Come aggiungere qualcuno a una conversazione su Slack

Sei nel bel mezzo di una conversazione in corso su Slack con il tuo team, a pianificare la prossima grande mossa, quando all'improvviso ti rendi conto che Alex deve partecipare.

Ma aspetta, devi avviare una nuova chat di gruppo? Devi aggiungerli alla conversazione Slack esistente o convocarli con alcuni poteri segreti di amministratore? Il processo è semplice, sia che si tratti di aggiungere qualcuno a un'area di lavoro Slack, di coinvolgerlo in una discussione in corso o di parlare con lui faccia a faccia. E se hai bisogno di fargli accedere a conversazioni passate, devi solo sapere come aggiungerli nel modo giusto.

In questa guida, forniremo istruzioni passo passo per garantire che le persone giuste stiano chattando nel modo giusto al momento giusto in modo che nessuno perda un colpo. Diamoci da fare!

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco come aggiungere un compagno di squadra alla conversazione su Slack: Aggiungere qualcuno facendo clic sul canale o sul messaggio diretto Selezionare "Invita persone" e scegliere l'utente da aggiungere Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni necessarie per i canali privati Aggiungere facilmente utenti ai canali pubblici, ma quelli privati potrebbero richiedere l'approvazione dell'amministratore

Gestisci in modo efficace il sovraccarico di messaggi e i team di grandi dimensioni su Slack, aggiungendo le persone giuste e rimuovendo quelle irrilevanti dal canale

## Capire Slack

Slack è una piattaforma di comunicazione progettata per aiutare i team a collaborare attraverso canali, messaggi diretti (DM) e integrazioni. Mentre la maggior parte delle app di messaggistica istantanea ha conversazioni sparse, Slack organizza queste discussioni in canali basati su argomenti specifici, progetti in corso o membri del team, rendendo facile trovare la cronologia delle conversazioni giusta quando necessario. Le aziende lo utilizzano ampiamente per: Comunicazione in tempo reale tramite messaggistica istantanea Conversazioni organizzate all'interno di canali dedicati

Integrazioni di app che semplificano i flussi di lavoro, riducendo il cambio di contesto; condivisione di file per documenti, immagini e altri file; archivi ricercabili che consentono ai team di trovare conversazioni, file e decisioni passate; * notifiche personalizzate per ridurre il sovraccarico di lavoro. Padroneggiare le funzionalità/funzioni di Slack garantirà che le strategie di comunicazione del tuo team ClickUp Chat /%href/, i tuoi thread di chat sono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili. su un progetto? undefined consentono di registrare e condividere le registrazioni dello schermo, facilitando la fornitura di una guida passo passo senza lunghe spiegazioni scritte. Condividi una clip per fornire un feedback visivo su progetti o report e incorporala direttamente nelle attività per mantenere tutto organizzato e facilmente accessibile per la collaborazione. Spiegazione rapida dei processi e condivisione di feedback visivi con ClickUp Clips perché a volte una clip vale più di mille parole. Dite addio ai thread di email disordinati e ai canali ingombri che rendono la ricerca delle attività una caccia al tesoro.

🧠Curiosità: Si stima che /href/ https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/ 333 miliardi di email /%href/ vengano inviate e ricevute ogni giorno in tutto il mondo. Cercare informazioni rilevanti senza uno spazio centralizzato per il proprio lavoro non è un gioco da ragazzi!