane, non sul coinvolgimento, e hanno una curva di apprendimento ripida #### *Prezzi di BambooHR (tariffa mensile fissa per meno di 25 dipendenti; prezzo per utente per più di 25 dipendenti) *Core: prezzi personalizzati *Pro: prezzi personalizzati #### Valutazione e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (più di 2.400 recensioni) *Capterra: 4,6/5 (più di 2.800 recensioni) ### 15. Microsoft Viva (la migliore per integrare benessere e produttività con gli strumenti aziendali) /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeHX4FETLIDzrrmXICVsyodAGq6-wocU8ETWEIhd4kZUXOUhkx6ZznsjnAyozPvHNtrbesrkIMJjXgZkdDSvYThd3XwL\_ht6tvNwIASm1MelGMSg-ZtJNIn04GlpjT7DNE?chiave=BPucTPHkADutaPKqI0OUFkCX Cultura e alternative: Microsoft Viva: il meglio per integrare benessere e produttività con gli strumenti aziendali /%img/ via /href/ https://www.microsoft.com/en-in/microsoft-viva Microsoft Viva /%href/

Se Microsoft è integrato nella tua azienda, Microsoft Viva è un'ottima aggiunta al tuo kit di strumenti per le risorse umane. Oltre alle capacità di Viva Glint nell'analisi dei sondaggi, offre forum della community e gestione delle campagne per favorire le connessioni e il coinvolgimento. Viva ti consente anche di valutare il benessere dei dipendenti attraverso sondaggi rapidi e analisi dei dati relativi alle attività. Inoltre, aiuta a integrare l'apprendimento negli strumenti di produttività di Microsoft per lo sviluppo dei dipendenti. #### Le migliori funzionalità di Microsoft Viva

Facilitare conversazioni coinvolgenti con spazi dedicati alle notizie aziendali e agli interessi condivisi Mappare e migliorare il benessere con grafici dei modelli di lavoro dei dipendenti e distribuzioni delle attività #### *Limitazioni di Microsoft Viva Le integrazioni sono limitate all'ecosistema Microsoft Può sembrare un'interfaccia complessa e difficile da configurare #### *Prezzi di Microsoft Viva Microsoft Viva in Microsoft 365: Gratis

Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $ al mese per utente *Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $ al mese per utente *Microsoft Viva Suite: 12 $ al mese per utente #### Valutazione e recensioni di Microsoft Viva G2 : 4,5/5 (oltre 40 recensioni)

2 $ al mese per utente *Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 $ al mese per utente *Microsoft Viva Suite: 12 $ al mese per utente #### Capterra: recensioni insufficienti. Vediamo perché questo utente G2 preferisce Microsoft Viva:

