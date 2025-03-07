Caso d'uso vs. storia dell'utente: differenze chiave e quando utilizzarle

Sei mai rimasto bloccato in interminabili discussioni sui requisiti di un progetto? Gli sviluppatori chiedono specifiche dettagliate, i progettisti UX si concentrano sull'esperienza utente e le parti interessate vogliono solo risultati. La disconnessione spesso inizia con il modo in cui vengono inquadrati i requisiti. Sia i casi d'uso che le user story definiscono ciò che un prodotto dovrebbe fare, ma hanno scopi diversi. Mescolarli può creare confusione, un cambiamento di portata e un prodotto che manca l'obiettivo. Infatti, , il potente assistente IA di ClickUp, per mappare i percorsi dei clienti e identificare le interazioni chiave.

#### Storie degli utenti: inizia dalla prospettiva dell'utente

Le storie degli utenti aiutano i team Agile a concentrarsi sulle esigenze degli utenti invece che sulla progettazione del sistema. Mantengono l'attenzione sull'utente finale, rispondendo al "cosa" e al "perché" in termini semplici. Utilizza il semplice formato "Come [utente], voglio [obiettivo], in modo che [ragione]" per garantire chiarezza.

🌻 Esempio di un'app di e-commerce: "Come cliente, desidero ricevere aggiornamenti in tempo reale sul monitoraggio dell'ordine, in modo da sapere esattamente quando arriverà il mio pacco"

#### Casi d'uso: mappare le interazioni del sistema

Ora possiamo fare affidamento sui casi d'uso per mappare le interazioni, definire dipendenze, eccezioni e flussi di lavoro dell'app di e-commerce. Mentre le storie degli utenti definiscono ciò che l'utente desidera, i casi d'uso descrivono in dettaglio come il sistema risponde ai diversi input.

🌻 Esempio di caso d'uso per il monitoraggio degli ordini:

L'utente effettua un ordine
Il sistema genera un numero di monitoraggio
Il corriere aggiorna la posizione del pacco ad ogni punto di controllo
L'utente riceve notifiche via email/SMS

