i 10 migliori software di gestione per palestre per il 2025

Quindi, hai trasformato la tua passione per il fitness in un'attività imprenditoriale possedendo una palestra: congratulazioni! Sei il capo di te stesso, vivi il sogno mentre aiuti gli altri a stare in salute. Non è sempre una passeggiata nel parco, però. Destreggiarsi tra sessioni di allenamento, attività di amministratore e stare al passo con il mondo del fitness in continua evoluzione può essere scoraggiante. Con il mercato globale dei club di salute e fitness che si prevede crescerà a un tasso annuo del 7,5%

Per semplificare la ricerca, abbiamo raccolto le 10 migliori soluzioni software per la gestione della palestra per gestire in modo efficiente la tua attività di fitness. Quindi, scegli il software che si adatta alle tue esigenze aziendali e ti aiuta a prosperare. ## ⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Dalla gestione dei membri e la fatturazione alla generazione di lead e oltre, ecco i 10 migliori software di gestione della palestra con strumenti essenziali per la crescita aziendale. hanno un abbonamento in palestra! Stai raggiungendo il pubblico giusto? ## Cosa dovresti cercare in un software di gestione per palestre? Scegliere il giusto software di gestione per palestre può fare la differenza per il tuo business. Ma con così tante opzioni sul mercato, come fai a trovare quello perfetto per la tua palestra? Ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che il tuo software di gestione membri per aiutare i membri a monitorare i propri obiettivi personali e il proprio stato. ### 2. Zen Planner (ideale per una gestione fluida dei membri) via

3. Wodify (ideale per la gestione delle licenze) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-158.png Wodify /%img/ via undefined

Realizzato su misura per le palestre CrossFit, Non è tutto: puoi anche progettare e regolare facilmente le routine di allenamento, completandole con contenuti video integrati nel software. #### Le migliori funzionalità di Wodify Gestisci le transazioni senza interruzioni con l'elaborazione integrata dei pagamenti Utilizza le classifiche per promuovere la competizione e monitorare le classifiche dei membri Archivia e gestisci liberatorie e contratti digitali direttamente all'interno della piattaforma Sfrutta le solide funzionalità per creare e distribuire allenamenti quotidiani, inclusi i WOD #### I limiti di Wodify * Strumenti di marketing limitati 💡Consiglio dell'esperto: Dare priorità al benessere dei dipendenti non è un lusso. È fondamentale per l'esito positivo della tua attività. Puoi utilizzare [/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/03/image-159.png Mindbody /%img/ via /href/ https://www.mindbodyonline.com/business/fitness/gym-software Mind /%href/ undefined è una soluzione software innovativa che offre un'ampia gamma di funzionalità. Organizza le informazioni sui clienti e le esenzioni, gestisce l'elaborazione dei pagamenti e rende la creazione di eventi o lezioni un gioco da ragazzi.

Il design intuitivo della piattaforma assicura che i membri della comunità possano registrarsi facilmente alle attività online, migliorando il coinvolgimento e la convenienza. #### Le migliori funzionalità di TeamUp Offre un potente sistema di creazione di membri Fornisce una forte sicurezza attraverso la sua funzione di controllo della sicurezza degli accessi Offre app mobili dedicate e personalizzate #### I limiti di TeamUp Le campagne email richiedono l'integrazione con strumenti esterni come Mailchimp * Il piano Free non è disponibile #### Prezzi di TeamUp

A partire da 104 dollari al mese #### Valutazioni e recensioni di TeamUp *G2: 4,6/5 (più di 250 recensioni) *Capterra: 4,8/5 (più di 320 recensioni) ### 10. Gymflow (ideale per l'amministrazione e la programmazione delle lezioni) via /href/ https://www.gymflow.io/ Gymflow /%href/ Dotato di una suite completa di strumenti di gestione, undefined è progettato per palestre e centri fitness di ogni tipo. Ciò che lo contraddistingue è la sua funzionalità di controllo automatizzato degli accessi alla palestra, che consente ai titolari di concedere o revocare l'accesso in modo trasparente in base allo stato di sottoscrizione di un membro. Ciò non solo migliora la sicurezza, ma riduce anche il lavoro richiesto, garantendo che la gestione degli accessi sia efficiente e senza problemi. #### Le migliori funzionalità di Gymflow

Promemoria automatici via email per il rinnovo dell'iscrizione Assistenza per vari processori di pagamento Funzionalità complete di reportistica e monitoraggio delle presenze Interfaccia visivamente accattivante e di facile utilizzo Pianificazione drag-and-drop facile da personalizzare #### Limitazioni di Gymflow Opzioni di personalizzazione limitate Le funzionalità complesse possono richiedere un po' di tempo per essere apprese #### Prezzi di Gymflow

Piano Small Business (per aziende con meno di 20.000 dollari di vendite mensili): 159 dollari al mese *Piano Standard ( per aziende con più di 20.000 dollari di vendite mensili): 229 dollari al mese #### Valutazioni e recensioni di Gymflow *G2: 4,7/5 (più di 30 recensioni)

159 dollari al mese *Piano Standard ( 229 dollari al mese #### Valutazioni e recensioni di Gymflow *G2: 4,7/5 (più di 30 recensioni) Capterra: 4,9/5 (20+ recensioni) > GymFlow è super intuitivo e facile da usare, e il loro team fornisce un alto livello di supporto. Le integrazioni con Stripe e Kisi significano anche che i nostri sistemi di pagamento e di accesso alle porte rimarranno all'avanguardia. Super affidabile. Non abbiamo riscontrato tempi di inattività dall'implementazione. undefined Leggi anche: /href/ https://clickup.com/blog/crm-for-coaches// Il miglior CRM per gli allenatori /%href/ ## Gestisci la tua palestra gratis con ClickUp

Scegliere il software giusto per la gestione della palestra può alleggerire il carico di lavoro nella gestione della tua attività. E ClickUp può fare tutto! Cosa lo distingue? Non è solo per la gestione delle iscrizioni e delle lezioni. ClickUp ti consente di organizzare tutto ciò che riguarda la tua palestra, dai piani di allenamento individuali e gli orari delle lezioni ai dettagli dei membri e agli obiettivi aziendali generali. Inoltre, la sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità/funzioni rendono tutto più facile ed efficiente.

Allora, sei pronto a trasformare la tua attività? /href/ https://clickup.com/signup Registrazione a ClickUp /%href/ oggi stesso per usufruire di tutto il potenziale della tua palestra: i tuoi membri ti ringrazieranno!